Focalboard x ClickUp: qual ferramenta é a ideal para sua equipe?

Escolher entre o Focalboard e o ClickUp é basicamente decidir o quanto você gosta de manutenção de servidores. Se sua equipe tem recursos de TI suficientes para lidar com a carga operacional da hospedagem própria, o Focalboard é a escolha ideal.

Mas se você preferir investir essa energia no trabalho propriamente dito, o ClickUp é a alternativa pronta para uso.

Este guia compara o Focalboard com o ClickUp, analisando como cada plataforma lida com recursos de IA e ferramentas de colaboração para ajudar você a encontrar a opção mais adequada às suas necessidades.

Focalboard x ClickUp: uma visão geral

Recurso / Categoria ClickUp Focalboard Abordagem principal Espaço de trabalho de IA convergente que combina tarefas, documentos e chat em uma única plataforma impulsionada por IA Ferramenta de quadro Kanban de código aberto focada no acompanhamento de tarefas e projetos Recursos de IA ClickUp Brain para redação, resumo, criação de tarefas e recuperação de conhecimento; ClickUp Super Agents e Certified Agents para automatizar fluxos de trabalho complexos de ponta a ponta Não possui recursos nativos de IA; depende de integrações via Mattermost para complementos de IA Modelo de hospedagem SaaS hospedado na nuvem com segurança empresarial Implantação auto-hospedada ou integrada ao Mattermost Tamanho da equipe Ideal para equipes de todos os tamanhos: profissionais autônomos, equipes pequenas e organizações de médio porte a grandes corporações Ideal para equipes técnicas de pequeno a médio porte que se sentem à vontade com a hospedagem própria Manutenção Totalmente gerenciado pelo ClickUp (atualizações, segurança e backups) Gerenciado pela sua equipe interna de TI (atualizações de servidor, tempo de atividade e gerenciamento de banco de dados) Preços Planos escaláveis para equipes de todos os tamanhos Código aberto (licença MIT)

Visão geral do ClickUp

Experimente o ClickUp gratuitamente Reúna seus projetos, tarefas, documentos e chat em um único aplicativo com o Converged AI Workspace do ClickUp

O ClickUp é o primeiro Espaço de Trabalho de IA Convergente do mundo, projetado para eliminar a proliferação de ferramentas. Como ele faz isso? Em vez de manter aplicativos separados para documentação, chat e definição de metas, você usa o ClickUp para gerenciar todas as etapas do planejamento e execução do projeto em um único lugar.

Essa integração permite que as equipes redijam documentação e se comuniquem na mesma tela em que acompanham seu trabalho. Assim, o contexto do seu projeto está presente onde a execução ocorre.

E o que a torna tão mais poderosa do que qualquer outra plataforma de gerenciamento de trabalho colaborativo? É a IA Contextual que reúne suas tarefas, documentos, chats e projetos para lhe oferecer as respostas certas no momento certo.

ClickUp Brain : Incorpore um assistente de IA sensível ao contexto em seu espaço de trabalho para ajudar na redação, no resumo de reuniões, na geração de tarefas e na obtenção de respostas instantâneas a partir dos dados do seu espaço de trabalho Incorpore um assistente de IA sensível ao contexto em seu espaço de trabalho para ajudar na redação, no resumo de reuniões, na geração de tarefas e na obtenção de respostas instantâneas a partir dos dados do seu espaço de trabalho

Várias visualizações para gerenciamento de projetos : alterne entre : alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Gantt, Calendário, Linha do tempo e Carga de trabalho para se adequar à forma como sua equipe pensa e trabalha

ClickUp Docs : Crie e colabore em documentos diretamente vinculados às suas tarefas, o que elimina a lacuna entre planejamento e execução Crie e colabore em documentos diretamente vinculados às suas tarefas, o que elimina a lacuna entre planejamento e execução

Automações do ClickUp : Crie fluxos de trabalho personalizados que acionam ações com base em mudanças de status, prazos ou responsáveis para reduzir o trabalho manual repetitivo Crie fluxos de trabalho personalizados que acionam ações com base em mudanças de status, prazos ou responsáveis para reduzir o trabalho manual repetitivo

Integrações do ClickUp : Conecte-se a milhares de ferramentas, incluindo Slack, GitHub, Google Drive e Figma, para manter todo o seu trabalho sincronizado Conecte-se a milhares de ferramentas, incluindo Slack, GitHub, Google Drive e Figma, para manter todo o seu trabalho sincronizado

Curva de aprendizado: A grande variedade de recursos pode parecer um pouco assustadora para equipes que precisam apenas de um acompanhamento básico de tarefas

Dependente da nuvem: A plataforma requer conexão à Internet e não foi projetada para ambientes totalmente offline ou isolados da rede

Complexidade da personalização: Espaços de trabalho altamente configuráveis podem exigir algum tempo de configuração inicial para se adequarem perfeitamente aos fluxos de trabalho específicos da sua equipe

📮ClickUp Insight: Qual é a solução ideal para lidar com muitas abas abertas? 33% dos participantes da nossa pesquisa querem uma IA que se lembre de tudo e recupere essas informações quando solicitado. Nossa necessidade de descarregar a carga cognitiva no trabalho fica evidente aqui: imagine poder confiar em um sistema para armazenar conhecimento, para que nossos cérebros não precisem fazer isso. ✨ ClickUp Brain oferece exatamente isso, permitindo que você capture, armazene e recupere ideias de qualquer lugar do seu espaço de trabalho ou de aplicativos conectados sempre que precisar. É o seu segundo cérebro e sua caixa de ressonância!

📮ClickUp Insight: Qual é a solução ideal para lidar com muitas abas abertas? 33% dos participantes da nossa pesquisa querem uma IA que se lembre de tudo e recupere essas informações quando solicitado. Nossa necessidade de descarregar a carga cognitiva no trabalho fica evidente aqui: imagine poder confiar em um sistema para armazenar conhecimento, para que nossos cérebros não precisem fazer isso. ✨ ClickUp Brain oferece exatamente isso, permitindo que você capture, armazene e recupere ideias de qualquer lugar do seu espaço de trabalho ou de aplicativos conectados sempre que precisar. É o seu segundo cérebro e sua caixa de ressonância!

Visão geral do Focalboard

via Focalboard

O Focalboard oferece uma interface simples e leve com quadros Kanban, tabelas e visualizações em galeria. Ele atrai equipes que priorizam a soberania dos dados acima de tudo, mas essa etiqueta de “grátis” também pode ser enganosa.

Embora o software em si seja de código aberto, seu maior custo está na dívida técnica da hospedagem própria. Como você está executando o Focalboard em seus próprios servidores via Docker ou instalações locais, sua equipe agora é responsável pela manutenção do servidor, patches de segurança e backups. Isso pode consumir recursos técnicos.

Seu principal atrativo é para desenvolvedores e equipes que desejam controle total sobre seus dados e infraestrutura. Mas esse controle acarreta uma sobrecarga significativa, já que o projeto independente agora é amplamente mantido pela comunidade. Isso faz com que as atualizações oficiais sejam pouco frequentes, o que supera os benefícios de privacidade.

Prós:

Código aberto: Possui licença MIT, permitindo que sua equipe inspecione, modifique e amplie a base de código conforme necessário

Implantação auto-hospedada: você pode executá-la em seus próprios servidores usando o Docker ou outros métodos, mantendo todos os dados do projeto dentro de sua própria infraestrutura

Integração com o Mattermost: Ele se conecta nativamente ao Mattermost, o que é uma vantagem para equipes que já utilizam essa plataforma de comunicação

Várias visualizações: Oferece quadros Kanban, visualizações em tabela e layouts de galeria para diferentes preferências de visualização de tarefas

Leve e focado: um conjunto mínimo de recursos mantém a interface simples e reduz a sobrecarga de desempenho

Contras:

Sem IA nativa: Não possui recursos de IA integrados para automação, assistência à redação ou gerenciamento inteligente de tarefas

Integrações limitadas: há muito menos conexões com terceiros em comparação com plataformas comerciais, e a maioria requer desenvolvimento personalizado

Responsabilidade pela manutenção: A hospedagem própria significa que sua equipe é responsável por todas as atualizações, backups, patches de segurança e gerenciamento da infraestrutura

Incerteza quanto ao desenvolvimento: Após a aquisição da Mattermost e as mudanças no produto, o projeto independente Focalboard tem visto uma redução no desenvolvimento ativo

Comparação de recursos entre ClickUp e Focalboard

Para entender em que cada plataforma realmente se destaca e qual delas se alinha ao seu fluxo de trabalho, preste muita atenção à comparação de recursos abaixo. Avaliaremos como cada ferramenta lida com as principais necessidades de gerenciamento de projetos que sua equipe enfrenta diariamente.

Recursos de IA e automação

Se sua equipe está gastando horas com tarefas manuais repetitivas, como atualizações de status e subtarefas recorrentes, você está perdendo tempo com atritos administrativos.

E qual é o custo de distrair sua equipe do trabalho estratégico de alto impacto que se espera dela? Empresas com apenas 100 funcionários perdem cerca de US$ 420.000 por ano devido à falta de comunicação e ao uso de ferramentas desconectadas!

Então, o que poderia impedir isso?

Descobrimos que 30% dos profissionais acreditam que a automação poderia economizar de 1 a 2 horas por semana, enquanto 19% estimam que ela poderia liberar de 3 a 5 horas para um trabalho mais profundo e focado.

ClickUp Brain

O ClickUp lida com isso por meio do ClickUp Brain, a camada de IA integrada que abrange suas tarefas, documentos e chats para automatizar tarefas repetitivas. Em vez de elaborar manualmente planos de projeto ou resumir longas sequências de comentários, você pode usar o ClickUp Brain para automatizar essas tarefas instantaneamente.

Use o ClickUp Brain para transcrever clipes de voz e vídeo, transformar mensagens de texto ou de chat em tarefas e resumir discussões, documentos e threads de chat, sem sair do seu espaço de trabalho

Aqui está uma prévia das diferentes ações que você pode realizar com a IA do ClickUp:

Centralize o conhecimento com o Brain MAX : Use modelos de IA premium para consultar todo o seu espaço de trabalho e aplicativos externos conectados ao ClickUp e obter respostas instantâneas e contextuais Use modelos de IA premium para consultar todo o seu espaço de trabalho e aplicativos externos conectados ao ClickUp e obter respostas instantâneas e contextuais

Pesquise em toda a sua pilha de tecnologias: localize arquivos, threads e conversas enterradas em ferramentas externas como Slack, Google Drive e Gmail a partir de uma única localize arquivos, threads e conversas enterradas em ferramentas externas como Slack, Google Drive e Gmail a partir de uma única Pesquisa de IA Empresarial

Criação de tarefas por IA: Gere Gere subtarefas a partir de um simples nome de tarefa ou crie itens de ação a partir de texto destacado em um comentário/mensagem de chat ou no ClickUp Doc

Transcreva reuniões com o AI Notetaker : Gere transcrições pesquisáveis e resumos automatizados que transformam as discussões das reuniões em tarefas executáveis Gere transcrições pesquisáveis e resumos automatizados que transformam as discussões das reuniões em tarefas executáveis

Recuperação de conhecimento por IA: Faça perguntas diretamente no seu espaço de trabalho digitando @brain e obtenha respostas contextuais com base nas suas tarefas e documentos do ClickUp

💡Dica profissional: Use o ClickUp Brain para alternar entre modelos como o ChatGPT e o Claude sem sair do seu espaço de trabalho. Isso permite que você escolha o mecanismo de raciocínio certo para cada tarefa, como usar o Claude para redação com nuances ou o GPT para lógica complexa, sem precisar pagar por assinaturas separadas de IA. Use vários LLMs a partir de uma única interface com o ClickUp Brain

Superagentes do ClickUp

E quando você quiser automatizar não apenas uma etapa, mas todo o seu fluxo de trabalho, experimente o ClickUp Super Agents.

Em vez de acionar uma única ação de IA, os Super Agents coordenam várias etapas em todo o seu espaço de trabalho. Pense neles como colegas de equipe de IA que entendem o contexto do seu espaço de trabalho e fazem mais do que é humanamente possível. Uma vez configurados, eles podem monitorar gatilhos específicos (como o término de uma reunião, o envio de um formulário ou uma mudança no status de uma tarefa) e executar instantaneamente o próximo conjunto de ações.

📌 Por exemplo, imagine um Super Agente de Gerenciamento de Projetos operando dentro do seu espaço de trabalho.

Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agents no ClickUp

Quando você adiciona um novo briefing de projeto a um Doc, o Agente o lê e cria um plano de projeto.

Ele gera tarefas, subtarefas e prazos no ClickUp automaticamente. Em seguida, atribui o trabalho a designers, redatores e desenvolvedores com base nas funções. Ele também vincula as tarefas aos documentos e recursos relevantes.

À medida que o trabalho avança, o Agente monitora as atualizações das tarefas. Se algo estiver atrasado, ele sinaliza o atraso e notifica o responsável. Ele publica automaticamente resumos semanais do progresso no canal do projeto.

Por fim, quando o projeto é concluído, ele gera um relatório final.

🌟 Resultados reais: Empresas como a Bell Direct têm usado o Super Agents para classificar mais de 800 e-mails por dia, resultando em um aumento de 20% na eficiência operacional!

🔎 Você sabia? 40% dos aplicativos corporativos em breve contarão com agentes de IA específicos para tarefas. Isso melhorará o trabalho em equipe e a eficiência do fluxo de trabalho, tornando “agora” um bom momento para se preparar, para que você não fique para trás em relação aos seus colegas.

🎥 Assista a este vídeo para ver o que os Super Agents podem fazer por você:

Automações baseadas em regras

Além da assistência por IA, você pode criar fluxos de trabalho baseados em regras com o ClickUp Automations. Essas automações acionam ações quando condições específicas são atendidas, como quando um status muda, uma data de vencimento chega ou um novo responsável é adicionado. Isso garante que os processos sejam executados sem problemas em segundo plano, para que sua equipe possa se concentrar no que realmente importa.

Não sabe por onde começar e o que automatizar? Escolha uma receita na biblioteca com mais de 100 modelos de automação pré-criados no ClickUp. Ou crie uma automação usando comandos em linguagem natural com o ClickUp Brain!

Aciona as ações certas automaticamente e execute operações com facilidade com o ClickUp Automations

O Focalboard, por outro lado, não inclui nenhum recurso nativo de IA nem automação integrada. Por ser uma ferramenta leve e de código aberto, você precisará realizar todo o gerenciamento de tarefas (desde a atualização de status até a criação de fluxos de trabalho recorrentes) manualmente.

⚠️Você pode tentar criar automações personalizadas no Focalboard por meio de sua API. No entanto, a plataforma não oferece inteligência pronta para uso que ajude a reduzir a carga operacional da sua equipe.

🏆 O veredicto: O ClickUp oferece às equipes que buscam ser mais produtivas uma vantagem clara com IA e automação integradas. O Focalboard é ideal para equipes que se sentem à vontade com processos manuais ou que têm recursos para criar suas próprias soluções personalizadas de automação de fluxo de trabalho.

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com a segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção de IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

📮ClickUp Insight: 88% dos participantes da nossa pesquisa usam IA para suas tarefas pessoais, mas mais de 50% evitam usá-la no trabalho. Quais são as três principais barreiras? Falta de integração perfeita, lacunas de conhecimento ou preocupações com a segurança. Mas e se a IA já estivesse integrada ao seu espaço de trabalho e fosse segura? O ClickUp Brain, o assistente de IA integrado do ClickUp, torna isso realidade. Ele entende comandos em linguagem simples, resolvendo as três principais preocupações relacionadas à adoção de IA, ao mesmo tempo em que conecta seu chat, tarefas, documentos e conhecimento em todo o espaço de trabalho. Encontre respostas e insights com um único clique!

Visualizações de gerenciamento de tarefas e projetos

Uma abordagem única não funciona para todos. Seus engenheiros podem preferir listas simples, enquanto seus gerentes de projeto provavelmente precisariam de gráficos de Gantt para o planejamento do cronograma. Isso obriga todos a recorrer a soluções alternativas frustrantes com planilhas e outras ferramentas.

As Visualizações do ClickUp resolvem isso, permitindo que você visualize os mesmos dados em vários formatos sem precisar reestruturar seus projetos. Você pode alternar entre uma visualização de gerenciamento de recursos de alto nível ou uma simples lista de verificação, de acordo com sua função específica.

Escolha entre mais de 15 visualizações de projeto no ClickUp

Fique à vontade para escolher entre mais de 15 visualizações diferentes. Veja a seguir uma explicação sobre algumas delas:

O ClickUp permite que você salve e compartilhe configurações personalizadas com sua equipe. Isso garante que todos tenham acesso aos mesmos dados filtrados sem precisar configurá-los do zero. Cada visualização inclui opções detalhadas de filtragem, classificação e agrupamento, para que você possa se concentrar em detalhes específicos do projeto.

Os campos personalizados oferecem essa flexibilidade. Eles permitem que você acompanhe pontos de dados específicos do seu fluxo de trabalho diretamente em qualquer visualização que você escolher.

As tarefas do ClickUp são a sua melhor opção para dividir projetos maiores e complexos em itens de ação gerenciáveis. As subtarefas e as listas de verificação de tarefas do ClickUp permitem que você acompanhe até mesmo os menores detalhes. Ao mesmo tempo, você pode usar os status personalizados para monitorar a fase exata em que cada entrega se encontra: a fazer, em andamento, concluída… e tudo mais que estiver entre elas.

Acompanhe o tempo nas tarefas do ClickUp e crie campos personalizados para ter uma visão geral completa do fluxo de trabalho

Para trabalhos com prazos apertados, o Controle de Tempo integrado e a Visualização de Gantt com recurso de arrastar e soltar permitem mapear as dependências das tarefas e ajustar os cronogramas em tempo real. Isso garante que, seja você gerenciando uma simples lista de tarefas ou o lançamento de um produto envolvendo vários departamentos, o contexto permaneça unificado e acessível.

Em contraste com as vistas abrangentes do ClickUp, o Focalboard concentra-se em quatro vistas principais: Kanban, tabela, calendário e galeria. Como seria de se esperar, essas vistas são mais adequadas para o acompanhamento direto de projetos do que para o gerenciamento complexo de recursos.

O quadro Kanban funciona como o principal espaço de trabalho, onde os cartões incluem propriedades padrão, listas de verificação e comentários.

🏆 O veredicto: O ClickUp oferece a complexidade arquitetônica necessária para projetos que envolvem vários departamentos e exigem diferentes perspectivas sobre os mesmos dados. O Focalboard é mais adequado para equipes técnicas menores que buscam um quadro leve e de código aberto e não precisam de recursos avançados, como gráficos de Gantt ou gerenciamento de carga de trabalho.

Quando as conversas sobre projetos ficam espalhadas pelo Slack, por threads de e-mail e por comentários aleatórios em tarefas, as decisões inevitavelmente se perdem. Por exemplo, um funcionário médio alterna entre aplicativos 1.200 vezes por dia — quase 4 horas por semana gastas em reajustes de atenção. Esse tipo de dispersão no trabalho torna quase impossível manter todos alinhados ou colocar novos membros a par das atividades.

O ClickUp resolve isso ao consolidar a colaboração da sua equipe em um único espaço de trabalho, onde a comunicação permanece ligada ao trabalho em si, graças a:

Chat do ClickUp : Converse em tempo real por mensagens diretas ou canais dedicados vinculados aos seus projetos e tarefas, para que você nunca precise alternar para outro aplicativo Converse em tempo real por mensagens diretas ou canais dedicados vinculados aos seus projetos e tarefas, para que você nunca precise alternar para outro aplicativo

Comentários nas tarefas : Mantenha as discussões organizadas com respostas em threads, anexos de arquivos e Mantenha as discussões organizadas com respostas em threads, anexos de arquivos e @menções para notificar membros específicos da equipe

Use @mention do ClickUp em qualquer lugar do ecossistema para notificar um membro da equipe ou um Super Agente

Documentos do ClickUp: Crie e edite planos de projeto, notas de reuniões e wikis com edição colaborativa em tempo real, garantindo que todos trabalhem com a versão mais recente

Quadros Brancos do ClickUp : Preencha a lacuna entre o brainstorming e a execução com um espaço de colaboração visual onde você pode transformar ideias em tarefas com um único clique Preencha a lacuna entre o brainstorming e a execução com um espaço de colaboração visual onde você pode transformar ideias em tarefas com um único clique

ClickUp Clips : Grave sua tela para dar feedback, explicar um processo complexo ou compartilhar uma atualização rápida sem precisar de uma reunião ao vivo Grave sua tela para dar feedback, explicar um processo complexo ou compartilhar uma atualização rápida sem precisar de uma reunião ao vivo

O Focalboard, por sua vez, oferece colaboração básica no nível das tarefas por meio de comentários em cartões e anexos de arquivos. No entanto, ele não possui ferramentas integradas para comunicação mais ampla da equipe, edição de documentos em tempo real ou brainstorming visual.

Para alcançar o mesmo nível de conectividade, o Focalboard depende de sua integração com o Mattermost ou outras ferramentas externas. Isso muitas vezes corre o risco de reintroduzir os mesmos silos que o ClickUp foi projetado para eliminar.

🏆 O veredicto: O ClickUp foi desenvolvido para equipes que desejam acabar com a troca constante de aplicativos e manter suas conversas e execução em uma única visualização. O Focalboard é uma opção funcional para atualizações básicas no nível das tarefas, mas exige que você gerencie uma pilha de tecnologias separada para qualquer colaboração significativa em toda a equipe.

Integrações e extensibilidade

Quando sua ferramenta de gerenciamento de projetos não se integra ao restante de sua pilha de tecnologias, sua equipe acaba presa em um ciclo de entrada manual de dados. Por exemplo, copiar informações entre o GitHub, o Figma ou o Salesforce pode causar erros de controle de versão e atualizações perdidas.

🧠 Curiosidade: A entrada manual de dados e as tarefas administrativas custam às empresas americanas, em média , US$ 28.500 por funcionário por ano. Isso destaca que o “processo manual” não é apenas um fluxo de trabalho lento — é uma enorme perda de lucro.

As integrações do ClickUp eliminam esse atrito ao atuarem como um centro de comando central para todo o seu fluxo de trabalho. Com mais de 1.000 integrações fáceis de usar, você pode sincronizar o progresso do desenvolvimento do GitHub, incorporar protótipos interativos do Figma ou transformar automaticamente oportunidades do Salesforce em tarefas executáveis.

Sincronize todo o seu conjunto de ferramentas com as integrações do ClickUp

O resultado? As informações fluem entre seus aplicativos sem que ninguém precise fazer a ponte manualmente. E se você precisar criar automações personalizadas ou pipelines de sincronização de dados, seus desenvolvedores sempre podem usar a API do ClickUp.

O Focalboard possui um ecossistema de integração muito menor, com foco principal na conectividade nativa com o Mattermost. Sua natureza de código aberto e API pública permitem, tecnicamente, que uma equipe de desenvolvimento crie qualquer conexão necessária. Mas isso requer recursos internos substanciais e manutenção contínua.

🏆 O veredicto: O ClickUp é a melhor opção para equipes que dependem de um conjunto diversificado de aplicativos comerciais e desejam automatizar o fluxo de dados imediatamente. O Focalboard oferece um alto grau de extensibilidade para equipes técnicas que preferem construir e manter seu próprio ecossistema de integração privado.

Implantação e propriedade dos dados

Em muitas organizações, colaboração e segurança frequentemente se opõem. As equipes querem documentos compartilhados, atualizações mais rápidas e coordenação em tempo real. As equipes de segurança fazem perguntas diferentes: Isso pode funcionar em um ambiente isolado? Onde os dados ficam armazenados?

O verdadeiro desafio não é adotar uma nova ferramenta. É encontrar uma que permita a colaboração moderna sem comprometer a soberania dos dados.

O ClickUp poupa você dos altos custos operacionais da hospedagem própria. Ele oferece segurança de nível empresarial sem os custos de manutenção associados ao gerenciamento de um servidor. A plataforma é hospedada na Amazon Web Services (AWS) e está em conformidade com a norma SOC 2. Seus dados são protegidos por criptografia de ponta a ponta.

Isso permite que você implante um espaço de trabalho SaaS altamente capaz, ao mesmo tempo em que cumpre rigorosos padrões de segurança. Você pode delegar a responsabilidade por patches, desempenho e estabilidade da infraestrutura a uma equipe de segurança dedicada.

No entanto, para equipes em que a hospedagem própria é imprescindível, o Focalboard oferece total propriedade dos dados. Ele foi projetado para implantação em hospedagem própria usando o Docker ou outros métodos, proporcionando a você controle total sobre seus dados e infraestrutura. Essa é uma vantagem fundamental para organizações com requisitos rigorosos de residência de dados.

A contrapartida, no entanto, é um aumento significativo da responsabilidade interna; sua equipe passa a ser a única responsável por todas as atualizações de segurança, backups de banco de dados e correções de infraestrutura.

🏆 O veredicto: Esta é a diferença mais clara entre as duas ferramentas. Escolha o ClickUp se você precisar de uma infraestrutura em nuvem segura e em conformidade com as normas, que se mantém automaticamente atualizada. Escolha o Focalboard se sua prioridade for a soberania absoluta dos dados e você tiver os recursos técnicos para gerenciar seu próprio ambiente de servidor.

Você deve escolher o Focalboard ou o ClickUp?

Fazer a escolha errada pode significar um processo de migração complicado daqui a seis meses, então vamos simplificar. A ferramenta certa depende inteiramente das prioridades e dos recursos técnicos da sua equipe.

Aqui está uma lista rápida para ajudar você a decidir:

Escolha o Focalboard se:

Sua equipe vive e respira o software de projetos de código aberto e deseja ter a capacidade de inspecionar ou modificar a base de código

Você tem requisitos rigorosos de soberania de dados que exigem uma solução auto-hospedada

Você dispõe dos recursos técnicos necessários para lidar com implantação, manutenção, segurança e integrações personalizadas

Seu fluxo de trabalho gira em torno de um quadro Kanban simples de código aberto, e você não precisa de recursos avançados de gerenciamento de projetos

Você já usa o Mattermost e quer uma ferramenta de projetos que se integre nativamente

Escolha o ClickUp se:

Você precisa de uma camada de inteligência integrada para lidar com tudo, desde a elaboração de planos de projeto até a identificação de tarefas bloqueadas

Você deseja consolidar ferramentas , documentação, chat em tempo real e gerenciamento de projetos complexos em uma única aba

Você prefere uma infraestrutura gerenciada com segurança de nível empresarial em vez do trabalho de hospedar por conta própria

Você precisa que sua ferramenta de gerenciamento de projetos se conecte a aplicativos empresariais comuns assim que for instalada

Seu principal objetivo é reduzir a dispersão de contextos e parar de alternar entre ferramentas desconexas

A decisão se resume a uma escolha fundamental: você valoriza o controle absoluto dos dados e a flexibilidade do código aberto acima de tudo? Ou prefere um espaço de trabalho unificado com IA que lida com tudo, desde o gerenciamento de projetos até a comunicação da equipe?

Se você está inclinado a escolher a segunda opção, experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo. ✨

Perguntas frequentes (FAQs)

A Mattermost adquiriu o Focalboard e integrou suas funcionalidades à plataforma Mattermost, renomeando-o como “Mattermost Boards”. O projeto Focalboard original, independente, ainda está disponível como código aberto, mas o desenvolvimento ativo mudou em grande parte para a experiência integrada do Mattermost.

O ClickUp oferece um modo offline limitado em seus aplicativos móveis e para desktop, permitindo que você visualize tarefas e crie novas que serão sincronizadas assim que você voltar a ficar online. No entanto, em ambientes totalmente offline ou isolados, uma solução auto-hospedada como o Focalboard é a melhor escolha.

Além do Focalboard, outras ferramentas Kanban de código aberto populares incluem o Kanboard, o Wekan e o Taiga. Embora ofereçam hospedagem própria e funcionalidades básicas de quadro, nenhuma delas oferece a abordagem de espaço de trabalho completo ou os recursos avançados de IA encontrados no ClickUp.

O Focalboard é mais adequado para equipes técnicas de pequeno a médio porte que se sentem à vontade para gerenciar sua própria infraestrutura. Ele não possui os recursos de nível empresarial que grandes organizações normalmente exigem, como permissões avançadas de usuário, registros de auditoria, logon único (SSO) e suporte dedicado.