16 das melhores integrações do ClickUp

Você se lembra de uma época, não muito distante, em que havia apenas um punhado de ferramentas de trabalho para escolher?

Hoje em dia... você tem centenas de opções e, mesmo assim, talvez ainda sinta que não encontrou "A Tal" ☝️👀

Entre no ClickUp para finalmente encontrar seu par.

O ClickUp foi criado como uma ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos para aumentar a produtividade e reduzir a frustração e a ineficiência causadas pelo uso de vários aplicativos.

Entendemos que alternar entre aplicativos o dia todo pode não ser a maneira mais produtiva de passar seus dias de trabalho, por isso criamos a solução perfeita que permite que todos os tipos de equipes, em todos os setores, personalizem seu fluxo de trabalho e tragam todo o seu trabalho para um único lugar.

Mas nós entendemos. À medida que uma empresa cresce, também cresce sua necessidade de soluções de software.

É bom que o ClickUp tenha poderosos recursos de integração ! ⚡️

Neste artigo, reduzimos o problema para 16 dos melhores aplicativos para ajudá-lo a economizar muito tempo, organizar seu fluxo de trabalho, dimensionar seus negócios e trazer a alegria de volta aos seus dias de trabalho. 😌

Benefícios da integração de software

Embora o ClickUp sozinho seja poderoso o suficiente para substituir muitas das outras ferramentas de trabalho que você usa, a integração com outros aplicativos pode ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho em um lugar.

De fato, o ClickUp pode ser conectado a mais de 1.000 ferramentas, gratuitamente! 🤯

A integração do ClickUp a outros aplicativos pode ajudar:

🟢 Facilitar a troca fácil de informações entre sistemas diferentes

reduzir os erros cometidos ao inserir dados manualmente em vários sistemas desconectados

melhorar a visibilidade do seu negócio ao reunir todos os bancos de dados em um único sistema

economize tempo executando tarefas em uma única interface em vez de alternar entre sistemas diferentes

Melhores integrações do ClickUp

Não importa em que equipe você esteja, ou em que projeto ou tarefas esteja trabalhando, recorra às integrações para simplificar seu fluxo de trabalho e aproveitar ao máximo o ClickUp. 🚀

Slack Slack é um serviço de mensagens e local de trabalho

ferramenta de comunicação que reúne as pessoas para trabalharem como uma equipe unificada.

Substitua facilmente o e-mail, as mensagens de texto e as mensagens instantâneas por esse único aplicativo e crie vários canais para organizar diferentes conversas ou grupos em espaços dedicados.

Isso significa menos tempo gasto em várias ferramentas de comunicação e menos perda de tópicos de conversas em sua caixa de entrada de e-mail!

Leve essa ferramenta de comunicação poderosa e fácil de usar para o próximo nível e integre-a ao ClickUp para fazer mais do que apenas conversar com seus colegas de equipe. Ao conectar o Slack ao ClickUp, você libera ações que podem ajudar a aumentar sua produtividade e eficiência dez vezes mais!

Integre o Slack ao ClickUp para realizar estas ações:

Alterar status, responsáveis, prioridades, tags, datas de vencimento

Personalizar as notificações de tarefas a serem enviadas para o Slack

Mover tarefa

Transformar mensagens do Slack em comentários do ClickUp

Transformar mensagens do Slack em tarefas do ClickUp

Adicionar mensagens do Slack ao bloco de notas

E muito mais!

⭐️ Pro Tip: Use Comandos de barra para usar rapidamente um dos atalhos disponíveis para ajustar com eficiência os detalhes da tarefa, acessar opções de formatação sem um clique, anexar ou incorporar arquivos e muito mais! Criar tarefas no Slack usando o comando "/clickup new"

Criação de uma nova tarefa no Slack usando os comandos Slash no ClickUp

Hubspot Hubspot é líder global em CRM e tornou-se parte essencial das equipes e empresas voltadas para o cliente em todo o mundo.

Essa plataforma abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) oferece às empresas várias ferramentas para otimizar suas operações de marketing, vendas e atendimento ao cliente.

Aproveite os hubs de marketing, vendas, serviços, CMS e operações para ajudá-lo a atrair, envolver, encantar e expandir seus negócios.

Então, o que exatamente você obtém quando junta o poder da Hubspot e do ClickUp?

Com isso Integração do Hubspot ClickUp com a integração do ClickUp, as equipes podem ter acesso ao seguinte:

Sincronização bidirecional: Mantém os dados entre as duas plataformas em sincronia para que as informações mais atuais estejam disponíveis em ambos os sistemas sem a necessidade de nenhuma entrada manual

Mantém os dados entre as duas plataformas em sincronia para que as informações mais atuais estejam disponíveis em ambos os sistemas sem a necessidade de nenhuma entrada manual Automação contínua: Com a capacidade de acionar fluxos de trabalho de uma plataforma para a outra, as atividades que ocorrem ao longo da jornada do cliente, inclusive aquelas que abrangem várias equipes, podem ser automatizadas

Use mais de 20 maneiras diferentes de automatizar o trabalho entre o ClickUp e o HubSpot para que os projetos andem mais rápido e as informações cheguem mais cedo às equipes que mais precisam delas

Conecte o ClickUp ao Hubspot hoje mesmo para aumentar a velocidade de entrega do projeto, automatizar os processos da jornada do cliente e fornecer às equipes a visibilidade de que precisam para trabalhar da melhor forma possível e gerar resultados.

Fazer Criar é uma plataforma de automação que permite visualizar, projetar e automatizar seu trabalho em minutos.

Conhecida como a "Cola da Internet", essa ferramenta permitirá que você faça mais ao conectar suas ferramentas de trabalho e automatizar processos complexos com sua interface de arrastar e soltar - não são necessárias habilidades técnicas!

Quando você integra o Make com o ClickUp se você estiver usando o ClickUp, espere dizer adeus ao trabalho manual repetitivo e dizer olá a um nível totalmente novo de produtividade e eficiência no trabalho! 👋 😄

Integre facilmente mais de 1.000 ferramentas de trabalho, como Slack, Github, Gmail, Trello e outras, ao seu ClickUp Workspace para simplificar seu fluxo de trabalho e otimizar seus processos de trabalho.

Tudo o que você precisa fazer é definir seus cenários exclusivos com acionadores para iniciar um evento em um de seus aplicativos e actions para concluir o fluxo de trabalho. É isso aí!

Integre o Integromat com o ClickUp para experimentar o seguinte:

Economize horas por semana automatizando tarefas repetitivas

Eleve o nível de sua organização e gerenciamento de dados

Aumente a eficiência dos funcionários

Acelerar a conclusão de tarefas

Reduzir erros, entradas duplas e itens negligenciados

E muito mais!

⭐️ Pro Tip: Obtenha uma vantagem inicial com centenas de modelos de automação gratuitos para o ClickUp e outros aplicativos e saiba como automatizar fluxos de trabalho corporativos aqui .

Configuração dos acionadores do ClickUp no Integromat

Gmail Gmail é um aplicativo de e-mail intuitivo, seguro e eficiente que é usado para comunicação pessoal e comercial por bilhões de pessoas em todo o mundo. Ele ajuda você a se manter conectado, organizado e produtivo, permitindo que você acesse o aplicativo de qualquer dispositivo, a qualquer momento.

agora vamos falar de integração 😎

Simplifique sua comunicação, aumente sua produtividade e nunca mais se esqueça de responder incorporando o ClickUp ao seu fluxo de trabalho do Gmail. Basta instalar o Extensão do ClickUp para o Chrome e use o Zapier, um aplicativo de automação, para permitir que o ClickUp e o Gmail transfiram informações sem esforço e sincronizem quaisquer ações que ocorram em qualquer uma das plataformas.

Essa integração permitirá que você:

Criar tarefas do ClickUp a partir de e-mails

Anexar respostas de e-mail às tarefas

Manter as tarefas em um único lugar

Marcar itens de ação com estrela para criar automaticamente novas tarefas (somente contas do Gmail Business)

E muito mais!

⭐️ Dica profissional: Conecte sua conta do Gmail ao ClickUp para enviar e receber comunicações por e-mail em um tópico de tarefa com a função E-mail no recurso ClickUp ClickApp .

E-mail no recurso ClickUp ClickApp

Zoom Zoom é uma plataforma de videoconferência que permite hospedar e participar virtualmente de reuniões com outros titulares de contas Zoom de todo o mundo.

No último ano, o Zoom se tornou uma das plataformas de videoconferência mais populares e amplamente utilizadas ferramentas de reunião usado para fins pessoais eempresariais e mudou para sempre a forma como fazemos reuniões de trabalho, especialmente para aqueles que trabalham remotamente.

Ele se integra ao ClickUp? **Sim, com certeza se integra!

Ao integrar o Zoom com o ClickUp, você poderá:

Iniciar uma reunião do Zoom dentro das tarefas usando o botão de reunião do Zoom

Participar de uma reunião por meio de um link que será automaticamente publicado em um comentário para todos os envolvidos

Visualizar links de gravação em suas tarefas quando a reunião gravada terminar

⭐️ Dica profissional: Use o comando /zoom Slash Command para abrir o aplicativo Zoom em um piscar de olhos. ⚡️

Início e ingresso em reuniões do Zoom em uma tarefa do ClickUp

Rastreamento de tempo de colheita Colheita é um aplicativo de controle de tempo e despesas baseado em nuvem que permite planejar e estimar projetos com dados reais, gerenciar a equipe gerenciar a capacidade e o fluxo de trabalho da equipe e faturar sem problemas por meio de dados rastreáveis. Essa ferramenta de controle de tempo oferece relatórios, planilhas de tempo, faturamento e suporta a integração com aplicativos. Três grandes vantagens do Harvest para o controle de horas:

Coleta de dados estruturada

Rastreamento de tempo simples e conveniente

Controle de permissões

No que diz respeito às integrações, o Harvest facilita a conexão com suas ferramentas favoritas, incluindo o ClickUp!

*

A conexão do Harvest ao ClickUp leva apenas alguns segundos para ser configurada

Uma vez conectado, ative o controle de tempo para gerenciar o tempo gasto em projetos e sincronizar automaticamente o tempo com suas tarefas do ClickUp

Com uma integração Harvest + ClickUp, você poderá gerenciar seu tempo, acompanhar o tempo gasto em tarefas e sempre saber exatamente para onde o tempo vai.

Iniciando o cronômetro do Harvest em uma tarefa no ClickUp

*

Unito Unito é uma solução de integração sem código que permite criar e personalizar fluxos de trabalho entre ferramentas. Ele mantém os freelancers e as equipes de grandes empresas alinhados, fornecendo sincronização detalhada, bidirecional e em tempo real de tarefas e projetos entre as ferramentas.

Em sua essência, o Unito é um gerenciamento de fluxo de trabalho uma solução de gerenciamento de fluxo de trabalho que se integre a várias ferramentas e permita uma sincronização bidirecional profunda é uma ótima ferramenta para liberar a verdadeira colaboração. Ela não apenas reduzirá e removerá as barreiras entre suas ferramentas de trabalho, mas também as transformará em ferramentas mais poderosas.

Então, digamos que você queira aumentar a potência integrando-o ao ClickUp.

Boas notícias; você pode fazê-lo. 😉

A integração bidirecional do ClickUp do Unito pode ajudar a estabelecer conexões profundas entre o ClickUp e suas outras ferramentas de trabalho. E o melhor de tudo é que, como os fluxos do Unito são bidirecionais e sincronizados em tempo real, você pode ter certeza de que as informações em suas ferramentas estarão sempre atualizadas!

Veja o que você pode fazer com a integração do ClickUp do Unito:

Conectar o ClickUp a todo o portfólio de integração da Unito

Acompanhe as interações com os clientes em um só lugar

Definir como e quais informações são sincronizadas

Sincronização bidirecional ao vivo de tarefas, listas, projetos, datas de vencimento, status e muito mais

Personalize o mapeamento de campos, filtros e outras configurações para controlar o fluxo de informações

Integração bidirecional da Unito com o ClickUp

Google Calendar

Desenvolvido pelo Google, o Google Calendar é um serviço de calendário de gerenciamento de tempo e agendamento que é usado por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e está disponível em 41 idiomas diferentes.

Independentemente de usá-lo para fins pessoais ou comerciais, você provavelmente achará esse aplicativo fácil de usar devido à sua interface altamente intuitiva e amigável. Adicione, modifique e compartilhe eventos com facilidade e até mesmo envie convites para amigos, familiares e colegas.

Porque Calendário do Google foi projetado para equipes, compartilhar agendas com outras pessoas e criar vários calendários que as equipes possam usar juntas nunca foi tão fácil. Além de seus recursos de sincronização, o Google Calendar pode ser integrado a outras ferramentas de trabalho, como o ClickUp, para ajudá-lo a simplificar e gerenciar suas agendas lotadas!

Pronto para aumentar sua produtividade e manter o controle de seus dias?

Nós achamos que sim! 😊

Veja o que conectar seu Google Calendar ao ClickUp pode fazer por você:

Sincronização bidirecional entre o ClickUp e seu Calendário

Sincronizar suas tarefas do ClickUp com o Google Calendar com a visualização do Calendar no ClickUp

Obter instantaneamente uma visão geral de sua lista de tarefas para o dia, a semana ou o mês

Faça alterações em suas tarefas do ClickUp e obtenha atualizações automáticas em seu Google Calendar para refletir as alterações feitas

Conecte vários espaços de trabalho do ClickUp a um Google Calendar

Exibição de eventos sincronizados do Google Calendar na visualização do Calendar do ClickUp

Dropbox

O Dropbox é um serviço de armazenamento em nuvem que permite armazenar e compartilhar seus arquivos on-line.

Usado por mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo, o Dropbox tem sido um aplicativo popular e confiável de hospedagem, sincronização e armazenamento de arquivos on-line. De fotos, vídeos a documentações importantes, o Dropbox pode ajudá-lo a manter seus arquivos seguros.

Esse aplicativo promove a colaboração perfeita em equipe porque permite criar links compartilháveis de seus arquivos, adicionar comentários a arquivos e é facilmente acessível a partir de vários dispositivos, como computadores e smartphones.

**Então, o que acontece quando uma ferramenta inteligente de armazenamento em nuvem encontra um aplicativo de gerenciamento de tarefas tudo em um? O Dropbox oferece suporte a integrações a integração dos dois aplicativos pode facilitar o gerenciamento de ambas as contas na mesma conta, além de outros benefícios importantes para o gerenciamento de tarefas.

Veja o que a conexão do Dropbox com o ClickUp pode fazer:

Anexar arquivos do Dropbox a tarefas do ClickUp

Aumentar a produtividade reduzindo gargalos, gerenciar tarefas e projetos em um só lugar

Melhorar a colaboração em equipe, permitindo que as equipes trabalhem em projetos ao mesmo tempo, independentemente de sua localização

Garantir que os dados armazenados em ambos os aplicativos permaneçam seguros

Envio e anexação de arquivos do Dropbox em uma tarefa no ClickUp

Loom

Loom é um ferramenta de gravação de tela que permite aos usuários capturar a tela, a webcam e o microfone. Compartilhe facilmente mensagens de vídeo gravadas com uma pessoa, um grupo ou uma equipe por meio de um link público ou privado para transmitir sua mensagem mais rapidamente do que se tivesse que digitar um longo e-mail com explicações e detalhes.

Com essa plataforma de gravação de vídeo, você pode integrar novos funcionários, solucionar problemas, analisar e dar feedback, compartilhar atualizações e muito mais!

Com a confiança de milhões de usuários em todo o mundo, o Loom continua a transformar a maneira como as equipes se comunicam e colaboram no trabalho. Chega de se preocupar com diferenças de fuso horário e de ter que explicar detalhes várias vezes!

Por falar em trabalho, vamos dar uma olhada no que a integração do Loom com o ClickUp pode fazer por você:

Acessar o Loom e gravar um vídeo em uma tarefa no ClickUp

Gravar um vídeo sem marca d'água

Gravação de tela e apresentação no Loom

Bugsnag

O Bugsnag é um software avançado de monitoramento, relatório e resolução de erros projetado para aplicativos da Web, de servidor e móveis.

Esse é um aplicativo abrangente para detecção de bugs e para fornecer às equipes de desenvolvimento de software os dados de diagnóstico e as ferramentas necessárias para ajudar a identificar e resolver erros em um ritmo mais rápido. O Bugsnag facilita aos usuários a obtenção de notificações de bugs em tempo real, a localização da origem das falhas, a priorização e a replicação de bugs e a análise de possíveis soluções por meio de um monitoramento preciso.

Use o Bugsnag para manter seus aplicativos livres de bugs e conecte-o ao ClickUp para manter todo o gerenciamento de bugs em um só lugar!

A automação nativa do ClickUp suporta fluxos de trabalho com aplicativos externos como o Bugsnag. A Integração de automação do Bugsnag permite monitorar bugs e tomar medidas dentro do ClickUp, economizando seu tempo e permitindo que suas equipes se concentrem na parte mais técnica do trabalho.

**Dê uma olhada no que você pode fazer ao configurar o Bugsnag no ClickUp

Automatizar seu fluxo de trabalho com acionadores e ações para monitorar e resolver bugs com facilidade

Personalizar onde e como as informações aparecem no ClickUp, mapeando os dados de um acionador do Bugsnag e relacionando-os a um campo no ClickUp

Mapeamento dinâmico de dados em novas tarefas

Configuração do fluxo de trabalho de automação no Bugsnag

Zendesk Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente baseada em nuvem e CRM de vendas projetada para ajudar a resolver tíquetes de clientes e melhorar o relacionamento com eles.

Essa poderosa e flexível ferramenta de atendimento ao cliente permite que você se conecte com os clientes por telefone, chat, e-mail, mídia social e outros canais. A Zendesk oferece recursos para ajudar a gerenciar a comunicação com o cliente por meio de vários canais, automatizar o suporte ao cliente e criar respostas automáticas, bases de conhecimento e muito mais para ajudar a otimizar a comunicação com o cliente.

Ele também oferece ferramentas personalizáveis para criar portais personalizados de atendimento ao cliente, bate-papo ao vivo e integra-se a outras centenas de aplicativos, incluindo o ClickUp!

Veja o que você pode fazer com o Zendesk no ClickUp:

Transforme rapidamente tíquetes em tarefas

Adicione informações de tíquetes a tarefas, defina responsáveis e datas de vencimento em um só lugar

Evite alternar entre tarefas, permitindo que você anexe várias tarefas do ClickUp a um tíquete do Zendesk para facilitar a referência ao status e à ID da tarefa

Exibir links emClickUp e Zendesk com atualizações de status em tempo real

Transformação de um tíquete do Zendesk em uma tarefa do ClickUp

GitHub

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código baseada em nuvem que promove a colaboração e a comunicação entre os desenvolvedores. Essa ferramenta colaborativa permite que os desenvolvedores compartilhem ideias e métodos e gerenciem facilmente projetos de programação de código aberto.

É uma das plataformas mais populares para repositórios Git, que é um armazenamento virtual de projetos, e o site de referência dos programadores. Os desenvolvedores podem baixar facilmente uma nova versão do software, fazer alterações e contribuições e carregar a nova versão para que outros programadores da comunidade também possam trabalhar nela.

O Github é ótimo para bifurcação, solicitações pull, redes sociais, ramificação e manutenção de registros de alterações.

Está procurando simplificar e aumentar a eficiência de seus processos internos? Integre-o ao ClickUp. Veja como a integração do GitHub e do ClickUp pode beneficiá-lo:

Use o Github sem sair do ClickUp

Rastreie automaticamente commits, merges e pull request - tudo dentro dos feeds de atividade da tarefa

Veja todas as atividades do Github relacionadas a uma tarefa diretamente no ClickUp

Receba notificações do ClickUp quando novos itens de atividade do GitHub forem adicionados às tarefas

Anexar automaticamente (ou manualmente) a atividade do GitHub às tarefas do ClickUp

Alterar automaticamente os status das tarefas do GitHub

Recebimento de notificações de atividades do Github no ClickUp

Intercom Intercomunicação é uma plataforma de relacionamento conversacional que ajuda as empresas a criar melhores relacionamentos com os clientes por meio de experiências baseadas em mensagens.

Essa ferramenta de comunicação é excelente para vendas, produtos, marketing, suporte e sucesso do cliente equipes. A Intercom permite que eles vejam quem são seus clientes, o que eles fazem no aplicativo e nos sites.

A Intercom facilita reunir tudo o que a sua equipe precisa para se comunicar e dar suporte aos seus clientes em uma única plataforma de fácil utilização.

**Está procurando otimizar sua comunicação e gerenciamento de trabalho?

Integre o Intercom com o ClickUp para aumentar o nível de sua caixa de entrada e simplificar seu fluxo de trabalho!

**Dê uma olhada no que você pode fazer com uma integração Intercom-ClickUp

Criar e vincular rapidamente tarefas do ClickUp diretamente de sua caixa de entrada

Vincular uma ou várias tarefas do ClickUp a uma conversa no Intercom para entrar rapidamente na tarefa ou acompanhar seu progresso

Crie ou vincule uma tarefa a um tíquete, e um link para a conversa do Intercom será automaticamente adicionado à sua tarefa do ClickUp

Criação de uma nova tarefa do ClickUp no Intercom

Miro

O Miro é uma plataforma de quadro branco colaborativo on-line para criar, colaborar e centralizar a comunicação entre equipes.

Essa ferramenta de colaboração intuitiva permite que as equipes façam brainstorming juntas e visualizem conceitos, ideias e soluções com notas adesivas digitais. Você também pode usar o recurso de mapeamento mental do Miro para organizar ideias, bem como para ajudá-lo a planejar e gerenciar fluxos de trabalho ágeis.

Simplifique ainda mais seu fluxo de trabalho integrando o Miro ao ClickUp!

A integração do ClickUp com o Miro permitirá que você faça o seguinte:

EditarMiro quadros no ClickUp e reduzir o tempo que você perde alternando entre aplicativos

Crie ideias de quadro branco em qualquer lugar do ClickUp

Uso de um comando de barra para abrir o Miro e adicionar um quadro do Miro a um documento no ClickUp

Front

O Front é uma plataforma de comunicação com o cliente e um hub de comunicação que permite que os colegas de equipe colaborem com mais eficiência.

Ele ajuda a simplificar a comunicação, aumentar a eficiência e a produtividade, compartilhando uma caixa de entrada da equipe e fornecendo um local centralizado para mensagens internas e externas. Suas equipes podem compartilhar e-mails sem precisar encaminhá-los, ter conversas internas em um e-mail, adiar mensagens e muito mais com essa robusta ferramenta de e-mail.

Além dos benefícios relacionados à comunicação, o Front também oferece ferramentas analíticas integradas para ajudar a monitorar o desempenho, rastrear KPIs e métricas e muito mais, além de integrações abrangentes para aumentar sua funcionalidade. Integrar o Front com o ClickUp para ajudar a aumentar sua produtividade e manter o controle de sua caixa de entrada!

Veja o que você pode fazer com o Front e o ClickUp juntos:

Criar tarefas do ClickUp - adicione rapidamente informações do tíquete às suas tarefas do ClickUp, atribua membros e defina datas de vencimento, tudo no Front

Anexar qualquer número de tarefas do ClickUp a um tíquete no Front para facilitar a referência ao status e à ID da tarefa

Visualize links em ambos os aplicativos - quando você cria ou vincula um tíquete a uma tarefa, ele adiciona automaticamente um link para o tíquete do Front em sua tarefa do ClickUp

Criação de uma tarefa do ClickUp no Front

Figma

Por último, mas não menos importante, outra integração fácil de usar do ClickUp que faz parte da nossa lista é o Figma. As equipes que precisam se comunicar rapidamente entre vários projetos de multimídia ou de design se beneficiarão da integração com o Figma.

Como uma ferramenta de design e prototipagem baseada na Web, o Figma oferece uma maneira mais fácil de co-desenhar um projeto com sua equipe. Seu recurso de histórico de versões facilita o acompanhamento do feedback de toda a equipe.

Além disso, os usuários do ClickUp se beneficiam dessa integração com recursos incorporados que permitem ampliar e rolar por qualquer design do Figma adicionado a uma tarefa, comentário, documento ou visualização.

Dê uma olhada no que a Figma e a integração do ClickUp pode fazer:

Conectar facilmente seus designs e protótipos para colaborar ou revisar no ClickUp

Dar mais contexto aos seus projetos do ClickUp com incorporações de Figma com zoom

Evite capturas de tela estáticas que criam confusão ao se comunicar sobre detalhes de design

Exemplo da plataforma Figma

Obtenha o máximo do ClickUp

Toda empresa precisa de uma ferramenta confiável de gerenciamento de tarefas como o ClickUp .

Com inúmeros recursos úteis, o ClickUp sozinho pode ajudar qualquer organização a gerenciar o tempo, priorizar tarefas e concluir projetos com eficiência - tudo em um só lugar.

Mas quando você conecta o ClickUp a outras ferramentas de trabalho, espera experimentar uma mudança drástica e positiva em seu fluxo de trabalho.

Adicione seus aplicativos favoritos e mais usados de comunicação, colaboração e automação, entre outros, ao ClickUp para obter o máximo dessa plataforma superalimentada. ⚡️