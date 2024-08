Anunciando nossa nova parceria com a HubSpot

Estamos formando uma equipe com o líder de mercado em CRM. Veja o que está por vir para os nossos clientes e para o ClickUp._

Em ClickUp na ClickUp, nossa missão é tornar o mundo mais produtivo. E, embora o mundo seja um lugar terrivelmente grande, estamos tendo um ótimo começo, já que centenas de milhares de clientes confiam no ClickUp todos os dias para trabalhar com mais eficiência.

Na verdade, nosso produto desempenhou um papel fundamental na condução de nosso próprio crescimento incrível nos últimos 5 anos e é fundamental para a forma como trabalhamos juntos aqui no ClickUp.

Como você provavelmente sabe, HubSpot é líder global em CRM, e sua plataforma tornou-se parte essencial das equipes de atendimento ao cliente em empresas que buscam escalar. A HubSpot fornece a essas empresas todas as ferramentas e integrações necessárias para que o marketing, as vendas, o gerenciamento de conteúdo e o atendimento ao cliente promovam experiências agradáveis para os clientes.

Agora, e se você e suas equipes pudessem trabalhar melhor juntos para proporcionar essas experiências encantadoras? Bem, é exatamente isso que você obtém quando junta o poder do ClickUp e do HubSpot. Obtenha a integração agora Proporcionar excelentes experiências aos clientes exige um trabalho altamente coordenado entre várias equipes. Hoje em dia, esses esforços costumam ser desconectados, pois são gerenciados em vários sistemas, o que dificulta muito as transferências e a colaboração.

Isso não só afeta a experiência do cliente, mas também é um fardo para os funcionários. Ao unir o ClickUp e a HubSpot de forma mais próxima, temos a oportunidade de eliminar essas lacunas e melhorar as experiências em ambas as frentes.

Um elemento crítico dessa parceria é uma integração aprimorada entre o ClickUp e a HubSpot que automatiza o trabalho manual e facilita a união das equipes para agregar valor aos clientes. Os destaques da nova integração incluem:

Sincronização bidirecional: Os usuários do ClickUp e da HubSpot agora podem manter os dados entre as duas plataformas em sincronia para que as informações mais atuais estejam disponíveis em ambos os sistemas, sem a necessidade de qualquer entrada manual.

Os usuários do ClickUp e da HubSpot agora podem manter os dados entre as duas plataformas em sincronia para que as informações mais atuais estejam disponíveis em ambos os sistemas, sem a necessidade de qualquer entrada manual. Automações contínuas: Com a capacidade de acionar fluxos de trabalho de uma plataforma para a outra, as atividades que ocorrem ao longo da jornada do cliente, inclusive aquelas que abrangem várias equipes, podem ser automatizadas.

Aqui estão algumas das maneiras pelas quais os clientes conjuntos podem aproveitar o ClickUp e o HubSpot juntos para oferecer melhores experiências aos clientes.

Aumentar a velocidade de entrega do projeto

Com a nova integração, as equipes podem configurar praticamente qualquer tipo de fluxo de trabalho que possam imaginar entre o ClickUp e o HubSpot para ajudá-las a acelerar o processo de entrega de projetos relacionados ao cliente. Por exemplo, quando um responsável por um projeto no ClickUp for alterado, o negócio relacionado no HubSpot será atualizado automaticamente para que as equipes de atendimento ao cliente saibam quem é o novo ponto de contato.

Automatizar processos em toda a jornada do cliente

Com o novo Integração com o Hubspot na HubSpot, os clientes do ClickUp podem alinhar projetos e atividades ao status de um cliente ou ao estágio da jornada do cliente. Por exemplo, quando um negócio é fechado no HubSpot, um projeto de integração totalmente modelado pode ser criado automaticamente no ClickUp.

Isso ajuda a permitir que uma equipe de serviços profissionais gerencie o processo de integração e, ao mesmo tempo, dá visibilidade aos principais interessados sobre o andamento do projeto. Ou, no exemplo abaixo, uma alteração no status do negócio no HubSpot pode acionar uma iniciativa de contato gerenciada por meio de uma tarefa do ClickUp!

Ofereça às equipes mais visibilidade sobre o impacto do cliente

As equipes de projeto agora podem sempre consultar um negócio diretamente no ClickUp para que possam acompanhar como seu trabalho afetou o sucesso de um cliente. Os negócios e objetos vinculados do HubSpot serão diretamente vinculados às tarefas e subtarefas como relacionamentos entre seus clientes e seus projetos.

Acreditamos que essa parceria provará ser o elo que faltava entre as equipes voltadas para o cliente e as operações em toda a empresa. Estamos ansiosos para ajudar organizações de todos os tamanhos a aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, promover relacionamentos ainda mais fortes com os clientes. Obtenha a integração agora P.S. Se você ainda não tem um plano pago do ClickUp ou da HubSpot, estamos oferecendo 20% de desconto em ambos por tempo limitado. Você pode encontrar a oferta do ClickUp aqui e a oferta da HubSpot aqui !