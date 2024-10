Junte-se ao movimento: 24 projetos de código aberto para contribuir em 2024

Curioso para saber o que torna seu software favorito poderoso? A mágica está nos projetos de código aberto, onde a colaboração impulsiona a inovação.

Os 24 melhores projetos de código aberto para contribuir

Descobrindo o projeto certo ferramentas de gerenciamento de projetos de código aberto contribuir pode aprimorar suas habilidades de codificação e expandir sua rede na comunidade de código aberto

Aqui estão os 24 principais projetos de código aberto ideais para novos colaboradores, para ajudá-lo a gerenciar projetos sem problemas

Ferramentas de comunicação e colaboração

Mantenha todas as métricas do projeto na ponta dos dedos, personalizando seus Painéis do ClickUp -Personalize os painéis para atender às necessidades do seu projeto, permitindo visibilidade e monitoramento abrangentes.

via Mais importante O Mattermost é uma plataforma de colaboração e mensagens de código aberto projetada para desenvolvedores e empresas que buscam uma ferramenta de comunicação de equipe segura e configurável. Ele permite que as equipes organizem conversas, compartilhem arquivos e gerenciem projetos por meio de canais e fluxos de trabalho integrados.

**Melhores recursos do Mattermost

Implante o Mattermost em seus servidores para manter o controle total sobre as comunicações e a segurança dos dados da sua organização

Personalize e amplie sua funcionalidade com plugins, integrações e bots para adaptar a plataforma às suas necessidades específicas

**Limitações do Mattermost

Requer auto-hospedagem, o que pode ser complexo e exigir muitos recursos para equipes pequenas ou organizações sem suporte de TI dedicado

**Preço mais importante

Gratuito: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

**Avaliações e classificações mais importantes

G2: 4,3/5 (332 avaliações)

4,3/5 (332 avaliações) Capterra: 4,4/5 (158 avaliações)

Aprendizado de máquina e IA

3. TensorFlow: uma poderosa plataforma de código aberto para aprendizado de máquina

via TensorFlow O TensorFlow é uma biblioteca de projetos de código aberto projetada para computação numérica de alto desempenho. Ela oferece um ecossistema flexível que permite aos desenvolvedores criar e implementar facilmente modelos de aprendizado de máquina.

O TensorFlow oferece suporte a diversos aplicativos com seu API aberta que é apoiada por uma extensa Ferramentas de documentação da API . Isso garante que os desenvolvedores possam personalizar e ampliar facilmente seus projetos de aprendizado de máquina.

**Melhores recursos do SensorFlow

APIs flexíveis, como Keras, simplificam o design do modelo

Compatibilidade entre dispositivos - de smartphones a clusters

**Limitações do SensorFlow

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes

**Preços do SensorFlow

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e resenhas do SensorFlow

G2: 4,5 de 5 (mais de 60 avaliações)

4,5 de 5 (mais de 60 avaliações) Capterra: Classificação: 4.6 (100+ avaliações)

4. PyTorch: Uma ferramenta versátil para aprendizado de máquina

via PyTorch O PyTorch é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto, usada para aplicações como visão computacional e processamento de linguagem natural. Ela se destaca no desenvolvimento e na pesquisa de modelos de aprendizagem profunda. Oferece um conjunto abrangente de ferramentas, como computação de tensores com forte aceleração de GPU e gráficos de computação dinâmica para a criação de modelos flexíveis.

**Melhores recursos do PyTorch

O TorchScript facilita uma transição suave do desenvolvimento para a produção

Suporte a várias GPUs para dimensionar projetos com eficiência

**Limitações do PyTorch

Maior consumo de memória em comparação com estruturas de gráficos mais estáticas

**Preços do PyTorch

Disponível gratuitamente por ser de código aberto

**Avaliações e classificações do PyTorch

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Scikit-learn: Um kit de ferramentas robusto para aprendizado de máquina em Python

via aprendizado com o kit de ciências Scikit-learn é uma biblioteca Python que fornece ferramentas simples e eficientes de mineração e análise de dados. Ela foi desenvolvida com base em NumPy, SciPy e Matplotlib, é acessível a todos e pode ser reutilizada em vários contextos. O Scikit-learn é de código aberto sob a licença BSD e é adequado para uso comercial.

**Melhores recursos do Scikit-learn

Conjunto abrangente de ferramentas de aprendizado de máquina para lidar com classificação, regressão, agrupamento e redução de dimensionalidade

Integração perfeita com a pilha científica do Python

**Limitações do Scikit-learn

Não há suporte nativo para bibliotecas de aprendizagem profunda

Preços do Scikit-learn

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Scikit-learn

G2: 4,8 de 5 (mais de 50 avaliações)

4,8 de 5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Desenvolvimento da Web

6. Django: Uma estrutura de alto nível para desenvolvimento rápido na Web

via Django O Django é uma estrutura da Web Python de alto nível que oferece suporte ao desenvolvimento rápido com um design limpo e pragmático. Preferido pelos perfeccionistas com prazos apertados, o Django agiliza o desenvolvimento de aplicativos da Web ao lidar com grande parte do trabalho de rotina, permitindo que os desenvolvedores se concentrem nos recursos exclusivos do aplicativo.

**Melhores recursos do Django

Acelere o ciclo de desenvolvimento, do conceito à conclusão, para aumentar a produtividade.

Aumente a segurança do aplicativo protegendo-o automaticamente contra injeção de SQL, XSS (cross-site scripting), CSRF (cross-site request forgery) e clickjacking, além de gerenciar com segurança a autenticação e as sessões do usuário.

**Limitações do Django

A implantação pode ser um desafio em algumas plataformas, como Windows ou hosts compartilhados

As alterações no banco de dados são difíceis de reverter depois de confirmadas

**Preços do Django

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Django

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

7. Flask: Uma estrutura leve para desenvolvimento flexível na Web

via frasco O Flask, uma microestrutura da Web para Python, é perfeito para iniciantes. Ele é leve, porém poderoso, e permite que os usuários criem aplicativos da Web rapidamente. O Flask foi desenvolvido com base no kit de ferramentas Werkzeug WSGI e no mecanismo de modelo Jinja e conta com o kit de ferramentas Click CLI para seus recursos de linha de comando.

**Melhores recursos do Flask

Estrutura fácil de usar e extensível para o desenvolvimento de aplicativos

As estruturas mínimas proporcionam baixa complexidade de núcleo e permitem extensões significativas

**Limitações do Flask

O núcleo minimalista pode exigir várias extensões para aplicativos grandes

**Preços do Flask

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Flask

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Classificação: 4.6/5 (10+ avaliações)

8. React: Uma biblioteca robusta para criar interfaces de usuário

via Reagir React é a biblioteca definitiva para a criação de interfaces de usuário nativas e da Web, oferecendo flexibilidade inigualável no processo de desenvolvimento. Essa ferramenta aumenta a produtividade do desenvolvedor ao utilizar JavaScript, uma linguagem de programação versátil. Sua Integração com o GitHub simplificam os fluxos de trabalho de desenvolvimento e promovem a colaboração.

**Melhores recursos do React

Código modular e de fácil manutenção com arquitetura baseada em componentes

A sintaxe JSX simplifica a escrita e a compreensão do código, integrando diretamente a lógica da interface do usuário

**Limitações do React

Os usuários relataram desafios ocasionais na integração de módulos nativos complexos no React Native

**Preços do React

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do React

G2: 4,5/5 (130 avaliações)

4,5/5 (130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Vue.js: Uma estrutura JavaScript progressiva para criar interfaces da Web

via Vue.js O Vue.js é reconhecido como uma estrutura JavaScript progressiva projetada para criar interfaces de usuário. Ele oferece a simplicidade da integração como uma biblioteca e o conjunto robusto de recursos de uma estrutura completa, tornando-o adequado para tudo, desde aplicativos de pequena escala até projetos de grande escala em nível empresarial.

**Melhores recursos do Vue.js

API intuitiva e documentação de primeira classe para facilitar a adoção

Renderização reativa e otimizada pelo compilador para minimizar a necessidade de otimização manual

**Limitações do Vue.js

Mais novo no mercado, com alguns desafios em cenários complexos

**Preços do Vue.js

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Vue.js

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

4,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

DevOps e automação

10. Jenkins: Um servidor de automação líder para desenvolvimento de software escalável

via Jenkins O Jenkins é um servidor de automação de código aberto que permite implantar, automatizar e criar ferramentas e projetos de qualquer escala. Essa ferramenta é conhecida pelo amplo suporte dos membros da comunidade e pela capacidade de lidar com fluxos de trabalho complexos de forma eficiente.

**Melhores recursos do Jenkins

Amplo ecossistema de plug-ins para integração de cadeias de ferramentas de CI/CD

Arquitetura distribuída escalável para gerenciar cargas de trabalho maiores

**Limitações do Jenkins

A configuração pode ser desafiadora

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com as ferramentas modernas

**Preços do Jenkins

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Jenkins

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 550 avaliações)

11. Ansible: Um poderoso mecanismo de automação para processos de TI

via Ansible O Ansible é uma ferramenta de automação de TI de código aberto ideal para simplificar o provisionamento, o gerenciamento de configuração, a implementação de aplicativos e muitos outros processos de TI. A Red Hat® Ansible Automation Platform aprimora sua estrutura robusta, integrando vários projetos upstream em uma solução corporativa unificada para necessidades avançadas de automação.

**Melhores recursos do Anible

Automação abrangente dos processos de TI em vários ambientes e sistemas para aumentar a eficiência

Manuseio fácil de operações complexas com uma extensa biblioteca de módulos pré-construídos para escalabilidade

**Limitações do Ansible

Curva de aprendizado acentuada para recursos avançados e cenários de automação em grande escala

**Preços do Ansible

Disponível gratuitamente por ser de código aberto

**Avaliações e classificações do Insible

G2: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

4,6/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

12. Kubernetes: Um poderoso orquestrador para aplicativos em contêineres

via Kubernetes O Kubernetes, ou K8s, revoluciona o gerenciamento de aplicativos em contêineres por meio de seus recursos robustos de automação. Como pedra angular do DevOps moderno, o Kubernetes é excelente na implantação, dimensionamento e gerenciamento de aplicativos complexos.

**Melhores recursos do Kubernetes

Garanta transições tranquilas e recuperação rápida de interrupções com implementações e reversões automatizadas

Facilite a rede eficiente sem alterar o código do aplicativo por meio da descoberta de serviços e do balanceamento de carga

**Limitações do Kubernetes

As complexidades de gerenciamento relatadas pelos usuários tornam a ferramenta difícil de lidar inicialmente

**Preços do Kubernetes

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Kubernetes

G2: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

4,6/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Gerenciamento e análise de dados

13. Elasticsearch: Um mecanismo dinâmico de busca e análise

via Elasticsearch O Elasticsearch é um mecanismo de busca e análise RESTful distribuído, conhecido por sua velocidade, escalabilidade e capacidade de lidar com vários tipos de dados. Como componente central do Elastic Stack, o Elasticsearch oferece suporte a uma variedade de casos de uso, incluindo monitoramento de log e infraestrutura, monitoramento de desempenho de aplicativos e muito mais.

**Melhores recursos do Elasticsearch

Implante recursos de busca em diversos tipos de dados para obter desempenho em tempo real

Obtenha insights de analítica avançada por meio de busca e agregação em tempo real

**Limitações do Elasticsearch

Suporte limitado para consultas KNN em comparação com buscas de texto completo padrão

Precisa de exemplos e tutoriais detalhados para novos usuários, especialmente para implementar rastreadores

**Preços do Elasticsearch

Standard: US$ 95/mês

US$ 95/mês Ouro: $109/mês

$109/mês Platinum: $125/mês

$125/mês Enterprise: $175/mês

**Avaliações e classificações do Elasticsearch

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

14. Apache Kafka: Uma plataforma poderosa para fluxos de dados em tempo real

via Apache Kafka O Apache Kafka é uma potência em streaming de dados. Como uma plataforma de streaming de eventos distribuídos de código aberto, ele permite pipelines de dados de alto desempenho para otimizar a análise e a integração de dados. O Apache Kafka incentiva o envolvimento da comunidade, e a manutenção de sua arquitetura robusta geralmente envolve uma solicitação de pull de colaboradores globais.

**Melhores recursos do Apache Kafka

Entrega rápida de mensagens com baixa latência em sistemas distribuídos para alta taxa de transferência

Redes extensas que lidam com trilhões de mensagens e petabytes de dados diariamente com suporte de escalabilidade

**Limitações do Apache Kafka

O suporte limitado a Python pode restringir a usabilidade para alguns desenvolvedores

**Preços do Apache Kafka

Disponível gratuitamente por ser de código aberto

**Avaliações e classificações do Apache Kafka

G2: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

4,5/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

15. PostgreSQL: Um banco de dados relacional avançado de código aberto

via postgreSQL Com mais de 35 anos de desenvolvimento ativo, o PostgreSQL ganhou uma forte reputação de confiabilidade, robustez de recursos e desempenho. Ele oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de dados avançados e recursos de otimização de desempenho, que são cruciais para o manuseio eficiente de grandes volumes de dados.

**Melhores recursos do PostgreSQL

Precisão e consistência dos dados com suporte transacional robusto e fortes garantias de integridade

Recuperação de dados em alta velocidade por meio de amplas opções de indexação e um otimizador de consultas avançado

**Limitações do PostgreSQL

Precisa de mais integração com aplicativos de código aberto amplamente usados para melhorar a funcionalidade

**Preços do PostgreSQL

Disponível como software de código aberto gratuito

**Avaliações e classificações do PostgreSQL

G2: 4,4/5 (630 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (410 votos)

Sistemas operacionais

16. Kernel do Linux: O núcleo dos sistemas operacionais Linux

via Kernel do Linux O kernel do Linux é o componente central dos sistemas operacionais Linux, atuando como mediador essencial entre o hardware e os processos. Ele gerencia os recursos do sistema e simplifica as interações complexas, garantindo um desempenho eficiente. Desenvolvido com a segurança em mente, o kernel é uma prova do poder e da flexibilidade das ferramentas de código aberto.

**Melhores recursos do kernel do Linux

Estabilidade e desempenho aprimorados do sistema por meio do gerenciamento eficiente da memória e dos processos

Vasto ecossistema de hardware com uma ampla gama de drivers de dispositivos

**Limitações do kernel do Linux

Requer conhecimento técnico aprofundado para personalização e solução de problemas

**Preços do kernel do Linux

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Comentários e avaliações do Kernel Linux

G2: 4,6/5 (20 avaliações)

4,6/5 (20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

17. SerenityOS: uma nova visão dos sistemas operacionais de desktop clássicos

via SerenityOS O SerenityOS é um sistema operacional de código aberto que combina uma interface gráfica de usuário nostálgica com princípios modernos de design de software. Ele foi criado do zero, enfatizando uma comunidade de usuários e desenvolvedores coesa e unida que aprimora continuamente seus recursos e sua estabilidade.

**Melhores recursos do SerenityOS

Experiência nostálgica do usuário com um toque moderno por meio de uma estética GUI retrô dos anos 90

Gerenciamento de sistema robusto, flexível e avançado fornecido por um núcleo semelhante ao Unix

**Limitações do SerenityOS

Sua base de usuários de nicho pode não agradar a todos os usuários, especialmente aqueles acostumados com os principais sistemas operacionais comerciais

**Preços do SerenityOS

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do SerenityOS

Não há comentários suficientes

Desenvolvimento móvel

18. Flutter: Uma estrutura versátil para desenvolvimento entre plataformas

via flutter Criado pelo Google, o Flutter é uma ferramenta de desenvolvimento de software de interface do usuário de código aberto para desenvolver aplicativos nativos para Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows e Web a partir de uma única base de código. Essa ferramenta é conhecida por ajudar os desenvolvedores a criar ferramentas e aplicativos atraentes e compilados nativamente.

**Melhores recursos do Flutter

Alto desempenho obtido pela compilação para ARM, código de máquina Intel e JavaScript para execução rápida em todos os dispositivos

Implementação em várias plataformas a partir de uma única base de código, incluindo iOS, Android, Web e desktop

**Limitações do Flutter

Atualmente, o desempenho fica atrás de plataformas nativas como Kotlin ou Swift, destacando a necessidade de desenvolvimento adicional

**Preços do Flutter

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Flutter

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

19. React Native: Uma estrutura poderosa para criar aplicativos móveis

via Reagir nativo Desenvolvido pelo Facebook, o React Native foi projetado para criar aplicativos móveis nativos usando JavaScript e React. Ele permite que os desenvolvedores escrevam o código uma vez e o implementem nas plataformas Android e iOS, reduzindo significativamente o tempo e os custos de desenvolvimento, mantendo um alto desempenho e a experiência do usuário.

**Melhores recursos do React Native

Aplicativos móveis multiplataforma com uma única base de código

Vasto ecossistema de bibliotecas e ferramentas para aprimorar a funcionalidade do aplicativo

**Limitações do React Native

O desempenho pode ficar aquém dos aplicativos verdadeiramente nativos, principalmente para aplicativos complexos ou com muitos gráficos

Preços do React Native

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do React Native

G2: 4,5/5 (130 avaliações)

4,5/5 (130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Soluções de comércio eletrônico e negócios

20. ERPNext: O ERP mais ágil do planeta

via ERPNext O ERPNext é amplamente considerado um dos principais softwares de ERP gratuitos e de código aberto. A ferramenta oferece um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento de negócios, desde a contabilidade financeira até o CRM e a manufatura. Sua interface amigável e ampla capacidade de personalização fazem dele a escolha preferida de mais de 10.000 empresas em todo o mundo.

**Melhores recursos do ERPNext

Sistema ERP abrangente com mais de 1.000 módulos para otimizar as operações comerciais

Contabilidade e relatórios financeiros em tempo real para maior transparência e controle

**Limitações do ERPNext

A subutilização de módulos-chave em algumas implementações pode limitar o acesso a recursos e percepções valiosos

**Preços do ERPNext

Pequenas empresas: US$ 52/mês para equipes com cerca de 50 funcionários

US$ 52/mês para equipes com cerca de 50 funcionários Enterprise: Preços personalizados

**Avaliações e classificações do ERPNext

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 votos)

21. Bagisto: A versátil estrutura de comércio eletrônico do Laravel

via Bagisto O Bagisto é uma plataforma de comércio eletrônico de código aberto criada em Laravel e Vue.js. Ela ajuda as empresas a estabelecer ou expandir suas lojas on-line. Com vários recursos personalizáveis e uma interface intuitiva, o Bagisto oferece suporte a marketplaces, aplicativos móveis, blockchain e aplicativos de comércio sem cabeça, todos alimentados por IA generativa.

**Melhores recursos do Bagisto

A plataforma móvel dinâmica sincroniza produtos e categorias em tempo real

Conjunto abrangente de ferramentas para gerenciamento eficiente de pedidos e interação aprimorada com o cliente

**Limitações do Bagisto

Os usuários mais novos podem não utilizar totalmente todos os módulos disponíveis, o que leva à subutilização dos recursos da plataforma

**Preços do Bagisto

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do Bagisto

Não há comentários suficientes

22. Odoo: Uma suíte abrangente para gerenciamento de negócios

via Odoo O Odoo é um software empresarial de código aberto, tudo em um, que oferece uma variedade de aplicativos para simplificar e automatizar os processos empresariais. Sua arquitetura modular, Odoo, permite que os usuários comecem com módulos básicos e adicionem mais à medida que seus negócios crescem. Ele é amplamente utilizado para CRM, comércio eletrônico, contabilidade, inventário, ponto de venda e gerenciamento de projetos.

**Melhores recursos do Odoo

A experiência perfeita do usuário combina todas as funções de negócios por meio de uma integração abrangente

As opções de personalização no Odoo Studio adaptam as soluções às necessidades específicas da empresa

**Limitações do Odoo

As organizações sem fins lucrativos lutam contra a complexidade do Odoo no gerenciamento de doações, pois ele usa módulos de faturamento e vendas não otimizados para essas tarefas

**Preços do Odoo

Plano gratuito de um aplicativo: $0

$0 Plano padrão: US$ 31,10/mês por usuário

US$ 31,10/mês por usuário Plano personalizado: $46,80/mês por usuário

**Avaliações e classificações do Odoo

G2: 4,2/5 (260+ avaliações)

4,2/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (940 avaliações)

Projetos educacionais

23. freeCodeCamp: Uma plataforma líder para educação em codificação

via freeCodeCamp o freeCodeCamp é uma organização sem fins lucrativos que oferece aulas de codificação interativas e gratuitas e outros projetos para ajudar as pessoas a aprender desenvolvimento da Web e obter certificações em várias disciplinas de programação. Com seu extenso currículo, você pode dominar desde HTML e CSS básicos até tópicos e tecnologias complexos, como aprendizado de máquina e segurança da informação.

**Melhores recursos do FreeCodeCamp

Oportunidade de criar um portfólio de projetos do mundo real para demonstrar competência e habilidades por meio do aprendizado baseado em projetos

Comunidade vibrante de alunos e especialistas para assistência, orientação e colaboração **Limitações do FreeCodeCamp

A falta de estrutura no aprendizado individualizado pode ser um desafio para os alunos que se dão bem em um ambiente educacional mais tradicional

**Preços do FreeCodeCamp

Disponível gratuitamente, pois é de código aberto

**Avaliações e classificações do FreeCodeCamp

Não há avaliações suficientes

24. Open edX: uma plataforma de aprendizado expansiva para diversas necessidades educacionais

via Open edX O Open edX é um dos projetos de código aberto seguros e altamente dimensionáveis usados por universidades, empresas e organizações governamentais em todo o mundo. Ele foi projetado para oferecer diversas experiências de aprendizagem, incluindo cursos on-line abertos e massivos (MOOCs), pequenos cursos on-line particulares e sessões de treinamento corporativo.

**Melhores recursos do Open edX

Experiências envolventes de aprendizagem on-line em escala em vários formatos, como MOOCs e treinamento corporativo

Maior envolvimento do usuário com conteúdo interativo, integração multimídia e ferramentas de comunicação em tempo real

**Limitações do Open edX

O Open edX Community Edition pode exigir plug-ins adicionais ou desenvolvimento personalizado para atender a necessidades especializadas, o que pode aumentar a complexidade e o tempo para implementações personalizadas

**Preços do Open edX

Disponível gratuitamente por ser de código aberto

**Avaliações e classificações do Open edX

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capa: 4.8/5 (80+ votos)

