10 melhores ferramentas de documentação de API para equipes de software em 2024

As APIs são a força vital do desenvolvimento de software moderno. As solicitações e chamadas de API permitem que os desenvolvedores integrem rapidamente diferentes sistemas e serviços, criando aplicativos complexos com velocidade e agilidade sem precedentes.

No entanto, com tantas APIs disponíveis, é um desafio para os desenvolvedores acompanharem todas as especificações de API sem uma documentação de API de alta qualidade. É aí que entra o software de documentação de API. Essas ferramentas ajudam os desenvolvedores a entender e usar as APIs com mais eficiência, sem passar horas pesquisando a documentação.

Neste artigo, exploraremos os benefícios de usar uma ferramenta de documentação de API e forneceremos uma visão geral abrangente das 10 principais ferramentas do mercado.

O que é uma ferramenta de documentação de API?

Uma ferramenta de documentação de API (interface de programação de aplicativos) é um software especializado que ajuda os desenvolvedores a criar, gerenciar e exibir documentos de API abrangentes e fáceis de entender.

As ferramentas de documentação de API ajudam as equipes de software a definir os recursos, o uso e os resultados esperados de uma API.

Elas ajudam a tornar a funcionalidade da API transparente, permitindo que outros desenvolvedores a compreendam e a integrem em seu próprio software de forma mais rápida e eficaz.

As ferramentas de documentação de API geralmente oferecem recursos adicionais, como geração de código, ambientes de teste e controle de versão, o que as torna essenciais para o processo de desenvolvimento.

O que você deve procurar em uma ferramenta de documentação de API?

Ao selecionar a ferramenta de documentação de API certa para você, vários recursos essenciais devem ser considerados, incluindo usabilidade, integridade, colaboração, automação e integrações.

A usabilidade é uma prioridade máxima : A ferramenta de documentação de API deve ser fácil de usar para que os desenvolvedores possam compreendê-la e usá-la rapidamente sem enfrentar curvas de aprendizado acentuadas. Como bônus, procure uma documentação de API interativa

: A ferramenta de documentação de API deve ser fácil de usar para que os desenvolvedores possam compreendê-la e usá-la rapidamente sem enfrentar curvas de aprendizado acentuadas. Como bônus, procure uma documentação de API interativa A integridade é importante: Uma ferramenta de documentação de API deve ser capaz de documentar todos os aspectos da funcionalidade de uma API, desde pontos de extremidade e métodos até exemplos de solicitação/resposta e códigos de erro

A colaboração é fundamental : Em um ambiente de equipe, você precisa de uma ferramenta que ofereça suporte a vários usuários trabalhando simultaneamente, com recursos como edição em tempo real e controle de versão para criar documentação de API interativa

: Em um ambiente de equipe, você precisa de uma ferramenta que ofereça suporte a vários usuários trabalhando simultaneamente, com recursos como edição em tempo real e controle de versão para criar documentação de API interativa Automação é uma economia de tempo significativa: Procure ferramentas que ofereçam geração automática de código ou recursos de atualização automática para manter o pipeline de documentação da API em sincronia com a versão mais recente da API

Procure ferramentas que ofereçam geração automática de código ou recursos de atualização automática para manter o pipeline de documentação da API em sincronia com a versão mais recente da API Considere os recursos de integração: Procure uma ferramenta de API que se integre perfeitamente ao seu processo de documentação existente, incluindo seu IDE, sistemas de controle de origem e ferramentas de teste de API

Ponderar esses fatores ao escolher uma ferramenta de documentação de API o ajudará a encontrar a melhor opção para as necessidades da sua equipe.

As 10 melhores ferramentas de documentação de API para usar em 2024

Nesta seção, exploraremos as 10 melhores ferramentas de documentação de API para usar em 2024.

O ClickUp oferece várias ferramentas de documentação de API adaptadas para atender às necessidades de equipes e desenvolvedores de software.

Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar, organizar e gerenciar facilmente a documentação da API em um só lugar. Ele aproveita recursos como edição avançada, páginas aninhadas e colaboração em tempo real, que tornam a documentação de APIs mais fácil de usar projetos de desenvolvimento de software uma brisa.

O Assistente de IA do ClickUp simplifica o processo de documentação da API com recursos como criação automática de documentos, sugestões inteligentes e detecção de erros em tempo real. Ele auxilia os desenvolvedores, ajudando-os a escrever uma documentação de API bem estruturada, reduzindo o esforço manual e melhorando a qualidade da sua documentação.

Além disso, a plataforma oferece um recurso exclusivo para criar Documentação do código ClickUp facilitando a compreensão e a manutenção de sua base de código. Essa funcionalidade é particularmente útil ao usar Software de gerenciamento de projetos de equipe da ClickUp para projetos em que a documentação clara e concisa do código é crucial.

Além disso, o ClickUp oferece modelos pré-criados, como o Modelo de POP de fábrica de API do ClickUp o ClickUp é uma ferramenta de desenvolvimento de software que pode ser adaptada às suas necessidades individuais. As ferramentas ClickUp para desenvolvedores oferecem recursos e capacidades abrangentes, tornando-as uma excelente opção para gerenciar a documentação da API e os projetos de desenvolvimento de software.

Melhores recursos do ClickUp

A plataforma altamente personalizável permite que você adapte o software às necessidades da sua equipe

Excelente colaboração em documentos e roteiros para que você e sua equipe possam desenvolver a documentação juntos

Escalável e desenvolvido para crescer junto com a sua equipe

Limitações do ClickUp

Ferramentas e recursos limitados no plano gratuito

A navegação é um pouco complexa, especialmente para os novatos em gerenciamento de projetos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Complemento de US$ 5 para qualquer plano pago

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.796+ avaliações)

2. apiDOC

via apiDOC o apiDOC é uma ferramenta eficiente de documentação de API que gera automaticamente documentação de alta qualidade a partir de anotações de API em seu código-fonte. Ela simplifica o processo e, ao mesmo tempo, garante precisão, facilidade de compreensão e navegação contínua para os desenvolvedores.

Melhores recursos do apiDOC

Geração automática de documentação de API

Controle de versão para documentação de API

Suporte para Markdown na documentação da API

limitações do apiDOC

Opções de personalização limitadas para a documentação da API

Não há suporte para alguns tipos complexos de API

Comunidade de usuários relativamente pequena

Preços do apiDOC

N/A

apiDOC ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Carteiro

via Carteiro O Postman é uma plataforma de API altamente conceituada que capacita os desenvolvedores com recursos abrangentes de teste, documentação e colaboração.

A vantagem exclusiva do Postman está em sua interface amigável e em seus recursos robustos de teste.

Os desenvolvedores que buscam ferramentas abrangentes de teste de API podem preferir o Postman a outras ferramentas de API.

Melhores recursos do Postman

Excelente para desenvolvedores que precisam de recursos robustos para necessidades de documentação de alto volume

Fácil de usar com uma interface limpa e amigável

Pode testar, salvar e exportar/compartilhar novos pontos de extremidade

Limitações do Postman

Às vezes, não fica claro por que uma API falha

Adiciona cabeçalhos às solicitações que, às vezes, podem levar a erros de API de backend

O mecanismo de pesquisa nativo poderia ser melhorado

Preços do Postman

Básico : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Profissional : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Postman classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 1.118 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.118 avaliações) Capterra: 4.7/5 (455+ avaliações)

4. ReDocly

via ReDocly A ReDocly é uma plataforma de documentação de API que ajuda as equipes de software a gerar, publicar e manter documentação de alta qualidade. Ela é compatível com OpenAPI 3.0 e 2.0 e pode gerar documentos de API em vários formatos, incluindo HTML, Markdown e PDF.

Os recursos de documentação de API do ReDocly incluem:

Geração automática de código

Console interativo de API

Recursos de colaboração

O ReDocly é ideal para equipes de software que precisam gerar e manter documentação de API de alta qualidade. Também é uma boa opção para equipes que precisam colaborar na documentação.

Melhores recursos do ReDocly

Recursos abrangentes de documentação de API

Fácil de configurar e usar, mesmo para equipes que não têm experiência com documentação de API

Oferece opções de planos de preços que atendem às necessidades de equipes de todos os tamanhos

Limitações do ReDocly

Oferece algumas opções de personalização para documentação de API, mas elas não são tão abrangentes quanto outras ferramentas

Não oferece suporte a todos os tipos complexos de API, como APIs que usam webhooks ou que têm vários mecanismos de autenticação

Tem uma comunidade de usuários relativamente pequena em comparação com outras ferramentas de documentação de API

Preços do ReDocly

Inicial : Gratuito

: Gratuito Básico : uS$ 69/mês por usuário

: uS$ 69/mês por usuário Profissional : uS$ 300/mês por usuário

: uS$ 300/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

ReDocly avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. DapperDox

via DapperDox O DapperDox é uma plataforma de documentação de API de código aberto que ajuda as equipes de software a gerar, publicar e manter documentação de alta qualidade. Ela é compatível com OpenAPI 3.0 e 2.0 e pode gerar documentos de API em vários formatos, incluindo HTML, Markdown e PDF.

Melhores recursos do DapperDox

Pode gerar automaticamente definições de API a partir de especificações OpenAPI

Oferece suporte a recursos avançados de documentação, como Markdown, imagens e diagramas

Facilita a colaboração entre as equipes na documentação da API

Limitações do DapperDox

As opções de personalização não são tão extensas quanto algumas outras ferramentas

não oferece suporte a todos os tipos complexos de API, como APIs que usam webhooks ou que têm vários mecanismos de autenticação

Preços do DapperDox

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da DapperDox

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. IU do Swagger

via Interface do usuário do Swagger A Swagger UI é um gerador de documentação interativa e de código aberto para APIs RESTful com base na especificação OpenAPI.

O Swagger UI pode ser usado para gerar documentação a partir de um arquivo de especificação OpenAPI ou pode ser usado para explorar e interagir com uma API existente. A documentação gerada inclui informações sobre os recursos, as operações, os parâmetros e as respostas da API. Também inclui exemplos de código interativo e documentação para cada ponto de extremidade.

Se a facilidade de uso e uma ampla variedade de recursos estiverem no topo da sua lista, considere a interface do usuário do Swagger para criar a documentação da API.

O Swagger oferece amostras de código interativo e documentação para cada ponto de extremidade. Ele pode ser usado para gerar documentação para públicos internos e externos. Para a documentação interna, a interface do usuário do Swagger pode ser usada para ajudar os desenvolvedores a aprender e usar a API. Para documentação externa, a interface do usuário do Swagger pode ser usada para fornecer aos desenvolvedores uma visão geral abrangente da API

O Swagger Hub permite que você use a IU do Swagger para gerar documentação em vários formatos, incluindo HTML, Markdown e PDF

O Swagger UI é uma ferramenta poderosa e fácil de usar para criar documentação de API. Ela é adequada para equipes de todos os tamanhos e para documentação interna e externa.

Melhores recursos do Swagger UI

Compatível com a maioria das pilhas de tecnologia populares

Funciona bem para documentação interna e externa

Amostras de código interativas e documentação para cada ponto de extremidade

Limitações da interface do usuário do Swagger

Opções de personalização limitadas, ou seja, não é possível personalizar layouts ou temas

Não há suporte para alguns tipos complexos de API

Pode ser um pouco mais lento do que seus concorrentes

Preços da Swagger UI

Gratuito

Swagger UI ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 39 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 39 avaliações) Capterra: N/A

7. Document360

via Documento360 O Document 360 é uma plataforma baseada em conhecimento que simplifica a criação e o gerenciamento da documentação de ajuda.

Ele oferece recursos como controle de versão, portais de clientes e análises, permitindo que as empresas ofereçam um suporte eficaz ao cliente. Sua interface intuitiva e seus recursos colaborativos fazem dela a escolha preferida para a criação de documentação abrangente e fácil de usar.

O Document360 fornece ferramentas intuitivas para a criação de documentação abrangente da API com controle de versão e análise.

Esse software é mais adequado para empresas que buscam aprimorar o suporte ao cliente e a colaboração em suas equipes.

Melhores recursos do Document360

Ferramentas intuitivas para documentação abrangente da API

Controle de versão avançado para gerenciamento eficiente de conteúdo

Portais de clientes para suporte e colaboração aprimorados

Limitações do Document360

Falta de um editor de código incorporado para criação de scripts

Opções limitadas de personalização da marca

Não há acesso off-line aos documentos

Preços do Document360

**Gratuito

Padrão : $149/mês por projeto

: $149/mês por projeto Profissional : $299/mês por projeto

: $299/mês por projeto Business : uS$ 399/mês por projeto

: uS$ 399/mês por projeto Empresarial: uS$ 599/mês por projeto

Document360 avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (367+ avaliações)

: 4.7/5 (367+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 188 avaliações)

8. Gerador de OpenAPI

via Gerador de OpenAPI A ferramenta de código aberto OpenAPI Generator permite que você gere documentação, bibliotecas de clientes de API, stubs de servidor e muito mais com o OpenAPI Spec (v2, v3).

Esse software pode economizar uma quantidade significativa de tempo no desenvolvimento de APIs e é especialmente útil para equipes que precisam oferecer suporte a várias linguagens e estruturas.

O OpenAPI Generator economiza tempo e esforço ao gerar automaticamente o código para sua API. Ele é compatível com mais de 50 linguagens e estruturas, o que o torna uma opção popular para equipes de todos os tamanhos que desejam gerar código de alta qualidade, fácil de ler e manter.

O OpenAPI Generator é um software gratuito e de código aberto.

Melhores recursos do OpenAPI Generator

Oferece suporte a várias linguagens e estruturas para geração de clientes de API

Fornece modelos personalizáveis para geração de código

Garante a consistência da documentação da API em todas as plataformas

Limitações do OpenAPI Generator

Suporte limitado para linguagens de programação menos comuns

Curva de aprendizado acentuada para iniciantes

Atualizações e aprimoramentos inconsistentes

Preços do OpenAPI Generator

Gratuito

OpenAPI Generator avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Semáforo

via Semáforo O Stoplight é uma ferramenta avançada de documentação de API que ajuda a projetar, testar e implantar APIs com eficiência.

Exclusiva por seu editor visual e servidores de simulação automáticos, ela simplifica o processo de desenvolvimento de API e incentiva o trabalho colaborativo.

O Stoplight é compatível com os padrões OpenAPI e JSON Schema, portanto, funciona bem para usuários iniciantes e avançados.

Se você deseja simplificar o processo de desenvolvimento de API e melhorar a qualidade da API por meio de design colaborativo e testes abrangentes, o Stoplight pode ser uma ótima opção!

Melhores recursos do Stoplight

Interface intuitiva e fácil de usar para criação rápida de documentação de API

Recursos de colaboração perfeita para processos de design de API baseados em equipe

Ferramentas de teste integradas, garantindo um desempenho robusto e confiável da API

Limitações do Stoplight

Personalização limitada para usuários avançados

Não há suporte para outros idiomas além do inglês

Funcionalidade on-line limitada

Preço do Stoplight

Básico : uS$ 39/mês

: uS$ 39/mês Startup : uS$ 99/mês

: uS$ 99/mês Equipe Profissional: $319/mês

$319/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Stoplight avaliações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 342 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 342 avaliações) Capterra: 4.0/5 (2+ avaliações)

ClickUp se destaca como uma das melhores ferramentas de documentação de API para desenvolvedores

As ferramentas de documentação de API são uma parte essencial do ecossistema de desenvolvimento moderno. Elas simplificam a criação, o gerenciamento e a entrega de documentos de API, melhorando a eficiência e a experiência do usuário.

Neste guia, abordamos várias ferramentas de documentação de API, mas e quanto ao restante de seu trabalho? A criação de um conjunto de ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento de projetos pode ajudá-lo a realizar seu trabalho melhor e mais rapidamente.

Por exemplo, software de gerenciamento de documentos pode manter seus documentos organizados e garantir que nada seja esquecido.

Para os envolvidos no desenvolvimento de aplicativos, o uso de uma pilha comprovada de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos juntamente com o melhores ferramentas de codificação de IA podem ajudar muito a simplificar seu trabalho. Você também pode considerar tirar proveito das muitas modelos de requisitos de produtos no mercado.

E se estiver escrevendo textos técnicos, considere dar uma olhada em software de redação técnica para facilitar o processo de redação e obter resultados mais precisos.

Está procurando uma maneira melhor de documentar seus processos? Modelos de documentação de processos podem orientá-lo na direção certa (e, ao mesmo tempo, facilitar muito a sua vida).

Para aqueles que gerenciam projetos, considere o mais recente estratégias de desenvolvimento de projetos para garantir uma execução tranquila e considere um projeto de alto desempenho software de gerenciamento de conhecimento para armazenar e organizar o conhecimento acumulado.

Em essência, as ferramentas corretas de documentação da API, juntamente com um conjunto de outros recursos úteis, podem melhorar significativamente seu fluxo de trabalho e os resultados do projeto.

