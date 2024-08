As 10 principais integrações do GitHub para desenvolvimento colaborativo de código

O GitHub é o paraíso dos desenvolvedores. Os desenvolvedores armazenam e gerenciam seu código-fonte em repositórios distribuídos do GitHub, o que permite que vários colaboradores trabalhem no projeto simultaneamente. Essa ação colaborativa aumenta a produtividade ao GitHub , agiliza a correção de vulnerabilidades em 7 vezes e reduz o tempo de integração em 80%.

Como um sistema de controle de versão, ele permite que os desenvolvedores acompanhem e revisem as alterações, gerenciem ramificações e mesclem códigos. Isso é possível por meio de recursos como rastreamento de problemas, solicitações pull, gerenciamento de projetos e muito mais.

Com esses benefícios tangíveis, não é de surpreender que quase 100 milhões de desenvolvedores usem a plataforma da Web para criar, descobrir e contribuir com mais de 420 milhões de projetos. Embora a plataforma prospere, você pode ampliar ainda mais seus recursos usando as integrações do GitHub.

O que você deve procurar nas integrações do GitHub?

Antes de mergulhar em nossa lista das melhores integrações do GitHub, aqui estão alguns aspectos a serem observados ao fazer sua escolha. São eles:

Compatibilidade : Certifique-se de que a integração seja compatível com as linguagens de programação, estruturas e ferramentas preferidas da sua equipe de desenvolvimento. Ela deve se integrar perfeitamente à pilha de tecnologia existente

: Certifique-se de que a integração seja compatível com as linguagens de programação, estruturas e ferramentas preferidas da sua equipe de desenvolvimento. Ela deve se integrar perfeitamente à pilha de tecnologia existente Funcionalidade : Analise os recursos e as funcionalidades oferecidos pela integração. Você pode precisar de recursos específicos, como ferramentas de revisão de código, integração contínua, testes automatizados, implantação contínua, gerenciamento de projetos etc., dependendo dos seus requisitos

: Analise os recursos e as funcionalidades oferecidos pela integração. Você pode precisar de recursos específicos, como ferramentas de revisão de código, integração contínua, testes automatizados, implantação contínua, gerenciamento de projetos etc., dependendo dos seus requisitos Facilidade de uso : Embora as integrações do GitHub sejam voltadas para desenvolvedores, elas devem oferecer um alto grau de facilidade de uso. Deve ser fácil de configurar e ajudar a simplificar os fluxos de trabalho de desenvolvimento

: Embora as integrações do GitHub sejam voltadas para desenvolvedores, elas devem oferecer um alto grau de facilidade de uso. Deve ser fácil de configurar e ajudar a simplificar os fluxos de trabalho de desenvolvimento Documentação : O acesso à documentação da plataforma ajuda os desenvolvedores a configurar as integrações de forma simples, segura e protegida. Procure opções que ofereçamdocumentação clara e transparente. Felizmente, a maior parte dela estaria disponível no GitHub Marketplace

: O acesso à documentação da plataforma ajuda os desenvolvedores a configurar as integrações de forma simples, segura e protegida. Procure opções que ofereçamdocumentação clara e transparente. Felizmente, a maior parte dela estaria disponível no GitHub Marketplace Suporte da comunidade : Como o GitHub é uma plataforma de comunidade próspera para desenvolvedores de software, você deseja que o mesmo aconteça com as integrações. Explore as integrações que têm uma comunidade ativa. Esse aspecto é útil quando você precisa de suporte contínuo, correções de bugs e compatibilidade com futuras atualizações do GitHub

: Como o GitHub é uma plataforma de comunidade próspera para desenvolvedores de software, você deseja que o mesmo aconteça com as integrações. Explore as integrações que têm uma comunidade ativa. Esse aspecto é útil quando você precisa de suporte contínuo, correções de bugs e compatibilidade com futuras atualizações do GitHub Escalabilidade : Você deseja configurar integrações que serão dimensionadas de acordo com suas necessidades de desenvolvimento. Certifique-se de que ele possa hospedar bases de código maiores e oferecer suporte à colaboração à medida que sua equipe cresce, sem comprometer o desempenho

: Você deseja configurar integrações que serão dimensionadas de acordo com suas necessidades de desenvolvimento. Certifique-se de que ele possa hospedar bases de código maiores e oferecer suporte à colaboração à medida que sua equipe cresce, sem comprometer o desempenho Segurança : Como as integrações muitas vezes podem ser uma brecha na armadura, você precisa de uma segurança robusta. Certifique-se de que a plataforma ofereça suporte às práticas recomendadas de integração para controle de acesso, proteção de dados, autenticação para proteger dados confidenciais e trechos de código

: Como as integrações muitas vezes podem ser uma brecha na armadura, você precisa de uma segurança robusta. Certifique-se de que a plataforma ofereça suporte às práticas recomendadas de integração para controle de acesso, proteção de dados, autenticação para proteger dados confidenciais e trechos de código Adaptabilidade : Os requisitos da sua equipe de desenvolvimento mudarão de um projeto para outro. Você precisa de opções de personalização para definir as configurações e injetar adaptabilidade em seus fluxos de trabalho de desenvolvimento

: Os requisitos da sua equipe de desenvolvimento mudarão de um projeto para outro. Você precisa de opções de personalização para definir as configurações e injetar adaptabilidade em seus fluxos de trabalho de desenvolvimento Custo: Algumas integrações ajudam você a começar gratuitamente e introduzem preços em níveis mais altos com requisitos avançados. Outras podem exigir uma assinatura desde o início. Avalie o modelo de preços de acordo com seu orçamento e escolha o que melhor se adapta a você

As 10 melhores integrações do GitHub para usar em 2024

Sem mais delongas, aqui está nossa lista das dez melhores integrações que acentuam o desenvolvimento de software usando o GitHub:

1. ClickUp

A integração do ClickUp e GitHub é uma combinação perfeita. O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade que se integra ao GitHub para facilitar a colaboração contínua e simplificar o desenvolvimento.

Aqui está uma visão geral de seus recursos que a tornam adequada para a integração com o GitHub:

Gerenciamento de tarefas

Gerencie tarefas com eficiência no ClickUp

O ClickUp oferece recursos robustos de gerenciamento de tarefas que permitem que as equipes criem, atribuam e acompanhem tarefas em um painel centralizado. Esse recurso se alinha aos problemas e solicitações de pulls do GitHub, facilitando o gerenciamento das atividades de desenvolvimento e a priorização de tarefas com base em dependências.

Colaboração em tempo real

Colabore com equipes de desenvolvimento em tempo real usando o ClickUp

Com recursos como comentário, menção e bate-papo, as equipes de desenvolvimento terão mais facilidade para se comunicar e colaborar em tempo real. Até mesmo o recurso de compartilhamento de documentos prova ser benéfico para o GitHub. As equipes podem usar esses recursos de colaboração para discutir alterações de código, revisar códigos, compartilhar feedback e coordenar atividades diretamente no ClickUp.

ClickUp Universal Search

Encontre qualquer coisa de qualquer lugar com a Pesquisa Universal do ClickUp Pesquisa Universal do ClickUp permite que os usuários pesquisem, classifiquem e filtrem em todo o ecossistema de desenvolvimento. Desde os documentos carregados no ClickUp, aplicativo GitHub, repositórios e muito mais. O mais importante é que o recurso Universal Search é altamente intuitivo e personaliza seus resultados de pesquisa a cada iteração para facilitar a pesquisa!

Desenvolvimento ágil

Use quadros Kanban no ClickUp para um planejamento eficaz de sprint

O ClickUp oferece recursos como quadros Kanban e planejamento de sprint que suportam metodologias ágeis para desenvolvimento de software. Usando essas exibições de projeto, os membros da equipe podem gerenciar e visualizar confortavelmente problemas e tarefas do GitHub para combinar práticas ágeis com DevOps para lançar versões atualizadas de forma rápida e confiável.

Personalização do fluxo de trabalho

Definir vários estágios de construção por meio de fluxos de trabalho personalizados no ClickUp

O ClickUp permite que os usuários criem fluxos de trabalho personalizáveis que correspondam aos estilos e processos de desenvolvimento de uma equipe. Essa flexibilidade permite que a integração com o GitHub funcione de acordo com os requisitos exclusivos da equipe ou do projeto.

Modelos de desenvolvimento de software

Mantenha o controle dos registros de alterações com os modelos do ClickUp

Explore a rica biblioteca do ClickUp que hospeda uma variedade de modelos configuráveis para diferentes casos de uso e setores. Entre as várias opções, o modelos de desenvolvimento de software permitem que você comece imediatamente em vez de criar tudo do zero.

Melhores recursos do ClickUp

Organize seu espaço de trabalho em Espaço, Pasta e Lista para obter visibilidade granular de seu projeto

Personalize as tarefas com mais de 35 ClickApps, dependendo dos requisitos do projeto, desde sprints até automação

Visualize seu projeto em mais de 15 visualizações para garantir que nada seja esquecido

Automatize o trabalho rotineiro e repetitivo usando mais de 50 ações, acionadores e condições

Colabore em quadros brancos, bate-papos, comentários, e-mail e muito mais

Limitações do ClickUp

Somente proprietários e administradores podem trabalhar com integrações, e os convidados não têm acesso

Pode haver uma pequena sobreposição de recursos que dificulta a definição de responsabilidades entre o ClickUp e o GitHub

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por membro por mês

: uS$ 7 por membro por mês Business : $12 por membro por mês

: $12 por membro por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5,0 (9.389 avaliações)

: 4.7/5,0 (9.389 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (4.009 votos)

2. Jenkins

Painel do Jenkins via Wikipedia O Jenkins é um popular servidor de automação de código aberto. Ele é particularmente útil para automatizar a criação, o teste, a documentação, o pacote, o estágio, a análise, a implantação e a revisão de códigos durante os ciclos de desenvolvimento.

Quando os desenvolvedores alteram o código-fonte no repositório do GitHub, o Jenkins assume automaticamente o controle para acionar as ações subsequentes a fim de obter uma base de código estável.

Melhores recursos do Jenkins

Acesse mais de 1800 plug-ins para estender e personalizar o Jenkins com base nos requisitos do projeto

Use pipelines flexíveis e personalizáveis como um código, permitindo que as equipes descrevam e versionem todo o processo de CI/CD

Visualize o status do projeto, o histórico de compilação e outras informações críticas em um painel centralizado e em tempo real

Crie e teste tarefas em vários nós ou agentes para paralelizar tarefas e reduzir os cronogramas de desenvolvimento

Participe de reuniões públicas realizadas todos os meses para aprimorar o Jenkins

Limitações do Jenkins

A arquitetura de servidor único que limita os recursos em um único computador, máquina virtual ou contêiner

Não é baseado na nuvem, o que apresenta problemas de acessibilidade, especialmente em um ambiente de desenvolvimento remoto

Preços do Jenkins

**Gratuito

Classificações e resenhas da Jenkins

G2 : 4.4/5,0 (488 avaliações)

: 4.4/5,0 (488 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (552 avaliações)

3. Progress Chef

Progresso do Chef Painel de controle

O Progress Chef é uma ferramenta de gerenciamento de configuração, conformidade e segurança do portfólio de produtos Progress. Ela transforma a infraestrutura em código, que os usuários podem automatizar para configuração, implementação e gerenciamento de servidores.

As equipes podem simplificar a automação da infraestrutura de aplicativos conectando os livros de receitas e as configurações do Chef ao controle de versão do GitHub para obter consistência, escalabilidade e rastreabilidade em diferentes ambientes de desenvolvimento.

Melhores recursos do Progress Chef

Defina e gerencie as configurações de infraestrutura como um código para provisionamento de recursos repetível e automação intuitiva

Selecione a partir de uma biblioteca de livros de receitas pré-criados, recursos e integrações com outros sistemas (além do GitHub) para implantação rápida

Descarte o gerenciamento de configuração e adote o gerenciamento de conformidade para aumentar a conformidade

Audite os fluxos de trabalho de desenvolvimento e reforce a conformidade com as políticas vigentes de segurança e privacidade de dados e com os requisitos regulamentares

Escolha entre opções flexíveis de implementação, seja no local, na nuvem ou em um ambiente híbrido

Limitações do Progress Chef

O nó mestre do Chef é configurável somente no Linux/Unix, o que dificulta a implementação, especialmente em outros ambientes

Curva de aprendizado acentuada e documentação limitada

Preços do Progress Chef

Preços personalizados para modelos de implantação e mercados (Azure, AWS, etc.)

Classificações e análises do Progress Chef

G2 : 4.2/5,0 (87 avaliações)

: 4.2/5,0 (87 avaliações) Capterra: 4.3/5,0 (3 avaliações)

4. Drone.io

Drone.io painel de controle

O Drone.io é uma plataforma de CI/CD (integração contínua/entrega contínua) nativa de contêineres que automatiza os pipelines de desenvolvimento de software. Ela aproveita a conteinerização para criar tarefas consistentes e reproduzíveis de criação e implantação de aplicativos em ambientes isolados. A integração com o GitHub aprimora o pipeline de CI/CD por meio de automação e paralelização.

Melhores recursos do Drone.io

Trabalhe em qualquer sistema operacional ou arquitetura, incluindo Linux x64, ARM, ARM 64 e Windows x64

Use qualquer linguagem, banco de dados ou serviço que opere dentro do contêiner

Selecione entre milhares de plug-ins prontos para uso ou contribua com a biblioteca criando e enviando seus próprios plug-ins

Personalize o ambiente de desenvolvimento adaptando os controles de acesso, os fluxos de trabalho de aprovação, as extensões de sintaxe YAML, o gerenciamento de segredos e muito mais

Integre-se ao GitHub ou a suas alternativas, como Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise,GitBookgogs, entre outros

Limitações do Drone.io

Os logs de compilação tendem a ficar atrás da compilação por vários segundos ou até minutos

A falta de suporte à depuração dificulta a localização de problemas

Preços do Drone.io

Gratuito : Edição de código aberto sob licença Apache2

: Edição de código aberto sob licença Apache2 Custom preço: Enterprise Edition sob a licença Plyform Small Business

Classificações e resenhas do Drone.io

G2 : 4.3/5.0 (21 avaliações)

: 4.3/5.0 (21 avaliações) Capterra: 4.4/5.0 (3 avaliações)

5. CloudBees CodeShip

painel de controle de CI da *[_CloudBees Codeship](https://docs.cloudbees.com/docs/cloudbees-cd/latest/dashboards-built-in/continuous-integration-dashboard)* O CloudBees CodeShip é uma plataforma de CI/CD baseada em nuvem que simplifica e automatiza o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Conecte-o ao GitHub para acionar a criação e as implementações em resposta a eventos como solicitações pull, commits etc. Essa automação simplifica o pipeline de entrega e acelera os ciclos de desenvolvimento.

Melhores recursos do CloudBees CodeShip

Defina pipelines personalizáveis e flexíveis para criar e implementar projetos exclusivos, dependendo dos requisitos

Comunique-se por meio de diferentes canais, como Slack, e-mail, etc., para manter um ambiente de trabalho colaborativo

Configure a automação e a integração com o GitHub e outras ferramentas de gerenciamento de projetos usando a API bem documentada

Dimensione automaticamente os recursos rastreando as demandas de compilação para otimizar a utilização dos recursos

Obtenha insights sobre o desempenho da compilação e permita que as equipes refinem e reformulem os pipelines de CI/CD

Limitações do CloudBees CodeShip

Não tem o tamanho da comunidade e o suporte que seus concorrentes têm a oferecer

Funcionalidades limitadas, mesmo nas versões pagas

Preços do CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Essencial : $99 por mês

: $99 por mês Power: uS$ 399 por mês

CloudBees CodeShip Pro:

Desempenho de pequena instância : uS$ 75 por build por mês

: uS$ 75 por build por mês Desempenho de instância média : $149 por compilação por mês

: $149 por compilação por mês Desempenho de instância grande : $299 por build por mês

: $299 por build por mês Desempenho de instância enorme : uS$ 599 por compilação por mês

: uS$ 599 por compilação por mês Desempenho de instância massiva: uS$ 1199 por compilação por mês

Classificações e análises do CloudBees CodeShip

G2 : N/A

: N/A Capítulo: 4.6/5,0 (15 avaliações)

6. Codenvy da Red Hat

administração * Defina o ambiente de desenvolvimento como um código usando o devfile que personaliza a alocação de recursos, contêineres, repositórios etc. painel de controle do aplicativo web

O Circle CI é uma plataforma de CI/CD baseada em nuvem que automatiza o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos. Os desenvolvedores podem usá-la para escrever ou editar códigos, criar e testar componentes e implementar alterações de código, mantendo o foco na velocidade e na confiabilidade. O GitHub oferece uma camada adicional de testes antes da implantação para ajudar a manter a qualidade do código.

Melhores recursos do Circle CI

Utilize pacotes de configuração reutilizáveis chamados orbs do registro de orb para simplificar a definição de fluxos de trabalho complexos de compilação e implantação

Compartilhe arquivos e diretórios entre trabalhos ou projetos para facilitar um ambiente de trabalho colaborativo por meio da transferência contínua de dados e do gerenciamento de dependências

Use arquivos de configuração YAML para definir fluxos de trabalho personalizados de compilação e implantação para obter maior flexibilidade e controle de versão

Acelere as compilações por meio do armazenamento em cache avançado de dependências, artefatos e camadas do Docker

Mantenha a segurança do pipeline por meio da conexão OpenID e aproveite a proteção líder do setor em conformidade com o FedRAMP e a conformidade SOC 2 Tipo II

Limitações do Circle CI

A configuração inicial e a curva de aprendizado correspondente são mais complexas do que as de outras ferramentas

Até mesmo o menor erro de sintaxe pode fazer com que o pipeline falhe, e a modificação de trabalhos é complicada

Preços do Circle CI

Gratuito : $0

: $0 Desempenho : uS$ 15 por mês

: uS$ 15 por mês Escala : uS$ 2.000 por mês

: uS$ 2.000 por mês Servidor (auto-hospedado): Preços personalizados

Classificações e avaliações da Circle CI

G2 : 4.4/5,0 (499 avaliações)

: 4.4/5,0 (499 avaliações) Capterra: 4.6/5,0 (90 avaliações)

9. Disbug

desbug_ integração com o GitHub

O Disbug é uma ferramenta projetada para facilitar o processo de depuração de aplicativos. Ela reduz o vai-e-vem desnecessário entre o proprietário do aplicativo, a equipe de controle de qualidade ou o testador e o desenvolvedor, pois o primeiro pode capturar bugs usando capturas de tela, gravações, logs de console, logs de rede e eventos de usuário.

Em seguida, eles podem carregar esses ativos diretamente na ferramenta de gerenciamento de projetos para adicionar contexto e significado ao problema.

Melhores recursos do Disbug

Use screencast e narração para expandir visualmente o problema. Desenhe sobre a tela enquanto narra para uma comunicação eficaz

Capture capturas de tela, faça anotações e compartilhe-as para explicar o problema

Obtenha um contexto holístico dos relatórios de bugs usando logs de console, logs de rede, ações do usuário, detalhes do navegador, sistemas operacionais e muito mais

Edite ao vivo o conteúdo e os elementos de design do site para obter feedback em tempo real sobre diferentes alterações e decisões de design

Integre-se a plataformas abrangentes de gerenciamento de projetos, como ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com e outras

Limitações do Disbug

Ferramenta relativamente recente, o que significa que ainda é um trabalho em andamento e levará algum tempo para lançar uma versão refinada

Não oferece uma versão gratuita, o que a torna bastante cara apenas para atividades de depuração

Preço do Disbug

Inicial : uS$ 49 por mês

: uS$ 49 por mês Comércio : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Agência : $249 por mês

: $249 por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Disbug

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Jira

jira painel de controle central

O Jira é uma solução popular de gerenciamento de projetos e rastreamento de problemas desenvolvida pela Atlassian. Ele é amplamente utilizado no setor de TI para planejar, acompanhar e gerenciar projetos, tarefas e problemas.

A configuração do Jira com o GitHub fortalece a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e gerenciamento de projetos, pois fica mais fácil rastrear alterações de código, vincular confirmações a problemas específicos e simplificar fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Jira

Crie, atribua e rastreie problemas usando um conjunto abrangente de ferramentas dedicadas para gerenciar tarefas e projetos com eficiência

Usar quadros Scrum e Kanban para implementar metodologias ágeis de desenvolvimento iterativo e incremental

Definir, visualizar e orquestrar cronogramas, marcos e lançamentos de projetos usando roteiros dinâmicos

Automatizar tarefas ou fluxos de trabalho repetitivos e rotineiros, definindo regras de negócios para manter a objetividade e a consistência e, ao mesmo tempo, economizar tempo

Localize arquivos, pastas e outros ativos relacionados ao projeto com recursos avançados de pesquisa e filtro

Limitações do Jira

Embora o Jira ofereça automação de formulários, ele apresenta um desempenho medíocre quando comparado aoAlternativas ao Jira como o ClickUp

Apresenta um atraso perceptível no desempenho de projetos complexos que envolvem um grande número de sprints e tarefas

Preços do Jira

**Gratuito

Padrão : uS$ 8,15 por usuário por mês

: uS$ 8,15 por usuário por mês Premium : uS$ 16 por usuário por mês

: uS$ 16 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jira

G2 : 4.3/5,0 (5.724 avaliações)

: 4.3/5,0 (5.724 avaliações) Capterra: 4.5/5,0 (13.926 avaliações)

Melhorar o controle de versão por meio da integração correta com o GitHub

As ferramentas discutidas acima oferecem algo exclusivo para o ciclo de desenvolvimento de software. Por exemplo, o ClickUp e o Jira adicionam gerenciamento de projetos e entrega robustos ao processo de desenvolvimento, tornando-o mais holístico e previsível.

Faça sua escolha de acordo com os requisitos específicos de seu projeto. Registre-se e use o ClickUp com o GitHub para obter uma vantagem dupla!