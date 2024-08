10 melhores ferramentas de software de documentação de TI para economizar seu tempo em 2024

Uma excelente documentação técnica é a chave para aumentar a produtividade. Quando sua equipe sabe como usar as ferramentas de tecnologia e software, além de saber onde encontrar respostas para perguntas e problemas comuns, ela gasta menos tempo procurando soluções ou esperando pelo suporte técnico.

No entanto, a criação de documentação interna e externa pode ser um processo árduo.

A boa notícia é que o software de TI ferramentas de documentação ajudam a acelerar e simplificar o processo, fornecendo orientações claras aos seus funcionários e equipes sobre os sistemas, procedimentos, software e práticas recomendadas da sua empresa.

Vamos dar uma olhada em 10 das melhores opções de plataformas de gerenciamento de TI disponíveis em 2024.

O que é software de documentação de TI?

Os profissionais de TI usam o software de documentação de TI para criar, gerenciar e publicar informações sobre sua infraestrutura de TI, incluindo hardware, software, redes e procedimentos organizacionais.

A documentação é uma base de conhecimento para que todos os membros da equipe aprendam sobre tecnologia dentro da organização. Ele se torna o wiki de tecnologia onde vários membros da equipe podem aprender a usar software, corrigir problemas de TI e entender as práticas recomendadas para usar ferramentas específicas em sua pilha de tecnologia.

O uso da plataforma correta de gerenciamento de conhecimento pode ter um impacto significativo em uma empresa. Ela fornece um repositório centralizado de informações que melhora a comunicação entre o departamento de TI e outras equipes.

Como todos sabem onde encontrar as informações de que precisam, isso aumenta a eficiência. Ela pode até reduzir os erros, oferecendo orientação sobre as práticas recomendadas e os principais recursos. Por fim, ajuda as organizações a cumprir as normas essenciais do setor.

Quase todas as organizações dependem de sistemas de TI no mundo digital de hoje, o que torna o software de documentação de TI uma ferramenta valiosa.

O que você deve procurar nas ferramentas de documentação de TI?

Quando estiver procurando as melhores ferramentas de documentação de TI, considere os seguintes recursos:

Ferramentas de criação de conteúdo fáceis: Procure uma ferramenta de documentação de TI que permita criar e editar conteúdo em vários formatos, como markdown, HTML e XML. Também deve haver opções para formatar seu texto, incluindo tabelas, imagens e blocos de código

Procure uma ferramenta de documentação de TI que permita criar e editar conteúdo em vários formatos, como markdown, HTML e XML. Também deve haver opções para formatar seu texto, incluindo tabelas, imagens e blocos de código Acesso ao controle de versão: A ferramenta de documentação de TI deve permitir que você acompanhe as alterações e revisões do conteúdo da documentação e mantenha um histórico das modificações. Isso permite que você reverta para uma versão anterior da documentação, se necessário

A ferramenta de documentação de TI deve permitir que você acompanhe as alterações e revisões do conteúdo da documentação e mantenha um histórico das modificações. Isso permite que você reverta para uma versão anterior da documentação, se necessário Ferramentas de colaboração: Vários membros da equipe devem poder trabalhar na documentação em tempo real. Isso inclui edição, confirmação e fornecimento de feedback. Também é útil ter uma ferramenta integradagerenciamento de tarefas para que você possa atribuir tarefas dentro da plataforma de documentação

Vários membros da equipe devem poder trabalhar na documentação em tempo real. Isso inclui edição, confirmação e fornecimento de feedback. Também é útil ter uma ferramenta integradagerenciamento de tarefas para que você possa atribuir tarefas dentro da plataforma de documentação Organização inteligente e recursos de pesquisa: Toda a documentação do mundo é inútil se ninguém conseguir encontrar as informações de que precisa. Procure ferramentas de documentação com opções inteligentes de pesquisa e filtragem que possam ser organizadas por categorias, tópicos e seções

Toda a documentação do mundo é inútil se ninguém conseguir encontrar as informações de que precisa. Procure ferramentas de documentação com opções inteligentes de pesquisa e filtragem que possam ser organizadas por categorias, tópicos e seções Boas opções de exportação e integração: Você pode aumentar o acesso do usuário compartilhando a documentação on-line e garantindo que os usuários possam acessá-la off-line. Procure opções de exportação, como HTML, PDF e markdown, para criar documentação que esteja disponível com e sem acesso à Internet

Além dos fatores acima, você também deve levar em conta o preço. Muitas das soluções de documentação da nossa lista incluem avaliações gratuitas. Aproveite essas ofertas de avaliação para testar se o produto é a ferramenta de documentação certa para a infraestrutura de TI da sua organização.

As 10 melhores opções de software de documentação de TI para usar em 2024

Organize e acrescente aos guias e recursos de TI de sua empresa com o software de documentação de TI da ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade com poderosas ferramentas de documentação de TI para criar uma documentação abrangente para sua organização. Com Documentos do ClickUp no ClickUp Docs, você pode aninhar documentos para desenvolver um wiki robusto e gerenciá-lo com ferramentas inteligentes. Você pode iniciar seu projeto com modelos, como o Modelo de desenvolvimento de software ClickUp e acelerar a escrita documentação de software usando IA do Clickup .

Se você já usa o ClickUp, vai adorar o fato de poder expandir seu uso e aproveitar as excelentes opções de colaboração e integração da plataforma. E se você é novo no ClickUp, vai adorar o fato de poder começar a usá-lo hoje gratuitamente e aproveitar centenas de ferramentas para obter documentação detalhada.

Melhores recursos do ClickUp:

As ferramentas de escrita com IA permitem que você crie documentação interna e externa em pouco tempo

Uma interface amigável permite criar manuais de usuário detalhados com páginas aninhadas e muitas opções de estilo

Excelentes opções de colaboração ajudam você a conectar sua documentação afluxos de trabalho e sistemas de gerenciamento de tarefas

Diversos modelos de documentos adaptados às necessidades de uma equipe de TI dão início ao processo de documentação de TI

Limitações do ClickUp:

As opções de compartilhamento podem ser muito "tudo ou nada" para organizações que precisam de opções de compartilhamento de documentos com mais nuances

A experiência do usuário do aplicativo móvel pode parecer complicada

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : uS$ 12 por mês por usuário

: uS$ 12 por mês por usuário Enterprise : entre em contato para saber o preço

: entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.800+ avaliações)

2. Base de Conhecimento ProProfs

Via Base de conhecimento ProProfs O ProProfs Knowledge Base é um software de documentação de TI baseado em nuvem que ajuda você a gerenciar seus Base de conhecimento de TI para clientes internos e externos. Criar e localizar informações é fácil com opções sólidas de controle de versão e organização intuitiva de documentos. A plataforma também oferece recursos de segurança para proteger as informações e evitar modificações indesejadas.

Melhores recursos da Base de Conhecimento ProProfs:

Um editor de rich text permite que você crie e edite o conteúdo da documentação e adicione tabelas, imagens e blocos de código

Uma plataforma fácil de usar significa que os usuários sem experiência prévia com software de documentação de TI devem ser capazes de criar artigos abrangentes de base de conhecimento

Há boas opções de suporte ao cliente disponíveis

Limitações da Base de Conhecimento ProProfs:

Alguns usuários podem ter problemas de desempenho com bases de conhecimento maiores

Preços da Base de Conhecimento ProProfs:

Grátis: para até 25 artigos

Business: US$ 29,99 por mês (para 100 artigos por mês)

Domínio personalizado e marca branca: US$ 30 por mês

Avaliações e resenhas da Base de Conhecimento ProProfs:

G2 : 4.6/5 (mais de 25 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4.6/5 (25+ avaliações)

3. Document360

Via Documento360 O Document360 é uma plataforma de base de conhecimento alimentada por IA. O software de documentação de TI permite que você crie uma documentação abrangente para seus funcionários e clientes, que pode ser compartilhada de forma pública ou privada. Você pode dimensioná-lo de acordo com suas necessidades de documentação usando uma ferramenta de criação intuitiva.

melhores recursos do #### Document360:

As opções de pesquisa avançada facilitam a localização do que os clientes internos e externos precisam

Uma ferramenta de criação oferece amplas opções de personalização para que você possamarcar sua documentaçãousar modelos e adaptar o conteúdo às suas necessidades

Muitas opções de integração estão disponíveis para conectar a base de conhecimento com seu helpdesk, chatbots, ferramentas de análise e muito mais

Limitações do Document360:

Não há aplicativo móvel disponível no momento, portanto, você precisará trabalhar em seu desktop

Preços do Document360:

Gratuito

Padrão : uS$ 199 por projeto por mês

: uS$ 199 por projeto por mês Profissional : uS$ 399 por projeto por mês

: uS$ 399 por projeto por mês Business : $529 por projeto por mês

: $529 por projeto por mês Empresarial: uS$ 599 por projeto por mês

Document360 avaliações e comentários:

G2 : 4.7/5 (mais de 360 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 190 avaliações)

4. Confluência

Via Confluência O Confluence vem da equipe da Atlassian e é uma ferramenta de documentação popular para equipes que desejam criar, compartilhar e colaborar em bases de conhecimento. Embora seja um sistema de gerenciamento de projetos, ele tem alguns recursos fortes que o tornam uma excelente ferramenta para documentação de TI.

Melhores recursos do Confluence:

Permite criar um sistema de gerenciamento de conteúdo estruturado para diferentes projetos, equipes, departamentos ou pacotes de software

Você pode integrá-lo a outros produtos da Atlassian, como o Jira e o Trello, para obter ainda mais funcionalidade

Os amplos recursos de permissões permitem controlar quem visualiza, edita ou comenta a documentação de TI em um nível granular

Limitações do Confluence:

Esse software tem requisitos pesados de hardware, portanto, talvez você precise dedicar recursos substanciais de TI para mantê-lo em funcionamento

Preços do Confluence:

Gratuito : para até 10 usuários e 2 GB de armazenamento de arquivos

: para até 10 usuários e 2 GB de armazenamento de arquivos Padrão : uS$ 5,75 por usuário por mês

: uS$ 5,75 por usuário por mês Premium : uS$ 11 por usuário por mês

: uS$ 11 por usuário por mês Enterprise: ligue para obter um preço personalizado

Confluence ratings and reviews:

G2 : 4.1/5 (mais de 3.600 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. O que é o Whatfix

Via Qual é o prefixo O Whatfix é uma plataforma de adoção digital que pode complementar seus efeitos de documentação de TI. Com o Whatfix, é possível criar orientação na tela e assistência interativa para ajudar os usuários a colocar novos softwares, hardwares ou sistemas de TI em funcionamento. Isso pode aumentar a adoção, ajudando os usuários a explorar totalmente as ferramentas em sua pilha de tecnologia.

Melhores recursos do Whatfix:

Você pode criar orientações interativas que ensinam os usuários a usar o software e as ferramentas em sua pilha de tecnologia

Você pode criar uma base de conhecimento de autoatendimento em seus aplicativos de software, incluindo FAQs, guias de solução de problemas e vídeos de instruções

Fornece análises sobre como os usuários estão interagindo com seus guias, o que pode ajudar o departamento de TI a identificar onde os usuários precisam de mais suporte

Limitações do Whatfix:

O Whatfix é melhor para orientar a adoção de software, mas pode não funcionar tão bem para os departamentos de TI que precisam documentar soluções para hardware e outras infraestruturas de TI

Preços do Whatfix:

Entre em contato para obter um preço personalizado

Avaliações e resenhas do Whatfix:

G2 : 4.6/5 (mais de 290 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 75 avaliações)

6. SuperOps.ai

Via SuperOps.ai O SuperOps.ai é uma opção recente de software de documentação de TI que se encaixa perfeitamente em seu ecossistema PSA-RMM existente. A interface simples permite criar documentação com opções inteligentes de controle de acesso para que todos tenham as informações necessárias na ponta dos dedos.

Os melhores recursos do SuperOps.ai:

Integra-se aos produtos PSA-RMM existentes para oferecer uma ferramenta de documentação avançada sem a necessidade de gerenciar outro aplicativo

A excelente conformidade com a estrutura de segurança SOC 2 protege as informações confidenciais

Estruturas de documentos personalizadas permitem organizar a documentação de TI com base em seu fluxo de trabalho, equipes ou processos

SuperOps.ai limitações:

Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento, portanto, os usuários podem encontrar falhas no sistema

Preços do SuperOps.ai:

Somente PSA padrão : uS$ 59 por mês

: uS$ 59 por mês Somente RMM padrão : uS$ 79 por mês

: uS$ 79 por mês Pro : uS$ 99 por mês

: uS$ 99 por mês Super: $129 por mês

Avaliações e críticas do SuperOps.ai:

G2: 4.6/5 (mais de 75 avaliações)

7. Nuclino

Via Nuclino A Nuclino é uma plataforma de colaboração baseada em nuvem que também é uma solução de documentação útil. As equipes podem criar, organizar e colaborar em projetos como bases de conhecimento, documentação de TI e wikis. Ele tem um design simples, fácil de aprender e rápido de usar.

os melhores recursos do #### Nuclino:

Excelentes ferramentas de colaboração em tempo real permitem que vários membros da equipe trabalhem na documentação simultaneamente, o que é ótimo para o compartilhamento de conhecimento

O histórico de versões permite que você acompanhe as alterações, inclusive as atividades de colaboração, e saiba quem fez edições ou comentários

As impressionantes opções de pesquisa permitem que você encontre rapidamente as informações de que precisa em sua base de conhecimento

limitações do #### Nuclino:

As opções de integração são menos robustas com o Nuclino do que com outras opções de software de documentação

Preços do Nuclino:

Gratuito

Padrão : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Premium: $10 por usuário por mês

Nuclino avaliações e resenhas:

G2 : 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

8. ClickHelp

Via ClickHelp O ClickHelp é uma ferramenta de documentação baseada na Web criada para criar, gerenciar e organizar documentação técnica. Ela oferece uma plataforma robusta de criação baseada na Web, na qual as equipes podem criar documentação de forma colaborativa, incluindo excelentes ferramentas de migração para importar informações existentes.

Melhores recursos do ClickHelp:

A plataforma de criação baseada na Web permite que você colabore em tempo real para criar e editar a documentação de TI

As opções de publicação de fonte única significam que você pode criar sua documentação on-line uma vez e depois publicar vários projetos como sites, PDFs ou um sistema de ajuda on-line

As opções de marca garantem que sua documentação on-line corresponda à estética de sua empresa

Limitações do ClickHelp:

Há muitas ferramentas excelentes na plataforma, mas também há uma curva de aprendizado acentuada para entender como usar todas elas

Preços do ClickHelp:

Starter : uS$ 175 por mês

: uS$ 175 por mês Crescimento : $285 por mês

: $285 por mês Profissional: uS$ 580 por mês

Classificações e resenhas do ClickHelp:

G2 : 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7/5 (15+ avaliações)

9. Doxygen

Via Doxygen O Doxygen pode não ser uma solução de documentação tradicional, mas é uma excelente ferramenta de documentação de código-fonte. Além de gerar documentação em projetos de desenvolvimento de software, ele pode ser útil para outros aspectos relacionados a software de sua infraestrutura de TI.

Melhores recursos do Doxygen:

Gera automaticamente documentação para várias linguagens de codificação, como C++ e Java, o que é útil para a documentação da interface de programação de aplicativos (API)

Usando seus recursos de referência cruzada, é possível criar hiperlinks na documentação para oferecer recursos mais abrangentes

Os desenvolvedores podem anotar a documentação com descrições e exemplos de uso para tornar a documentação da API mais clara

Limitações do Doxygen:

O Doxygen é uma ferramenta para documentar o código-fonte, portanto, pode não ser adequado para outras necessidades de documentação interna

Preços do Doxygen:

Gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Doxygen:

Nenhuma disponível

10. GitHub e Jekyll

Via GitHub Talvez você não pense no GitHub como um sistema de documentação, mas ele pode ser uma ótima ferramenta de documentação de TI quando usado com o Jekyll.

O GitHub é uma plataforma baseada na Web que os desenvolvedores usam principalmente para software colaborativo desenvolvimento, rastreamento de alterações e armazenamento de código. O Jekyll é um gerador de sites que pode transformar texto em um site ou blog usando modelos e arquivos markdown. O uso dos dois juntos permite que as equipes que trabalham no GitHub criem rapidamente um site de fácil utilização para sua documentação de TI.

Melhores recursos do GitHub e do Jekyll:

Ambas as plataformas suportam markdown, que você pode usar para criar documentação técnica

Como o GitHub Pages oferece serviços de hospedagem gratuitos, você pode publicar sua documentação de TI sem pagar por hospedagem adicional

O Jekyll automatiza grande parte do processo, para que você possa transformar arquivos markdown em HTML em minutos

Limitações do GitHub e do Jekyll:

Os usuários precisarão de uma quantidade razoável de conhecimento técnico para transformar a atividade do GitHub em documentação de TI utilizável

Preços do GitHub e do Jekyll:

Gratuito

Equipe : uS$ 4 por usuário por mês

: uS$ 4 por usuário por mês Empresa: uS$ 21 por usuário por mês

Classificações e revisões do GitHub e do Jekyll:

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 5.800 avaliações)

Crie documentação de TI da maneira mais fácil

A escolha do software de documentação de TI correto ajuda a garantir que os usuários internos e externos tenham as informações essenciais para fazer a sua infraestrutura de TI funcionar. Há muitas opções que você pode explorar para encontrar a ferramenta de documentação de TI adequada ao seu fluxo de trabalho.

Se estiver procurando uma solução versátil e completa que simplifique a documentação de TI, é hora de experimentar o ClickUp. Com o ClickUp, você pode integrar perfeitamente uma solução de gerenciamento de documentos ao seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos. A interface intuitiva permite que você crie, organize e colabore facilmente com a documentação.

Turbine suas operações de TI e inscreva-se em uma conta ClickUp gratuita para explorar os modelos, os espaços e os recursos de gerenciamento de documentos Ferramentas de IA que facilitarão muito suas tarefas de documentação.