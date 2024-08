10 melhores alternativas ao GitBook para documentos técnicos em 2024

Se você acha que sua equipe poderia encher uma biblioteca com tudo o que sabe sobre sua empresa e seus produtos, provavelmente é porque eles podem. 📚

E quanto mais cedo você tirar esse conhecimento da cabeça das pessoas e colocá-lo em uma página, melhor será para a sua empresa. Documentar o conhecimento conquistado com muito esforço pela sua equipe facilita a integração de novos funcionários, o compartilhamento de informações entre departamentos e o ensino de novos recursos de produtos aos clientes.

Mas uma biblioteca real provavelmente não é a solução. Em vez disso, você precisa de uma base de conhecimento digital (ou wiki) que sua equipe ou clientes possam acessar de qualquer lugar. O GitBook é um dos programas de software de base de conhecimento mais populares, mas se a sua equipe não estiver no desenvolvimento de produtos SaaS ou se você não puder arcar com os preços do GitBook, talvez ele não seja o ideal para você.

Descubra as 10 melhores alternativas ao GitBook para equipes de todos os tipos e comece a criar a wiki da sua própria empresa.

O que é o GitBook? Como ele funciona?

O GitBook é uma ferramenta de base de conhecimento para ajudar as equipes técnicas a criar documentação. Seus recursos foram criados pensando em desenvolvedores e designers de produtos SaaS, mas você também pode usá-lo para outros tipos de documentação on-line.

Você pode usar o GitBook para criar documentação interna e externa - quer esteja publicando documentação de produtos para seus clientes ou delineando uma base de conhecimento para termos e processos da empresa.

O GitBook é flexível o suficiente para permitir que os desenvolvedores codifiquem a documentação, com opções de edição Markdown ou WYSIWYG. Mas ele também oferece modelos e um editor de blocos de arrastar e soltar para os não codificadores da sua equipe. Você pode marcar seus colegas para melhorar a colaboração e pode aninhar páginas para melhor organização.

Como escolher a melhor alternativa ao GitBook

A melhor alternativa ao GitBook para a sua equipe dependerá das necessidades e do orçamento da sua empresa. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao avaliar suas opções:

**Se você for uma empresa de produtos SaaS, talvez queira uma plataforma de documentação mais voltada para engenheiros e com muitas opções de personalização baseadas em código. Se os seus departamentos de marketing e RH estiverem entre os principais usuários, você desejará algo que ofereça formatação sem código

Quem precisa de acesso? Algumas plataformas são apenas internas (para sua equipe). Outras oferecem apenas bases de conhecimento públicas (para seus clientes). E outras oferecem ambos. Muitas também têm configurações avançadas de permissão para que você possa escolher quem pode editar quais documentos, um recurso essencial para equipes maiores

Algumas plataformas são apenas internas (para sua equipe). Outras oferecem apenas bases de conhecimento públicas (para seus clientes). E outras oferecem ambos. Muitas também têm configurações avançadas de permissão para que você possa escolher quem pode editar quais documentos, um recurso essencial para equipes maiores Como você deseja pesquisar informações? Se a sua base de conhecimento for extremamente grande, pode ser útil ter um assistente de IA para pesquisar o banco de dados para você. Mas você também pode encontrar programas com barras de pesquisa, enquanto outros permitem que você os organize como livros com páginas de referência e um índice

10 melhores alternativas ao GitBook em 2024

Prepare-se para encontrar sua próxima alternativa favorita ao GitBook. Essas 10 opções têm de tudo. Você encontrará softwares que variam de "qualquer pessoa pode fazer isso" a "é necessário conhecimento de programação" E incluímos plataformas que se concentram em bases de conhecimento de clientes, bases de conhecimento internas ou ambas. Portanto, você certamente encontrará um programa que atenda às suas necessidades de conhecimento.

Aninhamento de uma página dentro de uma página nos documentos do ClickUp

Se você estiver documentando processos internos, precisará de um aplicativo que seja tão rápido quanto sua equipe. O ClickUp permite que todos trabalhem juntos com mais rapidez, não importa onde estejam no mundo. 🌎

Vários membros da equipe podem editar o mesmo documento simultaneamente, e você pode adicionar tags e comentários para fazer perguntas sobre lacunas de conhecimento e obter respostas rapidamente.

É o aplicativo ideal para criar wikis da empresa e documentar recursos de produtos, processos departamentais e funções individuais. Todos, desde os engenheiros e a equipe de operações até o departamento de RH, obtêm exatamente o que precisam em um único aplicativo.

O ClickUp é uma receita para melhorar a comunicação, a colaboração e o compartilhamento de conhecimento. Portanto, sua equipe pode começar a cozinhar! 🧑‍🍳

Melhores recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp são fáceis de personalizar, portanto, você pode adicionar cabeçalhos, tabelas, banners, tags, comentários, marcadores, imagens, vídeos e links para fontes externas ou outros documentos em sua base de conhecimento

ClickUp AI permite que você formate, escreva, resuma e edite conteúdo rapidamente, para que a documentação não leve o dia todo

Modelos do ClickUp permitem que você comece a criarwikissOPs, documentação de produtos,Bases de conhecimento de RHe muito mais, sem tempo de configuração

As ferramentas de colaboração permitem que vários membros da equipe trabalhem em um documento simultaneamente, adicionem itens de ação ou convertam texto em tarefas

Os recursos de pesquisa ajudam a encontrar informações nos documentos ou na sua base de conhecimento

As configurações de privacidade, os controles de edição e as permissões permitem controlar quem pode editar e visualizar cada documento

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado para usuários iniciantes

Nem todos os recursos do aplicativo Web estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (8.795+ avaliações)

4,7/5 (8.795+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.805+ avaliações)

2. Confluência

via Confluência Parte do ecossistema da Atlassian, juntamente com o Jira e o Trello Confluência é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de conhecimento. Ela foi projetada para facilitar uma melhor comunicação interna, para que toda a sua equipe esteja na mesma página. 📃

E, às vezes, queremos dizer literalmente. Com os recursos de coedição, os membros da sua equipe podem criar documentos compartilhados e trabalhar neles juntos em tempo real, sem estar na mesma sala ao mesmo tempo. É uma boa ferramenta para fazer brainstorming de novos projetos e documentar processos internos, especialmente se a sua equipe já usa o Jira.

Melhores recursos do Confluence

Os controles de versão permitem acompanhar as alterações e reverter para versões mais antigas dos documentos

O conteúdo aninhado facilita a organização

Integrações comFerramentas de criação de conteúdo de IAcomo ChatGPT, Copywriter e Wordsmith, ajudam você a criar, resumir ou editar conteúdo rapidamente

As permissões de conteúdo permitem que você defina quem pode ver e quem pode editar cada página do documento

Limitações do Confluence

Alguns usuários dizem que é difícil gerenciar as configurações de permissão

Outros relatam que a organização dos documentos pode ser difícil e que o recurso de pesquisa nem sempre exibe o documento que você está procurando

Preços do Confluence

**Gratuito

Padrão: US$ 5,75/mês por usuário

US$ 5,75/mês por usuário Premium: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.665 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.665 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.090+ avaliações)

3. Tettra

via Tettra Gerentes e equipes de RH, alegrem-se! A Tettra é uma plataforma de compartilhamento de conhecimento criada especificamente para equipes internas e pode evitar que você tenha que responder às mesmas perguntas várias vezes.

Não se trata apenas de uma base de conhecimento de autoatendimento (em que os membros da equipe precisam localizar suas próprias respostas), sua equipe também pode usar essa plataforma para fazer perguntas interativas. Em seguida, eles podem obter a resposta de um especialista em conhecimento ou de um chatbot de IA amigável. 🤖

Melhores recursos do Tettra

Kai, umFerramenta de IApermite que os membros da sua equipe façam perguntas a um chatbot que, em seguida, pesquisa sua base de conhecimento e fornece a resposta

Uma seção de perguntas e respostas mostra rapidamente à sua equipe as perguntas mais frequentes e suas respostas

As integrações com o Slack e o Microsoft Teams permitem que você forneça respostas da Tettra com apenas alguns cliques

Os especialistas em conhecimento permitem que você especifique a melhor pessoa em sua organização para responder a perguntas sobre diferentes assuntos

Limitações da Tettra

Embora haja um período de avaliação gratuita, não há um plano gratuito, o que pode colocar esse programa fora do alcance de empresas com orçamento apertado

Alguns usuários acham que as opções de formatação e personalização são limitadas

Preços da Tettra

Básico: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Escalonamento: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Profissional: $12/mês por usuário

Tettra avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 85 avaliações)

4,6/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: 4,1/5 (9+ avaliações)

4. Docussauro

via Docussauro Se você é um engenheiro de produtos que adora um logotipo bonito, então essa plataforma de documentação e seu dinossauro quadrado podem ser para você. No entanto, se você não tem experiência em codificação, é hora de deixar esse dinossauro de lado. 🦖

Esse gerador de site estático de código aberto foi criado pensando nos desenvolvedores e é ideal para criar documentação técnica de produtos. Ele permite que você crie rapidamente um site estático auto-hospedado para explicar os recursos do seu produto à sua comunidade.

Bônus: confira_ **10 modelos gratuitos de documentação técnica

Melhores recursos do Docusaurus

Escreva seus documentos com MDX, e o Docusaurus os converterá automaticamente em HTML

Lance versões diferentes de sua documentação para corresponder à versão do seu produto

Traduza seus documentos usando git, Crowdin ou qualquer outro gerenciador de tradução

Personalize seu layout com componentes React interativos

Limitações do Docusaurus

Este aplicativo requer habilidades de codificação e uma infraestrutura de TI mais avançada

Você precisará fornecer sua própria hospedagem e gerenciar sua própria segurança de dados

Preços do Docusaurus

**Gratuito

Docusaurus avaliações e resenhas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Leia os documentos

via Ler os documentos O Read the Docs é uma plataforma fácil de usar - desde que todos os usuários em questão sejam programadores, de preferência programadores que trabalhem com Python. 🐍

Esse software de documentação usa uma abordagem de documentos como código que permite que seus desenvolvedores documentem processos sem alterar o fluxo de trabalho. E você pode implantar a documentação do produto para os usuários a cada mesclagem, sem necessidade de etapas adicionais.

É uma boa ferramenta para empresas de SaaS que estão interessadas principalmente em compartilhar conhecimento com seus usuários e desenvolvedores.

Melhores recursos do Read the Docs

Integre-o a qualquer ferramenta de documentação, incluindo Sphynx, MkDocs e Jupyter Book

Use a sintaxe reStructuredText ou a sintaxe Markdown para criar seus documentos

Pesquise seus documentos no painel ou use a API de pesquisa para oferecer recursos avançados de pesquisa aos seus usuários

Visualize as solicitações pull antes de lançá-las

Limitações do Read the Docs

O Read the Docs é uma ferramenta baseada em Python e, embora não seja necessário conhecer Python para usar a plataforma, talvez não seja a ferramenta ideal para desenvolvedores de JavaScript ou PHP que queiram personalizá-la

Não há opções para adicionar componentes MDX ou React

Ler os preços dos documentos

Comunidade: Gratuito

Gratuito Associação Gold: US$ 5/mês

US$ 5/mês Plano básico de negócios: US$ 50/mês

US$ 50/mês Plano Business Advanced: $150/mês

$150/mês Plano Business Pro: $250/mês

Read the Docs ratings and reviews

G2: 5/5 (1+ avaliações)

5/5 (1+ avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação disponível

6. Arco e flecha

via Abelha de arco Com foco em equipes técnicas, essa plataforma de documentação é ideal para criar guias de usuário, guias de desenvolvedor ou documentação de produto. Mas você também pode usá-la para documentar processos internos e SOPs.

Suas equipes poderão melhorar gerenciar melhor seu tempo com uma base de conhecimento que os capacita a encontrar as respostas para suas perguntas. E seus clientes poderão adotar mais facilmente seu produto com explicações sobre os recursos na ponta dos dedos. 👐

Melhores recursos do Archbee

As ferramentas de colaboração permitem que vários membros da equipe trabalhem no mesmo documento simultaneamente

Os recursos de controle de versão permitem acompanhar as alterações ou reverter para uma versão anterior, semelhante ao Google Docs

Você pode inserir trechos de conteúdo em vários locais enquanto edita o conteúdo em um único lugar

O widget de documentação contextual adiciona ajuda interativa no produto para explicar os recursos à medida que os usuários os encontram

Limitações do Archbee

Vários usuários relatam que esse programa pode apresentar bugs, o que pode afetar sua capacidade de acessar alguns de seus recursos

Outros gostariam que houvesse mais opções de personalização de fontes e formatação

Preços do Archbee

Iniciante: Gratuito

Gratuito Crescimento: $40/mês

$40/mês Escalonamento: $80/mês

$80/mês Enterprise: $400/mês

Avaliações e opiniões sobre o Archbee

G2: 4,5/5 (mais de 105 avaliações)

4,5/5 (mais de 105 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

7. Pilha de livros

via Pilha de livros Outro projeto de código aberto, o BookStack foi criado para ser simples, com uma interface de usuário WYSIWYG. Essa simplicidade significa que todos da sua equipe saberão o que estão vendo. 👀

Este é o nosso código aberto favorito, software de base de conhecimento para não técnicos devido à sua facilidade de uso. Todos, desde o RH até o gerenciamento de projetos, o suporte ao cliente, o marketing e as operações, podem começar a usá-lo.

Melhores recursos do BookStack

Uma hierarquia clara de gerenciamento de conteúdo ajuda a organizar sua base de conhecimento em livros, capítulos e páginas

A funcionalidade de pesquisa permite encontrar conteúdo em um de seus livros ou em todos eles, e você pode manter o conteúdo conectado por meio de interconexões

Você pode editar seu conteúdo em Markdown ou texto simples

As integrações com plataformas de autenticação, como Okta, SAML2 e LDAP, mantêm seu conteúdo seguro

Limitações do BookStack

Alguns usuários relatam que as opções de personalização visual são limitadas

Outros acham que o processo de upload de arquivos é desafiador porque, às vezes, pode direcioná-lo para fora da página em que está trabalhando

Preços do BookStack

**Gratuito

Avaliações e resenhas do BookStack

G2: N/A

N/A Capítulo: 5/5 (2+ avaliações)

8. Noção

via Noção Um dos mais populares software wiki ferramentas que surgiram nos últimos 10 anos, Noção tem uma aparência limpa com bastante espaço em branco. Mas, embora pareça simples, seus recursos são avançados, oferecendo muitas opções de personalização.

Se você tem medo de uma página em branco, pode usar um modelo para começar. E se você quiser colocar a "diversão" no conhecimento fundamental, o Notion permite que você adicione memes e emojis. 🤩

Para obter mais informações, confira este artigo detalhado comparação entre o Notion e o Confluence uma das outras alternativas populares do GitBook nesta lista.

Melhores recursos do Notion

Os documentos são altamente personalizáveis, permitindo que você adicione um índice, cabeçalhos, corpo de texto, marcadores, alternâncias, tabelas, imagens, vídeos, trechos de código, equações matemáticas e muito mais

Os projetos permitem que você organize suas tarefas com uma visualização Kanban ou uma visualização de linha do tempo

As ferramentas de colaboração em tempo real permitem que vários membros da equipe editem documentos simultaneamente ou marquem uns aos outros com perguntas e comentários

Ferramentas de escrita com IA podem resumir seu conteúdo, identificar as principais conclusões ou editar sua redação para você

As integrações facilitam a conexão com Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier e muito mais

Limitações do Notion

Vários usuários relatam que o aplicativo móvel tem tempos de carregamento mais lentos do que o aplicativo Web

Como o Notion oferece muitas opções de personalização, alguns novos usuários acham difícil começar a usá-lo

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (4.795+ avaliações)

4,7/5 (4.795+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.860+ avaliações)

9. Jekyll

via Jekyll Essa plataforma gratuita e de código aberto foi criada pelo fundador do GitHub, portanto, o GitBook e o Jekyll têm basicamente os mesmos pais. 👨‍👧‍👦

Mas enquanto o GitBook foi projetado especificamente como uma ferramenta de documentação para equipes de produtos SaaS, o Jekyll foi originalmente projetado para a criação de blogs.

No entanto, como gerador de sites estáticos, ele funciona tão bem para o compartilhamento de conhecimento quanto para postagens em blogs. Além disso, você pode obter hospedagem gratuita no GitHub Pages, completa com um nome de domínio personalizado.

Melhores recursos do Jekyll

Crie seu site usando a sintaxe Markdown, Liquid, HTML ou CSS

Importe seu conteúdo automaticamente de várias plataformas, incluindo Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS e muito mais

Limitações do Jekyll

Os modelos não têm nenhum código personalizado incorporado, portanto, suas opções de personalização são limitadas, a menos que você esteja disposto a criar sua própria solução alternativa

Quando você adiciona imagens ou arquivos de vídeo, não há suporte integrado para ajudá-lo a diminuir o tamanho dos arquivos ou a recarregar ao vivo

Preços

**Gratuito

Avaliações e resenhas

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Documento360

via Documento360 Se a ideia de documentar todos os seus processos pode fazer sua cabeça girar 360 graus, o Document360 está aqui com uma interface de usuário amigável que manterá sua cabeça no lugar. 😵‍💫

Esse aplicativo para todos os fins software de gerenciamento de conhecimento funciona para documentação técnica, documentação de produtos e documentação de processos internos, para que você possa acompanhar tudo, desde a integração do RH até as perguntas frequentes dos clientes.

Seus documentos são exibidos em um site, para que seus clientes ou membros da equipe possam acessá-los de qualquer lugar. Você decide se deseja que eles sejam públicos ou privados, pois o conhecimento é seu para ser compartilhado.

Melhores recursos do Document360

O Portal interno da Base de Conhecimento permite que sua equipe crie conteúdo com recursos de revisão e gerenciamento de conteúdo fáceis de usar

O site externo da Base de Conhecimento exibe seus documentos em um banco de dados público para suporte ao cliente ou em um banco de dados privado para os membros da equipe

O Assistente da Base de Conhecimento permite incorporar um widget em seu site ou produto para que os usuários possam pesquisar respostas a qualquer momento

As integrações conectam sua base de conhecimento com seus aplicativos favoritos, como Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus e muito mais

Limitações do Document360

Esse programa não permite a edição simultânea, o que pode prejudicar a colaboração da equipe

Para ajustar o design e o layout, você precisará usar codificação personalizada

Preços do Document360

**Gratuito

Padrão: $149/mês por projeto

$149/mês por projeto Profissional: $299/mês por projeto

$299/mês por projeto Business: $399/mês por projeto

$399/mês por projeto Enterprise: $599/mês por projeto

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 365 avaliações)

4,7/5 (mais de 365 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 185 avaliações)

Goodbye, GitBook

Conhecimento é poder. 💪

E agora que você conhece as melhores alternativas ao GitBook, está pronto para escolher uma poderosa plataforma de compartilhamento de conhecimento para sua equipe.

Quando estiver criando uma base de conhecimento interna, o ClickUp é uma das plataformas mais colaborativas e fáceis de usar que existem. Não é necessário conhecimento de codificação, e você pode marcar os membros da equipe, trabalhar simultaneamente e conectar documentos a tarefas em seus quadros de gerenciamento de projetos.

E como você pode começar a usá-lo gratuitamente, pode documentar o conhecimento da sua empresa imediatamente. Experimente o ClickUp para levar o conhecimento da sua equipe para o próximo nível.