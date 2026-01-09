As 10 melhores alternativas ao Assista AI em 2026

A automação do fluxo de trabalho com IA tornou-se padrão nos locais de trabalho modernos, com quase 9 em cada 10 organizações usando agora alguma forma de IA em suas operações. Se você é um gerente de projetos ou líder de equipe que usa o Assista AI, provavelmente já experimentou como os agentes de IA podem lidar com tarefas repetitivas em seus aplicativos.

Mas, à medida que sua equipe cresce e a complexidade dos projetos aumenta, você pode estar explorando outras opções que oferecem recursos, preços ou capacidades de integração diferentes.

Esteja você procurando recursos especializados de gerenciamento de projetos ou uma abordagem diferente para automação, reunimos esta lista de alternativas ao Assista AI para ajudá-lo a encontrar a opção certa.

Vamos começar. 💪🏼

As melhores alternativas ao Assista AI num relance

Aqui está uma breve visão geral das melhores alternativas ao Assista AI e o que cada uma delas oferece. 👇

📮 ClickUp Insight: Embora 35% dos participantes da nossa pesquisa utilizem IA para tarefas básicas, recursos avançados como automação (12%) e otimização (10%) ainda parecem fora do alcance de muitos. A maioria das equipes se sente presa no “nível inicial de IA” porque seus aplicativos lidam apenas com tarefas superficiais. Uma ferramenta gera cópias, outra sugere atribuições de tarefas, uma terceira resume notas, mas nenhuma delas compartilha contexto ou trabalha em conjunto. Quando a IA opera em áreas isoladas como essa, ela produz resultados, mas não efeitos. É por isso que fluxos de trabalho unificados são importantes. O ClickUp Brain muda isso ao explorar suas tarefas, conteúdo e contexto do processo, ajudando você a executar automação avançada e fluxos de trabalho agenticos sem esforço, por meio de inteligência integrada inteligente. É uma IA que entende seu trabalho, não apenas suas solicitações.

Por que escolher alternativas ao Assista AI

O Assista AI é usado para automação de fluxo de trabalho, mas algumas equipes buscam mais profundidade no planejamento, relatórios e execução multifuncional à medida que crescem. Veja o que as leva a explorar outras opções:

Profundidade limitada além da automação: forte em acionar ações entre ferramentas, mas mais fraco em tomada de decisões estratégicas, previsões ou raciocínio avançado de IA.

Consciência contextual superficial: as automações são executadas com base em regras e eventos, e não em uma compreensão profunda do trabalho em andamento, das prioridades ou do impacto nos negócios.

Personalização restrita para fluxos de trabalho complexos: fluxos de trabalho de agentes de IA condicionais e com várias etapas podem parecer rígidos quando as equipes precisam de uma lógica mais sutil.

Desafios de escalabilidade para equipes maiores: o desempenho, a governança e a visibilidade podem se tornar mais difíceis à medida que o volume do fluxo de trabalho e o número de usuários aumentam.

Modelo que prioriza a integração e, em segundo lugar, o espaço de trabalho: funciona em vários aplicativos, mas carece de um espaço de trabalho unificado onde tarefas, documentos e conversas informem as ações da IA.

As melhores alternativas ao Assista AI

Estas são as nossas escolhas para as melhores alternativas ao Assista AI. 📝

1. ClickUp (ideal para equipes que precisam de gerenciamento de projetos baseado em IA)

Gere resumos de projetos com tecnologia de IA a partir de dados de tarefas em tempo real usando o ClickUp Brain

O ClickUp reúne planejamento, execução e inteligência em um único espaço de trabalho de IA convergente, para que seu trabalho permaneça conectado em vez de disperso por várias ferramentas. Sua documentação, tarefas, projetos e fluxos de trabalho ficam lado a lado, o que elimina a dispersão do trabalho e mantém o contexto intacto à medida que o trabalho evolui.

Transforme os dados do projeto em uma direção clara

O ClickUp Brain ajuda você a entender os projetos ativos sem precisar vasculhar tarefas ou procurar atualizações. Ele analisa a atividade das tarefas, comentários, dependências e cronogramas para revelar insights que refletem o progresso real.

Suponha que você esteja realizando o lançamento de um produto envolvendo engenharia, marketing e suporte. Você solicita ao ClickUp Brain que analise o projeto de lançamento antes da sua sincronização semanal. Ele destaca quais recursos foram concluídos, onde as aprovações foram paralisadas e quais dependências ameaçam a data de lançamento.

Você entra na reunião pronto para decidir os próximos passos, em vez de pedir atualizações de status.

📌 Experimente este prompt: Analise este projeto de lançamento e resuma o progresso, os riscos e as ações necessárias antes do próximo marco.

Alinhe as decisões entre as equipes

Reduza o desalinhamento entre várias equipes e cronogramas com o ClickUp Brain

Suponha que você lidere uma equipe de plataforma e que os departamentos de produto, segurança e operações tenham participado de uma decisão de lançamento ao longo de duas semanas. A discussão se estende por várias tarefas e comentários.

Antes de uma revisão do comitê diretor, você solicita ao ClickUp Brain que rastreie a decisão. Ele resume a proposta original, captura as objeções levantadas, anota os compromissos acordados e apresenta a direção final. É muito fácil!

📌 Experimente este prompt: Analise as tarefas e comentários relacionados a esta implementação. Resuma o caminho da decisão, as principais compensações e o resultado final.

Mantenha o trabalho em andamento com a automação integrada

Depois de entender o que precisa de atenção, a consistência se torna o próximo desafio. O ClickUp Automation ajuda você a manter o ritmo, lidando automaticamente com etapas repetíveis do projeto.

Promova a execução consistente de projetos usando as regras de automação do ClickUp

Por exemplo, digamos que sua agência gerencia projetos de integração de clientes. Você define uma automação de gerenciamento de projetos para atribuir tarefas às equipes de design e implementação assim que uma tarefa contratual passa para a fase de execução.

Outra automação atualiza o status do projeto e notifica as partes interessadas quando os principais resultados alcançam a revisão. Seus fluxos de trabalho permanecem previsíveis e sua equipe se concentra na entrega, em vez da coordenação manual.

Veja como a IA ajuda a automatizar tarefas assistindo a este vídeo:

Amplie a supervisão usando agentes de IA

À medida que o número de projetos aumenta, a supervisão manual deixa de funcionar. Os agentes do ClickUp ajudam você a gerenciar essa escala, monitorando seu espaço de trabalho e agindo de acordo com condições definidas.

Monitore projetos e identifique problemas automaticamente com o ClickUp Agents

Você pode experimentar estes agentes pré-construídos para lidar com as necessidades comuns do espaço de trabalho:

Live Answers Agent: responde a perguntas usando o contexto real do espaço de trabalho a partir de tarefas, documentos, comentários e atividades do projeto.

Live Intelligence Agent: analisa o trabalho em andamento e apresenta insights como riscos, atrasos ou padrões incomuns em todos os projetos

Agente de relatórios automatizados: gera resumos recorrentes, como atualizações de projetos, relatórios de integridade ou instantâneos semanais do progresso, usando dados em tempo real.

Agente de criação de tarefas: Cria tarefas automaticamente quando condições específicas ocorrem, como envios de formulários, atualizações ou gatilhos externos.

Agente de notificação e acompanhamento: monitora tarefas atrasadas, status paralisados ou atualizações ausentes e alerta os responsáveis adequados.

Você também pode criar seus próprios agentes de IA. O ClickUp permite que você defina suas próprias regras, gatilhos e metas, para que os agentes ajam de acordo com os fluxos de trabalho exclusivos da sua equipe.

Assista a este vídeo para saber como:

Superagentes: quando a supervisão se torna propriedade

Os agentes pré-construídos lidam com a visibilidade. Os superagentes lidam com a responsabilidade.

Os Super Agentes são colegas de equipe de IA personalizados, projetados para funções específicas em seu fluxo de trabalho. Eles são configurados como “usuários” de IA dentro do seu espaço de trabalho e podem receber tarefas, ser mencionados em tarefas ou ser acionados por eventos.

Em vez de reagir a condições individuais, os Super Agentes operam com contexto, memória e intenção.

Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp

Exemplos que se encaixam na transição do navegador para o fluxo de trabalho:

Um superagente que mantém a conta ou o contexto do projeto atualizados à medida que pesquisas, decisões e atualizações se acumulam.

Um Super Agente que prepara resumos prontos para a liderança antes das revisões, extraindo sinais de tarefas, documentos e discussões.

Um Super Agente que monitora um fluxo de trabalho específico de ponta a ponta e encaminha problemas apenas quando é necessário o julgamento humano.

Essa é a mudança da automação para a delegação.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

O plano gratuito impõe limites ao uso da IA.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário satisfeito descreveu assim:

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque agiliza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque agiliza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

🔍 Você sabia? Uma das primeiras demonstrações de IA generativa foi o uso de GANs para criar rostos falsos de celebridades. O site thispersondoesnotexist.com produz rostos humanos fotorrealistas que são 100% sintéticos. Isso se tornou viral porque as pessoas perceberam o quão convincentes os modelos generativos haviam se tornado.

2. Zapier (ideal para conectar aplicativos sem código)

via Zapier

O Zapier conecta mais de 7.000 aplicativos por meio de fluxos de trabalho automatizados chamados Zaps, movendo informações para onde elas precisam ir sem exigir conhecimento técnico. Além da simples automação entre aplicativos, o Zapier inclui vários tipos de agentes de IA que operam de forma autônoma em toda a sua pilha de tecnologia. Esses agentes lidam com sequências que antes precisavam de supervisão humana, como prospecção, enriquecimento de dados e acompanhamento.

Você também pode criar chatbots que se integram ao seu site e acionam fluxos de trabalho com base no contexto da conversa. A plataforma inclui acesso a modelos como ChatGPT e Gemini, para que você não precise se preocupar em gerenciar chaves de API separadas.

Melhores recursos do Zapier

Direcione os fluxos de trabalho por diferentes caminhos usando Caminhos , encaminhando leads de alto valor para sua equipe de vendas, enquanto consultas rotineiras são encaminhadas para acompanhamentos automatizados.

Crie formulários personalizados e interfaces de coleta de dados que acionam automações específicas com base nas respostas dos usuários.

Adicione botões clicáveis às Tabelas que iniciam fluxos de trabalho sob demanda, transformando seu banco de dados em um painel de controle interativo.

Formate e transforme dados entre aplicativos usando ferramentas integradas para datas, moedas, manipulação de texto e cálculos matemáticos.

Conecte vários Zaps usando Transfer para criar cadeias de automação complexas, nas quais um fluxo de trabalho alimenta diretamente outro.

Limitações do Zapier

O número de tarefas acumula-se rapidamente em fluxos de trabalho de alto volume que processam centenas ou milhares de operações diariamente.

O construtor visual torna-se difícil de navegar quando as automações de fluxo de trabalho de IA envolvem lógica de ramificação extensa ou condições profundamente aninhadas.

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional: US$ 29,99/mês

Equipe: $103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.705 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.025 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Um usuário do Reddit diz:

Gosto da flexibilidade. Sim, você pode mover dados entre dois aplicativos com um plug-in existente. Com um zap, posso mover esses dados, fazer isso de uma forma que outras pessoas possam atualizar facilmente se algo mudar, enviar um e-mail para alertar um usuário de que algo aconteceu e registrar a transação em uma planilha para auditoria posterior. Em outras palavras, não estou limitado à funcionalidade que o criador do plug-in achou que eu poderia precisar.

Gosto da flexibilidade. Sim, você pode mover dados entre dois aplicativos com um plug-in existente. Com um zap, posso mover esses dados, fazer isso de uma forma que outras pessoas possam atualizar facilmente se algo mudar, enviar um e-mail para alertar um usuário de que algo aconteceu e registrar a transação em uma planilha para auditoria posterior. Em outras palavras, não estou limitado à funcionalidade que o criador do plug-in achou que eu poderia precisar.

🔍 Você sabia? Um sistema de IA escreveu o roteiro de um curta-metragem chamado Sunspring em 2016. O filme resultante era estranho, desconexo e curiosamente poético, e rapidamente se tornou viral. Ele mostrou como a IA pode contribuir para a narrativa de maneiras imprevisíveis.

3. Make (ideal para criar fluxos de trabalho visuais)

via Make

O Make coloca toda a sua automação em uma tela onde você vê tudo de uma vez — cada módulo, cada conexão, cada transformação de dados. Basta arrastar os módulos para um espaço de trabalho visual e conectá-los exatamente como você precisa. Essa abordagem funciona particularmente bem quando você está criando fluxos de trabalho que se dividem em ramificações paralelas, incluem lógica condicional ou transformam dados por meio de várias etapas.

A plataforma não o limita a modelos de fluxo de trabalho. Escolha entre mais de 200 integrações de IA (OpenAI, Claude, Stability AI, ElevenLabs) e conecte-as de acordo com as necessidades específicas do seu caso de uso. O módulo Router da Make divide a execução em vários ramos que são executados com base nas condições definidas por você, o que é útil quando diferentes tipos de dados precisam de diferentes caminhos de processamento.

Crie os melhores recursos

Compile informações em Armazenamentos de Dados que persistem entre execuções de cenários para consultar ou atualizar registros sem se conectar a bancos de dados externos.

Programe cenários para serem executados em intervalos específicos usando expressões cron, executando fluxos de trabalho de hora em hora, diariamente ou em horários personalizados.

Clone cenários existentes para criar versões de teste onde você pode experimentar alterações antes de afetar os fluxos de trabalho ativos.

Processe listas e matrizes usando módulos Iterator que percorrem os itens em loop ou módulos Aggregator que combinam várias entradas.

Retome cenários com falha a partir do módulo exato em que a execução foi interrompida, em vez de reiniciar tudo desde o início.

Criar limitações

Às vezes, as mensagens de erro não têm detalhes suficientes para identificar rapidamente o que deu errado e onde.

Recursos avançados e recursos de segurança empresarial permanecem bloqueados atrás de assinaturas pagas de nível superior.

Defina os preços

Gratuito

Núcleo: $10,59/mês

Prós: $18,32/mês

Equipes: US$ 34,12/mês

Empresa: Preços personalizados

Faça avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 265 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 405 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make?

Um revisor do G2 compartilha:

O Make oferece uma plataforma flexível e poderosa para criar automações e integrar ferramentas em toda a nossa pilha. Seu construtor visual torna a lógica complexa fácil de seguir, e a ampla gama de integrações de aplicativos nos permite dimensionar fluxos de trabalho rapidamente sem desenvolvimento pesado.

O Make oferece uma plataforma flexível e poderosa para criar automações e integrar ferramentas em toda a nossa pilha. Seu construtor visual torna a lógica complexa fácil de seguir, e a ampla gama de integrações de aplicativos nos permite dimensionar fluxos de trabalho rapidamente sem desenvolvimento pesado.

🧠 Curiosidade: As pessoas usam IA para misturar imagens de diferentes animais. Elas criam criaturas imaginárias chamadas GANimals (como uma mistura entre um tigre e um coelho). Veja como é um GANimal: via AGU

4. n8n (Melhor para automação auto-hospedada)

via n8n

O n8n oferece a infraestrutura para combinar a criação visual de fluxos de trabalho com a opção de escrever JavaScript ou Python sempre que os nós pré-construídos não atenderem exatamente às suas necessidades. Execute tudo em seus próprios servidores (Docker, Kubernetes, bare metal) ou use a nuvem do n8n. De qualquer forma, você controla onde os dados ficam armazenados e como são processados.

A integração do LangChain está no centro dos recursos de IA do n8n. Você pode criar sistemas multiagentes que incluem memória de conversação, armazenamento vetorial para pesquisa semântica e uso de ferramentas que permitem que os agentes LLM interajam com serviços externos. O AI Workflow Builder gera fluxos de trabalho completos a partir de descrições em linguagem natural. Além disso, o MCP Server Trigger permite que sistemas externos de IA invoquem seus fluxos de trabalho n8n diretamente.

Melhores recursos do n8n

Configure tentativas automáticas de repetição quando os nós falharem, definindo quantas vezes repetir e quanto tempo esperar entre as tentativas.

Crie fluxos de trabalho dedicados para erros usando nós de acionamento de erros que são ativados quando qualquer fluxo de trabalho encontra falhas.

Permita que nós específicos continuem a execução mesmo quando falham e evite que erros isolados interrompam fluxos de trabalho inteiros.

Exponha os fluxos de trabalho como pontos finais webhook públicos ou autenticados que recebem solicitações HTTP e retornam respostas personalizadas.

Acompanhe as alterações no fluxo de trabalho por meio da integração com o Git, implantando atualizações em ambientes de teste e produção de forma sistemática.

Limitações do n8n

A hospedagem própria introduz sobrecarga de gerenciamento de infraestrutura, como monitoramento, correção de segurança e garantia de tempo de atividade, em comparação com as alternativas ao n8n.

A documentação ocasionalmente fica para trás em relação aos lançamentos de novos recursos ou carece de profundidade suficiente para cenários de implementação avançados.

Preços do n8n

Teste gratuito

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o n8n

G2: 4,8/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o n8n?

Um usuário do G2 diz:

Esta ferramenta é fácil de usar e altamente poderosa. Gosto muito do fato de ela permitir testar todo o fluxo ou apenas um nó individual, dependendo das suas necessidades. Além disso, há muitos exemplos práticos e fáceis de seguir, o que torna o início muito mais simples. Não é necessário saber programar, mas se você souber, melhor ainda.

Esta ferramenta é fácil de usar e altamente poderosa. Gosto muito do fato de ela permitir testar todo o fluxo ou apenas um nó individual, dependendo das suas necessidades. Além disso, há muitos exemplos práticos e fáceis de seguir, o que torna o início muito mais simples. Não é necessário saber programar, mas se você souber, melhor ainda.

🧠 Curiosidade: Em 1951, Christopher Strachey criou um programa que gerava cartas de amor no Ferranti Mark I. O computador preenchia modelos com palavras e frases românticas, produzindo resultados surpreendentemente encantadores. Esse é um dos primeiros exemplos de criatividade generativa na computação.

5. Avoma (ideal para analisar conversas sobre receitas)

via Avoma

O Avoma grava reuniões com clientes em plataformas de vídeo e extrai insights que, de outra forma, desapareceriam em notas esquecidas. A alternativa ao Assista AI transcreve conversas com identificação do locutor, organiza o conteúdo em Capítulos Inteligentes e permite que você salte diretamente para tópicos específicos.

Além disso, o Avoma conecta a inteligência de reuniões às suas operações de receita. Ele detecta se sua equipe segue estruturas como MEDDIC ou SPICED durante as conversas e, em seguida, atualiza automaticamente os campos correspondentes do CRM. A ferramenta também exibe menções à concorrência, rastreia índices de tempo de conversa, identifica padrões de tratamento de objeções e destaca oportunidades de coaching com base nos critérios de pontuação definidos por você.

Melhores recursos do Avoma

Crie listas de reprodução com trechos de chamadas que mostram como seus melhores funcionários lidam com objeções específicas ou fecham negócios.

Monitore conversas usando Smart Trackers que identificam tópicos por meio da compreensão contextual, em vez da correspondência exata de palavras-chave.

Receba notificações imediatas pelo Slack ou e-mail quando palavras-chave específicas, como nomes de concorrentes ou sinais de risco, aparecerem nas chamadas.

Aplique tags personalizadas durante chamadas ao vivo ou posteriormente para organizar conversas por estágio da negociação, linha de produtos ou tipo de objeção.

Limitações do Avoma

A plataforma concentra-se principalmente em conversas com clientes externos, em vez de reuniões internas de equipe ou sessões de planejamento colaborativo.

As opções de integração continuam mais limitadas em comparação com as plataformas de automação de uso geral que conectam centenas de aplicativos.

Preços do Avoma

14 dias de avaliação gratuita

Startup: US$ 29/mês por gravador

Organização: $39/mês por gravador

Empresa: US$ 39/mês por gravador (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.350 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Avoma?

Uma avaliação da G2 observa:

Eu uso o Avoma para gravar e revisar chamadas de vendas, e ele é muito eficiente e confiável; nunca tive falhas ou erros de transcrição. Gosto muito do recurso Ask Avoma, pois ele economiza muito tempo, ajudando-me a verificar detalhes específicos das conversas. Ele diminui o atrito ao consultar o contexto histórico e manter o contexto com precisão, facilitando a localização de detalhes específicos de negócios que, de outra forma, seriam difíceis de encontrar. O Avoma também resolveu completamente a questão das anotações para mim, o que ajudou a eliminar lacunas no processo e melhorar minhas habilidades.

Eu uso o Avoma para gravar e revisar chamadas de vendas, e ele é muito eficiente e confiável; nunca tive falhas ou erros de transcrição. Gosto muito do recurso Ask Avoma, pois ele economiza muito tempo, ajudando-me a verificar detalhes específicos das conversas. Ele diminui o atrito ao consultar o contexto histórico e manter o contexto com precisão, facilitando a localização de detalhes específicos de negócios que, de outra forma, seriam difíceis de encontrar. O Avoma também resolveu completamente a questão das anotações para mim, o que ajudou a preencher lacunas no processo e melhorar minhas habilidades.

🔍 Você sabia? 95% dos profissionais agora usam IA no trabalho ou em casa, e 76% pagam por ferramentas de IA do próprio bolso. A maioria dos entrevistados relata ganhos sustentáveis de produtividade, sugerindo que o uso da IA no mundo real é mais comum do que experimental.

6. Google Gemini (ideal para tarefas de IA multimodal)

via Google Gemini (imagem personalizada)

O Gemini do Google entende diferentes tipos de informação — texto, imagens, áudio, vídeo — como capacidades conectadas, em vez de separadas. O modelo foi construído desde o início para processar entradas multimodais simultaneamente e entender como elas se relacionam entre si.

Isso fica evidente na forma como o Gemini se integra ao Google Workspace. Peça para ele analisar uma gravação de vídeo de três horas e extrair pontos de dados específicos. Extraia o contexto do seu histórico do Gmail para redigir respostas personalizadas. Crie eventos de calendário com base em informações dispersas em documentos e e-mails. Além disso, o Deep Research ajuda a navegar por centenas de sites de forma autônoma para compilar relatórios abrangentes. A janela de contexto de 1 milhão de tokens processa livros didáticos inteiros, artigos de pesquisa densos e bases de código abrangentes que outros modelos não conseguem acomodar.

Melhores recursos do Google Gemini

Carregue vários documentos simultaneamente e peça ao Gemini para cruzar dados entre PDFs, imagens e planilhas.

Pesquise seus arquivos do Google Drive fazendo perguntas e recuperando informações relevantes sem precisar abrir os documentos manualmente.

Crie Gems personalizadas que lembram suas preferências de tom, formato e abordagem em conversas futuras.

Tenha conversas com voz natural através do Gemini Live , que continuam mesmo quando a tela do seu telefone está bloqueada.

Limitações do Google Gemini

Algumas funcionalidades de IA continuam bloqueadas por região.

A qualidade da interação por voz varia dependendo do modelo de voz específico e da combinação de idiomas selecionados.

Preços do Google Gemini

Gratuito

Google AI Pro: US$ 19,99/mês

Google AI Ultra: US$ 249,99/mês

Observação: os primeiros meses podem ter preços reduzidos.

Avaliações e comentários do Google Gemini

G2: 4,4/5 (mais de 275 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Gemini?

De acordo com uma análise da Capterra:

*O que mais me impressionou foi a ferramenta de geração de imagens/gráficos Nano Banana – uma ferramenta incrível que criou bons gráficos que estou usando no meu trabalho. No geral, o Gemini é intuitivo e fácil de usar, e eles melhoraram muito desde o lançamento. Você realmente não precisa mais redigir prompts longos para obter os resultados esperados. Também a utilizei para escrever artigos de blog e legendas em publicações nas redes sociais, e a resposta inicial do Gemini ao meu primeiro prompt era geralmente exatamente o que eu precisava (não preciso ajustar muito os resultados nem pedir para parafrasear/corrigir o texto).

*O que mais me impressionou foi a ferramenta de geração de imagens/gráficos Nano Banana – uma ferramenta incrível que criou bons gráficos que estou usando no meu trabalho. No geral, o Gemini é intuitivo e fácil de usar, e eles melhoraram muito desde o lançamento. Você realmente não precisa mais redigir prompts longos para obter os resultados esperados. Também a utilizei para escrever artigos de blog e legendas em publicações nas redes sociais, e a resposta inicial do Gemini ao meu primeiro prompt era geralmente exatamente o que eu precisava (não preciso ajustar muito os resultados nem pedir para parafrasear/corrigir o texto).

🧠 Curiosidade: Um programa chamado Racter gerou poesia na década de 1960 e acabou tendo um livro inteiro publicado. A escrita era estranha, às vezes sem sentido, mas inegavelmente criativa. Muitos leitores presumiram que era obra de um poeta humano excêntrico.

7. Claude (ideal para tarefas de raciocínio avançado)

via Claude

O Claude lida com tarefas complexas que exigem foco e nuances contínuas. Construído com base nos princípios da IA constitucional, o modelo mantém o contexto em conversas prolongadas, compreende instruções sutis e produz resultados que raramente precisam de supervisão intensa. A janela de contexto de 200.000 tokens significa que você pode trabalhar com bases de código inteiras ou documentos longos sem perder o foco.

Inclui operação autônoma por até 30 horas em tarefas complexas, como gerenciamento de várias bases de código, depuração de problemas e implementação de recursos sem intervenção constante. O Claude Code traz esse recurso para a linha de comando, onde você delega tarefas de codificação diretamente do seu terminal. Os Artifacts renderizam aplicativos interativos, visualizações de dados e documentos à medida que você os refina por meio de conversas.

Melhores recursos do Claude

Organize as conversas em Projetos , onde você adiciona arquivos de conhecimento personalizados que o Claude consulta em todos os chats nesse espaço.

Pesquise em todas as suas conversas e projetos simultaneamente para encontrar discussões ou informações específicas de bate-papos anteriores.

Use a ferramenta Análise para carregar conjuntos de dados e solicitar ao Claude que execute análises estatísticas, crie visualizações ou identifique tendências.

Acesse a pesquisa na web automaticamente quando fizer perguntas que exijam informações atualizadas, recebendo respostas com citações claras das fontes e prompts da Claude AI.

Limitações do Claude

Os usuários da versão gratuita enfrentam limites de mensagens que interrompem sessões de trabalho prolongadas, especialmente durante tarefas complexas que exigem muitas iterações.

As diretrizes de segurança ocasionalmente recusam solicitações benignas, embora a frequência tenha diminuído significativamente com o lançamento dos modelos.

Preços do Claude

Gratuito

Prós: $20/mês

Max: A partir de US$ 100/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Claude

G2: 4,4/5 (mais de 65 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

De acordo com uma avaliação da G2:

*A capacidade do Claude de manter o contexto e compreender requisitos comerciais complexos é forte. O Claude me ajuda a estruturar resultados e simulações complexas, analisar grandes volumes de texto ou dados e elaborar comunicações precisas com os clientes sem perder a intenção estratégica. A ferramenta se destaca particularmente por me ajudar a captar detalhes críticos que eu poderia deixar passar quando estou exausto – como quando depuramos aquele problema no Google Apps Script, em que um simples erro de capitalização em “Index.html” estava causando falhas na implantação. A abordagem direta do Claude corresponde exatamente ao que eu preciso – pensamento claro, sem enrolação ou validação desnecessária.

*A capacidade do Claude de manter o contexto e compreender requisitos comerciais complexos é forte. O Claude me ajuda a estruturar resultados e simulações complexas, analisar grandes volumes de texto ou dados e elaborar comunicações precisas com os clientes sem perder a intenção estratégica. A ferramenta se destaca particularmente por me ajudar a captar detalhes críticos que eu poderia deixar passar quando estou exausto – como quando depuramos aquele problema do Google Apps Script em que um simples erro de capitalização em “Index.html” estava causando falhas na implantação. A abordagem direta do Claude corresponde exatamente ao que eu preciso – raciocínio claro, sem enrolação ou validação desnecessária.

🔍 Você sabia? A educação e a preparação da força de trabalho para a IA também estão se expandindo. Mais países estão incorporando IA e ciência da computação nos currículos do ensino fundamental e médio, e os cursos de computação cresceram em lugares como os EUA, mas ainda existem lacunas no acesso e na preparação em muitas regiões.

8. ChatGPT (melhor para assistência versátil de IA)

via ChatGPT

O ChatGPT abrange desde perguntas simples até tarefas complexas de raciocínio, geração de código, criação de imagens e conversas de voz que parecem incrivelmente humanas. Ele lida com entradas multimodais — conversas de voz com entonação realista, análise de imagens e vídeos, alternância perfeita entre tipos de tarefas no meio da conversa.

Os modelos da série o adicionam raciocínio ampliado que resolve problemas passo a passo antes de responder, útil para matemática, planejamento estratégico e desafios complexos de codificação. GPTs personalizados permitem criar versões especializadas adaptadas para fluxos de trabalho específicos sem escrever código. Ele pesquisa na web, analisa arquivos enviados e executa código Python dentro do mesmo tópico de conversa.

Melhores recursos do ChatGPT

Treine a memória do ChatGPT contando-lhe fatos sobre você, seu trabalho ou suas preferências que persistirão em todas as conversas futuras.

Revise e gerencie o que o ChatGPT lembra sobre você em Configurações , excluindo memórias específicas ou limpando tudo de uma vez.

Ative o modo Bate-papo temporário quando precisar de conversas que não serão salvas no histórico nem influenciarão a Memória.

Programe tarefas recorrentes que o ChatGPT executa automaticamente, como enviar resumos semanais ou lembretes mensais em horários específicos.

Gere imagens diretamente nas conversas usando o DALL-E e, em seguida, itere-as por meio de prompts de imagem de IA de acompanhamento.

Limitações do ChatGPT

Os recursos de memória às vezes trazem à tona informações irrelevantes de conversas anteriores, exigindo gerenciamento manual.

Modelos e recursos premium, como Advanced Voice e limites de uso mais altos, exigem assinaturas do ChatGPT Plus ou Team.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Go: US$ 5/mês

Mais: $20/mês

Prós: $200/mês

Negócios: US$ 30/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 1.125 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 260 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ChatGPT?

No G2, um usuário escreveu:

O que mais gosto no ChatGPT é que ele funciona como uma equipe de suporte completa reunida em uma única ferramenta. Ele é meu redator, editor, estrategista, pesquisador e parceiro de ideias, disponível sempre que preciso. Posso apresentar ideias complexas, notas brutas ou rascunhos pela metade, e ele me ajuda a transformá-los em um trabalho claro, estruturado e profissional que posso realmente usar com clientes, parceiros e organizações.

O que mais gosto no ChatGPT é que ele funciona como uma equipe de suporte completa reunida em uma única ferramenta. Ele é meu redator, editor, estrategista, pesquisador e parceiro de ideias, disponível sempre que preciso. Posso apresentar ideias complexas, anotações brutas ou rascunhos pela metade, e ele me ajuda a transformá-los em um trabalho claro, estruturado e profissional que posso realmente usar com clientes, parceiros e organizações.

🧠 Curiosidade: Em 2018, um retrato gerado por GAN chamado Edmond de Belamy foi vendido na Christie's por 432.500 dólares. A obra foi impressa em tela e assinada com a fórmula matemática do algoritmo. Sua venda gerou debates sobre autoria, criatividade e o papel da IA na arte.

9. HubSpot (melhor para automação unificada de CRM)

via HubSpot

A HubSpot construiu sua reputação tornando as ferramentas de marketing, vendas e atendimento ao cliente acessíveis sem a complexidade do software empresarial. O Breeze incorpora recursos de IA em toda a plataforma do cliente, em vez de tratá-los como complementos separados. O Copilot atua como um companheiro de IA conversacional que responde a perguntas sobre seus dados de CRM e gera conteúdo com base no contexto de negócios. Suas ferramentas de agente de IA automatizam fluxos de trabalho completos para criação de conteúdo, gerenciamento de mídias sociais, prospecção e suporte ao cliente do início ao fim.

O Breeze Intelligence enriquece automaticamente os registros de contatos e empresas, extraindo informações de mais de 200 milhões de perfis de compradores que são atualizados a cada 30 dias. O Content Remix transforma vídeos individuais em clipes, arquivos de áudio, publicações em blogs e conteúdo social. Além disso, o Prospecting Agent pesquisa leads, identifica sinais de compra e cria e-mails personalizados usando a voz da sua marca e insights de CRM.

Melhores recursos do HubSpot

Personalize o conteúdo do site usando Regras Inteligentes que mostram diferentes títulos, CTAs ou imagens com base na localização do visitante, tipo de dispositivo ou estágio do ciclo de vida.

Analise seu desempenho anterior, dados demográficos do público e melhores práticas do setor para criar conteúdo alinhado à marca com o Social Media Agent .

Exiba preços dinâmicos para visitantes de diferentes países, mostrando automaticamente moedas precisas e ofertas regionais sem criar manualmente páginas separadas.

Crie publicações em blogs, páginas de destino e estudos de caso usando o Content Agent para fazer referência ao contexto do seu negócio, arquivos carregados e conteúdo de melhor desempenho.

Preencha previamente os campos do formulário para visitantes recorrentes usando os dados que a HubSpot já possui sobre eles, reduzindo o tamanho do formulário e o atrito no envio.

Limitações do HubSpot

A Breeze Intelligence opera com um sistema baseado em créditos que adiciona custos recorrentes além do preço básico da assinatura.

As opções de personalização do agente permanecem um pouco limitadas em comparação com a criação de automações totalmente personalizadas em geradores de fluxo de trabalho de IA dedicados.

Preços da HubSpot

Gratuito

Starter: US$ 15/mês por usuário

Profissional: $1.450

Empresa: a partir de US$ 4.700/mês

Avaliações e comentários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 34.360 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 4.410 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot?

De uma avaliação do G2:

Uma novidade que realmente gosto no HubSpot Marketing Hub são as recomendações de conteúdo e campanhas baseadas em IA. Ele analisa o comportamento do público e sugere o melhor conteúdo, assuntos e horário de envio para cada campanha. Isso facilita muito a otimização do desempenho, sem precisar adivinhar. [...] Outro recurso que aprecio é o relatório aprimorado de atribuição multitoque. Ele mostra claramente quais canais, anúncios e pontos de contato contribuíram mais para converter um lead, o que nos ajuda a tomar decisões orçamentárias mais inteligentes.

Uma novidade que realmente gosto no HubSpot Marketing Hub são as recomendações de conteúdo e campanhas baseadas em IA. Ele analisa o comportamento do público e sugere o melhor conteúdo, assuntos e horário de envio para cada campanha. Isso facilita muito a otimização do desempenho, sem precisar adivinhar. [...] Outro recurso que aprecio é o relatório aprimorado de atribuição multitoque. Ele mostra claramente quais canais, anúncios e pontos de contato contribuíram mais para converter um lead, o que nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes sobre o orçamento.

🔍 Você sabia? Os invernos da IA nas décadas de 1970 e 1980 quase acabaram com o campo. O financiamento desapareceu depois que os primeiros pesquisadores fizeram promessas ousadas que nunca se concretizaram. Esses contratempos retardaram o progresso, mas também forçaram a comunidade a repensar as ideias fundamentais.

10. Zendesk (melhor para automação de atendimento ao cliente)

via Zendesk

O Zendesk combina agentes de IA autônomos para automação com ferramentas Copilot para ajudar os agentes humanos a resolver problemas complexos mais rapidamente. Os agentes de IA trabalham em todos os canais de mensagens para resolver os problemas dos clientes de forma independente, usando IA agênica que raciocina sobre os problemas e se adapta a diferentes cenários, em vez de seguir scripts rígidos.

A triagem inteligente categoriza automaticamente as solicitações recebidas por intenção, detecta o idioma, avalia o sentimento e encaminha os tickets para o membro da equipe apropriado instantaneamente. O Copilot fornece resumos de conversas, sugere macros relevantes e apresenta recomendações de ação diretamente nos fluxos de trabalho dos agentes. Os agentes de IA para gerenciamento de projetos podem expandir notas breves em respostas abrangentes e com tom apropriado, usando IA que mantém a consistência da voz da marca.

Melhores recursos do Zendesk

Implante agentes de IA em qualquer canal de mensagens para resolver problemas dos clientes de forma independente com IA agênica.

Acesse resumos de conversas, respostas sugeridas e recomendações de ações relevantes usando o Copilot.

Crie automações baseadas em tempo que são executadas de hora em hora em todos os tickets abertos, para escalar questões não resolvidas ou fechar tickets resolvidos após um determinado número de dias.

Configure condições usando a lógica “Atender a TODAS” ou “Atender a QUALQUER”, criando regras de roteamento complexas que lidam com vários cenários em um único gatilho.

Limitações do Zendesk

Alguns recursos de IA, como Content Cues , continuam exclusivos dos planos Enterprise, limitando o acesso para equipes menores.

A configuração inicial e o treinamento para exemplos de agentes de IA podem exigir um investimento substancial de tempo dos administradores antes que o valor seja percebido.

Preços do Zendesk

Teste gratuito

Equipe de suporte: US$ 25/mês por usuário

Equipe Suite: R$ 69/mês por usuário

Suite profissional: US$ 149/mês por usuário

Suite empresarial: US$ 219/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 6.970 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 4.045 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zendesk?

De acordo com uma avaliação da G2 sobre esta alternativa ao Assista AI:

Foi bastante fácil de configurar e gostei do fato de ele ter sido capaz de criar alguns artigos iniciais da base de conhecimento a partir da coleta de dados de IA sobre o setor em que atuo. A interface para lidar com tickets é sólida e fácil de configurar também. Adicionar o agente de chat ao meu site foi fácil. Integrar o e-mail ao sistema de tickets também foi bastante fácil. Os recursos do sistema de suporte eram sólidos.

Foi bastante fácil de configurar e gostei do fato de ele ter sido capaz de criar alguns artigos iniciais da base de conhecimento a partir da coleta de dados de IA sobre o setor em que atuo. A interface para lidar com tickets é sólida e fácil de configurar. Adicionar o agente de chat ao meu site foi fácil. Integrar o e-mail ao sistema de tickets também foi bastante fácil. Os recursos do sistema de suporte eram sólidos.

🧠 Curiosidade: uma rede neural do Google aprendeu a reconhecer gatos em 2012 assistindo a milhões de vídeos sem legenda no YouTube. Ninguém disse ao modelo o que era um gato; ele descobriu o padrão por conta própria. Essa experiência demonstrou o poder do aprendizado profundo e da descoberta não supervisionada.

Coloque os agentes de IA para trabalhar com o ClickUp

O Assista AI funciona bem para automação básica. Ele conecta ferramentas, aciona ações e lida com fluxos de trabalho repetitivos. Para muitas equipes, esse é um ponto de partida sólido.

O atrito surge à medida que o trabalho se torna mais complexo e o contexto se espalha por várias ferramentas.

O ClickUp se destaca aqui porque combina automação, agentes de IA e execução de projetos no primeiro Converged AI Workspace do mundo. Tarefas, documentos, cronogramas, painéis e conversas permanecem conectados, de modo que a IA funciona a partir de um contexto ao vivo, em vez de gatilhos desconectados.

O ClickUp Brain transforma o trabalho em andamento em resumos claros, riscos e próximas etapas, enquanto as automações e os agentes lidam com acompanhamentos, relatórios e supervisão sem coordenação manual. Se você está comparando alternativas ao Assista AI e deseja algo que vá além da simples automação, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅