10 melhores agentes de IA para gerenciamento de projetos

Afogado em planilhas, pings do Slack e reuniões que poderiam ter sido e-mails? Você já passou por isso.

Antes dos agentes de IA, metade do dia de trabalho de um gerente de projeto era dedicado à atualização de tarefas, à redação de relatórios de status e à perseguição de prazos que sempre pareciam ser mais rápidos do que eu.

Mas acontece que o uso inteligente de ferramentas de IA pode facilitar o dia a dia de um gerente de projetos, automatizando tarefas, melhorando a alocação de recursos e aprimorando a análise preditiva, o que leva a um tempo de conclusão mais rápido e ao sucesso do projeto.

Depois de testar tudo, desde rastreadores de tarefas até geradores de relatórios, reunimos os 10 melhores agentes de IA para ajudá-lo a trabalhar mais rápido, se estressar menos e finalmente se concentrar no trabalho que importa. Vamos ao que interessa.

O que são agentes de IA?

Um agente de IA é um assistente digital que não apenas segue comandos, mas aprende, se adapta e age em seu nome, ajudando a automatizar tarefas, tomar decisões inteligentes e até mesmo aprender com experiências anteriores.

Mas como eles realmente funcionam? Vamos detalhar:

Analisar e compreender : Eles processam os dados para reconhecer padrões, identificar riscos potenciais e oportunidades

Tomar decisões inteligentes : Com base em sua análise, eles sugerem ou tomam medidas automaticamente

Aprender e melhorar: Quanto mais eles trabalham, mais inteligentes ficam! Os agentes de IA refinam suas decisões ao longo do tempo Nem todos os agentes de IA são iguais. Existem diferentes tipos de agentes de IA, cada um projetado para tarefas específicas. Alguns são ótimos para processar números; outros são excelentes para escrever atualizações ou manter as tarefas sincronizadas.

Mas lembre-se de que esse aumento no número de agentes de IA é acompanhado pelos desafios que vêm com a inteligência artificial.

Isso inclui perder-se em instruções vagas, ter dificuldades para acompanhar o seu trabalho e, ocasionalmente, agir como se tivesse tomado um café a mais quando se trata de precisão.

Como os agentes de IA ajudam no gerenciamento de projetos?

Gostaria de poder clonar a si mesmo para lidar com todas as atualizações chatas do projeto e a elaboração de relatórios? Veja como os agentes de IA podem ajudar a se livrar dessas ferramentas e práticas tradicionais de gerenciamento de projetos:

Automatiza tarefas: Lida com agendamento, atribuições e lembretes

fornece insights: Identifica riscos e ineficiências antes que se tornem problemas

otimiza os fluxos de trabalho: Equilibra as cargas de trabalho, prioriza as tarefas e otimiza a alocação de recursos

📌 Melhora a comunicação: Resume reuniões, rascunha e-mails e mantém as equipes alinhadas

Lembrete amigável: A IA não substitui os gerentes de projeto, mas os gerentes de projeto com IA se adaptam às mudanças nos prazos, às complexidades do projeto e à disponibilidade da equipe para manter as tarefas em dia.

O que procurar em agentes de IA para gerenciamento de projetos?

Escolher o agente de IA certo pode significar a diferença entre economizar horas e desperdiçá-las na configuração. Veja o que você deve observar:

Principais recursos a serem considerados nos agentes de IA

Automação de tarefas: Automatize as atualizações de tarefas, o acompanhamento do progresso e os lembretes, para que você não fique preso a atualizações manuais

Insights preditivos: Sinalize riscos antecipadamente e sugira maneiras de manter o controle com insights preditivos

Processo de linguagem natural (NLP): Dê instruções cotidianas, como "transfira isso para a próxima semana" - não há necessidade de avisos robóticos

Segurança de dados: Priorize a segurança dos dados com protocolos padrão do setor desde o primeiro dia

Insights em tempo real: Forneça insights em tempo real com painéis que oferecem conclusões acionáveis, não apenas dados brutos

Interface fácil de usar: Simplifique a configuração e o uso diário com uma interface fácil de usar

10 melhores agentes de IA para gerenciamento de projetos

Confira esses 10 agentes de IA para gerenciamento de projetos para aumentar a produtividade, otimizar os fluxos de trabalho e eliminar o trabalho pesado:

1. ClickUp (melhor para automação de tarefas orientada por IA e insights de projetos em tempo real)

O ClickUp é tudo que é aplicativo para o trabalho. A solução de gerenciamento de projetos ClickUp, juntamente com os recursos de IA, transforma a maneira como um gerente de projetos lida com as tarefas, prioriza o trabalho e automatiza os processos.

Cérebro ClickUp

O ClickUp Brain torna o gerenciamento de projetos mais inteligente, abrangendo três aspectos principais: respostas, ação e redação, tudo em um só lugar.

Precisa de uma atualização do projeto? Basta perguntar, e ele obterá respostas contextuais de suas tarefas, documentos e comentários sem precisar procurar informações manualmente.

Deseja criar uma tarefa para os membros da equipe com base na sua recente chamada de standup? Basta perguntar ao Brain e ele a criará com os detalhes corretos dos tópicos de bate-papo e documentos relacionados. E quando você não consegue escrever nada, desde e-mails até descrições de tarefas, ele gera um conteúdo surpreendentemente preciso que se alinha ao tom e à voz da sua marca.

Aumente a produtividade com sugestões de tarefas baseadas em IA e fluxos de trabalho automatizados no ClickUp

A documentação e a comunicação são outra área em que o ClickUp Brain realmente se destaca. Seja para redigir relatórios, refinar mensagens ou resumir conclusões de reuniões, você pode completá-las em um clique.

Gerar automaticamente resumos concisos de reuniões com o ClickUp Brain

Precisa de atualizações rápidas? Basta perguntar ao ClickUp Brain qualquer coisa como: Qual é o status do projeto X? Quem está trabalhando no projeto Y? Quais tarefas correm o risco de perder prazos? Qual é o progresso de minhas tarefas de alta prioridade nesta semana? Quem tem as tarefas mais atrasadas em nosso projeto? Você consegue resumir as principais atualizações da última reunião da equipe? Quais tarefas correm o risco de perder prazos? Quais membros da equipe estão sobrecarregados de trabalho no momento?

Aproveite o ClickUp Brain para priorizar tarefas com avisos inteligentes

O Brain extrai as principais atualizações, discussões anteriores e relatórios em segundos. Ele também sugere prazos, sinaliza tarefas atrasadas e garante que ninguém fique sobrecarregado. Está ficando para trás? Basta solicitar ao Brain que altere os cronogramas com base no progresso e nas dependências, e sua programação será reformulada automaticamente.

Soluções de gerenciamento de projetos ClickUp

O ClickUp Brain também potencializa as Soluções de Gerenciamento de Projetos ClickUp, para que você não precise fazer malabarismos entre vários aplicativos.

Você obtém gerenciamento de tarefas, documentação de projetos e colaboração em equipe em uma plataforma avançada. Ela simplifica todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento e a execução até o rastreamento e a geração de relatórios.

Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos ClickUp

Para facilitar as coisas, você pode configurar fluxos de trabalho usando modelos pré-criados, como o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp, com apenas alguns cliques.

O modelo vem com tarefas e subtarefas que você pode atribuir à sua equipe, facilitando a divisão de grandes projetos em pequenas etapas.

Com gráficos de Gantt e cronogramas, você pode ver o que está no caminho certo, o que está ficando para trás e mudar as coisas sem bagunçar todo o plano.

Obter modelo gratuito Organize e acompanhe o desempenho do projeto sem esforço com o modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Modelo de revisão de gerenciamento de projetos do ClickUp

Quando seu projeto estiver em andamento, o acompanhamento do desempenho é igualmente simples. O modelo de revisão de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma estrutura simples para mapear o que está funcionando, o que está atrasando as coisas e o que precisa de uma correção de curso.

Obter modelo gratuito Agilize as avaliações de projetos com o modelo de revisão de projetos do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Fluxos de trabalho alimentados por IA : Automatize tarefas de rotina, atualizações de status e rotinas de fluxo de trabalho para que sua equipe possa se concentrar no trabalho importante

📊 Informações inteligentes sobre dados : Obtenha resumos instantâneos gerados por IA, itens de ação e atualizações de progresso para ficar por dentro dos projetos sem precisar vasculhar mensagens intermináveis

📝 Assistente de redação de IA: Escreva resumos de reuniões, crie relatórios e rascunhe mensagens em segundos com conteúdo gerado por IA

🔍 Pesquisa instantânea e perguntas e respostas : Faça qualquer pergunta relacionada ao trabalho ao ClickUp Brain e obtenha a resposta certa instantaneamente

🛠️ Integrações perfeitas : Trabalhe com ferramentas como Slack, Google Drive, Zoom e mais de 600 outros aplicativos para um fluxo de trabalho conectado

📅 Agendamento e planejamento com IA : Use a IA para priorizar tarefas, sugerir prazos e alocar recursos de forma eficaz

🎯 Modelos de gerenciamento de projetos pré-criados: Escolha entre vários modelos de gerenciamento de projetos com IA para planejamento de projetos, gerenciamento de tarefas e automação de fluxo de trabalho para começar imediatamente

Limitações do ClickUp

Falhas ocasionais de UX, como perda de foco durante a digitação

Alguns resultados gerados por IA parecem genéricos e carecem de profundidade

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece preços flexíveis para equipes de diferentes tamanhos:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Essa mudança para o uso do ClickUp em todas as equipes proporcionou um hub centralizado para que todas as nossas equipes e usuários existam e possam organizar seu próprio trabalho, além de acompanhar os projetos de outras equipes. O conjunto de recursos e ferramentas fornecidos pelo ClickUp é excelente para que CS, Vendas e nossa equipe de Desenvolvimento gerenciem de forma eficiente e eficaz nossos projetos em toda a empresa!

2. Notion AI (melhor para documentação inteligente e recuperação de conhecimento)

via Notion

O Notion AI torna o gerenciamento de tarefas muito mais fácil. Ele extrai informações do Notion, Slack e Google Drive, para que você não precise alternar entre aplicativos. O recurso de resumo é útil para documentos longos, e transformar notas de reunião em listas de tarefas economiza tempo.

Ele pode até sugerir itens de ação automaticamente. As ferramentas de redação e edição são decentes, especialmente para rascunhos ou traduções rápidas, mas é melhor para organizar partes dispersas de informações em um só lugar.

Melhores recursos do Notion AI

Pesquisa alimentada por IA : Encontre informações do Notion, Slack, Google Drive e muito mais

Análise de documentos e dados: Extraia os principais insights e resumos de PDFs e imagens

Assistente de redação com IA: Rascunho de notas de reunião, resumos de projetos e relatórios

Automação do fluxo de trabalho: Crie tarefas, atualize status e resuma discussões

Limitações do Notion AI

A versão gratuita do Notion AI oferece um número limitado de prompts de IA (20)

Curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes

Preços do Notion AI

O Notion AI está disponível como um complemento para os espaços de trabalho do Notion:

uS$ 8/membro/mês (cobrado anualmente)

uS$ 10/membro/mês (cobrado mensalmente)

Avaliações e resenhas do Notion AI

G2: 4. 7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Trello AI (melhor para descrições e categorização de tarefas com tecnologia de IA)

via Trello

A IA do Trello acrescenta uma camada útil ao Trello sem complicar as coisas. Ela pode resumir rapidamente as atualizações, limpar as anotações e transformar longas discussões em itens de ação, o que é ótimo se você estiver lidando com várias tarefas. O recurso de geração de conteúdo funciona bem para redigir descrições de tarefas ou polir mensagens.

O que se destaca é como ele extrai automaticamente as tarefas das conversas e as organiza em listas de verificação. O comando /ai torna tudo mais rápido sem mudar a forma como você já usa o Trello.

Melhores recursos de IA do Trello

📌 Extração de itens de ação : Identifique tarefas importantes a partir de anotações e discussões para uma melhor organização

📊 Categorização automatizada de tarefas : Classifique as tarefas com base no conteúdo, na urgência e nas prioridades da equipe

💡 Brainstorming e geração de ideias : Expanda os tópicos para ajudar no planejamento e nas discussões do projeto

📅 Otimização do fluxo de trabalho: Atualize o progresso, defina prioridades e refine as atribuições de tarefas

Limitações da IA do Trello

Focado principalmente na assistência de IA baseada em texto

Falta automação avançada orientada por IA em comparação com outras ferramentas

Preços do Trello AI

O Trello AI está incluído nos planos Premium e Enterprise do Trello:

Premium: $10/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello AI

G2: 4. 4/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Aqui está uma análise do G2:

Eu uso o Trello todos os dias para acompanhar minhas tarefas e metas. É muito fácil de usar e personalizar, e os designs são ótimos. Também há integração com o Jira, se você quiser. '

via Asana

A IA da Asana é como aquele colega de equipe que sempre sabe o que está por vir. Ela atribui tarefas, define prazos, classifica solicitações e lida com o gerenciamento de recursos sem precisar de lembretes constantes. Você pode criar agentes de IA personalizados sem codificação para lidar com as coisas chatas, como buscar aprovações ou enviar atualizações.

Ela o orienta sobre o que precisa de atenção, sugere cronogramas e equilibra as cargas de trabalho para que você possa passar menos tempo organizando e mais tempo realmente fazendo o trabalho. Seus dados permanecem seguros enquanto a IA cuida da rotina.

Melhores recursos de IA da Asana

📌 Status inteligente : Gere atualizações de projeto em tempo real com base no progresso da tarefa e na atividade recente

📝 Resumos inteligentes : Forneça resumos automatizados de tarefas e projetos para manter as equipes alinhadas

🚀 Regras inteligentes : Automatize atribuições de tarefas, datas de vencimento e atualizações de projetos usando regras geradas por IA

🔍 Bate-papo inteligente: Obtenha respostas para perguntas relacionadas ao projeto instantaneamente e recupere informações importantes

Limitações da IA da Asana

Os recursos de IA não estão incluídos no plano gratuito da Asana

Falta contexto em projetos complexos

Preços da IA da Asana

Inicial : uS$ 10,99/mês por usuário

Avançado: uS$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre a IA da Asana

G2: 4. 4/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 13.000 avaliações)

Insight do ClickUp: Recentemente, descobrimos que cerca de 33% dos profissionais do conhecimento enviam mensagens para 1 a 3 pessoas diariamente para obter o contexto de que precisam. * Mas e se você tivesse todas as informações documentadas e prontamente disponíveis? Com o Gerenciador de Conhecimento de IA do ClickUp Brain ao seu lado, a troca de contexto se torna uma coisa do passado. Basta fazer a pergunta diretamente de seu espaço de trabalho, e o ClickUp Brain extrairá as informações de seu espaço de trabalho e/ou aplicativos de terceiros conectados!

5. Monday AI (melhor para automação de fluxo de trabalho e insights orientados por dados)

via Monday

O Monday AI facilita a vida dos gerentes de projeto ao automatizar os fluxos de trabalho e o gerenciamento de tarefas. Ela atribui tarefas às pessoas certas, classifica os dados por urgência e identifica riscos antes que eles aumentem.

Seu gerenciamento de riscos com tecnologia de IA garante que os possíveis problemas sejam detectados com antecedência, evitando surpresas de última hora. Além disso, os assistentes de IA (ou "trabalhadores digitais") cuidam do trabalho de rotina, liberando tempo para decisões mais estratégicas.

Melhores recursos de IA de segunda-feira

📊 Extração inteligente de dados : Extraia informações importantes de arquivos, e-mails e relatórios

🔍 Análise de sentimentos : Detecte sentimentos positivos, neutros ou negativos em mensagens e feedbacks

📅 Gerenciamento de riscos orientado por IA : Identifique os possíveis riscos do projeto e forneça sugestões de atenuação

📁 Modelos aprimorados por IA: Fornece modelos prontos para automação do fluxo de trabalho e rastreamento de projetos

Limitações da IA na segunda-feira

Concentra-se principalmente em automação e extração de dados, em vez de análise preditiva

Os planos de preços não são eficazes para equipes menores

Preços de IA na segunda-feira

Básico : uS$ 9/mês por assento

Padrão : uS$ 12/mês por assento

Profissional uS$ 19/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Monday AI

G2: 4. 7/5 (mais de 12.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday?

Aqui está uma análise do G2:

A produtividade do tempo que ganhamos, juntamente com a capacidade de automatizar processos, reduz o tempo de execução das tarefas e, ao mesmo tempo, aumenta a facilidade de compreensão e a autonomia dentro da plataforma.

6. Wrike AI (melhor para gerenciamento preditivo de riscos e relatórios de IA)

via Wrike

O Wrike AI é uma IA de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a fazer mais sem se preocupar com as pequenas coisas. Ele prevê riscos, recomenda o que deve ser priorizado em seguida e automatiza tarefas de rotina.

Precisa se atualizar sobre longas discussões? A IA do Wrike as resume. Tem anotações de reuniões? Ela as transforma em subtarefas automaticamente. Com comandos de voz e relatórios instantâneos, o gerenciamento de projetos é menos estressante.

Melhores recursos de IA do Wrike

📌 Previsão de riscos com IA : Identifique os possíveis riscos do projeto e sugira estratégias de mitigação

📊 Relatórios gerados por IA : Resuma o progresso das tarefas, os trabalhos atrasados e a distribuição da carga de trabalho

📁 Gerenciamento de tarefas ativado por voz: Crie e gerencie tarefas com facilidade usando comandos de voz

Limitações da IA do Wrike

A IA é menos eficaz no gerenciamento de projetos complexos

O aplicativo móvel carece de recursos essenciais que limitam o uso da IA em qualquer lugar

Preços do Wrike AI

Equipe : uS$ 10/mês por usuário

Negócios : uS$ 25/mês por usuário

Enterprise e Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike AI

G2: 4. 2/5 (mais de 3700 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 2700 avaliações)

7. Taskade AI (melhor para listas de tarefas geradas por IA e colaboração em tempo real)

via Taskade

A IA do Taskade ajuda a criar listas de tarefas, sprints e mapas mentais automaticamente, o que é útil para começar. Os recursos de automação economizam tempo, enquanto os chatbots de IA integrados oferecem sugestões instantâneas.

É especialmente útil se você estiver gerenciando vários projetos, com formulários inteligentes e geradores de fluxo de trabalho que reduzem o fluxo de trabalho manual.

Melhores recursos de IA do Taskade

📌 Automação de tarefas por IA : Crie listas de tarefas, subtarefas e fluxos de trabalho estruturados automaticamente

📊 Agentes de IA personalizados : Treine agentes de IA para gerenciar tarefas, gerar relatórios e acompanhar o progresso do projeto

Mapeamento mental e fluxogramas : Obtenha ajuda com a visualização de projetos e a divisão de tarefas complexas

💬 Integração de bate-papo com IA: Permita a colaboração em tempo real com assistentes com tecnologia de IA

Limitações da IA da Taskade

Os usuários não podem adicionar suas próprias chaves de API e estão limitados aos modelos GPT-4 e GPT-4 mini

As automações não podem ser transferidas entre contas

Preços da IA da Taskade

Gratuito : Recursos limitados de IA

Profissional: uS$ 10/mês por usuário

Equipes : uS$ 100/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Taskade AI

G2: 4. 6/5 (mais de 50 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Taskade?

Aqui está uma análise da Capterra:

Interface fácil de usar. O gerenciamento de projetos é mais acessível a todos os membros da equipe. Fácil de criar tarefas. O criador de fluxos de trabalho com IA ajuda muito. Compartilhando funções com os membros da equipe, sinto-me pessoalmente bem.

8. Ayanza AI (melhor para colaboração e produtividade de equipe com tecnologia de IA)

via Ayanza

A Ayanza AI ajuda a fazer brainstorming de ideias, organizar a escrita e encontrar informações rapidamente. As tarefas são organizadas em listas, notas e objetivos, facilitando o acompanhamento do progresso.

A IA pode automatizar fluxos de trabalho de rotina e sugerir itens de ação, o que mantém as coisas em andamento. Além disso, ela está disponível em todos os dispositivos, para que você possa ficar por dentro dos projetos onde quer que esteja.

Melhores recursos do Ayanza AI

📌 Parceiro de brainstorming de IA : Gere ideias e sugestões para melhorar a criatividade da equipe

📝 Assistente de conhecimento inteligente : Gere respostas rápidas e insights para as consultas da equipe

📅 Espaços de trabalho colaborativos : Obtenha espaços estruturados para anotações, listas e objetivos

Feed de notícias alimentado por IA: Mantenha as equipes atualizadas com insights de projetos em tempo real

Limitações da IA da Ayanza

A versão móvel é diferente da versão para desktop, o que dificulta a transição entre dispositivos

Os recursos avançados de IA estão restritos aos planos de nível superior

Preços da Ayanza AI

Gratuito: US$ 0/mês por usuário

Premium : uS$ 6/mês por usuário

Ultra : uS$ 15/mês por usuário

Empresa: uS$ 15/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Ayanza AI

G2 : Avaliações insuficientes

Capturar: Não há avaliações suficientes

9 HiveMind AI (melhor para planejamento de projetos orientado por IA e resumos de reuniões)

via Hive

O HiveMind AI elimina o trabalho pesado do gerenciamento de projetos. Ele pode mapear planos de projetos inteiros, criar tarefas e sugerir fluxos de trabalho com base nas prioridades da equipe - tudo com simples comandos. Os recursos de IA são úteis para elaborar pautas de reuniões, resumir discussões e até mesmo gerar respostas de e-mail.

Com o Hive Notes, as reuniões são documentadas automaticamente. Ele também pode fazer brainstorming de ideias, gerar imagens e traduzir conteúdo, facilitando o andamento dos projetos.

Melhores recursos do HiveMind AI

📌 Planejamento instantâneo de projetos : Gere planos de projeto estruturados e listas de tarefas em segundos

cartões de ação com tecnologia de IA: Converta ideias em tarefas acionáveis automaticamente

📝 Geração de conteúdo : Crie agendas de reuniões, postagens em blogs e planos de negócios

📅 Criação automatizada de imagens: Crie imagens e gráficos exclusivos a partir de solicitações de texto

Limitações da IA do HiveMind

Não é fácil de usar e há uma curva de aprendizado em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

A ferramenta de geração de imagens carece de refinamento e precisa ser aprimorada

Preços do HiveMind AI

Inicial: US$ 1/mês por usuário

Equipes : uS$ 3/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do HiveMind AI

G2: 4. 6/5 (mais de 570 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

10. SmartSuite AI (melhor para automação de documentos e otimização de fluxo de trabalho com tecnologia de IA)

via SmartSuite

A IA do SmartSuite ajuda as equipes a reduzir o trabalho pesado elaborando relatórios, classificando o feedback e organizando as informações automaticamente. É útil para criar atualizações de projetos, e-mails e resumos em tempo real.

Os prompts de IA personalizados são um toque agradável. Eles permitem que as equipes personalizem os fluxos de trabalho e automatizem as tarefas de rotina com base em suas necessidades, para que todos passem menos tempo na administração.

Melhores recursos do SmartSuite AI

📌 Gerenciamento de documentos com IA : Crie, refine e categorize a documentação e os relatórios do projeto

📊 Processamento automatizado de tarefas : Atribua, monitore e priorize tarefas com base nas necessidades do fluxo de trabalho

📝 Escrita e edição com IA : Elabore blogs, relatórios e outros documentos baseados em texto de forma eficiente com conteúdo gerado por IA

Pedidos de IA personalizados : Personalize os fluxos de trabalho e automatize as tarefas de rotina com prompts personalizados

📁 SmartDocs com IA: Integre a IA ao sistema de gerenciamento de documentos do SmartSuite para obter uma colaboração perfeita

Limitações da IA do SmartSuite

Personalização limitada da automação do fluxo de trabalho e falta de integração com outras plataformas de automação

Faltam recursos importantes, como ocultar rastros de automação em e-mails

Preços do SmartSuite AI :

Equipe : uS$ 10/mês por usuário

Profissional : uS$ 25/mês por usuário

Empresa : uS$ 35/mês

Assinatura: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SmartSuite AI

G2 : 4. 8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o SmartSuite?

Aqui está uma análise da Capterra:

O SmartSuite é fácil de configurar, tem uma interface intuitiva com tudo na ponta dos dedos e realmente duplica todos os melhores recursos no cenário de software de gerenciamento de operações, fluxo de trabalho e baixo código/sem código.

Escolha o melhor agente de IA para gerenciamento de projetos

Gerenciar projetos geralmente envolve fazer malabarismos com tarefas intermináveis, buscar atualizações e alternar entre aplicativos para ter uma visão completa. As ferramentas de IA prometem facilitar as coisas, mas nem todas elas realmente reduzem o caos.

O Notion AI, o Trello AI e o Asana AI oferecem automação aqui e ali, mas ainda exigem que você junte as coisas em diferentes plataformas.

O ClickUp inverte isso ao reunir gerenciamento de tarefas, agendamento inteligente, relatórios com IA e automação de fluxo de trabalho em um só lugar, para que você gaste menos tempo organizando o trabalho e mais tempo realizando-o.

Quer ver isso em ação? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! 🙌