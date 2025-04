mais de 50 prompts de imagens de IA para criar visuais impressionantes

Imagine o seguinte: é tarde da noite e você está em um ciclo de esboços, apagamentos e pensamentos excessivos. Você experimenta um esquema de cores, depois outro, ajusta a composição e sua imagem ainda não parece correta.

Os geradores de imagens com IA permitem que artistas e pessoas sem habilidades de design criem visuais incríveis simplesmente descrevendo seus conceitos em palavras.

Entretanto, assim como outras ferramentas de IA, seus visuais dependem das instruções que você dá. De retratos realistas a paisagens abstratas e sonhadoras, você pode criar infinitos recursos visuais.

Neste blog, exploraremos mais de 50 prompts de imagem de IA para ajudá-lo a dar vida à sua visão em vários casos de uso. 🎯

⏰ Resumo de 60 segundos

Veja como criar visuais impressionantes com prompts de IA:

Forneça instruções claras para que as ferramentas de IA gerem imagens, variando de descrições simples a detalhadas

Inclua o tipo de imagem, o assunto principal, a cena de fundo, o estilo de composição e outros detalhes

Seja específico, transmita o clima, use referências artísticas, refine por meio de iteração e faça experimentos para criar imagens geradas por IA

Você pode criar imagens para design profissional, arte, desenhos animados, videogames, folhetos de marketing, eventos e muito mais!

Priorize tarefas com o ClickUp Tasks, faça brainstorming com o Whiteboards, armazene prompts no Docs e colabore com o ClickUp Chat para obter feedback em tempo real

O que são AI Image Prompts?

**Um prompt de imagem de IA é uma instrução ou descrição clara usada para gerar uma imagem visual. É um guia detalhado para a ferramenta de IA, delineando aspectos como assunto, estilo, iluminação, paleta de cores e humor

A qualidade do prompt depende de quão bem você descreve sua visão. Um prompt claro e detalhado reduz a confusão e leva a melhores resultados.

Elementos essenciais de um bom prompt

Um prompt forte é claro, específico e envolvente, fornecendo à IA contexto suficiente para orientar sua resposta e, ao mesmo tempo, dando espaço para a criatividade.

Ele deve delinear o formato ou o resultado desejado - seja uma redação, uma lista ou uma narrativa - e incluir quaisquer detalhes importantes que ajudem a moldar a direção da resposta.

Vamos explorar algumas dicas de prompt de imagem de IA. 👇

Tipo de imagem

Escolha o tipo de imagem que você deseja: um modelo 3D, uma ilustração, uma cena animada ou até mesmo um esboço desenhado à mão. Você também deve especificar quaisquer preferências sobre o estilo visual, como desenho animado ou hiper-realista.

📌 Exemplo: 'Criar um modelo 3D hiper-realista de um carro esportivo futurista com curvas elegantes e iluminação inferior azul brilhante.'

Principal assunto

Indique claramente o assunto principal da imagem. Pode ser um personagem, objeto, animal ou até mesmo uma cena como uma cadeia de montanhas ou o horizonte de uma cidade. Seja o mais específico possível; você pode descrever a pose, a aparência ou a função do personagem na cena, se necessário.

Exemplo: _ 'Um personagem inspirado no cyberpunk em uma jaqueta de couro, com braços cibernéticos brilhantes, parado com confiança na chuva'

Leia também: 10 melhores ferramentas de IA para designers

Cena de fundo

Defina o ambiente para seu tema. Seja uma rua movimentada de uma cidade, uma floresta tranquila ou algo abstrato, o plano de fundo ajuda a moldar a imagem.

Exemplo: 'Um mercado movimentado e futurista com placas holográficas, vendedores robóticos e multidões vibrantes.'_

Estilo de composição

Expresse como você deseja que a imagem seja organizada. É uma foto em close-up ou em grande angular? Você quer um design limpo e minimalista ou um mais detalhado? Considere incluir elementos que definam o clima, como sombras dramáticas ou iluminação suave e quente em suas ideias de prompt de arte de IA.

Exemplo:_'Um close-up dramático do olho de um dragão, refletindo a silhueta de um cavaleiro que se aproxima com uma espada levantada

🔍 Você sabia? De acordo com uma pesquisa global da Adobe, 83% dos profissionais de criação usam IA generativa em seu trabalho. Enquanto 20% relatam que seus empregadores ou clientes solicitam IA em seus trabalhos. Isso enfatiza a crescente expectativa de que os profissionais incorporem a IA em seu processo de design.

Detalhes adicionais

Adicione detalhes exclusivos aos prompts do gerador de arte de IA e dê mais personalidade à sua imagem. Isso pode incluir texturas como a aspereza de uma parede de pedra ou a suavidade de uma superfície de vidro.

Você também pode descrever esquemas de cores, a energia da cena ou até mesmo influências artísticas, como cores vibrantes inspiradas na arte pop ou uma aparência suave e desbotada semelhante a fotos vintage.

📌 Exemplo:'As penas da fênix devem brilhar com tons de arco-íris e seus olhos devem brilhar como lava derretida.'

Por que dominar os prompts de imagem de IA é importante

O domínio dos prompts de IA permite que você libere totalmente o potencial dos geradores de imagens, fazendo a ponte entre ideias vagas e visuais impressionantes. Isso lhe dá controle sobre o estilo, a disposição e outros detalhes intrincados para atender à sua visão artística.

Veja como esses prompts ajudam:

Criatividade aprimorada: Você pode explorar rapidamente uma gama mais ampla de conceitos e estilos para gerar ideias visuais não convencionais e experimentais

Você pode explorar rapidamente uma gama mais ampla de conceitos e estilos para gerar ideias visuais não convencionais e experimentais Maior eficiência: As ferramentas de IA automatizam e aceleram o processo de design para fluxos de trabalho de design ágeis, como campanhas de marketing

As ferramentas de IA automatizam e aceleram o processo de design para fluxos de trabalho de design ágeis, como campanhas de marketing Melhoria na tomada de decisões: Engenharia de prompts facilita o feedback rápido e os insights visuais sobre as opções de design, permitindo que as partes interessadas avaliem rapidamente diferentes conceitos

Engenharia de prompts facilita o feedback rápido e os insights visuais sobre as opções de design, permitindo que as partes interessadas avaliem rapidamente diferentes conceitos Custo-benefício: A criação de imagens com prompts de IA reduz a dependência de recursos tradicionais de design gráfico, que podem ser caros e demorados

leia também:📖 Também leia: 10 alternativas ao DALL-E para criar imagens de IA

Exemplos de prompts de imagens de IA eficazes

Para criar obras de arte inspiradoras e exclusivas, o prompt certo pode fazer toda a diferença. Vamos explorar alguns exemplos de prompt de arte de IA para um ótimo prompt de imagem de IA. Também examinaremos alguns outros casos de uso

l. Arte

Aqui estão alguns prompts de arte de IA eficazes para criar imagens impressionantes Arte gerada por IA :

Criação de storyboard: Gere painéis de storyboard para [tipo de filme], ilustrando momentos importantes como [descrição da cena]. Concentre-se nas [emoções] com um estilo que combine [estilo visual] Ilustrações editoriais: Crie uma ilustração editorial para [tipo de publicação] sobre [tópico, por exemplo, saúde mental]. Use [elementos artísticos] para representar visualmente [conceito]

via Difusão estável

Ilustrações de livros infantis: Desenhe personagens extravagantes para uma história infantil sobre [tema], com [detalhes]. Inclua cenários como [local] com um [estilo] consistente Arte surreal: Gere imagens surreais representando [conceito] com [elementos-chave]. Use uma mistura de [esquemas de cores] para criar um [clima] Arte abstrata: Gere imagens surreais representando [conceito] com [elementos-chave]. Use uma mistura de [esquemas de cores] para criar um [clima] Arte experimental: Produza uma peça experimental em que [elemento] é misturado com [formas inesperadas], em uma fusão surreal, porém harmoniosa

via Cérebro ClickUp

Arte de paisagem: Gere uma representação em estilo impressionista de [setting], com pinceladas grossas e tons quentes para evocar [emotion] Arte de retrato: Crie um retrato caprichoso de [personagem], incorporando elementos surreais como lanternas flutuantes ou companheiros animais com expressões humanas Arte conceitual: Conceba uma peça conceitual que represente [ideia], combinando elementos como arquitetura antiga entrelaçada com fios e telas iluminados por neon

II. Projetos profissionais

Aqui estão alguns exemplos de solicitações de IA para designs profissionais:

Layout de site de comércio eletrônico: _Crie um layout [adjetivo] para um site de comércio eletrônico que vende [categoria de produto]. A página inicial deve apresentar uma grande imagem de herói do [produto em destaque] e incluir uma navegação clara com seções para [categorias específicas]. Use uma paleta de cores moderna e garanta que o layout seja fácil de navegar com foco na experiência do usuário Design de folheto corporativo:Projete um folheto corporativo para [nome da empresa], um [tipo de setor]. O folheto deve incluir seções de visão geral da empresa, serviços oferecidos e depoimentos de clientes. Use [paleta de cores] e integre [elementos visuais específicos]_

via Stable Diffusion

Projeto de logotipo para [nome da empresa]: Projete um logotipo maximalista para [nome da empresa], um [setor]. O logotipo deve usar [estilo de fonte] e incluir um elemento gráfico sutil que reflita os [valores] da empresa. A paleta de cores deve ser [cores] para um visual moderno e limpo Design de UI de aplicativo móvel: Desenhe uma interface de usuário elegante e intuitiva para um aplicativo móvel para [nome do aplicativo], uma [função do aplicativo]. O aplicativo deve apresentar um [esquema de cores] e incluir guias, botões e notificações fáceis de navegar. A tela inicial deve exibir [recursos principais], e o aplicativo deve ter [elementos de design específicos] Renderização 3D do produto para [nome do produto]: Crie uma renderização 3D fotorrealista de [nome do produto], mostrando seus recursos em [configuração]. O [produto] deve ser posicionado em uma superfície lisa com reflexos de luz. A renderização deve destacar [características específicas], com [iluminação] que enfatize as texturas e os contornos do produto

via gerador de imagens de IA no ClickUp Whiteboards

Design de embalagem de produto: Desenhe uma embalagem elegante e moderna para [nome do produto]. Ela deve apresentar [material específico] e uma [paleta de cores]. O logotipo do produto deve ter tipografia minimalista; qualquer texto adicional deve ser em [fonte]. O design deve transmitir [atributos da marca]

III. Fotografia

Aqui estão algumas sugestões de imagens de IA para diferentes tipos de fotografia:

via Adobe Firefly

Blogs/sites de viagem: Gere fotos do pôr do sol em um [destino de viagem específico], capturando o brilho quente do crepúsculo. Inclua [detalhes como estruturas em silhueta ou céus coloridos com gradientes de laranja, rosa e roxo] Mostra de produto: Tire uma foto de alta resolução do [tipo de produto] colocado em uma [tipo de superfície] em um [ambiente de estúdio]. Estilize a composição em um [estilo de composição] para enfatizar [recursos do produto], como [características específicas] Revistas de estilo de vida:Gere fotos de [ambiente doméstico], com luz natural entrando por [tipo de janelas]. Destaque [elementos-chave da decoração], com pequenos detalhes como [acentos decorativos] Blogs de bem-estar: Crie imagens serenas de pessoas praticando [atividade de bem-estar] em [local] durante [hora do dia]. Use uma paleta de [tons específicos] para evocar [sentimento]

via ClickUp Whiteboards

Uso de produto de estilo de vida: Capture uma imagem de [pessoa, por exemplo, um homem, uma mulher ou uma criança] usando [tipo de produto] em um [local específico, por exemplo, cozinha, sala de estar]. Mostre a eles [ação específica, por exemplo, tomar uma xícara de café, usar o produto] com iluminação suave e natural de uma [fonte de luz, por exemplo, janela, lâmpada] Editorial de moda: Gere uma sessão de fotos editorial de alta moda apresentando [tema] em [local]. Inclua modelos estilizados com [elementos], posando em [posições dinâmicas]. Use uma iluminação que enfatize [mood] para destacar [key features]

IV. Cartoons e caricaturas

Aqui estão algumas sugestões de imagens de IA para criar charges e caricaturas:

Design de personagens para séries da Web: Crie personagens exclusivos para o [tema da série], incorporando [recursos de design]. Enfatize [tom específico] com um [estilo] Caricaturas promocionais: Desenhe caricaturas bem-humoradas para [tipo de evento], com [expressões exageradas, adereços-chave ou configurações lúdicas] que se alinham com o [tema] da campanha

via Adobe Firefly

Lembranças personalizadas: Gere caricaturas de [indivíduos específicos], capturando [detalhes importantes] que refletem suas [experiências ou personalidades] Murais de arte pública: Projete um conceito de mural vibrante que celebre o [tema], incorporando [elementos-chave]. Certifique-se de que o design transmita [mensagens específicas] em um [estilo]

🔍 Você sabia? O tamanho do mercado global de geradores de imagens com IA deve crescer para uS$ 917.448 mil nos próximos cinco anos .

V. Design de videogame

Aqui estão alguns avisos de imagens de IA para o design de videogames:

Esquemas de cores e temas: Desenvolva uma paleta de cores para [tipo de jogo], com [tons específicos] que evoquem [emoções]. Certifique-se de que a paleta complemente os [elementos-chave] Design de personagens: Crie designs para [tipo de personagem] em [configuração do jogo]. Concentre-se em [detalhes] que reflitam suas [funções] Conceitos de ambiente: Gere visuais de [local específico], mostrando [detalhes]. Use [iluminação] para aprimorar o [tom] do ambiente

via ClickUp Whiteboards

Material promocional do jogo: Projete uma imagem de banner para [tipo de jogo] com [personagem principal ou cena]. Inclua [detalhes] para chamar a atenção e destacar os [pontos de venda exclusivos] do jogo

VI. Marca e identidade

Aqui estão alguns prompts de IA que você pode usar para imagens relacionadas à marca e à identidade:

Colaterais de branding: Crie materiais visuais de branding, como cartões de visita e papéis timbrados, usando o logotipo e o esquema de cores da [nome da marca]. Certifique-se de que tudo seja consistente e reflita a identidade da marca, com elementos como [por exemplo, linhas limpas, fontes profissionais] Design de embalagem: Projete conceitos de embalagem para [tipo de produto], usando materiais ecológicos como [por exemplo, papel reciclado, plástico biodegradável] e elementos de design moderno que reflitam [estilo da marca] Maquetes de mercadorias: Crie maquetes de mercadorias de marca, como camisetas ou canecas com o logotipo da [nome da marca] para mostrar como seus produtos ficariam na vida real

via Stable Diffusion

Design de estande de evento: Projete visuais para um estande de evento com produtos da [nome da marca]. Inclua banners, configurações de exibição e elementos como [por exemplo, adereços de marca] para representar a marca de forma eficaz

VII. Tipografia e design gráfico

Aqui estão algumas sugestões que o ajudarão usar IA para design gráfico e tipografia:

Layouts de tipografia experimental: _Crie um design de tipografia ousado e futurista com letras grandes e sobrepostas em [esquema de cores]. Integre padrões geométricos e formas abstratas como complementos visuais, garantindo um fluxo dinâmico de elementos de texto Ilustrações integradas ao texto: Projete uma peça tipográfica em que as letras façam parte de uma ilustração, como [exemplo de tema]. Use [estilo específico] para mesclar perfeitamente texto e imagens

via ClickUp Whiteboards

Design de pôster: Gere um pôster de design gráfico com [estilo] com foco em tipografia limpa e espaço negativo em negrito. Use um estilo de fonte simples com [paleta de cores específica] para enfatizar a clareza e o impacto Padrões tipográficos: Desenhe um padrão repetitivo feito inteiramente de tipografia, em que as letras são distorcidas, giradas ou abstraídas em motivos decorativos. Escolha [tema] e uma paleta de cores harmoniosa para obter um design coeso

via Adobe Firefly

Fusão de tipografia e fotografia: Projete um visual em que a tipografia esteja integrada a uma fotografia, como palavras formando um [ponto de referência ou objeto]. Certifique-se de que as letras imitem a textura e a iluminação da foto para obter uma combinação perfeita

VIII. Visuais de marketing

Aqui estão algumas sugestões de imagens de IA para marketing:

Estilo de infográfico de mídia social: Crie um infográfico colorido que destaque os benefícios de [serviço/produto]. Use ícones como [ícones de exemplo] e um texto breve para mantê-lo visualmente atraente e fácil de entender Contador regressivo de mídia social: Crie um gráfico de contagem regressiva para a próxima venda do [produto]. Use elementos dinâmicos como relógios ou cronômetros, acompanhados de frases como "[nome da venda]" ou "[detalhes da contagem regressiva]" para criar expectativa

via ClickUp Whiteboards

Imagem de cabeçalho para marketing por e-mail: Projete um cabeçalho limpo e atraente para seu boletim informativo por e-mail, apresentando [tema ou produto], com seu logotipo em um lado e um fundo simples de [cor/textura] Banner promocional: Crie um banner para a campanha de e-mail de [produto] para promover o desconto em [produto/serviço]. Use tipografia em negrito com ênfase em [porcentagem de desconto] e cores vibrantes para chamar a atenção Botão de chamada para ação: Desenhe um botão brilhante e que chame a atenção para uma chamada para ação. O texto deve ser "[frase de ação]" em negrito e cores brilhantes para incentivar os cliques

via Stable Diffusion

Visuais da página de destino: Conceba visuais para a página de destino de [nome do site] destacando os principais recursos de [produto/serviço]. Use ícones e textos curtos como "[Recurso 1], [Recurso 2], [Recurso 3]" para manter a simplicidade e o impacto Ilustrações personalizadas: Desenvolva ilustrações exclusivas para [nome do site] que representem [os valores centrais da sua marca], com fundos relevantes que se encaixem na mensagem, como [por exemplo, o horizonte de uma cidade, motivos inspirados na natureza] Imagem do anúncio de exibição: Projete um anúncio de exibição com [tipo de produto] em um plano de fundo limpo. Use texto em negrito, como "[principal benefício do produto]", e cores chamativas, como [laranja brilhante, azul etc.], para destacá-lo Miniatura de vídeo: Gere uma miniatura atraente para seu anúncio em vídeo sobre [serviço/produto]. Use recursos visuais atraentes, como [por exemplo, produto em ação, texto animado] e sobreposições de texto para chamar a atenção Folheto promocional: Crie um folheto atraente para promover seu evento ou venda. Inclua imagens de [produtos em destaque] e todos os principais detalhes do evento, como [data do evento, local], em um formato claro e fácil de ler Infográfico de estudo de caso: Crie um infográfico resumindo as principais descobertas de um estudo de caso sobre [tópico ou produto], facilitando a digestão visual

via ClickUp Whiteboards

Visuais de white paper: Projetar gráficos para um whitepaper sobre [assunto], dividindo ideias complexas em elementos visuais simples para melhorar a compreensão

IX. Marketing de eventos

Aqui estão alguns prompts de gerador de imagens de IA para marketing de eventos:

Banner de conferência: Projete visuais para banners de conferência, promovendo sessões sobre tópicos relacionados a [setor ou assunto] para que se destaquem_ Gráfico de convite de evento: Crie um gráfico de convite para seu evento, mostrando claramente a data, o horário, o local e os detalhes de RSVP com um design atraente

via Adobe Firefly

Sinalização de reconhecimento de patrocínio: Conceba sinalização que reconheça os patrocinadores do evento, incorporando seus logotipos e elementos de marca em um layout limpo e profissional Design do fundo da cabine fotográfica: Crie um design divertido para o fundo da cabine fotográfica do seu evento, incorporando o tema do evento e deixando espaço para o seu logotipo Gráfico de recapitulação pós-evento: Crie gráficos que resumam os destaques do seu evento, incluindo citações importantes, insights de palestrantes e depoimentos de participantes

você sabia? 71% das imagens compartilhadas nas mídias sociais são geradas por IA nos EUA. O número do Canadá e da APAC é maior, chegando a 77%, enquanto o da Europa é de 68%.

Como escrever um prompt de imagem de IA e ferramentas para criação de prompts de imagem

Antes de entendermos como escrever um prompt de imagem de IA, vamos nos familiarizar com Ferramentas de geração de arte de IA .

Aqui estão algumas que você pode usar:

DALL.E 3: Integrado ao ChatGPT, ele oferece uma experiência perfeita para criar e gerar prompts

Integrado ao ChatGPT, ele oferece uma experiência perfeita para criar e gerar prompts Midjourney: Reconhecido por seus resultados artísticos, o Midjourney gera imagens que muitas vezes se assemelham a ilustrações profissionais e arte conceitual

Reconhecido por seus resultados artísticos, o Midjourney gera imagens que muitas vezes se assemelham a ilustrações profissionais e arte conceitual Stable Diffusion: Adequada para desenvolvedores e criadores por sua flexibilidade e personalização, é uma ferramenta de IA de código aberto usada para ajuste fino

Adequada para desenvolvedores e criadores por sua flexibilidade e personalização, é uma ferramenta de IA de código aberto usada para ajuste fino Adobe Firefly: Integrado ao Adobe Creative Suite, o Firefly é ideal para profissionais de marketing e designers que trabalham com conteúdo sofisticado

As ferramentas corretas simplificam esse processo, tornando a criação de prompts mais intuitiva e eficiente. Ferramentas de engenharia de prompt como o ChatGPT podem ajudá-lo a refinar e fazer um brainstorming de prompts criativos, enquanto plataformas como o Canva ajustam os conceitos gerados.

Mas há algo melhor por aí. ClickUp o aplicativo everything for work, permite gerar prompts exclusivos com base em parâmetros definidos pelo usuário, como estilo de arte, tema e preferências de cores.

ClickUp Brain

Seu assistente integrado com tecnologia de IA, Cérebro ClickUp usa o aprendizado de máquina para analisar vastos bancos de dados e tendências de arte e escrever prompts que estimulam sua criatividade.

O ClickUp Brain é um recurso inovador baseado em IA que redefine a forma como as equipes gerenciam projetos.

Além de simplificar os fluxos de trabalho, ele se destaca como uma potência criativa, permitindo que os usuários gerem imagens sob demanda. Tudo o que você precisa fazer é abrir o Quadros brancos ClickUp e adicione um prompt descritivo. Isso ajuda a comunicação visual e as sessões de brainstorming, facilitando a concretização de conceitos.

Adicione um prompt descritivo curto para gerar arte de IA nos quadros brancos do ClickUp

Além disso, ele ajuda você a criar prompts precisos e eficazes para alcançar os resultados desejados. Esse recurso é particularmente valioso para aqueles que têm dificuldade em traduzir ideias abstratas em descrições acionáveis.

O ClickUp também oferece recursos de gerenciamento de tarefas e projetos. Ele fornece tudo o que seu fluxo de trabalho de design precisa, desde modelos de brainstorming a ferramentas de colaboração eficazes.

Vejamos alguns de seus recursos que podem ser usados para suas necessidades artísticas e gráficas. 📃

Tarefas do ClickUp

Simplifique seu fluxo de trabalho de design com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp simplificam seu fluxo de trabalho criativo, permitindo que você crie visuais atraentes enquanto se mantém organizado. Divida seu cronograma de design em tarefas menores e mais gerenciáveis.

Cada tarefa captura detalhes como descrições de projetos, prazos e níveis de prioridade para ajudá-lo a se manter no caminho certo.

Por exemplo, ao fazer um brainstorming de visuais gerados por IA, você pode criar tarefas para listar conceitos de estilos específicos, como tipografia, arte conceitual ou design gráfico. Adicione prioridades claras para lidar primeiro com os projetos mais urgentes.

leia também:📖 Também leia: Exemplos essenciais de prompts de meio de jornada para artistas e designers

ClickUp Whiteboards

Mapeie projetos visualmente e colabore com sua equipe em tempo real com o ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards são uma ótima maneira de criar um quadro de ideias você pode criar um quadro de ideias, fazer brainstorming e planejar ideias de IA, oferecendo um ambiente de equipe dinâmico e colaborativo. Você pode mapear visualmente seus pensamentos usando várias ferramentas criativas, como notas adesivas, mapas mentais e fluxogramas para organizar e refinar ideias.

Com seus recursos de colaboração em tempo real, vários membros da equipe podem adicionar e editar ideias simultaneamente, deixar comentários e expandir as sugestões uns dos outros. Isso garante que todas as informações sejam capturadas com eficiência.

Por exemplo, se você estiver planejando uma série de arte surrealista, poderá criar seções para temas como "paisagens de sonho", "híbridos de natureza e tecnologia" e "figuras abstratas"

Fato divertido: A obra de arte de IA mais cara foi vendida por US$ 432.000 . É conhecido como Portrait of Edmond de Belamy, mostrando um retrato de uma pessoa imaginária criada por uma IA chamada Generative Adversarial Network. Ele foi criado por membros do coletivo de arte francês 'Obvious Art'

ClickUp Docs

Crie um banco de dados centralizado de solicitações de imagens de IA no ClickUp Docs Documentos do ClickUp é uma excelente ferramenta para criar e armazenar um repositório centralizado de Solicitações de arte de IA para organizar e acessar suas ideias criativas em um só lugar.

As equipes podem colaborar sem problemas, criando, editando e refinando prompts para várias tarefas artísticas e de design.

Você organiza esses prompts em páginas, pastas ou espaços aninhados com base em categorias, como 'Criação de arte de IA', 'Fotografia de produto' ou 'Gráficos de mídia social'. Além disso, ele se conecta perfeitamente com Tasks e Whiteboards para manter todas as suas informações centralizadas.

Leia também: 11 melhores alternativas e concorrentes do Midjourney para geração de imagens com IA

ClickUp Chat

Obtenha feedback da equipe e idealize mudanças com sua equipe com o ClickUp Chat Chat do ClickUp oferece ferramentas de colaboração robustas para promover a comunicação e o feedback da equipe em tempo real. Você pode usar o Chat para discutir ideias, compartilhar percepções ou criticar o trabalho uns dos outros ao trabalhar em projetos de arte.

Você também pode configurar canais dedicados para projetos específicos ou integrá-los com o Tasks e o Docs, permitindo que todos participem de discussões e tenham acesso direto aos prompts e recursos relevantes.

Use o ClickUp Assign Comments para marcar partes interessadas específicas para feedback

Mais, Comentários do ClickUp Assign aprimora o processo de feedback, transformando os comentários em tarefas acionáveis. **Por exemplo, durante uma revisão de design, você pode marcar diretamente o designer para um ajuste de layout

Isso lhe enviará um alerta instantaneamente para uma clara responsabilização.

Melhores práticas e dicas para refinar seus prompts

A criação de prompts eficazes para a geração de imagens de IA é fundamental para alcançar os resultados visuais desejados.

Aqui estão algumas estratégias importantes para aprimorar seus prompts:

Humor e estilo: Os adjetivos são uma ótima maneira de transmitir o humor ou a estética desejados. Se estiver procurando uma sensação moderna e limpa, você pode especificar: 'Crie um design minimalista com linhas nítidas e uma paleta de cores neutras'

Os adjetivos são uma ótima maneira de transmitir o humor ou a estética desejados. Se estiver procurando uma sensação moderna e limpa, você pode especificar: 'Crie um design minimalista com linhas nítidas e uma paleta de cores neutras' Referências artísticas: Faça referência a artistas ou movimentos famosos. Por exemplo, peça "uma imagem impressionista" ou "que lembre o trabalho abstrato de Picasso

Faça referência a artistas ou movimentos famosos. Por exemplo, peça "uma imagem impressionista" ou "que lembre o trabalho abstrato de Picasso Equilíbrio entre tamanho e detalhes: Um bom prompt deve ser detalhado, mas não deve sobrecarregar o gerador de imagens. Para conceitos simples, de 5 a 7 palavras funcionam bem, enquanto os avisos complexos podem exigir um pouco mais de explicação

Um bom prompt deve ser detalhado, mas não deve sobrecarregar o gerador de imagens. Para conceitos simples, de 5 a 7 palavras funcionam bem, enquanto os avisos complexos podem exigir um pouco mais de explicação Refinar por meio de iteração: Se a IA não capturar sua visão na primeira tentativa, ajuste o prompt e tente novamente. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença, e manter um registro dos prompts bem-sucedidos ajuda a melhorar os resultados futuros

Se a IA não capturar sua visão na primeira tentativa, ajuste o prompt e tente novamente. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença, e manter um registro dos prompts bem-sucedidos ajuda a melhorar os resultados futuros Experimente com variações: Tente alterar os adjetivos ou adicionar novos elementos para explorar resultados diferentes. Experimentar frases ou detalhes diferentes ajuda a descobrir novas interpretações visuais e a se aproximar do resultado perfeito

Transforme suas ideias em imagens impressionantes com o ClickUp

Com mais de 50 prompts de imagem de IA em seu kit de ferramentas desta postagem do blog, as possibilidades de criar visuais incríveis são infinitas. De fotografias de produtos a publicações envolventes em mídias sociais, a IA pode levar seu processo criativo a novos patamares.

Mas, embora a IA forneça inspiração infinita, manter seus projetos criativos organizados e no caminho certo é fundamental para o sucesso. É aí que entra o ClickUp.

O ClickUp organiza suas tarefas, define prazos e colabora sem esforço, garantindo que suas ideias não fiquem apenas como conceitos, mas ganhem vida da maneira mais eficiente possível.

Deseja elevar o nível de suas imagens e projetos de arte gerados por IA? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅