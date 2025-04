10 melhores ferramentas de engenharia de prompts para IA generativa em 2025

Você já se perguntou como, às vezes, as ferramentas de IA generativa conseguem produzir exatamente o que você deseja, mas fornecem resultados de pesquisa inadequados para determinadas consultas? Tudo depende da qualidade de seus prompts.

Para obter respostas precisas das ferramentas de IA, você precisa fornecer instruções específicas. No entanto, os modelos de IA generativa evoluem continuamente à medida que lhes fornecemos novas informações. Portanto, você também precisa refinar seus prompts.

Esse processo é chamado de engenharia de prompts. É uma técnica de entrada que envolve o fornecimento de prompts específicos às ferramentas de inteligência artificial para que elas possam entender a intenção humana e fornecer o resultado desejado. Este blog lista as 10 principais ferramentas de engenharia de prompts para ajudá-lo a levar seu jogo de IA para o próximo nível!

O que você deve procurar nas ferramentas de engenharia de prompts?

Independentemente de você estar usando ferramentas de IA para gerar um esboço de blog ou produzir alguns blocos de código, há alguns atributos importantes a serem considerados ao escolhê-las. Eles incluem:

Usabilidade

Design da IU: Você deve procurar uma interface limpa e organizada. Experimente recursos de arrastar e soltar, botões claros e rótulos que permitam interações suaves com o usuário

Facilidade de aprendizado: Deve oferecer tutoriais úteis ou guias de introdução para que você possa aprender o básico rapidamente

Tratamento de erros: As ferramentas de engenharia de prompt devem mostrar mensagens de erro claras e sugerir maneiras de corrigir seus erros

Eficácia

Desempenho: Você não quer passar muito tempo esperando que seus prompts sejam processados. Uma ferramenta responsiva manterá seu fluxo criativo em andamento

Precisão: A ferramenta deve fornecer resultados consistentes com seus prompts e sem erros irracionais

Confiabilidade: Deve funcionar bem de forma consistente, mesmo quando você a estiver pressionando com tarefas complexas e usando diversas variações de prompts

Integração

Compatibilidade: Deve funcionar perfeitamente com outros softwares e sistemas que você usa com frequência, como o Google Docs ou qualquer plataforma de codificação

Suporte à API: Uma API (Interface de Programação de Aplicativos) é um mecanismo de comunicação entre diferentes aplicativos. Se você for um técnico ou quiser criar fluxos de trabalho personalizados, procure uma ferramenta de engenharia de prompts com uma API robusta

Troca de dados: Mover seus prompts e resultados entre a ferramenta e outros lugares não deve ser uma tarefa árdua. Ela deve permitir a troca de dados sem problemas

Escalabilidade

Desempenho em escala: À medida que seus projetos crescem, os prompts ficam mais complexos. A ferramenta deve ser capaz de lidar com lógicas complexas e cargas de trabalho mais pesadas sem diminuir a velocidade

Requisitos de recursos: Algumas ferramentas de IA exigem mais poder de processamento do que outras. Escolha uma ferramenta que seja compatível com sua infraestrutura e que não acabe sobrecarregando seu dispositivo.

Opções de personalização: Procure recursos que permitam personalizar seu espaço de trabalho e otimizar seu fluxo de trabalho

10 melhores ferramentas de engenharia de prompts para usar em 2024

Aqui está uma lista das melhores ferramentas de engenharia de prompt para otimizar o desempenho de modelos de IA generativos:

1. PromptAppGPT

via PromptAppGPT O PromptAppGPT é uma plataforma de engenharia de prompts fácil de usar que simplifica a criação de prompts com uma interface de arrastar e soltar. Ele é compatível com prompts de linguagem natural para LLMs como o GPT-3 e oferece feedback em tempo real à medida que você cria seu prompt, ajudando-o a refinar sua abordagem e a obter os melhores resultados.

Você pode usar o PromptAppGPT para desenvolvimento de aplicativos com pouco código, geração de texto, imagens e geração automática de interface de usuário.

Melhores recursos do PromptAppGPT

Crie, edite, compile e execute prompts visualmente usando a interface de arrastar e soltar

Obtenha sugestões e insights em tempo real à medida que você cria prompts eficazes

Crie estruturas de desenvolvimento de aplicativos rapidamente usando prompts com pouco código

Limitações do PromptAppGPT

Ele se concentra principalmente em modelos baseados em GPT-3, limitando seu escopo

Preços do PromptAppGPT

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PromptAppGPT

Não há avaliações suficientes disponíveis

2. AbrirPrompt

via OpenPrompt O OpenPrompt é uma ferramenta de engenharia de prompt para criar prompts eficazes para o ChatGPT e o Midjourney. Ele também oferece suporte à geração de prompts para código Python, Refactor Code, TypeScript, C++ e JavaScript, o que o torna ideal para desenvolvedores de software .

Você tem acesso a uma biblioteca personalizável que suporta ajuste fino avançado e integração com estruturas populares como PyTorch e TensorFlow.

melhores recursos do #### OpenPrompt

Pratique rapidamente ideias de aprendizado de prompts com a extensão da Web do OpenPrompt

Ajuste fino dos prompts para tarefas específicas e melhore a precisão

Experimente várias estratégias de solicitação, como modelos, verbalização e otimização

Limitações do OpenPrompt

Requer algum conhecimento de codificação para uso avançado

Não possui uma interface visual para a criação de avisos

Preços do OpenPrompt

Pro: US$ 4 por mês

US$ 4 por mês Pro + : uS$ 8 por mês

: uS$ 8 por mês Pro ++: $16 por mês

Avaliações e resenhas do OpenPrompt

GitHub: Mais de 4.200 classificações

3. ChatGPT

via ChatGPT Qualquer pessoa que tenha ouvido o termo IA provavelmente conhece o ChatGPT. Ele é conhecido por sua interface simples e pela grande comunidade de usuários. Você pode experimentar prompts para várias tarefas, como resumir anotações de reuniões e escrever conteúdo, geração e depuração de códigos e criação de imagens. Acesse uma biblioteca de prompts compartilhados por outros usuários para se inspirar.

Melhores recursos do ChatGPT

Experimente facilmente os prompts para várias tarefas com sua interface simples e fácil de usar

Participe de uma grande comunidade de usuários para ter acesso a prompts e discussões compartilhados

Limitações do ChatGPT

O controle sobre o resultado é limitado, pois os recursos de ajuste fino são restritos

A camada gratuita pode sofrer atrasos em solicitações complexas

Preços do ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20 por mês por usuário

$20 por mês por usuário Team: $30 por mês por usuário

$30 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4. Helicone.ai

via Helicone.ai Helicone.ai é uma plataforma de código aberto para o desenvolvimento de prompts de modelos de aprendizado de máquina. Ela pode melhorar o desempenho dos LLMs coletando dados, monitorando seu desempenho e experimentando vários modelos de prompts.

Além disso, suas ferramentas de colaboração e recursos de interpretabilidade melhoram o trabalho em equipe e fornecem informações sobre por que os prompts geram resultados específicos. No entanto, o modelo de preços da Helicone.ai pode ser complexo para equipes maiores, e alguns recursos ainda estão em desenvolvimento.

Melhores recursos da Helicone.ai

Gerencie e implemente prompts juntamente com seus modelos de aprendizado de máquina

Compartilhe prompts e faça iterações com sua equipe

Realize testes de regressão de prompts e compare e analise conjuntos de dados para entender por que determinados prompts geram resultados específicos

Limitações do Helicone.ai

Opções de personalização limitadas em comparação com algumas outras ferramentas de monitoramento

O Helicone requer um servidor proxy para executar consultas de conclusão do OpenAI em seu nome

Preços da Helicone.ai

**Gratuito

Growth: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Helicone.ai avaliações e comentários

Github: 1.400 avaliações

1.400 avaliações G2: 4.5/5

5. PromptHero

via PromptHero Se você estiver procurando uma plataforma rica em prompts pré-construídos para imagens de IA, o PromptHero é uma ferramenta avançada de engenharia de prompts. Ele oferece milhões de ideias de prompts de modelos e bibliotecas populares de IA, como Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney e Openjourney.

Ele também tem um mercado voltado para a comunidade, onde você pode comprar e vender prompts, promovendo um ambiente colaborativo.

Melhores recursos do PromptHero

Acesse prompts pré-criados para várias tarefas

Compre e venda prompts de outros usuários em seu mercado voltado para a comunidade com base no tamanho do prompt

Limitações do PromptHero

Suporte limitado para tarefas de redação técnica

O plano gratuito oferece acesso restrito à biblioteca de prompts

Preços do PromptHero

Suporte: $5/mês

$5/mês Pro: $9

$9 Academia: $29

$29 Enterprise: Preço personalizado

Avaliações e resenhas do PromptHero

Não há avaliações e resenhas suficientes

6. Cadeia Lang

via LangChain O LangChain é uma estrutura de código aberto para engenharia avançada de prompts. Ele permite que você crie prompts complexos encadeando outros mais simples. É um sistema modular para criar fluxos de trabalho complexos e lidar com tarefas que exigem uma sequência lógica de etapas.

Além disso, o LangChain oferece controle de versão para rastrear alterações e reverter para versões anteriores, se necessário. No entanto, a interface pode ser mais complexa para novos usuários e a compatibilidade com o LLM pode ser limitada.

Melhores recursos do LangChain

Crie prompts complexos usando várias classes e funções

Comande modelos de prompts reutilizáveis para melhorar a legibilidade do código e economizar tempo

Acompanhe as alterações e reverta para versões anteriores de seus prompts

Crie prompts para tarefas que exijam raciocínio lógico

Limitações do LangChain

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com as interfaces de arrastar e soltar

A compatibilidade com LLM pode ser limitada (consulte o site para saber quais são os modelos compatíveis)

Preços do LangChain

Gratuito: Para sempre

Para sempre Plus: US$ 39 por mês por usuário

US$ 39 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

LangChain avaliações e comentários

G2: 5/5 (2 avaliações)

5/5 (2 avaliações) Github: 83.800 avaliações

7. PromptBase

via PromptBase Se você estiver procurando uma vasta coleção de prompts prontamente disponíveis para exploração, experimente o PromptBase. É um mercado onde você pode comprar e vender prompts para modelos de IA, como ChatGPT, MIdjourney e Dall-E. Use as funcionalidades de pesquisa e filtro para encontrar prompts relevantes para suas necessidades.

O criador de aplicativos de IA sem código do PromptBase ajuda você a criar aplicativos de IA simples com prompts personalizados.

Melhores recursos do PromptBase

Explore uma vasta coleção de prompts para vários casos de uso com sua enorme biblioteca de prompts

Experimente seu modelo de pagamento por prompt para pagar apenas pelos prompts que você usar

Limitações do PromptBase

Opções limitadas de personalização de prompts em comparação com as ferramentas do construtor

A qualidade dos prompts pode variar dependendo das contribuições dos usuários

Preços do PromptBase

uS$ 1,99 ou mais por cada prompt

Avaliações e resenhas do PromptBase

Github: 5.100 avaliações

8. BetterPrompt

via BetterPrompt O BetterPrompt ajuda você a criar prompts personalizados e a executar testes em massa para medir a eficácia deles. Ele também fornece ferramentas para identificar possíveis vieses em seus prompts, garantindo o uso responsável da IA.

Além disso, seus recursos de IA explicáveis oferecem insights sobre o raciocínio por trás do resultado, promovendo a confiança e a compreensão. Embora o BetterPrompt esteja atualmente em teste beta, ele se mostra promissor para tarefas que exigem a recuperação precisa de informações.

Melhores recursos do BetterPrompt

Usar ferramentas para identificar possíveis vieses nos prompts

Entenda o raciocínio por trás dos resultados comparando vários prompts

Limitações do BetterPrompt

Recursos limitados de geração de texto criativo

Atualmente, em teste beta, os recursos podem estar sujeitos a alterações

Preços do BetterPrompt

A partir de US$ 4,9

BetterPrompt ratings and reviews

Github: 144 avaliações

9. PromptChainer

via PromptChainer Se você deseja fluxos de trabalho automatizados e complexos, vale a pena explorar o PromptChainer. Ele se destaca na criação de cadeias de prompts avançadas com lógica condicional para conjuntos de dados complexos, permitindo que os prompts se adaptem com base na resposta da IA.

Use sua estrutura de código aberto para criar aplicativos e soluções avançadas de IA.

Melhores recursos do PromptChainer

Crie fluxos de trabalho complexos com prompts sequenciais com seus recursos avançados de encadeamento de prompts

Experimente prompts condicionais que se adaptam com base na resposta da IA

Automatize tarefas repetitivas com cadeias de prompts pré-construídas

Limitações do PromptChainer

A interface complexa pode ser difícil para novos usuários

Requer um sólido entendimento dos princípios de engenharia de prompt

Preços do PromptChainer

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do PromptChainer:

Não há avaliações suficientes

10. Google Bard

via Gemini O Google Bard, agora chamado Gemini, oferece acesso a modelos de linguagem de ponta e tem recursos multilíngues para gerar texto em vários idiomas. Você pode integrá-lo perfeitamente a outros produtos do Google, como o Search e o Docs, o que o torna uma opção conveniente para desenvolvedores e para aqueles que já fazem parte do ecossistema do Google.

Melhores recursos do Google Bard

Gerar texto em vários idiomas

Integração perfeita com o Google Search e o Google Docs

Limitações do Google Bard

Às vezes, fornece informações imprecisas ou tendenciosas

Capacidade limitada de executar tarefas prolongadas ou complexas

Avaliações e resenhas do Google Bard

Gratuito: Para sempre

Para sempre Avançado: US$ 19,99 por mês

Outras ferramentas de IA

Embora as ferramentas de engenharia de prompt acima permitam que você oriente grandes modelos de linguagem para resultados criativos específicos, elas também podem tornar seu fluxo de trabalho complexo. É nesse ponto que as ferramentas de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA podem ser úteis.

Conheça o ClickUp, uma plataforma de gerenciamento de projetos completa com recursos avançados de IA. Vamos ver como você pode usar os recursos de IA do ClickUp para turbinar seu trabalho.

ClickUp Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%ref/, a integração de IA do ClickUp, é uma rede neural que reúne todas as informações da empresa em um só lugar, conectando tarefas, documentos e pessoas.

Automatize fluxos de trabalho, colaboração e gerenciamento de projetos com o ClickUp Brain

Ele funciona como seu gerenciador de conhecimento, gerenciador de tarefas e gerador de diagramas. O ClickUp Brain mantém você no caminho certo ao acompanhar as conversas, resumir os detalhes do projeto e as atualizações de status, além de criar itens de ação e subtarefas. Basta inserir seu prompt e você estará pronto para começar!

Está com pouco tempo? Os mais de 100 prompts e modelos pré-construídos do ClickUp facilitam a automatização de fluxos de trabalho, simplificam a colaboração e gerenciam projetos

Aqui estão alguns dos casos de uso de engenharia de prompts com os quais o ClickUp Brain pode ajudá-lo:

Superalimente sua redação

O ClickUp Brain é o melhor Alternativa ao ChatGPT porque ele é integrado ao seu espaço de trabalho. Ele ajuda você a escrever mais rapidamente, sugerindo e-mails, publicações em blogs e muito mais. Você também pode usá-lo para enviar respostas rápidas e criar tabelas, modelos e transcrições.

Além disso, o ClickUp tem uma vasta biblioteca de prompts para várias personas e casos de uso. Por exemplo, o Prompts do ChatGPT para modelo de marketing fornece mais de 600 prompts para campanhas de marketing, distribuição de conteúdo, otimização da taxa de conversão e muito mais.

Use o ChatGPT Prompts for Marketing Template do ClickUp para aumentar o engajamento

Automatize as tarefas administrativas

O ClickUp Brain é a solução perfeita para Ferramenta de assistente virtual de IA . Ela o ajuda a enfrentar os encargos administrativos de frente, resumindo documentos extensos, gerando itens acionáveis a partir de discussões de projetos e fornecendo recapitulações instantâneas dos pontos principais. Você pode criar facilmente Tarefas do ClickUp e Documentos do ClickUp de resultados gerados por IA.

Edite prompts no ClickUp Brain para criar documentos ou tarefas a partir dos resultados gerados

Inicie projetos mais rapidamente com a biblioteca de prompts

O ClickUp oferece uma biblioteca biblioteca de modelos para profissionais de marketing, equipes de vendas, redatores e desenvolvedores. Seus prompts pré-criados estimulam a criatividade e a eficiência. Você pode explorar uma variedade de modelos do ClickUp melhores prompts de IA para contar histórias , redação de ensaios, questionários on-line, análise competitiva, estudos de caso e criação de conteúdo.

Use o ClickUp Brain para contar histórias e criar narrativas atraentes

Crie um hub centralizado para prompts

Consolide todos os seus prompts por função e informações relacionadas no ClickUp. Use o ClickUp Docs para armazenar prompts bem-sucedidos, detalhes sobre a tarefa que eles abordaram e o modelo de IA usado (versão do modelo). Isso cria uma base de conhecimento central para sua equipe, garantindo que todos possam acessar os prompts mais eficazes.

Os poderosos recursos organizacionais do ClickUp, como tags, exibições personalizadas e relacionamentos, podem ajudar a categorizar os prompts com base em sua finalidade, projeto ou modelo de IA que está sendo usado. Isso torna mais fácil encontrar o prompt certo quando necessário, economizando tempo e esforço.

Use o ClickUp Docs para colaborar com sua equipe em tempo real, atribuir tarefas e otimizar fluxos de trabalho

Melhores recursos do ClickUp

Otimize sua redação em segundos com o poder da IA

Crie conteúdo rapidamente com as solicitações de IA na ponta de seus dedos

Otimize o texto sem esforço por meio da barra de ferramentas de IA

Gerar resumos instantâneos de documentos e itens acionáveis

Traduza e verifique a gramática em vários idiomas no ClickUp

Faça brainstorming em tempo real e de forma assíncrona com quadros brancos digitais

Personalize seu fluxo de trabalho de design com modelos pré-criados

Colabore em documentos sem problemas com o ClickUp Docs

Acelere seu processo de revisão de design com anotações de revisão

Limitações do ClickUp

Recursos limitados de gamificação podem prejudicar a motivação do usuário.

Curva de aprendizado acentuada devido aos recursos extensos

Os recursos de IA estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter um plano personalizado

Entre em contato com o departamento de vendas para obter um plano personalizado ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Experimente o ClickUp para obter criatividade com IA

A IA está mudando a forma como criamos! As ferramentas de engenharia do Prompt permitem que você perguntar à IA exatamente o que você deseja como um gênio superpoderoso para suas ideias. Mas isso é só o começo - as solicitações da IA podem ajudá-lo a automatizar seu processo de fluxo de trabalho, aumentar a eficiência e fazer muito mais.

Os recursos de integração de IA do ClickUp podem ser um superassistente para sua criatividade. Registre-se para obter um espaço de trabalho gratuito do ClickUp e descubra todas as coisas incríveis que você pode fazer com prompts de qualidade!