As 25 principais ideias de prompts de arte com IA para estimular sua criatividade

A IA tem uma crença simples: quanto melhor for a entrada, melhor será o resultado. 🎯

Na terminologia da IA, a entrada é o prompt, e a saída é o resultado gerado. Hoje em dia, artistas e designers, profissionais e amadores, estão usando as instruções de arte da IA para gerar arte visual impressionante.

Os geradores de obras de arte alimentados por inteligência artificial abriram novos caminhos para a expressão artística. Com a arte gerada por IA se tornando cada vez mais popular em todo o mundo, chegou a hora de você entrar na onda.

Ferramentas como Midjourney, Stable Diffusion e DALL-E 2 facilitam as experiências de todos com Geradores de arte de IA . Eles produzem resultados impressionantes, e muito mais rapidamente do que a maioria dos aplicativos de computador para artistas.

Mas tudo começa com o conhecimento de como escrever o prompt perfeito. 🎨

O que são AI Art Prompts?

Os prompts de arte de IA são as instruções fornecidas a um gerador de arte alimentado por IA, o que permite que ele crie obras de arte e imagens. Imagine que você está dando instruções a um artista, só que, nesse caso, o artista é um sofisticado programa de computador.

Uma boa solicitação de arte de IA é clara, específica, detalhada e, o mais importante, imaginativa! 🤖

Por que você precisa de um bom prompt de IA?

Para criar conteúdo - texto ou imagens - os geradores de conteúdo de IA dependem de sua compreensão do prompt. Em seguida, eles comparam os detalhes do prompt com o conjunto de dados em que foram treinados. Portanto, a entrada ou o prompt desempenha um papel fundamental no processo.

É claro que não há processo padrão para escrever um bom prompt. Talvez você precise de algumas tentativas até que o modelo crie uma imagem que corresponda perfeitamente ao que você tem em mente. Esse processo de tentativa e erro ajuda você a entender como os diferentes elementos do prompt afetam a arte gerada.

Benefícios do uso de solicitações de arte com IA

Há dois benefícios principais no uso de prompts de arte com IA: Usar IA para gerar imagens economiza tempo e custos. Outra grande vantagem é que ela não tem as limitações dos humanos, como conjuntos de habilidades específicas e conhecimento finito de diferentes estilos artísticos. 💫

Aqui estão alguns grandes benefícios do uso de prompts de IA.

Eficiência de tempo

Com um bom prompt, você pode gerar uma imagem em questão de segundos, em vez das horas necessárias para criar uma imagem original manualmente. Mexer no prompt para personalizar o resultado pode levar mais alguns minutos, no máximo.

Eficiência de custo

Tempo é dinheiro, e com um sistema econômico e sem código Ferramentas de IA as empresas podem aumentar significativamente a produção de conteúdo e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de produção. Os prompts dão aos artistas uma vantagem inicial com ideias e orientações, em vez de ficar experimentando sem parar para encontrar uma faísca criativa, o que economiza dinheiro em materiais e tempo desperdiçados

Consistência

O uso de prompts para geradores de imagens de IA permite que você obtenha consistência. Como os geradores de imagens usam instruções textuais e aprendizado de máquina, você pode criar muitos designs originais sem comprometer as diretrizes de marca ou os estilos preferidos

**Acessibilidade

Os especialistas também afirmam que as ferramentas de IA, como Midjourney, Dall-E e Stable Diffusion, democratizaram a criação de conteúdo . Os prompts são acessíveis a todos. Portanto, você não precisa ser um especialista em arte ou inteligência artificial para criar imagens visualmente atraentes 👍🏼

Versatilidade

O uso de prompts para arte com IA também oferece versatilidade inigualável - a IA é excelente em compreender e imitar vários estilos artísticos. Isso pode incentivar os artistas a experimentar diversos estilos e técnicas

**Inovação

Os geradores de imagens também incentivam os artistas a pensar fora da caixa. Você pode explorar territórios inexplorados e criar obras de arte impressionantes e nunca vistas antes usando ideias e combinações não convencionais. As ferramentas de arte de IA também ajudam a gerar prompts para ajudá-lo a fazer brainstorming e criar trabalhos artísticos inovadores.

Por fim, os geradores de prompts de arte com IA podem desafiar os artistas a ultrapassar seus limites. À medida que os artistas se envolvem com solicitações novas e desafiadoras, eles refinam suas técnicas e expandem seu conjunto de habilidades.

Desafios e obstáculos comuns ao uso de prompts de IA para arte

O surgimento da IA na criação de conteúdo gerou discussões e debates entre artistas e designers. Além das preocupações com violação de direitos autorais, propriedade e raspagem de dados, a desvalorização da arte humana continua sendo uma preocupação para artistas experientes.

Uma desvantagem comum do uso de prompts de IA é que eles são restritivos. Como os geradores de arte de IA funcionam somente com base nesses prompts, não há espaço para experimentação com elementos e estilos fora do prompt. Portanto, os geradores de imagens de IA podem não conseguir capturar as nuances e sutilezas que são a marca registrada da boa arte. A arte gerada por IA também tende a ser estereotipada, sem um toque pessoal.

A dependência excessiva de prompts gerados por IA é outro desafio. Os artistas podem se ver lutando para equilibrar o volume de produção com a boa qualidade.

Manter a voz criativa e única de cada um na vanguarda, ao mesmo tempo em que se confia nas instruções da IA, é outro obstáculo. Apesar desses desafios, os geradores de imagens estão lentamente se tornando ferramentas fantásticas para a criação de conteúdo.

Resta apenas o último obstáculo: elaborar prompts eficazes capazes de gerar conteúdo relevante, convincente e útil. 💡

Vamos descobrir como fazer isso.

Como escrever prompts de arte de IA vencedores

Para escrever um prompt que funcione, certifique-se de incluir estes detalhes: o formato da imagem, o tema central, detalhes associados ao tema, características ou referências estilísticas e detalhes associados à composição completa.

Aqui está uma explicação detalhada e passo a passo.

**Comece detalhando o tipo de arte que você deseja. Decida se é uma fotografia, desenho, esboço, pintura a óleo ou renderização em 3D. Em seguida, defina claramente o foco principal da peça. Pode ser uma pessoa, um animal, um objeto ou um conceito abstrato.

**Em seguida, descreva as especificidades dos principais elementos de sua imagem. Inclua informações sobre cores, formas, tamanhos e texturas para orientar a ferramenta na geração de detalhes precisos. Forneça detalhes sobre a forma de arte e o estilo artístico que você tem em mente usando palavras-chave como "abstrato", "minimalista", "expressionista" ou "surreal" para descrever a estética.

**Por fim, defina a composição com o máximo de detalhes possível. Especifique a escola de arte, o estilo de iluminação, a proporção, as proporções e os ângulos da câmera. Caso contrário, você pode se concentrar no plano de fundo e no contexto.

Digamos que você precise de uma imagem de um viking em um fundo moderno. Vamos dar uma olhada nas etapas envolvidas na redação do prompt correto para esse exemplo:

Especifique o formato: Gerar uma fotografia.. Descreva o assunto: Gerar uma fotografia de um senhor da guerra viking.. Adicione detalhes: Gere uma fotografia de um senhor da guerra viking segurando um machado.. Descreva o estilo: Gere uma fotografia no estilo pop art de um senhor da guerra viking segurando um machado em uma tomada longa monocromática.. Adicione detalhes adicionais: Gere uma fotografia no estilo pop art de um senhor da guerra viking segurando um machado em uma foto longa monocromática em frente à Times Square, Nova York

Em seguida, você pode continuar adicionando detalhes e nuances, como descrições detalhadas, para gerar obras de arte e dicas de design, incluindo elementos como estilos de arte específicos, como pop art, escolas ou gêneros, referências a ícones da cultura pop ou elementos textuais.

Quanto mais claro e específico você for em seus prompts, mais detalhada e matizada será a imagem.

Dica profissional: Use o botão IA do ClickUp ferramenta para fazer brainstorming e criar prompts que geram ótimas imagens. 💯

Embora a IA do ClickUp não gere diretamente arte digital, seu poder está na criação de prompts atraentes que dão vida à sua visão artística.

Imagine uma fonte de ideias na ponta de seus dedos. Solicitação de arte do ClickUp e as ferramentas de geração de arte de IA do ClickUp ajudam você a brainstorming e idealizar ideias de imagens.

Você pode digitar suas ideias e preferências, e o modelo de IA sugerirá temas, conceitos e elementos que correspondam a essas ideias. Você pode criar prompts completos para alimentar o gerador de imagens de IA com apenas alguns cliques.

25 exemplos de prompts de arte com IA

Fizemos a curadoria de uma coleção de prompts que criarão imagens cativantes em praticamente qualquer gerador de arte orientado por IA.

1. Paisagens urbanas futuristas

via Gencraft "Gere uma imagem de paisagem urbana com uma metrópole movimentada e futurista com arranha-céus imponentes com designs exclusivos e intrincados. Capture um ambiente urbano vibrante e de alta tecnologia com outdoors holográficos iluminando o horizonte da cidade e as ruas abaixo."

2. Cores vibrantes e gradientes

via Gencraft

"Gere uma imagem repleta de cores vibrantes e gradientes, formando uma composição abstrata e visualmente impressionante. As cores devem se misturar, transmitindo uma sensação de movimento e energia."

3. Paisagens surreais

via Gencraft

"Gere uma imagem de paisagem surreal com ilhas flutuantes, montanhas de cabeça para baixo e flora não convencional. Inclua uma qualidade onírica, ultrapassando os limites da realidade. Crie uma cena com elementos imaginativos e de outro mundo."

4. Retratos

via Gencraft

"Gere uma imagem de retrato que mostre as expressões, os traços e as emoções de uma pessoa em um close-up. Mantenha o plano de fundo neutro, enfatizando a presença do indivíduo. Destaque a profundidade e a personalidade do sujeito, criando um retrato cativante e bem composto."

5. Corpos celestes

via Gencraft

"Gere uma imagem com corpos celestes na vastidão do espaço. Inclua planetas, estrelas e galáxias para criar uma cena cósmica cativante."

6. Florestas profundas e escuras

via Gencraft

"Gere uma imagem de uma floresta profunda e escura com árvores antigas e imponentes. Capture a atmosfera misteriosa com galhos retorcidos lançando sombras sinistras no chão da floresta. Evoque uma sensação de solidão e intriga"

7. Características geográficas

via Gencraft

"Gere uma imagem que retrate diversas características geográficas, incluindo montanhas imponentes, rios sinuosos, desertos extensos e vales exuberantes. O terreno para criar imagens é variado, mostrando a beleza natural da Terra em todas as suas formas."

8. Paisagem marinha subaquática

via Gencraft

"Gere uma imagem de paisagem marinha subaquática capturando a beleza das profundezas do oceano. Inclua recifes de coral, peixes exóticos e plantas aquáticas, com a luz do sol sendo filtrada pela água para criar uma iluminação dramática e um jogo de cores."

9. Eventos esportivos

via Gencraft

"Gere uma imagem que capture a atmosfera de um evento esportivo em um estádio lotado. Mostre a energia, a empolgação e a competição enquanto os atletas praticam seus respectivos esportes. A cena está cheia de ação, capturando a essência de um evento esportivo emocionante."

10. Negócios e comércio

via Gencraft

"Gere uma imagem que represente o cenário de negócios e comércio de uma cidade moderna. Mostre arranha-céus imponentes, ruas movimentadas cheias de profissionais e a atividade dinâmica de um distrito comercial próspero. Mostre pessoas envolvidas em reuniões, agitadas em distritos financeiros e tickers eletrônicos exibindo atualizações do mercado de ações."

11. Eventos históricos

via Gencraft

"Gere uma imagem que capture o pouso na Lua, com um astronauta solitário em pé na superfície lunar. Mostre o módulo Eagle da Apollo 11 sentado nas proximidades."

12. Visualize notas musicais

via Gencraft

"Gere uma imagem visualizando notas musicais em uma composição abstrata e dinâmica. Deixe as notas musicais dançarem no ar, formando uma sinfonia de formas e símbolos que transmitem a essência do som. Mostre as notas flutuando e se entrelaçando no ar, criando uma composição visualmente harmoniosa."

13. Nações e pontos de referência

via Gencraft

"Gere uma imagem que encapsule a essência do Uzbequistão. Mostre a arquitetura complexa de cidades históricas como Samarkand e Bukhara, destacando a riqueza cultural da região. Defina a imagem tendo como pano de fundo a beleza árida do deserto de Kyzylkum."

14. Flores e jardins

via Gencraft

"Gere uma imagem de um jardim pitoresco adornado com flores diversas e vibrantes em plena floração. Capture a serenidade da cena, com canteiros de flores meticulosamente arranjados e caminhos sinuosos. A cena deve exalar tranquilidade: Uma combinação de canteiros de flores meticulosamente arranjados e caminhos sinuosos."

15. Abstrato, Jardins mecânicos

via Gencraft

"Gere uma imagem surreal de um jardim abstrato e mecânico, onde flores metálicas adornadas com engrenagens servem como pétalas e videiras robóticas escalam estruturas imaginárias."

16. Paisagens serenas

via Gencraft

"Gere uma imagem que capture as paisagens deslumbrantes dos Alpes. Mostre os imponentes picos cobertos de neve, prados verdejantes e lagos alpinos cristalinos. Inclua vilarejos pitorescos aninhados nos vales."

17. Eventos mundiais

via Gencraft

"Gere uma imagem que represente uma assembleia das Nações Unidas, com representantes de nações do mundo todo reunidos para discutir e abordar questões globais urgentes. Capture a diversidade de culturas, idiomas e perspectivas na sala, simbolizando o esforço coletivo para promover a paz, a cooperação e a compreensão em escala global."

18. Fotografias realistas

via Gencraft

"Gere uma série de fotografias realistas que capturam momentos cotidianos de uma maneira genuína e relacionável. Imagine cenas de pessoas em suas vidas diárias, expressões sinceras e a beleza encontrada em detalhes comuns."

19. Personagens reais ou históricos

via Gencraft

"Crie uma fotografia realista de Malcolm X, o influente líder dos direitos civis. Capture seu carisma, determinação e compromisso com a justiça e a igualdade. Imagine um momento que reflita seu carisma, determinação e compromisso com a defesa da justiça e da igualdade."

20. Recriar arte

via Gencraft

"Crie uma pintura a óleo em aquarela no estilo impressionista de um lago tranquilo. Use pinceladas para misturar cores, capturar o jogo de luz e cor e colocar um brilho quente de luz solar salpicada."

21. Estações do ano

via Gencraft

"Capture a beleza da estação do inverno em uma única cena, experimentando elementos sazonais e paletas de cores para transmitir a harmonia dos ciclos da natureza."

22. Diagramas de linha

via Gencraft

"Gere um gráfico de linhas ilustrando o crescimento da adoção de energia limpa nos últimos cinco anos. Certifique-se de gerar dois eixos e pontos de dados rotulados para comunicar a tendência de aumento no uso de energia limpa."

23. Slides para uma apresentação

via Gencraft

"Gere um slide de apresentação sobre oportunidades de vendas em uma determinada região geográfica. Inclua um mapa destacando as principais regiões e pontos concisos descrevendo o potencial de mercado, os dados demográficos alvo e as áreas de crescimento em potencial."

24. Representar emoções visualmente

via Gencraft

"Gere uma visualização que represente uma imensa alegria. Use cores vibrantes, como amarelos e laranjas, reunidas em formas dinâmicas para transmitir alegria e celebração. Tente capturar a alegria por meio de cores e formas."

25. Crie logotipos e emblemas

via Gencraft

"Gere opções de emblemas para uma faculdade de prestígio, com símbolos como um escudo, um livro aberto e uma caneta. Organize esses elementos em um bom esquema de cores, criando uma sensação de conhecimento, tradição e iluminação."

Use o ClickUp para criar prompts de IA criativos

Use a IA do ClickUp como uma potência de prompt para fazer tudo, desde a composição de e-mails diários até a geração de arte impressionante

E se disséssemos que você pode trabalhar mais rápido com a IA usando... bem, IA?

Aprender a escrever prompts de arte com IA requer tempo e prática. Porém, com o ClickUp AI para prompts de arte, você obtém um modelo de IA avançado que interpreta suas instruções e cria prompts para praticamente qualquer gerador de arte com IA gratuito.

O ClickUp também apresenta uma biblioteca de modelos de prompts para tornar a criação de prompts mais rápida e fácil. Também há prompts prontos. 👏🏼

Com Gerador de prompt de arte do ClickUp você pode dizer adeus para sempre aos bloqueios criativos.

Mergulhe em um mundo de diversos temas, estilos e assuntos. De maravilhas abstratas a retratos hiper-realistas, há algo para todos. Cada prompt permite que você crie arte de IA enquanto explora territórios desconhecidos em sua expressão artística.

Junte-se a uma comunidade vibrante de artistas, designers e professores que adotaram o ClickUp para se manterem inspirados e produtivos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo! ✨