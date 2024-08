10 alternativas ao Dall-E para criar imagens com IA

A IA mudou a criação de conteúdo. E não estamos falando apenas de escrever.

As ferramentas de inteligência artificial atuais podem fazer tudo, desde escrever posts de blog até gerar obras de arte impressionantes em vários estilos. 🎨

Se você gosta de arte como hobby ou a utiliza em seu trabalho, provavelmente está familiarizado com Geradores de arte de IA . Uma das ferramentas mais badaladas é o Dall-E, um criador de imagens de texto para arte da OpenAI, a mesma empresa por trás do ChatGPT.

Embora seja uma ferramenta da moda, o Dall-E não é o único gerador de arte do mercado. Se estiver procurando ferramentas de aprendizado de máquina e de processamento de linguagem natural para criar arte, esta lista é para você.

Aqui, falaremos um pouco mais sobre o Dall-E e o que você deve procurar ao avaliar outros geradores de arte com IA. Em seguida, compartilharemos 10 das melhores alternativas ao Dall-E e outras ferramentas de IA para seu processo de criação de conteúdo artístico.

O que é o Dall-E?

O Dall-E é um gerador de arte de IA que recebe instruções escritas e cria uma imagem com base nesse texto. Lançado pela OpenAI em 2021, ele usa a tecnologia ChatGPT3 para produzir imagens usando palavras-chave.

O nome Dall-E combina referências ao famoso pintor Salvador Dali e ao famoso robô Wall-E da Disney. O objetivo é visualizar a conexão entre a tecnologia e as novas obras de arte inspiradas em talentos famosos. 🤖

O Dall-E é uma rede neural que usa processamento de linguagem natural (NLP) e modelos de linguagem grandes (LLMs). Ele faz referência a 12 bilhões de parâmetros ao analisar solicitações e desenvolver imagens.

O Dall-E 2 é a versão mais recente do Ferramenta de IA . Ela cria imagens mais sofisticadas e fotorrealistas em comparação com o produto que foi lançado inicialmente. Ela usa dois modelos diferentes para criar imagens e representações mais precisas com base em texto.

O que você deve procurar nas alternativas ao Dall-E?

Embora o Dall-E possa ser um dos mais famosos geradores de imagens com IA, ele não é a única opção. Há muitas outras ferramentas robustas de geração de imagens de IA que podem ser mais adequadas às suas necessidades.

Veja aqui o que procurar em sua próxima ferramenta de arte com IA:

User-friendly interface : Escolha uma ferramenta que seja fácil de usar, seja você um especialista ou um iniciante na criação de imagens de IA

: Escolha uma ferramenta que seja fácil de usar, seja você um especialista ou um iniciante na criação de imagens de IA Recursos de edição : Embora a ferramenta possa criar uma ótima imagem, é ainda melhor se houver recursos de edição para fazer ajustes e elevar o design

: Embora a ferramenta possa criar uma ótima imagem, é ainda melhor se houver recursos de edição para fazer ajustes e elevar o design Prompts personalizáveis : Ao criar prompts de texto para imagem, procure opções que permitam adicionar parâmetros para obter exatamente o que você deseja

: Ao criar prompts de texto para imagem, procure opções que permitam adicionar parâmetros para obter exatamente o que você deseja Geração rápida de imagens : Você não tem tempo para ficar sentado o dia todo enquanto uma ferramenta cria uma imagem. Procure uma que pegue seu prompt de texto e desenvolva uma imagem em segundos, não em minutos

: Você não tem tempo para ficar sentado o dia todo enquanto uma ferramenta cria uma imagem. Procure uma que pegue seu prompt de texto e desenvolva uma imagem em segundos, não em minutos Direitos de uso : Se você planeja usar essas imagens para fins comerciais, certifique-se de verificar os direitos de imagem para evitar problemas legais

: Se você planeja usar essas imagens para fins comerciais, certifique-se de verificar os direitos de imagem para evitar problemas legais Vários estilos de arte: Procure geradores de texto para imagem que ofereçam personalização para temas e vários estilos de arte para criar imagens realistas

As 10 melhores alternativas de Dall-E para usar em 2024

Procurando os melhores geradores de imagens de IA? Essas 10 alternativas ao Dall-E são uma maneira fantástica de criar imagens e arte digital de alta qualidade. Se você precisa de designs para compartilhar em publicações de mídia social, infográficos de blog ou fotos no estilo retrato, há uma ferramenta para atender às suas metas. ✨

1. Meio do caminho

via Viagem intermediária Desde o momento em que você entra no site, Meio do caminho é hipnotizante. As linhas de código brilham diante de seus olhos, atraindo-o para criar uma arte digital impressionante em segundos. Digite um prompt e, em segundos, você terá uma obra-prima digital. 🖼️

Melhores recursos do Midjourney

Os parâmetros de estilização permitem ajustar os designs para que as imagens geradas fiquem exatamente como você deseja

Ajuste fino dos designs com personalizações para deixar as imagens geradas exatamente como você deseja

O modelo de IA oferece um recurso de remixagem que permite combinar duas imagens em um único design

O peso da imagem, a proporção e os parâmetros de ladrilho permitem controlar suas imagens

Limitações do Midjourney

A ferramenta não consegue gerar imagens com palavras que façam sentido - todo o texto acaba sendo uma mistura de letras

Alguns usuários notaram que as mãos e os dentes tendem a ficar deformados nas imagens geradas

Preços do Midjourney

Básico : US$ 10/mês

: US$ 10/mês Standard : US$ 30/mês

: US$ 30/mês Pro : US$ 60/mês

: US$ 60/mês Mega: US$ 120/mês

Midjourney ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: N/A

2. Fotor

via Fotor O Fotor é um gerador e editor de imagens de IA projetado para facilitar a limpeza e o aprimoramento de fotos. Use o recurso de geração de texto para imagem para criar um novo design a partir do zero ou carregue uma imagem existente para melhorá-la instantaneamente. Use as ferramentas incorporadas para alterar o plano de fundo, remover objetos ou adicionar filtros. 👀

Melhores recursos do Fotor

Os filtros e efeitos facilitam a criação de imagens com determinados estilos, como fotos vintage ou vibrações de anime

Use o gerador de fontes para adicionar texto que combine com o estilo de sua imagem

Com dezenas de modelos, crie colagens, colorize fotos e crie designs elegantes para compartilhar em várias plataformas

Use atalhos para aprimorar uma foto ou remover o fundo com um clique

Limitações do Fotor

Alguns usuários notaram a falta de recursos como histórico de edição e camadas

A interface do usuário não é muito intuitiva e pode apresentar bugs com tempos de carregamento lentos

Preços do Fotor

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : US$ 8,99/mês

: US$ 8,99/mês Pro+: US$ 19,99/mês

Avaliações e resenhas do Fotor

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (80+ avaliações)

3. Artguru AI

via Artguru O Artguru usa entradas de texto e cria imagens em segundos. Faça upload de uma foto e escolha um estilo, como punk ou arte clássica, para gerar uma imagem estilizada. Está procurando inspiração? Navegue pelo catálogo de imagens clicando nas seções "Explore" ou "Trending".

Melhores recursos do Artguru

O AI Avatar and Portrait Generator tira uma selfie e gera imagens realistas com base em diferentes filtros de estilo

Participe da comunidade Discord para conversar com outros criadores, discutir arte e obter inspiração

O Background Remover permite que você melhore uma imagem existente em segundos sem muito esforço

Use o Photo Enhancer para ajustar instantaneamente a iluminação, a cor e o estilo para correções rápidas

Limitações do Artguru

Não há versão off-line do Artguru, portanto, você precisará estar conectado para usá-lo

Você não tem tanto controle sobre os detalhes finos como tem com a fotografia da vida real

Preços do Artguru

Mini : US$ 1,99/semana

: US$ 1,99/semana Pro: US$ 3,99/semana

Artguru avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Simplificado

via Simplificado O Simplified é um aplicativo multifuncional Criação de conteúdo com IA ferramenta. Ela apresenta arte gerada por IA, redação e gerenciamento de mídia social em um único espaço. Com um clique, gere imagens de IA e acesse milhões de modelos e imagens gratuitos.

melhores recursos do #### Simplified

Numerososferramentas de design gráficoincluindo kits de marca, permitem que você crie imagens que combinem com seu estilo para obter uma aparência coesa

O removedor de plano de fundo economiza tempo quando se trata de editar fotos

Modelos profissionais, incluindo criadores de animações, ampliam suas opções de design personalizado

A ferramenta de redimensionamento mágico permite cortar e ajustar instantaneamente o tamanho da imagem para compartilhamento em diferentes plataformas

Limitações simplificadas

Há uma curva de aprendizado, pois há muitos recursos e modelos

A interface pode ser confusa, o que torna difícil encontrar a ferramenta certa imediatamente

Preços simplificados

Design gratuito : $0

: $0 Design Pro : US$ 9/mês

: US$ 9/mês Design Business: US$ 15/mês

Simplified ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Starryai

via starryai Essa ferramenta pega descrições textuais e usa modelos e algoritmos de aprendizagem profunda para criar obras de arte deslumbrantes. Crie até cinco imagens diariamente de forma gratuita e aproveite a propriedade total das criações. Personalize estilos e proporções de aspecto para usar em uma variedade de plataformas.

starryai melhores recursos

Mais de 1.000 estilos permitem que você crie obras-primas, quer goste de anime, imagens realistas ou algo diferente

Use o Bulk Create para gerar várias imagens em estilos semelhantes com apenas um clique

Use o aplicativo móvel no iOS ou Android para fazer criações em qualquer lugar

Aproveite os direitos totais de propriedade para compartilhar da maneira que desejar

limitações do starryai

Há muitas oportunidades de personalização quando solicitado, mas não há muita funcionalidade de edição

Os créditos limitam o número de imagens que você pode criar por dia

preços do starryai

Gratuito: Sem custo, mas há um limite de cinco imagens por dia

starryai ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Hotpot.ai

via Hotpot.ai O Hotpot oferece uma coleção de iA generativa ferramentas de imagem para criar obras-primas. Remova objetos, personalize a arte e veja a si mesmo como um avatar de IA. Outros recursos incluem a capacidade de atualizar imagens existentes, colorindo fotos antigas e restaurando imagens danificadas. 📸

Melhores recursos do Hotpot

Os modelos para diferentes tipos de imagens segmentados por plataforma permitem que você crie as imagens necessárias para várias finalidades de marketing

Um banco de dados de fotos de estoque de IA facilita o compartilhamento de imagens para necessidades comerciais

Dezenas de ferramentas detalham a criação de imagens para fazer as alterações que você deseja

As ferramentas Device MockUps e Graphics são ideais para desenvolvedores que desejam adicionar designs artísticos aos seus produtos

Limitações do Hotpot

A personalização é limitada em comparação com outras ferramentas de criação de arte

Depois que a imagem é criada, você não pode fazer nenhuma edição

Preços do Hotpot

Com base em créditos: Diferentes recursos e configurações exigem diferentes quantidades de créditos, portanto, o preço depende exatamente do uso que você faz da ferramenta

Hotpot ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Síntese

via Síntese O Synthesia é diferente da maioria das ferramentas desta lista, pois pega o texto e o transforma em vídeos, não apenas em imagens. Com vozes de IA em mais de 120 idiomas, é fácil alcançar seu público, não importa onde ele esteja. As ferramentas de edição fáceis de usar não exigem experiência ou habilidades, portanto, até mesmo os membros iniciantes da equipe podem fazer alterações. 🤩

Melhores recursos do Synthesia

Escolha entre mais de 140 avatares para representar sua marca ou voz nos vídeos

A ferramenta substitui apresentações e textos enfadonhos para criar uma abordagem mais envolvente e informativa

Crie um roteiro, personalize o vídeo, colabore em tempo real e faça o download, tudo em um único espaço

Com um editor de slides simples, você não precisa ser um profissional para usar a ferramenta

Limitações do Synthesia

Alguns planos limitam o número de vídeos que você pode criar

Alguns usuários consideram o nível de qualidade inferior ao profissional, tornando-o útil apenas em determinadas situações

Preços do Synthesia

Pessoal : US$ 30/mês

: US$ 30/mês Empresa: Preços personalizados

Synthesia classificações e comentários

G2 : 4.8/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

8. Gencraft

via Gencraft Pegue algumas palavras e transforme-as em imagens e vídeos usando o Gencraft. Gere novas ideias adicionando algumas palavras-chave e veja o que o gerador de imagens traz à vida. Crie imagens de marca coesas solicitando que a ferramenta incorpore a voz e o estilo de sua marca às imagens.

Melhores recursos do Gencraft

Estilos como streetwear, cósmico e luxo permitem gerar imagens com a vibração que você deseja

A criação de imagens leva 30 segundos ou menos

Se você não tiver certeza do que deseja criar, digite algumas palavras-chave e a ferramenta lhe dará ideias

Limitações do Gencraft

Os assinantes não pagantes não podem usar as imagens para fins comerciais

As imagens são armazenadas por apenas 30 dias para usuários de contas gratuitas

Preços da Gencraft

Iniciante : US$ 3,99/semana

: US$ 3,99/semana Pro: US$ 9,99/semana

Avaliações e resenhas do Gencraft

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. Visme

via VismeVisme é uma ferramenta de criação de conteúdo de IA que gera tudo, desde apresentações e gráficos de dados até imagens. Use-a para criar rapidamente imagens de marca, como gráficos e vídeos de mídia social. Aproveite-a como um Ferramenta de marketing de IA para adicionar gráficos a apresentações de marketing ou documentos internos para a equipe. 🙌

melhores recursos do #### Visme

A biblioteca de imagens contém milhões de gráficos e fotos exclusivos

Pesquise por caso de uso para restringir a biblioteca de imagens de acordo com suas necessidades

Colabore em tempo real com sua equipe de design para obter feedback e gerar ideias para novos gráficos

A ferramenta também oferece um calendário de conteúdo integrado e designs interativos

Limitações do Visme

Os usuários descobriram que os erros nos layouts eram difíceis de corrigir

A curva de aprendizado é acentuada, incluindo aprender a navegar na interface

Preços do Visme

Básico : Gratuito

: Gratuito Starter : US$ 29/mês

: US$ 29/mês Pro : US$ 59/mês

: US$ 59/mês Para equipes: preços personalizados

Visme classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

10. DeepAI

via DeepAI A DeepAI oferece um conjunto de ferramentas para criar imagens e aumentar sua criatividade, seja você um gerente de produto o design de um produto pode ser feito por um profissional de marketing, artista ou marketing. Explore a biblioteca de imagens de IA para se inspirar ou carregue seu próprio design e faça edições usando os recursos de IA.

Melhores recursos do DeepAI

Crie rapidamente uma imagem inserindo um prompt de texto, escolhendo um estilo e pressionando o botão gerar

Use o editor de imagens para fazer correções rápidas em uma foto

Use os recursos de super-resolução e difusão estável para imagens personalizadas

Pesquise na comunidade para encontrar inspiração e designs criados por outros usuários

Limitações da DeepAI

Alguns usuários descobriram que a ferramenta frequentemente gerava imagens borradas

Ela pode apresentar bugs e ser lenta

Preços do DeepAI

Pague conforme o uso: Compre créditos de US$ 5 a US$ 1.000

Compre créditos de US$ 5 a US$ 1.000 Torne-se um DeepAI Pro: US$ 4,99/mês com limites de crédito

Avaliações e resenhas do DeepAI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Outras ferramentas de IA

Embora essas alternativas do Dall-E facilitem a geração de imagens, as ferramentas de ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp oferecem um conjunto de recursos de IA para melhorar todo o processo de design . Desde a criação de legendas geradas por IA para imagens até a atribuição automática de tarefas para a equipe de design, é uma ferramenta completa. 💪

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

Use o ClickUp para simplificar o gerenciamento de tarefas, acelerar a redação de conteúdo e aumentar a produtividade graças às integrações, tudo com IA. IA do ClickUp inclui centenas de recursos para inúmeros casos de uso. Crie tudo, desde textos de vendas e e-mails de marketing até postagens em mídias sociais e descrições de produtos, na metade do tempo. ⏲️

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Além da criação de conteúdo, você pode atribuir tarefas automaticamente e definir cronogramas para ficar por dentro do andamento do projeto. Colabore em tempo real com ferramentas de brainstorming como Visualizações de quadro branco e muito mais.

melhores recursos do #### ClickUp

Estimule a criatividade usando prompts para gerar ideias de aprimoramentoDesign de UXcampanhas de brainstorming ou planejamento de eventos

Resuma tarefas, comentários e tópicos em segundos para gerar conclusões importantes

Projetado para equipes de negócios,colaboração em tempo real torna o processo de design mais criativo e eficaz

Diferentes exibições permitem que você visualize seu processo de design da maneira que fizer mais sentido para você

Projete, acompanhe os testes e avalie o progresso de todas as suas campanhas de design em um único espaço

Limitações do ClickUp

No momento, o ClickUp AI está disponível apenas no aplicativo da Web, mas a implementação móvel está a caminho

Há um pouco de curva de aprendizado, simplesmente porque há muitos recursos

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.745 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.795 avaliações)

Aproveite a IA para aprimorar seus processos

Com essas alternativas do Dall-E, é mais fácil do que nunca gerar imagens a partir de texto. Economize tempo e aumente a criatividade usando uma dessas ferramentas para branding, divulgação e marketing.

E quando você precisar de uma ferramenta mais abrangente, não há nada melhor do que o ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a usar a IA para otimizar todos os seus processos e se sentir como um artista no trabalho. 🙌