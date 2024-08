10 exemplos impressionantes de arte gerada por IA

No início da década de 1970, o artista Harold Cohen começou a desenvolver sistemas de arte com IA na Universidade da Califórnia em San Diego. Desde então, pesquisadores do MIT, de Stanford e de outras universidades em todo o mundo criaram arte usando IA. Em essência, temos exemplos de arte com IA há mais de meio século.

Arte de IA de Harold Cohen de 1977-78 (Fonte: Museu Whitney de Arte Americana )

A maior diferença entre essas primeiras peças e a arte de IA de hoje é a capacidade de qualquer pessoa - você, eu e praticamente todas as pessoas com uma conexão de Internet ativa - de criá-la.

Na última década, a arte com IA evoluiu exponencialmente, abrindo possibilidades nunca antes vistas. Neste artigo, escolhemos alguns exemplos populares de arte com IA para lhe dar uma ideia do que você pode fazer com a GenAI.

Entendendo o processo de criação de arte com IA

A arte de inteligência artificial refere-se a qualquer artefato visual criado ou aprimorado com a ajuda da IA generativa. Normalmente, você insere uma descrição textual da sua ideia e a IA cria a imagem.

Se estiver usando a IA do Canva para remover o fundo da sua fotografia ou o Midjourney para dar vida a uma ideia, você estará criando arte com IA.

Casos de uso de arte com IA

Precisa de uma foto formal para seu perfil no LinkedIn? Sem problemas. Um retrato gerado por IA pode adicionar um terno e uma gravata a uma selfie que você tirou agora mesmo. Quer encomendar uma obra de arte para sua sala de estar, mas não tem orçamento? Basta criar uma pintura gerada por IA.

Em todos os setores, a IA pode fazer muito mais. Como uma tecnologia emergente, os exemplos de arte com IA são predominantes em casos de uso como:

Marketing : Banners digitais, visuais, publicações em mídias sociais com base em diretrizes específicas da marca

: Banners digitais, visuais, publicações em mídias sociais com base em diretrizes específicas da marca Prototipagem : Especialmente em design arquitetônico ou de moda para criar protótipos que, de outra forma, seriam caros ou demorados para produzir

: Especialmente em design arquitetônico ou de moda para criar protótipos que, de outra forma, seriam caros ou demorados para produzir Aprimoramento de imagem : Geração de elementos adicionais para imagens existentes, como adicionar um paletó formal ou um carro sofisticado a uma foto

: Geração de elementos adicionais para imagens existentes, como adicionar um paletó formal ou um carro sofisticado a uma foto Escala: Multiplicação de imagens com alterações simples, como o tamanho, uma parte da imagem ou o texto dentro dela. Aferramenta de IA de mídia social que pode fazer isso é uma bênção para as equipes de marketing

Ferramentas de arte de IA

Dependendo da necessidade e da complexidade do caso de uso de cada pessoa, a ferramenta que ela usa varia muito. Aqui estão algumas comumente disponíveis Geradores de arte de IA que você pode experimentar para criar obras de arte geradas por IA.

OpenAI's DALL-E

Conhecido como o primeiro gerador de imagens de IA convencional, o DALL-E continua sendo muito popular. As imagens criadas pela versão mais recente, DALL-E 3, tendem a ser extremamente realistas e de alta qualidade.

Imagem do Google 2

O Gemini do Google, anteriormente conhecido como Bard, agora permite a geração de imagens diretamente em sua interface. As maiores vantagens do Gemini são sua interface de usuário limpa e simples, semelhante à da Pesquisa do Google, e o fato de ser gratuito!

Midjourney

O Midjourney é conhecido por ser um dos geradores de arte mais estáveis, produzindo resultados de altíssima qualidade que foram para ganhar prêmios também. A maior reclamação sobre o Midjourney é que ele não é fácil de usar e só pode ser acessado pelo Discord.

Se você estiver disposto a pular esse obstáculo extra para usar a ferramenta, aqui estão alguns Exemplos de avisos no meio da jornada para você começar.

Adobe Firefly

Como uma extensão natural de sua suíte de produtos criativos, a Adobe lançou recentemente o Firefly, um programa de Ferramenta de IA para designers . Além de criar recursos visuais em resposta a solicitações, o Firefly também aceita imagens de referência. Isso significa que você pode alimentar a ferramenta com um esboço ou uma obra de arte e pedir ao Firefly que crie um resultado semelhante. E pronto!

Microsoft Designer

Ao contrário das ferramentas acima, que usam seus próprios modelos, o designer da Microsoft usa o DALL-E. Ele oferece uma alternativa simples, acessível, amigável para iniciantes e gratuita ao ChatGPT Plus, o que o torna imensamente atraente para amadores e entusiastas.

Além disso, como parte do conjunto de produtos Copilot, ele também é um ótimo complemento para o Ferramentas de criação de conteúdo de IA .

Canva

Mídia mágica do Canva integra imagens com IA ao fluxo de trabalho criativo

Com o software de colaboração de design com tecnologia de IA, você pode gerar imagens a partir de texto, alterar estilos, redimensionar, limpar imagens, remover planos de fundo e muito mais! Você também pode incorporar as mais recentes tendências de design gráfico em seu trabalho sem esforço.

Diferentemente das ferramentas proprietárias, o gerador de imagens com IA do Canva integra vários modelos, como Magic Media, Dall-E e Imagen, para oferecer recursos de criação de arte diretamente em sua plataforma. Isso cria uma enorme vantagem para aqueles que desejam experimentar vários modelos antes de concluir sua tarefa.

Apesar de suas inúmeras possibilidades, a arte com IA é diferente da arte tradicional. Isso apresenta desafios únicos.

Arte tradicional vs. arte com IA

A arte tradicional envolve a criação de artefatos visuais, normalmente à mão ou digitalmente, usando ferramentas de design. Com a IA, a ferramenta faz a criação, e o usuário só faz a entrada de dados.

Algumas outras diferenças importantes são:

Habilidade: A arte tradicional é criada por designers que têm algum nível de habilidade na área. A criação de arte de IA não requer habilidades de design, mas é preciso ter alguma habilidade em estímulos.

Os entusiastas da arte com IA argumentam que, no futuro, a imaginação será uma habilidade mais valorizada do que o design (no sentido tradicional).

Entrada: A arte tradicional exige que o usuário crie a imagem usando vários elementos de design. Geralmente, os designers adicionam meticulosamente formas, cores, ícones e fotografias para criar um resultado coeso.

A arte de IA pode ser criada digitando o que você precisa. Por exemplo, se você digitar: "Gato lendo um livro usando óculos de leitura sentado em uma biblioteca de aparência vintage" no Microsoft Designer, este é o resultado provável que você obterá.

Um exemplo de arte de IA criado com Microsoft Designer Tempo: A arte tradicional é meticulosa e consome muito tempo. A arte com IA é rápida - a imagem acima levou 10 segundos para ser gerada.

Iteração: A arte tradicional exige tempo e habilidade para ser iterada. Qualquer acréscimo ao briefing inicial pode exigir um esforço significativo. A arte com IA pode iterar muito rapidamente. Ao acrescentar "Deixe o gato branco. Acrescente uma caneta tinteiro." ao prompt de arte de IA acima, obtive as imagens abaixo instantaneamente.

Variantes de arte de IA criadas com o Microsoft Designer

O exemplo acima ilustra como você pode imaginar algo e criar instantaneamente um visual para isso. É simples assim!

Vamos dar uma olhada em algumas das artes de IA mais populares e surpreendentes para entender as possibilidades reais que se abrem diante de nós.

Arte de IA em exemplos do mundo real

Qualquer arte criada com Ferramentas de IA como DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon ou Runway é arte com IA. Veja o que os primeiros usuários e os pioneiros da arte com IA fizeram até agora.

1. Retrato de Edmond de Belamy

edmond de Belamy (Fonte: Wikimedia Commons )_

Em 2018, membros do coletivo parisiense Obvious usaram IA generativa para criar um retrato de Edmond de Belamy, um personagem fictício criado por eles. Eles usaram um algoritmo de código aberto e o treinaram em 15.000 retratos do século 14 ao 19.

Essa obra de arte ganhou notoriedade quando se tornou a primeira obra de arte criada usando IA a ser leiloada na Christie's, em Nova York. A pintura foi vendida por US$ 432.500 nesse leilão.

2. DeepDream do Google

Imagem criada com o DeepDream (Fonte: Wikimedia Commons )

O DeepDream é uma forma de arte de IA que usa pareidolia algorítmica para criar uma versão psicodélica e onírica de imagens existentes. Desde então, os pesquisadores têm usado o DeepDream em conjunto com ambientes de realidade virtual para experimentos em psicologia cognitiva e pesquisa cerebral.

3. Realidades artificiais por Refik Anadol

realidades artificiais: Coral por Refik Anadol (Fonte: refikanadol.com )_

Encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, essa arte de IA de Refik Anadol combina enormes conjuntos de dados de imagens de corais para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Trata-se de um projeto multidisciplinar que combina visualização de dados, aprendizado de máquina e impressão 3D.

4. Organismos híbridos de Sofia Crespo

Neural Zoo by Sofia Crespo (Fonte:) neuralzoo.com )

A artista argentina Sofia Crespo utiliza dados do mundo natural e cria formas de vida especulativas. No projeto Neural Zoo, ela pega imagens do mundo natural e as reorganiza para criar visuais impressionantes da natureza imaginada, refletindo a maneira como a criatividade humana funciona. Ela usa essa forma para questionar o impacto da IA na arte e na criatividade, levantando questões importantes para seu futuro.

5. Campanha de arte digital da BMW

carros de arte da BMW (Fonte: bmw.com )_

A arte não se restringe apenas a museus e demonstrações. A arte com IA também não é. Várias empresas têm usado a arte da IA de várias maneiras. Uma das campanhas mais impressionantes do passado recente são os carros de arte da BMW.

Como parte de seus programas de patrocínio de artes e cultura, a BMW colaborou com o tecnólogo criativo Nathan Shipley e o colecionador de arte Gary Yeh para treinar a IA em 900 anos de história da arte e criar 50 novas obras de arte. Em seguida, elas foram mapeadas por projeção em uma versão virtual do Gran Coupe Série 8.

6. Rótulos exclusivos da Nutella

Rótulos de produtos gerados por IA da Nutella (Fonte: Ogilvy Itália )

A etiquetagem de produtos é uma das tarefas mais comuns na linha de produção. Uma etiqueta pré-projetada é impressa e colada em todos os produtos para manter a consistência e a marca. A Nutella usou a arte da IA para mudar isso.

A Nutella criou sete milhões de rótulos de potes exclusivos para o mercado italiano. Isso gerou curiosidade e aumentou a demanda. Muitos amantes da Nutella também ficaram entusiasmados com a possibilidade de ter um pote único e exclusivo.

7. Mal posso esperar pelo inverno em Nova York

arte de IA baseada em pixels pelo usuário do Reddit (Fonte: BlickyBloop )_

Há centenas de milhares, se não milhões, de fotografias que tentam capturar a sensação do inverno na cidade de Nova York. Ela é romantizada em filmes, músicas, televisão e muito mais. No entanto, esse usuário do Reddit encontrou uma maneira simples, mas marcante, de representar uma cena clássica de inverno da Big Apple usando IA.

As camadas, a profundidade e os pequenos detalhes (inclusive os flocos de neve caindo) criam um efeito impressionante em uma imagem que é bastante comum. O usuário aplicou um tratamento visual antigo, no estilo de videogame, para fazer com que a arte gerada por IA parecesse ao mesmo tempo vintage e ultramoderna.

8. Animais em trajes espaciais

Animais em trajes espaciais pelo usuário do Reddit (Fonte: Multigrin )

Se você já se perguntou como seu amado companheiro felino seria equipado para viajar no espaço, a arte gerada por IA pode lhe mostrar.

Essa imagem hiper-realista, que inclui o pelo e os bigodes do gato, mostra como os geradores de arte de IA, como o Image Creator do Bing, nesse caso, podem transformar seus visuais de devaneios ociosos em arte fotorrealista.

9. Robôs pós-apocalípticos

robôs pós-apocalípticos (Fonte:) Vitrine no meio da jornada )_

Um usuário do Midjourney imagina um mundo pós-apocalíptico com um robô enferrujado interagindo com flores em uma paisagem urbana desordenada. O modelo interpreta a Solicitações de arte de IA precisamente, adicionando nuvens amarelas, uma parede coberta de grafite, etc.

A capacidade da IA de desenvolver essas obras de arte com design meticuloso é um divisor de águas para a criação de protótipos. Imagine um aspirante a roteirista de Hollywood podendo criar seus próprios moodboards e storyboards para uma apresentação mais eficaz!

10. Créditos de abertura de Invasão secreta

Imagem dos créditos de abertura de Secret Invasion (Fonte:) The Verge )

Por falar em Hollywood, os produtores de Marvel's Secret Invasion usaram IA para criar seus créditos de abertura. Isso é especialmente interessante porque o produtor executivo disse que eles fizeram a escolha deliberada de usar a IA porque ela "brinca com os próprios temas do programa", ou seja, uma população Skrull que muda de forma.

No entanto, esse caso de uso abriu uma caixa de Pandora de perguntas no mundo da arte sobre dados de treinamento, direitos dos artistas, os perigos da IA e a criatividade ética.

O futuro da arte gerada por IA

Os exemplos acima de arte com IA demonstram duas coisas: as infinitas possibilidades da arte com IA e o impacto real que ela pode ter no futuro das vidas humanas.

Embora você possa usar qualquer ferramenta e criar vastas possibilidades, o impacto da arte com IA está sendo seriamente debatido. Alguns dos principais assuntos de discussão são:

Capacidades: Como auxílio criativo, a IA é mais poderosa do que qualquer ferramenta que os artistas tenham usado até agora. Ela não apenas permite a criação rápida, mas também possibilita iterações e aprimoramentos em grande velocidade. À medida que os modelos evoluem, esperamos que isso só melhore - dramaticamente.

Dados: Um dos aspectos fundamentais da arte de IA são os dados usados para treinar os modelos. Muitos geradores de arte com IA não divulgam seus dados de treinamento, o que torna o processo escorregadio quando se trata de violações de direitos autorais e dos direitos dos artistas tradicionais que criaram esses estilos.

Por exemplo, a função de voz ChatGPT da Open AI era suficientemente semelhante à da atriz Scarlett Johansson para que levou a consequências legais .

Ética da IA: O uso ético de tais dados também é complicado, especialmente para artistas que talvez não tenham conhecimento tecnológico suficiente para compreender os fundamentos desse uso.

Por exemplo, o diretor e produtor executivo de Secret Invasion, Ali Selim, disse que não entende muito bem como a IA funciona, mas é fascinado pelo que ela pode criar. Claramente, há muito a ser aprendido e avaliado, tanto pelos artistas quanto pelas pessoas que estão criando geradores de arte com IA.

Direitos autorais: A O tribunal dos EUA decidiu no ano passado que as imagens geradas por IA sem qualquer contribuição humana não podem ser protegidas por direitos autorais de acordo com a legislação dos EUA. Sem um conhecimento claro dos dados de treinamento - que é parte integrante do que significa "entrada" - há uma falta de consenso sobre o que constitui propriedade intelectual.

Entretanto, esses são problemas iniciais comuns encontrados em qualquer nova tecnologia. Para chegar a uma solução que funcione para todos, a comunidade artística e os especialistas jurídicos e tecnológicos precisarão se reunir e acertar os detalhes.

O ponto principal é que uma colaboração frutífera e justa entre humanos e algoritmos de IA beneficia a todos. Os exemplos de arte com IA acima mostram que a IA democratiza a capacidade de criar arte. Talvez você não precise saber como misturar aquarelas ou ser bem versado nos princípios do design, mas sua capacidade de imaginar e articular será a chave para criar uma excelente arte de IA.

As ferramentas de arte com IA também produzem iterações e variações na velocidade da luz, criando eficiências extraordinárias em escala para humanos e organizações.

