Tendências de design gráfico para destacar sua empresa em 2024

Todos os anos, vemos novas tendências surgirem no setor de design e as antigas desaparecerem; 2024 não é exceção. A Inteligência Artificial (IA) está atualmente no centro de uma mudança transformadora, alterando nossos métodos de criação e estilos visuais.

hipersurrealismo 3D, mapeamento de calor e impressões inspiradas na natureza são algumas das tendências que mudarão o cenário do design gráfico em 2024. Quer você seja um designer gráfico experiente ou um novato, é um momento empolgante para fazer parte desse cenário.

Esta postagem do blog resume os vários elementos de design que estão moldando a forma como nos comunicamos, inspiramos e nos envolvemos atualmente e como você pode fazer com que eles funcionem para a marca de sua empresa.

Mas, antes de irmos direto ao assunto, vamos esclarecer o básico e entender o que significa design gráfico e por que é essencial estudar suas tendências.

O que é design gráfico?

O American Institute of Graphic Arts (AIGA®) define design gráfico como a "arte e a prática de planejar e projetar ideias e experiências com conteúdo visual e textual"

O conteúdo em si pode ser tão simples quanto o logotipo de uma empresa (como a marca de verificação Swoosh da Nike) ou tão complexo quanto os layouts de página em um site.

Atualmente, quase todo mundo pratica alguma forma de design gráfico, seja criando uma apresentação para o trabalho ou adicionando texto a gráficos de mídia social para aprimorar ou transmitir uma mensagem.

A importância de analisar as tendências de design gráfico

As tendências vêm e vão. Então, por que é essencial mantê-las sob controle? Porque seguir e entender as tendências indica ao seu público que você está em sintonia com os gostos e preferências dele.

Mais importante ainda, as tendências de design gráfico inspiram você a pensar fora da caixa, inclusive experimentando novas técnicas e mesclando estilos antigos com novos.

Isso ajuda a melhorar a percepção da sua marca e a ser mais relevante e estar em contato com a sua base de clientes. Manter-se atualizado com as tendências atuais de design gráfico ajuda a manter uma vantagem competitiva em seu setor.

Visão geral das principais tendências de design gráfico para 2024

Aqui estão as 10 principais tendências que estão ampliando os limites da criatividade e da transformação no design gráfico este ano.

1. Fusão do futuro

Remanescente da estética cyberpunk, a fusão do futuro equilibra designs gráficos futuristas e de ponta com uma sensação de identificação. A paleta de cores permanece enraizada em azuis, pretos e marrons profundos, pontuada por roxos, rosas e cianos neon.

De mascotes e logotipos a materiais publicitários, você pode aplicar a fusão do futuro de várias maneiras para infundir vitalidade à sua marca.

O destaque dessa tendência de design gráfico é sua capacidade de reunir diversos elementos interativos para criar algo novo e voltado para o futuro, como visto na capa do álbum abaixo:

O trabalho artístico usa formas fluidas em vez de geométricas e uma mistura de tons frios com uma figura holográfica contrastante no centro. Ela sugere uma influência digital ou tecnológica, uma marca registrada do design de fusão do futuro.

2. hipersurrealismo 3D

Essa tendência de design gráfico enfatiza imagens realistas, porém surreais, geralmente criadas usando técnicas de modelagem e renderização em 3D.

Ela incorpora formas abstratas e orgânicas, cores vibrantes, personagens peculiares e fontes experimentais para criar imagens que parecem saídas diretamente de filmes como Dune ou Blade Runner.

A reformulação da marca 2024 do Reddit incorpora essa tendência com seu mascote 3D e símbolo de logotipo.

via Reddit o hiper-surrealismo em 3D é particularmente útil quando os designers gráficos desejam transmitir várias facetas de uma mensagem simultaneamente, permitindo um amplo envolvimento do público.

Ele estabelece uma sensação de outro mundo ou de "estranheza" que você pode ter notado em algumas das últimas tendências e campanhas de moda.

Dê uma olhada nas ilustrações surreais da ilustradora Nico Ito para a bolsa Gucci Bamboo 1947. Sua arte é uma colagem animada de fantasia e realidade, misturando uma bolsa de luxo foto-realista com um cenário de outro mundo, encapsulando perfeitamente a essência do hiper-surrealismo em 3D.

via Harpers Bazaar Considerando como Ferramentas de design de IA como o AutoDraw e o Designs.ai ajudaram os designers a ultrapassar os limites da experimentação visual, o hiper-surrealismo 3D é uma tendência que continuará a crescer em popularidade.

3. Mapeamento de calor

O mapeamento de calor usa gradientes de cores para representar visualmente a densidade ou a intensidade dos dados. Ele é usado em design de experiência do usuário (UX), web design e gráficos de informações para destacar áreas de interesse ou atividade em ambientes ricos em dados.

Mas agora, lentamente, ela tem encontrado uso além das raízes convencionais da visualização de dados. Hoje, os designers criam visuais envolventes que imitam a faixa dinâmica da intensidade do calor e transmitem uma mensagem sutilmente usando gradientes de cores e texturas.

Por exemplo, em um pôster promocional, você pode destacar áreas que devem chamar mais atenção ou ação com cores quentes, como vermelhos e laranjas. Em contrapartida, as áreas menos críticas são representadas em cores mais frias, como azuis e verdes.

O mapeamento de calor ajuda a direcionar a atenção do público para as áreas focais do design que não apresentam sinais visuais claros.

4. Visuais inclusivos e combinações de cores acessíveis

Embora a diversidade e a representatividade devam ser um padrão do setor, e não uma escolha, elas estão fazendo um grande avanço em 2024.

O design gráfico inclusivo envolve a criação de conteúdo visual que seja acessível e utilizável por todos, independentemente de suas habilidades.

O design inclusivo garante que todos possam interagir com o conteúdo de forma significativa, inclusive aqueles com deficiências visuais, auditivas, cognitivas e motoras. Ele também celebra um espectro mais amplo de raças, gêneros, etnias e tipos de corpos.

Um exemplo clássico é a biblioteca de emojis do Google, que agora inclui uma variedade de tons de pele, estilos de cabelo e expressões de gênero.

via Fontes do Google Além disso, os designers priorizam a acessibilidade adotando paletas que atendem às WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Isso torna os designs prontamente visíveis para pessoas com daltonismo.

Mas a tendência de acessibilidade não termina com as telas de desktop. Ela também oferece modos claros e escuros e diferentes níveis de zoom para telas de celular. Isso garante que as informações permaneçam legíveis entre as preferências dos usuários e as diversas plataformas.

No ano passado, a campanha "Live There" do Airbnb usou alto contraste entre elementos de primeiro e segundo plano, tornando o conteúdo legível para pessoas com deficiência visual.

via Dexigner A inclinação para a inclusão e a acessibilidade reconhece o poder do design para criar empatia, compreensão e um senso de pertencimento em escala global.

5. Estética inspirada na natureza

Com as pessoas prestando mais atenção do que nunca às questões e causas ambientais, o apreço por padrões e texturas naturais está aumentando. Mas não é mais suficiente para as marcas adicionar ou integrar a cor verde aos designs para mostrar que uma empresa está "se tornando verde"

A estética inspirada na natureza assumiu o centro do palco, com imagens de flores e plantas, céu azul, texturas de madeira, aquarelas e padrões de animais, como estampas de zebra, entrando em voga em uma tendência de design gráfico encantador.

As embalagens, por exemplo, estão se movendo em direção a designs mais limpos e terrosos que enfatizam paletas de cores ecologicamente conscientes e materiais reciclados.

A campanha "Botanical Beauty" da Yves Rocher destaca perfeitamente os motivos inspirados na natureza em um design sereno e botânico. Como a marca usa ingredientes naturais em seus produtos de beleza, ela lançou caixas de embalagem com ilustrações de plantas em aquarela.

via Fórum de anúncios Obviamente, essa é uma das tendências de design gráfico que não pode ser aplicada a todos os nichos. Entretanto, o design de embalagens em setores como alimentos e bebidas, cosméticos e medicamentos certamente pode aproveitar o poder e a beleza da natureza.

6. Estética de colagem de mídia mista

Essa abordagem artística mistura formas, imagens, cores vivas e texturas para criar composições estimulantes. As colagens, por exemplo, permitem criações espontâneas e imprevisíveis que podem ressoar profundamente com o público.

Vemos artistas misturando influências culturais para criar referências vibrantes e interculturais com visuais impressionantes que evocam nostalgia em suas colagens digitais, enquanto outros criam paisagens surreais com elementos psicodélicos.

via Arte digital africana Seja um mosaico digital ou uma obra de arte artesanal de cortar e colar, a mídia mista organizada em um layout de colagem traz uma estética distinta e atraente para a vanguarda das tendências de design gráfico.

7. Retrofuturismo

No design gráfico, o retrô sempre esteve na moda. Nos últimos anos, observamos um movimento crescente em direção à estética vintage e a toques retrofuturistas que fazem referência aos anos 70, 80 e 90.

Essa tendência de design gráfico revive o charme de acabamentos texturizados, cores vibrantes e tipografia clássica com fontes como Lobster, Metropolis e Pacifico.

As empresas estão aproveitando o potencial dessa tendência de maneiras inovadoras para cativar o público, diferenciar sua marca e contar uma história interessante.

Isso inclui anúncios que apresentam carros clássicos voando em uma paisagem urbana futurista ou modelos vestindo roupas vintage em um contexto de exploração espacial, misturando nostalgia com futurismo para um impacto visual poderoso.

via Midjourney no Reddit O retrofuturismo rompe as lacunas geracionais e comunica de forma única a complexidade, a simplicidade, a inovação e a tradição.

8. Pixels retrô

Lembra-se dos gráficos de computador do Nintendo, Sega Genesis e Atari 2600? Fundidos com elementos de estilo de pixel de 8 bits, jogos anteriores como Super Mario e Pac-Man eram os favoritos de todos nos anos 80 e 90. O estilo visual pixelado está de volta.

via Nintendo Atualmente, os designers usam software de design de jogos para combinar visuais em blocos, paletas de cores limitadas e designs distintos baseados em grades para evocar nostalgia e simplicidade.

Entretanto, somente algumas empresas conseguem implementar essa tendência de design com sucesso. Mas algumas marcas populares estão apostando no visual e na sensação "retrô".

A Lacoste, por exemplo, deu ao logotipo de crocodilo, sua marca registrada, uma transformação pixelizada em colaboração com o Minecraft, criando uma coleção de roupas e acessórios inspirada na estética do jogo.

Por outro lado, o Minecraft introduziu itens especiais no jogo, como roupas com a marca Lacoste e um mapa especialmente projetado chamado "Croco Island" em seus jogos virtuais.

O exemplo demonstra como os pixels retrô aprimoraram a essência criativa de ambas as marcas e criaram experiências imersivas que fizeram a ponte entre o real e o digital.

9. Tipografia experimental

Essa tendência de design gráfico adota o uso imaginativo de layouts, fontes e formas de letras e cria algumas fontes experimentais interessantes.

Diferentemente da tipografia tradicional, que se concentra principalmente na consistência e na legibilidade, especialmente em mídia impressa e digital, a tipografia experimental prioriza o tratamento de letras e palavras como formas de arte por si só.

A imagem abaixo é um excelente exemplo de como percebemos e interagimos com letras e textos.

via The Designest A escultura da letra 'Y' reimagina um caractere tipográfico como um objeto tridimensional. Ela combina formas abstratas com outros materiais (as cascas de ovos) e substâncias (o líquido turquesa).

Ela combina perfeitamente elementos industriais em uma abordagem lúdica de CGI, incentivando o público a considerar a letra sob uma nova perspectiva, além de seu lugar no alfabeto ou em um conjunto de fontes.

Sem dúvida, a tipografia experimental acrescenta um toque exclusivo ao design gráfico que é tão instigante quanto visualmente atraente.

10. Anti-design

"Anti-design" é a última coisa que você esperaria ver em uma lista de tendências de design gráfico. Mas, para muitos designers, é a estética preferida.

O antidesign é uma abordagem moderna que busca expandir o que o design pode ser. Caracteriza-se por sua adoção de layouts caóticos, cores conflitantes e tipografia não convencional e, muitas vezes, dissonante.

O antidesign desafia as expectativas do público e instiga uma reação mais emocional ou contemplativa, oferecendo uma alternativa aos padrões de design aceitos. Ele geralmente se inspira em movimentos artísticos de vanguarda, como o dadaísmo ou o brutalismo.

Embora às vezes só seja prático para todas as aplicações, o antidesign encontrou um ponto de apoio em contextos artísticos, culturais e comerciais específicos em que o objetivo é fazer uma declaração ousada ou desafiar as normas.

O papel das tecnologias avançadas na formação das tendências do design gráfico

As maiores tendências de design gráfico geralmente evoluem em conjunto com a tecnologia. No design gráfico, a tecnologia influencia tanto o processo de design e designs finais. Então, quais tecnologias têm o potencial de atualizar a comunicação visual e o design em 2024? Vamos descobrir.

1. IA generativa

Imagine usar uma ferramenta que entenda sua intenção de design, sugira paletas de cores com base em seu público-alvo e crie quadros de humor inspirados em suas referências selecionadas. É exatamente isso que a IA generativa faz.

Ela utiliza algoritmos e modelos de aprendizado de máquina (ML) para gerar imagens, padrões, layouts e elementos de design. Além disso, ela pode automatizar o redimensionamento de imagens, a remoção de fundos e a correção de cores, liberando as equipes de design para se concentrarem em outras tarefas, como a criação de estratégias. Geradores de arte de IA como DALL-E, Midjourney e Jasper Art, surpreenderam os designers profissionais com sua capacidade de transformar texto em imagens realistas.

via Viagem intermediária Elas simplificam os fluxos de trabalho e oferecem inspiração. E sim, ao contrário da crença popular, a IA não está aqui para roubar empregos, mas para ser o assistente definitivo de um designer.

2. Realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR)

Embora as tecnologias de AR e VR já existam há alguns anos, elas estão sendo apontadas como a próxima grande novidade no design gráfico, e por um bom motivo. Os diretores de criação usam a AR para criar campanhas publicitárias exclusivas e interativas que aumentam o envolvimento do público e são um banquete visual.

Por exemplo, outdoors ou pôsteres podem desencadear experiências de marca imersivas diretamente do dispositivo móvel de um usuário, como testes virtuais ou jogos interativos. A AR pode sobrepor informações digitais em espaços físicos, ajudando a visualizar projetos arquitetônicos ou de design de interiores.

O aplicativo IKEA Place, por exemplo, permite que os usuários coloquem modelos 3D de produtos IKEA em seu ambiente com a ajuda das câmeras de seus smartphones.

via IKEA Por outro lado, a RV permite que os designers criem ambientes totalmente imersivos para jogos, eventos virtuais ou simulações. Isso inclui tudo, desde passeios arquitetônicos realistas até paisagens fantásticas para entretenimento.

A RV oferece novas oportunidades no design de UX, exigindo que os designers considerem a navegação espacial, a interação 3D e as experiências multissensoriais em suas criações.

3. design e impressão 3D

Conhecidos coletivamente como manufatura aditiva, o design e a impressão 3D envolvem a criação de objetos sólidos tridimensionais a partir de um arquivo digital.

O processo começa com o design 3D, em que os designers usam um software especializado para modelar objetos em três dimensões. Esse modelo digital serve como um projeto para a impressora 3D.

O processo de impressão inclui a aplicação de camadas de materiais como plástico, metal ou resina, quando necessário, com base no design digital para construir o objeto 3D.

o design e a impressão 3D reduzem o desperdício e permitem formas mais complexas e personalizadas que talvez não sejam viáveis com outras técnicas de fabricação.

Nos últimos anos, essa tendência se expandiu para novos setores, como a biomedicina, onde é usada para projetar e imprimir próteses personalizadas e engenharia de tecidos, bem como na construção, onde é usada para prototipagem e fabricação de componentes de construção.

Como gerenciar sua equipe de design gráfico

Esperamos que essas tendências de design gráfico ajudem sua equipe de design a encontrar nova inspiração para o trabalho criativo.

No entanto, apenas buscar inspiração não é suficiente. Desde o brainstorming de ideias inovadoras e a interpretação de briefs de design até a criação de designs exclusivos que repercutam no seu público-alvo, sua equipe de design assume muitas responsabilidades.

Você precisa das ferramentas e estratégias certas para aumentar a produtividade do designer e atingir as metas da equipe. Veja como fazer isso.

1. Estabeleça diretrizes e objetivos de design claros

Organize todos os elementos da identidade de sua marca em um só lugar com o modelo de diretrizes de marca do ClickUp

Diretrizes de marca claramente definidas e uma identidade visual distinta ajudam a manter todos os seus projetos de design em sintonia com a estética de sua marca.

Essas diretrizes devem abranger os esquemas de cores, as fontes, a tipografia e a "aparência" geral da sua marca para ajudar a equipe de design a entender a visão e os objetivos que você está tentando alcançar.

Por exemplo, um guia de estilo abrangente para um novo projeto de marca detalharia a paleta de cores, as opções de fontes, o uso do logotipo e os estilos de imagens.

Esse poderia ser um ponto de referência para todos os trabalhos de design relacionados, garantindo a consistência entre diferentes elementos e plataformas de design.

Use o Modelo de diretrizes da marca ClickUp para tornar esse processo rápido e sem complicações.

O modelo de quadro branco de briefing de design é usado para conduzir o briefing inicial de um design. Preencha e compartilhe facilmente detalhes sobre o projeto de design, como solicitações do cliente, objetivos e muito mais

Use o Modelo de quadro branco de resumo de design do ClickUp para listar solicitações do cliente, metas, mercado-alvo, destaques da marca e referências em um só lugar.

Para manter o guia de estilo atualizado da sua marca acessível a toda a equipe, salve-o em um espaço de trabalho colaborativo com Documentos do ClickUp .

2. Incentive sessões regulares de brainstorming

Em qualquer área criativa, é fundamental ter a liberdade de estudar tendências, trocar ideias com colegas e apresentar soluções inovadoras para as necessidades da empresa.

Para estimular a criatividade da sua equipe de design, considere a possibilidade de programar uma "Hora Criativa" semanal, em que eles possam apresentar um conceito de design, discutir novas ferramentas de web design ou um portfólio inspirador que eles considerem interessante. Quadros brancos ClickUp são extremamente úteis para colaborar em tempo real. Faça brainstorming, adicione notas e imagens e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa. Você pode adicionar contexto ao seu trabalho vinculando-o a tarefas, arquivos, ClickUp Docs e muito mais para dar andamento ao trabalho.

Coloque todas as suas ideias em um só lugar e trabalhe nelas com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp

Uma atmosfera que incentiva a geração de diversas ideias de design aumenta o vínculo com a equipe e facilita a colaboração.

Use modelos de design gráfico para orientar sua equipe na direção criativa certa.

3. Implemente técnicas eficientes de gerenciamento de projetos

Ao gerenciar projetos de design, independentemente do tamanho, um sistema robusto de processos pode orientar sua equipe desde a concepção até a execução e garantir que nenhum detalhe seja esquecido.

Equipes de design eficientes usam software de colaboração em design para monitorar prazos, definir responsabilidades e garantir o andamento tranquilo do projeto.

Compartilhe documentos com membros da equipe na tarefa e obtenha feedback sobre ativos de design sem sair do ClickUp Software de gerenciamento de projetos de design ClickUp fornece uma plataforma centralizada para coletar e organizar solicitações e prioridades de design, dar e receber feedback de design e otimizar seus fluxos de trabalho de design. Ele também oferece aos gerentes uma visão abrangente das linhas do tempo e das atribuições da equipe.

Obtenha uma visão geral da disponibilidade de todos, veja no que cada indivíduo está trabalhando e defina prioridades individuais e em nível de equipe na sua equipe de design.

Isso, combinado com o controle de tempo, relatórios de sprint e visualizações de carga de trabalho, permite que você execute qualquer projeto de design com eficiência e facilita as aprovações e o feedback.

4. Ofereça oportunidades de aprendizado e desenvolvimento contínuos

O design gráfico é um campo em constante evolução. Incentive a sua equipe a se manter atualizada sobre as últimas tendências de design e software, fornecendo acesso a cursos on-line, workshops e webinars e encorajando-os a participar de certificações de design .

Você pode oferecer um orçamento de aprendizado e desenvolvimento para que os membros da equipe se inscrevam em cursos on-line de plataformas como Udemy ou Skillshare e motivar os designers gráficos seniores a participar de seminários de liderança. Como alternativa, organize um workshop trimestral em que um especialista externo ensine à equipe novas técnicas de design ou software, como ferramentas de design thinking .

O modelo de portfólio de design do ClickUp torna mais fácil do que nunca a criação de um portfólio profissional que se destaca dos demais.

Além disso, incentive seus designers a mostrarem suas habilidades e realizações por meio de portfólios atualizados. Os Modelo de portfólio de design do ClickUp é perfeito para isso. Ele ajuda os designers a organizar seus projetos de uma forma visualmente atraente.

5. Estabeleça sessões regulares de feedback e revisão

O modelo de revisão de design do ClickUp foi criado para ajudar as equipes a simplificar seus processos de revisão

Agende sessões quinzenais de revisão individuais e em equipe para fornecer feedback sobre os projetos em andamento. Esse processo de comunicação bidirecional permite que os membros da equipe expressem seus pensamentos e preocupações, ajuda a manter a qualidade do trabalho e resolve prontamente os gargalos. Modelo de revisão de design do ClickUp pode ajudar a fazer isso com eficiência. Ele ajuda a manter todas as partes interessadas na mesma página em relação às decisões de design e fornece às equipes um processo consistente de avaliação e aprovação de designs.

Além disso, faça reuniões mensais individuais em que você discuta o progresso individual, as metas de carreira e qualquer assistência pessoal que eles possam precisar.

Designers gráficos, prontos para cativar em 2024?

Este é, de fato, um ano empolgante para o design, pois o foco passa a ser a originalidade e a individualidade da marca.

Os designers e as marcas estão prontos para se envolver e se comunicar de forma inovadora com o público.

Tecnologias emergentes, como IA e AR/VR, continuarão a fazer sua parte para acelerar a inovação do design e a comunicação visual complexa.

Planeje, execute e atinja suas metas de design da forma mais eficiente possível com as ferramentas e técnicas de design mais recentes. Registre-se no ClickUp gratuitamente e faça de cada projeto de design um sucesso!

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Quais são as principais tendências de design gráfico para 2024?

As principais tendências de design gráfico em 2024 incluem fusão futura, hiper-surrealismo 3D, mapeamento de calor, inclusão e acessibilidade, estética inspirada na natureza, estética de colagem de mídia mista, retrofuturismo, pixels retrô, tipografia experimental e anti-design.

2. Quais são as formas mais populares em 2024?

Em 2024, o design gráfico e os designers estão se afastando das formas geométricas rígidas e adotando formas mais fluidas e abstratas. As curvas e as formas orgânicas estão substituindo as linhas retas. Há também uma inclinação para imagens vetoriais terrosas e 3D inflável que imita a aparência de objetos inflados com superfícies macias e inchadas, uma referência às tendências de design centradas em tecnologia.