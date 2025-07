As 8 melhores alternativas ao n8n para automação de fluxos de trabalho em 2025

o n8n é popular por criar fluxos de trabalho visuais e ser de código aberto, mas nem sempre é a opção mais tranquila à medida que suas automações ficam mais complexas ou sua equipe cresce. O que começa parecendo simples pode rapidamente se transformar em “Por que isso quebrou de novo?”

Nós entendemos. Você não está apenas procurando conectar algumas APIs. Você precisa de uma plataforma de automação confiável que possa gerenciar fluxos de dados, lidar com lógica complexa e escalar de acordo com suas necessidades, sem tornar a depuração um trabalho em tempo integral.

É por isso que reunimos as melhores alternativas ao n8n — ferramentas criadas para fluxos de trabalho mais inteligentes, casos de uso mais intensos e equipes em rápida evolução.

Pronto para automatizar sem dificuldades?

Vamos começar.

Por que escolher alternativas ao n8n?

o n8n é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho apreciada por equipes técnicas que valorizam o controle e a flexibilidade do código aberto. Mas a flexibilidade tem suas desvantagens. Se você está enfrentando dificuldades com escalabilidade, colaboração ou usabilidade, talvez seja hora de considerar uma alternativa ao n8n.

Veja onde o n8n pode deixar a desejar 👇

Curva de aprendizado íngreme para não desenvolvedores: Este construtor visual de fluxos de trabalho é útil, mas ainda exige que os usuários entendam nós, passagem de dados e expressões. Para equipes sem formação em engenharia, ferramentas como ClickUp ou Zapier tornam a automação de fluxos de trabalho muito mais acessível

A depuração pode ser complicada: com fluxos de trabalho complexos, um pequeno erro pode interromper toda a cadeia. Rastrear lógicas aninhadas, especialmente sem um controle de versão robusto, é frustrante e retarda a colaboração

O desempenho não é infinito: Executa dezenas de fluxos de trabalho em paralelo ou processa atualizações em tempo real? O n8n pode atingir limites de desempenho. Não é incomum que configurações Executa dezenas de fluxos de trabalho em paralelo ou processa atualizações em tempo real? O n8n pode atingir limites de desempenho. Não é incomum que configurações de automação de fluxos de trabalho de alto volume apresentem lentidão ou falhas sob pressão

Falta de análises integradas: o n8n não oferece análises detalhadas ou registro de log prontos para uso. Isso dificulta o monitoramento do desempenho, a solução de problemas ou a obtenção de insights sobre como os fluxos de trabalho estão operando

As melhores alternativas ao n8n num relance

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Aqui está uma comparação rápida das principais alternativas ao n8n:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Gerenciamento completo de projetos e tarefas com automação Automação de tarefas integrada, criador de automação NLP, campos de IA, agentes de piloto automático de IA, mais de 1.000 integrações, rastreamento em tempo real, interface intuitiva Plano gratuito; personalização disponível para empresas Criar Fluxos de trabalho em várias etapas com lógica visual e manipulação de dados Construtor visual de arrastar e soltar, roteadores, filtros avançados, gatilhos baseados em programação, suporte a JSON Gratuito; planos pagos a partir de US$ 10,59/mês (1.000 operações) Zapier Conectando aplicativos SaaS populares com lógica simples Sub-Zaps, solicitações personalizadas, etapas Python/JS integradas, ferramentas de formatação Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês Pipedream Fluxos de trabalho orientados por eventos com controle profundo do código Scripts embutidos (Node.js, Python, etc.), variáveis persistentes, registro em tempo real, infraestrutura sem servidor Gratuito; planos pagos a partir de US$ 45/mês Workato Automação de nível empresarial em todos os departamentos e bancos de dados Agentes de IA, criador de receitas com recurso de arrastar e soltar, validação de esquema, mais de 1.000 conectores, recursos avançados de processamento de dados Preços personalizados Activepieces Automação de código aberto, pronta para IA, com hospedagem própria Construtor visual, auto-hospedagem, integrações reutilizáveis (TypeScript), “peças” de IA, fluxos de trabalho com intervenção humana, plataforma de automação sem código Gratuito (1.000 tarefas); planos pagos a partir de US$ 1.200/mês Tray. ai IPaaS composível para grandes equipes que criam fluxos de trabalho aprimorados por IA Construtor de agentes Merlin AI, monitoramento centralizado, blocos reutilizáveis, editor de fluxo de arrastar e soltar Preços personalizados Tines Equipes de segurança e TI que criam fluxos de trabalho com intervenção humana Construtor API-first, histórias pré-construídas, trilhas de auditoria, interface estilo chat, recursos reutilizáveis Plano gratuito disponível, planos pagos podem ser personalizados

As melhores alternativas ao n8n para usar

Vamos dar uma olhada nas melhores ferramentas que ajudam você a criar fluxos de trabalho automatizados com mais rapidez, escalar com facilidade e oferecer à sua equipe maneiras mais inteligentes de gerenciar fluxos de trabalho sem complicações.

1. ClickUp (O melhor gerenciamento de projetos tudo-em-um com automação)

Comece gratuitamente Selecione entre mais de 100 automações para otimizar fluxos de trabalho, lidar com tarefas rotineiras, gerenciar transferências de projetos e muito mais com o ClickUp Automations

Um dos maiores problemas da maioria das ferramentas de automação? Elas ficam fora do seu trabalho. Você passa mais tempo conectando zaps, gatilhos e lógica externa do que avançando nos projetos. É aí que as pessoas mudam para o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho. Ele integra a automação ao seu espaço de trabalho, exatamente onde sua equipe está.

Confira este vídeo para saber como o ClickUp Automations pode ajudar sua equipe 👇

O ClickUp Automations opera no nível da tarefa, mas se expande por suas listas, pastas e espaços. Você pode acionar ações quando uma tarefa muda de status, recebe um novo responsável, atinge uma data de vencimento ou até mesmo quando um campo personalizado específico é atualizado.

📌 Exemplo: quando um relatório de bug é criado na sua lista de controle de qualidade, o ClickUp o atribui instantaneamente ao engenheiro certo, adiciona uma etiqueta de prioridade vermelha e avisa a equipe no Slack. A lógica segue uma estrutura flexível e direta: gatilho → condição → ação. Você pode empilhar ações, criar automações em camadas e até mesmo gerenciá-las centralmente através do painel “Automações ativas”.

O que torna isso ainda melhor é a transparência do sistema. Cada automação tem um rastro. Se algo não funcionar, você pode acessar a guia Atividade para filtrar por sucesso, falha ou tipo de regra. Você pode verificar a tarefa que a acionou, ver a regra que ela violou e resolver o problema sem precisar de um console de administração ou suporte de desenvolvimento.

Use o ClickUp Automations para rastrear problemas no fluxo de trabalho com registros de atividades claros

Mas o verdadeiro salto vem com os Agentes Autopilot do ClickUp. Os Agentes Autopilot são acionados por condições, seguem instruções, acessam fontes de conhecimento específicas e publicam atualizações ou decisões diretamente em suas tarefas ou threads de chat.

Automatize atualizações de tarefas com os Agentes Autopilot do ClickUp, que agem de acordo com condições e conhecimento do espaço de trabalho

Depois, há o ClickUp Brain, o mecanismo de IA criado para ajudar as equipes a trabalhar mais rápido sem adicionar mais ferramentas. Ele ajuda a fazer mais do que você imagina, desde resumir longas sequências de comentários até automatizar fluxos de trabalho recorrentes, como criar tarefas do zero.

Acelere o trabalho com o ClickUp Brain, automatizando a criação de tarefas e fluxos de trabalho recorrentes

Melhor ainda, você pode alimentar o ClickUp Brain com prompts em linguagem natural e ver como ele cria uma automação detalhada para você em segundos. Isso é que é IA aumentando a produtividade!

Gere automações detalhadas instantaneamente com o ClickUp Brain usando prompts em linguagem natural

Com recursos avançados de automação desenvolvidos pela ClickUp Brain e AI Agents, as equipes podem ir além dos fluxos de trabalho básicos e criar sistemas que pensam à frente.

Melhores recursos do ClickUp

Automação de tarefas : automatize atualizações de tarefas , atribuições e alterações de status com mais de 100 modelos de automação integrados e gatilhos personalizados

Resumos e análises com tecnologia de IA : use campos de IA para resumir tarefas, extrair itens de ação, detectar sentimentos, traduzir descrições e muito mais, tudo dentro de suas visualizações

Agentes personalizados : configure : configure agentes de IA para realizar ações em várias etapas com base em gatilhos, instruções e conhecimento do espaço de trabalho

Integrações com ferramentas externas: integre o ClickUp com mais de 1000 ferramentas, incluindo Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Google Sheets e Salesforce

Limitações do ClickUp

Pode parecer complicado no início devido à grande variedade de opções de personalização e configuração disponíveis

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma avaliação da G2 diz

O que mais gosto no ClickUp é sua personalização e flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo às nossas necessidades específicas. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e a automação nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

O que mais gosto no ClickUp é a personalização e a flexibilidade. Seja criando fluxos de trabalho personalizados para diferentes equipes (como marketing e desenvolvimento web), usando campos personalizados para acompanhar detalhes específicos de projetos ou automatizando tarefas repetitivas, o ClickUp me permite adaptá-lo às nossas necessidades específicas. Ele ajuda a manter tudo em um só lugar, tornando o gerenciamento de projetos e a comunicação entre as equipes mais fluidos. Além disso, as integrações e a automação nos poupam muito tempo, permitindo que nos concentremos no que realmente importa.

2. Make (ideal para criar fluxos de trabalho com várias etapas e lógica de ramificação)

via Make

O Make (anteriormente Integromat) é conhecido por seu controle granular sobre o design do fluxo de trabalho. Ao contrário de ferramentas mais simples que orientam você passo a passo pela automação, o Make oferece aos usuários um editor baseado em tela para encadear visualmente várias operações, lidar com erros, executar roteadores para lógica de ramificação e processar dados em paralelo. Ele suporta módulos HTTP e análise JSON, tornando-o útil para construir integrações que requerem tratamento de lógica e interação com API.

Crie os melhores recursos

Crie “cenários” (automações) usando uma tela visual que conecta aplicativos, define condições e controla a lógica de ramificação

Programe fluxos de trabalho usando gatilhos com precisão de minutos, expressões cron ou janelas de tempo personalizadas para um cronograma de automação flexível

Aplique funções integradas de texto, matemática e data para transformar ou filtrar dados em qualquer etapa de um fluxo de trabalho

Limitações

As mensagens de erro durante a configuração do cenário são frequentemente vagas ou difíceis de decifrar, especialmente em fluxos de trabalho complexos

Alguns dizem que a depuração é frustrante — reutilizar conjuntos de dados anteriores é quase impossível sem reconstruir a execução manualmente

Defina os preços

Gratuito para sempre

Núcleo : US$ 10,59/mês

Pro : US$ 18,82/mês

Equipes : US$ 34,12/mês

Empresa: Preços personalizados

📍 Observação: O preço é para até 1.000 operações/mês.

Faça avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Make?

Uma avaliação da G2 diz

Ele oferece liberdade para criar automações incríveis e se integra bem com a maioria dos fornecedores de software. Outra coisa legal é que sempre há outra maneira. Se você estiver com dificuldades, há uma solução alternativa, seja um módulo diferente, API, integração etc.

Ele oferece liberdade para criar automações incríveis e se integra bem com a maioria dos fornecedores de software. Outra coisa legal é que sempre há outra maneira. Se você estiver com dificuldades, há uma solução alternativa, seja um módulo diferente, API, integração etc.

💡 Dica profissional: use um ambiente de teste para testar a integração de dados entre sua ferramenta atual e alternativas potenciais. Execute fluxos de trabalho paralelos por 2 a 3 semanas para detectar casos extremos que só aparecem com volumes reais de dados.

3. Zapier (ideal para criar automações SaaS em várias etapas)

via Zapier

O Zapier é uma das muitas alternativas ao n8n que vêm à mente quando as pessoas pensam em automação de fluxos de trabalho. Um de seus principais atrativos é o ecossistema de mais de 6.000 integrações de aplicativos, desde Slack e Gmail até Salesforce e Airtable.

As equipes usam o Zapier para acionar ações em diferentes aplicativos sem escrever código. A interface é limpa e a configuração baseada em lógica torna-o acessível mesmo para usuários sem conhecimentos técnicos. Para equipes que buscam reduzir tarefas repetitivas entre ferramentas populares, o Zapier é uma forte alternativa ao n8n.

Melhores recursos do Zapier

Envie chamadas API personalizadas com métodos HTTP GET, POST, PUT, DELETE e controle total do cabeçalho/corpo usando Solicitações Personalizadas

Insira scripts Python ou JavaScript para manipular dados ou chamar APIs além das funcionalidades integradas

Acione fluxos de trabalho reutilizáveis com Sub-Zaps para reduzir a duplicação e simplificar grandes arquiteturas de automação

Limitações do Zapier

A criação de tarefas duplicadas pode ocorrer quando os dados do gatilho têm formatação inesperada, especialmente com entradas de e-mail complexas

A solução de erros em Zaps (automações) com várias etapas pode ser demorada sem ferramentas de diagnóstico claras ou depuração sensível ao contexto

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Profissional : US$ 19,99/mês

Equipe : US$ 69/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Uma avaliação da G2 diz

O Zapier transformou completamente a maneira como trabalhamos. Sua interface intuitiva e vasta biblioteca de integrações facilitam a automação de tarefas repetitivas entre centenas de aplicativos, desde CRMs e plataformas de e-mail até ferramentas de gerenciamento de projetos e planilhas.

O Zapier transformou completamente a maneira como trabalhamos. Sua interface intuitiva e vasta biblioteca de integrações facilitam a automação de tarefas repetitivas entre centenas de aplicativos, desde CRMs e plataformas de e-mail até ferramentas de gerenciamento de projetos e planilhas.

4. Pipedream (ideal para criar fluxos de trabalho sem servidor e orientados a eventos, com controle profundo no nível do código)

via Pipedream

O Pipedream se destaca quando você deseja encadear APIs, lidar com transformações de dados em código ou criar automação de fluxos de trabalho próxima à camada lógica. Cada fluxo de trabalho é executado como uma função sem servidor PaaS, para que você nunca precise se preocupar com o provisionamento ou o gerenciamento da infraestrutura.

Ele também oferece um ambiente rico para depuração. Você pode inspecionar todos os eventos que acionam um fluxo de trabalho, visualizar a entrada e a saída de cada etapa e examinar logs detalhados. Esse “inspetor de eventos” é ótimo para entender o fluxo de dados, solucionar problemas e iterar rapidamente em integrações complexas.

Principais recursos do Pipedream

Execute scripts em linha usando Node.js, Python, Go ou Bash para processar dados, chamar APIs ou escrever lógica personalizada

Dimensiona automaticamente fluxos de trabalho em infraestruturas sem servidor, sem precisar gerenciar ambientes de implantação ou de tempo de execução

Armazene e recupere variáveis persistentes em execuções de fluxos de trabalho para casos de uso como contadores, sinalizadores ou estado de cache

Limitações do Pipedream

Não há opção oficial para hospedagem própria, o que limita o uso para equipes com requisitos rigorosos de residência de dados ou conformidade

Não possui um construtor de fluxo de trabalho visual no estilo BPMN, tornando os fluxos complexos mais difíceis de mapear visualmente

Preços do Pipedream

Gratuito para sempre

Básico : US$ 45/mês

Avançado : US$ 74/mês

Conecte-se: US$ 150/mês

Avaliações e comentários sobre o Pipedream

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedream?

Uma avaliação da G2 diz

O Pipedream é um software de código aberto, então você pode criar sua própria integração ou contribuir com a plataforma. Como resultado, ele é muito versátil e adaptável. O Pipedream oferece uma interface sem código que facilita a criação de fluxos de trabalho sem programação.

O Pipedream é um software de código aberto, então você pode criar sua própria integração ou contribuir com a plataforma. Como resultado, ele é muito versátil e adaptável. O Pipedream oferece uma interface sem código que facilita a criação de fluxos de trabalho sem programação.

💡 Dica profissional: Ao avaliar plataformas de automação sem código, teste-as primeiro com seu fluxo de trabalho mais complexo e confuso, não com o mais simples. As coisas simples funcionam em qualquer lugar; os cenários complexos revelam quais ferramentas têm recursos avançados de IA.

5. Workato (ideal para fluxos de trabalho automatizados de nível empresarial e orientados por IA)

via Workato

O Workato foi desenvolvido especificamente para equipes que gerenciam fluxos de trabalho multifuncionais em grande escala que exigem confiabilidade, velocidade e governança. Ele integra processos essenciais de negócios em aplicativos, bancos de dados, APIs e sistemas locais. Com seu construtor baseado em receitas, as equipes podem automatizar qualquer coisa, desde transferências de marketing até ciclos de pedido a recebimento, sem precisar escrever código.

Uma das coisas mais interessantes sobre o Workato é como ele está integrado à movimentação de dados corporativos e à orquestração de aplicativos. Ele lida com precisão com recursos avançados de processamento de dados, como validação de esquema, sincronização entre plataformas e tratamento de erros.

Principais recursos do Workato

Crie fluxos de trabalho com um editor de receitas do tipo arrastar e soltar para criar fluxos de dados complexos e condicionais entre aplicativos

Incorpore IA por meio do Agent Studio e dos aplicativos AgentX para automatizar processos como aprovações, roteamento ou validação de dados

Use conectores pré-construídos para mais de 1.000 serviços e mapeie, transforme e encaminhe dados entre sistemas com facilidade

Limitações do Workato

Implementar atualizações de integração em vários ambientes de clientes é tedioso no Workato Embedded, especialmente em grande escala

Não oferece suporte nativo a tipos de dados de dicionário, limitando a flexibilidade para agregar dados aninhados ou estruturados

Preços do Workato

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Workato

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,6 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workato?

Uma avaliação da G2 diz

Adoro os vários recursos que o Workato oferece para otimizar integrações de software. Também adoro a interface do usuário e a experiência geral do Workato. Adoro a facilidade de uso e a velocidade e qualidade do suporte ao cliente. Admiro o grande número de conexões que ele oferece para vários aplicativos. Além de tudo isso, adoro o Workato porque é a melhor plataforma iPaaS.

Adoro os vários recursos que o Workato oferece para otimizar integrações de software. Também adoro a interface do usuário e a experiência geral do Workato. Adoro a facilidade de uso e a velocidade e qualidade do suporte ao cliente. Admiro o grande número de conexões que ele oferece para vários aplicativos. Além de tudo isso, adoro o Workato porque é a melhor plataforma iPaaS.

👀 Você sabia? O mercado de plataformas de desenvolvimento sem código está a caminho de atingir a impressionante marca de US$ 84,47 bilhões até 2027, crescendo a uma taxa composta anual de 28,9% desde 2020.

📚 Leitura bônus: Exemplos e casos de uso de automação de fluxos de trabalho

6. Activepieces (Ideal para automação de fluxos de trabalho de código aberto e preparados para IA com hospedagem própria)

via Activepieces

O Activepieces é uma ferramenta de automação de código aberto que oferece criação visual de fluxos, auto-hospedagem e ações pré-construídas que ajudam você a criar fluxos de trabalho sem profundo conhecimento técnico. Ele roda em Node.js, suporta implantação em nuvem e local e inclui uma lista crescente de integrações integradas com ferramentas populares como Gmail, Slack e OpenAI.

A plataforma oferece um bom equilíbrio entre facilidade para iniciantes e orientação para desenvolvedores. Ainda em fase de amadurecimento, está se tornando uma opção preferida para equipes que desejam uma interface amigável e automação de fluxos de trabalho com baixo código, com a opção de aprofundar quando necessário.

Principais recursos do Activepieces

Integrações personalizadas criadas usando Node.js/TypeScript e publicadas como pacotes npm reutilizáveis

Incorpore o Activepieces como um construtor de marca branca dentro de produtos SaaS para automação nativa UX

Etapas com intervenção humana para pausar, revisar ou aprovar fluxos manualmente dentro dos pipelines de automação

Limitações do Activepieces

As integrações nativas são limitadas em comparação com outras plataformas, muitas vezes exigindo trabalho manual com API ou código personalizado

A documentação pode parecer escassa ou desatualizada, especialmente ao configurar credenciais OAuth ou fazer referência a aplicativos menos usados

Preços do Activepieces

Gratuito para sempre (1.000 tarefas por mês, usuários ilimitados)

Ultimate : a partir de US$ 1.200/mês

Incorporar: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Activepieces

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Activepieces?

Uma avaliação da G2 diz

É open source, portanto, as possibilidades são infinitas. Essa ferramenta é tão fácil de usar que literalmente orienta você em cada etapa, reduzindo consideravelmente as chances de erros.

É open source, portanto, as possibilidades são infinitas. Essa ferramenta é tão fácil de usar que literalmente orienta você em cada etapa, reduzindo consideravelmente as chances de erros.

7. Tray. ai (Ideal para iPaaS composível e aprimorado por IA para criar automação inteligente)

Tray. ai é uma plataforma de integração e automação criada para uso empresarial. Ela permite que as organizações criem fluxos de trabalho prontos para IA que conectam sistemas diferentes e simplificam processos de alto impacto.

Com seu construtor visual e de baixo código, as equipes podem orquestrar automações complexas, combinando pontos de decisão humanos, lógica condicional e aprendizado de máquina. É ideal para equipes empresariais que desejam controle centralizado sobre integrações, monitoramento em tempo real e recursos prontos para governança para escalar com confiabilidade.

Principais recursos do Tray.ai

Merlin Agent Builder para projetar automações inteligentes e orientadas por IA com pouca ou nenhuma codificação

Painel unificado para monitoramento centralizado, registro e tratamento de erros em escala

A arquitetura de automação composable promove microsserviços modulares e blocos de fluxo de trabalho reutilizáveis, aumentando a eficiência do desenvolvimento

Limitações do Tray.ai

As entradas de mapeamento de dados de listas suspensas mostram IDs crípticos em vez de nomes legíveis, sem que a pesquisa e a ordem dos cliques afetem os resultados

A troca de autenticação dentro dos conectores pode ser inconsistente — selecionar “atualizar tudo” pode deixar algumas autenticações inalteradas, sem uma maneira clara de identificar o que não foi alterado

Preços do Tray.ai

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Tray.ai

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tray.ai?

Uma avaliação da G2 diz

Na minha opinião, a interface do usuário é ótima! Adoro poder acompanhar claramente um diagrama que mostra como as peças interagem entre si, e a interface de arrastar e soltar é fantástica. O Tray é uma das poucas/raras ferramentas que permite uma inicialização rápida e é intuitiva em geral, para que a equipe técnica júnior possa entrar em ação e atender a algumas solicitações com pouco treinamento.

Na minha opinião, a interface do usuário é ótima! Adoro poder acompanhar claramente um diagrama que mostra como as peças interagem entre si, e a interface de arrastar e soltar é fantástica. O Tray é uma das poucas/raras ferramentas que permite uma inicialização rápida e é intuitiva em geral, para que a equipe técnica júnior possa entrar em ação e atender a algumas solicitações com pouco treinamento.

⚡ Arquivo de modelos: Modelos de mapas de processos para ClickUp, Excel e Word

8. Tines (ideal para equipes de segurança e operações de TI que criam fluxos de trabalho com intervenção humana)

via Tines

O Tines é uma plataforma de orquestração de fluxo de trabalho e IA para segurança, operações de TI e equipes empresariais. Ele ajuda as organizações a automatizar fluxos de trabalho complexos que se integram a qualquer API (sem código, com pouco código ou com código completo).

Sua interface de chat “Workbench” adiciona uma camada conversacional, permitindo que os usuários acionem fluxos de trabalho ou acessem dados por meio de linguagem natural — com segurança e sem precisar alternar entre ferramentas.

Principais recursos do Tines

Armazene recursos reutilizáveis de forma centralizada (por exemplo, JSON, listas de dados) para usar em vários fluxos de trabalho

Logs de auditoria integrados e controle de acesso baseado em funções para monitoramento de fluxos de trabalho em conformidade com as normas

Centenas de “histórias” pré-criadas (modelos de fluxo de trabalho) como pontos de partida para casos de uso comuns

Limitações do Tines

As limitações da plataforma geralmente decorrem de ferramentas de terceiros que não possuem APIs, restringindo o que o Tines pode automatizar, apesar de sua flexibilidade

O editor de scripts para ações “Executar Script” carece de recursos modernos de IDE, como autocompletar, destaque de sintaxe avançado e detecção de erros em linha, o que torna mais difícil a depuração de lógica complexa

Preços do Tines

Edição comunitária: Gratuita para sempre

Para empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Tines

G2: 4,8/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tines?

Uma avaliação da G2 diz

O Tines é uma automação que requer pouca ou nenhuma habilidade de codificação, dependendo da complexidade do que você deseja automatizar. Ele economiza muito tempo da equipe quando se trata de automatizar nossas tarefas. Já tivemos dificuldades com outras opções de automação, mas o Tines tem sido ótimo até agora. O produto deles facilita as integrações de API e, até o momento, não há nada que não possamos integrar!

O Tines é uma automação que requer pouca ou nenhuma habilidade de codificação, dependendo da complexidade do que você deseja automatizar. Ele economiza muito tempo da equipe quando se trata de automatizar nossas tarefas. Já tivemos dificuldades com outras opções de automação, mas o Tines tem sido ótimo até agora. O produto deles facilita as integrações de API e, até o momento, não há nada que não possamos integrar!

💡 Dica profissional: Antes de migrar as operações comerciais do n8n, exporte toda a lógica do fluxo de trabalho como documentação. Muitas equipes presumem que podem reconstruir a partir da memória e perdem ramificações condicionais críticas e o tratamento de erros.

