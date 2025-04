As 11 principais alternativas e concorrentes do Avoma em 2025

O Avoma, conhecido por seus recursos de gravação de reuniões, transcrição e colaboração em equipe, é uma escolha popular para muitas equipes. Embora funcione bem para algumas equipes, outras podem achar que ele não atende a todos os requisitos.

Talvez a Avoma não se alinhe perfeitamente aos seus fluxos de trabalho ou talvez você esteja procurando integrações mais profundas, recursos avançados de compartilhamento de notas ou recursos de inteligência de receita adaptados aos seus processos de vendas ou de sucesso do cliente.

A boa notícia? Você não precisa se comprometer.

Neste artigo, discutiremos algumas das principais alternativas da Avoma, detalhando seus principais recursos, pontos fortes e casos de uso ideais. Fizemos todo o trabalho pesado para você, portanto, continue lendo para ver quais ferramentas podem funcionar melhor para suas reuniões e aumentar sua produtividade!

resumo de 60 segundos À medida que as empresas se esforçam para obter uma comunicação perfeita e maior produtividade, a demanda por soluções de inteligência de reunião como a Avoma continua a crescer. Neste blog, exploramos as 11 principais alternativas e concorrentes da Avoma para representantes de vendas. ClickUp : Melhor ferramenta de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração com tecnologia de IA : Melhor ferramenta de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração com tecnologia de IA

Fireflies. ai: Melhor para fazer anotações e colaborar

Fathom: a melhor para capturar insights de vendas e resumos de chamadas

Gong. io: A melhor plataforma de análise de conversas e inteligência de vendas

Otter. ai: A melhor transcrição e colaboração para reuniões com tecnologia de IA

Wingman: A melhor plataforma de inteligência de conversação para treinamento de vendas em tempo real

Salesloft: A melhor plataforma de engajamento de vendas orientada por IA para melhorar o desempenho

Chorus. ai: A melhor ferramenta de análise de conversas para otimizar as conversas de vendas

Tactiq: A melhor ferramenta de anotações de reuniões para transcrição em tempo real e gerenciamento de tarefas

MeetGeek. ai: O melhor assistente de reunião com IA para transcrições e percepções

Grain: O melhor gravador de reuniões com IA para destaques e colaboração

O que você deve procurar nas alternativas da Avoma?

O software de gerenciamento de reuniões certo deve estar alinhado com sua maneira exclusiva de trabalhar e atender a padrões essenciais, como segurança e conformidade. Há também alguns outros fatores importantes que devem ser levados em conta e que podem fazer uma diferença real:

Recursos principais: Sua ferramenta deve facilitar a realização de reuniões. Ela deve oferecer gravação e transcrição precisas e insights com tecnologia de IA para destacar tendências e resumos automatizados que evitam que você repita gravações longas

Escalabilidade e personalização: À medida que as empresas de médio porte crescem, o mesmo acontece com suas necessidades. Procure uma plataforma que possa ser dimensionada com você, seja para adicionar mais usuários ou lidar com fluxos de trabalho mais complexos. Pontos de bônus se for possível ajustá-la para que se adapte à forma como a sua equipe gosta de trabalhar

Integrações profundas com ferramentas de negócios: Considere ferramentas que se integrem à sua pilha de tecnologia existente além dos CRMs, como ferramentas de gerenciamento de tarefas (ClickUp), plataformas de videoconferência (Zoom, MS Teams) e clientes de e-mail (Gmail, Outlook) e bases de conhecimento (Confluence)

Preço e valor transparentes: Por melhor que seja uma ferramenta, ela deve caber em seu orçamento. Procure preços transparentes, sem taxas ocultas. Um teste ou demonstração gratuitos também são úteis; você pode experimentá-los e ver se realmente funcionam para a sua equipe

As 11 melhores alternativas da Avoma em um relance

Aqui está uma visão geral dos principais softwares de assistente de reunião com tecnologia de IA para ajudá-lo a encontrar a opção ideal para as necessidades da sua equipe!

Nome Melhor para Principais recursos ClickUp Reunião abrangente, gerenciamento de tarefas e colaboração Organização de tarefas, gerenciamento de reuniões e automação de fluxo de trabalho Fireflies. ai Assistente de reunião para gravação e transcrição Integração de CRM e resumos de reuniões acionáveis Fathom Insights de vendas e resumos de conversas Sincronização de CRM e modelos específicos de vendas Gong. io Análise aprofundada de conversas e inteligência de vendas Análise de interação com o cliente e insights orientados por IA Otter. ai Transcrição e colaboração em tempo real Transcrições precisas com integração perfeita de calendário Wingman Coaching de vendas e análise de conversas em tempo real Treinamento ao vivo e acompanhamento do desempenho durante as chamadas Vendasloft Engajamento de vendas e gerenciamento de pipeline com tecnologia de IA Comunicações automatizadas e esforços de divulgação Coro. ai Otimização de conversas de vendas e análise de chamadas Acompanhamento de chamadas de vendas e otimização da estratégia da equipe Tactiq Transcrição em tempo real e organização de tarefas Equipes que desejam criar tarefas acionáveis e capturar os destaques da reunião MeetGeek. ai Transcrição de reuniões orientada por IA e insights de acompanhamento Análise aprofundada da reunião e fácil compartilhamento de percepções Grain Gravação e compartilhamento de destaques e feedback de reuniões Equipes focadas em capturar o feedback do cliente e compartilhar momentos importantes

As 11 melhores alternativas ao Avoma

Reunimos 11 das melhores alternativas da Avoma, cada uma com recursos e capacidades exclusivos para atender a diferentes necessidades. De melhores integrações e precisão de transcrição a notas avançadas geradas por IA e insights de conversas, essas alternativas têm o que você precisa.

1. ClickUp (Melhor ferramenta de reunião, gerenciamento de tarefas e colaboração com tecnologia de IA)

O ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que revoluciona a forma como as equipes gerenciam projetos, documentos e comunicação - tudo em uma plataforma unificada alimentada por IA.

O software de gerenciamento de vendas ClickUp usa IA para aumentar a eficiência das reuniões e a colaboração geral. Com recursos alimentados por IA, as equipes podem analisar tendências de dados para prever resultados de vendas e identificar possíveis desafios antes que eles surjam.

Conheça o AI Notetaker do ClickUp, seu melhor amigo para reuniões! Ele captura tudo o que importa - de itens de ação a decisões importantes - para que você possa se manter envolvido sem se preocupar em perder nada.

Após cada chamada, você recebe um resumo e uma transcrição claros e estruturados do que foi discutido. Isso significa que não será mais necessário decifrar anotações confusas mais tarde!

O que realmente diferencia o ClickUp AI Notetaker é como ele se integra perfeitamente ao restante do seu trabalho no ClickUp. O AI Notetaker pode criar automaticamente tarefas a partir das discussões da reunião ou compartilhar o resumo diretamente no bate-papo da equipe. Dessa forma, todos permanecem alinhados e nada passa despercebido.

Obtenha transcrições de reuniões e itens de ação com o anotador de IA do ClickUp

Além disso, a IA pode automatizar processos de rotina, como o agendamento de reuniões e o envio de lembretes, com base na disponibilidade e nas preferências da equipe. Isso reduz o tempo gasto na coordenação da logística e permite que os membros da equipe se concentrem em colaborar efetivamente nos negócios.

Vincule agendas, notas e acompanhamentos a tarefas com o ClickUp Meetings

Você também pode usar o editor de rich text do ClickUp Meetings para fazer anotações, adicionar comentários e marcar colegas de equipe para acompanhamentos específicos durante as reuniões. E se algo precisar ser feito após a reunião? Você pode atribuir tarefas diretamente das anotações da reunião.

Não é mais necessário vasculhar notas dispersas; tudo está estruturado e pronto para ser compartilhado com as partes interessadas.

O ClickUp Brain, o poderoso assistente de IA do ClickUp, permite que você resuma rapidamente as anotações da reunião, verifique a gramática e até mesmo elabore e-mails ou relatórios de acompanhamento. Essa funcionalidade funciona perfeitamente com a colaboração em tempo real no ClickUp Docs, mantendo tudo estruturado, organizado e fácil de encontrar.

Obtenha insights instantâneos sobre a reunião com o ClickUp Brain

Deseja tornar suas reuniões ainda mais interativas? Use os quadros brancos do ClickUp para mapear ideias e colaborar em tempo real. E para manter as coisas no caminho certo com os clientes, você pode adicionar facilmente reflexões ou feedback no ClickUp Tasks and Comments, para nunca perder de vista o que precisa ser feito em seguida.

O ClickUp também oferece modelos úteis para conduzir reuniões sem problemas. Por exemplo, o ClickUp Meeting Minutes Template ajuda a manter a organização e a eficiência durante as reuniões. Ele permite que você registre rapidamente os participantes, as pautas e os itens de ação. Além disso, você pode atribuir tarefas diretamente do documento para manter todos responsáveis!

Obter modelo gratuito Documente todas as decisões, ações e discussões da reunião usando o modelo de ata de reunião do ClickUp

Você também pode experimentar o ClickUp Meeting Notes Template e o ClickUp Meetings Template para tornar as discussões da sua equipe mais produtivas.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

A grande variedade de recursos pode ser esmagadora para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

Empresarial: $12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro

ClickUp AI Notetaker: Adicione a qualquer plano pago por apenas US$ 6/mês por usuário

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes nos tomava três horas por semana para planejamento de eventos e atualizações agora nos toma pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

Tem sido fenomenal ver quanto tempo economizamos em reuniões desde que mudamos para o ClickUp. O que antes nos tomava três horas por semana para planejamento de eventos e atualizações agora nos toma pouco mais de uma hora. As equipes envolvidas agora têm mais tempo para se concentrar em prioridades de marketing mais importantes.

📮ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões, 12% dos entrevistados acham que as reuniões estão superlotadas, 17% dizem que elas são muito longas e 10% acreditam que elas são desnecessárias. Em outra pesquisa do ClickUp, 70% dos entrevistados confessaram que, se pudessem, enviariam um substituto ou um procurador para as reuniões. O anotador de IA integrado do ClickUp pode ser seu representante perfeito para reuniões! Deixe a IA capturar cada ponto-chave, decisão e item de ação enquanto você se concentra no trabalho de maior valor. Com resumos automáticos de reuniões e criação de tarefas auxiliados pelo ClickUp Brain, você nunca perderá informações críticas - mesmo quando não puder participar de uma reunião. Resultados reais: As equipes que usam os recursos de gerenciamento de reuniões do ClickUp relatam uma redução impressionante de 50% em conversas e reuniões desnecessárias!

2. Fireflies. ai (Melhor para anotações e colaboração)

via Fireflies

O Fireflies é um assistente de reunião com tecnologia de IA que registra, transcreve e resume reuniões em plataformas populares como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Ele economiza tempo gerando notas de reunião precisas, destacando pontos-chave e extraindo itens de ação. O Fireflies identifica detalhes importantes, como tarefas, prazos e métricas importantes, além de analisar o tom de suas conversas.

Você pode integrá-lo perfeitamente a ferramentas como HubSpot, Salesforce e Slack, para que seus fluxos de trabalho permaneçam tranquilos. Além disso, o Fireflies permite que você crie tarefas usando comandos de voz e sincroniza recapitulações de reuniões diretamente com seu CRM. No entanto, ele carece de alguns recursos avançados e sua qualidade de transcrição orientada por IA pode não corresponder à de outras ferramentas.

Melhores recursos do Fireflies. ai

Automatize a análise de sentimentos para destacar segmentos positivos, negativos e neutros das discussões

Registre os principais detalhes da reunião, como datas, métricas e perguntas para acompanhamento

Obtenha rastreamento de tópicos personalizável para classificar as informações da reunião de acordo com suas necessidades

Acesse as anotações de reuniões anteriores com registros de data e hora e anotações pesquisáveis

Aproveite a criação de uma base de conhecimento dinâmica com soundbites e incorporação de reuniões

Limitações do Fireflies. ai

Não é possível gravar discussões ao vivo e presenciais diretamente no desktop (disponível apenas em dispositivos móveis)

A versão gratuita tem minutos limitados de gravação de chamadas

Preços do Fireflies.ai

Grátis

Pro: $18/mês por assento

Empresarial: $29/mês por assento

Enterprise: $39/mês por assento

Fireflies. ai avaliações e resenhas

G2: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: Não há comentários suficientes

3. Fathom (melhor para capturar percepções de vendas e resumos de chamadas)

via Fathom

O Fathom é outra ferramenta gratuita de anotações que facilita muito o gerenciamento das reuniões. Ele grava, transcreve e resume as conversas, permitindo que você se concentre no que está sendo discutido. Há até modelos personalizáveis para todas as suas reuniões, como chamadas de vendas ou check-ins de sucesso do cliente, para que se adaptem às suas necessidades.

A plataforma sincroniza-se perfeitamente com CRMs como Salesforce e HubSpot, economizando seu tempo ao atualizar automaticamente resumos e tarefas. Você também pode compartilhar clipes de vídeo em vez de resumos em texto simples, dando mais contexto ao atualizar sua equipe no Slack ou em outras ferramentas.

Melhores recursos do Fathom

Acompanhe o tempo de conversação em tempo real e receba feedback instantâneo com alertas de "monólogo" para melhorar a comunicação da reunião

Mantenha o foco em pontos-chave, temas e itens de ação sem perder detalhes cruciais

Pesquise de forma mais inteligente e colabore em tempo real com ferramentas projetadas para um trabalho em equipe perfeito

Identifique e organize facilmente os itens de ação para garantir um acompanhamento claro e eficaz após as discussões

Experimente um suporte ao cliente ágil com assistência rápida e amigável quando necessário

Limitações do Fathom

Capacidade limitada de adaptar o nível de detalhes ou o estilo dos resumos das reuniões a preferências específicas

Falta a capacidade de editar resumos ou treinar a IA para melhorar a precisão

Não há modo off-line para transcrição ou resumos

Luta com ambientes ruidosos ou vozes sobrepostas, o que leva a transcrições menos precisas

Preços do Fathom

Iniciante: $50/mês (1 empresa incluída)

Prata: $260/mês (10 empresas incluídas)

Ouro: $380/mês (25 empresas incluídas)

Platinum: $680/mês (50 empresas incluídas)

Avaliações e resenhas do Fathom

G2: 5. 0/5 (4000+ avaliações)

Capítulo: 5. 0/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

O Fathom me ajuda a tirar o máximo proveito de minhas reuniões. O Fathom foi fácil de configurar e sincroniza perfeitamente com meu Google Agenda, além de simplificar a escolha de quais reuniões incluirão o gravador de IA. Os resumos são facilmente digeríveis. Gosto especialmente do fato de serem divididos em diferentes seções (principais conclusões, temas e próximas etapas).

O Fathom me ajuda a tirar o máximo proveito de minhas reuniões. O Fathom foi fácil de configurar e sincroniza perfeitamente com meu Google Agenda, além de simplificar a escolha de quais reuniões incluirão o gravador de IA. Os resumos são facilmente digeríveis. Gosto especialmente do fato de serem divididos em diferentes seções (principais conclusões, temas e próximas etapas).

4. Gong. io (Melhor plataforma de análise de conversas e inteligência de vendas)

via Gong

O Gong tem como objetivo tornar suas reuniões de projeto mais perspicazes. Você pode pular as intermináveis conferências e ainda ficar por dentro de tudo. Ele também é incrivelmente fácil de usar - não há necessidade de treinamento extensivo, portanto, você pode começar imediatamente.

Quer esteja integrando novos membros da equipe, acompanhando as preocupações dos clientes ou ajustando seu discurso de vendas, o Gong simplifica todo o processo para os profissionais de vendas. Além disso, quando chegar a hora de compartilhar momentos importantes com os clientes, você pode enviar gravações com um simples link e até mesmo rastrear quem está realmente assistindo.

Melhores recursos do Gong. io

Gerar automaticamente itens de ação com o mínimo de ajustes, permitindo que você se concentre na execução

Obtenha insights sobre as chamadas de melhor desempenho para integrar e treinar novos membros da equipe com mais rapidez e aumentar a satisfação do cliente

Acompanhe os problemas e as tendências recorrentes dos clientes para melhorar sua compreensão do mercado

Analise a linguagem de vendas bem-sucedida, os pontos problemáticos e as objeções para refinar sua abordagem de vendas

Receba alertas sobre palavras-chave como "risco" ou "cancelar" para abordar proativamente possíveis preocupações

Acesse análises detalhadas sobre dados de chamadas, interações de vendas e comportamento do cliente para orientar sua estratégia

Limitações do Gong. io

Tem dificuldades com a precisão da transcrição e exige verificações em relação ao áudio

Falta integração entre as seções Conversations e Engage

Os recursos limitados de exportação em massa exigem recursos técnicos para recuperar grandes conjuntos de dados

Preços do Gong. io

Preços personalizados com base no tipo de licença

Avaliações e resenhas do Gong. io

G2: 4. 8/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 500 avaliações)

5. Otter. ai (Melhor transcrição e colaboração em tempo real com tecnologia de IA para reuniões)

O Otter é usado em todos os setores para transcrever tudo, desde gravações legais e entrevistas até a criação de resumos de reuniões e atas de reuniões (MOM). Ele transcreve automaticamente as reuniões em tempo real, de modo que você não precisa se preocupar em perder nada. O OtterPilot pode até mesmo participar de várias reuniões ao mesmo tempo, transcrevendo-as à medida que avança.

Com o reconhecimento avançado de alto-falantes, o Otter lida perfeitamente com vozes diferentes e linguagem específica do setor. Seu recurso Meeting Gems permite adicionar itens de ação, comentários e notas durante ou após a reunião, garantindo que tudo seja capturado.

Melhores recursos do Otter. ai

Personalize as transcrições ensinando o Otter a reconhecer sua voz

Integre o Otter ao seu calendário para participar e transcrever reuniões automaticamente

Reproduza conversas anteriores em velocidades mais rápidas e exporte transcrições em vários formatos para facilitar o compartilhamento e a manutenção de registros

Capture automaticamente as alterações visuais durante as chamadas para destacar os principais momentos junto com as transcrições

Limitações do Otter.ai

O feed de conversas pode sofrer atrasos e tornar mais lento o acesso a reuniões anteriores

Os resumos não podem ser atualizados depois de criados

Tem dificuldade em identificar com precisão os falantes em conversas em grupo, o que representa um desafio para casos de uso com muita transcrição, como entrevistas

Preços do Otter.ai

Plano gratuito

Pro: US$ 8,33/mês por usuário

Empresas: $20/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Otter. ai avaliações e comentários

G2: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter. ai?

Otter. ai é uma excelente ferramenta de IA para transcrever áudios e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite que você carregue mais minutos de áudio. A melhor parte é o registro de data e hora e a precisão. No geral, estou satisfeito, mas diria que ele pode melhorar em termos de identificação do locutor e que, ocasionalmente, fica desajeitado durante a edição.

Otter. ai é uma excelente ferramenta de IA para transcrever áudios e vídeos. A versão premium é excelente, pois permite que você carregue mais minutos de áudio. A melhor parte é o registro de data e hora e a precisão. No geral, estou satisfeito, mas diria que ele pode melhorar em termos de identificação do locutor e que, ocasionalmente, fica desajeitado durante a edição.

Leia mais: Principais alternativas ao Otter AI para ajudá-lo a transcrever anotações de reuniões

6. Clari Copilot (Melhor plataforma de inteligência de conversação para treinamento de vendas em tempo real)

via Clari Copilot

O Clari Copilot (anteriormente Wingman) é uma plataforma de inteligência de vendas projetada para ajudar as equipes de vendas a trabalhar de forma mais inteligente. Atuando como um treinador em tempo real, ele equipa os representantes com ferramentas, insights e orientação ao vivo para lidar com objeções, melhorar as conversas e fechar negócios mais rapidamente.

O Wingman combina inteligência de conversação com tecnologia de IA e treinamento em tempo real para gravar, transcrever e analisar chamadas de vendas para identificar insights do cliente e a integridade do negócio. Além da análise pós-chamada, o Wingman oferece prompts ao vivo, treinamento e cartões de batalha acionáveis durante as chamadas, garantindo que os representantes permaneçam confiantes e no caminho certo em cada conversa.

Melhores recursos do Clari Copilot

Acesso ao painel centralizado do Deal Central para rastreamento de negócios, identificação de negócios em risco, impulsionando-os para aumentar a confiança no pipeline

Obtenha treinamento em tempo real com dicas personalizadas ao vivo, cartões de batalha e alertas de monólogo durante as chamadas

Acesse listas de reprodução selecionadas de táticas vencedoras para demonstrações, chamadas de descoberta e muito mais para integração e aprendizado entre colegas

Saiba exatamente quando uma chamada é visualizada com notificações sobre trechos de chamadas compartilhadas

Limitações do Clari Copilot

Não fornece um resumo rápido da reunião com os pontos principais e as próximas etapas

Os alertas em tempo real durante as chamadas podem ser muito pesados para novos usuários

Preços do Clari Copilot

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Clari Copilot:

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há comentários suficientes

Leia mais: Confira os modelos de atas de reunião para registrar facilmente tudo o que foi discutido e manter todos na mesma página!

7. Salesloft (Melhor plataforma de engajamento de vendas orientada por IA para melhorar o desempenho)

via Salesloft

O Salesloft é uma plataforma de orquestração de receita que reúne todas as suas atividades de vendas em um só lugar, centralizando a comunicação, gerenciando leads e otimizando todo o processo de vendas. Ele fornece painéis dinâmicos para visualizar a integridade do seu pipeline de vendas, acompanhar o progresso e obter insights valiosos sobre o desempenho da sua equipe em tempo real.

Da prospecção às renovações, o Salesloft equipa as equipes de vendas com análises avançadas, automação de vendas, previsão, gerenciamento de negócios e inteligência de conversação, permitindo uma tomada de decisão mais inteligente e o rastreamento de negócios.

Melhores recursos do Salesloft

Obtenha recomendações baseadas em IA, respostas inteligentes e análises preditivas

Centralize o gerenciamento de clientes integrando-se a CRMs como Salesforce e HubSpot

Otimize o alcance frio com modelos de e-mail personalizáveis e ferramentas de teste A/B para melhorar o envolvimento

Analise as chamadas com insights como taxas de conversação e métricas de treinamento

Limitações do Salesloft

Alguns usuários enfrentam dificuldades ao importar contatos em massa

O processo de configuração do Salesloft requer treinamento extensivo da equipe

Preços do Salesloft

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Salesloft

G2: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesloft?

O Salesloft torna o alcance oportuno, fácil de usar, personalizado e colaborativo. Uso o Salesloft há três anos como BDR e posso dizer com segurança que é uma ferramenta indispensável para impulsionar os negócios. O Salesloft se integra perfeitamente ao Salesforce, oferece atalhos personalizados para simplificar o alcance personalizado, e as cadências totalmente personalizáveis permitem o compartilhamento entre todos os usuários. Gostaria que houvesse layouts de design e mais maneiras de personalizar a aparência do e-mail no Salesloft.

O Salesloft torna o alcance oportuno, fácil de usar, personalizado e colaborativo. Uso o Salesloft há três anos como BDR e posso dizer com segurança que é uma ferramenta indispensável para impulsionar os negócios. O Salesloft se integra perfeitamente ao Salesforce, oferece atalhos personalizados para simplificar o alcance personalizado, e as cadências totalmente personalizáveis permitem o compartilhamento entre todos os usuários. Gostaria que houvesse layouts de design e mais maneiras de personalizar a aparência do e-mail no Salesloft.

Leia mais: Como usar a IA em vendas

8. Chorus. ai (Melhor ferramenta de análise de conversas para otimizar as conversas de vendas)

O Chorus by ZoomInfo é uma plataforma de inteligência de conversação alimentada por IA, projetada para capturar, transcrever e analisar reuniões de vendas e de sucesso do cliente. Ela fornece insights acionáveis para ajudar as equipes a se concentrarem na construção de relacionamentos em vez de tarefas administrativas. Os líderes de vendas podem usar o Chorus para treinar equipes de forma mais eficaz, identificar riscos em negócios e destacar momentos importantes em conversas.

Com uma interface fácil de usar e integrações perfeitas, o Chorus opera sem esforço em segundo plano, fornecendo resumos automáticos por e-mail e os principais destaques. Recursos como linhas do tempo dos palestrantes e clipes compartilháveis garantem que você permaneça conectado e organizado sem esforço adicional.

Melhores recursos do Chorus. ai

Simplifique os acompanhamentos com e-mails gerados por IA

Recorte e compartilhe seções específicas da reunião interna ou externamente para melhorar a colaboração

Melhore a qualificação de leads com dados B2B enriquecidos da integração de banco de dados do ZoomInfo

Rastreie métricas de conversas, sinalize riscos e destaque perguntas para treinamento e garantia de qualidade

Limitações do Chorus. ai

A integração com sistemas de CRM pode ser complexa e demorada

A curva de aprendizado é acentuada devido aos recursos e análises avançados

Os e-mails de acompanhamento podem incluir informações redundantes, exigindo edições adicionais

Preços do Chorus. ai

Preços personalizados

Chorus. ai avaliações e comentários

G2: 4. 5/5 (mais de 2.900 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Chorus. ai?

O Chorus permite que eu pegue trechos de seções importantes das reuniões dos clientes e os envie diretamente para eles. Eles também têm sido de grande ajuda para organizar os detalhes das reuniões em um formato fácil de ler e têm sido inestimáveis para fazer anotações.

O Chorus permite que eu pegue trechos de seções importantes das reuniões dos clientes e os envie diretamente a eles. Eles também têm sido de grande ajuda para organizar os detalhes das reuniões em um formato fácil de ler e têm sido inestimáveis para fazer anotações.

Você sabia? Em 2023, a ZoomInfo adquiriu a Chorus, combinando dados inteligentes com insights de reuniões para ajudar as equipes de vendas a identificar metas, preparar-se melhor e aproveitar novas oportunidades com confiança.

9. Tactiq (melhor para transcrição em tempo real e gerenciamento de tarefas)

via Tactiq

O Tactiq funciona com o Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom para resumir suas reuniões e criar itens acionáveis com integrações perfeitas. Ele ouve suas reuniões, transformando as conversas em transcrições precisas e vinculando-as aos seus aplicativos favoritos. Após a reunião, você pode acessar facilmente as gravações, criar ações personalizadas e até mesmo fazer perguntas à IA sobre o que foi discutido.

Não importa se você é uma equipe de desenvolvimento que cria tíquetes do Jira ou uma pequena equipe que atualiza todos no Slack, o Tactiq tem tudo o que você precisa. Sua extensão para o Chrome permite gravar reuniões, adicionar registros de data e hora e destacar momentos importantes em tempo real. Além disso, ela garante a identificação do orador, para que você sempre saiba quem está dizendo o quê.

Melhores recursos do Tactiq

Crie agendas de reuniões sem esforço com IA para melhor estruturação e clareza

Gerar resumos altamente precisos e contextualmente relevantes em vários estilos, de breves a abrangentes

Extraia tarefas acionáveis e crie e-mails profissionais diretamente das discussões da reunião

Habilite legendas ao vivo para todas as suas sessões do Google Meet, tornando as reuniões inclusivas e claras

Carregue transcrições anteriores ou arquivos de áudio para criar resumos e melhorar a transcrição

Limitações do Tactiq

Transcreve palavras imprecisas em áudios pouco claros em vez de pulá-las

Problemas com sotaques e áudio pouco nítido, especialmente em idiomas que não sejam o inglês, como espanhol e inglês indiano

Preços da Tactiq

Grátis

Pro: $8/mês por usuário

Equipe: $16. 7/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Tactiq

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há comentários suficientes

10. MeetGeek. ai (Melhor assistente de reunião com IA para transcrições e percepções)

via MeetGeek

O MeetGeek é um assistente de reuniões muito organizado que automatiza a tomada de notas, a transcrição e o resumo de reuniões on-line e off-line. Com mais de 2.000 integrações, incluindo HubSpot, Slack e Google Calendar, ele se sincroniza perfeitamente com suas ferramentas existentes.

Você pode criar modelos personalizados, organizar as conversas em pastas e capturar facilmente pontos-chave, destaques e gravações de vídeo.

Melhores recursos do MeetGeek. ai

Transcreva reuniões em mais de 20 idiomas com alta precisão, mesmo a partir de arquivos pré-gravados

Grave e compartilhe automaticamente reuniões em vídeo com registros de data e hora para facilitar a consulta

Obtenha insights práticos com análises avançadas, incluindo análise de sentimentos e métricas de desempenho

Consolide e organize as reuniões em pastas personalizáveis para acesso estruturado

Limitações do MeetGeek. ai

A sincronização de novas reuniões é lenta, muitas vezes levando até uma hora para aparecer

Os usuários não podem iniciar a transcrição no meio da reunião, a menos que seja pré-agendado

Preços do MeetGeek. ai

Plano gratuito

Profissional: $15/mês por usuário

Empresarial: $29/mês por usuário

Enterprise: A partir de US$ 59/mês por usuário

MeetGeek. ai avaliações e críticas

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Geek.ai?

Estou usando o MeetGeek há mais ou menos uma semana. É fácil de usar, recebo a transcrição e posso exportá-la. O resumo é muito bom e é fácil fazer com que o assistente participe das reuniões que marquei anteriormente. Como o assistente entra sozinho na reunião, não preciso me lembrar de que tenho de ativá-lo. E chego à parte importante. E chego à parte importante.

Estou usando o MeetGeek há mais ou menos uma semana. É fácil de usar, recebo a transcrição e posso exportá-la. O resumo é muito bom e é fácil fazer com que o assistente participe das reuniões que marquei anteriormente. Como o assistente entra sozinho na reunião, não preciso me lembrar de que tenho de ativá-lo. E chego à parte importante. E chego à parte importante.

dica Profissional: Armazene as transcrições de áudio, juntamente com as gravações de áudio e vídeo, com segurança na biblioteca de vídeo MeetGeek e acesse-as sempre que precisar!

11. Grain (Melhor gravador de reuniões com IA para destaques e colaboração)

via Grain

O Grain se conecta ao Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para gravar reuniões automaticamente, fazer anotações automáticas e destacar os principais insights

Você pode facilmente gravar e compartilhar o feedback dos clientes em suas próprias palavras por meio de ferramentas como Slack, Notion, HubSpot e Salesforce, mantendo todos na mesma página. Ele também se integra perfeitamente ao Google Calendar e você pode fazer upload de gravações posteriormente sem precisar de um bot de reunião.

Além de ser apenas um gravador de chamadas, o Grain oferece recursos inteligentes, como geração automática de itens de ação, análise de sentimentos e resumos fáceis de navegar.

Ele identifica automaticamente frases-chave, categoriza-as em etiquetas inteligentes e rastreia interações importantes com os clientes. O Grain mantém as equipes envolvidas durante as discussões, fornecendo um resumo abrangente e uma análise orientada por IA para refinar as estratégias de comunicação e melhorar as interações internas e com o cliente.

Melhores recursos do Grain

Filtre o bate-papo não relacionado ao trabalho e concentre-se nos pontos principais para resumos

Acompanhe os principais termos e percepções, incluindo análise de sentimentos, detalhamento do tempo de conversação e desempenho da equipe, para identificar o sentimento do cliente, identificar problemas e refinar as estratégias de vendas para obter melhores resultados

Destaque citações e materiais importantes para mídias sociais ou atualizações de clientes com facilidade

Pesquise facilmente palavras-chave, frases ou momentos específicos nas reuniões

Melhore as reuniões garantindo a responsabilidade, acompanhando as decisões e fornecendo insights

Limitações de grãos

Falta um aplicativo móvel para feedback e acessibilidade em qualquer lugar

Não possui integração direta com o Salesforce, o que pode ser uma desvantagem para organizações que dependem do SFDC para o gerenciamento de dados de clientes e vendas

Preços de grãos

Grátis

Iniciante: $15/mês por assento

Empresarial: $29/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de grãos

G2: 4. 7/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: Não há comentários suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grain?

O Grain tem sido um acréscimo fantástico ao nosso kit de ferramentas, principalmente devido à sua integração suave com a HubSpot, que simplifica significativamente nosso fluxo de trabalho. A opção de extrair gravações da nuvem do Zoom sem a necessidade de um assistente entrar em cada chamada é um recurso brilhante, que nos permite registrar informações importantes de forma discreta.

O Grain tem sido um acréscimo fantástico ao nosso kit de ferramentas, principalmente devido à sua integração suave com a HubSpot, que simplifica significativamente nosso fluxo de trabalho. A opção de extrair gravações da nuvem do Zoom sem a necessidade de um assistente entrar em cada chamada é um recurso brilhante, que nos permite registrar informações importantes de forma discreta.

O Grain suporta mais de 100 idiomas para transcrição e anotações de reuniões, com diferentes níveis de suporte, como First Class, Normal e Experimental, para atender às necessidades globais!

Aumente a eficiência das reuniões com o ClickUp

Todas as plataformas que abordamos certamente trazem grande valor para a mesa. Mas, sejamos realistas, é quase impossível encontrar uma ferramenta que faça perfeitamente tudo o que você precisa. Cada uma tem seus próprios recursos exclusivos que podem ser exatamente o que você está procurando, dependendo de suas necessidades.

Se você estiver procurando um assistente de reunião com IA muito eficiente que combine gerenciamento de projetos, organização de tarefas e colaboração em um só lugar, o ClickUp pode ser sua melhor aposta. Ele oferece fluxos de trabalho e integrações personalizáveis para ajudar sua equipe a trabalhar com mais eficiência e melhorar o desempenho das vendas. Além disso, o anotador de IA do ClickUp transcreve reuniões em tempo real e gera resumos de IA para que as equipes tomem medidas rápidas.

Pronto para aumentar a eficiência e a coordenação da sua equipe? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!