As 10 principais ferramentas de geração de fluxo de trabalho de IA para processos simplificados

Como profissional, o maior inimigo de minha produtividade é o caos absoluto. Sei em primeira mão como é desafiador gerenciar equipes sem clareza sobre tarefas e responsabilidades - é realmente uma receita para o desastre.

Felizmente, um software gerador de fluxo de trabalho com IA me ajuda a vencer a desorganização. Essas ferramentas apresentam os processos em formatos visuais bem definidos, o que me permite ficar por dentro de tudo.

Se o caos for muito grande em sua organização, compilamos uma lista de geradores de fluxo de trabalho que simplificarão sua vida.

Pronto para explorar suas opções? Vamos nos aprofundar. 🤿

O que você deve procurar nos geradores de fluxo de trabalho de IA?

Antes de compartilhar minhas principais escolhas de geradores de fluxo de trabalho de IA, aqui está uma lista dos principais fatores a serem observados em um bom gerador de fluxo de trabalho de IA.

Facilidade de uso: Procure um gerador de fluxo de trabalho de IA com uma interface intuitiva. Construtores do tipo arrastar e soltar e outras ferramentas visuais de IA que não exijam muita codificação são escolhas fáceis

Personalização: Certifique-se de que o gerador de fluxo de trabalho de IA permita a personalização do fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Integração de IA: Escolha um gerador de fluxo de trabalho de IA com recursos robustos de inteligência artificial que simplifiquem a automação. Degeração de fluxos de trabalho para obter a máxima eficiência para automatizar a criação de conteúdo ou o resumo de dados, a IA agiliza a criação de fluxos de trabalho e ajuda você a economizar tempo

Recursos de colaboração: Opte por um gerador de fluxo de trabalho com IA que ofereça colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe contribuam de qualquer lugar

Integração com outros aplicativos: O criador de fluxogramas deve se integrar perfeitamente a outras ferramentas, como bancos de dados e aplicativos de comunicação, para facilitar os fluxos de trabalho em todos os seus sistemas

Fato interessante: A automação de fluxos de trabalho com IA pode reduzir significativamente o uso de papel, contribuindo para operações comerciais mais ecológicas.

Os 10 melhores geradores de fluxo de trabalho com IA

Vamos direto ao ponto. Se você está pronto para elevar seu fluxo de trabalho, minha equipe do ClickUp e eu reunimos os dez melhores geradores de fluxo de trabalho com IA para ajudá-lo a começar. 👇

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos com IA e automação de fluxo de trabalho)

Facilite o aumento da eficiência com os recursos de gerenciamento de projetos e fluxo de trabalho do ClickUp ClickUp é uma plataforma versátil de gerenciamento de projetos e facilmente uma das melhores ferramentas de produtividade existentes. Ela o ajuda a organizar seu trabalho e as pessoas em um local centralizado, abrindo infinitas possibilidades.

A plataforma oferece um conjunto robusto de recursos para aumentar a produtividade e simplificar as operações. Ela permite que os usuários otimizem os fluxos de trabalho, automatizem tarefas repetitivas e aproveitem a IA para simplificar vários processos.

ClickUp Automations

Automatize seus fluxos de trabalho com o ClickUp Automations para aumentar a produtividade e reduzir o esforço manual Automações do ClickUp são essenciais para as equipes que buscam reduzir o esforço manual e aumentar a produtividade. Esse recurso permite que os usuários criem fluxos de trabalho personalizáveis, adaptados às suas necessidades específicas.

É possível definir acionadores e ações que são executados automaticamente, permitindo que a sua equipe se concentre em atividades de maior valor em vez de ficar atolada em tarefas rotineiras.

**Por exemplo, você pode automatizar as notificações para quando o status de uma tarefa mudar ou criar lembretes para prazos futuros. Essa funcionalidade é particularmente útil para gerenciar projetos com várias partes móveis.

Alinhe perfeitamente as automações ao fluxo de trabalho da sua equipe com o ClickUp Automations

Recentemente, configuramos uma das minhas automações favoritas do ClickUp. Se definirmos um status para faturamento, por exemplo, nosso contador gerará automaticamente uma fatura no QuickBooks e, em seguida, tudo o que precisamos fazer é clicar em enviar e as faturas serão enviadas. Isso realmente economizou horas e horas.

Chaya Fischman, Presidente da Brand Right Marketing

ClickUp Brain

Para refinar ainda mais a geração de fluxo de trabalho, Cérebro ClickUp aproveita o poder da IA. O ClickUp Brain é uma ferramenta de assistente de IA que ajuda a criar fluxos de trabalho eficientes, auxiliando os usuários na elaboração de conteúdo, no brainstorming de ideias e na realização de pesquisas.

Com prompts baseados em texto de IA, o ClickUp Brain pode gerar rascunhos e resumir dados, simplificando a produção de conteúdo e as tarefas de pesquisa.

Utilize o ClickUp Brain para criação eficiente de conteúdo e pesquisa para aprimorar seu fluxo de trabalho

Por exemplo, se você precisar compilar informações extensas para um projeto, o ClickUp Brain pode gerar rapidamente um primeiro rascunho com base em suas informações. Essa funcionalidade economiza tempo e melhora a qualidade do seu resultado com suas sugestões inteligentes.

Ferramentas colaborativas para aprimoramento do fluxo de trabalho

O ClickUp oferece mais do que apenas automação e IA para otimizar suas operações. Ele também fornece ferramentas de colaboração para aprimorar a criatividade, o brainstorming e a clareza do fluxo de trabalho. Cada uma dessas ferramentas desempenha uma função exclusiva na facilitação de fluxos de trabalho mais eficazes. Vamos explorar como.

Colabore visualmente com notas adesivas e muito mais com o ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards oferecem um espaço dinâmico para as equipes colaborarem em tempo real. Essas telas digitais fornecem uma plataforma interativa na qual as ideias podem ser discutidas, organizadas e transformadas em tarefas práticas.

Independentemente de sua equipe ser remota ou estar no escritório, os quadros brancos permitem que todos participem de sessões de brainstorming como se estivessem na mesma sala.

O recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era usada com frequência durante as reuniões de equipe para fazer brainstorming de ideias ou elaborar mais sobre determinadas iniciativas.

Briettny Curtner, gerente de programas da Utah Valley University

Transforme a maneira como sua equipe trabalha em conjunto com os quadros brancos ClickUp

Ao desenvolver ideias e conceitos no quadro branco, você pode convertê-los instantaneamente em Tarefas do ClickUp integrando-as perfeitamente ao fluxo de trabalho do seu projeto.

Próximo, Mapas mentais do ClickUp é outra ferramenta poderosa para estruturar fluxos de trabalho.

Visualize fluxos de trabalho e divida projetos complexos com o ClickUp Mind Maps para maior clareza e alinhamento

Os mapas mentais são ideais para dividir projetos complexos em componentes gerenciáveis. Você pode começar com um conceito central e mapear as tarefas, os marcos e as dependências relacionadas de forma visualmente clara e organizada.

Essa ferramenta é útil para gerentes de projeto que precisam dividir projetos multifacetados e para equipes que trabalham com desenvolvimento de produtos e otimização de processos.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize fluxos de trabalho sem esforço: Simplifique atribuições frequentes de tarefas, ajustes de datas de vencimento e alterações de status com as Automações

Simplifique atribuições frequentes de tarefas, ajustes de datas de vencimento e alterações de status com as Automações Aproveite a IA para um trabalho mais inteligente: Use prompts de texto com IA para ajudar na redação, pesquisa e resumo de dados com o Brain

Use prompts de texto com IA para ajudar na redação, pesquisa e resumo de dados com o Brain Gerar conteúdo instantaneamente: Gerar automaticamente ideias e conteúdo para tarefas como relatórios, e-mails e documentação

Gerar automaticamente ideias e conteúdo para tarefas como relatórios, e-mails e documentação Colabore visualmente com clareza: Esboce planos de projetos e vincule-os diretamente a tarefas usando quadros brancos e mapas mentais

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não tem alguns dos recursos avançados disponíveis na versão para desktop, o que pode afetar a produtividade durante o trabalho em trânsito

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.880+ avaliações)

4,7/5 (9.880+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.260+ avaliações)

2. Lucidchart (melhor para visualização intuitiva de processos de criação de fluxogramas)

Via: Lucidchart O Lucidchart é um gerador de fluxogramas de IA com uma interface intuitiva de arrastar e soltar que ajuda você a gerar fluxogramas diagramas e até mapas mentais.

Seu recurso de colaboração em tempo real permite que você e sua equipe gerem fluxogramas sem problemas e aprimorem o design do fluxograma. Além disso, suas sugestões orientadas por IA criam fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades.

Melhores recursos do Lucidchart

Trabalhe com sua equipe em tempo real nos mesmos fluxogramas gerados por IA, independentemente de sua localização

Conecte o Lucid com integrações de IA, como o Lucid Custom GPT e o Microsoft Graph Connector, para resumir o trabalho e encontrar documentos rapidamente

Insira sua chave de API para interagir com grandes modelos de linguagem na tela de desenho do Lucidchart para testar vários modelos, prompts e entradas

Limitações do Lucidchart

O uso envolve uma curva de aprendizado acentuada

Alguns usuários relatam lentidão ao lidar com diagramas complexos e fluxogramas de IA com vários colaboradores

Preços do Lucidchart

Gratuito para sempre

Individual: US$ 9/mês

US$ 9/mês Equipe: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Lucidchart

G2: 4,5/5 (mais de 5.680 avaliações)

4,5/5 (mais de 5.680 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.100 avaliações)

3. EdrawMax (melhor para diagramação poderosa com modelos aprimorados por IA)

Via: EdrawMax O EdrawMax lida com tudo, desde simples fluxogramas de IA até complexos diagramas de engenharia. Seu recurso de IA permite criar e editar diagramas, estilizar gráficos ou modificar texto com apenas um clique.

Além disso, a plataforma oferece uma ampla biblioteca de modelos de fluxo de trabalho que lhe dá uma vantagem inicial em seus projetos quando você usa o gerador de fluxogramas com tecnologia de IA.

Melhores recursos do EdrawMax

Ajuste automaticamente o espaçamento e o alinhamento para manter seus diagramas limpos e profissionais usando a Formatação Inteligente

Obtenha acesso a símbolos de nicho para fluxos de trabalho de engenharia, arquitetura e TI com as bibliotecas de símbolos personalizáveis do EdrawMax

Exporte facilmente seus fluxos de trabalho gerados por IA para formatos editáveis como Visio, Word e Excel

Limitações do EdrawMax

O OCR de imagem para texto nem sempre reconhece os caracteres corretamente

Os fluxogramas de IA podem ser difíceis de entender para usuários sem formação técnica devido à sua complexidade

Preços do EdrawMax

Para equipes: US$ 8,43/mês por usuário (cobrado anualmente para 5 usuários)

US$ 8,43/mês por usuário (cobrado anualmente para 5 usuários) Para empresas: Preços personalizados

Classificações e resenhas do EdrawMax

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4. Miro (melhor para brainstorming colaborativo com conexões inteligentes)

Via: Miro O Intelligent Canvas do Miro torna divertidos o brainstorming, o planejamento e o fluxo de processos. Esse recurso usa IA para transformar automaticamente ideias em protótipos, resumos, planos ou diagramas.

Quer você esteja fazendo um mapeamento mental, wireframing ou criando fluxos de trabalho detalhados, a IA do Miro ajuda oferecendo conexões inteligentes entre ideias e organizando automaticamente seus quadros.

Melhores recursos do Miro

Agrupe ideias e pontos de dados relacionados em seus quadros e fluxogramas para uma melhor organização usando o agrupamento com tecnologia de IA

Obtenha sugestões sobre formas, conexões e layouts ideais para seus fluxos de trabalho com recursos de diagramação inteligente

Analise reuniões e sessões de brainstorming com IA para gerar resumos instantâneos com as principais conclusões e insights acionáveis

Limitações do Miro

O gerenciamento conjunto de quadros e equipes pode ser complicado

O recurso de exportação carece de flexibilidade, impedindo que os usuários escolham elementos específicos do fluxo de trabalho e determinem sua ordem ao gerar um documento PDF

Preços do Miro

Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresarial: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Miro

G2: 4,7/5 (mais de 6.590 avaliações)

4,7/5 (mais de 6.590 avaliações) Capterra: 4,7/5 (1.570+ avaliações)

Dica profissional: Certifique-se de que sua equipe seja treinada para usar o Ferramentas de automação de IA eficaz. Uma equipe experiente pode aplicar a IA de forma mais eficiente, levando a um melhor gerenciamento do fluxo de trabalho.

5. Airtable (melhor para gerenciamento de projetos flexível que combina recursos de planilha e banco de dados)

Via: Reddit O Airtable combina a simplicidade de uma planilha com o poder de um banco de dados. Com o Airtable, é possível criar interfaces e exibições personalizadas, adaptadas às necessidades da sua equipe para visualizar informações complexas. Você também pode criar aplicativos intuitivos a partir de seus dados por meio do Airtable Cobuilder.

Melhores recursos do Airtable

Automatizar tarefas de rotina e fluxos de trabalho com base em acionadores e ações definidas por você

Crie visualizações e painéis personalizados para necessidades específicas da equipe, de acordo com suas especificações

Gerar insights e relatórios visuais que destacam as principais tendências de dados, facilitando a tomada de decisões

Limitações disponíveis

Muitos usuários expressaram a necessidade de recursos adicionais de planilha, como fórmulas de células e opções de arrastar para baixo

Os recursos avançados que fazem o Airtable valer a pena exigem um investimento de tempo significativo para serem dominados e configurados

Preços do Airtable

Gratuito para sempre

Equipe: US$ 20/usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 20/usuário/mês (cobrado anualmente) Empresa: US$ 45/usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 45/usuário/mês (cobrado anualmente) Escala empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações disponíveis

G2: 4,6/5 (mais de 2.360 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.360 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.070+ avaliações)

Fato curioso: As ferramentas de fluxo de trabalho de IA estão transformando vários setores! No setor de saúde, elas estão simplificando o gerenciamento de dados de pacientes, enquanto no setor esportivo, elas estão otimizando as programações dos atletas para obter o máximo desempenho.

6. Zapier (melhor para automação de fluxo de trabalho sem esforço em milhares de aplicativos)

Via: Zapier Os recursos de automação do Zapier facilitam a criação de fluxos de trabalho contínuos, pois reúnem seus aplicativos e serviços em um só lugar. Com sua ferramenta de inteligência artificial, você pode gerar fluxos de trabalho automatizados Zaps que conectam diferentes aplicativos para realizar o trabalho mais rapidamente.

A IA da ferramenta ajuda você a identificar os melhores acionadores e ações com base em seus padrões de uso para simplificar a automação do fluxo de trabalho . Por exemplo, se você costuma exportar e compartilhar uma tabela depois de clicar no botão Salvar, o Zapier criará uma automação para isso por conta própria.

Melhores recursos do Zapier

Use o combo Zapier e API Assistant para vários casos de uso, como análise rápida de API, resumos de reuniões do Zoom e muito mais

Gere tabelas abrangentes a partir de conjuntos de dados dispersos com um prompt para permitir que a IA faça o trabalho por você

Dê início ao seu fluxo de trabalho instantaneamente com o Copilot, um assistente de IA que elabora Zaps, gera código e cria ações personalizadas para suas necessidades

Limitações do Zapier

Os limites de Zaps que você pode criar por segundo podem ser problemáticos ao trabalhar em operações em massa

Preços do Zapier

Gratuito: US$ 0

US$ 0 Profissional: A partir de US$ 30/mês

A partir de US$ 30/mês Equipe: A partir de $104

A partir de $104 Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,7 (2.860+ avaliações)

7. ProcessMaker (melhor para criação de processos simplificados com análise preditiva)

Via: ProcessMaker O ProcessMaker utiliza IA para transformar descrições em processos acionáveis, simplificando a automação do fluxo de trabalho e economizando tempo.

Os recursos de IA da plataforma

aprimoram a automação de processos

com análises preditivas e sugestões inteligentes. Se você deseja automatizar tarefas ou visualizar processos complexos, o ProcessMaker oferece soluções inovadoras para aumentar a produtividade.

Melhores recursos do ProcessMaker

Analise seus fluxos de trabalho com recursos de aprendizado de máquina e obtenha sugestões para reformulá-los para aumentar a eficiência

Preveja os resultados do processo e identifique possíveis gargalos antes que eles ocorram com a análise preditiva

Simplifique os fluxos de trabalho e implemente soluções personalizadas para cada departamento

Limitações do ProcessMaker

Muitos usuários expressam insatisfação com as opções limitadas de design de formulários e telas

Surgem problemas de desempenho ao executar fluxos de trabalho complexos ou grandes projetos

Preços do ProcessMaker

Preços personalizados

Classificações e resenhas do ProcessMaker

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

4,3/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

8. Trello (melhor para gerenciamento visual de projetos com quadros e automação de tarefas)

Via: Trello O Trello se destaca por seu design simples, que facilita o gerenciamento dos fluxos de trabalho dos usuários. A plataforma apresenta quadros, listas e cartões dispostos em uma interface limpa, permitindo que você organize tarefas sem esforço.

Além disso, o Trello permite a automação eficaz de tarefas. Você pode configurar regras que movem automaticamente os cartões entre os quadros sempre que houver uma alteração no status da tarefa, simplificando o monitoramento do progresso da equipe e aprimorando a produtividade a colaboração multifuncional .

Melhores recursos do Trello

Gerencie sprints e metas enquanto ajusta os prazos conforme as prioridades mudam

Gerar ideias novas e empolgantes para qualquer solicitação ou cenário com o Atlassian Intelligence

Use painéis para ter uma visão panorâmica dos projetos e visualizar as principais métricas

Limitações do Trello

Não há suporte para dependências de tarefas, o que dificulta a visualização e o gerenciamento de projetos em que as tarefas são interdependentes

Recursos limitados de geração de relatórios, a menos que sejam utilizados recursos adicionais

Cada conta do Trello tem um limite para o número de comandos que podem ser executados mensalmente

Preços do Trello

Plano gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 5/mês por usuário (cobrado anualmente) Premium: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 17,5/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.230 avaliações)

9. Notion (melhor para um espaço de trabalho completo para anotações, tarefas e gerenciamento de projetos)

Via: Noção O Notion é um bom gerador de fluxo de trabalho de IA que combina gerenciamento de projetos e tarefas criativas em uma plataforma fácil de usar. Ele ajuda as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho, simplificando tudo, desde o brainstorming de ideias até a execução de projetos.

Seus recursos de IA permitem automatizar várias tarefas, o que significa que você gasta menos tempo com atividades mundanas e mais tempo com o que importa.

Melhores recursos do Notion

Gere diagramas e fluxogramas para aprimorar seu documento com recursos visuais

Receba atualizações rápidas de projetos, crie itens de ação, simplifique a comunicação da equipe e muito mais

Converse sobre quase tudo com o Notion AI baseado no ChatGPT e no Claude para acelerar seu trabalho

Limitações de movimento

As automações são estritamente baseadas em eventos, o que significa que só podem ser executadas quando ocorre um evento específico

Os usuários tiveram problemas de desempenho com grandes bancos de dados ou páginas complexas

Preços do Notion

Plano gratuito

Plus: US$ 10/mês por assento

US$ 10/mês por assento Business: $15/mês por assento

$15/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Notion AI: Adicionar a US$ 8/mês por assento (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.790 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.790 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.300 avaliações)

10. Microsoft Power Automate (melhor para automatizar fluxos de trabalho em aplicativos da Microsoft e de terceiros)

Via: ADEACA O Microsoft Power Automate é um processo de nível empresarial e software de automação de fluxo de trabalho que automatiza uma ampla variedade de processos comerciais.

Ele pode criar automação e fluxos de trabalho complexos para sistemas, aplicativos de desktop e sites com IA e automação de processos digitais e robóticos (RPA). Você pode usá-lo em casos como compras no SAP, configuração de processos de aprovação, automação de documentos e muito mais.

Melhores recursos do Microsoft Power Automate

Dimensione a automação em toda a organização com segurança integrada, governança e monitoramento de 360 graus

Analise os fluxos de trabalho e forneça recomendações para otimizar seus processos com a IA da ferramenta

Automatize tarefas manuais em seu desktop usando RPA para melhorar a eficiência operacional

Limitações do Microsoft Power Automate

Independentemente do licenciamento, os fluxos de trabalho não podem exceder 100.000 solicitações em um período de cinco minutos

Cada fluxo pode conter um máximo de 500 ações e as ações de aninhamento são limitadas a uma profundidade de 8 níveis

O número de conectores personalizados criados a partir de APIs da Web é limitado, afetando os recursos de integração

Preços do Microsoft Power Automate

Avaliação gratuita

Power Automate Premium: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Power Automate Process: $150/mês por bot

$150/mês por bot Power Automate Hosted Process: $215/mês por bot

Classificações e análises do Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (mais de 430 avaliações)

4,5/5 (mais de 430 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

Dica profissional: Os fluxos de trabalho de IA não são uma ferramenta do tipo "configure e esqueça". Monitore regularmente seu desempenho e refine as configurações para obter resultados ainda melhores.

Gere fluxos de trabalho imaculados com o ClickUp

A geração de fluxos de trabalho traz muitos benefícios. Desde tornar seu trabalho mais organizado e cumprir prazos até colocar todos na mesma página, eles são a base da eficiência e da produtividade.

Mas melhores fluxos de trabalho não são a única coisa que resolverá todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos. Você precisa de algo mais abrangente, mais completo.

É aí que entra o ClickUp. É uma ferramenta poderosa para a criação de fluxos de trabalho de IA e tudo mais. Com o ClickUp Brain, a criação de fluxos de trabalho é a mais fácil possível. Usá-lo junto com Dashboards, Whiteboards e Mind Maps prepara sua equipe para o sucesso.

