os 11 melhores agentes de IA para automação e otimização de fluxos de trabalho

Imagine se seus relatórios semanais fossem escritos automaticamente, as tarefas fossem atribuídas com base na carga de trabalho e sua equipe nunca perdesse um prazo, tudo isso sem levantar um dedo. Esse é o poder dos agentes de IA em ação.

Com 72% das organizações globais já utilizando IA em pelo menos uma função de negócios, fica claro: a automação é o novo padrão.

Desde a simplificação dos fluxos de trabalho até a eliminação de tarefas repetitivas, os agentes de IA ajudam as equipes a recuperar tempo e se concentrar em trabalhos significativos.

Para ajudar você a começar, reunimos poderosos agentes de IA que tornam seus fluxos de trabalho mais rápidos, inteligentes e muito menos manuais.

Os melhores agentes de IA em resumo

Ferramenta Ideal para Principais recursos Preços* ClickUp Automação do fluxo de trabalho e gerenciamento de projetos com IA Agentes Autopilot, insights de IA (ClickUp Brain), automações sem código, modelos Gratuito; planos pagos a partir de US$ 7 por usuário/mês; empresarial: preços personalizados Zapier Automação de fluxo de trabalho sem código e integração de aplicativos mais de 5.000 integrações de aplicativos, lógica condicional, Zaps em várias etapas Gratuito; planos pagos a partir de US$ 29,99/mês; Enterprise: personalizado UiPath Automação de processos robóticos (RPA) de nível empresarial Fluxos de trabalho visuais, monitoramento em tempo real, bots atendidos/não atendidos Gratuito; US$ 420/mês/licença; Empresarial: Personalizado Notion Gerenciamento de conhecimento e documentos com IA Assistência de conteúdo de IA, colaboração ao vivo, modelos personalizados Gratuito; planos pagos a partir de US$ 12/mês; empresarial: personalizado Workato Automação avançada de processos e integrações Construtor de baixo código, conectores pré-construídos, sincronização de dados em tempo real, painéis Preços personalizados Fathom Transcrição de reuniões e geração de insights Resumos automáticos, suporte multilíngue, compartilhamento de destaques Gratuito; planos pagos a partir de US$ 15/mês/usuário AgentGPT Execução autônoma de tarefas de IA com agentes personalizados Implante agentes baseados em GPT, encadeamento multitarefa e integração de API Teste gratuito; Pro: US$ 40/mês; Enterprise: personalizado Fireflies Transcrição e colaboração por voz com tecnologia de IA Rastreamento de palavras-chave/ações, notas pesquisáveis, resumos de reuniões Gratuito; planos pagos a partir de US$ 18/mês/usuário Bardeen AI Automação de tarefas pessoais e fluxos de trabalho baseados em navegador Extensão para navegador, comandos em linguagem natural, web scraping Planos pagos a partir de US$ 129/mês Claude Redação assistida por IA e inteligência conversacional Suporte multilíngue, respostas com tecnologia NLP, sugestões baseadas no contexto Gratuito; planos pagos a partir de US$ 20/mês/usuário; Empresarial: personalizado Grain Resumos de videochamadas e insights acionáveis Gravação de vídeo, compartilhamento de clipes, modelos de notas de IA Gratuito; planos pagos a partir de US$ 19/mês/usuário; Empresarial: personalizado

O que são agentes de IA?

Os agentes de IA são ferramentas ou recursos que utilizam tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Aprendizado de Máquina (ML) e Processamento de Linguagem Natural (NLP) para realizar uma tarefa de forma autônoma. Eles analisam dados, tomam decisões e executam decisões sem intervenção humana.

Quando se trata de automação de fluxo de trabalho, os agentes de IA lidam com tarefas repetitivas, gerenciam agendas, otimizam fluxos de trabalho e geram insights para a tomada de decisões informadas. Essa ação autônoma ajuda a otimizar as operações comerciais e torna sua força de trabalho mais produtiva.

🧠 Curiosidade: ELIZA, o primeiro chatbot com IA, foi criado por Joseph Weizenbaum em 1966. ELIZA era capaz de imitar conversas humanas usando padrões simples!

Tipos de agentes de IA

Os agentes de IA podem ser classificados com base em suas capacidades de tomada de decisão, complexidades e interações ambientais. Alguns tipos principais incluem:

Agentes reflexos simples : funcionam com regras simples de condição-ação, respondendo a entradas de dados específicas sem considerar experiências anteriores. São confiáveis em ambientes previsíveis, mas não conseguem lidar com condições complexas

Agentes reflexivos baseados em modelos : esses agentes de IA mantêm um modelo interno do mundo, que ajuda na tomada de decisões. Eles usam dados passados e presentes para prever resultados e ajustar respostas

Agentes baseados em metas : os agentes de IA baseados em metas tomam decisões com base nos resultados desejados. Para isso, eles levam em consideração vários fatores e escolhem a melhor opção com base nessas metas

Agentes baseados em utilidade : esses agentes de IA se concentram em metas e desempenho durante a tomada de decisões. Isso permite que eles avaliem diferentes ações com base em uma função de utilidade, como métricas para maior eficiência, economia de custos ou menor risco

Agentes de aprendizagem : os agentes de aprendizagem trabalham na melhoria contínua do desempenho por meio da experiência e da adaptação. Eles usam mecanismos de aprendizagem alimentados por análise de dados e algoritmos de aprendizado de máquina para entender o contexto e melhorar seus resultados

Sistemas multiagentes: essas configurações envolvem vários agentes de IA que trabalham de forma colaborativa ou competitiva para realizar tarefas complexas e tomar decisões coletivas

🔍 Você sabia? A ferramenta de tradução por IA do Google, chamada Google Neural Machine Translation (GNMT), já criou sua própria língua interlingua secreta para se comunicar com diferentes modelos de IA!

O que você deve procurar em agentes de IA para automação?

A escolha da ferramenta de IA certa para automação depende de vários fatores, como as necessidades da sua empresa, escalabilidade e facilidade de integração. Procure os seguintes recursos ao tomar essa decisão:

Automação de tarefas: um agente de IA para automação de fluxo de trabalho deve possuir recursos de automação de tarefas. Ele deve lidar com tarefas repetitivas de maneira eficiente para reduzir o esforço manual para você

Adaptabilidade : O agente de IA deve melhorar aprendendo com interações anteriores, padrões de dados e feedback dos usuários. Isso é um dado adquirido se os agentes de IA funcionam usando modelos de aprendizado de máquina

Compreensão de linguagem : se você planeja implantar agentes de IA onde eles precisam conversar, eles devem possuir recursos de PNL para manter interações ricas, seja por voz ou texto

Colaboração : os agentes que utilizam : os agentes que utilizam IA para colaboração possuem a capacidade de melhorar o trabalho em equipe, os processos e a comunicação entre departamentos

Integração : quer você esteja usando o agente de IA como parte de sistemas de gerenciamento de estoque ou sistemas multiagentes, ele deve se integrar à sua pilha de tecnologia existente

Personalização : O agente de IA deve ser personalizável para lidar com tarefas simples ou complexas, dependendo dos seus processos de negócios

Segurança e conformidade: os agentes de IA devem estar em conformidade com os protocolos de proteção e segurança de dados para que os dados confidenciais da sua empresa permaneçam protegidos

📖 Leia mais: Principais ferramentas geradoras de fluxo de trabalho com IA

Os melhores agentes de IA para automação

Se você deseja criar agentes baseados em metas ou agentes hierárquicos para tarefas mais complexas, veja aqui as melhores soluções com IA para automatizar tarefas:

1. ClickUp (Ideal para automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de projetos com IA)

Desbloqueie os agentes de piloto automático de IA no ClickUp Mantenha o trabalho avançando automaticamente com os Agentes Autopilot da ClickUp

O ClickUp é um aplicativo poderoso que faz tudo para o trabalho, utilizando agentes de IA para melhorar a automação e o agendamento de tarefas. Isso o torna uma ótima ferramenta para otimizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade em toda a sua equipe e organização.

Os Agentes Autopilot da ClickUp executam tarefas de forma autônoma com base em gatilhos, condições e instruções predefinidos. Você pode ativá-los em seus Espaços, Pastas, Listas e canais de chat na sua área de trabalho ClickUp. Eles monitoram eventos dentro de suas tarefas, documentos, mensagens de chat, relatórios e muito mais, para responder às mudanças em tempo real.

Coloque os agentes de IA da ClickUp para trabalhar — automatize tarefas, responda perguntas e faça mais

Existem dois tipos de agentes de IA que você pode criar/usar no ClickUp:

Agentes Autopilot pré-construídos : soluções prontas para uso que você pode ativar diretamente, como Relatório Diário, Relatório Semanal, Reunião de Equipe ou Agentes de Respostas Automáticas

Agentes Autopilot personalizados: configurados por meio de uma interface sem código para se adequar aos seus fluxos de trabalho exclusivos

Os agentes no ClickUp são baseados na inteligência subjacente do ClickUp Brain e na configuração “quando-então” do ClickUp Automations.

Crie agentes Autopilot personalizados no ClickUp usando instruções simples e sem código

O Brain é um assistente com inteligência artificial sensível ao contexto que conhece seu espaço de trabalho como a palma da sua mão e compartilha sugestões inteligentes e respostas a perguntas sobre seus projetos, tarefas e conhecimento da empresa. Isso ajuda as equipes a tomar decisões mais inteligentes e otimizar os fluxos de trabalho.

Você pode integrar este poderoso assistente a outros recursos, como o ClickUp Docs. As sugestões de IA aceleram sua escrita e minimizam erros humanos. As sugestões também ajudam os usuários a ter ideias melhores enquanto trabalham em novos projetos, concebem ideias e assim por diante.

Integre a IA para escrever, resumir e aprimorar seus documentos com o ClickUp Brain

As automações lidam com tarefas rotineiras e repetitivas, como compartilhar atualizações de status, atribuir tarefas e ajustar prazos. Isso libera você para atividades de alta prioridade.

Ao contrário das automações baseadas em regras, os agentes compreendem o contexto, lidam com ambiguidades e também podem criar conteúdo original. Eles são alimentados pela pilha completa de IA do ClickUp Brain (gestão do conhecimento, automação de projetos, geração de texto e imagens por IA), que lhes confere um contexto profundo e criatividade.

📌 Por exemplo, um agente de análise de sentimentos personalizado pode analisar automaticamente respostas de formulários (por exemplo, CSAT, NPS, formulários de feedback) enviados no ClickUp e sinalizar o sentimento do cliente — positivo, negativo ou neutro — juntamente com insights acionáveis.

Aqui está uma comparação lado a lado entre Agentes e Automações:

Recurso Automações Agentes Autopilot Nível de inteligência Baseado em regras Alimentado por IA + contextual Requer raciocínio semelhante ao humano ❌ ✅ Compreensão da linguagem natural ❌ ✅ Acionados por eventos ✅ ✅ Aja sobre o conteúdo em Docs/Chat ❌ ✅ Instruções personalizadas ❌ Lógica fixa ✅ Prompts, ferramentas e condições personalizados Complexidade do caso de uso Simples a moderado Moderado a complexo Ideal para Atualizações de status, atribuições, marcação Resumos, insights, recomendações, perguntas e respostas sobre IA

💡 Dica profissional: você pode combinar agentes e automações para obter fluxos de trabalho mais inteligentes que economizam ainda mais tempo! Exemplo: uma automação cria uma tarefa quando um formulário de feedback é enviado. Um agente personalizado analisa o sentimento do formulário e adiciona uma resposta sugerida ou uma ação de acompanhamento.

Saiba como criar um Agente Autopilot no ClickUp aqui:

A integração da IA e da automação na forma de agentes torna o ClickUp uma ótima solução para o gerenciamento eficaz de projetos.

Use o modelo de automação de e-mail da ClickUp para tornar suas campanhas de e-mail eficientes

Além desses recursos, o ClickUp possui uma vasta biblioteca de modelos que você pode usar para concluir seu trabalho diário com mais rapidez. O modelo de automação de e-mail do ClickUp é uma ótima opção se você lida com milhares de e-mails diariamente. Ele permite que você:

Envie e-mails automaticamente no momento certo para ficar por dentro de todas as conversas

Atribua tarefas e responsabilidades rapidamente

Melhore o atendimento ao cliente ao longo do tempo com respostas rápidas a todas as perguntas

Além disso, aqui estão algumas outras opções que você pode explorar: Modelo de proposta de projeto de automação: identifique as tarefas que você pode automatizar para reduzir o tempo, cortar custos e otimizar os fluxos de trabalho do seu projeto

: Suas iniciativas de automação ficam incompletas sem acompanhamento. Use este modelo para medir KPIs e acompanhar o desempenho geral de seus esforços e tomar decisões baseadas em dados Modelo de acompanhamento de KPIs de automação: Suas iniciativas de automação ficam incompletas sem acompanhamento. Use este modelo para medir KPIs e acompanhar o desempenho geral de seus esforços e tomar decisões baseadas em dados

Melhores recursos do ClickUp

Implemente agentes inteligentes que monitoram o progresso, classificam solicitações, resumem atualizações, respondem perguntas ou até mesmo criam tarefas de forma autônoma

Defina gatilhos, instruções e ações para agentes em linguagem natural, sem necessidade de código

Automatize tarefas rotineiras com modelos de automação personalizáveis para obter maior eficiência

Utilize insights baseados em IA para análises preditivas e tomada de decisões informadas. Incorpore os campos AI Assign e AI Prioritize do ClickUp para que as atribuições de tarefas e prioridades se adaptem automaticamente ao conteúdo, urgência e capacidade da equipe de cada tarefa

Integre-se perfeitamente com mais de 1000 aplicativos de terceiros para unificar os fluxos de trabalho

Adapte facilmente os agentes e as automações para acomodar equipes em crescimento e projetos complexos

Garanta que as tarefas sejam gerenciadas mesmo fora do horário normal de trabalho, pois os agentes e as automações podem operar continuamente

📮 ClickUp Insight: 21% das pessoas afirmam que mais de 80% do seu dia de trabalho é dedicado a tarefas repetitivas. E outras 20% afirmam que as tarefas repetitivas consomem pelo menos 40% do seu dia. Isso significa que quase metade da semana de trabalho (41%) é dedicada a tarefas que não exigem muito pensamento estratégico ou criatividade (como e-mails de acompanhamento 👀). Os agentes de IA do ClickUp ajudam a eliminar esse trabalho árduo. Pense na criação de tarefas, lembretes, atualizações, notas de reuniões, rascunhos de e-mails e até mesmo na criação de fluxos de trabalho completos! Tudo isso (e muito mais) pode ser automatizado em um instante com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho. 💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

Limitações do ClickUp

Alguns usuários têm dificuldade com a curva de aprendizado associada aos recursos extensos da plataforma

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Aqui está uma avaliação do G2:

O ClickUp é como ter um centro de comando completo para o seu trabalho. Tarefas, documentos, metas, calendários — tudo em um só lugar e realmente organizado, sem sobrecarregar. As atualizações mais recentes, especialmente no Calendário e no Agente de Respostas Automáticas, tornam ainda mais fácil manter-se à frente sem ficar sobrecarregado. Se você quer uma ferramenta que mantenha sua mente e sua equipe em sintonia, o ClickUp é a solução.

O ClickUp é como ter um centro de comando completo para o seu trabalho. Tarefas, documentos, metas, calendários — tudo em um só lugar e realmente organizado, sem sobrecarregar. As atualizações mais recentes, especialmente no Calendário e no Agente de Respostas Automáticas, tornam ainda mais fácil manter-se à frente sem ficar sobrecarregado. Se você quer uma ferramenta que mantenha sua mente e sua equipe em sintonia, o ClickUp é a solução.

2. Zapier (ideal para automação de fluxos de trabalho sem código e integração de aplicativos)

via Zapier

O Zapier permite que você crie automações entre aplicativos sem escrever uma única linha de código. Ele também ajuda a integrar sua pilha de tecnologia, facilitando a transferência contínua de dados entre dois ou mais aplicativos.

Como o Zapier se integra a milhares de aplicativos, ele é um elo fundamental para a automação do fluxo de trabalho de IA em diversos setores e sistemas. Com o Zapier, você obtém uma plataforma consolidada que oferece maior eficiência com o mínimo de intervenção humana.

Principais recursos do Zapier

Conecte-se a mais de 5.000 aplicativos para automatizar fluxos de trabalho

Crie agentes de IA personalizáveis chamados Zaps para automatizar tarefas repetitivas

Use fluxos de trabalho em várias etapas para automatizar sequências complexas

Implemente lógica condicional para personalizar fluxos de trabalho de acordo com suas necessidades

Limitações do Zapier

A execução das tarefas pode ser atrasada ocasionalmente

Sequências complexas de tarefas têm uma curva de aprendizado mais íngreme

Preços do Zapier

Gratuito

Profissional : US$ 29,99/mês

Equipe : US$ 103,50/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zapier

G2 : 4,5/5 (mais de 1.330 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.950 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

Eu uso para automatizar a captura de leads, integração, segmentação de clientes e muito mais. Por exemplo, quando alguém marca uma consulta pelo TidyCal, o Zapier instantaneamente adiciona essa pessoa à minha lista de e-mail marketing, marca-a adequadamente e envia uma mensagem de boas-vindas, tudo sem que eu precise fazer nada

Eu uso para automatizar a captura de leads, integração, segmentação de clientes e muito mais. Por exemplo, quando alguém marca uma consulta pelo TidyCal, o Zapier instantaneamente adiciona essa pessoa à minha lista de e-mail marketing, marca-a adequadamente e envia uma mensagem de boas-vindas, tudo sem que eu precise fazer nada

💡 Dica profissional: comece automatizando tarefas repetitivas de alto impacto antes de expandir a automação baseada em IA para todo o seu fluxo de trabalho.

3. UiPath (Melhor para automação de processos robóticos de nível empresarial)

via UiPath

O UiPath é uma plataforma popular de automação de processos robóticos (RPA) que automatiza tarefas repetitivas e baseadas em regras em ambientes corporativos. Ele permite que você implante agentes inteligentes que imitam as interações humanas com sistemas digitais para aumentar a produtividade e a precisão.

Essa arquitetura robusta torna-o adequado para operações em grande escala, tornando o UiPath a escolha ideal para empresas que buscam otimizar processos complexos.

Melhores recursos do UiPath

Desenvolva scripts de automação usando uma interface visual de arrastar e soltar

Implante agentes de IA assistidos e não assistidos para necessidades versáteis de automação

Monitore o desempenho dos robôs e a execução do fluxo de trabalho em tempo real

Mantenha a conformidade com ferramentas de governança de nível empresarial

Limitações do UiPath

Adequado apenas para aplicações de nível empresarial e acaba por ser dispendioso para pequenas e médias empresas

A ferramenta consome muitos recursos para funcionar e exige recursos robustos do sistema

Preços da UiPath

Básico: A partir de US$ 25/mês

Padrão : Preço personalizado

Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações da UiPath

G2 : 4,6/5 (mais de 6.690 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 710 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a UiPath?

Veja o que diz uma avaliação da G2:

A UiPath é um dos melhores provedores de serviços para automação e desenvolvimento. Para Android, iOS e Windows também. Requer um pouco de conhecimento sobre codificação, pois é um software de ponta, e simplifica o processo de tarefas complexas de automação, ajudando de maneira eficiente e adequada.

A UiPath é um dos melhores provedores de serviços para automação e desenvolvimento. Para Android, iOS e Windows também. Requer um pouco de conhecimento sobre codificação, pois é um software de ponta, e simplifica o processo de tarefas complexas de automação, ajudando de maneira eficiente e adequada.

4. Notion (ideal para gerenciamento de conhecimento e documentação com IA)

via Notion

O Notion combina anotações, gerenciamento de conhecimento e automação de gerenciamento de projetos, enriquecendo-os com IA. Ele permite que equipes criem, compartilhem e colaborem em bancos de dados e documentos em uma plataforma integrada.

Os agentes de IA da Notion ajudam a redigir conteúdos, gerar resumos e extrair insights, simplificando seus projetos e documentação. A plataforma também oferece modelos para vários casos de uso, desde a criação de rastreadores de hábitos pessoais até a organização de uma base de conhecimento da empresa.

Melhores recursos do Notion

Colabore com membros da equipe em tempo real durante a criação e edição de documentos

Implante agentes de IA integrados para gerar e editar conteúdo

Organize informações usando bancos de dados e modelos personalizáveis

Acesse conteúdo em todos os dispositivos com sincronização perfeita

Limitações do Notion

A IA tem uma percepção limitada do contexto do seu espaço de trabalho, o que pode tornar os agentes menos eficazes

Preços do Notion

Gratuito

Mais : US$ 12/mês por licença

Negócios : US$ 24/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Notion

G2 : 4,7/5 (mais de 6.790 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.590 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

As ferramentas de IA são excelentes. A IA pode redigir atas de reuniões, responder a perguntas sobre suas notas e bancos de dados, entre outras coisas

As ferramentas de IA são excelentes. A IA pode redigir atas de reuniões, responder a perguntas sobre suas notas e bancos de dados, entre outras coisas

🧠 Curiosidade: a automação com IA pode economizar até 200 horas por ano para os profissionais!

5. Workato (Ideal para automação e integração avançada de processos de negócios)

via Workato

O Workato oferece um ambiente de baixo código para conectar aplicativos e automatizar fluxos de trabalho complexos.

Essa abordagem torna a automação acessível tanto para usuários de TI quanto para usuários de negócios. Essa automação cidadã também torna o Workato altamente versátil, seja para automatizar processos de marketing, relatórios financeiros ou RH usando agentes de IA.

Principais recursos do Workato

Crie agentes de IA e integrações em um ambiente de baixo código

Use conectores pré-construídos para conectar fluxos de trabalho entre aplicativos populares

Implemente a sincronização de dados em tempo real entre sistemas

Monitore e gerencie fluxos de trabalho comerciais com painéis

Limitações do Workato

É bastante caro, tornando-o inacessível para organizações menores

Ocasionalmente, podem ocorrer desafios de desempenho com agentes mais avançados e fluxos de trabalho complexos

Preços do Workato

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Workato

G2 : 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Workato?

Uma avaliação do G2 diz:

O Workato é uma plataforma incrivelmente flexível e escalável que nos permite criar soluções de automação personalizadas com facilidade. A interface intuitiva facilita o trabalho, mesmo em fluxos de trabalho complexos.

O Workato é uma plataforma incrivelmente flexível e escalável que nos permite criar soluções de automação personalizadas com facilidade. A interface intuitiva facilita o trabalho, mesmo em fluxos de trabalho complexos.

📖 Leia mais: Melhores ferramentas de software de automação de marketing

6. Fathom (Ideal para transcrições e insights de reuniões com tecnologia de IA)

via Fathom

Os agentes de IA da Fathom geram transcrições em tempo real e insights acionáveis para melhorar a produtividade das reuniões. Eles gravam e transcrevem reuniões, poupando a atenção humana para tarefas mais estratégicas do que tomar notas.

Os agentes de IA também resumem pontos-chave, destacam itens de ação e facilitam acompanhamentos eficientes para garantir que você não perca nada.

Principais recursos do Fathom

Grave e transcreva reuniões em tempo real com alta confiabilidade

Gere resumos e destaque pontos-chave da discussão automaticamente

Compartilhe insights de reuniões e itens de ação com sua equipe com um clique

Trabalhe com vários idiomas sem falhas

Limitações da Fathom

A precisão da transcrição fica comprometida quando você usa jargões ou terminologia específica do setor

Ele se integra a ferramentas limitadas de videoconferência, o que dificulta sua acessibilidade

Preços da Fathom

Gratuito

Premium : US$ 15/mês por usuário

Edição para equipes : US$ 19/mês por usuário

Team Edition Pro: US$ 29/mês por usuário

Classificações e avaliações da Fathom

G2 : 5/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 5/5 (mais de 790 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fathom?

Aqui está uma avaliação da Capterra:

O Fathom é um aplicativo de anotações baseado em IA e, como você pode imaginar, fornece resumos de suas reuniões. No entanto, o que é realmente interessante é como ele se integra perfeitamente. Ele monitora sua agenda e o Teams/Zoom/etc. e se conecta automaticamente com você.

O Fathom é um aplicativo de anotações baseado em IA e, como você pode imaginar, fornece resumos de suas reuniões. No entanto, o que é realmente interessante é como ele se integra perfeitamente. Ele monitora sua agenda e o Teams/Zoom/etc. e se conecta automaticamente com você.

📖 Leia mais: Melhores modelos gratuitos de fluxo de trabalho no Excel e ClickUp

7. AgentGPT (Ideal para execução autônoma de tarefas de IA e agentes de IA personalizados)

via AgentGPT

O AgentGPT permite que os usuários implantem agentes de IA capazes de realizar tarefas sem intervenção humana contínua. Ele permite que os usuários acessem modelos GPT avançados para criar agentes de IA personalizados que correspondem a um fluxo de trabalho específico para maior relevância e eficiência.

O AgentGPT ajuda você a implementar diferentes exemplos de automação de fluxo de trabalho, seja envolvendo agentes de IA navegando na Internet, fazendo chamadas de API, operando em sistemas multiagentes ou executando sequências de tarefas complexas.

Principais recursos do AgentGPT

Libere agentes de IA autônomos que operam sem supervisão manual

Personalize agentes de IA usando modelos GPT avançados para tarefas específicas

Automatize fluxos de trabalho complexos conectando várias tarefas de maneira integrada

Integre agentes de IA com várias APIs para aprimorar a funcionalidade

Limitações do AgentGPT

Sua recente criação significa que, atualmente, ele conta com suporte e recursos limitados da comunidade

Depende fortemente dos recursos do modelo GPT

Preços do AgentGPT

Teste gratuito

Pro : US$ 40/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do AgentGPT

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: monitore periodicamente seus fluxos de trabalho automatizados por IA para descobrir maneiras adicionais de otimizá-los.

8. Fireflies (ideal para notas de reuniões e transcrição de voz com IA)

via Fireflies

Os agentes de IA da Fireflies transcrevem reuniões e geram notas automatizadas, facilitando a colaboração entre equipes de diferentes áreas. Eles integram ferramentas populares de conferência para capturar conversas de várias fontes e organizá-las para fácil recuperação.

Os agentes de IA são treinados para identificação de palavras-chave, rastreamento de itens de ação e compartilhamento contínuo entre equipes. Isso coloca todas as partes interessadas na mesma página, resultando em maior alinhamento e produtividade.

Principais recursos do Fireflies

Transcreva reuniões em tempo real com alta precisão

Identifique automaticamente os principais tópicos e itens de ação

Colabore compartilhando gravações e notas entre equipes

Pesquise reuniões anteriores usando filtros de palavras-chave específicas

Limitações do Fireflies

Imprecisões ocasionais na transcrição, especialmente em conversas que envolvem jargões técnicos ou sotaques fortes

A versão gratuita oferece armazenamento e recursos limitados

Preços do Fireflies

Gratuito

Pro : US$ 18/mês por licença

Negócios : US$ 29/mês por licença

Empresa: US$ 39/mês por licença

Avaliações e comentários da Fireflies

G2 : 4,8/5 (mais de 620 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Fireflies?

Uma avaliação da G2 diz:

Tem sido uma das tecnologias mais transformadoras para a minha agência, e nós somos especializados em soluções de pilha de tecnologia, então isso é um grande elogio! Transferimos todos os nossos clientes e contatos mais próximos para a plataforma, e eles também adoraram. O software em si é extremamente poderoso, permitindo-me navegar pelas chamadas de vendas e chamadas de clientes, mas quando combinado com a automação... UAU!!!

Tem sido uma das tecnologias mais transformadoras para a minha agência, e nós somos especializados em soluções de pilha de tecnologia, então isso é um grande elogio! Transferimos todos os nossos clientes e contatos mais próximos para a plataforma, e eles também adoraram. O software em si é extremamente poderoso, permitindo-me navegar pelas chamadas de vendas e chamadas de clientes, mas quando combinado com a automação... UAU!!!

9. Bardeen AI (Ideal para automação de tarefas pessoais e automação de fluxos de trabalho baseados em navegador)

via Bardeen AI

O Bardeen AI é um software de automação de tarefas que funciona diretamente no seu navegador. Isso facilita a automação de tarefas repetitivas sem a necessidade de alternar entre contextos.

Ele concede acesso a vários agentes de IA pré-construídos e a flexibilidade de criá-los usando comandos de linguagem natural. O Bardeen AI também conecta vários serviços e aplicativos da web, facilitando a execução de tarefas de entrada de dados, scraping e geração de leads.

Principais recursos do Bardeen AI

Automatize tarefas diretamente no navegador com uma extensão poderosa

Crie fluxos de trabalho personalizados com agentes de IA que compreendem comandos em linguagem natural

Acesse uma biblioteca de modelos de automação pré-criados para diferentes casos de uso

Extraia dados de sites de forma eficiente, sem esforço manual

Limitações da Bardeen AI

Oferece funcionalidade limitada para sites com conteúdo dinâmico ou medidas de segurança avançadas

Alguns recursos avançados são pagos

Preços do Bardeen AI

Inicial : US$ 129/mês

Equipes : US$ 500/mês

Empresa: a partir de US$ 1.500/mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações da Bardeen AI

G2 : 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Bardeen AI?

Veja o que diz uma avaliação do G2:

Uma excelente ferramenta para automatizar fluxos de trabalho que antes levavam horas agora leva apenas alguns minutos. A facilidade de uso é fundamental para mim ao considerar uma ferramenta para minha vida profissional ou pessoal, e a Bardeen também se destaca nesse aspecto!

Uma excelente ferramenta para automatizar fluxos de trabalho que antes levavam horas agora leva apenas alguns minutos. A facilidade de uso é fundamental para mim ao considerar uma ferramenta para minha vida profissional ou pessoal, e a Bardeen também se destaca nesse aspecto!

10. Claude (Melhor para redação assistida por IA e inteligência conversacional)

via Claude

Claude é um assistente de IA multifuncional, mais conhecido por seus recursos de processamento de linguagem natural (NLP) que ajudam a melhorar a qualidade da sua escrita. Os agentes de IA do Calude estendem o suporte conversacional a diferentes aplicações — redação de conteúdo, resposta a perguntas e sugestões contextualmente relevantes.

Essas capacidades, combinadas com a sua integração perfeita com várias plataformas, tornam-no altamente versátil, quer o utilize para responder a um e-mail ou para lidar com o apoio ao cliente.

Principais recursos do Claude

Obtenha ajuda para escrever ou editar conteúdo com sugestões baseadas em IA

Acesse recomendações personalizadas à medida que o Calude aprende com as interações e o feedback dos usuários

Obtenha suporte para vários idiomas e dialetos para diversas necessidades

Limitações do Claude

O desempenho dos agentes de IA depende de atualizações e melhorias contínuas

Os usuários ocasionalmente enfrentam imprecisões nas respostas, especialmente no caso de consultas complexas

Preços do Claude

Gratuito

Pro : US$ 20/mês

Máximo : US$ 100/mês

Equipe : US$ 30/mês por pessoa

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Claude

G2 : 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Claude?

Uma avaliação da Capterra compartilha:

Gosto muito da capacidade do Claude de aprender com minhas solicitações. Normalmente, consigo o que quero da IA em duas solicitações.

Gosto muito da capacidade do Claude de aprender com minhas solicitações. Normalmente, consigo o que quero da IA em duas solicitações.

💡 Dica profissional: gerenciar vários projetos pode ser demorado. Quer facilitar as coisas? Use modelos de mapas de processos que ajudam a visualizar seus projetos do início ao fim para otimizar todo o seu projeto!

11. Grain (ideal para resumos de videochamadas aprimorados por IA e insights acionáveis)

via Grain

A Grain usa agentes de IA para capturar e resumir chamadas de vídeo. Os agentes de IA convertem reuniões longas em insights concisos, acionáveis e compartilháveis.

Ele se integra a plataformas populares de videoconferência e gera destaques, facilitando a revisão dos pontos principais pelas equipes. Os agentes de IA também personalizam modelos de anotações prontamente disponíveis.

Principais recursos do Grain

Capture e grave chamadas com áudio e vídeo de alta qualidade

Resuma reuniões usando agentes de IA para destacar os momentos importantes

Personalize modelos de anotações para se adequar a tipos específicos de reuniões e preferências

Compartilhe clipes e resumos sem esforço para impulsionar a colaboração em equipe e o compartilhamento de conhecimento

Limitações de grãos

Não possui recursos específicos para processos que estão disponíveis em ferramentas especializadas

A interface poderia se beneficiar de personalização adicional, mas carece dos recursos necessários para isso

Preço dos grãos

Gratuito

Inicial : US$ 19/mês por licença

Negócios : US$ 39/mês por licença

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários

G2 : 4,7/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Grain?

Uma avaliação da G2 diz:

A IA é realmente inteligente, sempre sabe o que é introdução e conversa não relacionada ao trabalho nas reuniões e não se preocupa em resumir. E as notas que gera são realmente muito boas, melhores do que as dos concorrentes que já experimentei, como Fathom e Gemini Notes no Google Meet.

A IA é realmente inteligente, sempre sabe o que é introdução e conversa não relacionada ao trabalho nas reuniões e não se preocupa em resumir. E as notas que gera são realmente muito boas, melhores do que as dos concorrentes que já experimentei, como Fathom e Gemini Notes no Google Meet.

Obtenha os melhores e mais contextuais agentes de IA com o ClickUp

Os agentes de IA estão transformando a forma como as empresas automatizam os fluxos de trabalho para obter maior produtividade. Desde a extração de insights inteligentes até a automação de tarefas repetitivas, eles permitem que as equipes trabalhem de forma mais inteligente, rápida e eficiente. Eles certamente trarão benefícios para o local de trabalho moderno.

Entre as várias plataformas de agentes de IA discutidas acima, o ClickUp se destaca como a solução definitiva. Você obtém agentes autopilotos pré-construídos e personalizados para tirar as tarefas diárias da sua lista. O ClickUp Brain gera insights inteligentes a partir do seu espaço de trabalho, enquanto o ClickUp Automations reduz o esforço manual combinando gatilhos inteligentes, contexto em tempo real e acesso a todo o seu espaço de trabalho, incluindo tarefas, documentos e chats. Ao contrário das ferramentas genéricas de IA, o ClickUp foi desenvolvido especificamente para a produtividade, é totalmente personalizável e opera perfeitamente dentro do fluxo de trabalho da sua equipe.

Pronto para ser mais produtivo com a IA? Adquira o ClickUp agora mesmo!