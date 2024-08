10 melhores alternativas ao Claude AI para redação de IA em 2024

Você usa inteligência artificial extensivamente em seus projetos de redação? É provável que você já tenha ouvido falar da Claude AI como uma assistente de redação e chatbot com IA!

Fácil de usar com uma interface altamente conversacional, o Claude AI é um modelo avançado de linguagem de IA que ajuda em todas as suas necessidades de redação, sejam elas artigos de blogs educacionais, trabalhos acadêmicos, resumos de documentos, planos e contratos, ou até mesmo códigos para o seu site.

Embora o Claude AI seja popular entre os profissionais, ele ainda está longe de ser perfeito no que diz respeito à sua base de conhecimento, raciocínio e lógica, compreensão de linguagem natural, recursos de compreensão e ferramentas de segurança.

Há muitas ferramentas no mercado com modelos avançados de codificação e linguagem e software de IA para redação de artigos para facilitar sua carga de trabalho. Por isso, apresentamos a você uma lista de 10 alternativas do Claude. Explore, compare e escolha a que melhor se adapta a você.

O que você deve procurar nas alternativas de IA do Claude?

Qualquer ferramenta de escrita com IA ou chatbot com IA que você use deve ser mais do que apenas um assistente que o ajude a concluir tarefas.

Ela deve fornecer orientação e suporte valioso para ajudá-lo a atingir suas metas comerciais e organizacionais com mais rapidez e eficiência.

Aqui estão os principais recursos que você deve procurar antes de escolher as alternativas da Claude:

Escolha uma ferramenta de redação com tecnologia de IA com uma interface de usuário suave e um estilo de entrada e saída de conversação

Uma vasta biblioteca de informações detalhadas e atualizadas regularmente sobre uma ampla gama de tópicos ajudará a agregar substância e valor à sua redação

A precisão das informações e o mínimo de erros gramaticais não são negociáveis em todas as alternativas do Claude

O tempo de resposta rápido sem comprometer a qualidade do conteúdo aumentará sua produtividade

A flexibilidade para lidar com vários formatos de entrada e estilos de redação é imprescindível

Garantir que você possa personalizar as respostas em termos de estilo, tom e linguagem com base em suas necessidades

A contextualização das respostas que são coerentes e relevantes para o documento ou a conversa mais ampla é essencial

Os recursos multilíngues garantem que você possa produzir conteúdo para atender a um conjunto diversificado de usuários e aproveitar a tradução mais rápida de idiomas

Os recursos de orientação com sugestões para melhorar o conteúdo, a estrutura e o estilo de redação aumentarão a qualidade de seus resultados

Todas essas são qualidades desejáveis nas alternativas do Claude que podem ajudar a atender às suas necessidades de criação de conteúdo.

As 10 melhores alternativas de IA do Claude para usar em 2024

Agora, vamos dar uma olhada em algumas das melhores alternativas ao Claude.

1. ClickUp

Use o ClickUp AI Writing Assistant para aprimorar sua redação

O ClickUp é um projeto e gerenciamento de tarefas plataforma que oferece IA do ClickUp o ClickUp AI é um assistente de redação com IA projetado para aumentar a produtividade. Além de várias ferramentas e recursos para ajudá-lo a gerenciar projetos e colaborar com sua equipe, o ClickUp também oferece muitos modelos para manter seu trabalho organizado e fazer mais, mais rápido.

O assistente de redação com IA do ClickUp pode ajudá-lo a criar todos os tipos de documentos, blogs, estudos de caso e material de marketing bem formatados para eliminar tarefas mundanas e repetitivas do seu trabalho e acelerar as tarefas criativas.

Crie, edite e faça brainstorming com o ClickUp AI

Use-o com Documentos do ClickUp para atender a todas as suas necessidades de conteúdo. Ele resumirá o conteúdo de seus documentos e até mesmo gerará tarefas com base no contexto de seus documentos.

Quer você trabalhe com redação, pesquisa, marketing ou desenvolvimento de produtos, o ClickUp AI responde a várias solicitações para diferentes assuntos. Ele atua como seu editor de texto pessoal, produzindo conteúdo que se adapta à sua função e ao seu caso de uso.

O software de redação com IA apresenta um tempo de resposta rápido e produz conteúdo de alta qualidade com as informações mais recentes.

Gere ideias e colabore com sua equipe usando o ClickUp Docs

Além disso, com a ajuda do Documentos do ClickUp além disso, você pode compartilhar e armazenar todo o seu trabalho e acompanhar o progresso de seus projetos e atribuições individuais ou colaborativos em um só lugar.

melhores recursos do #### ClickUp

Resuma notas de reuniões, tópicos de conversas e documentos com a IA do ClickUp

Gerar planos de ação e respostas a mensagens em segundos

Crie e edite peças de conteúdo envolventes e concisas usando documentos pré-estruturados no ClickUp Docs que ajudam a economizar tempo

Colabore com sua equipe em tempo real e adicione comentários com o ClickUp Docs

Use mais de 100Ferramentas de IA criadas para diferentes departamentos

Facilitam o trabalho mais suavecolaboração multifuncional por meio de integrações com vários aplicativos e softwares, como Google Drive, Slack, Hubspot e Outlook, entre outros

Limitações do ClickUp

Leva algum tempo para se acostumar com a plataforma, pois ela oferece muitos recursos e funcionalidades. Para superar esse desafio, o ClickUp fornece guias, webinars, modelos e uma Central de Ajuda detalhada

Nem todas as integrações no ClickUp estão perfeitamente sincronizadas ainda

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

2. Jasper

via Jasper O Jasper é outra ferramenta popular de redação com IA que ajuda a criar publicações de blog, textos para mídias sociais, e-mails, descrições de produtos, textos de anúncios, análises e páginas de destino.

Essa é uma das alternativas da Claude que pode produzir peças de conteúdo sem erros e otimizadas para SEO para ajudá-lo a superar o bloqueio do escritor e garantir que suas peças agradem aos deuses do algoritmo e tenham uma boa classificação.

Você pode contar com os extensos conjuntos de dados do Jasper para obter respostas sem plágio para solicitações sobre vários assuntos.

O Jasper pode ajudar a simplificar seu processo de criação de conteúdo e dimensionar as operações de conteúdo, ajudando-o a criar resumos de conteúdo organizados e fáceis de seguir. Certas tarefas, como escrever anúncios e redigir e-mails, podem ser totalmente automatizadas usando os modelos do Jasper.

Melhores recursos do Jasper

Gerar respostas concisas, significativas e personalizadas com uma ferramenta que tem alta consciência contextual

Obter respostas precisas em um curto espaço de tempo com recursos avançados de processamento de linguagem

Execute várias tarefas e faça malabarismos com várias consultas simultaneamente sem comprometer a velocidade ou a precisão das informações

Publique conteúdo otimizado para SEO por meio de aprendizado de máquina para palavras-chave específicas do tópico e, ao mesmo tempo, receba sugestões de palavras-chave com base nas solicitações do usuário

Limitações do Jasper

Conhecimento limitado de assuntos de nicho para os quais as informações são escassas

Falta personalidade e tom humano ao Jasper no resultado final, que tende a ser muito genérico

Preços do Jasper

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jasper

G2: 4,7/5 (1200+ avaliações)

4,7/5 (1200+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (1800+ avaliações)

3. Copy.ai

via Copy.ai Se precisar de ajuda para escrever textos criativos para suas campanhas de marketing, anúncios ou outros projetos, o Copy.ai é uma das melhores alternativas do Claude para você.

O Copy.ai é uma ferramenta de escrita de IA que serve principalmente para gerar títulos de blogs, e-mails, publicações em mídias sociais e textos de páginas de destino.

Ele oferece várias ferramentas, modelos e estruturas de redação que podem ajudá-lo a eliminar o estresse de uma página em branco. Tem uma interface simples que pode ser facilmente usada por todos os usuários, desde profissionais até iniciantes.

O Copy.ai é conhecido por oferecer uma ferramenta integrada de categorização de projetos que pode ajudá-lo a organizar e rastrear seu conteúdo com base nos projetos em que está trabalhando.

Melhores recursos do Copy.ai

Reduzir as chances de fraude com um verificador de plágio integrado

Obtenha suporte multilíngue, com mais de 25 idiomas para escrever

Gere e-mails cativantes em escala com instruções em linguagem natural

Tenha acesso a mais de 90 modelos para começar seus projetos

Limitações do Copy.ai

Alguns recursos só podem ser acessados por meio de uma assinatura paga

Base de conhecimento limitada da Copy AI torna-a inadequada para tipos de conteúdo de formato longo

Preços do Copy.ai

Gratuito

Pro: $49/mês

$49/mês Equipe: $249/mês

$249/mês Crescimento: $1.333/mês

$1.333/mês Expansão: $2.666/mês

$2.666/mês Escala: $4.000/mês

Copy.ai avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 170 avaliações)

4,7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (60 avaliações)

4. Rytr

via Retrato O Rytr é um software gerador de artigos com IA baseado em nuvem, especialmente para proprietários de pequenas empresas, profissionais de marketing e escritores autônomos.

Ele pode ajudar a criar tipos de conteúdo longos e curtos, como blogs, artigos, relatórios, publicações em mídias sociais, descrições de produtos e descrições de cargos.

O Rytr oferece um painel de controle fácil de usar que ajuda a acompanhar o progresso de seu conteúdo e projetos.

Para aqueles que precisam de ajuda com seus esforços de SEO, o Rytr pode economizar seu tempo.

Melhores recursos do Rytr

Gera imagens com IA além do conteúdo escrito para economizar tempo e dinheiro

Reduzir o conteúdo duplicado com umDetector de plágio de IA* Gere conteúdo em apenas quatro etapas: selecione o idioma, escolha o tom, selecione o caso de uso e adicione a entrada

Limitações do Rytr

O conteúdo de formato longo é muitas vezes complicado e repetitivo

Precisa de melhorias em suas ferramentas de análise SERP e de pesquisa de palavras-chave

Preços da Rytr

Gratuito Plano

Plano econômico: $9/mês

$9/mês Plano ilimitado: $29/mês

Rytr ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 750 avaliações)

4,7/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. ChatGPT

via OpenAI Facilmente um dos mais reconhecidos modelos avançados de linguagem de IA o ChatGPT pode ser usado para criar todos os tipos de documentos.

Seja para escrever conteúdo curto ou longo, blogs ou descrições de produtos, e-mails ou publicações em mídias sociais, ou simplesmente para obter respostas, você pode encontrar tudo isso no ChatGPT.

É uma das alternativas do Claude que os usuários adoram por sua interface simples e altamente interativa que pode produzir interações semelhantes às humanas no tom e estilo de sua escolha.

Ele pode lidar com vários avisos simultaneamente, ajudando você a realizar várias tarefas ao mesmo tempo em que mantém o contexto. Ele também oferece uma visão histórica de todos os seus prompts para ajudá-lo a acompanhar seus projetos e tarefas.

Melhores recursos do ChatGPT

Encontre respostas e respostas sobre uma grande variedade de assuntos, pois o ChatGPT é um dos maiores modelos de processamento de linguagem natural até o momento

Concluir tarefas e atribuições variadas, independentemente da função que você exerce, pois o ChatGPT é altamente adaptável

Influenciar o comportamento e a saída da ferramenta por meio deelaborar cuidadosamente os prompts para obter as melhores respostas possíveis

Manter o contexto do prompt em conversas prolongadas

Limitações do ChatGPT

Não há acesso a informações em tempo real

Incapacidade de verificar informações incorretas

Preços do ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Team: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

ChatGPT avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

6. Noção de IA

via Noção de IA Uma alternativa avançada ao Claude AI, o Notion AI é uma ferramenta de escrita de IA que integra várias ferramentas de IA para ajudar você a melhorar a produtividade e o tempo de entrega do projeto.

Você pode usá-lo para diversas tarefas de processamento de linguagem natural, incluindo tomar notas, escrever documentos, fazer brainstorming de ideias, criar planos de marketing e redigir postagens em mídias sociais.

Deixe sua criatividade pessoal e profissional florescer com a ajuda de vários modelos criados para projetos escolares, profissionais e pessoais.

Se você é uma organização que está se esforçando para integrar a IA em seus fluxos de trabalho comerciais diários, o Notion AI pode ser uma das principais alternativas da Claude para ajudar a facilitar os processos e aumentar a produtividade.

Os melhores recursos do Notion AI

Obtenha insights e resumos gerados pelo recurso de preenchimento automático que digitaliza muitos documentos

Acesse seu painel de controle de qualquer lugar, pois a ferramenta está disponível on-line em qualquer dispositivo de sua escolha

Traduza documentos e acesse o conteúdo em vários idiomas

Aprimore seus documentos simplificando, expandindo os detalhes ou mudando o tom usando os recursos de aprimoramento pré-integrados à ferramenta

Limitações do Notion AI

Precisa ser trabalhada em conteúdo longo, pois pode se tornar repetitiva e carece de profundidade

Fracos recursos de contextualização, pois a maior parte do conteúdo parece frígida e carece de um tom humano

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Adicione o Notion AI a qualquer plano pago por US$ 8 por membro/mês, cobrado anualmente. uS$ 10 por membro/mês para faturamento mensal e planos gratuitos.

Classificações e análises do Notion AI

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. WordAi

via PalavraAi Quando você achar que seu texto, postagem ou documento precisa de um pouco de criatividade, o WordAi é a ferramenta de reescrita que pode ajudá-lo.

Depois de alimentar esse gerador de texto de IA com sua postagem, o WordAi reescreve toda a postagem sem alterar o significado, mas melhorando o estilo e o tom para facilitar a leitura.

Você também pode usá-lo para redirecionar o conteúdo existente para torná-lo mais palatável e dar a ele um novo sopro de vida.

Melhores recursos do WordAi

Melhore a classificação de SEO de qualquer postagem usando as palavras-chave certas

Estimular a criatividade e melhorar a qualidade geral do conteúdo por meio de refinamento com tecnologia de IA

Reestruturação de frases para aumentar a clareza

Uma das poucas alternativas do Claude que você pode usar para fazer com que seu artigo pareça original e evitar a detecção da IA

Limitações do WordAi

Propenso a erros gramaticais e inconsistências factuais

Cria texto repetitivo, dificultando o fluxo

Preços do WordAi

Mensal: $57/mês

$57/mês Anual: $27/mês

$27/mês Empresa: Preço personalizado

WordAi avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Wordtune

via Wordtune O Wordtune pode ser usado por escritores, profissionais de marketing, acadêmicos e até mesmo estudantes que desejam melhorar a qualidade de sua redação. Com sua ferramenta Write and Paraphrase, ele pode reescrever frases e parágrafos inteiros para criar peças de conteúdo mais fáceis de ler.

Se você costuma ter dificuldades para encontrar o tom e o estilo certos, o Wordtune pode ajudar. Ao ajustar o tom e o estilo do seu conteúdo, ele torna sua redação mais agradável para públicos maiores.

Melhores recursos do Wordtune

Resuma documentos e até vídeos do YouTube para economizar tempo usando a ferramenta Read & Summarize

Aumente a produtividade usando modelos para tarefas repetitivas

Crie, edite e organize documentos de forma centralizada com o Wordtune Editor

Use-o como uma extensão do navegador Chrome, no aplicativo móvel iOS ou como um complemento do Edge

Limitações do Wordtune

Espaço limitado para palavras no editor, portanto, documentos grandes demoram mais para serem reescritos ou resumidos

Falta de recursos de personalização e integração

Preços do Wordtune

Gratuito

Plus: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Ilimitado: US$ 37,50/mês

US$ 37,50/mês Negócios: Preços personalizados

Wordtune avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 170 avaliações)

4,6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Wordtune !

9. Gravação rápida

via Gravação rápida O Speedwrite é ideal para profissionais e estudantes que desejam criar regularmente conteúdo sobre vários tópicos. O conteúdo pode assumir várias formas, como postagens em blogs, artigos para mídias sociais, ensaios etc.

É uma ferramenta de escrita com IA que funciona como um gerador de texto automatizado. Ela ajuda a escrever conteúdo novo e a atualizar o conteúdo existente, aprimorando seu estilo e gramática. É conhecida por criar conteúdo exclusivo, de modo que sua cópia não seja igual a nenhuma outra.

O Speedwrite também é hábil em fazer alterações no conteúdo existente sem alterar o pensamento original e a intenção por trás dele.

melhores recursos do #### Speedwrite

Aciona respostas altamente intuitivas por entradas, tornando cada resposta única

Redesenhar textos e reestruturar frases

Insira seu material de pesquisa para obter insights

Insira informações sobre qualquer tópico novo e obtenha uma cópia gerada com informações atualizadas

Obtenha a correção do texto de sua entrada

Preços do Speedwrite

**Gratuito

Mensal: US$ 7,99

US$ 7,99 Semestral: $39,95

$39,95 Anual: $59,95

Speedwrite ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliação não disponível

10. Qualquer palavra

via Qualquer palavra O Anyword é uma das muitas alternativas do Claude destinadas a profissionais de marketing que desejam alcançar kPIs de marketing via performance writing.

O Anyword pode gerar e aprimorar conteúdo como blogs, páginas de destino, publicações em mídias sociais, textos para a Web, anúncios e e-mails na voz da sua marca. Os profissionais de marketing podem usá-lo para criar peças de conteúdo envolventes que geram receita.

O melhor é que o Anyword também o ajuda a medir o desempenho de seu texto em diferentes canais.

Ele também tem recursos integrados de verificação gramatical e ortográfica que garantem conteúdo de alta qualidade.

Melhores recursos do Anyword

Melhore as taxas de conversão usando o modelo de copywriting preditivo

Examinar o impacto das palavras-chave nas vendas usando o Predictive Performance Score e o teste A/B

Conhecer os pontos problemáticos e os dados demográficos do público-alvo por meio de qualquer texto ou URL de site

Experimente um tempo de resposta rápido para conteúdo longo e curto

Limitações do Anyword

A base de conhecimento limitada causa imprecisão das informações e grandes chances de erros

Certos recursos, como o Predictive Performance Score, estão disponíveis somente em planos específicos

Preços do Anyword

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Orientado por dados: $99/mês

$99/mês Empresarial: $499/mês

$499/mês Enterprise: Preço personalizado

Anyword avaliações e comentários

G2: 4.8/5 (1100+ avaliações)

4.8/5 (1100+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (380+ avaliações)

ClickUp, seu assistente de redação com IA em um só lugar

Gerenciar a criação e a publicação de conteúdo pode ser um ato de malabarismo. Da ideação à redação, à edição e às aprovações, manter todas as partes móveis organizadas é fundamental para produzir conteúdo de alta qualidade dentro do prazo.

É nesse ponto que uma plataforma integrada de criação de conteúdo e gerenciamento de projetos, como o ClickUp, pode ajudar.

Alguns dos principais benefícios de usar o ClickUp para a criação de conteúdo incluem:

Espaço de trabalho centralizado para planejar, atribuir e acompanhar todos osprojetos de conteúdo em um só lugar

Colaboração em tempo real que permite que redatores, editores e revisores trabalhem juntos

Assistente de IA para escrever rascunhos e sugerir melhorias

Automação do fluxo de trabalho para agilizar os ciclos de revisão e aprovação

Integração avançada com a biblioteca de sugestões

Além disso, sua interface fácil e descomplicada o torna adequado tanto para pequenas equipes quanto para grandes empresas.

Aproveite os recursos robustos de gerenciamento de projetos do ClickUp, além da assistência de IA para redação e suporte a todas as suas necessidades de criação de conteúdo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!