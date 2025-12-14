Os 10 melhores softwares convergentes para fluxos de trabalho unificados em 2026

Sua equipe alterna entre aplicativos 1.200 vezes por dia. Isso significa quatro horas por semana apenas tentando lembrar o que estavam fazendo antes que a próxima notificação os distraísse.

Essa dispersão de trabalho custa muito dinheiro: US$ 2,5 milhões por ano por 1.000 funcionários em perda de produtividade. E como apenas 28% das ferramentas realmente se conectam entre si, as pessoas passam os dias copiando as mesmas informações em diferentes plataformas.

Os 10 melhores softwares convergentes desta lista reúnem seus fluxos de trabalho em um só lugar, para que sua equipe possa se concentrar em realizar as tarefas sem precisar mudar constantemente de contexto.

Vamos começar! 💪🏼

Os melhores softwares convergentes em resumo

Aqui estão os 10 melhores softwares convergentes e o que eles têm a oferecer. 🎯

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Execução de IA convergente e orquestração de trabalho unificada para equipes empresariais multifuncionais. ClickUp Brain e Brain MAX para IA contextual, integrações para manter seus aplicativos conectados, Talk to Text para produtividade com prioridade de voz e Enterprise Search para pesquisa centralizada no local de trabalho. Gratuito para sempre; personalização disponível para empresas. ServiceNow Alinhamento dos departamentos da empresa e automação complexa de múltiplos fluxos de trabalho em TI, RH e finanças. Automação do Flow Designer, fluxos de trabalho de chat do Virtual Agent, painéis de desempenho de SLA, entrada centralizada do catálogo de serviços. Preços personalizados Kissflow Automação de processos de negócios sem código para equipes de RH, finanças e operações, ampliando as solicitações de fluxo de trabalho. Roteamento de aprovação paralelo, lógica condicional para caminhos de solicitação, relatórios analíticos baseados em SQL e históricos de auditoria em tempo real. O plano básico custa a partir de US$ 2.500/mês; o plano empresarial oferece preços personalizados. Jira Service Management Prestação ágil de serviços e emissão de tickets de TI para suporte técnico e alinhamento de engenharia. Ligação de problemas ao Jira Software, filas de acompanhamento de SLA, categorização automatizada de tickets e mapeamento de descoberta de ativos. Gratuito para três agentes; planos pagos a partir de US$ 20/mês por agente. Monday.com Acompanhamento visualizado do projeto e alocação de recursos para marketing, operações e PMOs. Espelhe colunas para dados entre painéis, visualizações de equilíbrio de carga de trabalho, cronogramas de dependência de ponta a ponta e automação com base no status e nas datas. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário. Notion Colaboração e documentação com foco no conhecimento, com suporte a fluxos de trabalho leves para equipes criativas e de produto. Blocos sincronizados entre páginas, bancos de dados relacionais para conteúdo com várias visualizações, integrações incorporadas e funções de fórmula para campos dinâmicos. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês por usuário. Asana Mapeamento de trabalho baseado em metas e visibilidade de projetos com várias equipes para organizações em crescimento. Portfólios de projetos para relatórios executivos, lógica de formulários condicionais, atribuições automatizadas de tarefas, avisos de conflitos de cronograma Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês por usuário. Zoho One Operações comerciais completas em uma plataforma integrada para pequenas e médias empresas e empresas híbridas. Assistente Zia AI em todos os aplicativos, automação Zoho Flow, administração unificada do CommandCenter, relatórios de dados entre aplicativos O preço para todos os funcionários começa em US$ 45/mês por usuário. Airtable Bancos de dados colaborativos e fluxos de trabalho de conteúdo estruturado para equipes de operações, conteúdo e produtos. Layouts do Interface Designer, rollups para registros relacionados, fórmulas condicionais, gatilhos de automação para atualizações e notificações. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 24/mês por usuário. Wrike Agendamento de recursos para vários projetos e governança da carga de trabalho para PMOs e empresas de serviços profissionais. Formulários personalizados para recebimento de solicitações, modelos de projetos, revisão de versões e painéis de controle de integridade entre projetos. Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês por usuário.

O que é um software convergente?

Um software convergente é um sistema unificado que reúne ferramentas de comunicação, colaboração, dados e automação em uma única plataforma conectada.

Ele elimina a necessidade de alternar entre contextos, oferecendo às equipes um único espaço para trabalhar e compartilhar informações. Além disso, à medida que as organizações lidam com a crescente expansão do SaaS, um software convergente oferece uma configuração mais limpa e coesa que reduz o atrito, apoia decisões mais rápidas e se adapta às necessidades operacionais em evolução.

📮 ClickUp Insight: 20% dos participantes da nossa pesquisa confessam que mantiveram até 15 guias abertas por semanas! Sim, semanas! Essas “abas zumbis” 🧟 consomem memória e espaço mental, drenando silenciosamente o foco, mesmo quando ignoradas. É um resquício clássico de atenção, em que itens inacabados consomem energia em segundo plano. Com a Pesquisa Empresarial com tecnologia de IA do ClickUp, você pode se livrar com segurança daqueles cemitérios de navegadores. Qualquer coisa importante pode ser pesquisada instantaneamente em todo o seu espaço de trabalho e em ferramentas integradas de terceiros. Você pode até perguntar à IA do ClickUp o que foi discutido na reunião da última sexta-feira, e ela buscará as notas para você!

O que você deve procurar no melhor software convergente?

O melhor software convergente simplifica o trabalho, reduz a sobrecarga dos funcionários e oferece às equipes uma maneira clara e conectada de operar. Você deve procurar:

Espaço de trabalho unificado: um único local para gerenciar bate-papos, execução de tarefas, documentos, compartilhamento de arquivos e atualizações da equipe sem a um único local para gerenciar bate-papos, execução de tarefas, documentos, compartilhamento de arquivos e atualizações da equipe sem a necessidade de alternar entre diferentes plataformas.

Comunicação estruturada: canais em tempo real e assíncronos com histórico pesquisável, ações no nível da mensagem e visibilidade clara entre as equipes.

Automação acionável: orquestração de fluxos de trabalho em várias etapas, gatilhos baseados em condições e ações entre recursos que substituem acompanhamentos manuais e trabalho administrativo.

Gerenciamento centralizado do conhecimento: um único repositório onde as equipes podem criar, vincular, versionar e recuperar documentos, referências e contexto do projeto.

Sem proliferação de aplicativos: oferece consolidação SaaS , que é a capacidade de substituir ferramentas de mensagens, tarefas e documentação sobrepostas, mantendo a integração com sistemas essenciais, como CRM, HRIS e ferramentas de desenvolvimento.

Escalabilidade operacional: suporte para bases de usuários em crescimento, grandes volumes de dados, permissões avançadas e fluxos de trabalho cada vez mais complexos.

Segurança e governança aprofundadas: acesso baseado em funções, registros de auditoria, controles de conformidade, criptografia e supervisão administrativa que atendem aos requisitos empresariais.

Uma interface utilizável e de baixo atrito: navegação clara, padrões previsíveis e caminhos de integração que reduzem o tempo de adoção para todas as funções.

🔍 Você sabia? Cada vez que você alterna entre interfaces, seu cérebro precisa reiniciar seu mapa mental – um processo que os pesquisadores de HCI chamam de reorientação. Estudos mostram que essa micro reinicialização aumenta drasticamente a carga cognitiva, diminui o desempenho e aumenta as taxas de erro.

Os 10 melhores softwares convergentes

Aqui estão nossas escolhas para o melhor software convergente! 🤝

1. ClickUp (ideal para um ecossistema de trabalho verdadeiramente unificado e alimentado por IA)

Obtenha insights operacionais claros a partir do trabalho contínuo com o ClickUp Brain

O software de gerenciamento de projetos ClickUp está no centro do seu trabalho porque é o primeiro espaço de trabalho convergente com IA do mundo. Suas tarefas, projetos, documentos, automações e IA coexistem em um único sistema, para que sua equipe evite as mudanças constantes que diminuem o ritmo.

Além disso, ele resolve a dispersão do trabalho – sua documentação e execução permanecem conectadas, as informações permanecem atualizadas e os fluxos de trabalho evoluem dentro da mesma plataforma que sua equipe usa todos os dias.

Veja por que o ClickUp é o melhor software convergente. 👀

Aja mais rapidamente usando IA contextual

O ClickUp Brain fortalece suas decisões diárias ao ler o trabalho que já existe em seu espaço de trabalho. Você faz uma pergunta e ele consulta as tarefas, documentos, comentários e atividades do projeto do ClickUp antes de responder.

Você age mais rapidamente porque sua IA entende o contexto real, em vez de trabalhar isoladamente.

Suponha que você gerencie uma iniciativa com várias equipes e se prepare para a sincronização da liderança de amanhã. Você solicita ao ClickUp Brain que analise as atividades da iniciativa. Ele estuda o progresso, as atualizações dos responsáveis, as preocupações levantadas nas subtarefas e as dependências que precisam de atenção.

Você receberá uma visão geral concisa que poderá usar imediatamente, juntamente com sugestões de ações de acompanhamento que alinham sua equipe antes da reunião.

📌 Exemplo de solicitação: Analise esta iniciativa. Resuma o progresso, destaque os riscos e liste as ações de acompanhamento que devo atribuir hoje.

Assista a este vídeo para ver como fazer uma pergunta à IA:

As integrações do ClickUp ajudam sua equipe a manter o trabalho centralizado, mesmo quando suas ferramentas variam entre projetos ou departamentos. Você obtém uma visão mais clara, pois as atividades do Drive, GitHub, Figma ou outros sistemas aparecem ao lado de suas tarefas e documentos.

Conecte suas ferramentas externas ao seu espaço de trabalho usando a integração ClickUp e Figma

Suponha que engenharia, design e produto dependam de plataformas diferentes. Você vincula essas ferramentas ao ClickUp, abre uma tarefa de lançamento de recurso e vê as atualizações de design vinculadas, as questões de engenharia em aberto e o documento de especificações mais recente. Esse local de trabalho digital unificado ajuda a evitar a troca de ferramentas, para que você possa manter o lançamento dentro do prazo.

Leve seu contexto para todos os aplicativos

Pesquise em aplicativos e resuma o trabalho com o ClickUp Brain MAX

O ClickUp BrainGPT atua como um superaplicativo de IA contextual que acompanha seu trabalho no navegador ou desktop.

Ele entende suas tarefas, documentos e projetos e, em seguida, acessa ferramentas como Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e até mesmo a web por meio de uma barra de pesquisa unificada. Essa configuração resolve a dispersão da IA, pois você não precisa mais alternar entre guias separadas para pesquisa, elaboração ou consulta.

O ClickUp Brain MAX também oferece suporte ao Talk to Text. Isso significa que você pode simplesmente manter pressionada uma tecla de atalho, falar seus pensamentos e ver um texto limpo aparecer, pronto para uso. Você captura notas de acompanhamento para o incidente, itens de ação rápida ou rascunhos de mensagens enquanto as ideias permanecem frescas. Depois disso, você pode simplesmente pedir ao Brain MAX em linguagem natural para refinar esse texto ou transformá-lo em tarefas no ClickUp.

Capture ideias através do Talk to Text no ClickUp Brain MAX

Encontre informações instantaneamente

O ClickUp AI Enterprise Search resolve o problema de perder tempo procurando em ferramentas e pastas. Você faz uma pergunta em linguagem natural e exibe tarefas, documentos, comentários e arquivos relacionados a ela.

Use a Pesquisa Corporativa do ClickUp para exibir tarefas, documentos e discussões instantaneamente

Além disso, você recupera o ritmo, pois suas informações permanecem acessíveis em um único espaço de trabalho.

Suponha que você esteja se preparando para uma revisão de conformidade e precise de todas as referências a uma mudança recente na política. Você faz uma única pesquisa e o Enterprise Search coleta documentos, tarefas de projeto e conversas relevantes, mostrando exatamente onde ainda há trabalho a ser feito.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os recursos abrangentes de personalização da ferramenta podem levar a uma curva de aprendizado.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário satisfeito expressou sua opinião no G2:

Acho o ClickUp incrivelmente valioso, pois consolida funções em uma única plataforma, o que garante que todo o trabalho e comunicação sejam reunidos em um só lugar, fornecendo-me 100% do contexto. Essa integração simplifica o gerenciamento de projetos para mim, aumentando a eficiência e a clareza. Gosto particularmente do recurso Brain AI, pois funciona como um agente de IA que executa meus comandos, realizando tarefas de forma eficaz em meu nome. Esse aspecto de automação é muito útil porque agiliza meu fluxo de trabalho e reduz o esforço manual. Além disso, a configuração inicial do ClickUp foi muito fácil de navegar, o que tornou a transição de outras ferramentas perfeita. Também aprecio o fato de o ClickUp se integrar a outras ferramentas que uso, como Slack, Open AI e GitHub, criando um ambiente de trabalho coeso. No geral, por esses motivos, eu recomendo fortemente o ClickUp para outras pessoas.

O relatório Total Economic Impact da Forrester comprova: quando as empresas transferem seu trabalho para um espaço de trabalho unificado, os ganhos são impressionantes. Ao longo de três anos, as organizações que utilizaram o ClickUp obtiveram um ROI de 384%, recuperaram 92.400 horas de produtividade, geraram quase US$ 3,9 milhões em receita adicional e recuperaram o investimento em menos de seis meses. Esse é o poder de reunir trabalho, contexto e IA em um só lugar.

2. ServiceNow (ideal para TI empresarial e fluxos de trabalho comerciais)

via ServiceNow

O ServiceNow oferece suporte a grandes organizações que precisam que vários departamentos se comuniquem entre si. Ele permite que você crie aplicativos personalizados sem escrever muito código, o que significa que sua equipe de compras pode projetar seu próprio processo de aprovação, enquanto a TI lida com o gerenciamento de incidentes à sua maneira. Tudo é encaminhado automaticamente para a pessoa certa, com base nas regras que você definir.

O que diferencia o ServiceNow é a forma como ele lida com a escala: centenas de locais, milhares de funcionários, cadeias de aprovação complexas que deixariam qualquer um confuso. Você obtém visibilidade em tempo real sobre onde o trabalho fica parado e por quê.

Melhores recursos do ServiceNow

Crie fluxos de trabalho de aprovação de projetos usando o Flow Designer para automatizar processos de várias etapas nos departamentos de TI, RH e finanças.

Configure chatbots de agente virtual que lidam com solicitações comuns dos funcionários e encaminham questões complexas para as equipes certas.

Performance Analytics para criar Use opara criar painéis personalizados que rastreiam a conformidade com o SLA e identificam gargalos recorrentes.

Configure o Catálogo de Serviços para permitir que os funcionários solicitem software, hardware e serviços por meio de formulários de admissão padronizados.

Limitações do ServiceNow

A curva de aprendizado é íngreme; espere semanas de treinamento antes que sua equipe se sinta confortável em comparação com os concorrentes da ServiceNow.

A personalização geralmente requer conhecimento técnico ou a contratação de consultores da ServiceNow para configurar corretamente.

Preços do ServiceNow

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ServiceNow

G2: 4,4/5 (mais de 3.335 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 335 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ServiceNow?

Um revisor do G2 compartilha:

Aprecio muito como o ServiceNow IT Asset Management fornece um único sistema para registrar nossos ativos de hardware, o que melhora muito o rastreamento e a visibilidade. [...] Além disso, o Asset Workspace centraliza o controle de ativos, permitindo decisões de TI mais rápidas e informadas. Os painéis são particularmente úteis, pois fornecem insights em tempo real para gerenciamento proativo e relatórios. Acho a configuração inicial muito fácil, e quaisquer desafios na adoção foram efetivamente superados por meio de estratégias de gerenciamento de mudanças. No geral, esses recursos tornam essa ferramenta indispensável para nossas operações globais.

3. Kissflow (ideal para gerenciamento de processos sem conhecimento técnico)

via Kissflow

O Kissflow entrega o design do processo às pessoas que realmente fazem o trabalho. Sua interface visual permite arrastar e soltar etapas de aprovação, adicionar lógica condicional e configurar notificações que são acionadas quando uma ação é necessária.

Você também não está começando do zero. O Kissflow inclui modelos prontos para processos comerciais padrão que você pode ajustar para se adequar ao funcionamento da sua empresa.

O software convergente mantém um registro completo de quem aprovou o quê e quando, o que facilita as revisões de conformidade. Quando suas regras de negócios mudam (e elas sempre mudam), você pode ajustar os fluxos de trabalho ativos sem interromper tudo.

Melhores recursos do Kissflow

Execute consultas SQL no Kissflow Analytics para extrair dados de vários processos e criar relatórios personalizados.

Configure caminhos de aprovação paralelos para que várias pessoas possam revisar e aprovar solicitações ao mesmo tempo.

Adicione roteamento condicional que encaminha solicitações de alto valor por etapas adicionais de aprovação com base no valor ou no departamento.

Exporte métricas de processo para analisar os tempos médios de conclusão e identificar onde as solicitações ficam atrasadas.

Limitações do Kissflow

A personalização profunda esbarra em um obstáculo se você precisar de alterações no nível do código.

As integrações tornam-se complicadas quando se conecta a softwares especializados.

Preços do Kissflow

Básico: A partir de US$ 2.500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 85 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kissflow?

De uma avaliação do G2:

Adoro os visuais simples – muitos programas que usei no passado são pesados e difíceis de navegar. O Kissflow é agradável aos olhos. Adoro poder controlar as alterações e atualizações e não ter que depender de ninguém para fazer as alterações por mim. Adoro que, à medida que aprendo os recursos, meus fluxos de trabalho evoluíram para um tipo de assistente de escritório. Isso tornou o treinamento muito fácil, porque os fluxos de trabalho orientam os funcionários com caixas de seleção e explicações pré-programadas. Começar a usar é muito fácil e o atendimento ao cliente é excelente. O Kissflow agora é parte integrante da nossa rotina diária no escritório. É maravilhoso!

4. Jira Service Management (ideal para equipes de TI que utilizam métodos ágeis)

via Jira Service Management

O Jira Service Management preenche a lacuna entre o seu helpdesk e a sua equipe de desenvolvimento. Quando os usuários enviam tickets sobre bugs ou problemas no sistema, essas solicitações podem ser vinculadas diretamente às tarefas de desenvolvimento que seus engenheiros já estão acompanhando no Jira. Essa conexão significa que sua equipe de suporte pode ver exatamente onde uma correção se encontra no ciclo de sprint.

O software convergente encaminha os tickets com base na experiência e disponibilidade e, em seguida, aplica temporizadores de SLA que alertam você quando os prazos de resposta se aproximam. Você pode criar uma base de conhecimento onde sua equipe documenta soluções comuns, reduzindo a repetição de tickets.

Além disso, seus recursos de automação de fluxo de trabalho lidam com tarefas rotineiras, como categorizar solicitações, enviar e-mails de confirmação e escalar itens vencidos.

Melhores recursos do Jira Service Management

Configure tipos de solicitação com campos personalizados que capturam informações específicas para diferentes categorias de tickets.

Verifique sua rede com o Assets Discovery para detectar automaticamente hardware, software e suas dependências.

Crie filas filtradas por risco de violação de SLA, nível de prioridade ou atribuição de equipe para organizar sua carga de trabalho de tickets.

Limitações do Jira Service Management

A plataforma é otimizada para serviços técnicos e gerenciamento de projetos de TI , tornando-a inadequada para departamentos de RH ou financeiro.

Relatórios complexos exigem o aprendizado de JQL (Jira Query Language), o que aumenta a complexidade.

Preços do Jira Service Management

Gratuito (para três agentes)

Padrão: US$ 25/mês por agente

Premium: US$ 57,30/mês por agente

Avaliações e comentários sobre o Jira Service Management

G2: 4,3/5 (mais de 945 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 745 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira Service Management?

De acordo com uma análise da Capterra:

O gerenciamento de serviços Jira é uma das ferramentas eficazes para gerenciar e acompanhar o progresso interno do produto e relatórios com base em bugs, desenvolvimento ou qualquer outro aspecto. Ele foi desenvolvido de forma que possamos ver facilmente solicitações passadas ou em andamento para planejamento de produtos e atualizações internas. É um caminho fácil que elimina atrasos no gerenciamento do trabalho e melhora a eficiência.

🔍 Você sabia? Quando você recebe muitos alertas, seu cérebro começa a ignorá-los automaticamente. Esse processo é chamado de habituação. Isso significa que quanto mais notificações você recebe, menos provável é que você perceba as importantes.

5. Monday.com (ideal para acompanhamento visual de projetos entre equipes)

O Monday.com transforma os dados do projeto em painéis codificados por cores que mostram o que está acontecendo rapidamente. Cada painel representa um projeto, campanha ou operação em andamento, e você decide quais colunas incluir (como status, proprietário, prazo, orçamento e prioridade).

Precisa ver as tarefas como um quadro kanban hoje e um gráfico de Gantt amanhã? Alterne entre eles. A codificação por cores e as barras de progresso tornam óbvio quais itens estão dentro do prazo e quais estão atrasados.

Sua equipe de marketing pode executar campanhas em um quadro, enquanto os gerentes de produto acompanham os lançamentos de recursos em outro, cada um usando fluxos de trabalho diferentes. Além disso, o Monday.com extrai dados de outras ferramentas por meio de integrações, para que as informações fluam sem entrada manual.

Principais recursos do Monday.com

Crie colunas espelho que extraem dados de outros painéis para que você possa ver informações relacionadas sem mudar de contexto.

Use a visualização da carga de trabalho para equilibrar a distribuição de tarefas entre os membros da equipe com base em estimativas de capacidade e esforço.

Configure dependências para ajustar automaticamente as datas de vencimento quando as tarefas predecessoras alterarem seus cronogramas.

Crie agentes de IA para automação que movem itens entre painéis quando o status muda ou prazos específicos são ultrapassados.

Limitações do Monday.com

Grandes projetos com muitas interdependências tornam-se difíceis de gerenciar, de acordo com as avaliações do Monday.com.

Recursos avançados de automação exigem planos premium, limitando o que você pode automatizar nos níveis básicos.

Preços do Monday.com

Gratuito (para até dois usuários)

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Prós: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um usuário do Reddit escreve:

... No geral, ele faz um trabalho fantástico. Levou algum tempo para descobrir a melhor forma de organizar nossos painéis, subitens e conexões. Não usamos nenhum modelo pronto. A visibilidade que ele cria é incrível e, graças às automações, simplesmente não perdemos prazos e detalhes. Pontos negativos: relatórios. Talvez eu não tenha dedicado tempo suficiente para aprender a criar painéis, mas a exportação de dados para a criação de relatórios é péssima. Falta subtotalização, cálculos básicos e criação de fórmulas reais. Se eles pudessem nos fornecer uma exportação real de dados brutos para o Excel para que eu pudesse criar relatórios a partir daí, eu não teria nenhuma reclamação.

... No geral, ele faz um trabalho fantástico. Levou algum tempo para descobrir a melhor forma de organizar nossos painéis, subitens e conexões. Não usamos nenhum modelo pronto. A visibilidade que ele cria é incrível e, graças às automações, simplesmente não perdemos prazos e detalhes. Pontos negativos: relatórios. Talvez eu não tenha dedicado tempo suficiente para aprender a criar painéis, mas a exportação de dados para a criação de relatórios é péssima. Falta subtotalização, cálculos básicos e criação de fórmulas reais. Se eles pudessem nos fornecer uma exportação real de dados brutos para o Excel para que eu pudesse criar relatórios a partir daí, eu não teria nenhuma reclamação.

6. Notion (ideal para combinar documentação e fluxos de trabalho leves)

via Notion

O Notion esbate a linha entre documentos e bancos de dados. Você pode escrever um resumo do projeto em forma de parágrafo e, em seguida, transformar seções dele em itens de ação rastreáveis. O mesmo espaço de trabalho contém notas de reuniões, wikis da equipe, roteiros de produtos e quadros de tarefas simples usando blocos que você organiza da maneira que achar melhor.

Os bancos de dados no Notion podem ser exibidos como tabelas, quadros kanban, calendários ou galerias. Além disso, você também pode vinculá-los entre si. O banco de dados dos seus projetos pode fazer referência ao diretório da sua equipe, que se conecta à sua biblioteca de documentação de processos.

Tudo é pesquisável e interconectado. O Notion também cresce com você de forma orgânica: comece com algumas páginas, adicione bancos de dados quando precisar de estrutura e crie modelos para documentos recorrentes. As equipes o utilizam para tudo, desde manuais da empresa até especificações de produtos e acompanhamento simples de projetos.

Melhores recursos do Notion

Crie bancos de dados relacionais onde as propriedades extraem informações de registros vinculados em outros bancos de dados.

Incorpore dados em tempo real de ferramentas como Google Sheets, Figma e GitHub diretamente em suas páginas de documentação.

Adicione blocos sincronizados que atualizam o conteúdo simultaneamente em várias páginas quando você edita qualquer instância.

Escreva fórmulas usando as funções let() e lets() para definir variáveis e evitar a repetição de cálculos em toda a sua expressão.

Limitações do Notion

A colaboração em tempo real fica atrás das ferramentas criadas especificamente para edição simultânea.

Os recursos de gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos são básicos quando você compara o Notion com o ClickUp.

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,5/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion?

De acordo com uma análise da G2:

O Notion é incrivelmente flexível e me permite reunir documentos, notas, tarefas e bancos de dados em um único espaço de trabalho organizado. A interface é intuitiva, a estrutura de arrastar e soltar facilita a reorganização do conteúdo e a capacidade de incorporar diferentes tipos de mídia ou vincular páginas relacionadas aumenta muito a produtividade... As tabelas embutidas são minha maior frustração. Embora pareçam boas dentro do Notion, exportá-las para uso em outro lugar — especialmente no Word — torna-se um processo complicado. A formatação raramente permanece intacta e, muitas vezes, é necessário fazer uma limpeza manual. Não há exportação nativa para docx, então é preciso usar soluções alternativas, como exportações para PDF ou HTML, ou CSV para tabelas, o que significa perder o layout e o estilo...

7. Asana (ideal para equipes orientadas a metas que acompanham vários projetos)

via Asana

O Asana conecta os pontos entre as metas da empresa e as tarefas diárias. Você define objetivos no nível superior, por exemplo, lançar em três novos mercados, e depois vincula os projetos que contribuem para essa meta. Essa estrutura em cascata mostra a todos como seu trabalho contribui para objetivos maiores.

Os projetos passam por fluxos de trabalho personalizados que refletem como sua equipe realmente opera. Uma equipe de conteúdo pode acompanhar as peças através de “rascunho”, “revisão”, “correção” e “publicação”, enquanto uma equipe de engenharia move os tickets através de “backlog”, “desenvolvimento”, “teste” e “implantação”.

As dependências entre as tarefas revelam o que está bloqueando o progresso. Se a Tarefa B não puder começar até que a Tarefa A seja concluída, o Asana mostra essa relação e avisa quando há conflitos nos cronogramas. A visualização do cronograma mostra como os projetos se sobrepõem e competem pelos mesmos recursos.

Melhores recursos do Asana

Agregue atualizações de status de vários projetos em relatórios de progresso de nível executivo com Portfólios .

Defina regras para atribuir tarefas automaticamente, ajustar prazos e atualizar campos personalizados quando ocorrerem gatilhos.

Configure formulários de admissão com lógica condicional que mostra ou oculta perguntas com base em respostas anteriores.

Use o Asana Intelligence para elaborar planos de projeto, resumir sequências de tarefas e prever prazos em risco usando IA treinada no contexto existente da sua equipe.

Limitações do Asana

O plano gratuito bloqueia visualizações de linha do tempo, campos personalizados e outros recursos.

A navegação se torna complicada à medida que os projetos se multiplicam.

Preços do Asana

Gratuito

Starter: R$ 13,49/mês por usuário

Avançado: $30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.600 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.475 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Diretamente de uma avaliação da Capterra:

Minha experiência geral com o Asana é muito boa. Eu o utilizo desde as duas últimas organizações (sic) e, como gerente sênior, é muito fácil monitorar as coisas e criar relatórios. [...] A facilidade de navegação pelo site é realmente impressionante. O sistema de gerenciamento de tarefas também é um dos meus favoritos em relação a outros sites de gerenciamento de tarefas.

8. Zoho One (ideal para organizações que precisam de aplicativos de negócios integrados)

via Zoho One

O Zoho One reúne mais de 45 aplicativos em uma única assinatura, incluindo ferramentas de CRM, contabilidade, marketing por e-mail, helpdesk e gerenciamento de projetos.

Esses aplicativos compartilham dados automaticamente. Isso significa que, quando sua equipe de vendas fecha um negócio no Zoho CRM, as informações do cliente fluem para o seu sistema de faturamento, tickets de suporte e campanhas de marketing sem a necessidade de entrada manual de dados. Você pode começar usando alguns aplicativos e expandir para outros à medida que suas necessidades crescem.

Use o Zoho Creator para criar um usando ferramentas de baixo código. Além disso, a plataforma inclui o Zoho Analytics, que extrai dados de todos os aplicativos para mostrar o desempenho dos negócios em relatórios detalhados.

Melhores recursos do Zoho One

Conecte aplicativos e automatize transferências de dados entre CRM, projetos e sistemas contábeis com o Zoho Flow .

Acesse o Zia , um assistente de IA que responde a perguntas sobre os dados da sua empresa em vários aplicativos Zoho.

Gerencie o acesso dos usuários, monitore o uso dos aplicativos e aplique políticas de segurança em todos os aplicativos a partir do CommandCenter .

Acionar Ações Zia nas regras de fluxo de trabalho para marcar automaticamente os tickets, prever valores de campo ou gerar respostas por e-mail com base no conteúdo do ticket.

Limitações do Zoho One

Aprender a usar com eficácia mais de 45 aplicativos requer um investimento significativo de tempo e coordenação contínua.

Os aplicativos individuais do Zoho às vezes carecem de profundidade em comparação com concorrentes especializados.

Preços do Zoho One

Preço para todos os funcionários: US$ 45/mês por usuário

Preço flexível por usuário: US$ 105/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho One

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,1/5 (mais de 125 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho One?

Com base em uma análise da Capterra:

Incrível variedade de aplicativos, funções e possibilidades de integração com a melhor relação custo/benefício. Usamos CRM, Projetos, Sign, Vault, Assist e outros. Para qualquer PME, a verdadeira plataforma operacional com opções de personalização adequadas. Para grandes empresas, alguns dos produtos são adequados e também oferecem a melhor relação custo/benefício, por exemplo, o CRM. O suporte é rápido e, na maioria das vezes, útil. Outros destaques incluem integração entre aplicativos, recursos de análise, integração de IA da OpenAI e similares.

🧠 Curiosidade: A jornada de trabalho moderna de 8 horas foi inspirada pelos trabalhadores fabris do século XIX. Ela nunca foi projetada para trabalhos cognitivos, criativos ou digitais, e é por isso que a maioria das pessoas atinge seu pico de produtividade apenas durante algumas horas de concentração profunda.

Convergência de IA = aumento de 40% no desempenho individual Equipes que utilizam plataformas integradas de IA, como o ClickUp, observam um aumento de até 40% na produtividade individual, comprovando o poder dos fluxos de trabalho orientados por IA para eliminar a alternância de contexto e otimizar a execução. Impacto da convergência da IA

9. Airtable (ideal para equipes que precisam de flexibilidade de banco de dados com a simplicidade de uma planilha)

via Airtable

O Airtable oferece o poder de um banco de dados sem que você precise aprender SQL. A interface se parece com uma planilha, mas na verdade você está criando bancos de dados relacionais onde as tabelas se comunicam entre si.

Crie uma base para o seu calendário de conteúdo que se conecte a outra tabela de redatores, que se conecta a uma tabela de canais de publicação. Em seguida, clique no nome de um redator em uma tabela e veja todos os artigos atribuídos a ele. Você pode alterar o endereço de e-mail deles uma vez e ele será atualizado em todos os lugares.

Cada campo pode conter diferentes tipos de dados: anexos, caixas de seleção, menus suspensos, fórmulas que calculam valores ou pesquisas que extraem informações de tabelas relacionadas. Você pode usar o Airtable para roteiros de produtos, gerenciamento de estoque, planejamento de eventos e CRM.

Melhores recursos do Airtable

Crie layouts no Interface Designer com guias filtradas e menus suspensos para restringir os registros.

Configure campos de rollup que calculam somas, médias ou contagens a partir de registros vinculados em tabelas relacionadas.

Crie campos de fórmula usando funções que combinam dados, calculam datas ou aplicam lógica condicional.

Acione mensagens no Slack, notificações por e-mail ou atualizações de registros quando os valores dos campos forem alterados com o Airtable Automations.

Limitações do Airtable

O desempenho diminui quando as bases crescem para milhares de registros, especialmente com muitos campos vinculados e fórmulas complexas.

Reestruturar as relações entre tabelas depois de criar bancos de dados complexos torna-se difícil e arriscado.

Preços do Airtable

Gratuito

Equipe: US$ 24/mês por usuário

Negócios: US$ 54/mês por usuário

Escala empresarial: preços personalizados

Avaliações e comentários do Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 3.120 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable?

Conforme compartilhado no G2:

Gosto muito da facilidade com que o Airtable permite criar algo mais do que uma planilha comum: vincular tabelas, escolher tipos de campos (anexos, menus suspensos, caixas de seleção) e, em seguida, visualizar os dados em grades, calendários, quadros Kanban — isso me dá flexibilidade sem precisar me envolver totalmente no desenvolvimento de bancos de dados. O fato de eu não precisar programar para começar é uma grande vantagem: em poucas horas, eu tinha protótipos funcionando, reunindo ideias para blogs, recursos de aplicativos, tarefas de marketing — o que é muito importante para um fluxo de trabalho de desenvolvedor/blogueiro solo.

10. Wrike (ideal para equipes que gerenciam projetos complexos com restrições de recursos)

via Wrike

O Wrike se concentra no gerenciamento de recursos: como você entrega vários projetos quando todos já estão ocupados? A plataforma mostra onde as pessoas estão sobrecarregadas antes que os cronogramas entrem em colapso. Atribua horas às tarefas, veja quem tem capacidade e altere os prazos quando as prioridades mudarem. Além disso, os projetos passam por fluxos de trabalho personalizados e processos de aprovação definidos por você.

Diferentes equipes podem trabalhar com suas metodologias de gerenciamento de projetos preferidas — abordagens em cascata, ágeis ou híbridas — enquanto ainda mantêm uma visão unificada do portfólio. O acompanhamento do orçamento compara os custos estimados com os gastos reais à medida que os projetos avançam. O Wrike também gera relatórios que identificam projetos em risco com base na proximidade do prazo, consumo do orçamento e taxas de conclusão.

Melhores recursos do Wrike

Configure formulários de solicitação que criam automaticamente tarefas em projetos específicos com proprietários e fluxos de trabalho pré-atribuídos.

Aplique modelos para padronizar estruturas, fases e listas de tarefas de projetos para tipos de projetos recorrentes.

Compare versões de documentos lado a lado e consolide o feedback de vários revisores com o Wrike Proof.

Limitações do Wrike

A ferramenta oferece controle de tempo, agendamento e armazenamento de arquivos limitados em planos básicos/mais baratos.

Oferece poucas opções em termos de personalização da interface do usuário (por exemplo, personalização de cores, recursos visuais).

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.450 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.860 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Comentários no G2 mencionam:

O Wrike centraliza o trabalho do cliente, as aprovações e a responsabilidade pelas tarefas, para que nossa equipe de 5 pessoas não precise ficar procurando por tópicos em e-mails e chats. Os painéis e as visualizações da carga de trabalho me dão uma visão em tempo real da saúde do projeto, e as automações eliminam acompanhamentos repetitivos, para que possamos avançar mais rapidamente sem aumentar o número de funcionários.

Como o software convergente ajuda as equipes modernas a trabalhar mais rápido

O software convergente acelera a execução, removendo a desorganização operacional que atrasa as equipes. A IDC destaca o impacto dessa mudança: as organizações que consolidam suas ferramentas podem reduzir os custos relacionados ao software em quase 30% e ver a produtividade aumentar em cerca de 25%.

Veja como essa velocidade se reflete nos fluxos de trabalho diários:

As decisões são tomadas mais rapidamente: as equipes não perdem tempo reunindo atualizações que antes estavam espalhadas devido à as equipes não perdem tempo reunindo atualizações que antes estavam espalhadas devido à proliferação de ferramentas.

Os fluxos de trabalho funcionam de forma autônoma: as automações lidam com atualizações, acompanhamentos e transições entre as etapas.

O contexto permanece vinculado às tarefas: o histórico do projeto, as referências e a documentação permanecem visíveis onde o trabalho é realizado.

Melhoria no alinhamento entre equipes: estruturas compartilhadas mantêm os departamentos de marketing, operações, produtos e suporte trabalhando na mesma direção.

As informações podem ser recuperadas instantaneamente: arquivos, comentários e atualizações permanecem organizados, em vez de ficarem espalhados por várias ferramentas.

🔍 Você sabia? Vários estudos de HCI confirmam que a troca de interface força o cérebro a gastar energia extra apenas para lembrar como a nova ferramenta funciona. Essa carga cognitiva desnecessária é uma das razões pelas quais os fluxos de trabalho com várias ferramentas parecem mentalmente exaustivos.

Ambas as abordagens atendem a necessidades reais, mas oferecem suporte às equipes de maneiras diferentes. Use esta análise para decidir qual caminho se adapta melhor à realidade do seu fluxo de trabalho:

Critérios de decisão O software convergente é melhor quando... Ferramentas de finalidade única são melhores quando... Estrutura da equipe Várias equipes contribuem para fluxos de trabalho compartilhados Uma equipe gerencia todo o processo de ponta a ponta. Complexidade do trabalho Os projetos envolvem comunicação, planejamento e documentação em um único fluxo. Os processos são focados e exigem profundidade em uma área específica. Fluxo de informações O trabalho depende de um contexto compartilhado que deve permanecer conectado em todas as etapas. As informações permanecem contidas em uma função definida. Panorama das ferramentas Muitos sistemas desconectados retardam o progresso. Poucas ferramentas estão em uso e já oferecem suporte ao trabalho de forma eficiente. Necessidades de automação Os processos devem acionar ações em diferentes equipes ou áreas de trabalho. As automações só precisam ser executadas em um único fluxo de trabalho. Requisitos de visibilidade Os líderes precisam de uma visão unificada do progresso em todas as funções. A visibilidade é necessária apenas dentro de uma equipe ou disciplina. Escalabilidade Você antecipa o crescimento do tamanho da equipe, do volume de dados ou da complexidade do fluxo de trabalho. A carga de trabalho e a estrutura permanecem relativamente estáveis. Governança e segurança A supervisão centralizada, o controle de acesso consistente e as políticas padronizadas são importantes. Cada sistema pode ser gerenciado de forma independente, sem sobrecarga. Gerenciamento de custos Você deseja simplificar sua pilha e reduzir o desperdício operacional Você se sente confortável em investir em vários sistemas especializados Integração e adoção Uma plataforma compartilhada facilita a integração de novos membros. As equipes se beneficiam do domínio de ferramentas altamente especializadas e desenvolvidas para fins específicos. Carga de integração Manter muitas conexões gera manutenção desnecessária. Apenas algumas integrações específicas são necessárias. Velocidade de execução A rapidez depende de tarefas conectadas, atualizações e comunicação. A velocidade depende da capacidade profunda em uma única função, não da coordenação entre equipes.

Como avaliar e testar plataformas convergentes (passo a passo)

A avaliação de um software completo requer uma abordagem sistemática para garantir que ele atenda às necessidades da sua organização.

Aqui está um processo passo a passo abrangente:

Passo 1: Documente seus pontos fracos atuais

Antes de entrar em contato com os fornecedores, tenha clareza sobre o que você está tentando resolver:

Mapeie sua infraestrutura existente e identifique problemas específicos, como tempos de provisionamento lentos, gargalos de desempenho ou complexidade de gerenciamento. Calcule seus custos atuais, incluindo hardware, energia e despesas administrativas. Projete seu crescimento para os próximos 3 a 5 anos, para entender a capacidade necessária.

🔍 Você sabia? Seu cérebro passa por um “piscar de atenção ” toda vez que você muda de tarefa. É um breve momento em que ele simplesmente não consegue processar novas informações. Mesmo um piscar de 200 a 500 milissegundos é suficiente para interromper o fluxo e diminuir o desempenho.

📖 Leia também: O GVP de Marketing da ClickUp sobre como resolver a dispersão do trabalho

Etapa 2: teste com suas cargas de trabalho reais

Solicite unidades de avaliação dos fornecedores pré-selecionados por 30 a 60 dias e implante suas aplicações reais, como bancos de dados, sistemas de e-mail e tudo o que faz sua empresa funcionar.

Testes com benchmarks sintéticos não dizem nada sobre o desempenho no mundo real. A plataforma precisa lidar com seus períodos mais movimentados sem perder desempenho. Exija o máximo dela para descobrir seus limites antes de comprar.

Nossa pesquisa sobre a disseminação da IA revela uma verdade simples: os funcionários utilizam de 1 a 4 ferramentas de IA, mesmo quando as organizações adquirem dezenas delas. A adoção diminui no momento em que a IA é separada do trabalho real. Uso semanal da ferramenta de IA O ClickUp resolve isso com um espaço de trabalho convergente. Tarefas, documentos, bate-papo e IA estão reunidos, tornando o uso natural, sem a necessidade de procurar outra ferramenta.

Sua equipe de TI deve dedicar tempo ao console de gerenciamento realizando tarefas de rotina. Se eles precisam de treinamento extensivo para operações básicas, isso é um problema.

Calcule os custos totais em cinco anos, incluindo:

Preço de compra

Licenciamento

Contratos de suporte

Economia operacional

Em seguida, entre em contato com clientes existentes em seu setor e pergunte sobre suas experiências reais: qualidade do suporte, custos ocultos e se a plataforma cumpriu o que prometeu. Essas verificações de referência geralmente revelam problemas que nunca aparecem nas demonstrações de vendas.

Escolha a plataforma que resolve seus problemas específicos, se encaixa no seu orçamento e que sua equipe pode gerenciar com eficácia.

🧠 Curiosidade: O cérebro humano é mais criativo durante a “rede padrão ”, o estado mental em que você entra enquanto toma banho, se desloca para o trabalho ou sonha acordado.

Preparar, apontar... ClickUp!

O trabalho unificado parece impossível quando sua equipe busca atualizações em várias ferramentas e tenta lembrar qual guia contém a informação correta. Mas, quando tudo está em um único fluxo, o trabalho finalmente flui da maneira que as pessoas esperam.

O ClickUp cria esse fluxo.

O ClickUp Brain lê o trabalho já realizado em tarefas e documentos. As automações eliminam os empurrões rotineiros que diminuem o ritmo, e os agentes de IA observam o trabalho parado e entram em ação com a próxima etapa. Os painéis reúnem toda a sua operação em uma única tela, enquanto o chat e os documentos mantêm as conversas e a documentação anexadas ao trabalho que eles apoiam. Tudo se encaixa porque tudo se conecta. Então, por que esperar? Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

O software convergente é um sistema unificado que combina colaboração, comunicação, execução de tarefas, automação e gerenciamento de conhecimento — tudo em uma única plataforma. Ele substitui várias soluções pontuais para reduzir a alternância de contexto e os fluxos de trabalho fragmentados.

As equipes adotam plataformas convergentes quando ferramentas separadas criam atritos, silos de informações e perda de tempo. O software convergente melhora o alinhamento, reduz os custos com ferramentas e centraliza a execução do trabalho em um único sistema.

Ferramentas de finalidade única se concentram em uma função (por exemplo, bate-papo, documentos, emissão de tickets). O software convergente conecta essas funções, de modo que documentos, bate-papos, tarefas e automação compartilham o contexto, em vez de permanecerem em sistemas desconectados.