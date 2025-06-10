As 10 melhores alternativas ao Sunsama para gerenciamento de calendário em 2026

Você tem um plano para o dia com os membros da sua equipe, mas ele está espalhado por cinco ferramentas diferentes.
Há uma para tarefas, outra para o seu calendário e outra para anotações. E nenhuma delas se comunica com as outras.
Esse é o problema de depender de um planejador minimalista como o Sunsama. Ele é adequado para o planejamento diário de projetos individuais, mas as coisas ficam confusas rapidamente quando seu trabalho envolve vários projetos complexos, agendas recorrentes ou colaboração em equipe. Você é obrigado a ficar pulando constantemente entre abas, preenchendo lacunas manualmente e repetindo a mesma configuração todas as manhãs.
Se isso lhe parece familiar, é hora de mudar. Reunimos alternativas mais inteligentes ao Sunsama, incluindo aplicativos gratuitos de gerenciamento de calendário. Essas alternativas foram criadas para um planejamento focado e um gerenciamento de tarefas mais aprofundado. Elas também vêm com calendários colaborativos de gerenciamento de projetos e recursos de automação!
👀 Você sabia? O mercado de aplicativos de agendas digitais chegará em breve a US$ 3,5 bilhões, à medida que mais profissionais trocam as agendas físicas por ferramentas digitais mais inteligentes e flexíveis.
Por que optar por alternativas ao Sunsama
O Sunsama funciona bem para planos diários simples. No entanto, à medida que os projetos crescem e as prioridades mudam, você precisa de mais do que uma organização básica; você precisa de uma ferramenta que se adapte.
É nesse momento que muitos usuários começam a procurar um aplicativo de gerenciamento de tarefas eficiente.
Veja o que o Sunsama não oferece, especialmente quando seu dia de trabalho começa a exigir mais flexibilidade, agilidade e estrutura:
- Planejamento que se adapta quando as prioridades mudam: agendas diárias estáticas funcionam bem até que uma reunião seja remarcada ou uma tarefa se prolongue. Ferramentas com gerenciamento de tempo mais inteligente podem ajustar seu dia automaticamente e manter tudo sob controle
- Visibilidade em vários fluxos de trabalho: se sua ferramenta de planejamento mostra apenas o que você está fazendo, fica difícil manter o alinhamento com o resto da equipe ou evitar a duplicação de trabalho
- Fluxos de trabalho que não recomeçam todas as manhãs: Começar do zero todos os dias pode parecer intencional, mas reconstruir seu plano do zero se torna cansativo rapidamente. Ferramentas de planejamento diário com visualizações de tarefas persistentes e projetos conectados economizam muito tempo
- IA que apoia (e não substitui) seu estilo de planejamento: Você não precisa de uma ferramenta que diga o que fazer. Você precisa de uma que ajude a planejar de forma mais inteligente, rápida e intencional, com o nível certo de automação
Alternativas ao Sunsama em resumo
Você já viu onde o Sunsama deixa a desejar. Agora, vamos dar uma olhada nas ferramentas que oferecem mais recursos. Do planejamento e agendamento à colaboração em tempo real, aqui estão as melhores alternativas que vale a pena considerar.
|Ferramenta
|Principais recursos
|Ideal para
|Preços*
|ClickUp
|Agendamento por IA, Tarefas, Documentos, Calendário — tudo em um, assistente de IA, bloco de notas com IA
|Empresas, equipes ou profissionais que precisam de uma única ferramenta para gerenciar projetos, tarefas e agendas em um espaço de trabalho conectado
|Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas
|Akiflow
|Caixa de entrada universal, agendamento de blocos de tempo, registro de tarefas, integrações, cronômetro de concentração
|Para usuários que usam várias ferramentas, como Slack, Gmail e Trello — ajuda a centralizar tudo em um único plano diário
|Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 34/mês
|Reclaim
|Agendamento inteligente, reprogramação por IA, sincronização de calendários, sincronização de tarefas, proteção do tempo de concentração
|Equipes e profissionais que desejam automatizar o agendamento e proteger blocos de trabalho concentrado
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês
|Motion
|Priorização por IA, agendamento automático, calendário de tarefas, agendamento de reuniões, bloqueio de tempo
|Profissionais de alto desempenho que desejam que sua agenda seja criada automaticamente
|Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês; preços personalizados para empresas
|Asana
|Várias visualizações de projetos, alinhamento de metas, automação de regras, relatórios, cronogramas de projetos
|Equipes multifuncionais que precisam de uma estrutura para planejar, atribuir e acompanhar o trabalho de forma organizada
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês; preços personalizados para empresas
|Amie Calendar
|Notas de reunião com IA, integração de e-mail + tarefas + calendário, interface de usuário clean, alternância entre contas pessoal e profissional
|Usuários individuais que desejam gerenciar notas, reuniões e agendas em uma ferramenta visualmente simples
|Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês; preços personalizados para empresas
|Any.do
|Planejador do meu dia, lembretes recorrentes, entrada por voz, sincronização de calendário, tarefas baseadas em localização
|Pessoas que desejam uma interface limpa e minimalista para gerenciar tarefas diárias e lembretes
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,99/mês
|Todoist
|Adição rápida, tarefas recorrentes, etiquetas + filtros, integração com calendário, níveis de prioridade
|Usuários individuais que desejam um gerenciador de tarefas leve, mas que não sacrifique recursos inteligentes
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês
|Notion
|Blocos modulares, integrações com o Calendly, relações de banco de dados, wikis, documentos e tarefas em um só lugar
|Criadores ou equipes que desejam controle total sobre como seu espaço de trabalho é construído e organizado
|Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês; preços personalizados para empresas
|TickTick
|Rastreador de hábitos, cronômetro Pomodoro, Matriz de Eisenhower, visualizações de calendário, sincronização entre vários dispositivos
|Usuários que desejam gerenciar suas tarefas e criar hábitos no mesmo aplicativo
|Plano gratuito disponível; plano anual pago por US$ 35,99
As melhores alternativas ao Sunsama para usar
Como avaliamos softwares na ClickUp
Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto.
Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.
Nem todo aplicativo de calendário funciona da mesma forma que você. Seja para gerenciamento de tempo, agendamento com IA, acompanhamento de hábitos ou um espaço de trabalho conectado, essas alternativas ao Sunsama oferecem maneiras mais inteligentes de planejar seu dia:
1. ClickUp (A melhor ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um com integração de calendário)
A maioria das ferramentas de planejamento ajuda você a reservar tempo. O ClickUp — o aplicativo que faz de tudo para o trabalho — permite que você ganhe impulso.
É mais do que apenas uma ferramenta de planejamento; é uma alternativa melhor, com um espaço de trabalho completo que reúne todo o seu trabalho (tarefas, reuniões, agenda, documentos) em um só lugar, para que você não precise organizar seu dia em diferentes aplicativos.
Planeje, programe e coloque em prática com o Calendário do ClickUp (com tecnologia de IA)
Com o ClickUp, sua agenda fica diretamente vinculada ao seu trabalho e às suas conversas. Você pode arrastar tarefas para a sua agenda para reservar tempo de concentração, participar de reuniões com um clique diretamente da barra de ferramentas e alternar entre as visualizações diária ou semanal, além de ampliar a visualização mês a mês. Gerenciar tarefas atrasadas ou prioritárias também fica mais fácil, graças a uma única barra lateral que consolida suas tarefas em andamento e planejadas.
Precisa remarcar algo? Basta ajustar o horário arrastando e soltando a tarefa ou reunião no horário desejado. E como o ClickUp Calendar sincroniza com o Google Agenda, suporta mudanças de fuso horário, oferece agendamento com inteligência artificial e se conecta a todas as etapas do seu fluxo de trabalho, você não está apenas organizando seu dia — você está gerenciando projetos reais com prazos reais.
Adicione contexto a cada bloco do calendário vinculando documentos e tarefas do ClickUp na descrição do evento. Convide o ClickUp AI Notetaker para suas reuniões diretamente do Calendário para gravar, transcrever e resumir automaticamente os pontos principais sem precisar fazer anotações manualmente.
Mantenha o foco e avance mais rápido com o ClickUp Tasks
As tarefas do ClickUp se integram diretamente ao seu calendário para que você possa planejar, priorizar e agir sem microgerenciar o seu dia. Você pode atribuir horários de início e de conclusão às tarefas para ver exatamente como seu dia está organizado — com código de cores e fácil de visualizar. Os eventos que você adiciona ao seu calendário podem até aparecer no ClickUp como tarefas ou lembretes (dependendo da sua configuração). Assim, seu calendário se torna um reflexo preciso e em tempo real do que precisa ser feito e quando.
O ClickUp consolida ainda mais o trabalho ao criar tarefas a partir do ClickUp Chat, Docs e itens de ação, ao mesmo tempo em que automatiza atribuições, atualizações de status e fluxos de trabalho recorrentes. Marque tarefas como marcos, bugs ou ideias para facilitar o acompanhamento. Converta envios de formulários em tarefas, encaminhando-os para as listas corretas. Painéis em tempo real acompanham o progresso, e os Status de Tarefa Personalizados ajudam a adaptar a configuração ao seu fluxo de trabalho.
Use modelos de agendamento para se manter à frente sem precisar começar do zero
O modelo de planejador de calendário do ClickUp ajuda você a mapear tarefas diárias, eventos, prazos e prioridades em um só lugar para agir com mais rapidez e planejar de forma mais inteligente.
Com este modelo:
- Fique por dentro das tarefas diárias, semanais e mensais usando visualizações personalizadas
- Acompanhe prazos, marcos e dependências com campos integrados
- Visualize todo o seu mês com a Visualização do Planejador Mensal
- Acompanhe o progresso usando seis status de tarefa, como Em andamento ou Em espera
- Personalize campos como local, custo ou prioridade para adicionar contexto aos eventos
- Organize e gerencie projetos usando visualizações como Resumo, Linha do tempo e Quadro de progresso
- Mantenha as partes interessadas alinhadas com atualizações em tempo real e acompanhamento do progresso
Gerencie sua agenda por meio de comandos em linguagem natural com o ClickUp Brain
O ClickUp Brain, o assistente de IA nativo, faz mais do que apenas lembrá-lo do que vem a seguir. Ele cuida do agendamento e dos acompanhamentos e sugere o reagendamento de tarefas com base em mudanças de prioridades. É como ter um assistente pessoal que sincroniza suas tarefas, conversas, reuniões e fusos horários.
O Brain também pode criar acompanhamentos e extrair insights críticos a partir de notas de reuniões, adaptar eventos recorrentes com base em entradas em linguagem natural e compartilhar o contexto em mensagens de chat antes das chamadas.
Principais recursos do ClickUp
- Organize seu dia com os agrupamentos de tarefas LineUp, Overdue e Backlog na sua barra lateral
- Visualize seu tempo com visualizações flexíveis do calendário e sincronize automaticamente com o Google Agenda
- Altere os fusos horários com um clique e reprograme de forma inteligente com ajustes do tipo arrastar e soltar
- Acompanhe as alterações em tempo real com um feed de atividades que abrange tarefas e eventos
- Atribua tarefas recorrentes que se ajustam automaticamente quando datas ou dependências mudam
- Destaque o que é importante usando tags personalizadas, filtros e visualizações salvas
- Simplifique o planejamento com lembretes integrados, notificações e documentos dentro das tarefas
Limitações do ClickUp
- Pode parecer um pouco complicado para usuários que preferem ferramentas minimalistas
- Algumas funcionalidades exigem um certo tempo de adaptação, especialmente para usuários sem conhecimentos técnicos
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Um usuário do G2 adora o Calendário com inteligência artificial do ClickUp:
As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso. A atualização de março de 2025 unificou tarefas, documentos, chats e reuniões em uma única visualização do calendário e adicionou o bloqueio de tempo com tecnologia de IA; os gráficos de Gantt carregam visivelmente mais rápido e mantêm o nível de zoom constante.
As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso. A atualização de março de 2025 unificou tarefas, documentos, chats e reuniões em uma única visualização do calendário e adicionou o bloqueio de tempo com tecnologia de IA; os gráficos de Gantt carregam visivelmente mais rápido e mantêm o nível de zoom constante.
📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e do trabalho administrativo. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados.
A maioria das ferramentas resolve uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp já ajudou usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis na sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho repetitivo!
2. Akiflow (Ideal para gerenciar tarefas em várias ferramentas)
Se suas tarefas estão espalhadas pelo Slack, Gmail, Trello e uma dúzia de outras ferramentas, o Akiflow reúne todas elas. Ele foi criado para pessoas que desejam uma visão simplificada de sua carga de trabalho para acompanhamento de projetos; sem precisar alternar entre abas ou procurar pelas tarefas pendentes.
Tudo é reunido em um único plano diário para que você possa se concentrar no que precisa ser feito, e não em onde está. É uma opção sólida para quem já superou os métodos manuais ou as ferramentas básicas de agendamento de tarefas e deseja mais controle sem precisar trocar constantemente de ferramenta.
Principais recursos do Akiflow
- Use a caixa de entrada universal para reunir e gerenciar tarefas de dezenas de ferramentas integradas
- Configure atalhos de teclado para criar, agendar ou adiar tarefas instantaneamente
- Bloqueie distrações com um modo de concentração e um cronômetro integrados
- Visualize tarefas e eventos do calendário lado a lado para um planejamento diário mais tranquilo
Limitações do Akiflow
- Leva algum tempo para aprender, caso você não esteja acostumado com o bloqueio de tempo ou integrações
- O preço mensal é um pouco alto para pessoas físicas ou freelancers
Preços do Akiflow
- Teste gratuito de 7 dias
- Pro Mensal: US$ 34/mês
- Pro Anual: US$ 19/mês (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Akiflow
- G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Akiflow?
Uma avaliação da Capterra diz:
Leva algum tempo para se acostumar com todos os recursos, mas há muitos tutoriais. Melhora minha produtividade, sendo super fácil criar tarefas na hora (para que eu não as esqueça depois) e acompanhar o trabalho concluído por #tag (ou seja, projetos).
Leva algum tempo para se acostumar com todos os recursos, mas há muitos tutoriais. Melhora minha produtividade, sendo super fácil criar tarefas na hora (para que eu não as esqueça depois) e acompanhar o trabalho concluído por #tag (ou seja, projetos).
3. Reclaim AI (Ideal para bloqueio de tempo com assistente de IA)
Se você quer que sua agenda trabalhe para você e não apenas exiba sua programação caótica, o Reclaim pode ajudar. Ele usa rastreamento de tarefas por IA para agendar automaticamente suas tarefas, hábitos e reuniões com base na disponibilidade em tempo real e nas prioridades em constante mudança.
A ferramenta protege seu tempo de concentração, garante blocos “sem reuniões” e inclui intervalos para que seu dia não pareça uma correria sem fim. É uma boa escolha para quem está procurando soluções de calendário com IA mais inteligentes, que se adaptam à sua maneira de trabalhar, e não o contrário.
Recupere os melhores recursos da IA
- Integre com o ClickUp, o Asana e o Todoist para sincronizar tarefas diretamente com sua agenda
- Crie links de agendamento que se atualizam automaticamente de acordo com a sua disponibilidade
- Proteja o trabalho concentrado com regras de “dia sem reuniões” e blocos de tempo inteligentes
- Adicione um intervalo entre as reuniões para evitar o esgotamento causado por reuniões consecutivas
Supere as limitações da IA
- A interface do usuário pode parecer menos intuitiva para usuários que não estão acostumados com agendamento baseado em IA
- Algumas funcionalidades podem levar algum tempo para serem configuradas e totalmente otimizadas
Preços do Reclaim AI
- Lite: Plano gratuito
- Starter: US$ 10/mês por licença
- Empresas: US$ 15/mês por usuário
- Enterprise: US$ 18/mês por licença (cobrado anualmente)
Recupere avaliações e comentários da IA
- G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim AI?
Uma avaliação do G2 diz:
Em vez de perder tempo com a tediosa organização do calendário diário e semanal, agora basta alguns cliques e tudo é feito automaticamente.
Em vez de perder tempo com a tediosa organização do calendário diário e semanal, agora basta alguns cliques e tudo é feito automaticamente.
4. Motion (Ideal para priorização automatizada de tarefas)
O Motion adota uma abordagem diferente para o planejamento. Ao contrário de muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos, ele não apenas organiza sua agenda; ele a cria para você. Sua IA prioriza automaticamente as tarefas, insere-as em seu calendário e as ajusta quando há mudanças. Em vez de ter que reorganizar manualmente seu dia após cada nova reunião ou prazo, o Motion reotimiza seu tempo.
Isso a torna uma alternativa ideal para pessoas com agendas lotadas que ainda querem se concentrar no trabalho certo, na hora certa.
Principais recursos do Motion
- Divida automaticamente o seu dia em blocos de tempo com base nos prazos e na urgência das tarefas
- Acesse o gerenciamento de projetos e tarefas pessoais com tarefas recorrentes, tags e notas
- Inclua links e modelos inteligentes para agendamento de reuniões para reduzir as trocas de mensagens
- Proteja seu tempo de trabalho concentrado bloqueando automaticamente sessões de foco na sua agenda
Limitações de movimento
- Pode depender excessivamente da IA, limitando o controle manual em alguns momentos
- O reescalonamento e a priorização de tarefas nem sempre refletem a urgência real
Preços do Motion
- Teste gratuito
- Pro AI: US$ 49/mês por licença (uma licença); 40% de desconto para 3 a 15 usuários
- Business AI: US$ 69/mês por licença (uma licença); 40% de desconto para 3 a 15 usuários
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Motion
- G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?
Uma avaliação no G2 diz:
O Motion resolve o maior problema que eu tinha com o time boxing, que era o fato de frequentemente surgir algo que me impedia de trabalhar ou concluir a tarefa para a qual eu havia reservado um tempo.
O Motion resolve o maior problema que eu tinha com o time boxing, que era o fato de frequentemente surgir algo que me impedia de trabalhar ou concluir a tarefa para a qual eu havia reservado um tempo.
5. Asana (Ideal para o planejamento estruturado de tarefas em equipes)
O Asana foi criado para equipes que vivem e respiram fluxos de trabalho estruturados. Ele conecta tarefas a objetivos maiores, mantém todos alinhados com as prioridades e oferece visibilidade aos gerentes de projeto sem a necessidade de microgerenciamento.
Com várias formas de visualizar projetos (calendário, lista, linha do tempo), é fácil planejar seu dia ou sua semana e ver como as tarefas individuais se encaixam em iniciativas mais amplas. Se sua equipe precisa de mais estrutura na comunicação e na execução do trabalho, o Asana combina recursos de planejamento robustos com ferramentas sólidas de comunicação em equipe para manter tudo sincronizado.
Os melhores recursos do Asana
- Alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo para planejar do seu jeito
- Defina e acompanhe as metas da equipe com ferramentas de alinhamento integradas e painéis de progresso
- Use a IA do Asana para priorizar tarefas, gerenciar prazos e identificar gargalos com antecedência
- Automatize fluxos de trabalho repetitivos com regras e gatilhos personalizados
Limitações do Asana
- O conjunto completo de recursos pode parecer excessivo para equipes novas ou menores
- A funcionalidade offline limitada pode atrapalhar o planejamento durante viagens ou interrupções de energia
Preços do Asana
- Plano gratuito
- Starter: US$ 13,49/mês
- Avançado: US$ 30,49/mês
- Enterprise e Enterprise Plus: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Asana
- G2: 4,4/5 (mais de 11.100 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 13.300 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?
Uma avaliação da Capterra diz:
Nossa equipe criativa usa o Asana para acompanhar todas as tarefas e agendas. É realmente importante para a organização dos nossos projetos. Alguns usuários ficariam completamente perdidos sem ele.
Nossa equipe criativa usa o Asana para acompanhar todas as tarefas e agendas. É realmente importante para a organização dos nossos projetos. Alguns usuários ficariam completamente perdidos sem ele.
🧠 Curiosidade: O nome “Asana” vem de uma palavra sânscrita que designa posturas sentadas na ioga, simbolizando foco, equilíbrio e fluidez no trabalho em equipe.
6. Amie Calendar (Ideal para calendário + anotações em um só lugar)
O Amie Calendar combina agendamento e anotações em uma única interface bem projetada. Ele foi criado para usuários que querem mais do que apenas um calendário funcional: um espaço de trabalho que seja rápido, leve e agradável.
Você pode usá-la para fazer anotações em reuniões, agendar tarefas em linguagem natural, gerenciar e-mails e alternar entre contas pessoais e profissionais em segundos.
Se o seu dia está repleto de reuniões e tarefas consecutivas, o Amie oferece um espaço organizado e focado para planejar e registrar tudo em um único fluxo. Ele também funciona bem com outras ferramentas de reuniões online que você já utiliza.
Principais recursos do Amie Calendar
- Adicione tarefas ou agende eventos usando entradas em linguagem natural
- Gere notas de reunião automaticamente; sem necessidade de bots ou ferramentas adicionais
- Sincronize com ferramentas como Todoist, Notion, Google Meet e Spotify
- Visualize tarefas, eventos e notas de reuniões lado a lado para ter um melhor contexto
Limitações do Amie Calendar
- O agendamento por IA ainda está em desenvolvimento e pode não possuir lógica avançada
- Não foi desenvolvido para gerenciamento de projetos ou fluxos de trabalho em grande escala
Preços do Amie Calendar
- Teste gratuito de 7 dias
- Pro: US$ 25 por usuário por mês
- Empresas: US$ 50 por usuário por mês
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Amie Calendar
- G2: Avaliações insuficientes
- Captera: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amie Calendar?
Uma avaliação no Reddit diz:
Gosto muito do Amie. É lindo e atende às minhas necessidades… A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente uma pena que não haja versão para Android e que eles não tenham um site adaptado para navegadores móveis.
Gosto muito do Amie. É lindo e atende às minhas necessidades… A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente uma pena que não haja versão para Android e que eles não tenham um site adaptado para navegadores móveis.
7. Any.do (Ideal para tarefas simples e lembretes)
O Any.do é perfeito para quem quer manter o controle das tarefas diárias sem os recursos supérfluos de aplicativos sofisticados. Ele mantém as coisas simples com listas organizadas, lembretes recorrentes e um planejador diário focado. Você pode anotar tarefas rapidamente, receber alertas ao longo do dia e até mesmo usar lembretes baseados na localização para recados ou tarefas em trânsito.
Se você está procurando uma alternativa leve aos aplicativos de produtividade complexos, o Any.do também combina bem com modelos flexíveis de lista de tarefas.
Principais recursos do Any.do
- Crie várias listas de tarefas com a reorganização de tarefas por arrastar e soltar
- Defina lembretes inteligentes com base na hora, data ou localização
- Planeje cada dia com a visualização “Meu Dia” para se concentrar melhor
- Use widgets na tela inicial para gerenciar tarefas sem abrir o aplicativo
Limitações do Any.do
- Recursos avançados, como lembretes do WhatsApp e etiquetas coloridas, exigem um plano pago
- Carece de ferramentas de colaboração em equipe para gerenciar trabalhos compartilhados
Preços do Any.do
- Pessoal: Gratuito
- Premium: US$ 7,99/mês
- Teams: US$ 7,99/mês
- Família: US$ 9,99/mês
Avaliações e comentários sobre o Any.do
- G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Any.do?
Uma avaliação no G2 diz:
O Any.do é uma excelente plataforma para organizar tarefas e nos ajudar a manter o foco. O Any.do envia lembretes, e podemos definir prazos para as tarefas. Podemos compartilhar as listas de tarefas e as tarefas com nossos colegas. O Any.do permite integrar calendários como o Google Agenda, o que nos ajuda com lembretes, e também podemos verificar todas as nossas tarefas no Google Agenda.
O Any.do é uma excelente plataforma para organizar tarefas e nos ajudar a manter o foco. O Any.do envia lembretes, e podemos definir prazos para as tarefas. Podemos compartilhar as listas de tarefas e as tarefas com nossos colegas. O Any.do permite integrar calendários como o Google Agenda, o que nos ajuda com lembretes, e também podemos verificar todas as nossas tarefas no Google Agenda.
8. Todoist (O melhor gerenciador de tarefas minimalista com sincronização de calendário)
O Todoist se destaca por sua interface limpa e organizada para gerenciamento de tarefas. Seja para planejar sua semana ou registrar ideias rápidas em qualquer lugar, o Todoist mantém a simplicidade sem sacrificar a funcionalidade.
As tarefas são sincronizadas diretamente com sua agenda; a entrada em linguagem natural significa que você pode adicionar “Acompanhar na próxima sexta-feira às 10h” e funciona. É a escolha ideal para quem valoriza o minimalismo, o gerenciamento inteligente de tarefas e dicas práticas de produtividade.
Os melhores recursos do Todoist
- Atribua níveis de prioridade para destacar o que é urgente em comparação com o que é opcional
- Use prazos recorrentes para automatizar tarefas repetitivas
- Agrupe tarefas com etiquetas e destaque-as por meio de filtros personalizados
Limitações do Todoist
- Os filtros e as etiquetas levam tempo para serem dominados por novos usuários
- A funcionalidade offline é limitada para determinados recursos
Preços do Todoist
- Plano gratuito
- Pro: US$ 5/mês por usuário
- Empresas: US$ 8/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Todoist
- G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)
O que usuários reais dizem sobre o Todoist
Uma avaliação no G2 diz:
É um software de tarefas simples e rápido. É muito fácil adicionar tarefas. A curva de aprendizado também é muito fácil em comparação com outros softwares de tarefas. Eu uso todos os dias; posso inserir algo nele e fazer com que ele me lembre ou apareça na minha lista de tarefas dias depois.
É um software de tarefas simples e rápido. É muito fácil adicionar tarefas. A curva de aprendizado também é muito fácil em comparação com outros softwares de tarefas. Eu uso todos os dias; posso inserir algo nele e fazer com que ele me lembre ou apareça na minha lista de tarefas dias depois.
👀 Você sabia? O Todoist possui um sistema Karma integrado que te recompensa com pontos por concluir tarefas e manter sequências, transformando a produtividade em um jogo.
9. Notion (Ideal para combinar documentos, tarefas e calendários)
O Notion reúne suas anotações, tarefas, projetos e calendários em um único espaço de trabalho flexível. Você pode criar painéis personalizados que mostram suas prioridades semanais ao lado dos cronogramas dos projetos, escrever notas de reuniões ao lado da sua lista de tarefas e gerenciar sua agenda dentro do contexto, e não isoladamente.
Seja para acompanhar metas, planejar conteúdo ou organizar tarefas pessoais, o Notion oferece controle total sobre a aparência e o funcionamento do seu espaço de trabalho. É uma ótima opção se você prefere criar seus próprios modelos de calendário de conteúdo em vez de usar sistemas rígidos e pré-definidos.
Principais recursos do Notion
- Visualize seus projetos com visualizações de calendário vinculadas a bancos de dados
- Use os recursos de arrastar e soltar para personalizar blocos como listas de tarefas, rastreadores de reuniões e calendários editoriais para modelos
- Conecte bancos de dados para visualizar tarefas, prazos e notas em um único lugar
- Compartilhe páginas com colegas de equipe, atribua tarefas e comente diretamente nos documentos
Limitações do Notion
- A criação de configurações complexas geralmente requer conhecimentos avançados de bancos de dados e relações
- A colaboração em tempo real pode parecer desorganizada sem uma estrutura rígida ou regras de espaço de trabalho
Preços do Notion
- Gratuito
- Mais: US$ 12/mês por licença
- Empresas: US$ 18/mês por licença
- Empresas: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Notion
- G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)
O que usuários reais dizem sobre o Notion
Uma avaliação no G2 diz:
Uma das características que mais gosto no Notion é sua notável flexibilidade e versatilidade. Ele funciona como um espaço de trabalho unificado onde você pode combinar vários elementos, como texto, imagens, tabelas, bancos de dados e conteúdo multimídia, de forma integrada.
Uma das características que mais gosto no Notion é sua notável flexibilidade e versatilidade. Ele funciona como um espaço de trabalho unificado onde você pode combinar vários elementos, como texto, imagens, tabelas, bancos de dados e conteúdo multimídia, de forma integrada.
10. TickTick (Ideal para acompanhamento de hábitos e produtividade)
Indo além do gerenciamento de tarefas, o TickTick é uma excelente alternativa para quem deseja manter a produtividade e criar hábitos mais saudáveis. Ele combina um planejador diário, uma visualização de calendário e um rastreador de hábitos integrado para gerenciar suas prioridades e acompanhar seu progresso em um único lugar.
Seja para dar conta de uma lista de tarefas, reservar tempo para se concentrar ou acompanhar sequências de novos hábitos, o TickTick facilita manter a consistência. Esta é a escolha certa se você está procurando um planejador que ajude você a ter um bom desempenho e a crescer.
Principais recursos do TickTick
- Use o cronômetro Pomodoro para ajudar a dividir as tarefas em sessões de trabalho focadas
- Acesse uma Matriz de Eisenhower integrada para priorizar tarefas urgentes em relação às importantes
- Alterne facilmente entre várias visualizações de calendário (agenda, diária, semanal, mensal)
Limitações do TickTick
- Recursos premium, como assinaturas de calendário e temas, são pagos
- A interface pode parecer um pouco complicada para usuários iniciantes
Preços do TickTick
- Plano gratuito
- Premium: US$ 35,99 (plano anual)
Avaliações e comentários sobre o TickTick
- G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?
Uma avaliação da Capterra diz:
Gostei da ideia de poder usar o software como um local único para minha agenda, lista de tarefas e muito mais. A ideia de combinar uma agenda para as tarefas com prazo e uma lista de tarefas para aquelas sem prazo era muito atraente.
Gostei da ideia de poder usar o software como um local único para minha agenda, lista de tarefas e muito mais. A ideia de combinar uma agenda para as tarefas com prazo e uma lista de tarefas para aquelas sem prazo era muito atraente.
Faça mais sem precisar alternar entre ferramentas
Se o seu dia está espalhado por calendários, aplicativos de tarefas, ferramentas de reuniões e documentos de anotações, você está se esforçando o dobro para se manter organizado. É aí que o ClickUp muda o jogo.
Em vez de juntar um planejador a partir de diferentes ferramentas, você obtém um único espaço de trabalho conectado que se adapta à sua maneira de planejar, priorizar e executar. Seja você um planejador independente ou alguém que lidera uma equipe, o software de gerenciamento de projetos da ClickUp reúne tudo em um só lugar para que nada passe despercebido.
Experimente o ClickUp como uma alternativa gratuita ao Sunsama e transforme sua agenda em um motor para o progresso real.