As 10 melhores alternativas ao Sunsama para gerenciamento de calendário em 2026

Você tem um plano para o dia com os membros da sua equipe, mas ele está espalhado por cinco ferramentas diferentes.

Há uma para tarefas, outra para o seu calendário e outra para anotações. E nenhuma delas se comunica com as outras.

Esse é o problema de depender de um planejador minimalista como o Sunsama. Ele é adequado para o planejamento diário de projetos individuais, mas as coisas ficam confusas rapidamente quando seu trabalho envolve vários projetos complexos, agendas recorrentes ou colaboração em equipe. Você é obrigado a ficar pulando constantemente entre abas, preenchendo lacunas manualmente e repetindo a mesma configuração todas as manhãs.

Se isso lhe parece familiar, é hora de mudar. Reunimos alternativas mais inteligentes ao Sunsama, incluindo aplicativos gratuitos de gerenciamento de calendário. Essas alternativas foram criadas para um planejamento focado e um gerenciamento de tarefas mais aprofundado. Elas também vêm com calendários colaborativos de gerenciamento de projetos e recursos de automação!

👀 Você sabia? O mercado de aplicativos de agendas digitais chegará em breve a US$ 3,5 bilhões, à medida que mais profissionais trocam as agendas físicas por ferramentas digitais mais inteligentes e flexíveis.

Por que optar por alternativas ao Sunsama

O Sunsama funciona bem para planos diários simples. No entanto, à medida que os projetos crescem e as prioridades mudam, você precisa de mais do que uma organização básica; você precisa de uma ferramenta que se adapte.

É nesse momento que muitos usuários começam a procurar um aplicativo de gerenciamento de tarefas eficiente.

Veja o que o Sunsama não oferece, especialmente quando seu dia de trabalho começa a exigir mais flexibilidade, agilidade e estrutura:

Planejamento que se adapta quando as prioridades mudam: agendas diárias estáticas funcionam bem até que uma reunião seja remarcada ou uma tarefa se prolongue. Ferramentas com agendas diárias estáticas funcionam bem até que uma reunião seja remarcada ou uma tarefa se prolongue. Ferramentas com gerenciamento de tempo mais inteligente podem ajustar seu dia automaticamente e manter tudo sob controle

Visibilidade em vários fluxos de trabalho: se sua ferramenta de planejamento mostra apenas o que você está fazendo, fica difícil manter o alinhamento com o resto da equipe ou evitar a duplicação de trabalho

Fluxos de trabalho que não recomeçam todas as manhãs: Começar do zero todos os dias pode parecer intencional, mas reconstruir seu plano do zero se torna cansativo rapidamente. Começar do zero todos os dias pode parecer intencional, mas reconstruir seu plano do zero se torna cansativo rapidamente. Ferramentas de planejamento diário com visualizações de tarefas persistentes e projetos conectados economizam muito tempo

IA que apoia (e não substitui) seu estilo de planejamento: Você não precisa de uma ferramenta que diga o que fazer. Você precisa de uma que ajude a planejar de forma mais inteligente, rápida e intencional, com o nível certo de automação

Alternativas ao Sunsama em resumo

Você já viu onde o Sunsama deixa a desejar. Agora, vamos dar uma olhada nas ferramentas que oferecem mais recursos. Do planejamento e agendamento à colaboração em tempo real, aqui estão as melhores alternativas que vale a pena considerar.

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Agendamento por IA, Tarefas, Documentos, Calendário — tudo em um, assistente de IA, bloco de notas com IA Empresas, equipes ou profissionais que precisam de uma única ferramenta para gerenciar projetos , tarefas e agendas em um espaço de trabalho conectado Plano gratuito disponível; personalizações disponíveis para empresas Akiflow Caixa de entrada universal, agendamento de blocos de tempo, registro de tarefas, integrações, cronômetro de concentração Para usuários que usam várias ferramentas, como Slack, Gmail e Trello — ajuda a centralizar tudo em um único plano diário Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 34/mês Reclaim Agendamento inteligente, reprogramação por IA, sincronização de calendários, sincronização de tarefas, proteção do tempo de concentração Equipes e profissionais que desejam automatizar o agendamento e proteger blocos de trabalho concentrado Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/mês Motion Priorização por IA, agendamento automático, calendário de tarefas, agendamento de reuniões, bloqueio de tempo Profissionais de alto desempenho que desejam que sua agenda seja criada automaticamente Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 49/mês; preços personalizados para empresas Asana Várias visualizações de projetos, alinhamento de metas, automação de regras, relatórios, cronogramas de projetos Equipes multifuncionais que precisam de uma estrutura para planejar, atribuir e acompanhar o trabalho de forma organizada Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/mês; preços personalizados para empresas Amie Calendar Notas de reunião com IA, integração de e-mail + tarefas + calendário, interface de usuário clean, alternância entre contas pessoal e profissional Usuários individuais que desejam gerenciar notas, reuniões e agendas em uma ferramenta visualmente simples Teste gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 25/mês; preços personalizados para empresas Any.do Planejador do meu dia, lembretes recorrentes, entrada por voz, sincronização de calendário, tarefas baseadas em localização Pessoas que desejam uma interface limpa e minimalista para gerenciar tarefas diárias e lembretes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,99/mês Todoist Adição rápida, tarefas recorrentes, etiquetas + filtros, integração com calendário, níveis de prioridade Usuários individuais que desejam um gerenciador de tarefas leve, mas que não sacrifique recursos inteligentes Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4/mês Notion Blocos modulares, integrações com o Calendly , relações de banco de dados, wikis, documentos e tarefas em um só lugar Criadores ou equipes que desejam controle total sobre como seu espaço de trabalho é construído e organizado Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/mês; preços personalizados para empresas TickTick Rastreador de hábitos, cronômetro Pomodoro, Matriz de Eisenhower, visualizações de calendário, sincronização entre vários dispositivos Usuários que desejam gerenciar suas tarefas e criar hábitos no mesmo aplicativo Plano gratuito disponível; plano anual pago por US$ 35,99

As melhores alternativas ao Sunsama para usar

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Nem todo aplicativo de calendário funciona da mesma forma que você. Seja para gerenciamento de tempo, agendamento com IA, acompanhamento de hábitos ou um espaço de trabalho conectado, essas alternativas ao Sunsama oferecem maneiras mais inteligentes de planejar seu dia:

1. ClickUp (A melhor ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um com integração de calendário)

Experimente o ClickUp Calendar agora Planeje, acompanhe e priorize tarefas em um só lugar com o ClickUp Calendar

A maioria das ferramentas de planejamento ajuda você a reservar tempo. O ClickUp — o aplicativo que faz de tudo para o trabalho — permite que você ganhe impulso.

É mais do que apenas uma ferramenta de planejamento; é uma alternativa melhor, com um espaço de trabalho completo que reúne todo o seu trabalho (tarefas, reuniões, agenda, documentos) em um só lugar, para que você não precise organizar seu dia em diferentes aplicativos.

Planeje, programe e coloque em prática com o Calendário do ClickUp (com tecnologia de IA)

Com o ClickUp, sua agenda fica diretamente vinculada ao seu trabalho e às suas conversas. Você pode arrastar tarefas para a sua agenda para reservar tempo de concentração, participar de reuniões com um clique diretamente da barra de ferramentas e alternar entre as visualizações diária ou semanal, além de ampliar a visualização mês a mês. Gerenciar tarefas atrasadas ou prioritárias também fica mais fácil, graças a uma única barra lateral que consolida suas tarefas em andamento e planejadas.

Visualize toda a sua agenda de uma só vez com o Calendário do ClickUp

Precisa remarcar algo? Basta ajustar o horário arrastando e soltando a tarefa ou reunião no horário desejado. E como o ClickUp Calendar sincroniza com o Google Agenda, suporta mudanças de fuso horário, oferece agendamento com inteligência artificial e se conecta a todas as etapas do seu fluxo de trabalho, você não está apenas organizando seu dia — você está gerenciando projetos reais com prazos reais.

Adicione contexto a cada bloco do calendário vinculando documentos e tarefas do ClickUp na descrição do evento. Convide o ClickUp AI Notetaker para suas reuniões diretamente do Calendário para gravar, transcrever e resumir automaticamente os pontos principais sem precisar fazer anotações manualmente.

Mantenha o foco e avance mais rápido com o ClickUp Tasks

Defina prioridades de tarefas no ClickUp para manter sua equipe focada no que é mais importante

As tarefas do ClickUp se integram diretamente ao seu calendário para que você possa planejar, priorizar e agir sem microgerenciar o seu dia. Você pode atribuir horários de início e de conclusão às tarefas para ver exatamente como seu dia está organizado — com código de cores e fácil de visualizar. Os eventos que você adiciona ao seu calendário podem até aparecer no ClickUp como tarefas ou lembretes (dependendo da sua configuração). Assim, seu calendário se torna um reflexo preciso e em tempo real do que precisa ser feito e quando.

O ClickUp consolida ainda mais o trabalho ao criar tarefas a partir do ClickUp Chat, Docs e itens de ação, ao mesmo tempo em que automatiza atribuições, atualizações de status e fluxos de trabalho recorrentes. Marque tarefas como marcos, bugs ou ideias para facilitar o acompanhamento. Converta envios de formulários em tarefas, encaminhando-os para as listas corretas. Painéis em tempo real acompanham o progresso, e os Status de Tarefa Personalizados ajudam a adaptar a configuração ao seu fluxo de trabalho.

Use modelos de agendamento para se manter à frente sem precisar começar do zero

Baixe o modelo gratuito Planeje eventos e acompanhe prazos com facilidade usando o modelo de planejador de calendário do ClickUp

O modelo de planejador de calendário do ClickUp ajuda você a mapear tarefas diárias, eventos, prazos e prioridades em um só lugar para agir com mais rapidez e planejar de forma mais inteligente.

Com este modelo:

Fique por dentro das tarefas diárias, semanais e mensais usando visualizações personalizadas

Acompanhe prazos, marcos e dependências com campos integrados

Visualize todo o seu mês com a Visualização do Planejador Mensal

Acompanhe o progresso usando seis status de tarefa, como Em andamento ou Em espera

Personalize campos como local, custo ou prioridade para adicionar contexto aos eventos

Organize e gerencie projetos usando visualizações como Resumo, Linha do tempo e Quadro de progresso

Mantenha as partes interessadas alinhadas com atualizações em tempo real e acompanhamento do progresso

Gerencie sua agenda por meio de comandos em linguagem natural com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, o assistente de IA nativo, faz mais do que apenas lembrá-lo do que vem a seguir. Ele cuida do agendamento e dos acompanhamentos e sugere o reagendamento de tarefas com base em mudanças de prioridades. É como ter um assistente pessoal que sincroniza suas tarefas, conversas, reuniões e fusos horários.

Encontre horários convenientes para trabalho concentrado e reuniões, e lide melhor com conflitos de agendamento com o ClickUp Brain

O Brain também pode criar acompanhamentos e extrair insights críticos a partir de notas de reuniões, adaptar eventos recorrentes com base em entradas em linguagem natural e compartilhar o contexto em mensagens de chat antes das chamadas.

Principais recursos do ClickUp

Organize seu dia com os agrupamentos de tarefas LineUp, Overdue e Backlog na sua barra lateral

Visualize seu tempo com visualizações flexíveis do calendário e sincronize automaticamente com o Google Agenda

Altere os fusos horários com um clique e reprograme de forma inteligente com ajustes do tipo arrastar e soltar

Acompanhe as alterações em tempo real com um feed de atividades que abrange tarefas e eventos

Atribua tarefas recorrentes que se ajustam automaticamente quando datas ou dependências mudam

Destaque o que é importante usando tags personalizadas, filtros e visualizações salvas

Simplifique o planejamento com lembretes integrados, notificações e documentos dentro das tarefas

Limitações do ClickUp

Pode parecer um pouco complicado para usuários que preferem ferramentas minimalistas

Algumas funcionalidades exigem um certo tempo de adaptação, especialmente para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um usuário do G2 adora o Calendário com inteligência artificial do ClickUp:

As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso. A atualização de março de 2025 unificou tarefas, documentos, chats e reuniões em uma única visualização do calendário e adicionou o bloqueio de tempo com tecnologia de IA; os gráficos de Gantt carregam visivelmente mais rápido e mantêm o nível de zoom constante.

As novas atualizações do calendário e do Gantt tornam o planejamento menos trabalhoso. A atualização de março de 2025 unificou tarefas, documentos, chats e reuniões em uma única visualização do calendário e adicionou o bloqueio de tempo com tecnologia de IA; os gráficos de Gantt carregam visivelmente mais rápido e mantêm o nível de zoom constante.

📮ClickUp Insight: 18% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para organizar suas vidas por meio de calendários, tarefas e lembretes. Outros 15% querem que a IA cuide de tarefas rotineiras e do trabalho administrativo. Para isso, uma IA precisa ser capaz de: entender os níveis de prioridade de cada tarefa em um fluxo de trabalho, executar as etapas necessárias para criar ou ajustar tarefas e configurar fluxos de trabalho automatizados. A maioria das ferramentas resolve uma ou duas dessas etapas. No entanto, o ClickUp já ajudou usuários a consolidar mais de 5 aplicativos usando nossa plataforma! Experimente o agendamento com inteligência artificial, onde tarefas e reuniões podem ser facilmente alocadas em horários disponíveis na sua agenda com base nos níveis de prioridade. Você também pode configurar regras de automação personalizadas através do ClickUp Brain para lidar com tarefas rotineiras. Diga adeus ao trabalho repetitivo!

via Akiflow

Se suas tarefas estão espalhadas pelo Slack, Gmail, Trello e uma dúzia de outras ferramentas, o Akiflow reúne todas elas. Ele foi criado para pessoas que desejam uma visão simplificada de sua carga de trabalho para acompanhamento de projetos; sem precisar alternar entre abas ou procurar pelas tarefas pendentes.

Tudo é reunido em um único plano diário para que você possa se concentrar no que precisa ser feito, e não em onde está. É uma opção sólida para quem já superou os métodos manuais ou as ferramentas básicas de agendamento de tarefas e deseja mais controle sem precisar trocar constantemente de ferramenta.

Principais recursos do Akiflow

Use a caixa de entrada universal para reunir e gerenciar tarefas de dezenas de ferramentas integradas

Configure atalhos de teclado para criar, agendar ou adiar tarefas instantaneamente

Bloqueie distrações com um modo de concentração e um cronômetro integrados

Visualize tarefas e eventos do calendário lado a lado para um planejamento diário mais tranquilo

Limitações do Akiflow

Leva algum tempo para aprender, caso você não esteja acostumado com o bloqueio de tempo ou integrações

O preço mensal é um pouco alto para pessoas físicas ou freelancers

Preços do Akiflow

Teste gratuito de 7 dias

Pro Mensal: US$ 34/mês

Pro Anual: US$ 19/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Akiflow

G2: 5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Akiflow?

Uma avaliação da Capterra diz:

Leva algum tempo para se acostumar com todos os recursos, mas há muitos tutoriais. Melhora minha produtividade, sendo super fácil criar tarefas na hora (para que eu não as esqueça depois) e acompanhar o trabalho concluído por #tag (ou seja, projetos).

Leva algum tempo para se acostumar com todos os recursos, mas há muitos tutoriais. Melhora minha produtividade, sendo super fácil criar tarefas na hora (para que eu não as esqueça depois) e acompanhar o trabalho concluído por #tag (ou seja, projetos).

3. Reclaim AI (Ideal para bloqueio de tempo com assistente de IA)

via Reclaim AI

Se você quer que sua agenda trabalhe para você e não apenas exiba sua programação caótica, o Reclaim pode ajudar. Ele usa rastreamento de tarefas por IA para agendar automaticamente suas tarefas, hábitos e reuniões com base na disponibilidade em tempo real e nas prioridades em constante mudança.

A ferramenta protege seu tempo de concentração, garante blocos “sem reuniões” e inclui intervalos para que seu dia não pareça uma correria sem fim. É uma boa escolha para quem está procurando soluções de calendário com IA mais inteligentes, que se adaptam à sua maneira de trabalhar, e não o contrário.

Recupere os melhores recursos da IA

Integre com o ClickUp, o Asana e o Todoist para sincronizar tarefas diretamente com sua agenda

Crie links de agendamento que se atualizam automaticamente de acordo com a sua disponibilidade

Proteja o trabalho concentrado com regras de “dia sem reuniões” e blocos de tempo inteligentes

Adicione um intervalo entre as reuniões para evitar o esgotamento causado por reuniões consecutivas

Supere as limitações da IA

A interface do usuário pode parecer menos intuitiva para usuários que não estão acostumados com agendamento baseado em IA

Algumas funcionalidades podem levar algum tempo para serem configuradas e totalmente otimizadas

Preços do Reclaim AI

Lite: Plano gratuito

Starter: US$ 10/mês por licença

Empresas: US$ 15/mês por usuário

Enterprise: US$ 18/mês por licença (cobrado anualmente)

Recupere avaliações e comentários da IA

G2: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Reclaim AI?

Uma avaliação do G2 diz:

Em vez de perder tempo com a tediosa organização do calendário diário e semanal, agora basta alguns cliques e tudo é feito automaticamente.

Em vez de perder tempo com a tediosa organização do calendário diário e semanal, agora basta alguns cliques e tudo é feito automaticamente.

4. Motion (Ideal para priorização automatizada de tarefas)

via Motion

O Motion adota uma abordagem diferente para o planejamento. Ao contrário de muitas outras ferramentas de gerenciamento de projetos, ele não apenas organiza sua agenda; ele a cria para você. Sua IA prioriza automaticamente as tarefas, insere-as em seu calendário e as ajusta quando há mudanças. Em vez de ter que reorganizar manualmente seu dia após cada nova reunião ou prazo, o Motion reotimiza seu tempo.

Isso a torna uma alternativa ideal para pessoas com agendas lotadas que ainda querem se concentrar no trabalho certo, na hora certa.

Principais recursos do Motion

Divida automaticamente o seu dia em blocos de tempo com base nos prazos e na urgência das tarefas

Acesse o gerenciamento de projetos e tarefas pessoais com tarefas recorrentes, tags e notas

Inclua links e modelos inteligentes para agendamento de reuniões para reduzir as trocas de mensagens

Proteja seu tempo de trabalho concentrado bloqueando automaticamente sessões de foco na sua agenda

Limitações de movimento

Pode depender excessivamente da IA, limitando o controle manual em alguns momentos

O reescalonamento e a priorização de tarefas nem sempre refletem a urgência real

Preços do Motion

Teste gratuito

Pro AI: US$ 49/mês por licença (uma licença); 40% de desconto para 3 a 15 usuários

Business AI: US$ 69/mês por licença (uma licença); 40% de desconto para 3 a 15 usuários

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Motion

G2: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Motion?

Uma avaliação no G2 diz:

O Motion resolve o maior problema que eu tinha com o time boxing, que era o fato de frequentemente surgir algo que me impedia de trabalhar ou concluir a tarefa para a qual eu havia reservado um tempo.

O Motion resolve o maior problema que eu tinha com o time boxing, que era o fato de frequentemente surgir algo que me impedia de trabalhar ou concluir a tarefa para a qual eu havia reservado um tempo.

📖 Leia também: As melhores soluções de software para gerenciamento de reuniões e agendas

5. Asana (Ideal para o planejamento estruturado de tarefas em equipes)

via Asana

O Asana foi criado para equipes que vivem e respiram fluxos de trabalho estruturados. Ele conecta tarefas a objetivos maiores, mantém todos alinhados com as prioridades e oferece visibilidade aos gerentes de projeto sem a necessidade de microgerenciamento.

Com várias formas de visualizar projetos (calendário, lista, linha do tempo), é fácil planejar seu dia ou sua semana e ver como as tarefas individuais se encaixam em iniciativas mais amplas. Se sua equipe precisa de mais estrutura na comunicação e na execução do trabalho, o Asana combina recursos de planejamento robustos com ferramentas sólidas de comunicação em equipe para manter tudo sincronizado.

Os melhores recursos do Asana

Alterne entre as visualizações Lista, Quadro, Calendário e Linha do tempo para planejar do seu jeito

Defina e acompanhe as metas da equipe com ferramentas de alinhamento integradas e painéis de progresso

Use a IA do Asana para priorizar tarefas, gerenciar prazos e identificar gargalos com antecedência

Automatize fluxos de trabalho repetitivos com regras e gatilhos personalizados

Limitações do Asana

O conjunto completo de recursos pode parecer excessivo para equipes novas ou menores

A funcionalidade offline limitada pode atrapalhar o planejamento durante viagens ou interrupções de energia

Preços do Asana

Plano gratuito

Starter: US$ 13,49/mês

Avançado: US$ 30,49/mês

Enterprise e Enterprise Plus: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Uma avaliação da Capterra diz:

Nossa equipe criativa usa o Asana para acompanhar todas as tarefas e agendas. É realmente importante para a organização dos nossos projetos. Alguns usuários ficariam completamente perdidos sem ele.

Nossa equipe criativa usa o Asana para acompanhar todas as tarefas e agendas. É realmente importante para a organização dos nossos projetos. Alguns usuários ficariam completamente perdidos sem ele.

🧠 Curiosidade: O nome “Asana” vem de uma palavra sânscrita que designa posturas sentadas na ioga, simbolizando foco, equilíbrio e fluidez no trabalho em equipe.

6. Amie Calendar (Ideal para calendário + anotações em um só lugar)

via Amie Calendar

O Amie Calendar combina agendamento e anotações em uma única interface bem projetada. Ele foi criado para usuários que querem mais do que apenas um calendário funcional: um espaço de trabalho que seja rápido, leve e agradável.

Você pode usá-la para fazer anotações em reuniões, agendar tarefas em linguagem natural, gerenciar e-mails e alternar entre contas pessoais e profissionais em segundos.

Se o seu dia está repleto de reuniões e tarefas consecutivas, o Amie oferece um espaço organizado e focado para planejar e registrar tudo em um único fluxo. Ele também funciona bem com outras ferramentas de reuniões online que você já utiliza.

Principais recursos do Amie Calendar

Adicione tarefas ou agende eventos usando entradas em linguagem natural

Gere notas de reunião automaticamente; sem necessidade de bots ou ferramentas adicionais

Sincronize com ferramentas como Todoist, Notion, Google Meet e Spotify

Visualize tarefas, eventos e notas de reuniões lado a lado para ter um melhor contexto

Limitações do Amie Calendar

O agendamento por IA ainda está em desenvolvimento e pode não possuir lógica avançada

Não foi desenvolvido para gerenciamento de projetos ou fluxos de trabalho em grande escala

Preços do Amie Calendar

Teste gratuito de 7 dias

Pro: US$ 25 por usuário por mês

Empresas: US$ 50 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Amie Calendar

G2: Avaliações insuficientes

Captera: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Amie Calendar?

Uma avaliação no Reddit diz:

Gosto muito do Amie. É lindo e atende às minhas necessidades… A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente uma pena que não haja versão para Android e que eles não tenham um site adaptado para navegadores móveis.

Gosto muito do Amie. É lindo e atende às minhas necessidades… A interface interativa no iOS também é muito inovadora, mas é realmente uma pena que não haja versão para Android e que eles não tenham um site adaptado para navegadores móveis.

7. Any.do (Ideal para tarefas simples e lembretes)

O Any.do é perfeito para quem quer manter o controle das tarefas diárias sem os recursos supérfluos de aplicativos sofisticados. Ele mantém as coisas simples com listas organizadas, lembretes recorrentes e um planejador diário focado. Você pode anotar tarefas rapidamente, receber alertas ao longo do dia e até mesmo usar lembretes baseados na localização para recados ou tarefas em trânsito.

Se você está procurando uma alternativa leve aos aplicativos de produtividade complexos, o Any.do também combina bem com modelos flexíveis de lista de tarefas.

Principais recursos do Any.do

Crie várias listas de tarefas com a reorganização de tarefas por arrastar e soltar

Defina lembretes inteligentes com base na hora, data ou localização

Planeje cada dia com a visualização “Meu Dia” para se concentrar melhor

Use widgets na tela inicial para gerenciar tarefas sem abrir o aplicativo

Limitações do Any.do

Recursos avançados, como lembretes do WhatsApp e etiquetas coloridas, exigem um plano pago

Carece de ferramentas de colaboração em equipe para gerenciar trabalhos compartilhados

Preços do Any.do

Pessoal: Gratuito

Premium: US$ 7,99/mês

Teams: US$ 7,99/mês

Família: US$ 9,99/mês

Avaliações e comentários sobre o Any.do

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Any.do?

Uma avaliação no G2 diz:

O Any.do é uma excelente plataforma para organizar tarefas e nos ajudar a manter o foco. O Any.do envia lembretes, e podemos definir prazos para as tarefas. Podemos compartilhar as listas de tarefas e as tarefas com nossos colegas. O Any.do permite integrar calendários como o Google Agenda, o que nos ajuda com lembretes, e também podemos verificar todas as nossas tarefas no Google Agenda.

O Any.do é uma excelente plataforma para organizar tarefas e nos ajudar a manter o foco. O Any.do envia lembretes, e podemos definir prazos para as tarefas. Podemos compartilhar as listas de tarefas e as tarefas com nossos colegas. O Any.do permite integrar calendários como o Google Agenda, o que nos ajuda com lembretes, e também podemos verificar todas as nossas tarefas no Google Agenda.

8. Todoist (O melhor gerenciador de tarefas minimalista com sincronização de calendário)

via Todoist

O Todoist se destaca por sua interface limpa e organizada para gerenciamento de tarefas. Seja para planejar sua semana ou registrar ideias rápidas em qualquer lugar, o Todoist mantém a simplicidade sem sacrificar a funcionalidade.

As tarefas são sincronizadas diretamente com sua agenda; a entrada em linguagem natural significa que você pode adicionar “Acompanhar na próxima sexta-feira às 10h” e funciona. É a escolha ideal para quem valoriza o minimalismo, o gerenciamento inteligente de tarefas e dicas práticas de produtividade.

Os melhores recursos do Todoist

Atribua níveis de prioridade para destacar o que é urgente em comparação com o que é opcional

Use prazos recorrentes para automatizar tarefas repetitivas

Agrupe tarefas com etiquetas e destaque-as por meio de filtros personalizados

Limitações do Todoist

Os filtros e as etiquetas levam tempo para serem dominados por novos usuários

A funcionalidade offline é limitada para determinados recursos

Preços do Todoist

Plano gratuito

Pro: US$ 5/mês por usuário

Empresas: US$ 8/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre o Todoist

Uma avaliação no G2 diz:

É um software de tarefas simples e rápido. É muito fácil adicionar tarefas. A curva de aprendizado também é muito fácil em comparação com outros softwares de tarefas. Eu uso todos os dias; posso inserir algo nele e fazer com que ele me lembre ou apareça na minha lista de tarefas dias depois.

É um software de tarefas simples e rápido. É muito fácil adicionar tarefas. A curva de aprendizado também é muito fácil em comparação com outros softwares de tarefas. Eu uso todos os dias; posso inserir algo nele e fazer com que ele me lembre ou apareça na minha lista de tarefas dias depois.

👀 Você sabia? O Todoist possui um sistema Karma integrado que te recompensa com pontos por concluir tarefas e manter sequências, transformando a produtividade em um jogo.

9. Notion (Ideal para combinar documentos, tarefas e calendários)

via Notion

O Notion reúne suas anotações, tarefas, projetos e calendários em um único espaço de trabalho flexível. Você pode criar painéis personalizados que mostram suas prioridades semanais ao lado dos cronogramas dos projetos, escrever notas de reuniões ao lado da sua lista de tarefas e gerenciar sua agenda dentro do contexto, e não isoladamente.

Seja para acompanhar metas, planejar conteúdo ou organizar tarefas pessoais, o Notion oferece controle total sobre a aparência e o funcionamento do seu espaço de trabalho. É uma ótima opção se você prefere criar seus próprios modelos de calendário de conteúdo em vez de usar sistemas rígidos e pré-definidos.

Principais recursos do Notion

Visualize seus projetos com visualizações de calendário vinculadas a bancos de dados

Use os recursos de arrastar e soltar para personalizar blocos como listas de tarefas, rastreadores de reuniões e calendários editoriais para modelos

Conecte bancos de dados para visualizar tarefas, prazos e notas em um único lugar

Compartilhe páginas com colegas de equipe, atribua tarefas e comente diretamente nos documentos

Limitações do Notion

A criação de configurações complexas geralmente requer conhecimentos avançados de bancos de dados e relações

A colaboração em tempo real pode parecer desorganizada sem uma estrutura rígida ou regras de espaço de trabalho

Preços do Notion

Gratuito

Mais: US$ 12/mês por licença

Empresas: US$ 18/mês por licença

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que usuários reais dizem sobre o Notion

Uma avaliação no G2 diz:

Uma das características que mais gosto no Notion é sua notável flexibilidade e versatilidade. Ele funciona como um espaço de trabalho unificado onde você pode combinar vários elementos, como texto, imagens, tabelas, bancos de dados e conteúdo multimídia, de forma integrada.

Uma das características que mais gosto no Notion é sua notável flexibilidade e versatilidade. Ele funciona como um espaço de trabalho unificado onde você pode combinar vários elementos, como texto, imagens, tabelas, bancos de dados e conteúdo multimídia, de forma integrada.

10. TickTick (Ideal para acompanhamento de hábitos e produtividade)

via TickTick

Indo além do gerenciamento de tarefas, o TickTick é uma excelente alternativa para quem deseja manter a produtividade e criar hábitos mais saudáveis. Ele combina um planejador diário, uma visualização de calendário e um rastreador de hábitos integrado para gerenciar suas prioridades e acompanhar seu progresso em um único lugar.

Seja para dar conta de uma lista de tarefas, reservar tempo para se concentrar ou acompanhar sequências de novos hábitos, o TickTick facilita manter a consistência. Esta é a escolha certa se você está procurando um planejador que ajude você a ter um bom desempenho e a crescer.

Principais recursos do TickTick

Use o cronômetro Pomodoro para ajudar a dividir as tarefas em sessões de trabalho focadas

Acesse uma Matriz de Eisenhower integrada para priorizar tarefas urgentes em relação às importantes

Alterne facilmente entre várias visualizações de calendário (agenda, diária, semanal, mensal)

Limitações do TickTick

Recursos premium, como assinaturas de calendário e temas, são pagos

A interface pode parecer um pouco complicada para usuários iniciantes

Preços do TickTick

Plano gratuito

Premium: US$ 35,99 (plano anual)

Avaliações e comentários sobre o TickTick

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TickTick?

Uma avaliação da Capterra diz:

Gostei da ideia de poder usar o software como um local único para minha agenda, lista de tarefas e muito mais. A ideia de combinar uma agenda para as tarefas com prazo e uma lista de tarefas para aquelas sem prazo era muito atraente.

Gostei da ideia de poder usar o software como um local único para minha agenda, lista de tarefas e muito mais. A ideia de combinar uma agenda para as tarefas com prazo e uma lista de tarefas para aquelas sem prazo era muito atraente.

Se o seu dia está espalhado por calendários, aplicativos de tarefas, ferramentas de reuniões e documentos de anotações, você está se esforçando o dobro para se manter organizado. É aí que o ClickUp muda o jogo.

Em vez de juntar um planejador a partir de diferentes ferramentas, você obtém um único espaço de trabalho conectado que se adapta à sua maneira de planejar, priorizar e executar. Seja você um planejador independente ou alguém que lidera uma equipe, o software de gerenciamento de projetos da ClickUp reúne tudo em um só lugar para que nada passe despercebido.

Experimente o ClickUp como uma alternativa gratuita ao Sunsama e transforme sua agenda em um motor para o progresso real.