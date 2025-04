Sunsama vs. ClickUp: Qual é o melhor aplicativo de planejamento?

Sua manhã começou com três ligações para clientes, seguidas de reuniões de equipe consecutivas. Agora, às 16 horas, você nem sequer tocou em suas tarefas mais importantes e sua energia está esgotada.

Se todos os dias são assim, é hora de considerar a possibilidade de ter um horário de trabalho dedicado aplicativo de planejamento digital . E se você fez a pesquisa, provavelmente encontrou duas opções populares: Sunsama vs. ClickUp.

Ambas as ferramentas prometem ajudá-lo a gerenciar melhor o seu tempo, mas adotam abordagens diferentes. Enquanto uma se concentra no planejamento diário e na produtividade consciente, a outra oferece uma solução completa de espaço de trabalho. A verdadeira questão é: qual delas atende às suas necessidades? Vamos descobrir!

| Equipes e empresas de todos os portes que precisam de uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos. Profissionais autônomos e freelancers focados no planejamento diário . Isso representa 9% de nosso tempo de trabalho anual desperdiçado.

O ClickUp corrige isso com o aplicativo completo para o trabalho que combina projeto, conhecimento e bate-papo em um só lugar - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Você pode usá-lo facilmente para agendamento de tarefas , gerenciamento de tempo e acompanhamento de projetos, bem como para colaboração em equipe. Projetado para substituir várias ferramentas, ele oferece uma interface altamente personalizável para planejar, organizar e executar o trabalho do seu jeito.

Seja você um freelancer que gerencia tarefas pessoais ou parte de uma grande equipe que lida com projetos complexos, o ClickUp se adapta às suas necessidades com recursos como automação de tarefas, documentos colaborativos e até mesmo ferramentas com tecnologia de IA.

Recursos do ClickUp

O ClickUp fornece as ferramentas para ficar à frente de sua agenda e entregar resultados, desde visualizações de calendário personalizáveis até insights orientados por IA e ferramentas prontas para uso modelos de planejadores diários . Vamos explorar esses recursos e ver como eles podem transformar o seu trabalho e melhorar a eficiência do seu planejamento diário.

1. Modelo de planejador de calendário ClickUp

O Modelo de planejador de calendário ClickUp facilita o agendamento e o gerenciamento de eventos, prazos e tarefas. Você pode personalizar o modelo para que ele corresponda ao seu fluxo de trabalho exclusivo com recursos como status personalizados e campos personalizados para registrar detalhes e progresso das tarefas.

Modelo de planejador de calendário ClickUp

Se você precisa acompanhar marcos, monitorar custos ou categorizar tarefas, este modelo se adapta facilmente às suas necessidades de gerenciamento de tarefas, gerenciamento de projetos ou planejamento geral.

O modelo oferece uma variedade de visualizações, como o Planejador Mensal e a Linha do Tempo, permitindo que você visualize sua agenda da maneira que fizer mais sentido para você, garantindo que nada passe despercebido.

Ele automatiza lembretes e oferece uma visão panorâmica, ajudando a reduzir o caos da programação de tarefas e transformando a maneira como você gerencia seu tempo.

No entanto, se quiser um modelo para ajudá-lo a programar seus compromissos pessoais e profissionais diariamente, você pode conferir o Modelo de planejador diário do ClickUp . Por outro lado, você pode usar o Modelo de planejamento semanal do ClickUp para organizar suas tarefas da semana. Ele exibe toda a sua semana em um formato eficiente de duas páginas.

Saiba como criar o calendário do seu projeto com este prático vídeo explicativo:

2. Visualização do calendário do ClickUp

O calendário Visualização do calendário do ClickUp vai além do simples agendamento de tarefas, oferecendo uma plataforma centralizada para visualizar o trabalho, coordenar eventos e gerenciar cronogramas de tarefas sem esforço.

Se você precisa monitorar vários prazos de trabalho ou gerenciar compromissos pessoais, o Calendar View do ClickUp mantém seus planos organizados e adaptáveis.

Gerencie cronogramas de projetos com o ClickUp Calendar View e mantenha todos alinhados

Alterne entre layouts diários, semanais ou mensais para se concentrar no que é mais importante. A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a programação - basta mover as tarefas ou ajustar as durações e dependências diretamente no calendário.

Os recursos do ClickUp Calendário de IA como agendamento inteligente e integrações com ferramentas externas, como o Google Calendar, simplificam seu processo de planejamento.

Você também pode compartilhar com segurança o seu calendário com clientes, colegas de equipe ou convidados, garantindo que todos permaneçam informados e alinhados com as prioridades e os cronogramas das tarefas.

Acrescente a isso o poder dos lembretes personalizáveis e você nunca mais perderá uma reunião ou um prazo importante!

Aqui está um guia prático sobre como aproveitar ao máximo o ClickUp Calendar.

3. Cérebro ClickUp

O assistente de IA interno do ClickUp, Cérebro do ClickUp conecta suas tarefas, documentos, pessoas e aplicativos externos, como o Google Drive, criando um espaço de trabalho centralizado e mais inteligente.

Esse recurso de IA também permite que você implemente um sistema de economia de tempo hacks de produtividade como automatizar atualizações de projetos e criar conteúdo de alta qualidade com perfeição usando avisos simples.

Se a sua carga de trabalho já saiu do controle e você já se perguntou como manter o controle das tarefas o ClickUp Brain compartilha relatórios automatizados de standup e resumos de atividades para mantê-lo informado.

Crie um plano de trabalho semanal ideal com o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para:

Planejar seu dia e identificar quais tarefas devem ser realizadas primeiro com base em prazos, dependências e urgência

Obter os principais detalhes de uma tarefa, projeto ou documento em seu espaço de trabalho, sem precisar vasculhar as informações manualmente

Obtenha sugestões e conteúdo com reconhecimento de contexto para acelerar o trabalho, seja no planejamento de um relatório ou na elaboração de e-mails

Gere modelos para trabalhar com mais rapidez e transcreva facilmente clipes de vídeo e voz

Mantenha seus dados privados seguros, pois eles não são usados para treinar o modelo de IA

👀 **Você sabia? 93% das empresas que investiram em IA no gerenciamento de projetos tiveram um retorno positivo do investimento em apenas 12 meses.

4. Tarefas do ClickUp

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp estão no centro da funcionalidade de gerenciamento de tarefas do ClickUp, ajudando você a organizar tudo, desde tarefas simples até projetos complexos.

Use-as para:

Dividir projetos maiores em tarefas gerenciáveis: Criar tarefas e subtarefas e atribuí-las aos membros certos da equipe, simplificando o acompanhamento e garantindo a responsabilidade

Criar tarefas e subtarefas e atribuí-las aos membros certos da equipe, simplificando o acompanhamento e garantindo a responsabilidade Personalize as tarefas de acordo com as suas necessidades: Ajuste os fluxos de trabalho com status personalizados, acompanhe facilmente o progresso e adicione detalhes detalhados com campos personalizados

Ajuste os fluxos de trabalho com status personalizados, acompanhe facilmente o progresso e adicione detalhes detalhados com campos personalizados Priorize o trabalho de forma eficaz: Use sinalizadores de prioridade codificados por cores para se concentrar nas tarefas mais importantes

Use sinalizadores de prioridade codificados por cores para se concentrar nas tarefas mais importantes Agendar e automatizar: Planeje e ajuste facilmente as agendas e automatize tarefas recorrentes para economizar tempo

Planeje e ajuste facilmente as agendas e automatize tarefas recorrentes para economizar tempo Colaboração perfeita: Vincule tarefas relacionadas, atribua tarefas a várias listas e veja facilmente como os projetos se conectam

O rastreamento de tarefas do ClickUp coloca ordem no seu trabalho, fornecendo um hub central para comunicação, colaboração e realização de tarefas.

Se você deseja uma solução mais simples para o gerenciamento de tarefas, experimente o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp . Ele oferece quatro visualizações diferentes - Lista, Quadro, Caixa e Calendário - para ajudá-lo a visualizar as tarefas por prioridade ou departamento, acompanhar seu status e colaborar de forma eficiente com sua equipe.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores usam métodos inconsistentes para rastrear itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e atrasos na execução. Seja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo geralmente é disperso e ineficiente.

A Solução de Gerenciamento de Tarefas do ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas - para que os membros da sua equipe possam agir rapidamente e permanecer alinhados.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : $7/mês por usuário

: $7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

_O ClickUp pode ser adaptado a praticamente qualquer necessidade de gerenciamento de projetos. Ele é técnico o suficiente para lidar com grandes projetos interdepartamentais anuais, mas pode ser personalizado para funcionar como uma simples lista de verificação diária Kaylee Hatch gerente de Marca da Home Care Pulse

O que é a Sunsama?

via Sunsama O Sunsama é um aplicativo de planejamento diário criado para ajudar os usuários a organizar tarefas e programações de rotina em um fluxo de trabalho único e simplificado.

Ele permite que os usuários combinem prioridades pessoais e de trabalho, aloquem tempo para tarefas e acompanhem o progresso ao longo do dia.

Com foco no planejamento estruturado, o Sunsama oferece recursos que visam apoiar a produtividade e ajudar os usuários a gerenciar tarefas e suas responsabilidades.

Recursos da Sunsama

Agora, vamos dar uma olhada em alguns dos recursos da Sunsama:

1. Planejamento diário

via Sunsama O recurso de planejamento diário da Sunsama oferece uma maneira simples de estruturar o seu dia, alinhando as tarefas e a agenda em um só lugar. Ele permite que você defina metas realistas, bloqueie o tempo para tarefas essenciais e visualize sua carga de trabalho em uma interface limpa e intuitiva.

A Sunsama ajuda você a dividir o trabalho em etapas gerenciáveis, concentrando-se nas prioridades diárias, garantindo o progresso sem estresse desnecessário. O recurso também incentiva o planejamento, a reflexão sobre as tarefas concluídas e a definição de prioridades para o dia seguinte, promovendo uma abordagem equilibrada da produtividade.

Dica profissional: Priorize o desenvolvimento pessoal programando tempo para o desenvolvimento de habilidades, workshops ou leitura de informações sobre o setor. Incorporar isso à sua rotina de planejamento aumenta sua produtividade e o capacita a tomar decisões mais informadas em suas tarefas diárias.

2. Integração de tarefas

via Sunsama Um dos pontos fortes da Sunsama é sua capacidade de se integrar perfeitamente a ferramentas populares como Google Calendar, Trello, Asana e Jira.

Essa integração permite que você transfira tarefas de várias plataformas para a Sunsama, criando um hub centralizado para planejamento e execução.

Ao eliminar a necessidade de alternar entre aplicativos, você pode visualizar todas as suas tarefas e compromissos em um só lugar, simplificando seu fluxo de trabalho. As integrações da Sunsama facilitam a conexão entre diferentes ferramentas, garantindo melhor organização e visibilidade das tarefas.

3. Timeboxing

via Sunsama O recurso de timeboxing da Sunsama ajuda os usuários a alocar blocos de tempo específicos para tarefas, promovendo o foco e a produtividade.

Ao programar visualmente o trabalho em um calendário, ele o incentiva a estabelecer limites para cada tarefa e a seguir o plano. Essa abordagem estruturada ajuda a evitar a sobrecarga de sua agenda e garante que cada tarefa receba a atenção necessária.

Para aqueles que valorizam o gerenciamento preciso do tempo, o timeboxing oferece uma maneira prática de manter o controle da carga de trabalho.

Leia também: Modelos de bloqueio de tempo (semanal, diário e mensal)

Preços da Sunsama

Gratuito por 2 semanas

Assinatura mensal: US$ 20/usuário por mês

US$ 20/usuário por mês Assinatura anual: US$ 16/usuário por mês

ClickUp vs. Sunsama: Comparação de recursos

Aqui está uma breve visão geral dos recursos das duas ferramentas:

Feature ClickUp Sunsama Melhor para Equipes e empresas de todos os tamanhos Profissionais individuais, freelancers Sugestões de agendamento da IA Sim Não avaliações diárias e semanais Sim Sim Sim Ferramentas de gerenciamento de projetos Sim Não Ferramentas de gerenciamento de projetos Sim Não Colaboração em equipe Sim Limitada a tarefas e calendário Integrações Extensas, incluindo Google Calendar, Slack, Salesforce e mais Moderadas, com foco em ferramentas voltadas para tarefas Modelos prontos para uso Sim Não Acompanhamento de progresso Sim, com painéis e relatórios personalizados e integrados Sim, com foco em metas individuais

Agora, vamos nos aprofundar e ver como a abordagem da Sunsama e da ClickUp em relação ao planejamento digital varia. Aqui está uma comparação detalhada de seus principais recursos:

1. Programação de IA

**As sugestões de agendamento com tecnologia de IA do ClickUp planejam automaticamente blocos para suas tarefas com base em prazos, prioridades e cargas de trabalho existentes. Basta pedir ao ClickUp Brain para recomendar

Quais tarefas priorizar

Como otimizar o agendamento de reuniões

Quais blocos de tempo dedicar a quais tarefas, com base em suas tendências de produtividade anteriores

Você receberá sugestões personalizadas que lhe permitirão organizar seu dia de acordo com suas tarefas mais essenciais e níveis máximos de produtividade.

Obtenha sugestões personalizadas sobre a priorização de tarefas para planejar melhor o seu dia com o ClickUp Brain

O Sunsama não inclui agendamento de IA. Em vez disso, você pode definir seu horário de trabalho geral como uma programação padrão. Você também pode configurar programações personalizadas por canal, que substituirão a programação padrão.

Vencedor: O ClickUp vence por seus recursos avançados de agendamento de IA sem intervenção.

2. Ferramentas de gerenciamento de projetos

👀 Você sabia? Um estimado em US$ 48 trilhões são alocados para projetos em todo o mundo a cada ano. Entretanto, dados do Standish Group revelam que apenas 35% desses projetos são bem-sucedidos. Os 65% restantes representam uma quantidade impressionante de recursos desperdiçados e oportunidades perdidas.

O ClickUp se destaca como um software de gerenciamento de projetos para indivíduos e equipes, oferecendo ferramentas como gráficos de Gantt, dependências de tarefas e acompanhamento do progresso.

Além disso, os comentários encadeados e as @menções mantêm o contexto dentro das tarefas e dos documentos.

Faça brainstorming e visualize fluxos de trabalho diretamente no ClickUp usando quadros brancos e mapas mentais, crie e armazene a documentação do projeto com colaboração em tempo real e gerencie e-mails e mensagens sem sair do ClickUp.

Esses recursos o tornam ideal para gerenciar fluxos de trabalho complexos em equipes.

📮ClickUp Insight: Sobre 41% dos profissionais preferem as mensagens instantâneas para a comunicação da equipe. Embora ofereça trocas rápidas e eficientes, as mensagens geralmente são espalhadas por vários canais, tópicos ou mensagens diretas, dificultando a recuperação de informações posteriormente.

Com uma solução integrada como a ClickUp Chat no ClickUp Chat, seus tópicos de bate-papo são mapeados para projetos e tarefas específicos, mantendo suas conversas no contexto e prontamente disponíveis.

o Sunsama concentra-se na produtividade individual e não inclui ferramentas de gerenciamento de projetos, o que o torna menos adequado para equipes que planejam projetos complexos.

Vencedor: O ClickUp é o vencedor absoluto para equipes ou empresas que precisam de um gerenciamento de projetos abrangente.

3. Modelos

O ClickUp oferece uma ampla gama de modelos de planejamento e gerenciamento de projetos que atendem a diversas necessidades. Esses modelos são altamente personalizáveis para atender a projetos individuais ou de equipes.

o Sunsama não oferece modelos predefinidos e prontos para uso, mas os usuários podem criar os seus próprios modelos adicionando tarefas ao seu backlog e marcando-as como modelos. Essas tarefas podem então ser duplicadas conforme necessário para reutilizar as estruturas de tarefas.

Vencedor: O ClickUp vence por sua variedade e capacidade de personalização de modelos.

4. Preços

Feature ClickUp Sunsama Preço (por mês): Plano Forever Gratuito: Ilimitado: Empresarial: $20 $0 $7 $12 Programação de IA Não Sim, com ClickUp Brain Sim, com ClickUp Brain Não planejamento automatizado Sim Sim Sim Sim Não visualização de calendário Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim documentos colaborativos Sim Sim Sim Sim Não Gerenciamento de impressões Sim Sim Sim Não Modelos de projeto Sim Sim Sim Não Bate-papo em tempo real Sim Sim Sim Não número de tarefas Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

ClickUp

O ClickUp oferece uma variedade de opções de preços para atender a diferentes necessidades. O plano Free Forever é ideal para pessoas físicas, enquanto o plano Unlimited custa US$ 7 por mês por usuário. O plano Business, desenvolvido para equipes em crescimento, custa apenas US$ 12 por usuário mensal.

Para organizações maiores, o ClickUp oferece um Plano Empresarial personalizável. E se você precisar de IA, o ClickUp Brain pode ser adicionado a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês.

Sunsama

A Sunsama cobra US$ 20 por mês por usuário para uma avaliação gratuita de 14 dias com funcionalidade completa. Essa taxa fixa não tem níveis, o que torna o preço claro e direto, mas não adaptável às necessidades individuais e de equipe. Se você escolher o plano anual, poderá economizar US$ 48 por ano.

Vencedor: As opções de preços em camadas do ClickUp oferecem mais flexibilidade, tornando-o adequado para indivíduos e equipes, sem amarrar seu dinheiro a recursos desnecessários.

ClickUp vs. Sunsama no Reddit

O debate entre a Sunsama e o ClickUp surge com frequência em conversas no Reddit. Ambos têm fãs dedicados, mas vamos dar uma olhada no que os Redditors amam (ou odeiam) nesses aplicativos e como eles se comparam.

Os usuários do Reddit geralmente descrevem o ClickUp como um aplicativo abrangente software de gerenciamento de projetos e muitos usuários apreciam sua capacidade de gerenciar projetos de vários anos e tarefas menores. Chihulytea por exemplo, observa,

Usei o ClickUp durante anos para gerenciar diferentes projetos de pesquisa de vários anos e coisas de menor escala. Para mim, ele é mais um gerenciador de projetos, enquanto o Sunsama é um gerenciador diário rápido.

Em outros tópicos, o ClickUp também foi elogiado por seus recursos versáteis de calendário, ferramentas baseadas em IA e opções personalizáveis de gerenciamento de tarefas. Esses recursos oferecem aos usuários uma plataforma centralizada e completa para organizar seu trabalho.

Quando você pesquisa opiniões sobre a Sunsama, um sentimento comum entre os usuários é sua capacidade de centralizar ferramentas e otimizar fluxos de trabalho:

Como Cappy2020 diz,

A principal coisa que me ajudou foi combinar os vários aplicativos que tenho que usar (Gmail, Google Agenda, Things, Asana) em uma interface/programa central e amigável, que posso usar para planejar e bloquear meu dia adequadamente.

Vários tópicos de gerenciamento de tarefas no Reddit também apreciam a interface mínima, que os ajuda a simplificar o planejamento com recursos como timeboxing que agilizam o dia.

No entanto, alguns usuários do Reddit expressam preocupação com o preço, especialmente ao comparar o Sunsama com outras opções de software:

Eu adoraria continuar a usá-lo, mas não consigo justificar esse tipo de preço no aplicativo, que na verdade é um aplicativo muito simples 0ddm4n Leia também: Análise da Sunsama: O que saber sobre esse aplicativo de produtividade Qual aplicativo de planejamento é o melhor?

Os resultados chegaram, e temos um vencedor claro! 🏆

**Entre o Sunsama e o ClickUp, o ClickUp surge como a melhor opção

Embora a Sunsama se destaque pela simplicidade, pelo planejamento diário intuitivo e pelos recursos de timeboxing, sua funcionalidade limitada e o preço mais alto a tornam menos atraente para os usuários que precisam de ferramentas mais robustas.

A abordagem minimalista da Sunsama é ideal para quem busca uma experiência de planejamento diário simplificada e sem distrações, mas carece de recursos avançados e de recursos abrangentes de gerenciamento de projetos.

O ClickUp, por outro lado? 💜

É a solução completa que agrega valor. Com seus amplos recursos, como gerenciamento de tarefas personalizável, visualizações versáteis de calendário, ferramentas com tecnologia de IA e integrações perfeitas, o ClickUp é realmente o aplicativo completo criado para ser dimensionado de acordo com as necessidades dos usuários.

Não importa se você é um indivíduo que planeja tarefas diárias ou uma equipe que gerencia projetos complexos, o ClickUp oferece a flexibilidade e a funcionalidade para lidar com tudo isso. As equipes que usam o ClickUp relatam :

mais de 3 horas economizadas semanalmente (60,2% dos clientes)

3 ou mais ferramentas substituídas (40,9% dos clientes)

Dinheiro economizado (54,7% dos clientes)

Pronto para experimentar uma economia de tempo e dinheiro semelhante? Experimente o ClickUp hoje mesmo!