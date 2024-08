Análise da Sunsama: O que saber sobre este aplicativo de produtividade

Fazer malabarismos com tarefas em aplicativos de gerenciamento de projetos, blocos de anotações, e-mails e notas adesivas pode rapidamente se tornar uma bagunça - os prazos são ultrapassados, o desempenho cai e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é prejudicado.

E à medida que a pressão da sua lista de tarefas cada vez maior aumenta, o mesmo acontece com a culpa, o estresse e a ansiedade das tarefas não realizadas. De repente, o que antes era o emprego ou negócio dos seus sonhos começa a parecer um pesadelo. 💀

Mas e se você pudesse..:

Reunir suas tarefas dispersas em um único local para ter uma visão geral clara do que precisa ser feito?

Concentrar-se em planejar o seu dia e programar as prioridades antes de começar a trabalhar?

Parar de trabalhar quando tiver atingido sua capacidade diária, em vez de se sobrecarregar com "trabalho ocupado"?

Terminar o dia sentindo-se satisfeito com o que conseguiu realizar?

Entre na Sunsama - uma ferramenta de gerenciamento de tarefas que torna essas possibilidades uma realidade. Mas a questão é: Seu conjunto de recursos cumpre o que promete?

É exatamente isso que responderemos nesta análise da Sunsama. Vamos nos aprofundar nos recursos exclusivos, nas limitações, nas avaliações dos usuários e nos preços da Sunsama. E se a Sunsama não for a ferramenta certa para você, compartilharemos uma das melhores alternativas à Sunsama que podem atender a todas as suas necessidades. ✅

O que é Sunsama ?

Um ano depois de terem seus primeiros empregos em tempo integral, Ashutosh Priyadarshy e Travis Meyer precisavam de uma maneira cuidadosa e intencional de gerenciar seus horários de trabalho. Depois de quatro anos criando produtos que não deram certo, eles tiraram a sorte grande com a Sunsama em 2018.

A Sunsama é uma aplicativo de planejamento diário para profissionais ocupados que precisam planejar suas semanas e dias, priorizar tarefas para se adequar à sua capacidade diária, envolver-se em trabalho profundo e refletir sobre suas realizações e áreas de melhoria. 💪

Diferentemente de outras ferramentas, a Sunsama combina essas partes em um fluxo de trabalho contínuo que o entusiasma com o trabalho e o ajuda a criar hábitos de trabalho saudáveis.

Chave Sunsama características

À primeira vista, a interface minimalista da Sunsama não revela muita coisa. Então, quais são os recursos por trás do capô que fazem com que esse aplicativo de planejamento digital um favorito dos fãs? Vamos dar uma olhada mais de perto.

1. Definir objetivos semanais com antecedência

Comece a usar a Sunsama definindo metas semanais. Você pode fazer isso com várias semanas de antecedência. A Sunsama solicita que você planeje a semana seguinte todas as segundas-feiras, mas você pode mudar isso para qualquer dia que seja melhor para você.

Se ainda não planejou sua semana, agora é a hora de anotar essas metas. E se você já anotou algumas metas, use esse momento para revisá-las e garantir que está no caminho certo para a semana seguinte.

2. Planeje suas tarefas para o dia

via Sunsama Depois de definir suas metas semanais, trace as tarefas que deseja realizar no dia. Você pode vincular as principais tarefas aos seus objetivos semanais. Isso o ajuda a programar e priorizar as tarefas de forma eficaz para que você atinja essas metas. 🎯

Com todos os seus planos definidos, você pode ir direto ao trabalho, sabendo exatamente no que deve se concentrar para que seu dia e sua semana sejam bem-sucedidos.

3. Centralize as tarefas em vários canais de trabalho

A Sunsama faz planejamento diário uma brisa, permitindo que você se conecte com seus aplicativos de trabalho favoritos. Isso inclui o Google Calendar, o Gmail, o Outlook Calendar, o ClickUp, o Notion, o Asana, o GitHub, o Todoist e o Slack.

Além de adicionar tarefas manualmente, você pode arrastar e soltar tarefas desses aplicativos na Sunsama. Isso lhe dá uma visão geral melhor do que precisa ser feito e garante que nenhuma tarefa importante passe despercebida. 🕵️‍♂️

E quando você marca as tarefas como concluídas, todas as ferramentas conectadas são atualizadas. Isso mantém suas listas de tarefas atualizadas na Sunsama ou em qualquer outro aplicativo que você utilize.

4. Programe e priorize as tarefas do dia

via Sunsama

Depois de criar uma lista de tarefas se você não tiver uma lista de tarefas, pode optar por encerrar seu fluxo de trabalho de planejamento diário agendando tarefas. Como? Basta bloqueá-las em seu calendário.

Ao contrário de outros aplicativos de planejamento, a Sunsama permite que você se concentre em programar suas prioridades. O tempo estimado para todas as suas tarefas não deve exceder sua capacidade diária (digamos, 6 horas). Se você exceder esse limite, a Sunsama o alertará. 🚨

Isso o obriga a repensar suas tarefas, escolher suas prioridades para o dia e transferir todas as outras tarefas para uma data posterior.

5. Gerenciar tarefas e acompanhar o progresso

Via Sunsama

Ao criar uma tarefa na Sunsama, você pode:

Atribuir uma data de início e de término

Dividi-la em subtarefas

Adicionar notas e comentários

Anexar arquivos aos seus comentários

Defina a repetição diária, semanal ou mensal

Suas tarefas são dispostas no modo de exibição Kanban Diário, em que cada coluna representa cada dia da semana. A barra de progresso na parte superior de cada coluna é preenchida à medida que você marca as tarefas.

Você também pode alternar para o modo de exibição Calendário para visualizar sua agenda por dia, três dias, dias da semana, a semana inteira ou um mês. Isso o ajuda a planejar rapidamente vários dias e semanas de cada vez. 🗓️

6. Categorizar tarefas em canais e contextos

Cada tarefa na Sunsama pode ser agrupada em um canal, e vários canais podem ser agrupados em contextos.

Por exemplo, você pode ter categorias de Trabalho, Pessoal ou Side Hustle. E seu contexto de trabalho pode ter canais como projetos de marketing, reuniões com partes interessadas e revisões da empresa.

Essa configuração é útil para exibir apenas tarefas específicas de contexto e canal em seus modos de exibição Daily Kanban e Calendar.

7. Guardar tarefas não programadas e sem importância

via Sunsama

Tem algumas tarefas que não estão prontas para serem agendadas? Não se preocupe, a Sunsama permite que você as armazene em uma lista de pendências. Isso mantém sua lista de tarefas diárias organizada. 📋

E quanto àquelas tarefas que você continua transferindo para o dia seguinte? Se isso acontecer por quatro dias consecutivos, a Sunsama presumirá que elas não são importantes e as arquivará. Mas não se preocupe; você sempre pode mover as tarefas arquivadas de volta para a lista diária ou para a lista de pendências.

Se o período de quatro dias não for o ideal, você poderá ajustá-lo para atender às suas necessidades ou desativar o recurso de arquivamento automático para manter todas as tarefas à vista.

8. Converta e-mails em tarefas sem sair de sua caixa de entrada

Sim, você leu certo. A Sunsama fornece dois endereços de e-mail exclusivos: um para adicionar e-mails como tarefas à sua lista de tarefas diárias e outro para colocá-los em sua lista de pendências.

Tudo o que você precisa fazer é salvar esses endereços no seu aplicativo de e-mail. Depois, quando quiser converter um e-mail em uma tarefa, basta encaminhá-lo para o endereço apropriado. Fácil assim! 🤩

9. Use o modo Foco e o cronômetro para trabalhar profundamente

Ter todas as suas tarefas dispostas à sua frente pode ser esmagador. O modo Focus (Foco) da Sunsama permite que você se desligue dessas distrações e se concentre em uma tarefa de cada vez.

Esse modo tem um cronômetro integrado para monitorar suas sessões de trabalho e quaisquer mini-intervalos que você faça entre elas. Se você usa a técnica Pomodoro para trabalhar, esse recurso pode ser seu novo melhor amigo.

10. Realizar revisões diárias e semanais

Depois de concluir as tarefas diárias em um dia de trabalho, você pode ativar o ritual de desligamento diário. Isso resume seu dia - um bom ponto de referência para refletir sobre suas realizações, lições aprendidas e melhorias para o futuro. ✍️

Além das revisões diárias, você recebe um relatório de resumo semanal. Ele mostra onde você passou mais tempo e se atingiu suas metas semanais.

11. Personalize suas rotinas diárias e semanais

Você pode ativar manualmente suas rotinas de planejamento diário, revisão diária, planejamento semanal e revisão semanal. Como alternativa, é possível configurá-las para ativação automática em um dia e horário específicos que sejam mais adequados para você.

Outras opções de personalização permitem incluir o trabalho de fim de semana nas revisões e integrar o processo de revisão semanal ao planejamento semanal.

12. Convide sua equipe para colaborar nas tarefas

Traga sua equipe para a Sunsama enviando um link de convite por e-mail. Depois que eles entrarem, você poderá atribuir tarefas, definir datas de vencimento e adicionar notas de tarefas (e comentários) para discutir esclarecimentos e atualizações.

Graças à integração da Sunsama com o Slack, os membros da equipe podem compartilhar facilmente seus planos diários e semanais e reflexões sobre as tarefas concluídas nos canais relevantes do Slack. Isso mantém todos informados e aumenta a colaboração da equipe.

Preços da Sunsama

A Sunsama tem um preço de nível único que desbloqueia todos os recursos. Você pode optar por pagar por uma assinatura mensal ou obter um desconto com uma assinatura anual:

Subscrição mensal: US$ 20/mês

US$ 20/mês Assinatura anual: $192/ano

Vantagens de usar Sunsama

Além de seus principais recursos, aqui estão algumas vantagens extras que a Sunsama oferece para aprimorar seus fluxos de trabalho de planejamento diário.

Experiência de integração tranquila

Como um usuário de primeira viagem, a Sunsama o conduz por um fluxo de integração para que você se conecte aos seus aplicativos de trabalho e planeje o seu dia. Quando terminar, você será levado ao seu espaço de trabalho, onde poderá iniciar as tarefas do dia. 🛠️

Interface amigável ao usuário

O design minimalista e intuitivo da Sunsama facilita a navegação, mesmo para iniciantes. O espaço de trabalho é dividido em três painéis: tarefas não programadas em integrações de terceiros, tarefas programadas em um modo de exibição Kanban (ou Calendário) e sua lista de canais e contextos. E se você gosta de trabalhar no modo escuro, a Sunsama tem tudo o que você precisa.

Teclado Cortadores

Não há necessidade de clicar várias vezes com o mouse para fazer as coisas na Sunsama - basta usar os atalhos do teclado. Por exemplo, pressione "P" para ativar o fluxo de trabalho de planejamento diário, "A" para adicionar uma nova tarefa, "F" para entrar no modo Foco e a "barra de espaço" para ativar ou desativar o cronômetro de tarefas. ⏰

Compatibilidade entre plataformas

A Sunsama é um aplicativo baseado na Web com aplicativos de desktop para Windows, Mac e Linux, e aplicativos móveis para iOS e Android. O aplicativo para desktop tem os mesmos recursos do aplicativo da Web, o que é excelente se você quiser trabalhar sem as distrações do navegador da Web. Entretanto, assim como o aplicativo Web, não é possível usá-lo sem uma conexão com a Internet.

Suporte ao cliente responsivo

A Sunsama tem uma biblioteca de recursos bem documentada que ensina você a navegar em seu espaço de trabalho e a usar seus recursos. Se tiver algum problema, você pode entrar em contato com a equipe de suporte por e-mail ou chat ao vivo pelo aplicativo. Muitos usuários dizem que a equipe de suporte é prestativa e responde rapidamente.

Pontos de dor comuns Sunsama Rosto dos usuários

Como a maioria das ferramentas, a Sunsama tem suas falhas. Vamos verificar algumas desvantagens para oferecer uma visão geral completa e ajudá-lo a decidir se é a ferramenta certa para você.

Não há plano gratuito e há planos pagos caros

A Sunsama não tem um plano gratuito, apenas um teste gratuito de 14 dias. Isso pode ser uma grande desvantagem se você estiver com um orçamento limitado. E mesmo que você queira fazer upgrade para um plano pago, a assinatura é cara - os custos podem aumentar rapidamente se você tiver uma equipe. 💸

Limitado nativo integrações

Embora a Sunsama tenha integrações robustas com alguns dos aplicativos de trabalho mais populares, ela ainda é limitada. Ela não se integra com o iCal, o Confluence e o Google Drive. Também não há integração com o Zapier ou acesso à sua API para criar fluxos de trabalho personalizados.

Não é compatível com projetos complexos

A interface e os recursos da Sunsama são otimizados para o planejamento diário para aumentar a produtividade pessoal. Portanto, se você precisar de recursos avançados de gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, a Sunsama não é para você - há ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos que serão mais adequadas.

O aplicativo para celular faltam recursos essenciais

Ao contrário dos aplicativos para web e desktop, o aplicativo móvel da Sunsama funciona off-line. No entanto, ele tem apenas recursos básicos. Portanto, embora seja ótimo para adicionar e reorganizar tarefas em qualquer lugar, não é possível realizar suas rotinas de planejamento diário e semanal.

Comentários da Sunsama no Reddit

Para concluir esta análise da Sunsama, acessamos o Reddit para conhecer as experiências de outros usuários da Sunsama. E nós temos o chá. 🍵

Muitos usuários concordam que a interface, as integrações e os fluxos de trabalho de planejamento diário da Sunsama são os melhores.

Um usuário disse "As integrações do Sunsama com Asana, Trello, Jira, GitHub etc. facilitam muito o uso. No entanto, o maior diferencial para mim foi o planejamento diário. A Sunsama incentivou o planejamento diário com uma visualização diária dedicada que me ajudou a priorizar e programar minhas tarefas para o dia. O modo de foco também foi um ótimo recurso adicionado, assim como as análises/revisões semanais e a interface de usuário tranquila."

Outros não ficaram satisfeitos com o preço elevado da Sunsama e com a funcionalidade limitada do aplicativo móvel, que não permite o bloqueio de tempo.

Veja como outro usuário se expressou em sua avaliação da Sunsama: "Também sou fã da Sunsama, só que o preço é muito alto para mim. Também me baseio muito em aplicativos, pois gosto de bloquear o tempo em qualquer lugar."

Alternativa Ferramentas de produtividade Para usar em vez de Sunsama

Se estiver procurando uma alternativa à Sunsama com um plano gratuito e recursos de gerenciamento de tarefas mais robustos, o ClickUp pode ser a opção perfeita para você. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos principais recursos do ClickUp.

1. Gerencie seus projetos pessoais e de equipe sem complicações

Defina com facilidade e rapidez datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão Recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp facilitam o planejamento e a execução. Comece a planejar seus projetos:

Criando tarefas dentro do ClickUp

Transformando notas de reunião em tarefas com a IA do ClickUp

Adicionando tarefas de aplicativos da Web com a extensão do ClickUp para o Chrome

Com mais de 15 campos personalizados, você pode capturar detalhes granulares da tarefa, como responsáveis, prioridades, prazos, barras de progresso, rótulos e caixas de seleção. Você também pode configurar status personalizados (como To Do, In Progress e Done) para rastrear fluxos de tarefas em um pipeline.

Cada membro da equipe pode ver a lista de tarefas atribuídas em sua página "My Tasks" (Minhas tarefas). E se estiverem prontos para compartilhar atualizações de tarefas ou pedir esclarecimentos, podem fazê-lo nos comentários da tarefa. 🧑‍💻

2. Alternar para a visualização de calendário para tarefas de timeboxing

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia

O ClickUp tem mais de 10 exibições de tarefas, incluindo Lista, Kanban, Gantt e Calendário. Deseja planejar o seu dia ou a sua semana? Basta acessar a seção Visualização do calendário e deslize suas tarefas para o calendário.

Se você tiver eventos programados no Google Calendar, conecte-o ao ClickUp para manter tudo em um só lugar e evitar conflitos.

Lembra-se da página "My Tasks"?

Ela também tem uma visualização do Calendar. Isso permite que cada membro da equipe bloqueie suas tarefas atribuídas no tempo. É como ter um planejador pessoal, separado de todas as tarefas da equipe - muito útil para melhorar o foco e a produtividade aumentar a produtividade .

3. Defina metas e acompanhe visualmente seu progresso

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Se você tem grandes metas pessoais ou comerciais a atingir, vai adorar Metas do ClickUp recurso. É possível criar várias metas, atribuí-las a um líder de equipe, adicionar prazos e dividi-las em marcos menores.

Também é possível vincular tarefas a suas metas. Isso ajuda todos a entender como seu trabalho se encaixa no panorama geral. Também permite que você meça o progresso em direção às suas metas e o lembra de comemorar as pequenas vitórias. 🙌

4. Use modelos para dar o pontapé inicial em seus planos de projeto

Visualize e organize tarefas de forma eficaz com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

A biblioteca de modelos do ClickUp tem mais de 1.000 modelos personalizáveis para casos de uso pessoal e profissional. Isso facilita encontrar o modelo perfeito para dar início a qualquer projeto.

Por exemplo, você pode:

Programar tarefas de trabalho e monitorar hábitos diários com oModelo de planejador diário Planeje suas semanas com notas adesivas em quadros brancos usando oModelo de planejamento semanal Organize os projetos e as operações diárias da sua equipe com oModelo de gerenciamento de tarefas

5. Integre-se ao restante de sua pilha de tecnologia

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada Conecte seus aplicativos favoritos com o ClickUp, transformando-o em uma plataforma tudo em um. Suas integrações nativas incluem Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly e muito mais. Além disso, com a API do ClickUp e o Zapier, você pode criar conexões e automações personalizadas.

6. Acesse os recursos do ClickUp em um plano gratuito ou em um plano pago acessível

A melhor parte do ClickUp é que você pode acessar os principais recursos em seu plano gratuito. E sempre que você ultrapassar esse plano, seus planos pagos começam com um preço acessível:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Streamline simples e complexo Fluxos de trabalho Com ClickUp

A Sunsama pode ser um divisor de águas para qualquer pessoa que queira aumentar sua produtividade sem ser vítima de esgotamento. No entanto, seu alto preço, integrações limitadas e recursos básicos de gerenciamento de tarefas podem não ser suficientes para todos.

Se esse for o seu caso, o ClickUp pode ser mais adequado.

Os recursos abrangentes do ClickUp permitem que você gerencie suas tarefas pessoais sob o guarda-chuva mais amplo de projetos de equipe complexos. E você não precisa gastar um centavo para começar. Inscreva-se no plano gratuito do ClickUp hoje mesmo para melhorar sua produtividade pessoal e da equipe! ✨