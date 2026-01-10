As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências em 2026

Com mais de 10.000 agências digitais somente nos EUA, nunca foi tão importante para as marcas ter uma forte presença nas redes sociais para se manterem competitivas.
E para agências de marketing que gerenciam uma ou várias marcas, desde a criação de conteúdo até relatórios de desempenho, usar o conjunto certo de ferramentas pode ajudá-lo a fazer exatamente isso. Desde softwares de gerenciamento de projetos para planejar, gerenciar e acompanhar cada etapa do seu fluxo de trabalho nas redes sociais até a colaboração em conteúdo, essas ferramentas garantirão que você maximize os esforços da sua equipe e estabeleça uma estratégia de conteúdo vencedora.
É hora de aprimorar sua estratégia de redes sociais. Aqui estão 10 das melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências disponíveis atualmente!
O que são ferramentas de gerenciamento de redes sociais?
As ferramentas de gerenciamento de redes sociais ajudam agências e empresas a gerenciar suas contas nas redes sociais com mais eficiência.
Essas ferramentas oferecem uma variedade de recursos, tais como:
- Planejamento e agendamento de publicações
- Monitoramento de redes sociais
- Colaboração em equipe
- Análise e relatórios
- Gerenciamento de projetos e gerenciamento de campanhas
- E muito mais
Em suma, elas foram projetadas para reduzir o tempo gasto em tarefas rotineiras, para que as agências possam se concentrar em trabalhos de valor.
O que torna uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais boa?
Uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais eficaz deve apresentar os seguintes aspectos:
- Interface intuitiva
- Um recurso de calendário que oferece uma visão geral do conteúdo em várias plataformas
- Funcionalidades de feedback e colaboração
- Fluxos de trabalho de aprovação com opções personalizadas ou predefinidas
- Preços acessíveis e adequados para empresas em expansão
Por que sua agência deve usar uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais?
Para uma agência, pode ser um desafio acompanhar várias campanhas de clientes em diferentes canais de mídia social. Uma boa ferramenta de gerenciamento de mídia social permite que as agências tenham soluções para todo o trabalho essencial: analisar dados, medir o desempenho, colaborar com os clientes e criar e distribuir conteúdo.
Dito isso, vamos conhecer as 10 ferramentas de gerenciamento de redes sociais que ajudarão a levar sua agência a um novo patamar. ? ?
As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais que você precisa conhecer
1. ClickUp
Ideal para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe tudo em um
O ClickUp é uma plataforma líder em gerenciamento de projetos e produtividade. Em sua essência, o ClickUp foi projetado como uma solução completa de gerenciamento de projetos para ajudar as equipes a manterem o controle de suas tarefas, gerenciarem com eficácia cada etapa do fluxo de trabalho e atingirem suas metas.
Então, por que essa ferramenta é útil para agências de marketing? Aqui estão algumas razões:
1️⃣ Plataforma totalmente personalizável repleta de recursos flexíveis: oferece centenas de recursos poderosos, uma interface intuitiva e uma plataforma totalmente personalizável. Isso significa que você pode configurar o ClickUp da maneira que precisar para atender às necessidades do seu projeto, caso de uso, preferências e fluxo de trabalho, tornando essa ferramenta a escolha perfeita para qualquer equipe, incluindo equipes de marketing de redes sociais.
2️⃣ Gerenciamento de projetos e colaboração em equipe : Com o ClickUp, as equipes de marketing terão acesso a recursos avançados de gerenciamento de projetos e colaboração. Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas para organizar projetos de marketing de conteúdo do seu jeito, um conjunto de ferramentas, incluindo o ClickUp Docs para blogs, wikis, SOPs e outras necessidades de documentação, e quadros brancos colaborativos para brainstorming, planejamento estratégico e mapeamento de conceitos. Gerentes e equipes de redes sociais também podem encontrar grande valor na visualização Calendário do ClickUp, onde podem planejar, coordenar e gerenciar suas redes sociais e o calendário de conteúdo.
3️⃣ Permite convidados, como clientes e equipes externas: No que diz respeito à comunicação com clientes e equipes externas, as agências podem convidar pessoas para participar de seu Espaço de Trabalho e usar as configurações de Compartilhamento e Privacidade para controlar o acesso dos convidados. Conceder acesso ao ClickUp aos clientes significa que você pode trabalhar com eles dentro da plataforma e usar recursos como a Revisão, que permite anotar imagens, vídeos e PDFs para facilitar a comunicação e acelerar o processo de feedback e aprovação.
4️⃣ Uma biblioteca de modelos personalizáveis: O ClickUp oferece uma biblioteca de modelos para cada caso de uso, incluindo um modelo de mídia social para iniciantes e o modelo de calendário de mídia social moderno, para fornecer uma estrutura sólida para o seu fluxo de trabalho no ClickUp. Há também um modelo de nível avançado para ajudá-lo a desenvolver sua estratégia de mídia social e gerenciar todo o seu trabalho, equipes e clientes em um só lugar — o modelo de publicações de mídia social do ClickUp!
Seja para agências, equipes pequenas, grandes empresas ou qualquer tamanho intermediário, o ClickUp pode ajudá-lo a se manter organizado e produtivo. Reúna seus projetos de marketing de mídia social e mantenha-os funcionando perfeitamente com esta ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um — pode ser exatamente o que sua agência de mídia social precisa.
Melhores recursos
- Mais de 15 visualizações personalizadas: mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu trabalho do jeito que você quiser, incluindo uma visualização de calendário
- ClickUp Brain: Crie conteúdo gerado por IA usando a ferramenta de IA do ClickUp
- Visualização do calendário: gerencie seu calendário de redes sociais, desenvolva seu conteúdo de mídia social e muito mais em uma única visualização
- Plataforma totalmente personalizável: Personalize o ClickUp para qualquer necessidade. Use-o para gerenciamento de projetos de sites, gerenciamento de conteúdo e muito mais
- Revisão: Acelere o processo de feedback e aprovação fazendo anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs e marcando membros da equipe ou clientes
- Tags: Adicione tags personalizadas para organizar suas tarefas por categoria
- Sinalizadores de prioridade: marque suas tarefas como urgentes, alta, normal e baixa prioridade para garantir que sua equipe saiba o que priorizar
- Modelos personalizáveis: escolha entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada caso de uso, incluindo modelos de calendário de conteúdo
- Aplicativo móvel: O ClickUp está disponível para dispositivos móveis. Acesse seu trabalho a qualquer hora e de qualquer lugar
- Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para reunir todas as suas tarefas em um só lugar e otimizar seu fluxo de trabalho
Preços
- Plano gratuito: Para sempre
- Ilimitado: US$ 7 por membro/mês
- Empresas: US$ 12 por membro/mês
- Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,7 de 5 (6.547 avaliações)
- Capterra: 4,7 de 5 (3.602 avaliações)
2. Planable
Ideal para colaboração de conteúdo
O Planable é uma ferramenta de planejamento e colaboração de conteúdo que ajuda equipes de marketing a planejar, visualizar, aprovar e colaborar em seus conteúdos de mídia social.
Com o Planable, você pode compartilhar facilmente ideias de publicações com seus colegas e clientes e receber feedback em tempo real no mesmo lugar. Com a atualização mais recente, o Universal Content, as equipes podem criar e colaborar em qualquer tipo de conteúdo: publicações nas redes sociais, boletins informativos, blogs, descrições de produtos e tudo mais.
Existem várias maneiras pelas quais o Planable agiliza a aprovação de conteúdo. Para começar, os usuários do Planable podem optar por um dos quatro fluxos de trabalho de aprovação — Nenhum, Opcional, Obrigatório e Vários níveis de aprovação. O último permite que os usuários personalizem sua aprovação da forma que melhor se adapte à sua situação e adiciona uma camada extra de segurança, fazendo com que as publicações passem por uma cadeia de aprovação antes da publicação. Por exemplo, você pode configurar para que uma publicação tenha que passar primeiro pelo departamento jurídico do cliente antes da publicação.
A interface intuitiva do Planable também facilita a colaboração entre diferentes equipes. As conversas da sua equipe ficam reunidas em uma única plataforma, e você pode facilmente marcar outros membros para iniciar discussões ou revisar conteúdos. Isso porque as conversas são exibidas bem ao lado da publicação em questão, na forma de comentários e respostas.
Há também a colaboração externa. Conteúdos e comentários podem ser configurados como “internos” até que você tenha 100% de certeza de que estão prontos para a aprovação do cliente. Quanto aos clientes, há a opção de gerar um link que leva diretamente à publicação, tornando super fácil para o cliente acessar e compartilhar suas opiniões nos comentários.
Seja você uma agência de marketing boutique ou alguém que gerencia diversos clientes, o Planable oferece as ferramentas para otimizar os processos de colaboração e obter melhores resultados em suas campanhas. Você pode começar planejando o lançamento de um produto e usar o Planable para sincronizar o conteúdo de todos os canais (redes sociais, blog, e-mails, banners etc.).
Melhores recursos
- Fluxos de trabalho de aprovação personalizados e em vários níveis
- Sincronize e/ou ajuste publicações para plataformas de redes sociais (ainda não disponível para conteúdo universal)
- Visualização de calendário intuitiva e elegante
- Filtros personalizáveis para o seu conteúdo que podem ser salvos como Visualizações Personalizadas
- Cinco formas de visualizar conteúdo (Grelha, Lista, Feed, Calendário )
- Colaboração em tempo real
- Uma ferramenta de edição de imagens integrada ao aplicativo
- Integração com as principais plataformas de redes sociais
Preços
- Plano gratuito
- Básico: US$ 13 por usuário/mês
- Pro: US$ 26 por usuário/mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,6 de 5 (548 avaliações)
- Capterra: 4,5 de 5 (305 avaliações)
3. Hootsuite
Ideal para agências de criação de conteúdo e relatórios
O Hootsuite é uma das ferramentas de gerenciamento de redes sociais mais antigas e proeminentes do mercado. O Hootsuite se destacou como uma das soluções preferidas para agências que buscam investir em suas iniciativas de marketing nas redes sociais.
O Hootsuite oferece muitas funcionalidades esperadas de uma ferramenta de redes sociais desse calibre, incluindo agendamento de publicações, monitoramento, gerenciamento de tarefas e relatórios de desempenho. Graças à sua combinação equilibrada de funcionalidades de relatórios e gerenciamento de projetos, o Hootsuite é uma boa solução para agências que precisam conciliar projetos de desempenho com projetos altamente criativos.
Melhores recursos
- Os gerentes podem atribuir publicações específicas nas redes sociais a membros específicos da equipe.
- O calendário do Hootsuite oferece três formas de visualização (Lista, semana, mês) e duas subvisualizações (por status da publicação ou rede social)
- Recursos detalhados de análise e relatórios
Limitações
- Não há uma biblioteca de mídia centralizada para compartilhar recursos
- Recursos de colaboração relativamente limitados em comparação com outras ferramentas
- Preços elevados
- Sem controle de versão para publicações
- Não há como compartilhar publicações com convidados
Preços
- Profissional: US$ 99 por mês
- Equipe: US$ 249 por mês
- Plano Empresarial: US$ 739 por mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,1 de 5 (3.840 avaliações)
- Capterra: 4,4 de 5 (3.412 avaliações)
4. Agorapulse
Ideal para gerenciamento de redes sociais e gerenciamento de projetos
O Agorapulse é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais que oferece funcionalidades de agendamento e gerenciamento de tarefas. O que diferencia o Agorapulse de outras ferramentas de redes sociais para agências é sua variedade de nichos relacionados ao marketing, desde análises, monitoramento de palavras-chave e escuta social até gerenciamento de projetos.
Melhores recursos
- Calendário de conteúdo visual
- Complemento de calendário compartilhado para colaboração externa
- Abrange uma ampla gama de tarefas de marketing nas redes sociais
- Funcionalidades sólidas de gerenciamento de projetos de redes sociais
Limitações
- Sem aprovação em vários níveis
- Curva de aprendizado íngreme
- A interface do usuário pode ser aprimorada
Preços
- Plano gratuito
- Padrão: US$ 49 por usuário/mês (cobrado anualmente)
- Profissional: US$ 79 por usuário/mês (cobrado anualmente)
- Avançado: US$ 119 por usuário/mês (cobrado anualmente)
- Personalizado: Entre em contato para saber os preços
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,5 de 5 (871 avaliações)
- Capterra: 4,6 de 5 (698 avaliações)
5. Sprout Social
Ideal para monitoramento de redes sociais
O Sprout Social é uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais projetada para agências. O Sprout Social permite que você gerencie facilmente várias contas em uma única plataforma e colabore entre equipes. Você também pode medir o sucesso de suas campanhas com seus recursos detalhados de análise e relatórios.
Por fim, outro excelente recurso do Sprout Social é sua ampla biblioteca de ativos. Como as agências, por definição, dependem de ativos, a biblioteca de ativos do Sprout agrega muito valor ao oferecer uma subplataforma completa onde as agências podem compartilhar, gerenciar e distribuir ativos com equipes e clientes.
Melhores recursos
- Caixa de entrada inteligente para classificar rapidamente solicitações e tarefas
- Biblioteca de recursos com duas formas de visualização que permite um gerenciamento rápido e fácil dos recursos
- Recursos avançados de análise, monitoramento de redes sociais e escuta social
- A colaboração externa é fácil e direta
Limitações
- Preços elevados para agências de pequeno porte
- Não é possível agrupar publicações no calendário
- Não há opção de arrastar e soltar no calendário
Preços
- Padrão: US$ 249 por mês
- Profissional: US$ 399 por mês
- Avançado: US$ 499 por mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,4 de 5 (2.367 avaliações)
- Capterra: 4,4 de 5 (550 avaliações)
Confira estas alternativas ao Sprout Social!
6. Buffer
Ideal para integrações, relatórios e gerenciamento
Embora o Buffer tenha se destacado graças às suas diversas integrações, ele também é uma ferramenta poderosa para agências de todos os tamanhos.
O Buffer permite que você crie e programe publicações facilmente em várias contas de redes sociais. Sua excelente análise permite acompanhar o desempenho das publicações, gerar relatórios sobre seu progresso e comparar-se com os concorrentes. Além disso, seu recurso de programação em massa torna-o a ferramenta perfeita para agências com uma grande carteira de clientes.
Melhores recursos
- Muitas integrações, incluindo o Canva
- Acompanhamento e gerenciamento de campanhas; você pode criar conteúdo na janela da campanha e acompanhar publicações agendadas, publicadas, rascunhos e aprovações
- Oferece um plano de preços voltado especificamente para agências
Limitações
- Não há rótulos nem tags para as publicações, o que é praticamente essencial em iniciativas de mídia social em grande escala
- Não permite a colaboração com equipes externas
- A infraestrutura de aprovação do Hootsuite é um pouco limitada, no sentido de que, além de um fluxo de trabalho de aprovação 1 para 1, os usuários não podem estruturar as aprovações por camadas
Preços
- Plano gratuito
- Essentials: US$ 6 por canal/mês
- Team: US$ 12 por canal/mês
- Agência: US$ 120 por 10 canais/mês
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,3 de 5 (971 avaliações)
- Capterra: 4,5 de 5 (1.390 avaliações)
7. Sendible
Ideal para agências de pequeno e médio porte
A próxima na lista é a Sendible, uma ferramenta poderosa projetada para ajudar agências a gerenciar suas contas nas redes sociais. A Sendible oferece um conjunto bastante diversificado de recursos, incluindo calendários de conteúdo, mensagens automatizadas e recursos de relatórios. Além disso, a Sendible permite que os usuários colaborem com clientes e membros da equipe em projetos em tempo real.
O Sendible possui alguns recursos que o diferenciam de ferramentas semelhantes, como o monitoramento de mensagens diretas e um painel do cliente. Este último faz um excelente trabalho ao otimizar o gerenciamento entre equipe e cliente. Também vale a pena mencionar o editor de imagens integrado e as sugestões de tópicos.
Melhores recursos
- Os usuários podem sincronizar e editar publicações em várias plataformas de mídia social, em vez de editar cada publicação individualmente
- Calendário de redes sociais intuitivo e muito fácil de usar
- Monitoramento de mensagens diretas
- O Client Connect permite que os clientes conectem suas redes sociais ao Painel do Cliente sem precisar compartilhar suas credenciais de login
- Fluxos de trabalho de aprovação personalizados para clientes e equipes de redes sociais
Limitações
- A experiência móvel pode ser aprimorada
Preços
- Creator: US$ 29 por mês
- Traction: US$ 89 por mês
- Scale: US$ 199 por mês
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,5 de 5 (832 avaliações)
- Capterra: 4,5 de 5 (116 avaliações)
8. Later
Ideal para agências de mídias sociais e marketing de conteúdo
O Later é uma excelente opção para qualquer agência que queira levar sua gestão de redes sociais para o próximo nível. Seu sistema de agendamento intuitivo permite que os usuários planejem e publiquem conteúdo em vários canais a partir de um único lugar, economizando tempo e esforço. Ele também oferece recursos analíticos avançados e ferramentas de SEO.
Além disso, a biblioteca de mídia visual do Later facilita o armazenamento e a organização de conteúdo visual, permitindo que os usuários encontrem rapidamente a foto ou o vídeo perfeito para sua próxima publicação. Com recursos poderosos como esses, não é de se admirar que o Later tenha se tornado uma das ferramentas de gerenciamento de mídias sociais mais populares entre as agências.
Melhores recursos
- Integração com o WordPress
- Facilidade de uso e interface intuitiva
- Biblioteca de mídia robusta que facilita o gerenciamento de ativos para equipes e o gerenciamento de clientes
- Suporta Link na Biografia
Limitações
- Sem integração com o Google Profile (anteriormente Google Meu Negócio)
- Preços um tanto rígidos. Por exemplo, os planos Starter e Growth estabelecem limites de 30 e 150 publicações por rede social, respectivamente
- Os planos básicos limitam os dados analíticos a até três meses
Preços
- Starter: US$ 18 por mês
- Growth: US$ 40 por mês
- Avançado: US$ 80 por mês
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,6 de 5 (289 avaliações)
- Capterra: 4,4 de 5 (358 avaliações)
9. Planoly
Ideal para agências de médio a grande porte
O Planoly é outra excelente opção para agências que buscam otimizar seu fluxo de trabalho nas redes sociais. Essa popular plataforma de agendamento funciona com o Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook e outras plataformas importantes.
O Planoly oferece uma interface visual simples que ajuda você a colaborar, planejar campanhas, acompanhar métricas de desempenho e analisar resultados. O Planoly também facilita a criação de visuais impressionantes, oferecendo mais de sete milhões de fotos de banco de imagens, gráficos e fontes de marca.
Melhores recursos
- Suporta Link na Biografia
- Planejador de vídeos robusto e integrado ao aplicativo TikTok
- Suporta publicações cruzadas entre plataformas (por exemplo, vídeos do TikTok em vídeos curtos do YouTube)
Limitações
- O período de teste gratuito dura apenas sete dias
- Agências de pequeno porte podem considerar o Planoly inacessível, pois o Plano Starter impõe um limite ao número de uploads mensais
Preços
- Starter: US$ 13 por mês
- Growth: US$ 23 por mês
- Profissional: US$ 43 por mês
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,3 de 5 (64 avaliações)
- Capterra: 4,5 de 5 (46 avaliações)
10. Loomly
Ideal para análise e colaboração
A última entrada em nossa seleção das melhores ferramentas de mídia social para agências é o Loomly.
O Loomly oferece uma interface de usuário intuitiva que facilita o agendamento e a publicação de posts, além de permitir que os usuários visualizem os posts em todos os seus diferentes canais e configurem processos de aprovação automatizados com funções e permissões personalizáveis.
Este último recurso oferece às equipes das agências maior controle sobre o conteúdo de seus clientes, garantindo ao mesmo tempo a consistência da marca. Com o Loomly, as agências também podem analisar o desempenho de seu conteúdo por meio de relatórios detalhados sobre engajamento, alcance e outras métricas. Tudo isso torna o Loomly a escolha ideal para agências que buscam melhorar sua eficiência na gestão de mídias sociais.
Melhores recursos
- Suporta integração com o Snapchat
- Fluxos de trabalho personalizáveis para a equipe, para aprovação e publicação de conteúdo nas redes sociais
- Sugestões de ideias para posts e feeds RSS para inspirar sua equipe
Limitações
- Sem áreas de trabalho ou pastas
- Publicação manual de posts no Instagram e no Facebook
- Problemas de interface do usuário com filtros
Preços
- Preço base: US$ 35 por mês
- Padrão: US$ 7 por mês
- Avançado: US$ 172 por mês
- Premium: US$ 359 por mês
- Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: 4,6 de 5 (1.307 avaliações)
- Capterra: 4,7 de 5 (476 avaliações)
Otimize seu fluxo de trabalho e gerencie várias contas com ferramentas de redes sociais
As melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências dependem de suas necessidades específicas e do tamanho da empresa. Agências maiores podem precisar de soluções mais avançadas, com recursos mais abrangentes de automação e análise.
Por outro lado, as agências menores podem se contentar com soluções mais simples que ofereçam recursos suficientes para realizar as tarefas básicas. Sejam quais forem suas necessidades, existe uma plataforma de agendamento de mídias sociais capaz de atendê-las — basta escolher aquela que ofereça os recursos e a flexibilidade necessários para dar suporte às suas necessidades crescentes e ao crescimento do seu negócio!
Autor convidado:
Marco Giuliani é profissional de marketing de conteúdo na Planable e aspirante a YouTuber. Sua especialidade é redação de conteúdo, criação de textos para redes sociais e histórias em quadrinhos neo-noir.