As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências em 2026

Com mais de 10.000 agências digitais somente nos EUA, nunca foi tão importante para as marcas ter uma forte presença nas redes sociais para se manterem competitivas.

E para agências de marketing que gerenciam uma ou várias marcas, desde a criação de conteúdo até relatórios de desempenho, usar o conjunto certo de ferramentas pode ajudá-lo a fazer exatamente isso. Desde softwares de gerenciamento de projetos para planejar, gerenciar e acompanhar cada etapa do seu fluxo de trabalho nas redes sociais até a colaboração em conteúdo, essas ferramentas garantirão que você maximize os esforços da sua equipe e estabeleça uma estratégia de conteúdo vencedora.

É hora de aprimorar sua estratégia de redes sociais. Aqui estão 10 das melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências disponíveis atualmente!

As ferramentas de gerenciamento de redes sociais ajudam agências e empresas a gerenciar suas contas nas redes sociais com mais eficiência.

Essas ferramentas oferecem uma variedade de recursos, tais como:

Planejamento e agendamento de publicações

Monitoramento de redes sociais

Colaboração em equipe

Análise e relatórios

Gerenciamento de projetos e gerenciamento de campanhas

E muito mais

Em suma, elas foram projetadas para reduzir o tempo gasto em tarefas rotineiras, para que as agências possam se concentrar em trabalhos de valor.

O que torna uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais boa?

Uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais eficaz deve apresentar os seguintes aspectos:

Interface intuitiva

Um recurso de calendário que oferece uma visão geral do conteúdo em várias plataformas

Funcionalidades de feedback e colaboração

Fluxos de trabalho de aprovação com opções personalizadas ou predefinidas

Preços acessíveis e adequados para empresas em expansão

Por que sua agência deve usar uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais?

Para uma agência, pode ser um desafio acompanhar várias campanhas de clientes em diferentes canais de mídia social. Uma boa ferramenta de gerenciamento de mídia social permite que as agências tenham soluções para todo o trabalho essencial: analisar dados, medir o desempenho, colaborar com os clientes e criar e distribuir conteúdo.

Dito isso, vamos conhecer as 10 ferramentas de gerenciamento de redes sociais que ajudarão a levar sua agência a um novo patamar. ? ?

1. ClickUp

Ideal para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe tudo em um

Acompanhe as atualizações dos projetos, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu Espaço de Trabalho ClickUp

O ClickUp é uma plataforma líder em gerenciamento de projetos e produtividade. Em sua essência, o ClickUp foi projetado como uma solução completa de gerenciamento de projetos para ajudar as equipes a manterem o controle de suas tarefas, gerenciarem com eficácia cada etapa do fluxo de trabalho e atingirem suas metas.

Então, por que essa ferramenta é útil para agências de marketing? Aqui estão algumas razões:

1️⃣ Plataforma totalmente personalizável repleta de recursos flexíveis: oferece centenas de recursos poderosos, uma interface intuitiva e uma plataforma totalmente personalizável. Isso significa que você pode configurar o ClickUp da maneira que precisar para atender às necessidades do seu projeto, caso de uso, preferências e fluxo de trabalho, tornando essa ferramenta a escolha perfeita para qualquer equipe, incluindo equipes de marketing de redes sociais.

2️⃣ Gerenciamento de projetos e colaboração em equipe : Com o ClickUp, as equipes de marketing terão acesso a recursos avançados de gerenciamento de projetos e colaboração. Escolha entre mais de 15 visualizações personalizadas para organizar projetos de marketing de conteúdo do seu jeito, um conjunto de ferramentas, incluindo o ClickUp Docs para blogs, wikis, SOPs e outras necessidades de documentação, e quadros brancos colaborativos para brainstorming, planejamento estratégico e mapeamento de conceitos. Gerentes e equipes de redes sociais também podem encontrar grande valor na visualização Calendário do ClickUp, onde podem planejar, coordenar e gerenciar suas redes sociais e o calendário de conteúdo.

Programe publicações nas redes sociais, blogs e anúncios junto com suas outras tarefas e reuniões usando a visualização Calendário no ClickUp

3️⃣ Permite convidados, como clientes e equipes externas: No que diz respeito à comunicação com clientes e equipes externas, as agências podem convidar pessoas para participar de seu Espaço de Trabalho e usar as configurações de Compartilhamento e Privacidade para controlar o acesso dos convidados. Conceder acesso ao ClickUp aos clientes significa que você pode trabalhar com eles dentro da plataforma e usar recursos como a Revisão, que permite anotar imagens, vídeos e PDFs para facilitar a comunicação e acelerar o processo de feedback e aprovação.

Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação com o Proofing, atribuindo comentários diretamente nos anexos das tarefas

4️⃣ Uma biblioteca de modelos personalizáveis: O ClickUp oferece uma biblioteca de modelos para cada caso de uso, incluindo um modelo de mídia social para iniciantes e o modelo de calendário de mídia social moderno, para fornecer uma estrutura sólida para o seu fluxo de trabalho no ClickUp. Há também um modelo de nível avançado para ajudá-lo a desenvolver sua estratégia de mídia social e gerenciar todo o seu trabalho, equipes e clientes em um só lugar — o modelo de publicações de mídia social do ClickUp!

O modelo de publicações nas redes sociais do ClickUp inclui visualizações pré-definidas flexíveis, status personalizados, campos personalizados e muito mais. Seu modelo pessoal de redes sociais oferece a base perfeita para integrar, planejar e otimizar seu conteúdo

Seja para agências, equipes pequenas, grandes empresas ou qualquer tamanho intermediário, o ClickUp pode ajudá-lo a se manter organizado e produtivo. Reúna seus projetos de marketing de mídia social e mantenha-os funcionando perfeitamente com esta ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um — pode ser exatamente o que sua agência de mídia social precisa.

Melhores recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas : mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu trabalho do jeito que você quiser, incluindo uma visualização de calendário

ClickUp Brain: Crie Crie conteúdo gerado por IA usando a ferramenta de IA do ClickUp

Visualização do calendário : gerencie seu calendário de redes sociais, desenvolva seu conteúdo de mídia social e muito mais em uma única visualização

Plataforma totalmente personalizável : Personalize o ClickUp para qualquer necessidade. Use-o para : Personalize o ClickUp para qualquer necessidade. Use-o para gerenciamento de projetos de sites , gerenciamento de conteúdo e muito mais

Revisão : Acelere o processo de feedback e aprovação fazendo anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs e marcando membros da equipe ou clientes

Tags : Adicione tags personalizadas para organizar suas tarefas por categoria

Sinalizadores de prioridade : marque suas tarefas como urgentes, alta, normal e baixa prioridade para garantir que sua equipe saiba : marque suas tarefas como urgentes, alta, normal e baixa prioridade para garantir que sua equipe saiba o que priorizar

Modelos personalizáveis : escolha entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada caso de uso, incluindo : escolha entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada caso de uso, incluindo modelos de calendário de conteúdo

Aplicativo móvel : O ClickUp está disponível para dispositivos móveis. Acesse seu trabalho a qualquer hora e de qualquer lugar

Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para reunir todas as suas tarefas em um só lugar e otimizar seu fluxo de trabalho

Preços

Plano gratuito : Para sempre

Ilimitado : US$ 7 por membro/mês

Empresas : US$ 12 por membro/mês

Empresas: Entre em contato com o departamento de vendas para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,7 de 5 (6.547 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (3.602 avaliações)

2. Planable

Ideal para colaboração de conteúdo

via Planable

O Planable é uma ferramenta de planejamento e colaboração de conteúdo que ajuda equipes de marketing a planejar, visualizar, aprovar e colaborar em seus conteúdos de mídia social.

Com o Planable, você pode compartilhar facilmente ideias de publicações com seus colegas e clientes e receber feedback em tempo real no mesmo lugar. Com a atualização mais recente, o Universal Content, as equipes podem criar e colaborar em qualquer tipo de conteúdo: publicações nas redes sociais, boletins informativos, blogs, descrições de produtos e tudo mais.

Existem várias maneiras pelas quais o Planable agiliza a aprovação de conteúdo. Para começar, os usuários do Planable podem optar por um dos quatro fluxos de trabalho de aprovação — Nenhum, Opcional, Obrigatório e Vários níveis de aprovação. O último permite que os usuários personalizem sua aprovação da forma que melhor se adapte à sua situação e adiciona uma camada extra de segurança, fazendo com que as publicações passem por uma cadeia de aprovação antes da publicação. Por exemplo, você pode configurar para que uma publicação tenha que passar primeiro pelo departamento jurídico do cliente antes da publicação.

A interface intuitiva do Planable também facilita a colaboração entre diferentes equipes. As conversas da sua equipe ficam reunidas em uma única plataforma, e você pode facilmente marcar outros membros para iniciar discussões ou revisar conteúdos. Isso porque as conversas são exibidas bem ao lado da publicação em questão, na forma de comentários e respostas.

Há também a colaboração externa. Conteúdos e comentários podem ser configurados como “internos” até que você tenha 100% de certeza de que estão prontos para a aprovação do cliente. Quanto aos clientes, há a opção de gerar um link que leva diretamente à publicação, tornando super fácil para o cliente acessar e compartilhar suas opiniões nos comentários.

Seja você uma agência de marketing boutique ou alguém que gerencia diversos clientes, o Planable oferece as ferramentas para otimizar os processos de colaboração e obter melhores resultados em suas campanhas. Você pode começar planejando o lançamento de um produto e usar o Planable para sincronizar o conteúdo de todos os canais (redes sociais, blog, e-mails, banners etc.).

Melhores recursos

Fluxos de trabalho de aprovação personalizados e em vários níveis

Sincronize e/ou ajuste publicações para plataformas de redes sociais (ainda não disponível para conteúdo universal)

Visualização de calendário intuitiva e elegante

Filtros personalizáveis para o seu conteúdo que podem ser salvos como Visualizações Personalizadas

Cinco formas de visualizar conteúdo (Grelha, Lista, Feed, Calendário

Colaboração em tempo real

Uma ferramenta de edição de imagens integrada ao aplicativo

Integração com as principais plataformas de redes sociais

Preços

Plano gratuito

Básico : US$ 13 por usuário/mês

Pro : US$ 26 por usuário/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,6 de 5 (548 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (305 avaliações)

3. Hootsuite

Ideal para agências de criação de conteúdo e relatórios

via Hootsuite

O Hootsuite é uma das ferramentas de gerenciamento de redes sociais mais antigas e proeminentes do mercado. O Hootsuite se destacou como uma das soluções preferidas para agências que buscam investir em suas iniciativas de marketing nas redes sociais.

O Hootsuite oferece muitas funcionalidades esperadas de uma ferramenta de redes sociais desse calibre, incluindo agendamento de publicações, monitoramento, gerenciamento de tarefas e relatórios de desempenho. Graças à sua combinação equilibrada de funcionalidades de relatórios e gerenciamento de projetos, o Hootsuite é uma boa solução para agências que precisam conciliar projetos de desempenho com projetos altamente criativos.

Melhores recursos

Os gerentes podem atribuir publicações específicas nas redes sociais a membros específicos da equipe.

O calendário do Hootsuite oferece três formas de visualização (Lista, semana, mês) e duas subvisualizações (por status da publicação ou rede social)

Recursos detalhados de análise e relatórios

Limitações

Não há uma biblioteca de mídia centralizada para compartilhar recursos

Recursos de colaboração relativamente limitados em comparação com outras ferramentas

Preços elevados

Sem controle de versão para publicações

Não há como compartilhar publicações com convidados

Preços

Profissional: US$ 99 por mês

Equipe: US$ 249 por mês

Plano Empresarial: US$ 739 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2 : 4,1 de 5 (3.840 avaliações)

Capterra: 4,4 de 5 (3.412 avaliações)

4. Agorapulse

Ideal para gerenciamento de redes sociais e gerenciamento de projetos

via Agorapulse

O Agorapulse é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais que oferece funcionalidades de agendamento e gerenciamento de tarefas. O que diferencia o Agorapulse de outras ferramentas de redes sociais para agências é sua variedade de nichos relacionados ao marketing, desde análises, monitoramento de palavras-chave e escuta social até gerenciamento de projetos.

Melhores recursos

Calendário de conteúdo visual

Complemento de calendário compartilhado para colaboração externa

Abrange uma ampla gama de tarefas de marketing nas redes sociais

Funcionalidades sólidas de gerenciamento de projetos de redes sociais

Limitações

Sem aprovação em vários níveis

Curva de aprendizado íngreme

A interface do usuário pode ser aprimorada

Preços

Plano gratuito

Padrão: US$ 49 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 79 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Avançado: US$ 119 por usuário/mês (cobrado anualmente)

Personalizado: Entre em contato para saber os preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,5 de 5 (871 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (698 avaliações)

5. Sprout Social

Ideal para monitoramento de redes sociais

via Sprout

O Sprout Social é uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais projetada para agências. O Sprout Social permite que você gerencie facilmente várias contas em uma única plataforma e colabore entre equipes. Você também pode medir o sucesso de suas campanhas com seus recursos detalhados de análise e relatórios.

Por fim, outro excelente recurso do Sprout Social é sua ampla biblioteca de ativos. Como as agências, por definição, dependem de ativos, a biblioteca de ativos do Sprout agrega muito valor ao oferecer uma subplataforma completa onde as agências podem compartilhar, gerenciar e distribuir ativos com equipes e clientes.

Melhores recursos

Caixa de entrada inteligente para classificar rapidamente solicitações e tarefas

Biblioteca de recursos com duas formas de visualização que permite um gerenciamento rápido e fácil dos recursos

Recursos avançados de análise, monitoramento de redes sociais e escuta social

A colaboração externa é fácil e direta

Limitações

Preços elevados para agências de pequeno porte

Não é possível agrupar publicações no calendário

Não há opção de arrastar e soltar no calendário

Preços

Padrão: US$ 249 por mês

Profissional: US$ 399 por mês

Avançado: US$ 499 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,4 de 5 (2.367 avaliações)

Capterra: 4,4 de 5 (550 avaliações)

Confira estas alternativas ao Sprout Social!

6. Buffer

Ideal para integrações, relatórios e gerenciamento

via Buffer

Embora o Buffer tenha se destacado graças às suas diversas integrações, ele também é uma ferramenta poderosa para agências de todos os tamanhos.

O Buffer permite que você crie e programe publicações facilmente em várias contas de redes sociais. Sua excelente análise permite acompanhar o desempenho das publicações, gerar relatórios sobre seu progresso e comparar-se com os concorrentes. Além disso, seu recurso de programação em massa torna-o a ferramenta perfeita para agências com uma grande carteira de clientes.

Melhores recursos

Muitas integrações, incluindo o Canva

Acompanhamento e gerenciamento de campanhas; você pode criar conteúdo na janela da campanha e acompanhar publicações agendadas, publicadas, rascunhos e aprovações

Oferece um plano de preços voltado especificamente para agências

Limitações

Não há rótulos nem tags para as publicações, o que é praticamente essencial em iniciativas de mídia social em grande escala

Não permite a colaboração com equipes externas

A infraestrutura de aprovação do Hootsuite é um pouco limitada, no sentido de que, além de um fluxo de trabalho de aprovação 1 para 1, os usuários não podem estruturar as aprovações por camadas

Preços

Plano gratuito

Essentials: US$ 6 por canal/mês

Team: US$ 12 por canal/mês

Agência: US$ 120 por 10 canais/mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,3 de 5 (971 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (1.390 avaliações)

7. Sendible

Ideal para agências de pequeno e médio porte

via Sendible

A próxima na lista é a Sendible, uma ferramenta poderosa projetada para ajudar agências a gerenciar suas contas nas redes sociais. A Sendible oferece um conjunto bastante diversificado de recursos, incluindo calendários de conteúdo, mensagens automatizadas e recursos de relatórios. Além disso, a Sendible permite que os usuários colaborem com clientes e membros da equipe em projetos em tempo real.

O Sendible possui alguns recursos que o diferenciam de ferramentas semelhantes, como o monitoramento de mensagens diretas e um painel do cliente. Este último faz um excelente trabalho ao otimizar o gerenciamento entre equipe e cliente. Também vale a pena mencionar o editor de imagens integrado e as sugestões de tópicos.

Melhores recursos

Os usuários podem sincronizar e editar publicações em várias plataformas de mídia social, em vez de editar cada publicação individualmente

Calendário de redes sociais intuitivo e muito fácil de usar

Monitoramento de mensagens diretas

O Client Connect permite que os clientes conectem suas redes sociais ao Painel do Cliente sem precisar compartilhar suas credenciais de login

Fluxos de trabalho de aprovação personalizados para clientes e equipes de redes sociais

Limitações

A experiência móvel pode ser aprimorada

Preços

Creator: US$ 29 por mês

Traction: US$ 89 por mês

Scale: US$ 199 por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,5 de 5 (832 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (116 avaliações)

8. Later

Ideal para agências de mídias sociais e marketing de conteúdo

via Later

O Later é uma excelente opção para qualquer agência que queira levar sua gestão de redes sociais para o próximo nível. Seu sistema de agendamento intuitivo permite que os usuários planejem e publiquem conteúdo em vários canais a partir de um único lugar, economizando tempo e esforço. Ele também oferece recursos analíticos avançados e ferramentas de SEO.

Além disso, a biblioteca de mídia visual do Later facilita o armazenamento e a organização de conteúdo visual, permitindo que os usuários encontrem rapidamente a foto ou o vídeo perfeito para sua próxima publicação. Com recursos poderosos como esses, não é de se admirar que o Later tenha se tornado uma das ferramentas de gerenciamento de mídias sociais mais populares entre as agências.

Melhores recursos

Integração com o WordPress

Facilidade de uso e interface intuitiva

Biblioteca de mídia robusta que facilita o gerenciamento de ativos para equipes e o gerenciamento de clientes

Suporta Link na Biografia

Limitações

Sem integração com o Google Profile (anteriormente Google Meu Negócio)

Preços um tanto rígidos. Por exemplo, os planos Starter e Growth estabelecem limites de 30 e 150 publicações por rede social, respectivamente

Os planos básicos limitam os dados analíticos a até três meses

Preços

Starter: US$ 18 por mês

Growth: US$ 40 por mês

Avançado: US$ 80 por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,6 de 5 (289 avaliações)

Capterra: 4,4 de 5 (358 avaliações)

9. Planoly

Ideal para agências de médio a grande porte

via Planoly

O Planoly é outra excelente opção para agências que buscam otimizar seu fluxo de trabalho nas redes sociais. Essa popular plataforma de agendamento funciona com o Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook e outras plataformas importantes.

O Planoly oferece uma interface visual simples que ajuda você a colaborar, planejar campanhas, acompanhar métricas de desempenho e analisar resultados. O Planoly também facilita a criação de visuais impressionantes, oferecendo mais de sete milhões de fotos de banco de imagens, gráficos e fontes de marca.

Melhores recursos

Suporta Link na Biografia

Planejador de vídeos robusto e integrado ao aplicativo TikTok

Suporta publicações cruzadas entre plataformas (por exemplo, vídeos do TikTok em vídeos curtos do YouTube)

Limitações

O período de teste gratuito dura apenas sete dias

Agências de pequeno porte podem considerar o Planoly inacessível, pois o Plano Starter impõe um limite ao número de uploads mensais

Preços

Starter: US$ 13 por mês

Growth: US$ 23 por mês

Profissional: US$ 43 por mês

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,3 de 5 (64 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (46 avaliações)

10. Loomly

Ideal para análise e colaboração

via Loomly

A última entrada em nossa seleção das melhores ferramentas de mídia social para agências é o Loomly.

O Loomly oferece uma interface de usuário intuitiva que facilita o agendamento e a publicação de posts, além de permitir que os usuários visualizem os posts em todos os seus diferentes canais e configurem processos de aprovação automatizados com funções e permissões personalizáveis.

Este último recurso oferece às equipes das agências maior controle sobre o conteúdo de seus clientes, garantindo ao mesmo tempo a consistência da marca. Com o Loomly, as agências também podem analisar o desempenho de seu conteúdo por meio de relatórios detalhados sobre engajamento, alcance e outras métricas. Tudo isso torna o Loomly a escolha ideal para agências que buscam melhorar sua eficiência na gestão de mídias sociais.

Melhores recursos

Suporta integração com o Snapchat

Fluxos de trabalho personalizáveis para a equipe, para aprovação e publicação de conteúdo nas redes sociais

Sugestões de ideias para posts e feeds RSS para inspirar sua equipe

Limitações

Sem áreas de trabalho ou pastas

Publicação manual de posts no Instagram e no Facebook

Problemas de interface do usuário com filtros

Preços

Preço base: US$ 35 por mês

Padrão: US$ 7 por mês

Avançado: US$ 172 por mês

Premium: US$ 359 por mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e comentários dos clientes

G2: 4,6 de 5 (1.307 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (476 avaliações)

As melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências dependem de suas necessidades específicas e do tamanho da empresa. Agências maiores podem precisar de soluções mais avançadas, com recursos mais abrangentes de automação e análise.

Por outro lado, as agências menores podem se contentar com soluções mais simples que ofereçam recursos suficientes para realizar as tarefas básicas. Sejam quais forem suas necessidades, existe uma plataforma de agendamento de mídias sociais capaz de atendê-las — basta escolher aquela que ofereça os recursos e a flexibilidade necessários para dar suporte às suas necessidades crescentes e ao crescimento do seu negócio!

Autor convidado:

Marco Giuliani é profissional de marketing de conteúdo na Planable e aspirante a YouTuber. Sua especialidade é redação de conteúdo, criação de textos para redes sociais e histórias em quadrinhos neo-noir.