Modelos de marketing gratuitos da Asana para gerenciar campanhas

🔍 Você sabia? 66% dos profissionais de marketing não têm confiança em sua capacidade de atingir as metas de receita.

É um número significativo, especialmente quando tempo, dinheiro e recursos estão em jogo. Sem um processo claro ou um centro de coordenação, as campanhas fracassam ou nunca atingem seu potencial máximo. Conheça os modelos de marketing da Asana.

Esses modelos prontos para uso permitem que você planeje campanhas, gerencie tarefas, economize tempo e mantenha o alinhamento do início ao fim. Com um bom modelo de marketing, todos sabem o que fazer, quando e como. Ele traz foco, consistência e clareza a todas as campanhas, fatores essenciais para impulsionar a receita.

Vamos explorar os melhores modelos de marketing do Asana para alinhar sua equipe e seguir na mesma direção. E se você estiver procurando algo ainda mais intuitivo, mais conectado e mais fácil de acompanhar a longo prazo, temos modelos alternativos mais inteligentes do ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo.

Visão geral dos modelos de marketing da Asana

O que torna um modelo de marketing do Asana bom?

Veja o que você deve procurar ao escolher um modelo de marketing do Asana:

Metas e KPIs da campanha : escolha um modelo com seções claras para definir metas e indicadores de desempenho da campanha. Isso mantém a equipe alinhada e focada nos resultados que importam

Clareza do fluxo de trabalho : procure modelos que dividam todo o trabalho em itens pequenos e acionáveis. Isso facilita a execução e evita confusão

Abrangência : um modelo de marketing deve ajudá-lo a organizar todos os detalhes importantes, como datas de vencimento da campanha, responsáveis, tipo de projeto e muito mais. Ele melhora a responsabilidade e garante um progresso contínuo

Alinhamento de metas : opte por modelos personalizáveis que se adaptam a e-mails, mídias sociais, blogs e muito mais, garantindo um processo de planejamento mais tranquilo em todos os formatos

Dados visuais: procure modelos com quadros, cronogramas e calendários para mostrar os dados rapidamente. Isso ajuda as equipes a ver o progresso rapidamente e planejar melhor

🧠 Curiosidade: profissionais de marketing organizados têm 674% mais chances de relatar sucesso do que seus colegas menos organizados. E os modelos de marketing são a maneira mais fácil de começar a ser mais organizado!

Os melhores modelos da Asana para marketing

Se você passa dezenas de horas configurando cada nova campanha do zero, temos os modelos de marketing da Asana certos para ajudá-lo. Use esses modelos para reduzir o tempo de configuração e tornar cada campanha a melhor em que você já trabalhou!

1. Modelo de plano de projeto de marketing

via Asana

Gerenciar um projeto de marketing multicanal fica simples com o modelo de plano de projeto de marketing da Asana. Ele ajuda você a definir as principais metas de marketing, traçar o plano para alcançá-las e acompanhar os dados essenciais ao longo do projeto.

O painel oferece um resumo visual das tarefas — o que está vencido, não atribuído, em andamento e concluído — para verificar os detalhes rapidamente.

Veja por que você vai gostar:

Conecte metas, recursos e marcos ao seu plano para que sua campanha permaneça alinhada com as metas gerais de marketing

Crie um fluxo de trabalho personalizado para sua equipe, a fim de garantir que o plano siga na direção certa

Comunique-se com os membros da equipe dentro do modelo usando mensagens para melhorar a colaboração

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, líderes de projeto e gerentes criativos que procuram uma estrutura básica para hospedar projetos de marketing

2. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing

via Asana

O modelo de gerenciamento de campanhas de marketing da Asana oferece suporte ao trabalho multifuncional necessário para levar as campanhas da fase de brainstorming ao lançamento. Com todo o seu trabalho em um só lugar, ele ajuda a otimizar os fluxos de trabalho, reduz os atrasos nas transferências e garante que todas as etapas do processo da campanha sejam eficientes.

Veja por que você vai gostar:

Tenha uma visão geral de todas as suas iniciativas de marketing em um só lugar. Escolha entre uma lista, quadro, linha do tempo, calendário e visualização do fluxo de trabalho

Identifique as dependências das tarefas para criar um fluxo de processo eficiente

Ajuste e atualize sua estratégia facilmente à medida que a campanha avança

🔑 Ideal para: equipes de marketing, gerentes de projeto e equipes multifuncionais que desejam gerenciar campanhas de marketing de ponta a ponta

💡 Dica profissional: integre o Asana com o Slack ou o Microsoft Teams para receber notificações de tarefas sem precisar alternar entre plataformas. Isso aumenta a eficiência e reduz o cansaço causado pelo uso de várias ferramentas. Ou você pode reunir suas tarefas, projetos, conversas e documentação em uma única plataforma usando o ClickUp! Reduza a dispersão do trabalho e torne-se mais produtivo!

3. Modelo de solicitações criativas

via Asana

Desde as etapas iniciais até os resultados finais, o modelo de solicitação criativa da Asana mantém seu processo de produção organizado e eficiente. Ele ajuda a gerenciar todas as solicitações criativas recebidas em um só lugar para acompanhar as prioridades e entender no que sua equipe está trabalhando a qualquer momento.

Veja por que você vai gostar:

Colete dados completos sobre o projeto criativo por meio de um formulário estruturado

Defina gatilhos para automatizar a movimentação de tarefas e manter um fluxo suave

Acompanhe as aprovações juntamente com o trabalho criativo e os ativos para obter melhor visibilidade

🔑 Ideal para: Equipes criativas, coordenadores de projetos e departamentos de marketing que procuram um modelo estruturado para lidar com várias solicitações de conteúdo e design

4. Modelo de calendário de mídias sociais

via Asana

Acompanhar o conteúdo de mídia social da sua empresa parece um desafio? Desde o gerenciamento de plataformas até o agendamento de postagens, há muito o que coordenar. O modelo de calendário de mídia social da Asana facilita a organização e a consistência.

Este modelo ajuda você a programar e gerenciar conteúdo por canal, campanha e muito mais. A melhor parte? Seus cronogramas claros e fluxos de aprovação ajudam a manter uma presença social refinada e envolvente.

Veja por que você vai gostar:

Inclua o formato do conteúdo e o canal de mídia social para uma melhor organização

Acompanhe as tarefas em diferentes estágios, desde as ideias até a publicação

Adicione um resumo do projeto e detalhes relacionados para fornecer uma visão geral completa

🔑 Ideal para: gerentes de mídias sociais, equipes de conteúdo e profissionais de marketing que desejam criar e gerenciar publicações em várias plataformas

5. Modelo de lançamento de marketing de produto

via Asana

Mantenha os detalhes do lançamento claros e as equipes multifuncionais alinhadas com o modelo de lançamento de marketing de produto da Asana. À medida que o lançamento se aproxima, defina claramente quem é responsável por quê e quando, mantendo as partes interessadas em sincronia.

Este modelo ajuda você a planejar, acompanhar e gerenciar todas as etapas do lançamento do seu produto como um profissional, para que você nunca precise adiar prazos e consiga um lançamento de sucesso.

Veja por que você vai gostar:

Organize o conteúdo das redes sociais para a campanha de marketing do produto na preparação para o lançamento

Classifique as atividades de lançamento por estágio de criação em plataformas como mídias sociais e publicidade paga

Defina regras e formulários para cada tarefa, como formulários para materiais de referência e regras para textos de mídia social

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de produtos, equipes de lançamento e gerentes de marketing que desejam impulsionar lançamentos de produtos coordenados e pontuais

6. Modelo de plano de marketing de eventos

via Asana

Os planos de promoção de eventos são complexos, mas gerenciá-los não precisa ser. O modelo de plano de marketing de eventos da Asana ajuda você a organizar toda a sua estratégia de marketing de eventos em um só lugar.

Isso ajuda você a aumentar a participação e o engajamento, planejando promoções, agindo rapidamente com base no feedback e tornando as aprovações simples e transparentes.

Veja por que você vai gostar:

Divida as tarefas em planejamento, promoção, dia do evento e pós-evento

Acompanhe o orçamento de cada atividade para manter o foco nos objetivos

Forneça feedback prático sobre ativos como arquivos de imagem e documentos

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de eventos, equipes de marca e coordenadores que desejam gerenciar promoções de eventos de ponta a ponta

7. Modelo de calendário editorial

via Asana

Entre o brainstorming de ideias de conteúdo, a produção de recursos para vários canais e a coordenação entre equipes, sua campanha precisa de um hub inteligente para gerenciar tudo isso. O modelo de calendário editorial da Asana facilita o planejamento de cada etapa, desde a concepção até a publicação.

Além disso, este modelo ajuda você a acompanhar o progresso do conteúdo, a plataforma, o tipo e o status de aprovação em um só lugar, sem a confusão de ter que lidar com várias planilhas.

Veja por que você vai gostar:

Simplifique a colaboração entre equipes reunindo as equipes de mídia social, relações públicas e marketing

Organize todos os seus ativos usando ferramentas integradas, como Google Workspace e Dropbox

Acompanhe novas ideias de conteúdo e fique por dentro da sua programação de publicações

🔑 Ideal para: Estrategistas de conteúdo, equipes editoriais e profissionais de marketing para gerenciar pipelines de conteúdo em vários canais

8. Modelo de planejamento de eventos

via Asana

Para manter seus esforços de marketing de eventos nos trilhos, você precisa de um plano claro que reúna todas as tarefas e detalhes em um só lugar — desde o orçamento e contratos com fornecedores até dependências de tarefas e afazeres do dia. O modelo de planejamento de eventos da Asana ajuda você a organizar toda a estratégia da campanha do evento, manter o foco nas metas da campanha e trabalhar melhor em equipe.

Ele permite que você acompanhe seu plano de eventos e se comunique com todos os envolvidos. Aproveite os recursos integrados, como cronogramas visuais, marcos, atualizações de status e acompanhamento de fornecedores/convidados, todos aprimorados por integrações com ferramentas como Gmail, Slack e Outlook.

Veja por que você vai gostar:

Automatize os cálculos orçamentários para permanecer dentro dos seus limites

Envolva os membros da equipe e as partes interessadas para obter melhor visibilidade e responsabilidade

Atribua tarefas e defina prazos em cada seção para traçar sua estratégia do início ao fim

🔑 Ideal para: Gerentes, equipes e agências de marketing para criar planos de marketing claros e orientados para objetivos

9. Modelo de plano de projeto de design

via Asana

O modelo de plano de projeto de design da Asana torna o gerenciamento de projetos criativos simples e eficiente. Ele divide o trabalho em seções claras e tarefas essenciais com prazos, para que todos saibam o que precisa ser feito e quando.

Projetado especificamente para equipes de web, gráficos e design de produtos, este modelo permite que você lance todas as campanhas com clareza e consistência, estabelecendo fluxos de trabalho repetíveis. As tarefas são organizadas por prioridade e estágio, ajudando sua equipe a permanecer alinhada do início ao fim.

Veja por que você vai gostar:

Avalie o progresso planejando marcos importantes e os próximos passos

Inclua referências de design de texto e imagem para editores e redatores

Adicione gráficos visuais para visualizar a carga de trabalho, as prioridades e os detalhes principais rapidamente

🔑 Ideal para: Designers, líderes criativos e equipes de conteúdo para gerenciar projetos de marketing estruturados e criativos

10. Modelo de carta de projeto

via Asana

Você teve uma ótima ideia de marketing, mas como colocá-la em prática? É aí que entra o modelo de carta de projeto da Asana. Ele ajuda a definir os principais detalhes da campanha, como objetivos, escopo, cronograma e recursos, para que as partes interessadas possam entender rapidamente o plano. Ele ainda ajuda a calcular automaticamente os custos do projeto para manter a transparência do orçamento da campanha.

Veja por que você vai gostar:

Colete feedback em tempo real das partes interessadas por meio de comentários

Acompanhe quais partes do regulamento foram aprovadas e estão prontas para avançar

Anexe documentos, imagens ou vídeos para fornecer o contexto completo de cada tarefa

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, líderes de projeto e partes interessadas para construir uma base clara para novas iniciativas de marketing.

Limitações do Asana

Embora os modelos de marketing da Asana mantenham seus esforços, equipe e metas alinhados, eles podem não ser adequados para todas as equipes. Aqui estão algumas das maiores limitações dos modelos de marketing da Asana:

Variedade e capacidade limitadas dos modelos : a biblioteca de modelos para projetos de marketing é básica e escassa, oferecendo apenas alguns pontos de partida. Para empreendedores individuais ou equipes pequenas que utilizam o plano gratuito, muitos modelos não desbloqueiam todas as suas funcionalidades, a menos que você faça upgrade para um plano pago

Interface complexa : o Asana é intuitivo para usuários experientes, mas os iniciantes podem ter dificuldades com listas, quadros Kanban ou gráficos de Gantt. Sem orientações claras, as equipes podem não saber por onde começar ou o que usar

Limites dos modelos de tarefas : você está limitado a 10 modelos de tarefas por projeto — uma restrição que frustra equipes que precisam de resultados variados ou SOPs (procedimentos operacionais padrão)

Sem compartilhamento de tarefas : as tarefas no Asana podem ser atribuídas a apenas uma pessoa. Isso limita a flexibilidade quando é necessária colaboração ou backup

Tarefas duplicadas : se uma tarefa envolver várias pessoas, os usuários devem criar tarefas separadas para cada uma delas. Isso confunde a visualização do projeto e dificulta o acompanhamento do progresso

Compartilhamento limitado: os modelos de tarefas não são facilmente compartilhados, movidos ou usados globalmente, o que prejudica a eficiência

Modelos alternativos do Asana

Embora os modelos de marketing da Asana possam ser um ponto de partida útil, eles muitas vezes encontram obstáculos quando as equipes precisam de mais do que apenas listas de tarefas — seja para expandir campanhas para várias partes interessadas, acompanhar orçamentos ou automatizar fluxos de trabalho repetitivos.

É aí que entra o ClickUp. Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp vai além do básico com modelos totalmente personalizáveis, potencial de automação ilimitado e ferramentas integradas para orçamento, colaboração e relatórios, para que suas campanhas sejam entregues no prazo e em escala.

Aqui estão os principais modelos de marketing do ClickUp:

1. Modelo de plano de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas de marketing, organize um plano de ação e acompanhe as métricas com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Um plano de marketing bem elaborado direciona seus esforços na direção certa, e o modelo de plano de marketing do ClickUp oferece a estrutura necessária para manter as metas e tarefas alinhadas.

O modelo orienta você com um roteiro de marketing claro que descreve os principais resultados e ajuda a criar um plano de ação claro para alcançá-los. Os resultados são organizados por prioridade e impacto, para que você saiba exatamente onde se concentrar primeiro. Além disso, os indicadores de esforço e progresso integrados facilitam o acompanhamento.

Veja por que você vai gostar:

Crie uma persona de público para orientar sua estratégia de marketing

Marque os tipos de tarefas e os níveis de impacto para cada item de ação

Defina e ajuste cronogramas com prazos para cada objetivo e resultado

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, equipes de marketing e freelancers que procuram um modelo para criar um plano de marketing detalhado

Veja o que Chelsea Bennett, gerente de engajamento da marca na Lulu Press, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

Uma plataforma de gerenciamento de projetos é essencial para uma equipe de marketing, e adoramos o fato de ela nos ajudar a manter a conexão com outros departamentos. Usamos o ClickUp literalmente todos os dias, para tudo. Ele tem sido muito útil para nossa equipe criativa e tornou seu fluxo de trabalho melhor e mais eficiente.

2. Modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie campanhas envolventes e monitore os resultados com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp

Obtenha a combinação perfeita de organização e colaboração com o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp. Ele ajuda você a gerenciar diferentes aspectos da campanha em um só lugar.

O modelo inclui rastreadores personalizados para as necessidades da campanha, como rastreadores de orçamento e mídias sociais, para ajudar a organizar as principais métricas de maneira eficaz. Além disso, a guia de referências armazena documentos importantes, como perfis do público, diretrizes da marca e detalhes do produto, para facilitar o acesso.

Veja por que você vai gostar:

Adicione detalhes sobre a fase da campanha, o tipo de entrega e o canal de marketing usando os campos personalizados do ClickUp

Crie um roteiro claro entre os canais para construir conexões sólidas com o público

Defina metas acionáveis e mensuráveis e, em seguida, divida-as em tarefas gerenciáveis no ClickUp

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, gerentes de campanha e agências que buscam uma estrutura organizada para executar campanhas de marketing

📮 ClickUp Insight: 78% dos participantes da nossa pesquisa fazem planos detalhados como parte de seus processos de definição de metas. No entanto, surpreendentemente, 50% não acompanham esses planos com ferramentas dedicadas. 👀 Com o ClickUp, você converte metas em tarefas acionáveis de maneira integrada, permitindo que você as conquiste passo a passo. Além disso, nossos painéis sem código fornecem representações visuais claras do seu progresso, mostrando seu avanço e oferecendo mais controle e visibilidade sobre o seu trabalho. Porque “esperar pelo melhor” não é uma estratégia confiável. 💫 Resultados reais: Os usuários do ClickUp afirmam que conseguem realizar cerca de 10% mais trabalho sem se esgotar.

3. Modelo de plano de campanha ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, acompanhe e otimize suas campanhas de marketing com o modelo de plano de campanha do ClickUp

O modelo de plano de campanha do ClickUp simplifica a forma como você planeja, organiza e acompanha as campanhas de marketing. Ele inclui campos dedicados para registrar o responsável pela campanha, a equipe, o orçamento, o progresso e muito mais, tornando seu plano completo e fácil de gerenciar.

Este modelo permite categorizar tarefas por tipo de campanha — produto, mídia social, anúncios pagos ou reconhecimento da marca — para que você possa adaptar cada processo do seu plano de marketing às suas metas. Além disso, as listas de verificação e subtarefas ajudam a otimizar cada etapa da execução.

Veja por que você vai gostar:

Atribua um orçamento a cada plano e atividade e monitore-o ao longo da campanha

Defina relações entre atividades de marketing usando as dependências de tarefas do ClickUp

Incorpore links do seu espaço de trabalho para adicionar recursos ou ativos da campanha

🔑 Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de projeto e equipes que desejam realizar campanhas de marketing estruturadas e orientadas para objetivos

➡ Leia mais: Ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing

4. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha um fluxo consistente de conteúdo envolvente nas redes sociais com o modelo de plano de conteúdo para redes sociais do ClickUp

Quer uma maneira simplificada de planejar o conteúdo das redes sociais? Experimente o modelo de plano de conteúdo de redes sociais do ClickUp para manter a consistência em todas as plataformas. Ele reúne tudo para criar um plano de conteúdo claro e com prazos definidos, estruturado o suficiente para preencher seu calendário, mas flexível o suficiente para dar espaço para tendências espontâneas.

O modelo inclui seções que detalham o resumo do conteúdo, redator, designer e plataforma de mídia social. Os indicadores de progresso mostram o quanto do plano foi concluído, mantendo sua equipe no caminho certo.

Veja por que você vai gostar:

Liste todas as etapas relevantes para organizar o plano de conteúdo como subtarefas para facilitar o acompanhamento

Inclua legendas e links de conteúdo em cada entrada

Marque dependências e anexe arquivos relevantes para garantir um plano de conteúdo consistente

🔑 Ideal para: Gerentes de mídia social, equipes de conteúdo e agências que desejam criar um calendário de mídia social consistente e organizado

💡 Dica profissional: Não consegue descobrir como melhorar seu plano de conteúdo de mídia social para obter melhores conversões? Peça sugestões ao ClickUp Brain, seu assistente de IA inteligente e sensível ao contexto, e obtenha insights úteis.

5. Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina uma estratégia abrangente para promover seus produtos e serviços com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp

Defina um plano de marketing SMART com o modelo de plano de ação de marketing do ClickUp. Ele reúne todos os elementos-chave de um plano de ação de marketing em um só lugar para melhor foco e execução.

Este modelo ajuda você a organizar as preferências dos clientes por meio de pesquisas e análises para criar um perfil completo do cliente. Com detalhes estruturados, ele também ajuda você a auditar esforços passados e atuais para refinar estratégias futuras.

Veja por que você vai gostar:

Compare o desempenho real com as metas estabelecidas no ClickUp para orientar seus esforços de marketing futuros

Crie uma lista de verificação com metas SMART e marque-as como concluídas à medida que as alcançar

Defina KPIs de marketing para o plano de ação para facilitar o acompanhamento

🔑 Ideal para: Estrategistas de marketing, líderes de equipe e proprietários de empresas que buscam um plano de ação focado e orientado para resultados

6. Modelo de equipes de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize todo o processo de marketing com o modelo ClickUp Marketing Teams

O modelo ClickUp Marketing Teams organiza seus esforços de formação de equipes com pastas dedicadas para integração interna, desenvolvimento de carreira, planos de marketing e muito mais. Ele também oferece uma visão clara das campanhas em vários estágios, alinhadas com os KPIs usando campos personalizados.

Precisa de diferentes perspectivas para o seu trabalho? Alterne entre seis visualizações integradas, incluindo um organograma, atas de reuniões, wiki de marketing e até mesmo um painel de boas-vindas, para atender às necessidades da sua equipe em cada etapa.

Além disso, com marcação integrada, subtarefas aninhadas, acompanhamento de tempo e tratamento direto de e-mails, o ClickUp para equipes de marketing ajuda sua equipe a colaborar e manter-se alinhada com os objetivos de marketing.

Veja por que você vai gostar:

Defina um processo de design criativo e armazene os ativos em um local centralizado

Crie um organograma para estabelecer a hierarquia da equipe

Crie um formulário de solicitação de marketing para alinhar os recursos com as metas do projeto

🔑 Ideal para: Gerentes de marketing, líderes de equipe e coordenadores de RH para organizar as operações de marketing e a estrutura da equipe com eficiência.

7. Modelo de processos da equipe de marketing da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Documente os processos da sua campanha para facilitar a consulta com o modelo de processos da equipe de marketing do ClickUp

O modelo de processos da equipe de marketing da ClickUp ajuda você a otimizar seu fluxo de trabalho com guias claros e passo a passo para tarefas recorrentes. Ele garante que sua equipe siga procedimentos consistentes, para que todas as campanhas atendam aos seus padrões.

O modelo organiza tudo, desde o início da campanha até o acompanhamento dos KPIs. A melhor parte? Os quadros brancos integrados do ClickUp oferecem o espaço de trabalho criativo perfeito para brainstorming, ideal para equipes de marketing.

Veja por que você vai gostar:

Crie páginas aninhadas no ClickUp Docs para organizar campanhas e categorizar processos

Vincule tarefas e documentos para manter o contexto

Converta etapas do processo em tarefas e listas de verificação práticas para facilitar a execução e o acompanhamento

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, líderes de projeto e gerentes de operações que desejam padronizar fluxos de trabalho e manter a qualidade das campanhas

8. Modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma estratégia de marketing abrangente e acompanhe o sucesso com o modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp

O modelo de plano de marketing estratégico do ClickUp facilita a organização de campanhas e recursos de marketing. Ele ajuda você a acompanhar os principais resultados por trimestre para refinar sua estratégia ao longo do ano.

O quadro de progresso exibe as tarefas por estágio de conclusão. A visualização da linha do tempo permite definir prazos claros para cada OKR e monitorar o progresso de forma clara.

Veja por que você vai gostar:

Planeje tarefas por OKRs e inclua campos personalizados, como canais, orçamento e gastos, para manter a visibilidade

Categorize os OKRs por progresso, como em risco, alcançados e em andamento

Mencione subtarefas para cada OKR para garantir um fluxo de trabalho tranquilo e prático

🔑 Ideal para: Estrategistas de marketing, líderes de equipe e gerentes de projeto para alinhar metas de longo prazo com a execução diária

9. Modelo de plano de marketing de eventos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje eventos e acompanhe orçamentos de maneira integrada com o modelo de plano de marketing de eventos do ClickUp

O modelo de plano de marketing de eventos da ClickUp simplifica todas as etapas do planejamento de eventos, desde a estratégia até a execução e a análise pós-evento. Ele divide as tarefas em fases principais: planejamento, implementação e avaliação, para que sua equipe permaneça focada e alinhada.

Este modelo permite listar tarefas e listas de verificação específicas para cada fase do seu plano de marketing. Cronogramas e calendários de eventos permitem planejar etapas específicas em um nível granular. Além disso, campos personalizados, como fase, responsável, autoavaliação, taxa de conclusão e muito mais, ajudam a manter a responsabilidade.

Veja por que você vai gostar:

Adicione campos de fórmula para monitorar os orçamentos alocados e os gastos reais

Anexe contas e contas a receber, além de documentos comprovativos para verificação e análise pós-evento

Use notas para capturar detalhes e contexto adicionais

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de eventos, gerentes de marca e equipes que organizam e executam eventos de marketing de alto impacto com precisão

➡ Leia mais: Exemplos e modelos eficazes de planos de marketing

10. Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize o plano de marketing de conteúdo para o ano com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Procurando uma maneira organizada, mas flexível, de planejar seu marketing de conteúdo? O modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp oferece a estrutura necessária para programar e gerenciar sua estratégia com facilidade.

Ele permite que você planeje seu calendário mensalmente e liste detalhes importantes, como tipo de conteúdo, canais, orientação, mês, departamento, pilar de conteúdo e muito mais. Com visualizações personalizáveis, como Linha do tempo de conteúdo, Linha do tempo do departamento e Datas de publicação, acompanhar os prazos se torna muito fácil.

Veja por que você vai gostar:

Crie um pipeline de conteúdo com status de tarefas personalizados , como ideação, produção, aprovação, publicação e avaliação

Inclua imagens para referência e melhore o apelo visual do seu plano de conteúdo

Adicione resumos de conteúdo, ideias, KPIs e muito mais na coluna de referência para manter o contexto centralizado

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing de conteúdo, equipes editoriais e líderes de marketing que desejam gerenciar calendários de conteúdo estruturados e orientados por prazos

➡ Leia mais: Como criar um plano de gestão de marketing de conteúdo

11. Modelo de plano de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie conteúdo, monitore resultados e identifique áreas de melhoria com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Gerenciar cada etapa do planejamento de conteúdo se torna fácil com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp. Ele fornece uma lista clara e estruturada para gerenciar a criação de conteúdo do início ao fim.

O modelo inclui campos personalizados, como plano de ação, redator, objetivo, público-alvo, palavras-chave e muito mais, para manter o contexto completo. Além disso, o painel de aprovação exibe o conteúdo planejado e criado em diferentes estágios de aprovação para melhor visibilidade.

Veja por que você vai gostar:

Crie um calendário de conteúdo com ideias/publicações planejadas codificadas por cores de acordo com o pilar de conteúdo

Categorize as tarefas de criação e aprovação de conteúdo por urgência, como alta, média e baixa

Automatize tarefas repetitivas para acelerar os fluxos de trabalho de criação de conteúdo

🔑 Ideal para: Estrategistas de conteúdo, equipes editoriais e gerentes de marketing que desejam criar um plano de conteúdo eficiente e organizado.

💡 Dica profissional: use os agentes do ClickUp Autopilot para lidar com suas tarefas rotineiras. Eles são assistentes inteligentes que monitoram as atividades do espaço de trabalho e agem automaticamente, gerando relatórios, atribuindo tarefas, resumindo conteúdo e muito mais. Aqui estão algumas ideias para começar: Rascunho → Revisão: atribua e notifique automaticamente o revisor correto e compartilhe um resumo com ele quando um rascunho for marcado como concluído

Reunião para tarefas acionáveis: Transforme notas de reunião com itens de ação em novas tarefas

Acompanhamento do cliente ou editor: se uma tarefa permanecer sem alterações após um determinado período, acione um lembrete

Atualizações de desempenho: permita que os agentes resumam as atualizações para os canais de liderança de acordo com um cronograma

12. Modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize a lista de clientes potenciais, defina fluxos de trabalho e acompanhe o processo de marketing por e-mail com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

Faça com que todos os seus e-mails de marketing causem impacto com o modelo de campanha de e-mail marketing do ClickUp. Ele oferece um espaço centralizado para gerenciar as metas, links, especificações, CTAs e público-alvo da sua campanha em uma única tabela.

As subtarefas ajudam você a estruturar o fluxo de trabalho, desde a definição de metas até a criação de e-mails envolventes e o acompanhamento dos resultados. Além disso, as listas de verificação adicionam mais contexto a cada subtarefa para maior clareza.

Veja por que você vai gostar:

Crie listas individuais para diferentes campanhas de marketing por e-mail

Adicione um quadro branco para visualizar perfis de clientes, debater planos e identificar KPIs

Defina tarefas recorrentes para revisar suas campanhas de e-mail e fazer ajustes

🔑 Ideal para: Profissionais de marketing por e-mail, equipes digitais e gerentes de campanha para planejar, executar e otimizar campanhas de marketing por e-mail

13. Modelo de programação de anúncios do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje sua programação de anúncios e acompanhe o progresso com o modelo de programação de anúncios do ClickUp

🔎 Você sabia? Dois em cada três líderes de marketing não estão muito confiantes de que suas estratégias atuais de mídia e publicidade possam impulsionar efetivamente resultados críticos, como aquisição de clientes e fidelidade à marca.

Veicular anúncios é demorado e complexo. O modelo de programação de anúncios do ClickUp simplifica o processo com um layout claro e organizado.

O pipeline de anúncios mostra quais anúncios estão em andamento, aguardando aprovação ou em revisão. Os anúncios são agrupados por canal: mídias sociais, publicidade paga, pesquisa de mercado e marketing local. A visualização do calendário com recurso de arrastar e soltar ajuda você a planejar e programar anúncios com facilidade.

Veja por que você vai gostar:

Mencione os KPIs, o trimestre fiscal e o objetivo de marketing juntamente com as atividades publicitárias

Analise o cronograma e as principais métricas das suas campanhas publicitárias para ajustar a estratégia

Execute o rastreador de tempo integrado no ClickUp para cada atividade publicitária para estimar o tempo desde a concepção até a entrega, especialmente para trabalhos faturáveis para clientes

🔑 Ideal para: Planejadores de mídia, gerentes de publicidade e equipes de marketing que buscam um modelo estruturado para gerenciar e otimizar programações de anúncios multicanais

14. Modelo de branding ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina as diretrizes de estilo da sua marca e mantenha os ativos da marca com o modelo de branding do ClickUp

Crie uma marca que seja inconfundivelmente sua com o modelo de branding do ClickUp — uma estrutura fácil de usar e pronta para uso, projetada para unificar sua identidade visual e mensagens em todos os pontos de contato.

Use-o para definir seu logotipo, paleta de cores, elementos de estilo e mensagens. Crie e mantenha uma biblioteca centralizada de ativos da marca e regras de estilo para que sua equipe permaneça alinhada e fiel à marca em todas as campanhas e canais.

Você também pode reutilizá-lo para assumir projetos de branding para clientes. Com seções separadas para aprovações internas e de clientes, você pode ver facilmente quais tarefas estão avançando e quais estão aguardando feedback. Cada tarefa também lista o membro da equipe responsável para manter a responsabilidade clara.

Veja por que você vai gostar:

Crie um documento com cores, estilos, formas e elementos de design de logotipo que reflitam sua marca e atualize-o à medida que sua marca evolui

Capture metadados como “Link de referência”, “Tipo de aprovação” e estágio do projeto para organizar tarefas de branding de maneira eficaz

Mantenha-se atualizado com recursos de linha do tempo, como acompanhamento de tempo, dependências, tags, lembretes e integração de e-mail

🔑 Ideal para: Equipes criativas, gerentes de marca e designers que desejam construir uma identidade de marca consistente e pronta para o cliente

15. Modelo de agência de marketing ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha todos os contratos dos seus clientes organizados com o modelo de agência de marketing do ClickUp

Um dos principais desafios para qualquer agência de marketing é manter os dados dos clientes e as campanhas organizados o suficiente para oferecer resultados personalizados e eficientes. É aí que entra o modelo de agência de marketing do ClickUp.

Isso ajuda você a gerenciar contas de clientes individualmente, juntamente com suas respectivas campanhas, para um acompanhamento contínuo. A visualização do cronograma do contrato permite que você fique por dentro das datas de vencimento e garanta que nada passe despercebido.

Veja por que você vai gostar:

Categorize tarefas em campanhas, criativos, conteúdo e muito mais

Descreva um processo de contrato com etapas como rascunho, execução, desempenho, expiração e muito mais

Mencione o tamanho do contrato, indicadores de progresso e outros critérios para facilitar a classificação e anexe arquivos relevantes às tarefas relacionadas ao contrato

🔑Ideal para: Agências de marketing e equipes criativas que desejam gerenciar vários clientes e projetos com estrutura e clareza

16. Modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina objetivos de vendas, visualize um plano e acompanhe as principais métricas com o modelo de plano de vendas e marketing do ClickUp

O modelo de plano de vendas e marketing da ClickUp ajuda você a alinhar os dois departamentos com seus principais objetivos de negócios. Ele permite organizar atividades por objetivo e localização — mídias sociais, local, nacional, relações públicas e publicidade — para que sua estratégia permaneça focada e fácil de acompanhar.

Este modelo facilita para as equipes compartilharem pesquisas, traçarem estratégias e coordenarem esforços em tempo real. Seja para definir metas, planejar campanhas ou acompanhar resultados, tudo fica alinhado e colaborativo.

Veja por que você vai gostar:

Crie um perfil de cliente com dados importantes, como informações demográficas, preferências e muito mais

Liste as metas e os resultados dos seus planos estratégicos, como vendas, orçamentos e taxas de sucesso

Realize uma análise da concorrência e documente as informações obtidas para otimizar sua abordagem de vendas e marketing

🔑 Ideal para: Líderes de vendas, equipes de marketing e estrategistas de negócios que buscam alinhar seus esforços para o crescimento

🔍 Você sabia? 35% dos profissionais de marketing consideram difícil garantir uma comunicação eficaz entre as equipes de vendas e marketing.

17. Modelo avançado de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seus esforços de marketing nas redes sociais alinhados com o modelo avançado de redes sociais do ClickUp

O modelo avançado de mídia social do ClickUp oferece um sistema estruturado para criar estratégias, organizar, acompanhar e otimizar seu conteúdo em um só lugar.

O modelo ajuda você a estruturar detalhes importantes, como categoria de conteúdo, responsável, link do rascunho e muito mais. Além disso, os status personalizados ajudam sua equipe a se manter alinhada com o progresso de cada postagem, desde a ideia até a publicação.

Veja por que você vai gostar:

Crie um banco de conteúdo de mídia social para manter as ideias organizadas e acessíveis

Adicione o Docs para escrever textos, debater fluxos de trabalho e armazenar recursos de campanha

Categorize o conteúdo por plataforma, como Twitter, Instagram e outras relevantes para o seu negócio

🔑 Ideal para: Gestores de redes sociais, equipes de conteúdo e agências para gerenciar estratégias de conteúdo de alto volume e multiplataforma

18. Modelo de calendário de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie o calendário de marketing ideal com o modelo de calendário de marketing do ClickUp

Cansado de planilhas espalhadas e prazos de campanha perdidos? O modelo de calendário de marketing do ClickUp oferece à sua equipe um espaço centralizado e sem código para planejar, acompanhar e entregar campanhas. Acompanhe os fluxos de trabalho, monitore a capacidade da equipe e ajuste os planos com base nas necessidades da sua equipe.

As automações do ClickUp aceleram o processo, atribuindo tarefas e subtarefas às pessoas certas assim que as etapas corretas são concluídas. As prioridades de tarefas garantem que sua equipe sempre saiba o que deve ser feito primeiro.

Veja por que você vai gostar:

Acompanhe as estimativas e os gastos reais com uma tabela de orçamento

Crie cartões de tarefas personalizados para cada atividade de marketing e adicione listas de verificação e recursos

Veja tudo em um calendário consistente, aumentando a coordenação, identificando conflitos antecipadamente e simplificando o planejamento de recursos

🔑 Ideal para: Gerentes de marketing, equipes de conteúdo e líderes de campanha que buscam uma estrutura organizada para gerenciar campanhas de marketing com clareza e controle

19. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha as despesas de marketing sob controle com o modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Quer saber por que o orçamento de marketing sempre ultrapassa o limite? O modelo de orçamento de marketing do ClickUp ajuda você a identificar padrões de gastos e otimizar suas despesas de marketing.

Ele oferece uma visão geral clara do orçamento de marketing alocado para cada atividade de marketing. As atividades são agrupadas por tipo de campanha para destacar o panorama geral. O rastreador de custos compara os gastos estimados com os gastos reais por trimestre para ajudá-lo a identificar tendências e destacar áreas para reduzir custos.

Veja por que você vai gostar:

Identifique tendências para prever orçamentos para futuras campanhas de marketing

Mencione KPIs personalizados, como impacto, classificação de esforço, orçamento, gastos e muito mais

Adicione campos de fórmula para automatizar o cálculo do orçamento e garantir a precisão

🔑 Ideal para: Diretores de marketing, equipes financeiras e gerentes de campanha que desejam acompanhar e otimizar cada centavo gasto em marketing

20. Modelo de proposta de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie uma proposta vencedora para atingir seus objetivos de marketing com o modelo de proposta de marketing do ClickUp

O modelo de proposta de marketing do ClickUp oferece uma estrutura organizada para incluir todos os detalhes essenciais para uma proposta atraente. Ele mantém suas ideias organizadas e fáceis de acompanhar.

As subpáginas permitem apresentar diferentes seções de forma clara, desde o processo geral até os resultados esperados. Além disso, os elementos visuais, como ícones e imagens, melhoram o fluxo e aumentam o apelo visual.

Veja por que você vai gostar:

Forneça uma análise detalhada do orçamento para garantir a transparência

Divida as atividades propostas em tarefas exequíveis

Vincule documentos de apoio às atividades, métricas e resultados para garantir a verificação

🔑 Ideal para: Equipes de marketing, consultores e agências que desejam criar propostas claras, profissionais e orientadas para resultados

Crie estratégias de marketing mais inteligentes com o ClickUp

Os modelos de marketing da Asana ajudam as equipes a organizar campanhas, acompanhar tarefas e manter o alinhamento. Eles oferecem uma abordagem estruturada que esclarece os esforços de marketing. No entanto, a curva de aprendizado íngreme e a interface complexa retardam o trabalho e afetam a produtividade.

É aí que o ClickUp faz toda a diferença.

O planejamento e o gerenciamento de campanhas de marketing ficam mais rápidos e eficientes com modelos fáceis de usar, o ClickUp Brain e poderosas ferramentas de colaboração e acompanhamento.

Não deixe que fluxos de trabalho complicados e ferramentas desorganizadas atrapalhem sua equipe. Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e traga clareza e eficiência para todas as suas campanhas de marketing.