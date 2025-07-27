Modelos gratuitos de planejamento de vídeo para estruturar suas filmagens como um profissional

A filmagem pode estar perfeita, mas você não vê a confusão por trás das câmeras: cabos por toda parte, planos mudando a cada minuto e alguém gritando por um roteiro perdido.

E com 73% dos profissionais de marketing de vídeo criando conteúdo como vídeos explicativos atualmente, a demanda por visuais rápidos e refinados está mais alta do que nunca. Mas essa qualidade não surge magicamente no set; ela começa com uma preparação inteligente.

Uma das ferramentas mais subestimadas na sua produção é um modelo de planejamento de vídeo (além da sua câmera, é claro). Vamos analisar modelos de planejamento de vídeo simples e gratuitos para ajudá-lo a estruturar suas filmagens sem complicar demais.

Seja você um criador solo ou líder de uma equipe, esses modelos gratuitos de planejamento de vídeo ajudarão você a se manter organizado e pronto para qualquer situação que surgir durante as filmagens.

O que são modelos de planejamento de vídeo?

Os modelos de planejamento de vídeo ajudam você a organizar e gerenciar sua produção de vídeo. Eles descrevem tudo o que seu projeto precisa para dar vida ao seu vídeo, como o roteiro, a lista de filmagens, o cronograma de produção e as responsabilidades da equipe.

Pense neles como seu plano para o sucesso da produção. Ao criar um vídeo para o YouTube, um anúncio ou uma produção em grande escala, esses modelos mantêm tudo organizado e garantem que nada seja esquecido.

De storyboards a planilhas de chamadas, existem modelos que atendem às suas necessidades. Eles economizam tempo, reduzem o estresse e ajudam você a realizar uma filmagem mais tranquila do início ao fim. Portanto, se você está cansado do caos de última hora, um bom modelo gratuito é o seu novo melhor amigo.

O que torna um modelo de planejamento de vídeo bom?

Um bom modelo de planejamento de vídeo é claro, organizado e fácil de usar. Ele abrange todos os aspectos essenciais da produção de conteúdo de vídeo, como roteiro, lista de filmagens, cronograma e responsabilidades da equipe.

Cronograma de produção detalhado: Inclui um cronograma abrangente e é personalizável para vários tipos de vídeo (por exemplo, publicações curtas nas redes sociais, filmes completos)

Defina funções claras para cada membro da equipe

Oferece um espaço para monitorar equipamentos, adereços e locais de filmagem

Design de modelo simples, direto e fácil de usar. Deve ser fácil de atualizar conforme necessário e visualmente claro para evitar confusão durante a produção.

Documento compartilhável que atua como um centro de alinhamento e atua como um centro de alinhamento e comunicação da equipe. Ele aprimora a colaboração para garantir uma produção de vídeo profissional e tranquila

17 modelos de planejamento de vídeo

Pronto para planejar sua filmagem?

Reunimos nossos modelos gratuitos favoritos de planejamento de vídeo. Cada um deles tem seções importantes, itens essenciais e flexibilidade integrada para se adequar a qualquer projeto, grande ou pequeno.

Antes das luzes, câmera, planejamos!

1. Modelo de produção de vídeo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize facilmente cada etapa da filmagem com o modelo de produção de vídeo do ClickUp

Os projetos de vídeo podem se tornar caóticos, com ideias voando em todas as direções, prazos sendo perdidos e trabalho espalhado por toda parte. É aí que entra o modelo de produção de vídeo do ClickUp. Ele organiza tarefas, prazos e atualizações da equipe em um espaço limpo e fácil de navegar.

Pense nisso como seu assistente de produção de vídeo integrado. Ele descreve claramente o processo para sua equipe, desde o brainstorming até a edição final. Ele permite que você permaneça no caminho certo, em sincronia e aproveite o processo criativo.

Os principais recursos deste modelo permitem que você:

Acompanhe o progresso usando status personalizados, como “Roteiro”, “Filmagem”, “Revisão” e “Montagem final”

Atribua tarefas com prazos, prioridades e dependências integrados

Visualize sua linha do tempo com o Calendário ClickUp, as visualizações da linha do tempo e o Gráfico de Gantt ClickUp

Colabore em tempo real com comentários nas tarefas, ClickUp Docs e quadros brancos

Personalize o modelo usando campos personalizados, tags e automações poderosas

🔑 Ideal para: Equipes ou criadores que precisam de um local central para gerenciar projetos de vídeo com eficiência.

🪄 Dica bônus: Usar o modelo de produção de vídeo do ClickUp com o ClickUp Brain é como ter uma ajuda extra na sua equipe. Digamos que você esteja criando seu próximo projeto de vídeo — basta abrir uma tarefa como “Roteiro do YouTube — Episódio 5” e pedir ao ClickUp Brain para criar um esboço rápido com base nos episódios anteriores. Veja um exemplo de Game of Thrones! Aproveite os recursos de IA do ClickUp Brain para escrever seus roteiros de vídeo

2. Modelo de cronograma de produção de vídeo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize e programe todo o cronograma da sua produção de vídeo com o modelo de cronograma de produção de vídeo do ClickUp

Além da criatividade, os projetos de vídeo precisam de estrutura. E o modelo de cronograma de produção de vídeo do ClickUp é o seu trunfo na manga. Ele oferece uma visão clara e baseada no tempo do seu fluxo de trabalho de produção. Da criação do roteiro à pós-produção, você verá todas as tarefas, membros e prazos mapeados em um cronograma claro e personalizável.

Ele também mantém sua equipe conectada e o dia da filmagem correndo sem problemas. Além disso, com uma lista de contatos compartilhada, você pode entrar em contato rapidamente com a pessoa certa quando surgirem problemas no meio da produção.

Os principais elementos deste modelo ajudam você a:

Crie cronogramas de produção detalhados usando as visualizações Cronograma e Gantt com recurso de arrastar e soltar

Ajuste os cronogramas instantaneamente quando as datas das filmagens ou os prazos forem alterados

Amplie ou reduza sua programação para planejar dia a dia ou várias semanas

🔑 Ideal para: Criadores, equipes de produção de vídeo e gerentes que precisam visualizar um plano de ação para manter seus projetos em dia.

🪄 Dica útil: grave e compartilhe vídeos rápidos da tela usando o ClickUp Clips para explicar escolhas de design ou dar feedback sem precisar digitar nada.

3. Modelo de produção de vídeo do ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Gerencie a produção do YouTube com um fluxo de trabalho de conteúdo integrado e simples com o modelo de produção de vídeo do YouTube da ClickUp

Precisa passar rapidamente da proposta do projeto para a execução? O modelo de produção de vídeo do YouTube da ClickUp foi projetado para organizar todo o seu processo de produção de vídeo, do início ao fim. Esse modelo simplifica o gerenciamento de tarefas com fluxos de trabalho de produção personalizáveis, garantindo uma colaboração tranquila e resultados consistentes.

É fácil de usar, mesmo para iniciantes, então você pode envolver todos, desde estagiários até líderes de projeto, para manter os prazos em dia.

O modelo permite que você:

Organize as tarefas em etapas, como “Conceito”, “Edição” e “Publicação final”

Personalize o modelo com campos como “Roteirista”, “Título do vídeo” e “Palavras-chave”

Atribua tarefas, defina prioridades e use comentários para melhorar a comunicação da equipe

🔑 Ideal para criadores de conteúdo do YouTube, equipes de produção e agências que desejam organizar o processo de produção de vídeo e melhorar a colaboração em equipe.

👀 Você sabia? O YouTube possui mais de 2,7 bilhões de usuários ativos mensais, tornando-o o segundo site mais visitado do mundo, atrás apenas do Google. Essa imensa base de usuários ressalta o alcance e a influência incomparáveis da plataforma no mundo digital.

4. Modelo de planejamento e produção do ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Explore e organize o processo de criação de conteúdo com o modelo de planejamento e produção do YouTube da ClickUp

Manter uma programação consistente no YouTube pode ser uma tarefa difícil. As ideias se acumulam, os prazos passam e o conteúdo fica preso na produção. O modelo de planejamento e produção do YouTube da ClickUp ajuda a colocar ordem no caos.

Ele oferece uma maneira clara de estruturar seu processo de planejamento, produção e gerenciamento de vídeos para que você possa se concentrar na criação. Este modelo permite que você:

Utilize um espaço centralizado para debater ideias, categorizar e priorizar conceitos de vídeo

Atribua tarefas aos membros da equipe, defina prazos e acompanhe as contribuições

Integre ferramentas de análise para avaliar o desempenho dos vídeos

Desenvolva e execute planos promocionais, incluindo campanhas nas redes sociais e colaborações, para maximizar o alcance dos vídeos

🔑 Ideal para: Criadores do YouTube, produtoras e agências que buscam otimizar seu fluxo de trabalho de produção de vídeo e aprimorar a colaboração.

💡 Dica profissional: Reutilize seu roteiro do YouTube em publicações nas redes sociais, introduções de blogs ou teasers de podcasts. Um bom modelo de planejamento permite que um vídeo alimente várias peças de conteúdo, sem esforço extra. E não se esqueça de anotar ideias para seus projetos futuros enquanto a inspiração ainda está fresca.

5. Modelo de miniatura do YouTube da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie e gerencie visuais incríveis com o modelo de miniaturas do YouTube da ClickUp

Você costuma achar que criar miniaturas leva mais tempo do que editar o vídeo em si? O modelo de miniaturas do YouTube do ClickUp ajuda a organizar melhor esse processo. Ele oferece uma maneira clara e organizada de planejar, criar e gerenciar suas miniaturas, para que elas sejam consistentes, atraentes e fáceis de produzir.

Com este modelo, você pode:

Utilize status personalizados, como “A fazer”, “Em andamento” e “Concluído”, para acompanhar o progresso de cada miniatura

Use diferentes campos personalizados, como “Aprovação de miniatura”, “Designer” e “Progresso do design”, para armazenar informações importantes sobre cada miniatura

Acesse quatro visualizações, incluindo “Resumo em miniaturas”, “Lista de miniaturas”, “Guia de introdução” e “Quadro de produção”, para manter as informações organizadas e facilmente acessíveis

🔑 Ideal para: Criadores do YouTube, equipes de marketing de vídeo e profissionais de design que buscam otimizar seu fluxo de trabalho de criação de miniaturas e aumentar o reconhecimento da marca.

👀 Você sabia? 90% dos vídeos com melhor desempenho no YouTube usam miniaturas personalizadas. Uma miniatura atraente pode aumentar significativamente a visibilidade e o engajamento do seu vídeo.

6. Modelo de plano de conteúdo do YouTube da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Visualize e gerencie uma programação do YouTube com o modelo de plano de conteúdo do YouTube da ClickUp

A correria de última hora para encontrar ideias para vídeos pode atrasar todo o seu cronograma de conteúdo e prejudicar a criatividade. O modelo de plano de conteúdo do YouTube da ClickUp alivia essa pressão, oferecendo uma maneira clara e organizada de planejar, acompanhar e gerenciar seu conteúdo do YouTube com antecedência.

Ele foi criado para ajudar você a cumprir prazos e manter suas ideias fluindo em um espaço de trabalho fácil de usar.

Com este modelo, você pode:

Acesse diferentes visualizações, como Calendário, Lista e Quadro, para manter todas as informações organizadas

Utilize recursos poderosos, como controle de tempo, tags e avisos de dependência, para gerenciar seu processo de criação de conteúdo

Use campos personalizados para adicionar e monitorar KPIs importantes de marketing de conteúdo , como visualizações, tempo de exibição e engajamento

🔑 Ideal para: Criadores do YouTube, equipes de marketing de conteúdo e estrategistas que buscam otimizar seu fluxo de trabalho de planejamento de conteúdo e manter uma programação de publicação consistente.

🧠 Curiosidade: Alguns YouTubers filmam temporadas inteiras em um único fim de semana, porque nada melhor do que uma maratona de 48 horas alimentada por cafeína para uma boa estratégia de conteúdo! Um criador conseguiu até gravar quatro vídeos em apenas três horas!

7. Modelo ClickUp para YouTube

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o planejamento e a execução de conteúdo do YouTube com o modelo do YouTube da ClickUp

Criar um ótimo conteúdo para o YouTube requer mais do que apenas apertar o botão de gravar — é preciso um planejamento sólido, uma coordenação extensa e um fluxo de trabalho transparente. O modelo do ClickUp para YouTube ajuda você a gerenciar tudo isso em um único espaço organizado.

Com fluxos de trabalho personalizáveis e ferramentas de colaboração integradas, ele mantém seu processo de conteúdo tranquilo, eficiente e sem estresse. Ele ajuda você a:

Utilize status personalizados como “Aberto”, “Em discussão”, “Final” e “Rejeitado” para monitorar a jornada de cada vídeo, desde a concepção até a publicação

Use campos personalizados, como “Lista de reprodução”, “Filmado”, “Status da publicação”, “Categoria” e “URL” para gerenciar e categorizar seus vídeos

Acesse diferentes visualizações, incluindo “Lista de reprodução ClickTips”, “20 vídeos”, “Agenda de uploads” e “Visualização em lista” para organizar e acompanhar seu pipeline de conteúdo

🔑 Ideal para: Criadores do YouTube e equipes de marketing que precisam de uma maneira estruturada de gerenciar fluxos de trabalho de produção de vídeo enquanto colaboram em prazos e estratégias de conteúdo.

💡 Dica profissional: Sempre inclua uma chamada à ação (CTA) em seus planos de vídeo, pedindo aos espectadores para curtir, se inscrever ou comentar. Você pode pré-escrever essas CTAs no modelo para facilitar a consulta durante a filmagem.

8. Modelo de fatura de produção de vídeo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Demonstre profissionalismo com uma fatura de produção de vídeo pronta para o cliente com o modelo de fatura de produção de vídeo da ClickUp

Concluir as filmagens, acertar na edição e enviar a versão final é apenas o ponto de partida. Agora vem a parte menos divertida: criar uma fatura sensata. O modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp elimina as suposições do faturamento e ajuda você a receber seus pagamentos mais rapidamente, sem correria de última hora.

Ele foi criado especificamente para profissionais de vídeo, por isso todas as seções são fáceis de entender. Os principais elementos deste modelo permitem que você:

Calcule automaticamente os totais de dias de filmagem, horas de edição, aluguel de equipamentos e muito mais

Divida os serviços em seções de pré-produção, produção e pós-produção

Utilize tags inteligentes para acompanhar o status das faturas, como “Enviada”, “Paga” ou “Vencida”

Duplique modelos para clientes contínuos ou trabalhos repetidos

🔑 Ideal para: Videógrafos freelancers, editores de vídeo e equipes de produção que desejam uma maneira simples e repetível de cobrar cada etapa do projeto.

Rehab M., líder de pré-produção em uma pequena empresa, diz:

O que também adoro é a capacidade de automatizar a maioria das minhas tarefas diárias. Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia... Uma das principais coisas que nos ajuda a resolver é o cálculo do custo dos nossos projetos. Nosso principal custo é RH e, por meio do recurso de controle de tempo, podemos determinar o custo total de um projeto, consolidando as entradas de todos os envolvidos. Ao poder configurar várias listas dentro de uma pasta, também podemos dividir o custo de um projeto em várias etapas (conforme representado pela lista).

O que também adoro é a capacidade de automatizar a maioria das minhas tarefas diárias. Temos um processo complexo de produção de vídeo que envolve várias pessoas em diferentes etapas do pipeline, várias rodadas de revisão, com cada entrega única exigindo seu próprio prazo. Consigo otimizar tudo isso usando as automações disponíveis no ClickUp, mantendo tudo em dia... Uma das principais coisas que nos ajuda a resolver é o cálculo do custo dos nossos projetos. Nosso principal custo é RH e, por meio do recurso de controle de tempo, podemos determinar o custo total de um projeto, consolidando as entradas de todos os envolvidos. Ao poder configurar várias listas dentro de uma pasta, também podemos dividir o custo de um projeto em várias etapas (conforme representado pela lista).

9. Modelo de produção de podcast de vídeo/áudio do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize a produção do seu podcast com um fluxo de trabalho visual com o modelo de produção de podcast de vídeo/áudio do ClickUp

Gerenciar um podcast pode se tornar intenso rapidamente. Entre entrar em contato com convidados, agendar e acompanhar o progresso de cada episódio, é fácil perder a clareza sem um sistema estruturado.

O modelo de produção de podcast de vídeo/áudio do ClickUp ajuda você a organizar o processo. Com um fluxo de trabalho de produção direto e um layout fácil de usar, você sempre saberá o que foi feito, o que vem a seguir e quem está responsável por cada tarefa, para que seus episódios avancem sem confusão.

Este modelo ajuda a:

Organize envios de convidados, agendamentos e contatos da lista de desejos em um único espaço

Planeje seu cronograma de lançamento visualmente com visualizações de calendário integradas

Automatize tarefas repetitivas, como lembretes para coleta de ativos ou atualizações de status

🔑 Ideal para: Podcasters que lidam com a contratação de convidados, o planejamento e o processo de produção internamente e desejam um sistema simples e confiável para acompanhar todos os episódios.

🧠 Curiosidade: Jeremy Pope, um ator e cantor multitalentoso, grava suas músicas em seu closet. Apesar da bagunça ocasional de ternos e perucas, o closet serve como seu estúdio de gravação.

10. Modelo de design gráfico ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Simplifique o fluxo de trabalho de design e mantenha-se no caminho certo com o modelo de design gráfico do ClickUp

Os projetos de design podem acumular-se rapidamente, especialmente quando há feedback, arquivos e prazos a serem cumpridos. Sem um sistema claro, é difícil manter tudo a funcionar sem problemas.

O modelo de design gráfico do ClickUp organiza seu processo criativo. Ele ajuda você a gerenciar todas as etapas, desde os formulários de admissão até as revisões e aprovações finais, sem o caos das idas e vindas.

Os principais recursos permitem que você:

Organize seu fluxo de trabalho com etapas prontas para briefings, rascunhos, revisões e entrega

Centralize todos os detalhes do projeto, recursos criativos e feedback em um único espaço de trabalho

Personalize os status e campos das tarefas para se adequar ao seu processo de design

Colabore com clientes e membros da equipe por meio de comentários em tempo real e ferramentas de revisão

🔑 Ideal para: Designers freelancers ou equipes criativas internas que desejam um sistema limpo e organizado para manter os projetos em andamento.

💡 Dica profissional: cansado de explicar mudanças no design com e-mails longos? Use o ClickUp Clips para gravar vídeos curtos onde você revisa o processo de revisão. É muito mais rápido do que digitar tudo e ajuda a evitar confusão. Além disso, seu cliente ou colega de equipe pode revisitar o vídeo a qualquer momento.

11. Modelo de storyboard do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme sua visão criativa em realidade com o modelo de storyboard do ClickUp

Tentar manter seu storyboard organizado em diferentes ferramentas ou plataformas pode causar confusão e perda de detalhes. O modelo de storyboard do ClickUp resolve isso, fornecendo um espaço único e centralizado no quadro branco para visualizar, planejar e acompanhar seus projetos criativos com perfeição.

Ele permite que você reorganize, remixe e dê vida às suas cenas. A melhor parte? Com a colaboração do ClickUp, sua equipe pode colaborar em qualquer lugar do mundo.

Este modelo ajuda a:

Organize recursos visuais e ideias em um espaço de fácil acesso

Trabalhe com os membros da equipe em tempo real para compartilhar feedback e fazer edições

Acompanhe o progresso de cada cena e ajuste os cronogramas quando necessário

🔑 Ideal para: Equipes criativas de cinema, desenvolvimento de jogos e marketing que buscam uma maneira organizada de gerenciar seu processo de storyboard.

12. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje, crie e programe conteúdo sem esforço com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Gerencia várias peças de conteúdo em vários canais? É uma dança delicada que envolve equilibrar uma dúzia de partes móveis ao mesmo tempo. O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp organiza seu pipeline de conteúdo, mantendo tudo em uma única visualização para que sua equipe possa permanecer alinhada e focada nos prazos.

Este modelo facilita o planejamento, a criação e a programação de conteúdo, garantindo consistência e entrega pontual.

Os principais recursos ajudam:

🔑 Ideal para: equipes de marketing, gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo que buscam uma abordagem estruturada para o planejamento e a publicação de conteúdo.

📮 ClickUp Insight: 30% dos trabalhadores cumprem o horário estabelecido, mas 27% fazem horas extras regularmente e 19% não têm um horário fixo. Quando o trabalho é imprevisível, como você consegue realmente sair do trabalho? O agendamento automatizado de tarefas no Calendário ClickUp pode trazer mais estrutura até mesmo para as agendas mais imprevisíveis. Planeje sua semana, defina horários de trabalho fixos e automatize lembretes para sair do sistema — porque seu tempo deve ser controlado por você!

13. Modelo de plano de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture todo o fluxo de conteúdo em um só lugar com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp

Caos no conteúdo? Não com você. O modelo de plano de conteúdo do ClickUp oferece às equipes de marketing um espaço claro para mapear estratégias, atribuir tarefas e acompanhar prazos, sem confusão e sem idas e vindas.

Esteja você fazendo um brainstorming de ideias para blogs, gerenciando propostas, gerenciando feedback ou analisando métricas, o ClickUp para equipes de gerenciamento de projetos de marketing mantém tudo conectado. Transforme o planejamento geral em etapas práticas, envolva as partes interessadas com comentários e monitore o desempenho em tempo real, tudo em um só lugar.

Chega de ficar pulando entre documentos, e-mails ou planilhas. Apenas criação de conteúdo organizado e alinhado à marca para o seu público-alvo. Este modelo ajuda você a:

Divida o processo de criação de conteúdo em tarefas menores e gerenciáveis e atribua-as aos membros da equipe

Use visualizações personalizadas, como o Calendário de Conteúdo e o Quadro de Aprovação, para organizar seu fluxo de trabalho

Adicione campos personalizados, como autor, palavras-chave e tipo de conteúdo, para um melhor acompanhamento

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo, profissionais de marketing e equipes que desejam uma maneira detalhada e organizada de planejar e executar sua estratégia de conteúdo em várias campanhas.

14. Modelo de gerenciamento de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Organize e gerencie seu processo de criação de conteúdo com o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Gerenciar conteúdo em vários canais, prazos e equipes pode rapidamente se tornar caótico sem um sistema unificado. O modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp elimina essa complexidade, fornecendo um espaço centralizado para a criação, aprovação e publicação de conteúdo.

Este modelo permite que você:

Utilize status personalizados, como “Em revisão”, “Conceito” e “Em espera”, para monitorar o progresso do conteúdo

Adicione campos personalizados, incluindo “Orçamento”, “Canal” e “Tipo de tarefa de marketing”, para um acompanhamento detalhado

Escolha entre diferentes visualizações, como Quadro, Lista, Linha do tempo e Gantt, para visualizar seu fluxo de trabalho

🔑 Ideal para: Criadores de conteúdo, profissionais de marketing e equipes que buscam uma solução para gerenciar e otimizar seu processo de criação de conteúdo.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de propostas orçamentárias em Excel e ClickUp

15. Modelo de plano de projeto criativo da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Descomplique os fluxos de trabalho criativos com o modelo de plano de projeto criativo do ClickUp

Os projetos criativos frequentemente enfrentam prazos variáveis, feedback disperso e atrasos na aprovação. O modelo de plano de projeto criativo do ClickUp reúne tudo, ajudando as equipes a organizar fases, atribuir tarefas e acompanhar o progresso sem perder nada.

Com este modelo, você pode:

Planeje projetos em fases distintas, como redação do briefing criativo , planejamento, produção e revisão

Atribua partes interessadas, acompanhe o status e gerencie prazos usando campos personalizados e tags

Visualize o progresso através das vistas Linha do tempo, Quadro e Calendário

Simplifique aprovações e transferências com fluxos de trabalho de produção estruturados e atualizações de status

🔑 Ideal para: equipes criativas que gerenciam campanhas, vídeos, recursos de design ou projetos de produção em várias etapas.

16. Modelo de guia de estilo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Elimine a inconsistência da marca com o modelo de guia de estilo do ClickUp

Você está cansado de membros da equipe usando fontes desatualizadas, logotipos errados ou cores conflitantes? O modelo de guia de estilo do ClickUp centraliza todas as diretrizes da sua marca, facilitando para que todos sigam as mesmas regras e apresentem uma voz unificada.

Neste modelo, você pode:

Descreva o uso do logotipo, as cores do kit da marca , as fontes e a voz em um único documento organizado

Mantenha arquivos de design, exemplos e referências facilmente acessíveis a todas as partes interessadas

Use o Docs, páginas aninhadas e links para estruturar seu guia de forma clara e organizada

🔑 Ideal para: equipes de marketing, design ou marca que buscam uma única fonte de verdade para aumentar o reconhecimento da marca.

17. Modelo de roteiro de podcast ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Estruture episódios com um roteiro de podcast claro e reutilizável com o modelo de roteiro de podcast do ClickUp

Improvisar um podcast pode parecer divertido, até você fazer uma pausa estranha, esquecer um ponto da conversa ou divagar sobre um assunto irrelevante. O modelo de roteiro de podcast do ClickUp ajuda você a estruturar seus episódios, da introdução ao encerramento, para que você mantenha o foco, soe profissional e mantenha seus ouvintes interessados.

O modelo oferece:

Divida seu episódio em introdução, discussão principal, perguntas e respostas com convidados e conclusão

Adicione notas de tempo e pontos de discussão para nunca perder nada

Colabore com coapresentadores ou produtores diretamente no documento para refinar o roteiro

Mantenha tudo organizado com esboços reutilizáveis para diferentes formatos de episódios

🔑 Ideal para: Podcasters que desejam um roteiro claro e colaborativo para orientar seus episódios e entregar conteúdo consistente e envolvente.

🧠 Curiosidade: O podcast Pepperoni Pizza Dreams, de Julie Gauthier, ajuda os ouvintes a adormecer lendo cardápios de restaurantes. De Houston a Melbourne, as pessoas cochilam ao som relaxante das descrições e preços dos pratos. Quem diria que sussurrar sobre comida seria a chave para uma boa noite de sono?

Do roteiro à tela — planeje tudo corretamente com o ClickUp

Esteja você planejando conteúdo para o YouTube, gerenciando roteiros de podcasts, criando miniaturas ou enviando faturas, o ClickUp está ao seu lado. Não se trata apenas de uma peça do quebra-cabeça; ele abrange todo o fluxo de trabalho criativo.

Precisa planejar seu próximo projeto de vídeo com IA? Feito. Quer criar miniaturas atraentes? Fácil. Pronto para acompanhar os pagamentos pelo seu trabalho brilhante? Também temos um modelo para isso.

Seja qual for o seu processo, o ClickUp ajuda você a manter tudo organizado, criativo e em movimento.

Então, por que não subir de nível? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e transforme seu trabalho, porque mesmo as melhores ideias precisam de um ótimo plano para decolar!