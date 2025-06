Como usar o nurturing por gotejamento para converter mais leads

A maioria dos leads não é convertida imediatamente.

Eles navegam na sua página de destino, talvez baixem um recurso gratuito e depois nada mais acontece. 🦗🦗🦗

Não é que eles não estejam interessados.

Eles ainda não estão prontos. É aí que as campanhas de nutrição por gotejamento mantêm as coisas em movimento.

Em vez de depender de e-mails pontuais ou acompanhamentos frios, o nurturing por gotejamento ajuda você a manter contato com os leads de maneira oportuna e valiosa.

Se você deseja melhorar suas taxas de conversão e a qualidade dos seus leads de maneira inteligente, estamos aqui para ajudar.

Compartilhamos tudo o que você precisa saber sobre nutrição por gotejamento: por que você precisa disso, os elementos-chave de uma campanha de nutrição por gotejamento bem-sucedida e como criar sua campanha de nutrição por gotejamento usando o ClickUp.

De e-mails de marketing a e-mails pós-compra, analisaremos todos os pontos de contato!

O que é nutrição por gotejamento?

O nurturing por gotejamento é quando você envia uma série de mensagens pré-planejadas e automatizadas — geralmente e-mails — ao longo do tempo para orientar os clientes potenciais em sua jornada de compra

Ao contrário das campanhas pontuais ou em massa, o nurturing por gotejamento é sequenciado. Ele responde à fase em que a pessoa se encontra no processo de decisão e entrega conteúdo em intervalos lógicos e programados. O objetivo é educar, construir confiança e aproximá-la da conversão, sem sobrecarregá-la.

As campanhas de gotejamento são frequentemente acionadas por um comportamento (como baixar um guia ou abandonar um carrinho) ou por um estágio (por exemplo, novo assinante vs. lead recorrente). Quando bem feitas, elas parecem acompanhamentos úteis, e não spam.

🌟 Modelo em destaque Se você deseja reengajar leads inativos ou antigos assinantes e clientes existentes, o modelo de campanha de gotejamento do ClickUp pode ajudar. Você pode lançar campanhas de gotejamento com facilidade, acompanhar o desempenho em cada etapa do funil e otimizar seus esforços. Obtenha um modelo gratuito Envie uma série de e-mails pré-planejados e automatizados para clientes novos e existentes, a fim de impulsionar a interação e as vendas com o modelo de campanha de gotejamento do ClickUp Este modelo de documento inclui: Status personalizados para acompanhar o progresso de cada e-mail na campanha

Campos personalizados para categorizar suas tarefas e visualizar todas as etapas da campanha de nutrição

Comente reações, subtarefas aninhadas e prioridades no fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos

Por que o cultivo por gotejamento é essencial para a conversão de leads?

A maioria dos leads e seu público-alvo não estão prontos para comprar no momento em que encontram você. Eles estão navegando. Comparando. Talvez apenas testando as águas.

🧠 Você sabia? 73% dos participantes de uma pesquisa do Demand Gen Report afirmaram que o principal benefício dos programas de nutrição de leads é gerar leads mais interessados e prontos para a venda.

Então, o que acontece se você entrar em contato uma vez e depois ficar em silêncio? Simples, eles esquecem que você existe.

É por isso que o nurturing por gotejamento é uma tábua de salvação para a conversão. Ele mantém sua marca na caixa de entrada (e na mente) do seu lead, constrói confiança ao longo do tempo e posiciona você como a escolha óbvia quando eles estiverem prontos para agir.

O nurturing por gotejamento ajuda você a transformar interesse em ação ao:

Construindo confiança: pontos de contato consistentes e úteis mostram que você está aqui para ajudar, não apenas para vender

Permaneça na mente dos clientes: mensagens regulares mantêm sua marca visível até que os leads estejam prontos

Aquecimento de leads: Eduque e envolva para tornar os leads mais prontos para a venda

Aumentando as conversões: leads nutridos são mais propensos a agir — agendar demonstrações, se inscrever ou comprar

Permitindo a personalização em escala: Segmente e automatize para entregar conteúdo relevante

Reduzindo os ciclos de vendas: resolva objeções antecipadamente e avance os leads mais rapidamente pelo funil

Prevenção de desistências: acompanhamentos automatizados reduzem o risco de perda de oportunidades

Maximizando o ROI da geração de leads: aproveite ao máximo cada lead que você já capturou

De acordo com a mesma pesquisa sobre geração e aceleração de leads da Demand Gen Report, os benefícios adicionais de um programa de nutrição de leads incluem: Melhor resposta a campanhas/ofertas devido à segmentação/relevância

Capacidade de segmentar clientes potenciais com base em interesses/comportamentos

Leads avançam mais rapidamente pelo funil

Maior aceitação de leads de vendas

Reduza o custo de leads qualificados

Elementos-chave de uma campanha de nutrição por gotejamento bem-sucedida

Antes de criar sua sequência de gotejamento, você precisa entender os fundamentos. As campanhas de nutrição por gotejamento mais eficazes são construídas com base em seis elementos essenciais. Vamos analisá-los.

1. Objetivo claro

Toda campanha deve ter um objetivo específico. Pode ser agendar uma demonstração, impulsionar inscrições e reengajar leads inativos. Defina sua meta final antes de iniciar sua campanha, pois se você não tiver clareza sobre o objetivo, seu público também não terá.

💡 Dica profissional: se esta é sua primeira campanha de nutrição por e-mail, recomendamos que você comece preenchendo todos os detalhes necessários em um modelo de campanha de gotejamento. Isso economiza muito tempo, pois você não precisa pensar do zero. O modelo tem status personalizados, campos personalizados e visualizações personalizadas, para que você possa inserir suas informações e começar a usar.

2. Público segmentado

Cada lead está em um caminho diferente; alguns estão apenas explorando, enquanto outros estão quase prontos para converter. Segmente seu público por interesses, comportamentos e estágio no processo de compra para entregar mensagens hiperpersonalizadas que realmente ressoam e incentivam compras repetidas.

👀 Você sabia? Campanhas segmentadas têm uma taxa de abertura 23% maior e uma taxa de cliques 49% maior do que campanhas não segmentadas.

3. Conteúdo valioso e direcionado

Como parte de uma estratégia de marketing por e-mail completa, crie conteúdo que eduque, inspire ou resolva um problema específico que seu lead está enfrentando. O objetivo é construir confiança e demonstrar experiência, não apenas vender seu produto. Quando seus e-mails ajudam os leads a tomar melhores decisões, a conversão acontece.

Nem todos os e-mails de gotejamento precisam ser uma venda agressiva. Em vez disso, procure: Compartilhe guias práticos que abordam problemas comuns

Ofereça histórias de clientes que refletem os desafios do leitor

Ofereça ganhos rápidos (por exemplo, dicas de produtividade, modelos)

Apresente perguntas frequentes que abordam objeções comuns

4. Timing e sequência bem pensados

O timing pode determinar o sucesso ou o fracasso da sua campanha. Em campanhas de marketing por gotejamento por e-mail, você precisa espaçar os e-mails para evitar sobrecarregar o seu público. Além disso, alinhe cada mensagem com o estágio em que o lead se encontra no processo de tomada de decisão. Pode ser conscientização, consideração ou compra para aumentar a satisfação do cliente.

Dito isso, não envie e-mails em massa para seus leads. Dê a eles algum tempo para respirar.

Mapeie sua campanha de gotejamento e nutrição para a jornada do comprador:

E-mail 1 enviado no dia 1: Desperte o interesse (ponto fraco)

E-mail 2 enviado no dia 3: Construa credibilidade (prova social ou história de sucesso)

E-mail 3 enviado no dia 6: Ofereça valor (modelo, lista de verificação, etc.)

Envie pelo menos quatro e-mails no dia 12: Apresente a solicitação (demonstração, ligação, inscrição)

Abra um novo documento ClickUp e simplesmente “Pergunte à IA” para gerar todo o conteúdo da sua campanha de gotejamento, do início ao fim

Bônus: Se sua equipe tem dificuldade para gerenciar sequências, prazos ou acompanhamentos em várias campanhas, explore essas ferramentas de software de gerenciamento de e-mail para otimizar tudo no marketing de gotejamento, desde o agendamento até a segmentação.

5. Automação + personalização

🌻 Fato: a personalização agora é esperada, não opcional. De acordo com um relatório da McKinsey, 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas.

Em outras palavras, campanhas de gotejamento que carecem de personalização parecem ruído. Quando os clientes em potencial recebem conteúdo genérico, eles se desconectam mentalmente.

A personalização no nurturing por gotejamento — como o uso de gatilhos comportamentais, a adaptação do conteúdo à intenção do usuário ou a referência a interações anteriores — atende a essa nova base de expectativas. É a diferença entre uma sequência ignorada e uma sequência aberta e envolvente.

Então, como você cria campanhas de gotejamento que parecem pessoais, e não robóticas? Comece aqui👇:

Comece com sequências pré-escritas que se alinham com jornadas comuns de leads (por exemplo, solicitação de demonstração, download de conteúdo ou visualização de produto)

Em seguida, adicione personalização, como inserir o primeiro nome do lead, o nome da empresa ou o setor, para que a mensagem pareça intencional, e não enviada em massa

Acompanhe comportamentos como downloads de recursos, visitas a páginas da web ou tempo gasto em páginas de preços e use esses dados para enviar mensagens de acompanhamento

Aproveite as ferramentas de divulgação por e-mail para automatizar essas sequências

📮 Insight do ClickUp: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas apenas para criar contexto no trabalho. Um detalhe importante pode estar escondido em um e-mail, expandido em uma conversa no Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como Gerenciamento de Projetos por E-mail, Chat, Documentos e Brain, tudo fica conectado, sincronizado e acessível instantaneamente. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes conseguem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — isso significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

6. Feedback e otimização

As campanhas de nutrição por gotejamento mais bem-sucedidas são aquelas que ouvem e se adaptam. Sua primeira versão não é a melhor. Trate-a como sua linha de base.

O feedback e a otimização são partes essenciais da gestão de campanhas de marketing. Preste muita atenção ao envolvimento dos leads.

Para começar, os KPIs de marketing por e-mail, como taxas de abertura, taxas de cliques, taxas de resposta e cancelamentos de inscrição, contam apenas uma parte da história.

Mas os sinais qualitativos também são importantes: os leads estão respondendo com objeções? Estão convertendo tarde demais? Ou nem convertem?

Otimize sua campanha de nutrição com estas alavancas: Teste linhas de assunto e CTAs para ver o que chama a atenção

Acompanhe os pontos de desistência para identificar os pontos fracos na sua sequência

Ajuste o tempo de envio dos e-mails se as taxas de abertura caírem após uma determinada etapa

Inclua insights de vendas ou suporte — eles geralmente sabem o que está faltando no fluxo de e-mails

📖 Leia mais: Os melhores modelos de influenciadores para gerenciar o alcance

Como criar um fluxo de trabalho de nutrição por gotejamento

Aqui está um guia completo sobre como criar um fluxo de trabalho de nutrição por gotejamento que gera resultados.

1. Defina um objetivo claro para a campanha e mapeie a jornada do comprador

Comece com um objetivo. Esta campanha tem como objetivo atrair novos usuários, reengajar leads inativos ou incentivar usuários em fase de teste a ativarem suas contas?

Em seguida, mapeie seu objetivo em relação à jornada do comprador em sua campanha de gotejamento. Pergunte a si mesmo:

Que mudança de mentalidade estou tentando provocar?

É passar alguém de curioso para interessado? Ou de interessado para pronto para comprar?

Alinhe cada mensagem do seu funil de vendas com a intenção específica de cada etapa.

Aqui está uma tabela útil para ajudar a combinar a intenção da campanha com o estágio certo do comprador e o tipo de ativo em sua campanha de nutrição por gotejamento:

Objetivo Estágio do comprador Tipo de conteúdo de gotejamento Dê as boas-vindas a novos leads Conscientização Apresentação da marca, e-mail com proposta de valor, vídeo curto Reengaje leads inativos Conscientização/interesse Resumo do blog, atualização de produtos, CTA suave Cultive MQLs para que estejam prontos para a venda Consideração Estudo de caso, calculadora de ROI, tour pelo produto Converta usuários de avaliação Decisão Dicas de integração, história de sucesso, guia de recursos Impulsione vendas adicionais ou vendas cruzadas Pós-compra Caso de uso avançado, atualize o CTA Melhore a retenção Pós-compra Conteúdo explicativo, atualizações de produtos, convite para a comunidade Gere referências/depoimentos Defesa Pesquisa NPS, CTA de indicação, recompensa de agradecimento

Como o ClickUp ajuda:

Use o ClickUp Goals para definir o norte da sua campanha de nutrição. Você pode dividir a meta (por exemplo, converter 15% dos usuários de avaliação) em metas mensuráveis, como aberturas de e-mails, inscrições para demonstrações ou CTRs.

Atribua essas metas à equipe de marketing para que o progresso seja sempre visível. Você pode até visualizar as etapas da jornada do comprador e as metas da campanha de forma centralizada e dentro do seu calendário de marketing antes de iniciar a execução.

Alinhe suas campanhas de gotejamento com as metas e objetivos de marketing da sua empresa sem esforço usando o ClickUp Goals

📌 Exemplo: Digamos que sua equipe de marketing digital esteja lançando campanhas de gotejamento por e-mail para usuários de avaliação gratuita que se inscreveram, mas não concluíram a integração. Seu objetivo principal: converter 20% dos usuários inativos da versão de avaliação gratuita em usuários ativos em 30 dias. No ClickUp, você pode configurar isso usando uma meta chamada “Campanha de ativação de usuários de avaliação – 3º trimestre” com metas mensuráveis, como: ✅ Envie uma sequência de 5 e-mails de integração para 100% dos usuários inativos da versão de avaliação ✅ Alcance uma taxa média de abertura de 35% em toda a sequência ✅ Aumente os logins de usuários inativos em 25% ✅ Converta 20% dos usuários de avaliação em planos pagos até o final da campanha

Nesta fase, considere usar o Modelo de Gerenciamento de Campanhas de Marketing do ClickUp para obter uma visão mais ampla das atividades de marketing. Ele oferece visualizações especializadas para Lançamento de Produtos, Fase de Marketing do Rastreador de Mídias Sociais, Referências e Rastreador de Orçamento para simplificar a organização das atividades e a execução.

Obtenha um modelo gratuito Tenha uma visão organizada de todas as tarefas da sua campanha de gotejamento com o modelo de campanha de marketing do ClickUp

2. Segmente seu público com base na intenção e no contexto

Um acompanhamento eficaz requer precisão. A segmentação garante que suas mensagens sejam direcionadas diretamente para o estágio em que o lead se encontra em sua jornada.

Aqui estão algumas variáveis de segmentação poderosas que você pode usar em sua lista de verificação de marketing por e-mail:

Fonte do lead (por exemplo, download de e-book vs. visita à página de preços)

Dados comportamentais (páginas visitadas, tempo no site, interações anteriores por e-mail)

Dados demográficos ou firmográficos (setor, tamanho da empresa, cargo)

Estágio do ciclo de vida (lead frio, MQL, SQL)

Por exemplo, leads que baixaram um guia para iniciantes podem receber conteúdo educacional, enquanto leads que solicitaram uma demonstração do produto recebem planilhas comparativas e estudos de caso.

Como o ClickUp ajuda:

O ClickUp torna a segmentação do público escalável entre equipes. Com o ClickUp Tasks, você pode criar tarefas para o fluxo de campanha de cada segmento. Por exemplo, “E-mail 1 – Leads no topo do funil” ou “E-mail 3 – Visualizadores da demonstração”

Use os campos personalizados do ClickUp, como Origem do lead, Estágio do comprador ou Persona, para marcar e agrupar essas tarefas.

Segmente melhor e marque de forma mais inteligente com os campos personalizados do ClickUp

Isso mantém os fluxos de e-mails segmentados organizados, as aprovações tranquilas e nada passa despercebido. As visualizações do ClickUp permitem visualizar o plano de segmentação em uma lista, calendário ou quadro para obter um instantâneo em tempo real do andamento da campanha por tipo de público.

Organize fluxos de e-mails, gerencie aprovações e acompanhe o progresso de suas campanhas de gotejamento em tempo real com as visualizações flexíveis do ClickUp

💡 Dica profissional: A segmentação manual é onde as campanhas de gotejamento falham. Use ferramentas de segmentação de clientes para marcar automaticamente os leads com base no comportamento, na fonte ou nas propriedades do CRM e acionar fluxos de trabalho de acordo com isso. Elas ajudam você a ir além da “lista de e-mails A vs. B”. Você pode agrupar leads dinamicamente por ações em tempo real, como quem assistiu a uma demonstração, quem saiu da página de preços ou quem não interagiu nos últimos 14 dias.

Peça ao ClickUp Brain para ajudá-lo a segmentar os dados. Insira links de qualquer aplicativo conectado ou carregue o arquivo

3. Planeje a sequência e escreva conteúdo que crie impulso

Agora é hora de planejar seus pontos de contato. Que história seus e-mails/mensagens contarão e em que ordem?

Uma sequência básica de nutrição por gotejamento no seu sistema de gerenciamento de campanhas por e-mail será semelhante a esta:

E-mail 1: Boas-vindas ou reconhecimento da ação (por exemplo, “Obrigado por baixar...”)

E-mail 2: Eduque com um recurso valioso

E-mail 3: Aborde os pontos fracos com um estudo de caso

E-mail 4: Ofereça um incentivo por tempo limitado ou convide para uma demonstração

Cada e-mail em suas campanhas de nutrição por e-mail deve levar o lead um passo mais perto da confiança e da ação. Não se limite a vender. Compartilhe insights, desmistifique mitos, ofereça provas sociais e entregue pequenas vitórias.

Como o ClickUp ajuda:

Use o ClickUp Docs para planejar e redigir sua sequência de e-mails. Cada e-mail pode ser dividido em blocos com conteúdo, linha de assunto, persona-alvo e status (por exemplo, “em revisão” ou “aprovado”).

Com a função “Atribuir comentários”, cada equipe envolvida na campanha de gotejamento por e-mail pode adicionar suas sugestões diretamente ao documento.

Planeje, redija e refine sequências de e-mails em conjunto. O ClickUp Docs mantém sua equipe alinhada com comentários, status e links de tarefas integrados

O ClickUp Brain é parte integrante da sua campanha de gotejamento por e-mail. Se você já usa o ClickUp como seu CRM para marketing por e-mail, o Brain ajuda da seguinte maneira:

Geração de tarefas por IA: Use o ClickUp Brain para gerar tarefas para cada etapa da sua campanha de gotejamento, incluindo campanhas pós-compra

Elaboração de conteúdo de e-mail: automatize a criação de conteúdo para e-mails personalizados com base no tipo de lead, estágio do ciclo de vida ou interações anteriores

Resumo das informações: Resuma notas sobre leads, interações anteriores ou desempenho da campanha para economizar tempo antes dos acompanhamentos nas campanhas de nutrição

Lembretes inteligentes: defina lembretes contextuais com base em ações, como fazer o acompanhamento após um lead visitar sua página de preços

Interpretação de dados: faça perguntas em linguagem natural para analisar as estatísticas da campanha ou entender as tendências de comportamento dos leads

Crie e-mails de vendas contextuais com o ClickUp Brain

⚒️ Dica rápida: Aqui estão algumas sugestões do ClickUp Brain para ajudá-lo em suas campanhas de gotejamento por e-mail: Sugestão 1: Crie uma lista de tarefas para uma sequência de nutrição por e-mail em 5 etapas direcionada a novos leads. Sugestão 2: Escreva um e-mail de acompanhamento para os leads que baixaram nosso e-book, mas não agendaram uma demonstração. Sugestão 3: Resuma as últimas três interações com o Lead X para preparar um e-mail de acompanhamento. Sugestão 4: Defina um lembrete para acompanhar o Lead Y três dias após ele abrir nossa página de preços

O Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp oferece uma solução abrangente para gerenciar campanhas de nutrição por gotejamento diretamente em seu CRM. Aqui estão os principais recursos que ajudam você a melhorar suas campanhas:

Envie e receba e-mails diretamente no ClickUp: você pode conectar suas contas de e-mail (como Gmail ou Outlook) e enviar/receber e-mails a partir das tarefas. Centralize todas as comunicações da campanha aqui e reduza a necessidade de alternar entre ferramentas

Automatize acompanhamentos: configure configure a automação no ClickUp para acionar tarefas ou lembretes com base em respostas de e-mail ou marcos da campanha, garantindo acompanhamentos oportunos na sequência da sua campanha de nutrição por gotejamento

Acompanhe conversas por e-mail: anexe threads de e-mail a tarefas ou leads específicos, para que sua equipe possa ver o histórico completo e o contexto da jornada ou do processo de compra de cada contato

Monitore o engajamento: acompanhe quais e-mails foram enviados, abertos e respondidos, ajudando você a otimizar sua estratégia de campanha de gotejamento

Vincule e-mails a tarefas da campanha: cada etapa da sua campanha de e-mail por gotejamento pode ser uma tarefa ou subtarefa, com e-mails enviados diretamente dessas tarefas para manter tudo organizado e dentro do prazo

Use o Gerenciamento de Projetos por E-mail do ClickUp para centralizar a comunicação, automatizar acompanhamentos e muito mais, tudo dentro do seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos

4. Organize os recursos da campanha e atribua responsabilidades

O próximo passo é dividir a campanha de gotejamento em tarefas menores e executáveis. Isso inclui:

Redação e edição de e-mails

Criação de gráficos ou recursos visuais

Codificação de modelos de e-mail no Gmail ou no seu provedor de e-mail

Criação de links UTM e páginas de destino

Configurando a automação na sua plataforma de e-mail

Definindo responsabilidades: quem está escrevendo? Quem está revisando? Quem está fazendo o upload e os testes?

Como o ClickUp ajuda:

Gerencie tarefas com prioridades, dependências, listas de verificação e comentários encadeados para obter um contexto completo usando o Gerenciamento de Tarefas do ClickUp

Crie sua campanha usando hierarquias de tarefas no ClickUp:

A lista pode ser sua campanha (por exemplo, “Sequência de integração da primavera de 2025”)

Cada tarefa na campanha de marketing por e-mail pode representar um e-mail ou um recurso

As subtarefas lidam com dependências como redação, design, revisão e aprovação

Use os status personalizados do ClickUp (por exemplo, “Precisa de rascunho”, “Em revisão”, “Agendado”) para acompanhar o progresso de suas campanhas de gotejamento e nutrição. Atribua tarefas aos responsáveis, anexe ativos e marque as partes interessadas para revisão

Você também pode automatizar etapas de revisão usando o ClickUp Automations ou o Autopilot Agents (por exemplo, “Quando o status mudar para ‘Precisa de revisão’, notifique o líder de conteúdo”)

Acelere as aprovações com o ClickUp Automations para manter as campanhas de gotejamento em andamento sem acompanhamentos manuais

💡 Dica profissional: nomeie as tarefas da sua campanha como “E-mail 2 – Demonstrações não comparecidas” ou “Acompanhamento – Leads TOFU”. Isso ajuda toda a equipe a entender para quem é a mensagem e o que ela deve fazer.

5. Programe sua campanha e gerencie cronogramas visualmente

Planeje sua campanha de gotejamento por e-mail com eventos importantes, como lançamentos de produtos ou eventos.

Seu planejamento deve incluir:

Quando cada e-mail será enviado

Reserve tempo para revisão e controle de qualidade

Dependências entre e-mails ou ativos

Como o ClickUp ajuda:

Nesta fase, use a Visualização de Calendário ou a Visualização de Linha do Tempo do ClickUp para mapear toda a sua campanha. Você pode arrastar e soltar tarefas para ajustar o tempo, identificar sobreposições e visualizar dependências.

Adicione marcos para datas importantes, como lançamento, controle de qualidade ou envios importantes. Essa clareza visual ajuda a evitar gargalos e coordenar atividades entre equipes.

Planeje e visualize cada etapa da sua campanha de gotejamento com o Calendário do ClickUp — acompanhe datas de envio, alinhe cronogramas de conteúdo e nunca perca um acompanhamento

🧠 Curiosidade: Após a Primeira Guerra Mundial, uma proposta para um calendário de 13 meses com meses iguais de 28 dias e um “feriado mundial” quase foi aprovada. No entanto, a oposição religiosa acabou por rejeitá-la.

6. Colabore entre equipes em tempo real

As campanhas de marketing raramente são missões individuais. Você precisará da colaboração entre redatores de conteúdo, designers, revisores jurídicos e gerentes de campanha. Quanto mais integrada for essa colaboração, mais rápido você poderá entregar um trabalho de alta qualidade.

Como o ClickUp ajuda:

O ClickUp permite a colaboração em tempo real por meio de comentários em tarefas, @menções e o chat do ClickUp. Precisa de feedback do departamento jurídico? Marque-os no contrato.

Está aguardando ajustes no design? Inicie um tópico diretamente na tarefa.

Você pode até fixar notas importantes e resolver comentários assim que as alterações forem feitas. Como tudo fica na própria tarefa ou documento, ninguém precisa procurar informações.

Mantenha as conversas da campanha focadas com o ClickUp Chat, colabore em tempo real sem sair do seu fluxo de trabalho

7. Automatize, lance e monitore em um só lugar

Lance sua campanha usando sua plataforma de e-mail preferida, mas continue acompanhando e otimizando a partir do ClickUp.

Você deve:

Monitore os KPIs do marketing por e-mail

Reúna feedback qualitativo das vendas

Identifique desistências ou e-mails com melhor desempenho no funil de vendas

Planeje testes A/B de acompanhamento

Como o ClickUp ajuda:

Use os painéis do ClickUp para acompanhar o desempenho da campanha em tempo real. Visualize métricas importantes, como taxas de abertura, cliques ou conversões, por meio de widgets personalizáveis.

As integrações do ClickUp ajudam você a conectar tarefas de campanha com dados de CRM de outras ferramentas, como HubSpot ou Mailchimp, e aplicativos de marketing digital em sua pilha de tecnologia. Isso faz com que a atividade dos leads, os pontos de contato dos clientes potenciais e os status permaneçam sincronizados.

Conecte o ClickUp perfeitamente às suas ferramentas de marketing favoritas para sincronizar dados de campanhas e automatizar fluxos de trabalho

📖 Leia mais: As melhores ferramentas de marketing por e-mail com IA para automatizar e-mails

Exemplos de sequências de nutrição por gotejamento

Uma nutrição eficaz por gotejamento consiste em entregar a mensagem certa no momento certo da jornada do comprador. Aqui estão quatro sequências comuns que equipes de alto desempenho utilizam:

1. Sequência de boas-vindas

Gatilho: Novo lead ou inscrição

Objetivo: Construir confiança e definir expectativas

Exemplo de fluxo:

E-mail 1: Boas-vindas calorosas + apresentação da marca

E-mail 2: Principais recursos ou proposta de valor

E-mail 3: Prova social (depoimentos ou estudos de caso)

2. Sequência de ofertas promocionais

Gatilho: O lead interage com um produto específico ou página de destino

Objetivo: impulsionar conversões com urgência

Exemplo de fluxo:

E-mail 1: Oferta por tempo limitado

E-mail 2: Lembrete + resumo dos benefícios

E-mail 3: CTA de última chance com bônus ou escassez

3. Sequência de renovação ou reengajamento

Gatilho: Assinatura expirada ou usuário inativo

Objetivo: Reativar ou reter usuários

Exemplo de fluxo:

E-mail 1: Lembrete de renovação próxima ou inatividade

E-mail 2: Ofereça atualizações de valor ou novos recursos

E-mail 3: Desconto exclusivo de renovação ou solicitação de feedback

4. Sequência de cancelamento de inscrição ou reconquista

Gatilho: O usuário cancela a inscrição ou fica inativo

Objetivo: Recuperar o interesse ou reduzir a rotatividade

Exemplo de fluxo:

E-mail 1: Confirme as preferências ou reduza a frequência dos e-mails

E-mail 2: Destaque canais alternativos de engajamento (por exemplo, mídias sociais)

E-mail 3: Reconquista final com uma oferta especial ou pesquisa

Essas sequências podem ser personalizadas com base no tipo de produto, funil de vendas ou comportamento do cliente. O ClickUp pode ajudar a planejar, atribuir e automatizar cada etapa, mantendo sua equipe alinhada e suas mensagens precisas.

👀 Você sabia? O termo “marketing de gotejamento” é inspirado na irrigação por gotejamento, uma técnica agrícola que fornece pequenas quantidades de água às plantas ao longo do tempo. O conceito foi considerado perfeito para divulgar informações aos seus leads de forma constante, estratégica e sustentável.

O nurturing por gotejamento é mais eficaz quando suas ferramentas estão sincronizadas, desde a automação até a análise e o gerenciamento de projetos. Aqui estão algumas ferramentas que oferecem suporte a todas as etapas do fluxo de trabalho da sua campanha de gotejamento:

Plataformas de marketing por e-mail (por exemplo, Mailchimp, ActiveCampaign, HubSpot Marketing Hub): Essas plataformas oferecem as principais funcionalidades para criar sequências de e-mails, segmentar listas e automatizar envios

Plataformas de automação de marketing (por exemplo, Pardot, Marketo): Soluções mais abrangentes que oferecem recursos avançados, como pontuação de leads, automação sofisticada do fluxo de trabalho e análises mais profundas

Sistemas de CRM (por exemplo, Salesforce, Zoho CRM): Muitos CRMs têm recursos integrados de marketing por e-mail ou se integram perfeitamente a plataformas dedicadas para garantir que seus esforços de vendas e marketing estejam alinhados

Execute campanhas de gotejamento mais inteligentes com o ClickUp

O nurturing por gotejamento funciona melhor quando tudo nos bastidores funciona bem, incluindo suas mensagens, timing, coordenação da equipe e acompanhamento do desempenho. Mas é provável que você cometa erros ao gerenciar tudo em planilhas ou ferramentas desconexas.

O ClickUp reúne tudo isso em uma única plataforma. Com modelos personalizáveis, gerenciamento integrado de e-mails, automação e painéis em tempo real, o ClickUp facilita o planejamento, o lançamento e a otimização de todas as etapas da sua campanha.

Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e simplifique a maneira como você nutre leads.