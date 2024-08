Análise de requisitos: Principais etapas e técnicas para fazer isso corretamente

Imagine construir uma casa sem ter a menor ideia de seu tamanho e contorno finais. Você não saberia a profundidade dos alicerces, a quantidade de material a ser encomendada e quantos trabalhadores e dias serão necessários para a conclusão. Em outras palavras, sem estar ciente dos requisitos, o projeto de construção de sua casa está fadado ao fracasso antes mesmo de começar. 🏠

O mesmo vale para o desenvolvimento de software - você precisa entender adequadamente o que o produto deve realizar desde o início. Sem isso, você corre o risco de acabar com um software que pode funcionar perfeitamente, mas não da maneira que seus usuários finais e clientes desejam e esperam.

É nesse ponto que uma análise de requisitos entra em ação, ajudando você a identificar, documentar, analisar e priorizar as necessidades e expectativas das partes interessadas de um sistema novo ou reformulado. É uma atividade crucial para descobrir as escopo do projeto mantendo as partes interessadas e os desenvolvedores alinhados e, por fim, melhorando a satisfação do cliente e a qualidade dos resultados.

Então, do que se trata essa análise de requisitos, quem a faz, como e quando? Responderemos a todas essas perguntas e muito mais neste artigo, portanto, fique atento!

O que é análise de requisitos?

Embora praticamente qualquer tipo de projeto possa se beneficiar de uma análise de requisitos (também conhecida como elicitação e análise de requisitos), ela é mais comumente realizada no desenvolvimento de software setor. Faz parte do processo mais amplo de engenharia de software de requisitos, que é usado para entender e analisar minuciosamente os requisitos de qualquer software projeto de desenvolvimento de software .

Seu objetivo é remover qualquer ambiguidade e mal-entendido do processo de desenvolvimento de produtos garantindo que sua equipe e as partes interessadas estejam na mesma página.

As atividades que fazem parte de um processo típico de análise de requisitos incluem:

Identificar as principais partes interessadas: Entre elas estão usuários finais, clientes, consumidores e outras partes interessadas

Entre elas estão usuários finais, clientes, consumidores e outras partes interessadas Coleta de requisitos das partes interessadas : Coleta de informações sobre os recursos, as limitações e os objetivos desejados

: Coleta de informações sobre os recursos, as limitações e os objetivos desejados Documentação : Criação de um registro estruturado dehistórias de usuários,casos de usoe outras especificações do produto

Análise : Avaliação da viabilidade e da consistência dos requisitos coletados e resolução de quaisquer conflitos

: Avaliação da viabilidade e da consistência dos requisitos coletados e resolução de quaisquer conflitos Priorização de requisitos: Ajuda comalocação de recursos e leva a melhorestomada de decisões* Gerenciamento de mudanças**Criação de processos para lidar com mudanças nos requisitos durante o ciclo de vida do desenvolvimento

Quando executar uma análise de requisitos?

A análise de requisitos geralmente é realizada no estágio inicial de um projeto de desenvolvimento antes de passar para fases como design, implementação e teste.

Talvez você também queira realizar uma análise detalhada se o seu produto ou sistema existente passar por grandes mudanças. É uma forma de entender quais novos recursos são necessários e obter a aprovação das partes interessadas para quaisquer modificações que você queira fazer.

Em Gerenciamento ágil de projetos especificamente, a análise de requisitos é um processo comercial contínuo em vez de um trabalho do tipo "faça uma vez e esqueça para sempre". Ela é realizada em intervalos regulares, permitindo Equipes ágeis para modificar os requisitos de acordo com as últimas feedback do cliente e insights.

Quem realiza uma análise de requisitos?

A análise de requisitos é um esforço colaborativo que envolve várias partes interessadas importantes no processo de desenvolvimento de software, mais comumente:

Gerentes de projeto

Proprietários de produtos (em metodologias ágeis)

Clientes

Engenheiros e desenvolvedores de software

Especialistas em controle de qualidade

Outros membros que podem participar da análise, dependendo da complexidade do projeto, incluem especialistas no assunto, analistas de processos de negócios, representantes de órgãos reguladores, arquitetos de software, representantes da equipe de marketing e vendas, etc.

Benefícios da análise de requisitos no processo de desenvolvimento de software

A análise de requisitos pode levar a maiores índices de satisfação do cliente e a membros da equipe eficientes e satisfeitos, dispostos a dar o melhor de si em cada projeto. Alguns dos outros benefícios significativos incluem:

Clareza de visão: Permite uma visão clara e um roteiro para o desenvolvimento e a direção do projeto **Clareza da equipe: ajuda todos os que trabalham no projeto a entender claramente os requisitos do projeto **Gerenciamento de conflitos: auxilia na identificação precoce de requisitos conflitantes para que possam ser gerenciados adequadamente Relevância aprimorada do produto: Ajuda a garantir que osoftware que você desenvolve se alinhe a todos os requisitos e seja capaz de atingir o objetivo pretendido

Desafios comuns de uma análise de requisitos

Como vimos, uma análise de requisitos é parte integrante de qualquer projeto de desenvolvimento bem-sucedido, mas ela vem com sua cota de desafios. Os mais notáveis incluem:

1. Falta de clareza entre as partes interessadas

As partes interessadas geralmente não têm uma ideia clara do que querem do software ou têm dificuldade em expressar seus requisitos de forma coerente e precisa. Essa ambiguidade pode criar mal-entendidos e problemas nos estágios posteriores do desenvolvimento, como desvios de escopo e funcionalidades perdidas.

2. Natureza dinâmica dos requisitos

Os requisitos que você reuniu originalmente podem mudar ou até mesmo se tornar irrelevantes em algum momento devido a mudanças nas condições do mercado ou nas prioridades do usuário final. Portanto, tenha um backup plano de gerenciamento de requisitos e, se você achar que há uma mudança significativa nos requisitos, volte à prancheta e realize novamente a análise de requisitos. 📝

3. Natureza conflitante dos requisitos

Alguns dos requisitos coletados podem estar em desacordo uns com os outros, e você pode escolher apenas um para implementar no produto. Por exemplo, geralmente há uma troca entre a segurança e o desempenho do software - quanto mais verificações de segurança você implementar, mais lento será o programa.

Você deve comunicar claramente esses requisitos conflitantes às partes interessadas para que possa encontrar uma solução de compromisso.

4. Política interna

Os membros da equipe com diferentes conjuntos de habilidades podem querer que os requisitos do projeto sejam definidos de forma a enfatizar mais a função deles. Você deve ser cauteloso com essas tendências e informar as partes interessadas sobre elas para garantir um processo de análise imparcial e sem agenda.

Processo de análise de requisitos: 6 etapas principais

A análise de requisitos é um processo comercial complexo que exige extensa comunicação, documentação e organização meticulosa das informações coletadas de várias partes interessadas.

Embora o processo exato de análise dependa do seu cenário específico, mostraremos as seis etapas que devem ser seguidas para capturar os requisitos do seu software com precisão.

Também veremos como ClickUp -uma ferramenta robusta de gerenciamento de projetos e produtos, pode ajudá-lo a planejar, gerenciar e implementar cada uma dessas etapas. Os recursos da plataforma Suíte de gerenciamento de produtos oferece todos os recursos de que você precisa para simplificar gerenciamento de requisitos .

Etapa 1: identificar as principais partes interessadas

A primeira etapa é identificar todas as partes interessadas envolvidas em seu projeto de desenvolvimento, pois cada uma terá seus próprios requisitos e expectativas. Isso inclui os seus clientes, bem como os clientes e usuários finais do software que você desenvolverá. Lembre-se de que os membros da sua equipe e os gerentes também são partes interessadas com níveis variados de influência e interesse no projeto.

A maneira mais fácil de agrupar essas partes interessadas é usar Quadros brancos ClickUp . Essa tela virtual permite que você visualize e simplifique qualquer ideia ou relacionamento com desenhos, formas, notas adesivas e cores.

Se você estiver procurando uma ajuda para essa etapa, use a ferramenta Whiteboard-based Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp . Ele permite que você agrupe as partes interessadas em quatro categorias, de acordo com o poder e o interesse delas no projeto.

Mapeie as comunicações das partes interessadas em uma matriz no ClickUp

Etapa 2: coletar e documentar os requisitos das partes interessadas

Depois de identificar e agrupar as partes interessadas, você pode iniciar o processo de coleta dos requisitos delas.

Você deve começar com reuniões e entrevistas individuais, seguidas de teleconferências com grupos de partes interessadas com base nas categorias que você especificou na primeira etapa. O objetivo é identificar possíveis sobreposições e conflitos nos requisitos comerciais de diferentes grupos de partes interessadas.

Se quiser agilizar o processo de coleta e poupar-se de entrevistas intermináveis, use ClickUp Forms para equipes de engenharia de software . Esse recurso permite que você criar formulários personalizados para coletar feedback das partes interessadas e dos grupos de usuários, obtendo informações preciosas sobre como eles querem que o software funcione e tenha a aparência desejada.

O ClickUp Forms otimiza ainda mais o seu processo de análise de requisitos, convertendo automaticamente as respostas dos formulários em tarefas para a sua equipe de desenvolvimento.

Além disso, você pode tornar o processo de admissão muito mais fácil com a ajuda da lógica condicional. Os formulários serão alterados automaticamente de acordo com as respostas do usuário, resultando em respostas mais relevantes e informações mais valiosas sobre os requisitos.

Lógica condicional no exemplo de feedback de produto do ClickUp Forms

Dica de bônus: Se precisar de uma maneira fácil de capturar histórias de usuários, mas não quiser se preocupar em criar formulários, você pode usar o Modelo de história de usuário do ClickUp . Use-o para converter histórias de usuários em tarefas menores, que podem ser facilmente organizadas, priorizadas e monitoradas até a conclusão.

Use o modelo de história de usuário do ClickUp para descrever as expectativas e os requisitos de seus usuários e encontrar uma maneira de atendê-los

Depois de coletar os requisitos das partes interessadas, você precisará de uma maneira de organizar todas as informações em um local de fácil acesso e pesquisa. Felizmente, o ClickUp também tem uma ferramenta perfeita para isso Documentos do ClickUp . É o editor de texto e o sistema de gerenciamento de documentos da plataforma, ideal para criar um repositório dos requisitos de suas partes interessadas e adicioná-lo a qualquer parte do seu ClickUp Workspace.

Você pode colaborar nos documentos com sua equipe em tempo real com opções como marcação, comentários, coedição e conversão de texto diretamente em tarefas para otimizar os fluxos de trabalho. Compartilhe rapidamente os documentos com diferentes grupos de acionistas por meio de links compartilháveis e configurações de permissões para acesso de equipe, convidados e público.

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe

Etapa 3: agrupar os requisitos

Depois de saber o que as partes interessadas querem e esperam do produto, é hora de agrupar os requisitos com base em sua natureza. Em geral, você encontrará dois tipos de requisitos:

Requisitos operacionais: Também conhecidos como requisitos de negócios, eles representam as operações necessárias que o software deve ser capaz de realizar de acordo com as expectativas das partes interessadasestratégia de operações e objetivos. Pense nos requisitos de negócios como o escopo da funcionalidade que você precisa desenvolver em seu software Requisitos de software: Eles se referem a várias funções que o produto deve ter para atender aos requisitos operacionais. Esses requisitos podem ser divididos em dois subgrupos para melhor compreensão:

Requisitos funcionais: Essas são as funções que devem estar presentes no software que você entrega ao cliente. Os exemplos incluem a funcionalidade de login do usuário, a funcionalidade de backup de dados, o painel de administração e os perfis de usuário

Essas são as funções que devem estar presentes no software que você entrega ao cliente. Os exemplos incluem a funcionalidade de login do usuário, a funcionalidade de backup de dados, o painel de administração e os perfis de usuário Requisitos não funcionais: Não são funções reais, mas ainda assim são uma parte importante do software. Exemplos de requisitos não funcionais incluem desempenho, escalabilidade e segurança

Etapa 4: priorizar os requisitos

O orçamento e os recursos são quase sempre limitados, e cada projeto deve ser concluído dentro dessas restrições. É por isso que a priorização dos requisitos é essencial - ela o ajuda a decidir o que deve ser feito o mais rápido possível e o que pode ser colocado em espera.

Veja a seguir como você deve priorizar e gerenciar os requisitos de cada grupo de participantes:

Etapa 5: analisar e modelar os requisitos

A próxima etapa é avaliar todos os requisitos que você reuniu, anotou e organizou até agora e criar alguns conceitos de software em torno deles. As tarefas realizadas nessa fase incluem:

Identificação de todos os objetos de dados acessíveis externamente

Visualização do fluxo de dados

Definição de funções com base em objetos e fluxos de dados

Determinação do valor de cada fluxo e objeto de dados

Conceitualização completa das operações de software

Definição da interface do sistema

Identificação de limitações e restrições técnicas

Etapa 6: redigir o documento de especificações

Por fim, é hora de colocar todos os seus requisitos finalizados em um documento e fazer com que ele seja assinado por todas as partes interessadas relevantes. Esse documento é geralmente chamado de especificação de requisitos de software (SRS) ou documento de requisitos do produto .

Dica bônus: Quando os requisitos de software forem finalizados, você poderá usar o Modelo de requisitos do produto ClickUp para organizá-los de forma organizada, juntamente com níveis de prioridade e status. O status pode ser usado para rastrear se um recurso foi testado quanto à viabilidade e aos conflitos. Ao mesmo tempo, o nível de prioridade pode indicar a importância de um recurso ou requisito.

O modelo de requisitos de produto do ClickUp facilita o acompanhamento do quê e do porquê de cada decisão de desenvolvimento tomada por sua equipe durante a criação de um novo produto ou recurso

Melhores técnicas e ferramentas de análise de requisitos

A análise de requisitos é mais do que apenas entrevistar e documentar - você deve criar modelos gráficos detalhados para visualizar a funcionalidade do produto. Esses modelos ajudam os arquitetos de software e as equipes de design a ter clareza sobre como as diferentes funções do software interagirão entre si.

Vamos explorar agora os modelos mais conhecidos abordagens de visualização e técnicas de análise de requisitos e mostram como implementá-las para criar modelos excepcionais de requisitos de software.

1. Análise de lacunas

Em poucas palavras, a análise de lacunas analisa a fenda entre os recursos atuais e desejados de uma empresa. No contexto da análise de requisitos, a análise de lacunas é conduzida para identificar e preencher as lacunas de desempenho entre o estado atual e o estado desejado (necessário) do software.

O ClickUp fornece a você dezenas de modelos de análise de lacunas que você pode usar para entender melhor e atingir os requisitos do seu produto. Alguns deles incluem:

Você pode usar qualquer um desses modelos de análise de lacunas para organizar as informações sobre o estado atual e desejado do seu programa de software em um quadro branco digital. Quando tudo estiver organizado, você poderá usar desenhos e notas adesivas para determinar, de forma colaborativa, as deficiências no desempenho do seu produto e encontrar maneiras de superá-las.

O modelo de análise de lacunas do produto do ClickUp ajuda você a entender os pontos fracos do seu produto e a criar estratégias de aprimoramento

2. Fluxogramas

Os fluxogramas são comumente usados para visualizar processos comerciais e você pode empregá-los na análise de requisitos para capturar como as diferentes funções do seu software irão interagir. Eles incluem várias formas, como retângulos, quadrados e ovais, conectados com setas e linhas para ilustrar um processo.

Você pode começar a criar fluxogramas rapidamente com Mapas mentais do ClickUp . Esse recurso permite arrastar e soltar nós em uma tela digital e fazer conexões entre eles para mapear as funções e os objetos de dados. Depois de criados, os Mind Maps podem ser facilmente compartilhados com as partes interessadas ou anexados aos documentos que contêm os requisitos do produto.

Salve rapidamente um mapa mental como um modelo de fluxograma no ClickUp

Além dos Mind Maps, você pode usar dezenas de modelos do ClickUp para criar seus fluxogramas e diagramas de fluxo de dados sem esforço. Nossos favoritos são:

3. Gráficos de Gantt

Os gráficos de Gantt são usados para visualizar os cronogramas e as relações entre várias atividades em seu projeto portfólio de projetos oferecendo uma visão panorâmica do progresso geral. Como uma das melhores técnicas de análise de requisitos, os gráficos de Gantt apresentam uma imagem do tempo esperado e da ordem de desenvolvimento de cada requisito, ajudando a definir um cronograma dinâmico para todo o processo. Gráficos de Gantt do ClickUp permitem visualizar e organizar todos os aspectos do processo de análise de requisitos, desde o rastreamento de dependências de tarefas e linhas do tempo até o gerenciamento de prioridades - tudo em tempo real. Você pode facilmente programar e atribuir tarefas, lidar com prazos, identificar gargalos e acompanhar o progresso geral do processo de análise de requisitos.

Colabore com sua equipe para acompanhar o fluxo de trabalho do projeto e gerenciar prioridades com o ClickUp Gantt Charts

Domine seu jogo de análise de requisitos com o ClickUp

A análise de requisitos é um processo comercial exigente, mas fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Ela exige muita comunicação aberta, colaboração eficaz e organização meticulosa para coletar e conciliar as necessidades e expectativas comerciais de várias partes interessadas.

Felizmente, o ClickUp pode ajudá-lo a simplificar sua jornada de análise de requisitos. Com seu conjunto abrangente de recursos de colaboração, documentação e fluxograma, além de modelos prontos, o ClickUp é sua passagem para uma navegação tranquila em desenvolvimento de produtos . Experimente o ClickUp e veja como ele melhora o processo de análise de requisitos e o planejamento de projetos. Para começar, é grátis!