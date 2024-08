10 melhores alternativas ao Microsoft Loop que fazem a colaboração parecer fácil

O Microsoft Loop é como uma cafeteria próxima. ☕

Basta aparecer com todos os seus amigos e vocês poderão trabalhar juntos enquanto tomam uma bebida bem cafeinada. Embora o Microsoft Loop não ofereça bebidas e alimentos, ele ajuda você a colaborar virtualmente com seus colegas!

Usando uma interface de usuário simples, a plataforma ajuda estudantes e empresas a colaborar no mesmo projeto simultaneamente. Mas essa não é a única solução disponível no mercado! É importante ser criterioso e experimentar outras ferramentas - da mesma forma que você experimentaria várias cafeterias antes de encontrar o seu lugar preferido!

Para fazer o processo de tomada de decisão mais fácil para você, reunimos uma lista das 10 principais alternativas ao Microsoft Loop que redefiniram a logística de colaboração em equipe!

O que é o Microsoft Loop?

Via: Loop da Microsoft O Microsoft Loop é uma plataforma que facilita colaboração em tempo real e compartilhamento de informações com várias pessoas sob o mesmo teto.

Criada para evitar o malabarismo entre outros aplicativos da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint Presentation, essa ferramenta o ajuda a criar espaços de trabalho para idealizar, comentar e trabalhar juntos no mesmo projeto

Na verdade, você também pode simplificar a ideação com seu AI Copilot. Basta digitar uma pergunta e o assistente de IA o ajudará com respostas que dão um pequeno impulso ao seu dia de trabalho.

Além disso, a barra de pesquisa da plataforma permite que você encontre modelos com base em palavras-chave específicas, como esboço de campanha de marketing . Além disso, você pode trabalhar facilmente em vários projetos com suas ferramentas de gerenciamento de projetos e produtividade.

Em geral, o Microsoft Loop serve como um espaço de trabalho colaborativo (pense no Notion), mas seu conjunto de recursos não é para todos. Alguns usuários descobrir que ele tem recursos semelhantes aos dos concorrentes existentes e acreditam que ele não oferece nada muito exclusivo que possa levá-los a fazer a troca.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Microsoft Loop?

Considere esses recursos como referência ao escolher sua alternativa ao Microsoft Loop:

Modelos de projeto: Procure uma alternativa ao Microsoft Loop que ofereça assistência fácil ao projeto por meio de modelos de alta qualidade para vários casos de uso Colaboração on-line: Uma das maiores funcionalidades do Microsoft Loop é a configuração dos usuários com uma plataforma de colaboração para comunicação simplificada e em tempo real. É natural esperar que sua alternativa ofereça recursos para cocriação, como tópicos de comentários,quadros brancos digitaise marcação de usuários Suporte a IA**Você não pode ter uma ferramenta de colaboração sem IA nos dias de hoje! Encontre uma alternativa que ofereça suporte de IA para tarefas como escrever e fazer brainstorming de ideias Compatibilidade: É bom ter uma ferramenta que funcione em todos os dispositivos e não fique restrita apenas ao Windows ou ao MacOS (por exemplo, Microsoft Teams ou Google Docs) Integrações: Nunca é uma má ideia optar por uma ferramenta que se integre a outros aplicativos e minimize as interrupções para gerenciar projetos Gerenciamento de documentos: Procure uma solução que o ajude a editar e gerenciar todos os documentos dos seus projetos em um só lugar, facilitando o acompanhamento!

10 melhores alternativas ao Microsoft Loop para aumentar a colaboração da equipe

Com base nos recursos mencionados acima, elaboramos uma lista de 10 alternativas ao Microsoft Loop que você pode usar imediatamente. Veja os recursos, os prós e os contras de cada opção para fazer a melhor escolha! ❤️

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Não se pode falar em colaboração moderna sem o ClickUp! Criado para equipes em ritmo acelerado que dependem de trabalho em equipe em tempo real, o ClickUp fornece todos os recursos para ferramentas de colaboração para gerenciamento de projetos em um só lugar! ⭐

Começar é tão fácil quanto navegar na Internet! Basta clicar no avatar de seu espaço de trabalho e escolher + Novo espaço de trabalho. Os espaços de trabalho estão na parte superior da seção Hierarquia do projeto ClickUp e, a partir desse ponto, você pode dividi-los em Spaces, Folders, Lists e outros.

Precisa de uma solução simplificada para editar, armazenar e gerenciar documentos? Se sim, então ClickUp Docs é seu melhor amigo! Você pode criar documentos com páginas aninhadas e tags rastreáveis e editá-los com seus colaboradores simultaneamente.

De fato, com o Detecção de Colaboração ClickUp Live com o ClickUp, os usuários podem ver quando outros membros estão digitando e editando juntos, para que não haja duplicação de esforços!

Usando o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes

Já mencionamos a opção de usar IA do ClickUp para facilitar a redação e a edição de textos? O assistente de IA nativo da plataforma vem com mais de 100 prompts específicos de função para concluir tarefas como:

Escrever um documento - como umlinha do tempo do projeto ou um resumo de conteúdo - do zero

Otimização de documentos existentes quanto à gramática e ao tom

Resumir conteúdo extenso

Tradução de documentos (com suporte para mais de 10 idiomas)

Colaborar com equipes remotas e distribuídas é muito fácil, graças ao Visualização do ClickUp Chat que permite compartilhar internamente atualizações, solicitações, links e feedbacks atuais.

As equipes com vários departamentos vão adorar o Modelo de projeto multifuncional ClickUp para gerenciar dependências de tarefas o processo de trabalho é muito mais rápido, o progresso e a comunicação sem atritos!

Digamos que você queira fazer um brainstorming com a sua equipe. Basta iniciar Quadros brancos ClickUp em seu espaço de trabalho, convide pessoas e coloque sua inteligência coletiva para trabalhar. A tela vem equipada com um recurso de arrastar e soltar para ajudar sua equipe a adicionar contexto às discussões com tarefas, arquivos, documentos e outros componentes!

melhores recursos do #### ClickUp

Plataforma abrangente de colaboração e gerenciamento de conhecimento

Quadro branco e documentos fáceis de usar que agilizam os processos da equipe

Gerencie e rastrear todos os projetos em um só lugar * Redação e edição assistidas por IA

mais de 15 visualizações para gerenciar tarefas e cargas de trabalho

Visualização holística do Chat que permite o compartilhamento de links e incorporações

mais de 1.000 modelos para gerenciamento de projetos

Disponibilidade em várias plataformas

mais de 1.000 integrações para minimizar a troca de contexto

Comprovação eCriador de formulários ferramentas para feedback contínuo e solicitações internas

Alternância com um clique entre espaços de trabalho no ClickUp 3.0

Limitações do ClickUp

A ampla variedade de recursos cria uma curva de aprendizado para novos usuários, mas otutoriais e guias abundantes facilitam a transição

Poderia usar mais opções de formatação nos gráficos de Gantt

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Confluência

Via: Confluência O Confluence é uma ferramenta popular baseada na Web que permite compartilhamento de conhecimento e colaboração. Crie páginas dinâmicas na plataforma e ofereça à sua equipe um local para criar e colaborar em qualquer projeto.

Sua página de atividades permite que você fique de olho em todos os projetos atuais e acompanhe o progresso deles. Aqui, você pode até marcar outros membros e enviar-lhes alertas sobre sugestões!

Usando as configurações de permissão, os administradores podem restringir o acesso dos usuários a conteúdos específicos. Outro benefício que você vai adorar é a ampla variedade de modelos aqui. Com uma biblioteca de 70+ modelos em mais de 10 categorias, você pode começar com planejamento de projetos e atividades de documentação instantaneamente!

Melhores recursos do Confluence

Permite colaboração em tempo real

Integra-se com aplicativos como Lucidchart, Microsoft Teams e Google Docs ou Sheets

Espaços e páginas ilimitados

Árvore de conteúdo estruturado para gerenciar projetos ou centros de conhecimento

mais de 70 modelos

Limitações do Confluence

Os modelos podem demorar um pouco para carregar

Novos usuários podem ter dificuldades para configurar as permissões

Preços do Confluence

**Gratuito

Padrão: $600/ano

$600/ano Premium: US$ 1.150/ano

US$ 1.150/ano Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Confluence ratings and reviews

G2: 4.1/ 5 (mais de 3.690 avaliações)

4.1/ 5 (mais de 3.690 avaliações) Capterra: 4.4/ 5 (3.180+ avaliações)

3. Basecamp

Via: Basecamp O Basecamp permite que as pessoas configurem um espaço de trabalho virtual e organizem apresentações e projetos em grupo com facilidade. Cada espaço é composto por várias ferramentas que podem ajudar as equipes a colaborar de várias maneiras, como compartilhamento de listas de tarefas agendas, arquivos e lembretes de reuniões .

O Basecamp oferece uma visão abrangente de todas as reuniões, documentos e listas de verificação em um único painel. Na página principal do projeto, você pode encontrar atualizações sobre atividades recentes juntamente com os nomes dos membros que fizeram essas alterações.

Se você estiver procurando por ferramentas de melhoria contínua você vai adorar os quadros Kanban do Basecamp. Eles são ideais para estabelecer fluxos de trabalho orientados para processos que exigem otimização constante .

Melhores recursos do Basecamp

Visualização única para bate-papo, documentos eQuadros Kanban* Capacidade de adicionar ou remover ferramentas em espaços de trabalho

Feed de atividades recentes

Listagem de horários e organização de reuniões

Limitações do Basecamp

A falta de integrações pode ser uma desvantagem para algumas equipes

Pode ser melhor com a priorização de tarefas

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Ilimitado: $299/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2: 4,1/ 5 (mais de 5.250 avaliações)

4,1/ 5 (mais de 5.250 avaliações) Capterra: 4,4/ 5 (mais de 14.330 avaliações)

4. Asana

Via: Asana Procurando algo que o ajude a lidar com projetos pessoais e de equipes de negócios com confiança? A Asana está ao seu lado! A principal funcionalidade dessa ferramenta é ajudar as empresas a visualizar o progresso de cada projeto e avaliar qualquer riscos potenciais no início.

Para um fluxo de trabalho mais suave e rápido, os gerentes podem usar as configurações para receber avisos de quando uma tarefa está concluída e precisa de seu sinal verde. Eles também têm a opção de criar linhas do tempo, marcos e quadros e verificar se cada departamento está realizando o trabalho no prazo.

Por ser uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, ela permite rastrear projetos em tempo real e ficar atento a atrasos. Um de seus recursos de suporte interessantes é a capacidade de criar relatórios para tarefas mensais incompletas de cada departamento!

Melhores recursos da Asana

Visualize o progresso de cada projeto com marcos, linhas do tempo e quadros

Solicita a aprovação do fluxo de trabalho ao gerenciar tarefas

Acompanhamento fácil de projetos e páginas interativas

Relatórios mensais sobre atrasos nas tarefas

Integração com mais de 200 ferramentas

Limitações da Asana

A interface pode sobrecarregar os novos usuários

A falta de armazenamento em nuvem pode diminuir a experiência do usuário

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Iniciante: $10,99/mês

$10,99/mês Avançado: US$ 24,99/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,3/ 5 (9.520+ avaliações)

4,3/ 5 (9.520+ avaliações) Capterra: 4,4/ 5 (12.270+ avaliações)

5. Figma

Via: Figma Com o Figma, as equipes de design podem executar suas ideias criativas usando recursos e ferramentas avançados. Aprimore seu trabalho em equipe usando este software de colaboração visual que permite criar, compartilhar e testar designs para o site da sua empresa com visibilidade de toda a equipe.

A plataforma foi criada para tornar o processo de design o easier-Figma hospeda a coedição em tempo real juntamente com um Modo de Observação para ajudá-lo a visualizar as telas dos designers e fornecer feedback. Os usuários podem oferecer sugestões de melhoria dentro do próprio design/protótipo.

Usando controles de permissão, os administradores dão aos usuários a autoridade para deixar comentários, editar e visualizar. Para quem procura opções de controle de versão, é possível rastrear facilmente todas as alterações feitas por um usuário.

A biblioteca de ativos compartilhados do Figma ajuda a padronizar os componentes em todos os seus projetos de design.

Bônus: Aqui estão alguns Alternativas ao Figma para você dar uma olhada !

Melhores recursos do Figma

Co-edição paraagilizar o fluxo de trabalho de design* Modo de observação para uma colaboração mais forte

Configurações de permissão

Exibir histórico de edição

Biblioteca de ativos compartilhada

Loops de feedback contínuos em designs ou protótipos

Limitações do Figma

O tempo de carregamento pode ser lento, ocasionalmente

O suporte limitado a formatos de arquivo pode fazer com que as equipes tenham dificuldades para importar/exportar

Preços do Figma

Starter: Gratuito

Gratuito Figma Professional: US$ 12/mês

US$ 12/mês Figma organization: $45/mês

$45/mês Enterprise: $75/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Figma

G2: 4,7/ 5 (980+ avaliações)

4,7/ 5 (980+ avaliações) Capterra: 4,8/ 5 (mais de 680 avaliações)

6. Reunir conteúdo

Via: Reunir conteúdo O GatherContent resolve um problema comum que muitas equipes de negócios enfrentam: a estruturação de conteúdo. Ele ajuda você a deixar de ter dezenas de canais e arquivos de documentos para ter uma ferramenta simples em que todos na sua empresa podem visualizar todos os projetos atuais.

Usando um editor WYSIWYG (What You See Is What You Get), os usuários podem trabalhar facilmente nos documentos em tempo real. O GatherContent também oferece vários modelos que podem reduzir o tempo gasto na criação de todos os tipos de documentos de projeto.

É possível alocar a tarefa certa para a equipe apropriada usando fluxos de trabalho automatizados . Além disso, a plataforma oferece uma trilha de auditoria das alterações feitas no conteúdo, essencialmente o que foi alterado, por quem e quando.

Recomendamos aproveitar o recurso calendário de conteúdo para uma melhor organização das tarefas na mesma página.

Melhores recursos do GatherContent

Oferece suporte à edição em tempo real

Fluxos de trabalho automatizados e personalizados

Editor WYSIWYG

Vários modelos de conteúdo

Trilha de auditoria das alterações

Limitações do GatherContent

Não há muitos recursos para aprimorar o conteúdo escrito

Pode não oferecer níveis mais altos de personalização para modelos da Web

Preços do GatherContent

Solicite uma demonstração para obter uma cotação

Avaliações e resenhas do GatherContent

G2: 4,3/ 5 (mais de 75 avaliações)

4,3/ 5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4,2/ 5 (mais de 15 avaliações)

7. Quip

Via: Citações O Quip é uma plataforma on-line compatível com dispositivos móveis e com a Web que se concentra principalmente na colaboração entre equipes de vendas. Ela permite que as equipes criem, modifiquem e editar documentos e planilhas como um grupo. A visibilidade centralizada permite que os vendedores colaborem em processos como:

Planejamento de contas

Planos de fechamento mútuo

Notas de qualificação

A forma como a colaboração se desenvolve é bastante simples. Para cada documento ou planilha que você cria, o Quip adiciona um bate-papo de equipe. O resultado? Você e sua equipe podem ter discussões específicas e atingir suas metas de comunicação mais rápido do que ir e vir em salas de bate-papo gerais tradicionais!

Todos os seus dados são armazenados na nuvem (gerenciada pelo Salesforce) e são totalmente criptografados. Você tem a liberdade de alterar os controles de acesso dos usuários.

melhores recursos do #### Quip

Concentra-se em colaborações da equipe de vendas

Chats específicos para cada documento e planilha criados

Dados armazenados de forma segura na nuvem

Controles administrativos práticos

Limitações do Quip

O aplicativo móvel pode apresentar erros durante o fechamento automático

Às vezes, os usuários podem não conseguir visualizar o histórico de edição de um documento

Preços do Quip

Inicial : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Quip plus : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Quip Advanced: uS$ 100/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Quip

G2 : 4.0/5 (mais de 1.090 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 1.090 avaliações) Capterra: 4.4/ 5 (mais de 190 avaliações)

8. Creately

Via: Com criatividade O Creately foi projetado para ser um hub central para gerenciamento de pessoas e processos. 🌷

Com o Creately, as equipes podem desfrutar de processos síncronos e colaboração assíncrona . Graças a recursos fáceis de monitorar, como rastreamento de mouse ao vivo, visualizações de alterações sincronizadas e tópicos de discussão de comentários, sua equipe pode fazer as coisas mais rapidamente do que nunca.

Como uma empresa digital software de quadro branco o Creately permite que os usuários levem a criatividade para o próximo nível. Além disso, ele fornece a você um bom número de modelos para estruturar dados visuais e diagramas. Eles apresentam um editor de arrastar e soltar com formas predefinidas e personalizadas que podem ser usadas para criar o diagrama desejado com eficiência.

Os administradores podem decidir a quantidade de dados que cada usuário do espaço de trabalho pode acessar.

Melhores recursos do Creately

Quadro branco digital com espaço ilimitado

Modelos para diagramação

Integra-se a aplicativos como Microsoft Office e Google Workspace

Recurso de arrastar e soltar

Controle de acesso aos dados do administrador

Limitações do Creately

Seus planos de negócios podem ser mais caros em comparação com outras alternativas

As integrações limitadas com espaços de trabalho limitam a funcionalidade

Preços do Creately

Pessoal : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Equipe : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Empresarial: uS$ 89/mês (taxa fixa)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Creately

G2 : 4.4/ 5 (mais de 1.070 avaliações)

: 4.4/ 5 (mais de 1.070 avaliações) Capterra: 4.4/ 5 (160+ avaliações)

9. Quadro de conceitos

Via: Painel conceitual O Conceptboard é outro software de espaço de trabalho digital com foco em designs e protótipos. Ele permite que as equipes façam brainstorming de ideias, colaborem em projetos e testem protótipos. Graças aos quadros brancos infinitos com ponteiros ao vivo, você pode ver facilmente qual pessoa está fazendo uma edição específica!

Os líderes de equipe podem tornar a colaboração da equipe transparente organizando quadros brancos, concedendo e revogando o acesso de usuários e gerenciando versões anteriores.

Os usuários podem usar notas adesivas e comentários para deixar sugestões para os designers. Desde que tenha uma conexão com a Internet, você pode usar essa ferramenta em vários dispositivos e relaxar, pois todos os dados nos quadros brancos são salvos automaticamente.

Para cada espaço de quadro branco que você compartilha, é fornecido um link protegido por senha. O upload ou o download é fácil graças à capacidade do Conceptboard de importar e exportar vários formatos de arquivo.

Melhores recursos do Conceptboard

Tela de quadro branco ilimitada

Indicadores em tempo real

Sistema de segurança robusto

Suporte a vários tipos de arquivos

Limitações do Conceptboard

Um tutorial de integração ajudaria os usuários a dominar os recursos

Pode ficar para trás em termos de recursos da nova era em comparação com outras ferramentas

Preços do Conceptboard

Gratuito

Premium : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business: $9,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Conceptboard

G2 : 4.6/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 40 avaliações)

10. Noção

Via: Noção O Notion dispensa apresentações! Como uma plataforma colaborativa, ele ajuda as equipes a a visualizar vários projetos de uma só vez. Criado para ajudar a organizar projetos, wikis e documentos, o Notion faz um excelente trabalho, ajudando os gerentes a obter uma visão abrangente das tarefas com Gráficos de Gantt e quadros Kanban .

As equipes podem facilmente colaborar em tempo real no mesmo documento ou wiki usando movimentos rápidos de arrastar e soltar. As pessoas que são marcadas em comentários recebem notificações por e-mail para ficarem alertas. As tarefas podem ser divididas em cartões nos bancos de dados, onde os membros podem usar o comando "/" para adicionar qualquer tabela, lista, alternância, título ou chamada.

Um dos recursos mais notáveis do Notion é seu AI add-on. Ele organiza seus bancos de dados e documentos em informações claras e acionáveis com as quais você pode interagir em um formato de perguntas e respostas!

Melhores recursos do Notion

Visualização de projetos por meio de quadros Kanban e gráficos de Gantt

Bancos de dados e tabelas fáceis de usar

Edição em tempo real no mesmo documento

Assistente de IA para melhorar a acessibilidade dos dados de trabalho

Limitações do Notion

A curva de aprendizado inicial pode ser íngreme para novos usuários

O preço do assistente de IA pode ser relativamente alto (em comparação com alternativas como o ClickUp AI)

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados O Notion AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 8 por usuário

*Todos os preços listados se referem ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

Fortaleça sua equipe com o ClickUp: A melhor alternativa ao Microsoft Loop!

Todas as alternativas mencionadas acima são ótimas para uma variedade de equipes, como desenvolvedores ágeis, designers, escritores ou até mesmo gerentes.

Mas se você ainda estiver em dúvida, experimente dar seu tempo ao ClickUp! Como uma plataforma de uso gratuito, ela vem com um conjunto de recursos exclusivos criados para remover obstáculos à colaboração, garantindo que sua equipe esteja sempre informada, bem conectada e pronta para enfrentar qualquer desafio! ✌️