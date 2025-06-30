Como usar o Slack para gerenciamento de projetos

Como gerente de projetos, você provavelmente já se deparou com uma variedade de ferramentas complexas, cada uma oferecendo mais recursos do que você realmente precisa.

A verdade é que você não precisa gastar uma fortuna em uma ferramenta sofisticada de gerenciamento de projetos com recursos que nunca vai usar. Ferramentas básicas, incluindo ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos, muitas vezes podem atender às necessidades da sua empresa.

Por exemplo, se você já usa o Slack para a comunicação da equipe, também pode contar com ele para o gerenciamento de projetos. É isso mesmo. A mesma plataforma que você usa para check-ins diários e GIFs também pode ajudar a manter seus projetos organizados e dentro do prazo.

Este blog vai mostrar como aproveitar o Slack para gerenciamento de projetos. Além disso, vamos te contar como ir ainda mais longe!

Usando o Slack para gerenciamento de projetos: um guia rápido

O Slack é um aplicativo de mensagens corporativas que, embora não seja uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, pode simplificar bastante suas tarefas de gerenciamento de projetos.

Veja como você pode usar o Slack para gerenciamento de projetos:

1. Gerencie tarefas com canais dedicados a projetos

O Slack é um software dinâmico de gerenciamento de tarefas que permite criar canais de comunicação separados para diferentes projetos. Cada projeto pode ter seu próprio canal, onde os membros da equipe podem compartilhar e armazenar arquivos, comunicar tarefas importantes e atualizar status.

Essa configuração garante que todas as informações relacionadas ao projeto sejam mantidas em um único lugar, facilitando para os membros da equipe encontrarem e colaborarem em tarefas específicas.

Veja como ativar esses canais do Slack específicos para projetos usando o menu de atalhos:

via Slack

Abra o Slack: Acesse seu espaço de trabalho

Crie um canal: Clique no ícone de mais ao lado de “Canais” na sua barra lateral

Nomeie seu canal: Dê a ele um nome específico para o projeto, para que fique claro para que ele serve Dê a ele um nome específico para o projeto, para que fique claro para que ele serve

Convide membros da equipe: Adicione todos os envolvidos no projeto para manter toda a comunicação em um só lugar. Essa configuração ajuda a manter todas as discussões, arquivos e atualizações organizados, assim como você manteria as ferramentas arrumadas em uma caixa de ferramentas

📮 Por que algumas equipes estão repensando o uso do Slack O ClickUp entrevistou mais de 4.000 profissionais e identificou um problema comum: quando o chat fica separado do trabalho, o alinhamento é prejudicado. Veja como o ClickUp Chat oferece uma abordagem mais integrada. Comece a usar o ClickUp Chat Crie tarefas rastreáveis a partir de qualquer conversa e trabalhe diretamente no chat sem precisar alternar entre ferramentas.

2. Defina status pessoais de projeto para maior transparência

O Slack permite que os usuários definam status pessoais para informar os membros da equipe sobre sua disponibilidade.

via Slack

Embora o Slack não ofereça status específicos de projeto, atualizar seu status pessoal ajuda a manter toda a equipe informada sobre quem está trabalhando em quê. Dessa forma, todos ficam cientes das funções e do progresso uns dos outros.

Veja como você pode fazer isso:

Abra o Slack e clique na sua foto de perfil no canto superior direito

Selecione “Definir um status” no menu suspenso

Escolha um status predefinido ou insira um status personalizado, como “Trabalhando na Tarefa X”

Adicione um emoji para representar seu status visualmente

Opcionalmente, defina um prazo de validade para o seu status

Clique em “Salvar” para atualizar seu status e manter sua equipe informada sobre sua disponibilidade atual

3. Colabore em tempo real por meio de canais e chamadas

via Slack

Como aplicativo de comunicação, o Slack mantém as conversas da equipe fluidas e organizadas.

Os membros da equipe podem facilmente compartilhar arquivos, realizar reuniões rápidas, fazer videochamadas e colaborar por meio do sistema de publicações nativo do Slack. Essa interação em tempo real mantém todos alinhados, promovendo uma comunicação eficiente e uma tomada de decisão rápida.

4. Use a funcionalidade de pesquisa do Slack para encontrar informações

O recurso de pesquisa do Slack ajuda você a localizar rapidamente mensagens e arquivos usando modificadores e comandos com barra. Isso é especialmente útil para recuperar informações específicas de conversas anteriores, garantindo que detalhes importantes nunca se percam.

Ao pesquisar todas as mensagens e arquivos, os membros da equipe podem encontrar com eficiência as informações de que precisam, otimizando o fluxo de trabalho e mantendo os projetos em dia.

via Slack

Veja como fazer buscas de forma eficaz:

Abra o Slack e clique na barra de pesquisa na parte superior

Use o modificador “de:” para encontrar mensagens de uma pessoa específica

Use o modificador “in:” para pesquisar dentro de um canal específico

Combine modificadores como “antes:” e “depois:” para filtrar os resultados por data

Digite palavras-chave ou frases relevantes relacionadas às informações que você está procurando

Pressione Enter para ver os resultados da pesquisa e localizar rapidamente as mensagens ou arquivos de que você precisa

5. Automatize lembretes para manter os prazos sob controle

O Slack permite definir lembretes automáticos para reuniões, prazos e tarefas importantes, garantindo que nada passe despercebido. Esse recurso ajuda a manter todos alinhados e cientes das responsabilidades futuras.

Usando os lembretes do Slack, você pode manter um fluxo de trabalho tranquilo e garantir que sua equipe permaneça alinhada com seus prazos e tarefas.

via Slack

Veja como você pode automatizar lembretes na sua conta do Slack:

Abra o Slack : acesse seu espaço de trabalho

Defina um lembrete : Digite /remind na caixa de mensagem

Adicione detalhes : especifique a quem você está lembrando, a tarefa e o horário

Confirmar: Pressione Enter, e o Slack agendará o lembrete

O Slack permite que você conecte suas ferramentas favoritas — como ClickUp, Zoom, Google Drive ou outras — para receber atualizações, gerenciar tarefas e concluir ações dentro do seu centro de comunicação. Essa integração economiza tempo e mantém seus fluxos de trabalho fluidos e centralizados.

Veja como integrar suas ferramentas ao Slack:

Encontre o Diretório de Aplicativos do Slack no seu espaço de trabalho

Digite o nome da ferramenta que você usa, como Asana ou Trello

Selecione a ferramenta e clique em “Adicionar ao Slack” para integrar

Siga as instruções para vincular sua conta de gerenciamento de projetos ao Slack. Essa integração coloca suas ferramentas exatamente onde você conversa, facilitando o gerenciamento de tudo sem sair do Slack

7. Fixe mensagens e arquivos importantes para acesso rápido

Você pode manter informações cruciais ao seu alcance fixando mensagens e arquivos essenciais nos seus canais do Slack.

A fixação garante que documentos e notas importantes fiquem facilmente acessíveis a todos no canal, para que ninguém precise vasculhar inúmeras mensagens para encontrar o que precisa. Esse recurso aumenta a eficiência e ajuda sua equipe a consultar rapidamente materiais importantes.

Veja o que você precisa fazer para fixar mensagens e arquivos:

Encontre a mensagem ou o arquivo: Localize o item no seu canal do Slack

Fixar: Clique nos três pontos ao lado da mensagem ou do arquivo

Selecione “fixar no canal”: essa ação fixará o item no canal

Acesse os itens fixados: Clique no ícone de fixação na parte superior do canal para ver todos os itens fixados

Não tem certeza se o Slack atenderá às suas necessidades de gerenciamento de projetos? Explore algumas alternativas ao Slack para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades.

🎯Leia também: Como agendar mensagens no Slack

Limitações do uso do Slack para gerenciamento de projetos

O Slack é uma ferramenta de comunicação eficaz com recursos básicos de gerenciamento de tarefas, mas suas limitações o tornam inadequado para atender às necessidades abrangentes de gerenciamento de projetos.

Aqui estão algumas áreas em que o Slack pode deixar a desejar:

Carece de recursos avançados de gerenciamento de projetos: O Slack não oferece suporte nativo a funcionalidades essenciais de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, dependências de tarefas e gerenciamento de recursos. Esses recursos são essenciais para o planejamento e acompanhamento detalhados de projetos, especialmente em projetos complexos

Design não especializado em gerenciamento de projetos: O Slack foi projetado principalmente para comunicação, não para gerenciamento de projetos. Você não pode atribuir tarefas ou acompanhá-las, gerenciar prazos e gerar relatórios sobre o andamento do projeto. Sem esses recursos, as equipes podem ficar confusas e, potencialmente, perder prazos importantes

Relatórios e análises limitados : o Slack não oferece recursos abrangentes de relatórios ou análises para gerenciamento de projetos, o que dificulta a geração de relatórios detalhados ou o acompanhamento de métricas de desempenho ao longo do tempo. Isso pode ser uma desvantagem significativa para gerentes de projeto que precisam fornecer às partes interessadas informações completas sobre o projeto

Sem controle de tempo integrado: O Slack não possui recursos integrados de controle de tempo, que são essenciais para monitorar o tempo gasto em tarefas ou projetos específicos. As equipes muitas vezes precisam recorrer a integrações de terceiros, que podem não se encaixar perfeitamente no fluxo de trabalho do Slack

Gerenciamento fragmentado de arquivos: O Slack permite o compartilhamento de arquivos, mas não oferece um sistema abrangente de gerenciamento de arquivos. Os arquivos podem ficar espalhados por várias mensagens e canais, dificultando a localização de documentos específicos sem um esforço de pesquisa robusto, mesmo com a IA do Slack em ação

Falta de visualização das tarefas : Recursos visuais são essenciais para que as equipes compreendam rapidamente o andamento das tarefas e o status do fluxo de trabalho. O Slack não inclui ferramentas visuais como quadros Kanban ou painéis de projeto

Configuração mínima de prioridades: A plataforma carece de opções avançadas para definir prioridades de tarefas dentro do contexto de um projeto. Essa limitação pode dificultar o gerenciamento de tarefas com base na urgência e na importância

Você pode superar essas limitações (e muito mais) com o ClickUp, uma alternativa poderosa. Ele oferece uma variedade de recursos avançados de gerenciamento de projetos que abordam especificamente as lacunas encontradas no Slack. Desenvolvido desde o início como uma ferramenta dedicada ao gerenciamento de projetos, o ClickUp garante um acompanhamento e gerenciamento preciso e eficiente dos projetos.

Leia também: Ferramentas de colaboração para gerenciamento de projetos em equipes

Como o ClickUp melhora tudo

Ao contrário do Slack, que se concentra principalmente na comunicação, o ClickUp foi desenvolvido especificamente como um aplicativo de gerenciamento de projetos. Isso torna o ClickUp uma excelente opção para equipes que buscam otimizar suas operações de projeto.

Com suas amplas opções de personalização, o ClickUp se adapta a diversos fluxos de trabalho, seja para gerenciar projetos de uma equipe pequena ou coordenar projetos corporativos de grande porte.

O ClickUp integra gerenciamento de tarefas, documentação, colaboração, controle de tempo e relatórios em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de alternar entre várias ferramentas. Ao contrário do Slack, ele oferece recursos abrangentes de gerenciamento de projetos.

Veja a seguir como o ClickUp resolve algumas limitações comuns do Slack no gerenciamento de projetos:

1. Recursos avançados de colaboração

O ClickUp é a ferramenta de comunicação e colaboração no ambiente de trabalho mais eficaz para aumentar a produtividade e a comunicação da equipe em uma única plataforma.

Do chat em tempo real aos quadros brancos dinâmicos, o ClickUp facilita a colaboração integrada entre equipes, garantindo que todos os aspectos do projeto sejam abordados, do início ao fim. Seu ambiente integrado atende a diversas necessidades de colaboração, seja para compartilhar atualizações rápidas com clientes ou para debater ideias sobre projetos complexos.

Crie tarefas e atribua-as a um membro específico da equipe com o ClickUp Assign Comments

Aqui estão alguns dos principais recursos:

2. Gerenciamento inteligente de projetos

O ClickUp agiliza todas as fases dos seus projetos com um conjunto robusto de ferramentas projetadas para aumentar a eficiência e a transparência.

A plataforma permite que as equipes planejem, executem e acompanhem projetos com precisão, integrando tarefas, cronogramas e colaboração em um único espaço unificado.

Com recursos como gráficos de Gantt, status personalizados e controle de tempo, o ClickUp garante que as etapas do projeto sejam cumpridas, os recursos sejam gerenciados de forma eficaz e os membros da equipe permaneçam alinhados em relação às metas e prazos.

Aqui estão alguns recursos de destaque:

Estabeleça relações entre duas tarefas usando a Visualização de Gantt do ClickUp

Personalize painéis com widgets para monitorar as taxas de conclusão de tarefas e a alocação de tempo, obtendo uma visão aprimorada do projeto com os Painéis do ClickUp

Gerencie cronogramas e cargas de trabalho da equipe de forma eficaz com o recurso nativo de controle de tempo do ClickUp

Configure a automação para lidar com tarefas rotineiras, como enviar lembretes de prazos, atualizar o status das tarefas ou até mesmo reatribuir tarefas com base em alterações no projeto usando o ClickUp Automation

Crie modelos de IA em segundos usando o ClickUp Brain

Aproveite as vantagens de um hub central de informações, automatizando fluxos de trabalho e oferecendo respostas instantâneas a dúvidas relacionadas ao trabalho usando o ClickUp Brain , o assistente de IA. Isso pode aumentar significativamente a produtividade e a capacidade de tomada de decisão da sua equipe

3. Comunicação interna simplificada

O ClickUp garante uma comunicação clara e eficaz para que todos os membros da equipe permaneçam informados e alinhados. Isso reduz a chance de falhas de comunicação e melhora a coordenação geral do projeto.

Converse com sua equipe e compartilhe recursos valiosos usando o ClickUp Chat View

Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais o ClickUp apoia a comunicação da equipe:

Mantenha todas as partes interessadas informadas por meio de comentários nas tarefas, adicionando-as como observadoras, menções @ e atribuindo tarefas como comentários

Encontre e compartilhe rapidamente arquivos importantes, tarefas e muito mais de qualquer lugar no ClickUp e em aplicativos conectados com a experiência de Pesquisa Conectada

Escreva e-mails sem erros e outras comunicações internas no seu tom e estilo preferidos com o ClickUp Brain

Participe de conversas em tempo real para aumentar a clareza e a continuidade usando o ClickUp Chat View

Grave e compartilhe capturas de tela usando o ClickUp Clips para transmitir ideias visualmente e esclarecer pontos complexos

Baixe este modelo Defina objetivos de comunicação claros usando o modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação do ClickUp

O modelo de estratégia de comunicação interna e plano de ação do ClickUp ajuda a melhorar a clareza e o alinhamento em toda a sua organização. Ele conecta diferentes níveis hierárquicos e departamentos, garantindo o alinhamento entre a diretoria e os funcionários.

Este modelo de plano de comunicação é valioso para definir objetivos de comunicação claros, otimizar estratégias e avaliar sua eficácia, criando, em última instância, uma força de trabalho mais informada e engajada.

Veja como isso ajuda:

Identifique metas e objetivos de comunicação para alinhar os esforços da equipe

Desenvolva planos de ação mensuráveis para acompanhar o progresso e os resultados

Organize e visualize tarefas e o andamento em um único local central

Garanta o alinhamento estratégico com a visão e as metas operacionais da empresa

Crie um ambiente aberto para feedback a fim de melhorar as práticas de comunicação

Mudando do Slack para o ClickUp

Mudar do Slack para o ClickUp é mais fácil do que você imagina. A integração do ClickUp com o Slack garante que tarefas, documentos, metas e chats permaneçam interconectados, facilitando a transição para equipes familiarizadas com o ambiente de comunicação do Slack.

Veja como fazer a transição de forma tranquila:

Insira seu e-mail profissional: Comece registrando-se com seu e-mail profissional na plataforma do ClickUp para acessar sua ampla gama de ferramentas de produtividade

Integre o Slack com o ClickUp: Conecte sua conta do Slack ao ClickUp para manter canais de comunicação fluidos. Essa integração permite que você gerencie tarefas e colabore diretamente do Slack

Crie tarefas diretamente no Slack: use o comando /ClickUp new em qualquer canal do Slack para criar rapidamente novas tarefas sem sair do Slack

Expanda tarefas no Slack : habilite links de tarefas postados no Slack para exibir automaticamente detalhes completos, fornecendo contexto e acesso direto às ações da tarefa, aumentando a clareza do fluxo de trabalho

Gerencie tarefas com eficiência: use as ações do menu suspenso no Slack para ajustar prazos, prioridades, status e muito mais, gerenciando diretamente suas tarefas do ClickUp nos canais do Slack

Converta mensagens do Slack em tarefas e comentários do ClickUp : Otimize a criação de tarefas transformando mensagens do Slack em tarefas ou comentários no ClickUp, selecionando a opção “mais ações” em qualquer mensagem

Configure notificações: Configure o ClickUp para enviar notificações em tempo real aos seus canais do Slack sobre atualizações, como novas tarefas, comentários e alterações de status

Gerenciando projetos e processos com o ClickUp

O ClickUp reúne todas as ferramentas essenciais em um único lugar, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento dos processos do projeto.

A solução de gerenciamento de projetos do ClickUp conecta todos os elementos do seu projeto — tarefas, documentos, conversas e painéis — em uma única plataforma fácil de usar, ajudando as equipes a trabalharem de forma mais rápida e inteligente.

Com mais de 1.000 modelos e inúmeros recursos que aumentam a eficiência, o ClickUp simplifica o acompanhamento de tarefas, a geração de relatórios e a colaboração em equipe, facilitando o planejamento, a execução e o monitoramento eficaz dos projetos.

Baixe este modelo Atribua, gerencie, visualize e acompanhe os recursos do seu projeto usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda você a enfrentar os desafios do planejamento de projetos de forma eficaz com sua estrutura bem organizada. Projetado para gerenciar o trabalho em várias fases do projeto, este modelo oferece uma abordagem estruturada por meio de espaços e pastas específicos.

Mesmo que você seja novo em gerenciamento de projetos, este recurso simplifica tarefas complexas para que você possa:

Tenha uma visão geral clara dos recursos do seu projeto para gerenciá-los com eficácia

Use várias visualizações de fluxo de trabalho para atribuir, gerenciar e priorizar tarefas com eficiência

Colabore de forma integrada com sua equipe e mantenha as partes interessadas informadas sem complicações

Dê um tempo ao seu Slack com o ClickUp para gerenciamento de projetos

O Slack é um aplicativo de comunicação em equipe que facilita a colaboração em tempo real, tornando-se útil para manter todos conectados e informados.

No entanto, se você deseja acompanhar prazos, lidar com fluxos de trabalho complexos, criar bases de conhecimento e coordenar vários projetos, precisa de ferramentas de gerenciamento de projetos. Os recursos atuais do Slack não podem ajudá-lo com isso.

O ClickUp preenche essas lacunas oferecendo uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos que se integra perfeitamente ao Slack. Ele fornece ferramentas avançadas para gerenciar tarefas, acompanhar o andamento dos projetos e melhorar a comunicação da equipe, tudo dentro de um sistema unificado.

Seja para otimizar fluxos de trabalho, facilitar a colaboração ou gerenciar projetos com mais eficácia, o ClickUp oferece as ferramentas e a flexibilidade que as equipes modernas precisam.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para um fluxo de trabalho mais organizado, produtivo e colaborativo. Inscreva-se agora!