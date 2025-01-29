os 10 melhores aplicativos de mensagens empresariais em 2025

Manter contato com seus colegas e clientes pode ser complicado às vezes, especialmente com mais pessoas trabalhando remotamente. Felizmente, há um número cada vez maior de aplicativos de mensagens empresariais projetados para ajudá-lo a manter contato, acompanhar projetos e colaborar, não importa onde você esteja.

Analisaremos 10 dos aplicativos de mensagens para equipes mais proeminentes disponíveis e explicaremos por que eles podem ser adequados para sua empresa.

O que é um aplicativo de mensagens empresariais

Um aplicativo de mensagens empresariais permite o envio instantâneo de mensagens de texto em um ambiente de negócios. Ele oferece aos funcionários uma maneira rápida e conveniente de se comunicarem com leads, clientes e outros funcionários.

Elas oferecem muitos dos mesmos benefícios das plataformas de mensagens instantâneas padrão, como comunicação em tempo real, alertas, notificações e confirmações de leitura.

Além da funcionalidade de mensagens instantâneas, os aplicativos de mensagens empresariais geralmente oferecem uma variedade de outros recursos que facilitam uma melhor colaboração e ajudam a otimizar os fluxos de trabalho.

Benefícios de um aplicativo de mensagens empresariais

1. Aumenta a produtividade dos funcionários

Os aplicativos de mensagens oferecem uma maneira simplificada para os funcionários interagirem entre si e com os clientes. A maioria dos funcionários acredita que as plataformas de chat no trabalho os tornam mais produtivos.

As plataformas de chat de trabalho tornam você mais ou menos produtivo via Nulab

Não há necessidade de agendar chamadas para quando ambas as partes estiverem disponíveis com um aplicativo de mensagens comerciais. Basta enviar a mensagem e todas as informações importantes nela contidas estarão prontas e à disposição quando a outra pessoa estiver livre para acessá-las.

Isso é conhecido como comunicação assíncrona e significa que ambas as partes ficam livres para realizar outras tarefas importantes enquanto isso, aumentando sua produtividade.

2. Garanta mensagens seguras

Muitos aplicativos de mensagens empresariais são protegidos com criptografia de ponta a ponta e outros recursos de segurança de nível empresarial. Isso garante que todas as mensagens ou anexos enviados por meio deles sejam seguros e só possam ser acessados pelos destinatários pretendidos.

3. Reduz o custo da comunicação

Muitos aplicativos de mensagens empresariais oferecem um método de comunicação econômico, proporcionando uma alternativa mais barata aos planos de chamadas internacionais.

O que torna um aplicativo de mensagens empresariais bom?

A escolha do aplicativo de mensagens instantâneas deve depender em grande parte das necessidades da sua empresa, mas há vários fatores que você deve levar em consideração:

Interface intuitiva

Isso garante facilidade de implantação em toda a organização e aumenta a probabilidade de ser adotado por suas equipes. Uma ferramenta muito complexa pode acabar sendo mais um obstáculo do que uma ajuda quando se trata de comunicação.

Mensagens seguras

É fundamental que o aplicativo de mensagens para equipes que você escolher seja capaz de manter as mensagens seguras e confidenciais. O custo das violações de dados pode ser extremamente alto para muitas empresas, especialmente quando o trabalho remoto é um fator.

Se você compartilha informações confidenciais, como dados de clientes ou estratégias de marketing, por meio do aplicativo de mensagens da sua equipe, utilizar uma solução com recursos de segurança robustos ajudará a evitar vazamentos de dados e manterá a conformidade com as regulamentações de proteção de dados. Um aplicativo de mensagens seguro pode ajudar a manter essas informações confidenciais.

Um novo aplicativo de mensagens empresariais pode ajudar a aproximar seus funcionários e a colaborar de forma mais eficaz, mas somente se ele se integrar bem às ferramentas que eles já utilizam. Caso contrário, você poderá perder mais tempo e dinheiro tentando sincronizar tudo.

Também vale a pena procurar soluções que funcionem em uma variedade de dispositivos e sistemas operacionais. Dessa forma, seus funcionários, clientes e leads podem permanecer conectados, independentemente de estarem usando iOS, Android, Mac ou PC.

Os 10 melhores aplicativos de mensagens empresariais

Reunimos uma lista com as 10 melhores ferramentas de comunicação assíncrona para você avaliar.

Ideal para gerenciamento de projetos, colaboração em equipe e mensagens instantâneas

Monitore atualizações de projetos, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu espaço de trabalho ClickUp.

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e produtividade que oferece uma plataforma totalmente personalizável para dar suporte a qualquer tipo de equipe e empresa em todos os setores, além de centenas de recursos avançados, incluindo recursos de colaboração, para otimizar todo o seu trabalho e comunicação em um só lugar.

Este aplicativo oferece suporte à colaboração em tempo real e assíncrona e facilita a comunicação com qualquer pessoa a qualquer momento — funcionários híbridos e remotos, clientes, equipes externas e muito mais. Tenha acesso a um recurso integrado de mensagens instantâneas, a visualização de bate-papo, para trocar mensagens instantaneamente em um bate-papo em grupo ou diretamente com uma pessoa, e se comunicar dentro das tarefas por meio de comentários e atribuir comentários a um membro da equipe, clientes e muito mais.

Colabore com qualquer pessoa em tempo real. Compartilhe atualizações rapidamente, vincule recursos e consolide a comunicação da equipe em um só lugar com a visualização do chat.

Se você está procurando uma maneira mais eficiente de lidar com seus e-mails, o ClickUp oferece um recurso de e-mail no ClickUp que permite enviar e receber e-mails sem sair da plataforma.

Com esse recurso, você pode integrar facilmente seus aplicativos de e-mail mais usados, como Gmail, Outlook ou Front, e começar a responder e-mails diretamente nas suas tarefas do ClickUp. Isso significa que você não precisará mais alternar entre diferentes aplicativos ou perder o controle de e-mails importantes. 📧

Envie e receba e-mails dentro do ClickUp para otimizar o gerenciamento de e-mails.

Além dos recursos de mensagens instantâneas e gerenciamento de e-mails, o ClickUp também oferece um recurso de gravação de tela para ajudar a manter a comunicação interna o mais clara e integrada possível. O Clip by ClickUp permite criar e enviar mensagens de vídeo dentro do ClickUp para garantir que sua mensagem seja clara e concisa — um recurso extremamente valioso ao explicar tópicos e instruções complexos e útil para aqueles que aprendem melhor visualmente.

E se você deseja aumentar sua produtividade na hora de escrever, o ClickUp AI é o recurso ideal para você. Seja qual for sua função ou cargo, o ClickUp AI pode transformar a maneira como você trabalha. Suas ferramentas baseadas em pesquisas garantem conteúdo de alta qualidade usando prompts personalizados para funções específicas. Use o ClickUp AI para tarefas diárias, como gerar e-mails instantaneamente, blogs e muito mais.

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido e aperfeiçoar seus textos, respostas por e-mail e muito mais.

O melhor de tudo é que o ClickUp obteve com sucesso a certificação ISO 27001:2013, os mais altos padrões de segurança para dados de clientes em software, o que significa que suas conversas, trabalhos e informações importantes estão protegidos no mais alto nível.

Esses recursos essenciais para comunicação e colaboração, juntamente com centenas de recursos personalizáveis, fazem do ClickUp um dos melhores aplicativos de mensagens empresariais disponíveis atualmente.

Melhores recursos

Plataforma totalmente personalizável : personalize cada parte do ClickUp para atender às necessidades da sua equipe e da sua empresa.

Mais de 15 visualizações personalizadas : escolha entre mais de 15 maneiras de visualizar seu trabalho, incluindo a visualização de bate-papo.

Visualização de chat : envie mensagens instantâneas para sua equipe e mantenha as conversas ao lado do seu trabalho.

E-mail no ClickUp: gerencie todas as suas comunicações por e-mail em um só lugar, sem a necessidade de programas e softwares extras. Envie notícias da empresa, atribuições, tarefas, informações e mensagens importantes no ClickUp sem precisar mudar de aba.

Quadros brancos : crie recursos visuais para reuniões virtuais e mapeie projetos e ideias para comunicar planos às suas equipes.

Observadores : quando alguém é designado como observador, recebe automaticamente notificações quando são feitas atualizações em uma tarefa, eliminando a necessidade de acompanhamento manual.

Comentários e menções atribuídos : crie itens de ação dentro de uma tarefa e atribua-os a outras pessoas ou até mesmo a você mesmo, e use o recurso de menções para chamar a atenção delas para itens dentro de tarefas ou na visualização do chat.

Privacidade, permissões e convidados: convide membros externos para o seu espaço de trabalho e tenha controle total sobre o que eles podem ver e acessar.

Recursos de integração : conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de trabalho para consolidar seus aplicativos e reunir todo o seu trabalho em um só lugar.

Aplicativo móvel: acesse seu trabalho e suas conversas a qualquer hora e em qualquer lugar com o aplicativo móvel ClickUp.

Limitações

Alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme devido ao número de recursos disponíveis. O ClickUp oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vários recursos para ajudar a mitigar esse problema.

Preços

Gratuito para sempre: plano gratuito com diversos recursos

Ilimitado: US$ 7 por usuário/mês

Negócios: US$ 12 por usuário/mês

Empresas: entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,7 de 5 (mais de 6.500 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Dialpad

Ideal para comunicação empresarial e solução de experiência do cliente

via Dialpad

O Dialpad é uma solução de comunicações unificadas que oferece tudo, desde recursos de mensagens empresariais até software de call center, tudo projetado para reunir suas comunicações em uma plataforma fácil de usar.

O Dialpad oferece chamadas de voz e vídeo, bate-papo em grupo e comunicação interna/externa com integração de IA. Ele também se integra a softwares de RH, como o Rippling, e softwares de atendimento ao cliente. Você pode usá-lo para mensagens comerciais com recursos como SMS, MMS e mensagens em grupo. Além disso, os canais podem ser organizados por equipe, projeto ou tópico, e você pode publicar atualizações de status para informar seus colegas de equipe sobre sua disponibilidade.

O Dialpad é facilmente acessível em vários dispositivos. Publique atualizações de status para informar aos seus colegas de equipe se você estiver indisponível e pode facilmente alternar para o uso do Dialpad em outro dispositivo quando estiver fora do escritório.

Melhores recursos

Compartilhe arquivos: envie diversos tipos de arquivos através do recurso de chat do Dialpad, incluindo fotos, vídeos e arquivos. Assim, se você quiser compartilhar um arquivo com a transcrição de uma mensagem de voz, transcrita automaticamente pelo Dialpd Ai, poderá fazê-lo de forma rápida e fácil.

Um aplicativo, vários dispositivos: o Dialpad reúne todas as suas comunicações em um só lugar, para que você não precise alternar constantemente entre aplicativos. E o melhor é que você pode acessar esse lugar de praticamente qualquer lugar. Estão disponíveis aplicativos para Android e iOS, além de aplicativos para Mac e PC e acesso baseado em navegador.

IA integrada: a IA do Dialpad ajuda você a simplificar os fluxos de trabalho e a IA do Dialpad ajuda você a simplificar os fluxos de trabalho e economizar tempo em todos os canais de comunicação. O CSAT preditivo ajuda a aumentar a satisfação do cliente em sua central de atendimento, e o treinamento ao vivo ajuda você a tirar o máximo proveito de sua equipe de vendas antes, durante e depois das chamadas.

Suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana: tenha acesso a suporte para ajudar na integração ou em qualquer problema que possa surgir. Isso é extremamente útil quando sua equipe está distribuída pelo mundo todo. Você sabe que sempre há alguém disponível para ajudar.

Análise em tempo real: oferece aos gerentes e administradores a capacidade de analisar o volume de chamadas, o uso e a adoção, independentemente de onde trabalhem no mundo.

Limitações

Como o Dialpad tem muitos recursos para usar, a curva de aprendizado pode ser bastante íngreme. Uma central de ajuda abrangente e suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão disponíveis para assistência

Preços

Padrão: US$ 15 por usuário/mês

Pro: US$ 25 por usuário/mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,4 de 5 (mais de 1.500 avaliações)

Capterra: 4,3 de 5 (mais de 450 avaliações)

3. Slack

Ideal para mensagens instantâneas com equipes internas e externas

via Slack

O Slack oferece uma plataforma para reunir equipes. Construído em torno de canais e espaços organizados para discutir projetos e compartilhar recursos, o Slack tem como objetivo oferecer flexibilidade para trabalhar quando e como você quiser, tornando-o um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais usados e populares atualmente.

Melhores recursos

Integrações: O Slack oferece integrações de terceiros com várias ferramentas de produtividade comumente utilizadas, o que significa que você pode fazer mais em um só lugar. Plataformas como Google Drive, Outlook Calendar e ClickUp são todas compatíveis. Também são oferecidas integrações com outros aplicativos, como O Slack oferece integrações de terceiros com várias ferramentas de produtividade comumente utilizadas, o que significa que você pode fazer mais em um só lugar. Plataformas como Google Drive, Outlook Calendar e ClickUp são todas compatíveis. Também são oferecidas integrações com outros aplicativos, como softwares de marketing por e-mail , como o Mailchimp

Canais: os canais facilitam a organização de vários projetos, mantendo todos atualizados com o progresso e em sincronia, aumentando a produtividade

Huddles: Os membros da equipe podem facilmente passar de mensagens para chamadas. Não há perda de produtividade e eles podem até compartilhar telas para aumentar ainda mais a colaboração

Segurança: O Slack oferece proteção de dados de nível empresarial para que você tenha a certeza de que apenas pessoas e dispositivos aprovados podem acessar suas comunicações. Você também pode ficar tranquilo, pois está em total conformidade com as regulamentações de proteção de dados

Canvases: Melhora a colaboração e oferece um espaço dedicado para organizar e compartilhar informações, desde listas de tarefas até resumos de projetos

Limitações

Alguns usuários observaram que os planos do Slack são bastante caros, especialmente em comparação com outras plataformas com um número semelhante de recursos

Preços

Gratuito: $0

Pro: US$ 7,25 por usuário/mês

Business+: US$ 12,50 por usuário/mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,5 de 5 (mais de 31.000 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 22.000 avaliações)

4. Microsoft Teams

Ideal para colaboração em equipe

via Microsoft Teams

O Microsoft Teams é um aplicativo completo projetado para ajudá-lo a se conectar com outras pessoas online. Além da funcionalidade de mensagens instantâneas, ele também oferece recursos de videochamada, a capacidade de compartilhar arquivos de todo o kit de ferramentas do Microsoft Office e um criador de comunidades que reúne pessoas com interesses semelhantes para colaborar.

Melhores recursos

Comunique-se em qualquer lugar: O Microsoft Teams oferece uma variedade de aplicativos móveis que permitem que você fique em contato, não importa onde esteja. Você pode receber notificações de mensagens instantâneas no seu celular e responder com notas de voz se não tiver tempo para digitar

Agendamento de envio: agende mensagens para serem enviadas em uma data futura, para que você possa respeitar o horário de trabalho dos funcionários remotos, mesmo que eles estejam em outro fuso horário. As mensagens podem ser editadas a qualquer momento antes de serem enviadas. Esses são recursos que faltam em muitas alternativas ao Microsoft Teams

Integrações: sincroniza com uma ampla variedade de ferramentas diferentes. Isso significa que você pode otimizar seus fluxos de trabalho e transferir dados de outros aplicativos.

Tradução instantânea: facilita a comunicação com colegas de trabalho e clientes internacionais. Com o recurso de tradução, você pode traduzir uma mensagem para mais de 100 idiomas diferentes

Acesso externo: convide pessoas de fora da sua organização do Teams para participar de um bate-papo. Isso melhora a colaboração e ajuda a manter todas as suas comunicações em um só lugar

Limitações

Alguns usuários observaram que o Microsoft Teams pode apresentar bugs e ser pouco confiável, com conexões instáveis durante videochamadas e links que desaparecem nas conversas

Preços

Essentials : US$ 4 por usuário/mês

Business Basic : US$ 6 por usuário/mês

Business Standard: US$ 12,50 por usuário/mês

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,3 de 5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4,5 de 5 (mais de 9.000 avaliações)

5. Chanty

Ideal para mensagens em grupo e tecnologia de vídeo integrada

via Chanty

O Chanty é uma opção econômica quando se trata de aplicativos de mensagens para equipes, com um plano gratuito que promete mensagens ilimitadas e seguras para sempre. Ele também é uma ferramenta de colaboração em equipe, oferecendo chamadas de vídeo, gerenciamento de tarefas, quadros kanban e compartilhamento de arquivos.

Melhores recursos

Gerenciamento de tarefas: Qualquer mensagem pode ser transformada em uma tarefa, ajudando a otimizar os fluxos de trabalho quando se trata de gerenciamento de tarefas, e todos os membros da equipe podem ser mantidos atualizados sobre o andamento dos projetos

Compartilhamento fácil de código: compartilhe rapidamente blocos de código para manter os projetos funcionando perfeitamente. Esse é um recurso ideal para desenvolvedores de software que desejam trocar trechos de código rapidamente

Mensagens de voz: mantenha a comunicação mesmo quando não estiver em sua mesa, enviando mensagens de áudio de alta qualidade para toda a sua equipe

Visualização do quadro Kanban: otimize os fluxos de trabalho com a flexibilidade de alternar para uma visualização do quadro Kanban para gerenciar tarefas a partir de um único local

Custo-benefício: O plano gratuito do Chanty oferece a até 10 membros da equipe conversas ilimitadas, mensagens de voz e chamadas de áudio individuais. O plano repleto de recursos que oferece chamadas em grupo e compartilhamento de tela custa apenas US$ 3

Limitações

Algumas avaliações relataram problemas de conectividade

Preços

Gratuito: $0

Negócios: US$ 3 por usuário/mês

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,5 de 5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 30 avaliações)

6. Zoho Cliq

Ideal para comunicação e colaboração organizadas em equipe

via Zoho Cliq

O Zoho Cliq é uma ferramenta de comunicação em equipe que ajuda você a organizar conversas, conectar-se a ferramentas existentes e automatizar tarefas rotineiras. Ele simplifica a colaboração remota em equipe com recursos como check-ins e visibilidade de disponibilidade, por exemplo, quando alguém está em uma reunião. Você pode criar atalhos e bots personalizados para economizar tempo para sua equipe.

Melhores recursos

Conversas pesquisáveis: pesquise facilmente textos ou arquivos que foram compartilhados em suas conversas, para que você possa sempre consultar qualquer informação importante quando precisar

Agenda de trabalho: tarefas diárias, calendários e horários são facilmente visualizáveis, para que você possa estar sempre a par dos seus próximos prazos. É possível definir lembretes para eventos e projetos futuros, diretamente a partir das suas conversas

Bots personalizáveis: você pode criar seus próprios bots para automatizar seus fluxos de trabalho, conectar-se às suas ferramentas existentes e atuar como um assistente virtual

Segurança de alto nível: com criptografia de dados, privacidade de dados para integrações e um recurso de bate-papo secreto, você sabe que os dados da sua empresa estão seguros

Quadro branco: facilita a colaboração com os membros da equipe dentro da janela de bate-papo. O quadro concluído pode então ser compartilhado no bate-papo como uma imagem

Limitações

Alguns críticos observaram uma falta de integrações de terceiros em comparação com seus concorrentes. Por exemplo, há integrações limitadas com soluções de acesso remoto, como o VNC Connect (veja este resumo do Team Viewer vs VNC para ter uma ideia melhor do que as soluções de acesso remoto podem oferecer)

Preços

Gratuito: $0

Ilimitado: US$ 1 por usuário/mês

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,4 de 5 (mais de 140 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (mais de 70 avaliações)

7. Google Chat

Ideal para bate-papos por texto, videoconferências e compartilhamento de arquivos

via Google Chat

O Google Chat é uma ferramenta de comunicação em equipe dentro do Google Workspace. Possui recursos de mensagens diretas e em grupo, acessíveis pelo Gmail ou por um aplicativo independente. A pesquisa está integrada para facilitar o acesso a conversas anteriores, e a plataforma possui medidas de segurança robustas para criptografia de dados e privacidade.

Melhores recursos

Espaços: Os espaços oferecem áreas dedicadas para as equipes participarem de discussões, compartilharem conhecimento, colaborarem em projetos e criarem comunidades

Parte do Google Workspace: use o Chat e o Spaces para colaborar perfeitamente com membros da equipe e clientes no Google Docs, Slides e Sheets. Também estão disponíveis integrações com outros aplicativos, como softwares de CRM, como o Salesforce.

Ampla seleção de planos à sua escolha: o Google Chat oferece vários níveis diferentes com uma variedade de recursos para que você possa escolher o mais adequado para sua empresa. Ele também é facilmente escalável à medida que sua empresa cresce.

Acesso de convidados: permite que você forneça acesso temporário a convidados para que possa colaborar facilmente com pessoas de fora da sua organização.

Integrações: integre o Google Chat com aplicativos de terceiros e use bots para otimizar seus fluxos de trabalho com automação.

Limitações

Alguns críticos observaram que o Google Chat é um pouco deficiente em recursos quando comparado a produtos semelhantes, como a capacidade de compartilhar telas ou gravar reuniões.

Preços

Business Starter: US$ 6 por usuário/mês

Padrão empresarial: US$ 12 por usuário/mês

Business Plus: US$ 18 por usuário/mês

Empresas: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e classificações dos clientes

Capterra: 4,5 de 5 (mais de 2.100 avaliações)

8. Twist

Melhor para aplicativos de mensagens assíncronas

via Twist

O Twist é um aplicativo de mensagens focado na comunicação assíncrona para equipes distribuídas. Ele combina e-mail, chat e fóruns, sem nenhum dos aspectos negativos, para criar canais estruturados que organizam as informações por tópico. Ele também possui mensagens individuais para formação de equipes e feedback.

Melhores recursos

Tópicos: O Twist facilita eliminar as conversas irrelevantes e ir direto ao que interessa com tópicos dedicados, garantindo que as informações importantes não fiquem perdidas. É fácil colocar os novos funcionários em dia durante a integração, e as caixas de entrada podem ser priorizadas individualmente.

Integrações: plataformas como Asana, Google Drive e Trello são todas compatíveis. Você pode até criar suas próprias automações personalizadas para otimizar ainda mais seus fluxos de trabalho.

Canais facilmente organizados: você pode estruturar canais por tópico, projeto ou cliente para garantir que todas as comunicações sejam claras e acessíveis.

Integração fácil: o Twist oferece threads de fácil acesso para que os novos funcionários possam se atualizar rapidamente sobre conversas e decisões anteriores.

Notificações inteligentes: todas as notificações são reunidas em um único lugar, facilitando para os membros da equipe priorizar tarefas e mensagens.

Limitações

Ao contrário de alguns de seus concorrentes e alternativas ao Trello , a funcionalidade de pesquisa do Twist é um pouco limitada, o que significa que, se você perder o rastro de um tópico importante, pode ser difícil encontrá-lo novamente.

Preços

Teste gratuito: US$ 0 por um mês

Ilimitado: US$ 6 por usuário/mês

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 3,9 de 5 (19 avaliações)

Capterra: 4,3 de 5 (mais de 30 avaliações)

9. Workplace by Facebook

Ideal para mensagens instantâneas individuais e em grupo

via Workplace by Facebook

O Workplace by Meta (anteriormente Facebook) é uma solução de comunicação interna tudo-em-um que oferece funcionalidades como Eventos, Grupos, Sondagens, Inquéritos e Perfis para melhorar o envolvimento dos funcionários e fortalecer a cultura da empresa. Funciona como uma versão empresarial do Facebook, proporcionando uma intranet da empresa com capacidades de comunicação entre equipas.

Melhores recursos

Biblioteca de conhecimento: descubra e acesse informações importantes a partir de qualquer dispositivo com o recurso Biblioteca de conhecimento do Workplace. Permissões flexíveis permitem que você decida quem tem acesso a qual conteúdo, e uma função de pesquisa intuitiva ajuda a localizar rapidamente exatamente o que você está procurando.

Estabeleça conexões: projetado com o celular em mente, o que significa que pode ser facilmente acessado a partir de praticamente todos os dispositivos móveis. As conexões com uma variedade de aplicativos facilitam a conexão sem precisar alternar entre várias janelas diferentes.

Informações sobre o local de trabalho: analise como seus funcionários estão usando o Workspace para descobrir maneiras melhores de conectar sua organização.

Grupos no local de trabalho: comunique-se facilmente com as pessoas certas e faça anúncios para equipes ou regiões específicas. Você pode até mesmo usá-lo para reconhecer um trabalho bem feito, enviando uma postagem de conquista.

Centro de segurança no local de trabalho: compartilhe informações importantes sobre segurança e mantenha-se atualizado sobre segurança durante uma situação de crise.

Limitações

Com tantos recursos no Workplace, alguns usuários têm dificuldade em localizar exatamente o que procuram quando precisam. Isso pode ser especialmente confuso para novos usuários, com alguns solicitando um tutorial mais robusto sobre como usar a plataforma em toda a sua capacidade.

Preços

Plano básico: US$ 4 por usuário/mês

Complementos: Administração e suporte aprimorados por US$ 2 por usuário/mês e Enterprise Live por US$ 2 por usuário/mês.

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,0 de 5 (mais de 1.600 avaliações)

Capterra: 4,4 de 5 (mais de 1.200 avaliações)

10. Zoom Chat

Ideal para videoconferências, bate-papo em equipe, telefone VoIP e webinars

via Zoom Chat

O Team Chat é a função de chat do Zoom One. Talvez mais conhecido por sua funcionalidade de videochamadas, o Zoom na verdade oferece uma série de ferramentas de colaboração e outros recursos projetados para facilitar a vida das empresas, como o Zoom Phone, sua oferta de VoIP e uma das muitas alternativas disponíveis ao Vonage.

Melhores recursos

Fácil de usar: Fácil para as equipes adotarem a tecnologia e começarem a trabalhar rapidamente. Tanto o público interno quanto o externo têm acesso a uma variedade de recursos inteligentes que os ajudarão a colaborar

Seguro: Recursos como criptografia avançada e autenticação multifatorial facilitam a garantia de que toda a sua correspondência seja mantida segura e confidencial

Recursos de pesquisa: Encontre facilmente mensagens, contatos e arquivos através do recurso de pesquisa. Isso economiza tempo ao navegar pelas conversas, pois todas as informações podem ser facilmente acessadas

Controles administrativos avançados: Personalize as configurações de segurança, estilos de comunicação e permissões de acordo com as necessidades específicas da sua empresa

Armazenamento em nuvem: armazene arquivos, documentos e conteúdo dos seus canais de chat para nunca mais se preocupar com a perda de informações importantes

Limitações

Alguns usuários descreveram a interface do Zoom como desajeitada. Outros observaram que seu preço não é tão atraente quanto o de alguns de seus concorrentes e alternativas ao Zoom , tornando-o uma opção potencialmente cara para pequenas e médias empresas

Preços

Básico: Gratuito

Pro: US$ 149 por usuário/ano

Negócios: US$ 199 por usuário/ano

Business Plus: US$ 250 por usuário/ano

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações e classificações dos clientes

G2: 4,5 de 5 (mais de 50.000 avaliações)

Mantenha-se conectado com aplicativos de mensagens empresariais

Os aplicativos de mensagens instantâneas empresariais podem ser uma forma econômica de manter suas equipes em contato, promovendo uma melhor colaboração, produtividade e engajamento. Eles devem ser parte essencial de qualquer estratégia de comunicação moderna no local de trabalho.

Há uma grande variedade de aplicativos disponíveis, cada um com seus próprios diferenciais, desde aplicativos de mensagens instantâneas e compartilhamento de tela até ferramentas de videoconferência, entre outros. Considere suas necessidades e seu orçamento ao escolher entre a variedade de aplicativos disponíveis, cada um com recursos exclusivos, como compartilhamento de tela, videoconferência, canais de bate-papo e integração com aplicativos de terceiros, e pesquise quais deles se integram às suas ferramentas atuais e são fáceis de serem adotados por seus funcionários.

É hora de modernizar suas ferramentas de comunicação — adquira um aplicativo de mensagens moderno para apoiar o crescimento do seu negócio!

