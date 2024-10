Em novembro de 2021, Portugal ganhou as manchetes ao proibir os chefes de entrar em contato com os funcionários após o horário de trabalho. A França tem sua versão dessa lei - o "direito à desconexão" - desde 2016.

Infelizmente, nem todos nós estamos protegidos contra mensagens de trabalho após o expediente. Mas aqui está a boa notícia: se você estiver usando mensagens instantâneas no trabalho com o Slack, você pode definir alguns limites para um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, pausando as notificações.

Você também pode respeitar o tempo de seus colegas programando mensagens para serem enviadas em horários específicos. Seu dia de trabalho pode estar começando, mas seus colegas do outro lado do mundo estão descansando. Ou talvez você seja mais produtivo à noite, enquanto outros já estão dormindo. Talvez você queira programar mensagens recorrentes.

Em todos esses cenários, programar as mensagens do Slack para que cheguem no momento certo garante que você não esteja interferindo nos horários de folga de ninguém.

O Slack é uma das ferramentas de comunicação mais usadas para colaboração em tempo real . Vamos ver como você pode agendar mensagens do Slack e transformar a ferramenta de uma fonte de interrupções constantes em um recurso poderoso para comunicação da equipe .

Como agendar mensagens no Slack

Agendar mensagens no Slack é tão simples quanto digitar uma. Veja como você pode fazer isso:

Etapa 1: Abra sua conversa

Acesse a conversa ou o canal do Slack em que você deseja agendar sua mensagem. Redija sua mensagem como faria normalmente.

via Folga

Etapa 2: acessar a opção de agendamento

Quando sua mensagem estiver pronta, procure a seta suspensa ao lado do ícone do avião de papel ou do botão enviar. Ao clicar nela, você verá a opção de agendar a mensagem para mais tarde.

via Slack

Etapa 3: definir o horário

Depois de selecionar a opção de agendamento, será exibido um menu pop-up com vários intervalos de tempo. Aqui, você pode decidir exatamente quando deseja que sua mensagem seja enviada.

via Slack

Você pode selecionar o horário recomendado (se for conveniente para você) ou escolher "Horário personalizado", que permite especificar um horário diferente para enviar sua mensagem.

Etapa 4: personalizar a data e a hora

Agora, selecione a data e a hora exatas em que a mensagem será enviada. Essa flexibilidade permite planejar a entrega da mensagem de acordo com o seu fluxo de trabalho ou com os fusos horários da equipe.

via Slack

Depois de definir o horário, clique no botão "Agendar mensagem". Parabéns, sua mensagem agora está na fila para mais tarde! E você usou um recurso simples Hack do Slack para aumentar a produtividade.

No entanto, isso não é tudo.

Você sabia que pode editar, reagendar ou cancelar suas mensagens agendadas antes de serem enviadas? Tanto o aplicativo para desktop quanto o dispositivo móvel permitem que você faça isso.

Etapa 5: Visualizar mensagens agendadas

Após o agendamento, você verá um prompt para visualizar suas mensagens agendadas do Slack. Ao clicar nele, você será direcionado para a seção Agendada no Slack.

via Folga Como alternativa, você pode acessar essa seção diretamente do painel rápido do lado esquerdo no seu espaço de trabalho do Slack. Ela só aparecerá quando você tiver uma mensagem na fila.

via Slack

Etapa 6: editando sua mensagem

Se quiser fazer alterações, basta passar o mouse sobre a mensagem agendada e clicar no ícone de lápis à direita, que representa a edição. Isso permite que você modifique o conteúdo no campo da mensagem antes que ela seja enviada.

via Slack

Etapa 7: ajustar o horário agendado

Se precisar alterar o horário da sua mensagem, clique no ícone do relógio ao lado do ícone de edição. Isso permitirá que você modifique a data e a hora, garantindo que sua mensagem chegue exatamente quando você quiser.

via Folga

Etapa 8: Cancelar ou excluir a mensagem agendada

Não está mais se sentindo confiante com a mensagem ou o momento? Não se preocupe!

Você pode cancelar ou excluir a mensagem agendada clicando nas opções apropriadas. Isso lhe dá controle total sobre suas gerenciamento de projetos no Slack .

via Folga

Etapa 9: Assista à transmissão ao vivo

Por fim, quando chegar o horário programado, sua mensagem aparecerá automaticamente no canal designado como qualquer outra mensagem normal do Slack. É realmente simples assim. Você também pode programar mensagens recorrentes dessa forma.

No entanto, lembre-se de que não é possível enviar mensagens agendadas para responder a um tópico ou conversa em andamento.

Uso de bots do Slack para automatizar a comunicação

Embora o recurso nativo de envio agendado do Slack seja uma forma de automatizar a comunicação, você também pode contar com os Slack Bots para fazer o mesmo.

Um bot do Slack é um programa ou ferramenta de automação que interage com os usuários em um espaço de trabalho do Slack.

Os bots podem ser programados para enviar uma mensagem do Slack em horários específicos, assim como o recurso de agendamento nativo, mas normalmente são usados para tarefas mais complexas, como gerenciar fluxos de trabalho, responder a entradas do usuário ou integrar-se a outras ferramentas e plataformas - como ClickUp, GitHub, GoogleDocs e outras - para fornecer atualizações contínuas sobre o trabalho que está sendo feito fora do Slack.

Aqui estão algumas das maneiras mais comuns de usar os Slack Bots para agendar mensagens, lembretes e atualizações:

Mensagens automatizadas de boas-vindas para novas contratações : Um bot do Slack pode apresentar os novos contratados aos canais relevantes e fornecer a eles recursos essenciais de integração

: Um bot do Slack pode apresentar os novos contratados aos canais relevantes e fornecer a eles recursos essenciais de integração Avisos diários de stand-up : Um bot pode lembrar automaticamente os membros da equipe de enviar suas atualizações de stand-up em um horário específico todos os dias

: Um bot pode lembrar automaticamente os membros da equipe de enviar suas atualizações de stand-up em um horário específico todos os dias Atualizações e resumos de tarefas : Um bot pode publicar automaticamente atualizações de status de tarefas, garantindo que os membros da equipe estejam alinhados sobre quem está trabalhando em quê e em que ponto está cada tarefa

: Um bot pode publicar automaticamente atualizações de status de tarefas, garantindo que os membros da equipe estejam alinhados sobre quem está trabalhando em quê e em que ponto está cada tarefa Notificações de tarefas a vencer : Integrado a ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp, um bot pode notificar os usuários quando os prazos estiverem se aproximando ou as tarefas tiverem sido concluídas

: Integrado a ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp, um bot pode notificar os usuários quando os prazos estiverem se aproximando ou as tarefas tiverem sido concluídas Lembretes para reuniões ou eventos: Os bots podem lembrar as equipes das próximas reuniões ou prazos, garantindo que ninguém perca momentos críticos

Essas mensagens e respostas automatizadas liberam o tempo dos membros da equipe e garantem que a comunicação seja imediata, relevante e eficiente.

Limitações do uso de bots do Slack para comunicação

Os bots do Slack são uma excelente maneira de automatizar tarefas, enviar lembretes e responder a perguntas em um canal. É como ter um assistente útil disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No entanto, apesar desses benefícios, há algumas limitações que vale a pena considerar.

Compreender esses desafios pode ajudá-lo a avaliar se o Slack é a opção certa para a sua equipe ou se há outras opções para você ferramentas de comunicação assíncrona podem ser mais adequadas.

1. Os bots podem distrair

Embora os bots do Slack ofereçam respostas rápidas e automatizadas, eles também podem criar muito ruído. Embora obter respostas instantâneas a perguntas seja útil, o fluxo constante de notificações de bots - de atualizações a menções à equipe - pode interromper sua concentração.

Isso pode facilmente sobrecarregar os funcionários, tornando difícil se concentrar em tarefas importantes com a conversa extra em segundo plano.

2. Os bots do Slack têm um preço alto

A maior desvantagem do Slack é o custo, especialmente ao adicionar bots.

O preço do Slack começa em US$ 7,25 por usuário para o plano Pro. Esse valor não parece muito alto até que sua equipe comece a crescer e, de repente, você esteja diante de uma conta muito mais alta a cada mês.

Quanto mais usuários forem adicionados, mais caro ficará. Algumas equipes talvez precisem considerar se Alternativas ao Slack com recursos semelhantes ou melhores podem ser uma opção mais econômica.

3. Os bots precisam de manutenção regular

Assim como quaisquer outros bots, os bots do Slack não são perfeitos logo de cara. Eles dependem dos dados e comandos que você fornece a eles.

Se as informações não estiverem atualizadas, seu bot poderá ter dificuldades para fornecer respostas valiosas. **Isso significa que, para manter seu bot funcionando de forma eficiente, você precisará atualizá-lo regularmente. À medida que sua equipe cresce e os canais do Slack se expandem, a manutenção desses bots pode se tornar um fardo.

4. Os bots podem ocupar espaço de armazenamento

Um problema menos conhecido é a quantidade de espaço de armazenamento que o Slack oferece, que não é muito. Como seu bot ajuda a automatizar tarefas e enviar arquivos, ele contribuirá para os limites de dados do Slack.

Quando esses limites forem atingidos, o Slack começará a excluir arquivos e mensagens mais antigos. Isso pode se tornar um problema se seus bots gerarem muitos dados ou se você depender do Slack para armazenar o histórico de comunicação ou documentos importantes.

5. A criatividade não é o ponto forte de um bot

Por fim, por mais que os bots possam ajudar nas tarefas cotidianas, falta-lhes um elemento crucial: a criatividade.

Os bots são ótimos para responder a comandos predefinidos, mas não são muito úteis para resolver problemas complexos ou pensar fora da caixa

Em cenários que exigem inovação ou pensamento crítico, você precisará do toque humano para resolver o problema.

Você pode superar algumas dessas limitações combinando o Slack com uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos com tecnologia de IA, como o ClickUp.

Aprimorando a comunicação da equipe com o ClickUp e o Slack

Tanto o Slack quanto o ClickUp oferecem ferramentas para colaboração em equipe, mas se você comparar o ClickUp e o Slack cada um deles se destaca em diferentes áreas. Combinando seus pontos fortes, no entanto, eles se tornam a melhor dupla de trabalho em equipe, tornando a colaboração mais tranquila do que nunca.

Veja como a integração do Slack com o ClickUp pode simplificar seu fluxo de trabalho:

1. Mantenha o Slack em sincronia com o ClickUp para um gerenciamento de projetos perfeito

Por integração do ClickUp com o Slack você está transformando o Slack em mais do que apenas uma ferramenta de comunicação.

Combine o potencial do gerenciamento de projetos e da colaboração por meio da integração do ClickUp com o Slack

O Integração do ClickUp com o Slack permite que você transforme rapidamente mensagens do Slack em tarefas no ClickUp. Você pode até mesmo criar tarefas diretamente de qualquer mensagem digitando /ClickUp new, enviando-as diretamente para o painel de gerenciamento de projetos.

Crie e gerencie tarefas no ClickUp via Slack com a integração ClickUp-Slack

Isso mantém as conversas organizadas e ajuda você a receber notificações em tempo real no Slack sobre atualizações de status, comentários ou progresso do projeto.

2. Mantenha-se conectado com bate-papos em tempo real Bate-papo do ClickUp redefine a colaboração em equipe unificando conversas e trabalho em uma plataforma perfeita, ao contrário do Slack, onde os chats e as tarefas permanecem desconectados. Com o ClickUp Chat, as discussões acontecem junto com projetos, tarefas e documentos, criando uma única fonte de verdade e eliminando a troca de contexto.

Com os recursos alimentados por IA dentro do Chat, você pode:

Criar tarefas diretamente das mensagens

Estabelecer relacionamentos para vincular o contexto certo em todos os momentos

Gerar resumos em tempo real e acompanhar as discussões em tópicos sem ler cada mensagem individual

Colabore em tempo real usando o ClickUp Chat para manter suas tarefas e conversas em um só lugar

Além disso, o recurso FollowUps garante que as principais mensagens e itens de ação nunca se percam na conversa, triando informações importantes para facilitar o rastreamento.

Da mesma forma, o recurso SyncUps permite chamadas de vídeo e áudio ao vivo diretamente em seu espaço de trabalho, criando automaticamente itens de ação e resumos de discussões.

Antes do ClickUp, as reuniões e as comunicações por e-mail levavam a um buraco negro em que os itens não eram vistos e não eram monitorados. Devido a isso, as tarefas não estavam sendo revisadas a tempo e ninguém sabia como estava o desenvolvimento criativo._ Agora, todos na equipe podem ver claramente quando os itens de ação devem ser entregues, conversar e colaborar com as tarefas

Samantha Dengate, gerente sênior de projetos da Diggs. Gerente de Projetos da Diggs

3. Gerencie tarefas sem esforço com comentários atribuídos

Um dos recursos mais poderosos da plataforma é o Comentários do ClickUp Assign . Esse recurso permite atribuir tarefas específicas a membros da equipe diretamente em uma conversa usando ClickUp @mentions .

Resolva problemas instantaneamente atribuindo tarefas diretamente nos comentários do ClickUp Chat

Imagine ter uma atualização crítica durante um bate-papo - em vez de correr o risco de esquecê-la, você pode transformar instantaneamente esse comentário em uma tarefa para a pessoa responsável. Isso é ideal para evitar que detalhes importantes passem despercebidos.

dica profissional: Seguir os procedimentos adequados Etiqueta do Slack como o uso de linhas de assunto claras e a limitação de @menções, garante uma comunicação mais tranquila com a equipe e reduz distrações desnecessárias.

4. Comunique-se visualmente com o ClickUp Clips

Se você é um aprendiz visual, Clipes do ClickUp será sua ferramenta favorita. Ela permite que você capture e compartilhar gravações de tela diretamente do ClickUp.

Registre eventos importantes e transforme-os em recursos com o ClickUp Clips

Por exemplo, se uma equipe de TI precisar passar por um processo de solução de problemas, ela poderá gravá-lo passo a passo, garantindo que todos na equipe possam acessar esse guia sempre que necessário.

5. Automatize respostas e agende mensagens para obter eficiência Automação do ClickUp do ClickUp se estendem às mensagens, permitindo que você configure respostas automáticas e agende mensagens quando necessário.

Crie fluxos de trabalho que otimizem seus processos de trabalho com o ClickUp Automations

Isso é particularmente útil para enviar lembretes, atualizações ou notificações importantes sem a necessidade de estar presente para clicar em "enviar"

Ao automatizar a comunicação, você pode garantir que atualizações importantes sejam enviadas para as pessoas certas no momento perfeito, sem perder o ritmo.

6. Comece facilmente com modelos prontos

O Slack e o ClickUp são, em sua essência, ferramentas para simplificar a comunicação.

Para ajudar você a começar sem se sentir sobrecarregado, o ClickUp fornece um modelo de mensagem instantânea.

O Modelo de mensagem instantânea do ClickUp permite criar projetos dedicados a tópicos específicos, convidar os membros certos da equipe e pesquisar mensagens rapidamente. Ele foi projetado para que você comece a trabalhar rapidamente e organize suas conversas desde o primeiro dia.

Evite conversas caóticas e aprimore a colaboração com o modelo de mensagem instantânea ClickUp

Com recursos para arquivar conversas antigas e definir notificações para atualizações, o gerenciamento da comunicação se torna muito mais fácil.

Com esse modelo, sua equipe pode:

Manter todas as mensagens organizadas em um só lugar

Priorizar as conversas mais importantes

Garantir que nenhuma mensagem importante seja perdida

Colaborar de forma mais eficiente, sem bagunça nas conversas

💡Dica profissional: Usando modelos de planos de comunicação podem ajudá-lo a delinear objetivos claros de comunicação interna e externa, facilitando a colaboração.

Envie mensagens como um profissional com o ClickUp

A forma como nos conectamos é crucial para incentivar um ambiente de trabalho positivo e aumentar a retenção de funcionários. Um estudo recente revelou que apenas 9% dos funcionários acreditam que a comunicação em seu local de trabalho é precisa, aberta e oportuna. Mas essa não precisa ser sua realidade.

Usando a integração do ClickUp com o Slack, você pode preencher as lacunas de comunicação e garantir que sua equipe receba atualizações oportunas e relevantes. A comunicação deixa de ser isolada e passa a ser transparente, e sua equipe pode se concentrar em dar o melhor de si em cada projeto.

A melhor parte? Com o ClickUp, tudo o que você precisa para trabalhar - mensagens, tarefas, visualizações, painéis e muito mais - é consolidado em um só lugar. As conversas em tempo real da plataforma, a capacidade de transformar mensagens diretas em tarefas detalhadas e as opções de visualização das discussões fazem dela uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e aproveite um novo nível de eficiência!