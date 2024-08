Todos nós sabemos que o trabalho remoto veio para ficar. Mas isso não é motivo para que sua reuniões com clientes e colegas devem sofrer com chamadas de vídeo com buffer, telas instáveis e slides pixelados.

Com as empresas de tecnologia atualizando continuamente seu suporte para trabalho remoto, é hora de impressionar seus colegas e clientes com telas cristalinas e colaboração mais próxima e ininterrupta. Prepare-se para melhorar seu jogo de reuniões remotas!

Com muitas opções de software de compartilhamento de tela, cada uma prometendo conexões suaves e ferramentas de colaboração eficientes, por onde começar?

Nós nos encarregamos de vasculhar o cenário digital e apresentar a você os 10 melhores softwares de compartilhamento de tela para reuniões remotas em 2024. De ferramentas gratuitas a ferramentas repletas de recursos, temos algo para todos.

O que você deve procurar em um software de compartilhamento de tela?

O atraso é, sem dúvida, o maior inimigo, mas o que torna uma ferramenta de compartilhamento de tela agradável? Procuramos ferramentas com conexões ultrarrápidas para lidar até mesmo com as apresentações mais intensas.

Aqui está a folha de dicas:

Claridade cristalina: As apresentações merecem brilhar! Encontre um software com compartilhamento de tela de alta qualidade que mantenha seus recursos visuais nítidos e suas ideias brilhantes

As apresentações merecem brilhar! Encontre um software com compartilhamento de tela de alta qualidade que mantenha seus recursos visuais nítidos e suas ideias brilhantes Campeão da colaboração: Escolha um software com ferramentas de colaboração integradas, como anotações, compartilhamento de arquivos e navegação conjunta. É como ter umquadro branco virtual para que todos possam fazer brainstorming e criar juntos

Escolha um software com ferramentas de colaboração integradas, como anotações, compartilhamento de arquivos e navegação conjunta. É como ter umquadro branco virtual para que todos possam fazer brainstorming e criar juntos Segurança robusta: Certifique-se de que o software tenha recursos de segurança robustos - criptografia, proteção por senha e controles de acesso remoto - para manter seus dados protegidos contra olhares indiscretos

Certifique-se de que o software tenha recursos de segurança robustos - criptografia, proteção por senha e controles de acesso remoto - para manter seus dados protegidos contra olhares indiscretos Fácil de usar: O compartilhamento de sua tela não deve exigir uma ligação para o helpdesk de TI. Procure um software que seja intuitivo e que permita que todos comecem a trabalhar em segundos

O compartilhamento de sua tela não deve exigir uma ligação para o helpdesk de TI. Procure um software que seja intuitivo e que permita que todos comecem a trabalhar em segundos Amigável ao orçamento: Cuidado com seu bolso! Você pode ter excelentes opções de compartilhamento de tela eextensões de gravação de tela de vídeo para todos os orçamentos, desde planos gratuitos até soluções de nível empresarial. Encontre a que melhor se adapta ao seu bolso

Além do básico, há recursos como videoconferência, opções de gravação de tela compatibilidade móvel e anotações e resumos baseados em IA. Esses trampolins elevam suas interações com clientes e projetos e Reuniões de nível 10 !

As 10 melhores ferramentas de compartilhamento de tela para usar em 2024

É hora de dizer adeus às birras tecnológicas e olá à colaboração perfeita! Vamos nos aprofundar em nossa seleção dos 10 melhores softwares de compartilhamento de tela em 2024.

1. Salto de tela

via Salto de tela O Screenleap permite que você compartilhe sua tela ou câmera sem instalar nenhum software. Você também pode compartilhar sua tela em tablets e smartphones usando os aplicativos nativos da ferramenta.

Um recurso exclusivo é o modo retângulo. Nesse modo, você pode compartilhar a tela inteira, uma janela específica ou até mesmo um retângulo personalizado, mantendo as informações confidenciais ocultas.

Você também pode incluir seu logotipo e esquema de cores na página do visualizador, aumentando assim a exposição dos visualizadores à marca da sua empresa.

melhores recursos do #### Screenleap

Compartilhe sua tela diretamente do seu navegador, sem downloads ou instalações

Permitir que os espectadores compartilhem suas telas, tornando a colaboração uma via de mão dupla

Faça anotações nas telas compartilhadas, compartilhe arquivos e navegue conjuntamente em sites

Limitações do Screenleap

Preço mais alto do que a maioria das alternativas

Versão gratuita de compartilhamento de tela limitada a uma hora por dia

Pode não ser fácil de integrar com outras ferramentas de produtividade

Preços do Screenleap

Gratuito

Básico: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $19 a $49/mês por usuário

Screenleap avaliações e comentários

G2: 4/5 (15+ avaliações)

4/5 (15+ avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

2. Google Meet (anteriormente chamado de Google Hangouts)

via Google Meet O Google Meet faz parte do Google Workspace aprimorado, o que facilita a integração com todas as outras ferramentas do Google. Você pode compartilhar arquivos diretamente do seu Google Drive, compartilhar convites para reuniões e anotações por meio do Gmail e sincronizar tudo no seu calendário do Google.

Com o aumento de sua popularidade como ferramenta de reunião formal, o Google também promete uma ampla reformulação para manter suas conversas seguras.

Os melhores recursos do Google Meet

Faça anotações em telas compartilhadas, compartilhe arquivos e edite documentos em conjunto em tempo real

Organize reuniões com até 100 pessoas, mesmo na versão gratuita

Plataforma amigável para dispositivos e usuários, que também permite o compartilhamento remoto a partir do seu telefone ou tablet

Limitações do Google Meet

Permite o compartilhamento de apenas uma tela ou janela por vez, limitando sua capacidade de multitarefa

Maior uso de CPU e RAM em comparação com outras alternativas

A qualidade do vídeo e do áudio pode não ser ideal em chamadas com mais de 10 participantes

Preços do Google Meet

Teste gratuito

Google Workspace - Business starter: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Google Workspace - Business standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Google Workspace - Business Plus: $18/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 1900 avaliações)

4,6/5 (mais de 1900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.000 avaliações)

3. Discórdia

via Discórdia O Discord é mais do que um software de compartilhamento de tela. A plataforma permite que você participe ou crie servidores para todos os tipos de comunidades - clubes de livros, aulas de dança, grupos de estudo, amigos com quem você deseja passar o tempo. É como um escritório remoto virtual, mas mais legal.

O compartilhamento de tela no Discord é uma ótima maneira de criar um senso de comunidade. Ele permite que os usuários assistam a vídeos de aprendizagem ou colaborem em projetos remotos.

Melhores recursos do Discord

Crie servidores dedicados para sua equipe, com canais de voz e chats de texto

Personalize a experiência com bots que podem automatizar tarefas, tocar música e até mesmo moderar seu servidor

Organize suas conversas de forma eficiente com guias separadas de Mensagens e Servidores para seus DMs e bate-papos no servidor

Limitações do Discord

A interface pode parecer um pouco casual para apresentações formais, se comparada a algumas das interfacesAlternativas do Discord* Limite máximo de 50 espectadores no compartilhamento de tela, o que pode ser uma limitação para públicos maiores

O recurso de compartilhamento de tela pode não permitir a integração com ferramentas de terceiros para sessões de gravação

Preços do Discord

Discord Free

Discord Nitro Classic: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário Discord Nitro: US$ 9,99/mês por usuário

Discord classificações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4. Skype

via Skype O Skype está entre os concorrentes mais antigos nesse espaço e apresenta uma interface familiar aos usuários de todo o mundo.

Assim como o Google e o Meet, o Skype se integra perfeitamente a outros produtos da Microsoft, como o Office 365, facilitando o compartilhamento de arquivos e a colaboração.

Melhores recursos do Skype

Grave seus compartilhamentos de tela para referência posterior ou para fins de treinamento. Capture aquelas ideias brilhantes antes que elas desapareçam

Chamadas com vídeo básicas, funcionalidade de compartilhamento de tela e mensagens instantâneas são gratuitas

Recurso de compartilhamento de tela fácil de navegar, simplificando as chamadas e reuniões

Limitações do Skype

Não se integra perfeitamente a outras ferramentas de produtividade, como ClickUp e Slack

Pode sofrer atrasos frequentes, o que pode atrapalhar o processo de compartilhamento de tela remoto e interromper suas reuniões

Não possui criptografia de ponta a ponta, o que pode causar problemas de privacidade

Preços do Skype

Skype para Skype: Gratuito

Gratuito Skype para telefone: Ilimitado EUA+Canadá: US$ 2,99/mês por usuário

Ilimitado EUA+Canadá: US$ 2,99/mês por usuário Skype para telefone: Ilimitado América do Norte: US$ 6,99/mês por usuário

Ilimitado América do Norte: US$ 6,99/mês por usuário Skype para telefone: Planos mundiais ilimitados: US$ 13,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Skype

G2: 4,3/5 (mais de 23.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 23.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

5. Zoom

via Zoom Durante a pandemia da COVID-19, o Zoom surgiu como um importante conector social, amplamente utilizado por trabalhadores remotos, educação à distância e até mesmo eventos de entretenimento on-line.

O novo Immersive View do Zoom é uma maneira divertida de os participantes se reunirem em um ambiente virtual consistente. Ele também promete um mecanismo de IA integrado para aumentar a produtividade, melhorar a eficácia da equipe e aprimorar suas habilidades. Você pode usar o AI Companion para redigir e-mails e mensagens diretas, resumir reuniões e fazer brainstorming de forma mais criativa.

Melhores recursos do Zoom

Compartilhamento de várias telas simultaneamente durante as reuniões

Recurso de plano de fundo virtual que permite que os usuários personalizem seu plano de fundo durante o compartilhamento de tela

Ferramentas robustas de anotação e colaboração permitem que os participantes interajam com o conteúdo compartilhado em tempo real

Limitações do Zoom

O plano gratuito carece de alguns recursos avançados, como gravação, agendamento e salas de discussão

Os planos pagos podem ser caros, especialmente para organizações maiores. Pese os recursos em relação ao seu orçamento antes de fazer o upgrade

O compartilhamento de tela em dispositivos móveis pode ser menos intuitivo em comparação com a experiência no desktop

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Business: US$ 21/mês por usuário

US$ 21/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 54.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 54.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 5.800 avaliações)

6. AnyDesk

via AnyDesk O AnyDesk é um software de acesso remoto com uma solução de nuvem integrada. Você pode usar a infraestrutura e o serviço nativos da empresa ou instalar a ferramenta em seus servidores e trabalhar de forma independente.

O AnyDesk também permite acessar e controlar dispositivos por meio de smartphones ou tablets, o que o torna uma opção compatível entre si e independente de plataforma.

Envie uma solicitação de acesso uma vez. Se a outra pessoa aceitar o seu convite de sessão, o acesso remoto ao seu dispositivo será estabelecido sem que você precise aceitar a conexão de entrada novamente.

melhores recursos do #### AnyDesk

Os padrões de criptografia de nível militar garantem que o compartilhamento de tela seja seguro e protegido

Funciona perfeitamente na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac, Linux, iOS e Android, independentemente do dispositivo

Controle de área de trabalho remota extremamente rápido, mesmo para tarefas exigentes, como design gráfico ou edição de vídeo

Limitações do AnyDesk

Limita-se à sessão de compartilhamento de tela remota e não oferece recursos adicionais, como chamadas de vídeo ou voz

Opções de personalização limitadas, o que dificulta a personalização da experiência de compartilhamento de tela

A interface é um pouco mais técnica em comparação com outras opções de compartilhamento de tela fáceis de usar

Preços do AnyDesk

Solo: US$ 14,90/mês por usuário

US$ 14,90/mês por usuário Padrão: US$ 29,90/mês por usuário

US$ 29,90/mês por usuário Avançado: US$ 79,90/mês por usuário

US$ 79,90/mês por usuário Ultimate: Preços personalizados

AnyDesk avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (950+ avaliações)

4,5/5 (950+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (1650+ avaliações)

7. TeamViewer

via TeamViewer O TeamViewer funciona na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac, Linux, Android e iOS, o que o torna um verdadeiro herói agnóstico de plataforma. Ele é compatível com todos os dispositivos e máquinas de sua organização e corrige problemas de clientes em todo o mundo a partir de seu dispositivo.

O TeamViewer possui uma arquitetura de segurança robusta. A ferramenta mantém suas conexões seguras com acesso condicional, 2FA e SSO.

Melhores recursos do TeamViewer

Permite a gravação de sessões, permitindo que os usuários gravem e salvem sessões remotas de compartilhamento de tela para referência futura

Personalize seu espaço de tela por meio de opções de marca, ferramentas de gerenciamento de software de área de trabalho remota e integrações

Permite o controle remoto de dispositivos instantaneamente, oferecendo suporte técnico contínuo ou sessões colaborativas

Limitações do TeamViewer

Plano gratuito limitado ao uso pessoal, não para fins comerciais

Limita-se ao compartilhamento remoto de tela e não oferece recursos adicionais, como chamadas de vídeo ou voz

Não oferece recursos como ferramentas de colaboração ou planos de fundo virtuais

Preços do TeamViewer

Acesso remoto: A partir de US$ 24,90/mês por usuário

A partir de US$ 24,90/mês por usuário Empresarial: US$ 50,90/mês por usuário

US$ 50,90/mês por usuário Premium: $112,90/mês por usuário

$112,90/mês por usuário Corporativo: $229,80/mês por usuário

Classificações e comentários do TeamViewer

G2: 4,4/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,4/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 11.300 avaliações)

8. Controle de discagem

via Teclado de discagem O Dialpad é uma ferramenta de comunicação empresarial e um aplicativo de produtividade que oferece uma solução completa de experiência do cliente com sincronização em tempo real entre dispositivos.

Embora o Dialpad ofereça clientes de desktop para Windows e Mac, você pode usá-lo em seu navegador da Web se não quiser instalar o aplicativo. Isso significa que você pode acessar a ferramenta de qualquer lugar e com qualquer dispositivo com conexão à Internet.

Ao compartilhar uma tela, você verá um alerta no canto superior direito indicando um compartilhamento de tela ativo. Em seguida, ele funcionará mais como um hub de comunicações, com canais de bate-papo semelhantes aos do Slack e iniciando um bate-papo por voz com um ou mais contatos.

melhores recursos do #### Dialpad

Combina chamadas de voz, videoconferência, mensagens e aplicativo de compartilhamento remoto de tela

O assistente de IA integrado que ajuda a fazer anotações, resumos de chamadas e até transcrições facilita a colaboração

Recursos robustos de segurança, incluindo criptografia e políticas personalizáveis de retenção de dados, mantêm você em conformidade com as normas de privacidade e segurança de dados

Limitações do Dialpad

Pode envolver uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com ferramentas mais simples de compartilhamento de tela

Focado principalmente na comunicação empresarial, os recursos de compartilhamento de tela podem ser menos personalizáveis do que um software dedicado de compartilhamento de tela

As integrações podem não ser tão extensas quanto as de alguns concorrentes

Preços do Dialpad para reuniões com IA

Gratuito: Gratuito

Gratuito Empresarial: $20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

9. Aplicativo Webex

via Webex O Webex da Cisco é um pacote de colaboração e videoconferência que centraliza os recursos da plataforma de conferência na Web e do aplicativo de colaboração em equipe existentes.

Essa plataforma baseada na nuvem permite reuniões on-line, mensagens em equipe e compartilhamento de arquivos e foi projetada para facilitar a colaboração de pequenos grupos para PMEs e reuniões de grandes grupos para grandes empresas.

Você pode participar de videoconferências e reuniões usando um aplicativo para desktop ou celular. Uma versão da Web também está disponível, mas tem menos recursos.

Melhores recursos do aplicativo Webex

Reuniões por vídeo com até 250 participantes (planos pagos)

Assistente de IA dedicado para transcrever reuniões em vídeo, fazer anotações e até mesmo definir lembretes

Permite anotações em telas compartilhadas remotas, compartilhamento de arquivos e coedição de documentos em tempo real

Limitações do aplicativo Webex

O plano gratuito permite apenas reuniões de vídeo individuais e não tem recursos avançados, como gravação e anotação

A interface rica em recursos pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com ferramentas mais simples de compartilhamento de tela

Não oferece suporte à visibilidade do quadro branco ou ao compartilhamento durante as sessões de breakout

Preços do Webex App

Webex Free: Gratuito

Gratuito Webex Meet: US$ 14,50/mês por usuário

US$ 14,50/mês por usuário Webex Suite: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Webex Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Webex App

G2: 4,2/5 (mais de 6.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 6.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (6.800+ avaliações)

10. CoScreen

via Tela CoScreen O CoScreen permite que vários usuários compartilhem e interajam com as telas uns dos outros simultaneamente - muito mais rápido do que o Zoom.

O terminal compartilhado do CoScreen permite executar comandos, depurar e escrever código de forma colaborativa e segura com latência quase zero.

É particularmente amigável para os desenvolvedores, pois o CoScreen se integra perfeitamente à maioria dos ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs), permitindo a colaboração e a edição de código em tempo real. É uma vantagem durante a depuração ou projetos de codificação conjunta.

Melhores recursos do CoScreen

Compartilhe janelas ou telas de aplicativos arrastando-as e soltando-as na janela do CoScreen. Elimine qualquer confusão no calor de uma reunião

Comunique-se com seus colegas em um ambiente seguro. Com a criptografia de ponta a ponta, o CoScreen garante que seus dados e sua propriedade intelectual permaneçam seguros durante a transmissão

Use diferentes sistemas operacionais para colaborar sem falhas - esteja você em um sistema Mac, Windows ou Linux, o CoScreen tem tudo o que você precisa

Limitações do CoScreen

A interface interativa e repleta de recursos pode ser muito difícil para novos usuários

Os recursos avançados e o compartilhamento simultâneo de telas podem exigir muito dos recursos do sistema, e o hardware mais antigo pode sofrer degradação de desempenho

Embora o CoScreen ofereça um plano gratuito, ele tem limitações quanto aos recursos e ao uso, e a maioria das empresas pode precisar fazer um upgrade para obter valor dele

Preços do CoScreen

CoScreen Standard: Gratuito

Gratuito CoScreen Enterprise: A partir de US$ 20/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o CoScreen

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

Outras ferramentas de gravação de tela ClickUp é mais do que uma ferramenta de compartilhamento de tela; é um hub de colaboração que se integra perfeitamente ao seu software de compartilhamento de tela existente, elevando suas reuniões de vídeo remotas a um nível superior.

Ele oferece um conjunto abrangente de recursos com tecnologia de IA para melhorar a colaboração on-line e aumentar a produtividade.

O pacote de produtividade revoluciona a comunicação e promove a colaboração em equipe. Recursos como compartilhamento de telas remotas, gravação de tela, tomada de notas e resumo de reuniões são apenas a ponta do iceberg.

Torne a comunicação assíncrona menos monótona e mais interativa com videoclipes compartilháveis por meio do ClickUp Clips

Embora o ClickUp não ofereça compartilhamento de tela diretamente em sua plataforma, ele se integra a ferramentas populares como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Criar documentos colaborativos no ClickUp e compartilhe sua tela durante as reuniões diretamente da plataforma. Aproveite Quadro branco do ClickUp para fazer brainstorming e colaborar visualmente com anotações em tempo real. Você pode usar vários modelos de quadro branco e modelos de planos de comunicação de projetos para melhorar o seu planejamento de projeto, mesmo quando você colabora com várias equipes.

Além disso, capture os principais momentos do seu compartilhamento de tela com Clipe ClickUp . Grave janelas específicas, adicione narração de voz e compartilhe clipes diretamente da plataforma para facilitar o acesso remoto e a referência.

Salve suas gravações com o ClickUp Clip e envie-as para qualquer pessoa com um link público

Por fim, você tem Cérebro ClickUp para fazer o trabalho pesado! O ClickUp transcreve automaticamente suas reuniões e gera resumos inteligentes, destacando os principais pontos e itens de ação.

Melhores recursos do ClickUp

Economize tempo e esforço com recursos automatizados, como transcrição de IA e geração de notas

Transforme os resumos e as anotações do ClickUp Brain em tarefas acionáveis e atribua-as aos membros da equipe, garantindo que todos saibam as próximas etapas

Mantenha todas as suas gravações de tela, anotações e resumos de reuniões em um local central no ClickUp - não é mais necessário procurar em diferentes ferramentas ou e-mails

Limitações do ClickUp

Os poderosos recursos de relatório exigem planos de nível superior, limitando os insights de dados aos usuários gratuitos

Alguns recursos do aplicativo móvel podem parecer limitados em comparação com a experiência no desktop

O domínio dos inúmeros recursos de aumento de produtividade do ClickUp pode envolver uma curva de aprendizado para iniciantes

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível a US$ 5 em todos os planos pagos por usuário e por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

ClickUp + Compartilhamento de tela: O time dos sonhos para reuniões remotas

Ao aproveitar a capacidade de gerenciamento de projetos do ClickUp junto com o software de compartilhamento de tela escolhido, você pode criar um fluxo de trabalho eficiente e contínuo para reuniões remotas. Garanta que todos permaneçam envolvidos, informados e produtivos.

Lembre-se, as melhores ferramentas vão além da solução de problemas - elas abrem portas para novas possibilidades. Da mesma forma, ao adotar a colaboração baseada em IA, você não tem apenas uma solução de compartilhamento de tela. Agora você pode desbloquear um novo nível de trabalho em equipe, eficiência e potencial criativo. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo para explorar as possibilidades!