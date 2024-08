Como usar o Slack para gerenciamento de projetos

Como gerente de projetos, você provavelmente já se deparou com uma série de ferramentas complexas, cada uma oferecendo mais recursos do que você poderia precisar.

A verdade é que você não precisa gastar uma fortuna em uma ferramenta sofisticada de gerenciamento de projetos com recursos que nunca usará. Ferramentas básicas, incluindo ferramentas gratuitas de gerenciamento de projetos podem, muitas vezes, atender às suas necessidades comerciais.

Por exemplo, se você já usa o Slack para comunicação da equipe você também pode contar com ele para o gerenciamento de projetos. É isso mesmo. A mesma plataforma que você usa para check-ins diários e GIFs também pode ajudá-lo a manter seus projetos organizados e no caminho certo.

Este blog mostrará a você como aproveitar o Slack para o gerenciamento de projetos. Além disso, vamos lhe dizer como melhorar ainda mais!

Usando o Slack para gerenciamento de projetos: Um guia rápido

O Slack é um aplicativo de mensagens para empresas que, embora não seja uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, pode simplificar muito suas tarefas de gerenciamento de projetos.

Veja como você pode usar o Slack para o gerenciamento de projetos:

1. Gerencie tarefas com canais de projeto dedicados

O Slack é um aplicativo dinâmico software de gerenciamento de tarefas que permite que você crie canais de comunicação separados para diferentes projetos. Cada projeto pode ter seu canal dedicado, no qual os membros da equipe podem compartilhar e armazenar arquivos, comunicar tarefas importantes e atualizar status.

Essa configuração garante que todas as informações relacionadas ao projeto sejam mantidas em um único local, facilitando a localização e a colaboração entre os membros da equipe em tarefas específicas.

Veja como você pode ativar esses canais específicos do projeto no Slack usando o menu de atalhos:

via Folga

Abra o Slack: Entre em seu espaço de trabalho

Entre em seu espaço de trabalho Crie um canal: Clique no ícone de mais ao lado de "Canais" em sua barra lateral

Clique no ícone de mais ao lado de "Canais" em sua barra lateral Nomeie seu canal: Dê a ele um nome específico do projeto para que fique claro para que serve

Dê a ele um nome específico do projeto para que fique claro para que serve Convide membros da equipe: Adicione todos os envolvidos no projeto para manter toda a comunicação em um só lugar. Essa configuração o ajuda a manter todas as discussões, arquivos e atualizações organizados, da mesma forma que você mantém as ferramentas organizadas em uma caixa de ferramentas

2. Defina os status pessoais do projeto para maior transparência

O Slack permite que os usuários definam status pessoais para informar os membros da equipe sobre sua disponibilidade.

via Folga Embora o Slack não ofereça status de projetos específicos, atualizar seu status pessoal ajuda a manter toda a equipe informada sobre quem está trabalhando em quê. Dessa forma, todos ficam cientes das funções e do progresso de cada um.

Veja como você pode fazer isso:

Abra o Slack e clique na sua foto de perfil no canto superior direito

Selecione "Definir um status" no menu suspenso

Escolha um status predefinido ou insira um status personalizado, como "Trabalhando na tarefa X"

Adicione um emoji para representar seu status visualmente

Opcionalmente, defina um tempo de expiração para seu status

Clique em "Save" (Salvar) para atualizar seu status e manter sua equipe informada sobre sua disponibilidade atual

3. Colabore em tempo real por meio de canais e chamadas

via Folga Como um aplicativo de comunicação o Slack mantém as conversas da equipe fluidas e organizadas.

Os membros da equipe podem facilmente compartilhar arquivos, realizar reuniões, fazer chamadas de vídeo e colaborar por meio do sistema de postagem nativo do Slack. Essa interação em tempo real mantém todos na mesma página, promovendo a comunicação eficiente e a tomada rápida de decisões.

4. Use a funcionalidade de pesquisa do Slack para encontrar informações

O recurso de pesquisa do Slack ajuda você a localizar rapidamente mensagens e arquivos usando modificadores e comandos de barra. Isso é especialmente útil para recuperar informações específicas de conversas anteriores, garantindo que detalhes importantes nunca sejam perdidos.

Ao pesquisar em todas as mensagens e arquivos, os membros da equipe podem encontrar com eficiência as informações de que precisam, simplificando o fluxo de trabalho e mantendo os projetos no caminho certo.

via Folga Veja como fazer uma pesquisa eficaz:

Abra o Slack e clique na barra de pesquisa na parte superior

Use o modificador "from:" para localizar mensagens de uma pessoa específica

Use o modificador "in:" para pesquisar em um canal específico

Combine modificadores como "antes:" e "depois:" para restringir os resultados por data

Digite palavras-chave ou frases relevantes relacionadas às informações que você está procurando

Pressione Enter para visualizar os resultados da pesquisa e localizar rapidamente as mensagens ou os arquivos de que você precisa

5. Automatize lembretes para manter os prazos sob controle

O Slack permite que você defina lembretes automáticos para reuniões, prazos e tarefas importantes, garantindo que nada passe despercebido. Esse recurso ajuda a manter todos no caminho certo e cientes das responsabilidades futuras.

Usando os lembretes do Slack, você pode manter um fluxo de trabalho tranquilo e garantir que sua equipe permaneça alinhada com seus prazos e deveres.

via Folga Veja como você pode automatizar lembretes em sua conta do Slack:

Abra o Slack : Navegue até seu espaço de trabalho

: Navegue até seu espaço de trabalho Defina um lembrete : Digite /remind na caixa de mensagem

: Digite /remind na caixa de mensagem Adicionar detalhes : Especifique quem você está lembrando, a tarefa e o horário

: Especifique quem você está lembrando, a tarefa e o horário Confirmar: Pressione Enter, e o Slack agendará o lembrete

6. Integre suas ferramentas favoritas ao Slack para um fluxo de trabalho perfeito

O Slack permite que você conecte suas ferramentas favoritas, como ClickUp, Zoom, Google Drive ou outras, para receber atualizações, gerenciar tarefas e concluir ações em seu hub de comunicação. Essa integração economiza tempo e mantém seus fluxos de trabalho fluidos e centralizados.

Veja como integrar suas ferramentas ao Slack:

Encontre o diretório de aplicativos do Slack em seu workspace

Digite o nome da ferramenta que você usa, como Asana ou Trello

Selecione a ferramenta e clique em "Adicionar ao Slack" para integrá-la

Siga as instruções para vincular sua conta de gerenciamento de projetos ao Slack. Essa integração coloca suas ferramentas exatamente onde você conversa, facilitando o gerenciamento de tudo sem sair do Slack

7. Fixe mensagens e arquivos importantes para acesso rápido

Você pode manter informações cruciais na ponta dos dedos fixando mensagens e arquivos essenciais em seus canais do Slack.

A fixação garante que documentos e anotações essenciais sejam facilmente acessíveis a todos no canal, para que ninguém tenha que vasculhar inúmeras mensagens para encontrar o que precisa. Esse recurso aumenta a eficiência e ajuda sua equipe a consultar rapidamente materiais importantes.

Veja a seguir o que você precisa fazer para fixar mensagens e arquivos:

Encontre a mensagem ou o arquivo: Localize o item em seu canal do Slack

Localize o item em seu canal do Slack Fixe-o: Clique nos três pontos ao lado da mensagem ou do arquivo

Clique nos três pontos ao lado da mensagem ou do arquivo Selecione "fixar no canal": Essa ação fixará o item no canal

Essa ação fixará o item no canal Acessar pinos: Clique no ícone de pino na parte superior do canal para visualizar todos os itens fixados

Não tem certeza se o Slack atenderá às suas necessidades de gerenciamento de projetos? Explore alguns Alternativas ao Slack para encontrar uma que melhor atenda às suas necessidades.

Leia também: 10 ferramentas de colaboração de gerenciamento de projetos para equipes

Limitações do uso do Slack para gerenciamento de projetos

O Slack é uma ferramenta de comunicação eficaz com recursos básicos de gerenciamento de tarefas, mas suas limitações o tornam inadequado para lidar com necessidades abrangentes de gerenciamento de projetos.

Aqui estão algumas áreas em que o Slack pode ser insuficiente:

Falta de recursos avançados de gerenciamento de projetos: O Slack não oferece suporte inerente a funcionalidades críticas de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, dependências de tarefas e gerenciamento de recursos. Esses recursos são essenciais para o planejamento e o acompanhamento detalhados do projeto, especialmente em projetos complexos

O Slack não oferece suporte inerente a funcionalidades críticas de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, dependências de tarefas e gerenciamento de recursos. Esses recursos são essenciais para o planejamento e o acompanhamento detalhados do projeto, especialmente em projetos complexos Design de gerenciamento de projetos não especializado: O Slack foi projetado principalmente para comunicação, não para gerenciamento de projetos. Não é possível atribuir tarefas ou monitorá-las, gerenciar prazos e gerar relatórios sobre o andamento do projeto. Sem esses recursos, as equipes podem ficar confusas e perder prazos importantes

O Slack foi projetado principalmente para comunicação, não para gerenciamento de projetos. Não é possível atribuir tarefas ou monitorá-las, gerenciar prazos e gerar relatórios sobre o andamento do projeto. Sem esses recursos, as equipes podem ficar confusas e perder prazos importantes Relatórios e análises limitados : O Slack não oferece recursos abrangentes de relatórios ou análises para o gerenciamento de projetos, o que dificulta a geração de relatórios detalhados do projeto ou o acompanhamento das métricas de desempenho ao longo do tempo. Isso pode ser uma desvantagem significativa para os gerentes de projeto que precisam fornecer às partes interessadas insights abrangentes sobre o projeto

: O Slack não oferece recursos abrangentes de relatórios ou análises para o gerenciamento de projetos, o que dificulta a geração de relatórios detalhados do projeto ou o acompanhamento das métricas de desempenho ao longo do tempo. Isso pode ser uma desvantagem significativa para os gerentes de projeto que precisam fornecer às partes interessadas insights abrangentes sobre o projeto Sem controle de tempo nativo: O Slack não tem recursos integrados de controle de tempo, que são cruciais para monitorar o tempo gasto em tarefas ou projetos específicos. As equipes geralmente precisam contar com integrações de terceiros, que podem não se integrar perfeitamente ao fluxo de trabalho do Slack

O Slack não tem recursos integrados de controle de tempo, que são cruciais para monitorar o tempo gasto em tarefas ou projetos específicos. As equipes geralmente precisam contar com integrações de terceiros, que podem não se integrar perfeitamente ao fluxo de trabalho do Slack Gerenciamento de arquivos fragmentado: O Slack permite o compartilhamento de arquivos, mas não oferece um sistema abrangente de gerenciamento de arquivos. Os arquivos podem ficar espalhados em várias mensagens e canais, dificultando a localização de documentos específicos sem um esforço de pesquisa robusto, mesmo com a IA do Slack em cena

O Slack permite o compartilhamento de arquivos, mas não oferece um sistema abrangente de gerenciamento de arquivos. Os arquivos podem ficar espalhados em várias mensagens e canais, dificultando a localização de documentos específicos sem um esforço de pesquisa robusto, mesmo com a IA do Slack em cena Falta de visualização de tarefas : Os recursos visuais são cruciais para que as equipes entendam rapidamente o progresso das tarefas e os status do fluxo de trabalho. O Slack não inclui ferramentas visuais como quadros Kanban ou painéis de projetos

: Os recursos visuais são cruciais para que as equipes entendam rapidamente o progresso das tarefas e os status do fluxo de trabalho. O Slack não inclui ferramentas visuais como quadros Kanban ou painéis de projetos Definição de prioridade mínima: A plataforma não tem opções avançadas para definir prioridades de tarefas dentro do contexto de um projeto. Essa limitação pode tornar difícil o gerenciamento de tarefas com base na urgência e na importância

**Você pode resolver essas limitações (e outras) com o ClickUp, uma alternativa poderosa. Ele oferece uma variedade de recursos avançados de gerenciamento de projetos que abordam especificamente as lacunas encontradas no Slack. Criado desde o início como uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos, o ClickUp garante o rastreamento e o gerenciamento precisos e eficientes dos projetos.

Como o ClickUp o torna melhor

Ao contrário do Slack, que se concentra principalmente na comunicação, o ClickUp foi criado como um aplicativo de gerenciamento de projetos. Isso torna o ClickUp uma excelente opção para equipes que desejam simplificar as operações do projeto.

Com suas amplas opções de personalização, o ClickUp se adapta a vários fluxos de trabalho, quer você esteja gerenciando projetos para uma equipe pequena ou coordenando projetos empresariais de grande escala.

O ClickUp integra gerenciamento de tarefas, documentação, colaboração, controle de tempo e relatórios em uma única plataforma, reduzindo a necessidade de fazer malabarismos com várias ferramentas. Ao contrário do Slack, ele oferece recursos abrangentes de gerenciamento de projetos.

Veja a seguir como o ClickUp aborda algumas limitações comuns do Slack para o gerenciamento de projetos:

1. Recursos avançados de colaboração

O ClickUp é o aplicativo mais ferramenta eficaz de comunicação e colaboração no local de trabalho para aumentar a produtividade e a comunicação da equipe em uma única plataforma.

De bate-papo em tempo real a quadros brancos dinâmicos, o ClickUp facilita a colaboração contínua entre as equipes, garantindo que todos os aspectos do projeto sejam cobertos desde o início até a conclusão. Seu ambiente integrado oferece suporte a várias necessidades de colaboração, seja para compartilhar atualizações rápidas com os clientes ou para fazer um brainstorming de projetos complexos.

Crie itens de ação e atribua-os a um membro específico da equipe com o ClickUp Assign Comments

Aqui estão alguns de seus principais recursos:

Trabalhar em conjunto com colegas emDocumentos do ClickUp com controle de versão e atualizações em tempo real

Deixe comentários diretamente em tarefas ou documentos para fornecer feedback instantâneo com oComentários atribuídos no ClickUp* UseQuadros brancos do ClickUp para sessões de brainstorming e planejamento colaborativo

Organize tarefas visualmente comQuadros Kanban do ClickUp para uma visão geral clara do progresso do projeto

2. Gerenciamento inteligente de projetos

O ClickUp simplifica todas as fases de seus projetos com um conjunto robusto de ferramentas projetadas para aumentar a eficiência e a transparência.

A plataforma permite que as equipes planejem, executem e acompanhem projetos com precisão, integrando tarefas, cronogramas e colaboração em um espaço unificado.

Com recursos como gráficos de Gantt, status personalizados e controle de tempo, o ClickUp garante que os marcos do projeto sejam cumpridos, que os recursos sejam gerenciados de forma eficaz e que os membros da equipe permaneçam alinhados com as metas e os prazos.

Aqui estão alguns recursos de destaque:

Estabeleça dependências de tarefas para garantir a conclusão sequencial das atividades do projeto comTarefas ClickUp* Adicionarcampos personalizados e status para facilitar a organização e a análise das tarefas

Visualize e analise seu trabalho de 15 maneiras diferentes comVisualizações do ClickUp* Acompanhe as linhas do tempo e as dependências do projeto com oGráficos de Gantt do ClickUp para uma visão geral abrangente do fluxo do projeto

Desenhe relações entre duas tarefas usando a visualização de Gantt do ClickUp

Personalize painéis com widgets para monitorar as taxas de conclusão de tarefas e a alocação de tempo para obter uma visão aprimorada do projeto comDashboards do ClickUp Gerencie cronogramas e cargas de trabalho da equipe de forma eficaz com o ClickUp Dashboards nativoControle de tempo no ClickUp Configure a automação para lidar com tarefas de rotina, como enviar lembretes de prazos, atualizar status de tarefas ou até mesmo reatribuir tarefas com base em alterações de projeto usando oAutomação do ClickUp

Crie modelos de IA em segundos usando o ClickUp Brain

Beneficie-se de um hub central de informações, automatizando fluxos de trabalho e oferecendo respostas instantâneas a consultas relacionadas ao trabalho usando oClickUp Braino assistente de IA. Ele pode aumentar significativamente a produtividade e a capacidade de tomada de decisões da sua equipe

3. Comunicação interna simplificada

O ClickUp garante uma comunicação clara e eficaz para que todos os membros da equipe permaneçam informados e alinhados. Isso reduz a chance de falhas de comunicação e melhora a coordenação geral do projeto.

Converse com sua equipe e compartilhe recursos valiosos usando o ClickUp Chat View

Aqui estão algumas maneiras específicas pelas quais o ClickUp oferece suporte à comunicação da equipe:

Mantenha todas as partes interessadas informadas por meio de comentários de tarefas, adicionando-as como observadoras, @ menções e atribuindo tarefas como comentários

Encontre e compartilhe rapidamente arquivos importantes, tarefas e muito mais de qualquer lugar no ClickUp e em aplicativos conectados com oPesquisa conectada experiência

Escreva e-mails e outras comunicações internas sem erros em seu tom e estilo preferidos com o ClickUp Brain

Participe de um bate-papo em tempo real para aumentar a clareza e a continuidade usandoVisualização do ClickUp Chat* Grave e compartilhe clipes de tela usando oClipes do ClickUp para transmitir ideias visualmente e esclarecer pontos complexos

Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp

Modelo de plano de ação e estratégia de comunicação interna do ClickUp ajuda a melhorar a clareza e o alinhamento em sua organização. Ele conecta diferentes níveis hierárquicos e departamentos, garantindo o alinhamento dos executivos e da equipe.

Esse modelo de plano de comunicação é útil para definir objetivos claros de comunicação, simplificar estratégias e avaliar sua eficácia, criando, em última análise, uma força de trabalho mais informada e engajada.

Veja como ele ajuda:

Identificar metas e objetivos de comunicação para alinhar os esforços da equipe

Desenvolver planos de ação mensuráveis para acompanhar o progresso e os resultados

Organizar e visualizar as tarefas e o progresso em um local central

Garantir o alinhamento estratégico com a visão e as metas operacionais da empresa

Criar um ambiente aberto para receber feedback e aprimorar as práticas de comunicação

Mudando do Slack para o ClickUp

Mudar do Slack para o ClickUp é mais fácil do que você imagina. Integração do ClickUp com o Slack garante que tarefas, documentos, metas e bate-papos permaneçam interconectados, facilitando a transição para equipes familiarizadas com o ambiente de comunicação do Slack.

Veja como fazer a transição sem problemas:

Insira seu e-mail de trabalho: Comece inscrevendo-se com seu e-mail de trabalho na plataforma do ClickUp para acessar sua ampla gama de ferramentas de produtividade

Comece inscrevendo-se com seu e-mail de trabalho na plataforma do ClickUp para acessar sua ampla gama de ferramentas de produtividade Integre o Slack ao ClickUp: Conecte sua conta do Slack ao ClickUp para manter canais de comunicação fluidos. Essa integração permite que você gerencie tarefas e colabore diretamente do Slack

Conecte sua conta do Slack ao ClickUp para manter canais de comunicação fluidos. Essa integração permite que você gerencie tarefas e colabore diretamente do Slack Crie tarefas a partir do Slack: Use o comando /ClickUp new em qualquer canal do Slack para criar rapidamente novas tarefas sem sair do Slack

Use o comando /ClickUp new em qualquer canal do Slack para criar rapidamente novas tarefas sem sair do Slack Desfazer tarefas no Slack : Permita que os links de tarefas postados no Slack exibam automaticamente detalhes avançados, fornecendo contexto e acesso direto às ações da tarefa, aumentando a clareza do fluxo de trabalho

: Permita que os links de tarefas postados no Slack exibam automaticamente detalhes avançados, fornecendo contexto e acesso direto às ações da tarefa, aumentando a clareza do fluxo de trabalho Gerencie tarefas com eficiência: Use ações suspensas no Slack para ajustar datas de vencimento, prioridades, status e muito mais, gerenciando diretamente suas tarefas do ClickUp nos canais do Slack

Use ações suspensas no Slack para ajustar datas de vencimento, prioridades, status e muito mais, gerenciando diretamente suas tarefas do ClickUp nos canais do Slack Converta mensagens do Slack em tarefas e comentários do ClickUp : Simplifique a criação de tarefas transformando mensagens do Slack em tarefas ou comentários com o ClickUp, selecionando a opção "mais ações" em qualquer mensagem

: Simplifique a criação de tarefas transformando mensagens do Slack em tarefas ou comentários com o ClickUp, selecionando a opção "mais ações" em qualquer mensagem Configure as notificações: Configure o ClickUp para enviar notificações em tempo real aos seus canais do Slack para atualizações como novas tarefas, comentários e alterações de status

Leia também:_ **ClickUp vs. Slack: Qual ferramenta de comunicação de equipe é a melhor?

Gerenciando projetos e processos com o ClickUp

O ClickUp consolida todas as ferramentas essenciais em uma só, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento dos processos do projeto. A solução de gerenciamento de projetos do ClickUp conecta todos os elementos do seu projeto - tarefas, documentos, conversas e painéis - em uma plataforma fácil de usar, ajudando as equipes a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com mais de 1.000 modelos e vários recursos que aumentam a eficiência, o ClickUp simplifica o rastreamento de tarefas, a geração de relatórios e a colaboração em equipe, facilitando o planejamento, a execução e o monitoramento de projetos com eficiência.

Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda a enfrentar os desafios de planejamento de projetos de forma eficaz com sua estrutura bem organizada. Projetado para gerenciar o trabalho em várias fases do projeto, esse modelo oferece uma abordagem estruturada por meio de espaços e pastas designados.

Mesmo que você seja novo no gerenciamento de projetos, esse recurso simplifica tarefas complexas para que você possa:

Obter uma visão geral clara dos recursos do seu projeto para gerenciá-los com eficiência

Usar várias visualizações de fluxo de trabalho para atribuir, gerenciar e priorizar tarefas com eficiência

Colaborar perfeitamente com a sua equipe e manter as partes interessadas informadas sem complicações

Corte uma folga para você mesmo com o ClickUp para gerenciamento de projetos

O Slack é um aplicativo de comunicação de equipe que ajuda na colaboração em tempo real o que o torna útil para manter todos conectados e informados.

No entanto, se você quiser acompanhar prazos, lidar com fluxos de trabalho complexos, criar bases de conhecimento e coordenar vários projetos, precisará de ferramentas de gerenciamento de projetos. Os recursos atuais do Slack não podem ajudá-lo com isso.

O ClickUp preenche essas lacunas oferecendo uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos que se integra perfeitamente ao Slack. Ele fornece ferramentas avançadas para gerenciar tarefas, acompanhar o progresso do projeto e aprimorar a comunicação da equipe, tudo em um sistema unificado.

Se você precisa simplificar os fluxos de trabalho, permitir a colaboração ou gerenciar projetos com mais eficiência, o ClickUp oferece as ferramentas e a flexibilidade que as equipes modernas exigem.

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para ter um fluxo de trabalho mais organizado, produtivo e colaborativo. Registrar-se agora!