ClickUp vs. Slack: Qual ferramenta de comunicação de equipe é a melhor?

Entre os funcionários que verificam os itens de suas listas de tarefas e atingem as metas semanais, as ferramentas de colaboração em equipe são fundamentais para manter todos produtivos e alinhados.

Há muitas ferramentas de colaboração que os funcionários podem usar para comunicações internas. Entretanto, nem todas as ferramentas de colaboração em equipe são iguais.

Algumas podem ter uma maior profundidade de recursos de gerenciamento de tarefas, enquanto outras podem funcionar como ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos.

Para facilitar sua vida, escolhemos a dedo duas opções populares. Aqui está uma visão geral detalhada do ClickUp vs. Slack - o confronto final. Vamos lá!

O que é o ClickUp?

Enfrente suas tarefas com a renovada Caixa de entrada do ClickUp, projetada para navegar rapidamente por suas prioridades e concluir o trabalho

O ClickUp é uma ferramenta de comunicação de equipe completa que reúne os fluxos de trabalho da sua equipe em um só lugar. Isso significa que não é mais necessário fazer malabarismos com tarefas e ferramentas para compartilhar atualizações, vincular recursos ou se comunicar.

Se você está procurando um ferramenta de colaboração remota ou uma ferramenta de colaboração para gerenciamento de projetos o ClickUp é útil em ambos os cenários.

Os memes "reuniões que poderiam ter sido feitas por e-mail" estão sendo substituídos por mensagens "por que enviar e-mail quando você pode enviar mensagens instantâneas", pois a Geração Z percebe como o e-mail pode ser limitado e sufocante. As mensagens instantâneas poupam tempo e esforço de todos e obtêm resultados mais rápidos.

O ClickUp ajuda as equipes a abandonar o e-mail no trabalho com recursos importantes, como bate-papo instantâneo, compartilhamento de arquivos, comentários com tags, edição colaborativa de documentos ao vivo e muito mais. Com recursos de gerenciamento de tarefas e produtividade altamente avaliados, o ClickUp transformou a maneira como as pessoas colaboram e trabalham.

Continue lendo para ver um detalhamento dos recursos de comunicação da equipe do ClickUp dentro de um sólido software de gerenciamento de projetos.

Recursos do ClickUp

Seus requisitos específicos de colaboração podem depender do tipo de projeto, do tamanho da equipe, dos prazos, etc. Abaixo estão três recursos que priorizam a comunicação que o ClickUp oferece:

Recurso nº 1: Comunicação e colaboração

Para 40% é nesse ponto que uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, pode facilitar a comunicação e a colaboração da equipe.

O ClickUp oferece recursos de colaboração e comunicação de 360 graus por meio de bate-papo, quadros brancos, documentos compartilháveis ao vivo, gravação de tela, anotações, atribuição de comentários, etc. Ele ajuda a alinhar tarefas com projetos, manter os membros da equipe informados e coordenar ações com fluxos de trabalho altamente visualizados.

Mais adiante neste artigo, faremos uma comparação detalhada de todos esses recursos com os do Slack.

Característica nº 2: IA e automação

A capacidade de integrar a IA em seus fluxos de trabalho, documentos atuais, tarefas e projetos é um superpoder que você obtém com o Cérebro ClickUp .

O ClickUp Brain é um recurso inteligente da plataforma de gerenciamento de tarefas ClickUp. É como ter um assistente superinteligente que o ajuda a organizar melhor seu trabalho.

Agora você pode se comunicar com mais eficiência usando o Brain para escrever mensagens impactantes e e-mails. Ele pode resumir textos longos e analisar dados para obter insights; pode até traduzir sua redação para outros idiomas!

Você não precisa mais se lembrar de nada em sua lista de tarefas porque o ClickUp Brain rastreará suas tarefas, enviará atualizações e o lembrará quando necessário. E quanto mais você o usa, mais inteligente ele fica. Ele aprende como você trabalha e escreve e o ajuda a se tornar mais eficiente.

A priorização se torna mais simples, pois identifica quais tarefas devem ser realizadas primeiro, ajudando você a se concentrar no que realmente importa. Além disso, a integração com outras ferramentas agiliza seu fluxo de trabalho, mantendo tudo o que você precisa em um local conveniente. Automações no ClickUp também ajudam você a fazer mais com mais rapidez. Automatize suas tarefas diárias e repetitivas e configure fluxos de trabalho baseados em gatilhos para que você possa se concentrar em tarefas mais estratégicas.

Feature #3: Task and project management

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de tarefas e projetos que realiza o trabalho sem a necessidade de passar por uma dúzia de telas. Crie e gerencie tarefas de projeto, acompanhe o progresso com painéis personalizáveis, economize tempo com modelos e fluxos de trabalho automatizados e use uma variedade de visualizações para ver seu trabalho da maneira que preferir.

Desde o acompanhamento de tarefas até a criação de estratégias, a comunicação com colegas de trabalho e a análise dos resultados do sprint, o ClickUp ajuda você a fazer tudo com eficiência. Não é de se admirar que seja a plataforma de gerenciamento de trabalho preferida de equipes e empresas em todo o mundo.

Se você deseja enviar lembretes, alertas ou notificações, não precisa de um aplicativo separado; tudo está disponível no ClickUp. As equipes de Produto, Engenharia, RH, TI, Marketing etc. podem trabalhar de forma colaborativa no ClickUp em espaços compartilhados para atingir mais rapidamente as metas de suas respectivas equipes.

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece quatro planos de preços:

Free Forever

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível por US$ 5 por membro do Workspace por mês em todos os planos pagos

O que é o Slack?

via Slack O Slack é um hub central organizado para impulsionar a comunicação interna e externa. Além de enviar e receber mensagens instantâneas, o Slack permite que você armazene conversas, faça anotações e fixe dados específicos em grupos.

Recursos do Slack

O Slack é principalmente uma plataforma de produtividade que permite que você aumente a eficiência do fluxo de trabalho e crie um espaço de trabalho mais conectado. Com o hacks certos do Slack você pode simplificar a comunicação, colaborar perfeitamente e gerenciar projetos em uma única tela.

Veja abaixo alguns de seus recursos mais úteis:

Ferramenta nº 1: Comunicação e colaboração

O Slack é uma das ferramentas de mensagens instantâneas mais populares. No Slack, você pode usar canais e mensagens privadas para se comunicar com segurança com seus colegas de trabalho. Você também pode usar o Slack Connect para conversar com fornecedores e colaboradores externos.

Ele permite chamadas de vídeo e voz entre conexões e equipes do Slack, compartilhamento e gravação de tela e envio de arquivos e links. Veremos esses recursos em mais detalhes na próxima seção.

Recurso nº 2: IA e automação

o Slack AI é um novo recurso que o Slack lançou recentemente para os clientes do plano Enterprise. Essa ferramenta ajuda a economizar tempo, respondendo a perguntas sobre seu trabalho no Slack e ajudando você a pesquisar no Slack com mais eficiência.

Ela também pode resumir tópicos e comentários do Slack e ajudá-lo a se manter informado sobre tudo o que acontece em seus vários canais do Slack.

Você também pode criar automação no Slack usando o Criador de fluxo de trabalho. Por exemplo, você pode ter uma automação para enviar uma mensagem de boas-vindas e material de integração para qualquer pessoa que entre no canal #geral do Slack da empresa.

Feature #3: Task and project management

O Slack também tem alguns recursos úteis para o gerenciamento de tarefas e projetos. Por exemplo, você pode usar o recurso de compartilhamento de arquivos para enviar documentos, imagens, vídeos, links e notas de voz a colegas para trabalho colaborativo. a Slack Search também ajuda você a encontrar informações em tópicos e canais no Slack.

Você pode usar o Workflow Builder para automatizar suas tarefas diárias essenciais, como enviar mensagens de atualização, dar boas-vindas a novos membros, acompanhar novas vendas etc. Ele se integra a mais de 60 ferramentas para melhorar a colaboração.

o Slack Canvas é outro recurso interessante. Essa ferramenta ajuda a colaborar com sua equipe e a criar documentos editáveis compartilhados com conteúdo e dados selecionados. Você também pode adicionar fluxos de trabalho personalizados usando o Workflow Builder.

Preços do Slack

O Slack também oferece quatro modelos de preços:

Gratuito

Pro: $8,75/mês

$8,75/mês Business+: US$ 15/mês

US$ 15/mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Preços personalizados Slack AI está disponível como um complemento para planos Enterprise somente em inglês a um preço personalizado

ClickUp vs. Slack: Comparação de recursos

Cada ferramenta de colaboração segura oferece pontos de venda exclusivos. A plataforma certa para você dependerá de seu fluxo de trabalho e de estratégias de comunicação .

Para resumir, aqui está uma rápida visão geral de cada ferramenta para que você se familiarize e o veredicto final dos recursos comparados na seção anterior:

Melhores recursos do ClickUp

Adapte a plataforma de gerenciamento de projetos e os fluxos de trabalho ao seu negócio e à sua equipe

Use recursos avançados para qualquer metodologia de gerenciamento de projetos, acelere os processos com oAutomação do ClickUpe dimensione as visualizações de trabalho para equipes em crescimento

Elimine o trabalho pesado e otimize seus fluxos de trabalho com a Automação do ClickUp

Use a IA para simplificar tudo, desde a criação de conteúdo até o gerenciamento de projetos

Melhore a visibilidade e o rastreamento de projetos em toda a empresa comCampos personalizados do ClickUp e hierarquia

Comunique-se de forma eficaz com a exibição de bate-papo, comentários encadeados e clipes

Colabore de forma eficaz com ferramentas integradas para trabalho remoto e assíncrono.

Crie e compartilhe arquivos com o Docs, adicione vários responsáveis, aloque recursos de forma eficiente com oVisualização da carga de trabalho do ClickUpgerencie permissões com facilidade

Acompanhe o progresso sem esforço comPainéis do ClickUpnotificações e muito mais

Use os painéis totalmente personalizáveis do ClickUp para obter visões gerais de alto nível de seu trabalho

Aproveite um design intuitivo com funcionalidade de arrastar e soltar e integrações perfeitas com aplicativos de terceiros usandoIntegrações do ClickUp* Acesse seu trabalho a qualquer hora, em qualquer lugar comAplicativo móvel do ClickUp em todos os dispositivos

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7 de 5 (mais de 9400 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 9400 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 4000 avaliações)

Melhores recursos

Conecte-se instantaneamente com os membros da equipe por meio de mensagens diretas e canais de grupo

Comunique-se com parceiros externos por meio de canais seguros do Slack Connect

Compartilhe arquivos, documentos relacionados a projetos e imagens com perfeição dentro da plataforma

Integre-se a uma ampla gama de aplicativos e serviços de terceiros para otimizar os fluxos de trabalho

Encontre rapidamente mensagens, arquivos e conversas anteriores com recursos avançados de pesquisa

Personalize sua experiência no Slack com temas, notificações e preferências

Use ferramentas como enquetes, lembretes e canais compartilhados para colaborar com eficiência

Proteja seus dados e sua comunicação com segurança de nível empresarial

Acesse o Slack de qualquer lugar usando aplicativos para desktop, web e dispositivos móveis

Classificações e resenhas do Slack

G2 : 4.5 de 5 (mais de 32.300 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 32.300 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 23.000 avaliações)

ClickUp vs. Slack: Comunicação e colaboração da equipe

Na primeira rodada, vamos comparar os recursos do ClickUp e do Slack para comunicação e colaboração em equipe.

Principais recursos do ClickUp para comunicação e colaboração

Quadros brancos para brainstorming e colaboração

Mensagens instantâneas e canais de bate-papo em tempo real com o Chat View

Detecção e edição de colaboração para uma colaboração perfeita

Adicione outras pessoas a documentos e tarefas com menções "@"

Compartilhamento e gerenciamento de documentos com o ClickUp Docs

Atribuição de comentários em tarefas e documentos para fazer as coisas na hora

Gravação de tela com o ClickUp Clips

Bloco de notas para anotações rápidas e listas de verificação

Enviar e receber e-mails da plataforma para manter todas as conversas em um só lugar

Integrações com ferramentas de mensagens instantâneas e videoconferência

Comunicação e colaboração no ClickUp

Conversas eficazes são a base das equipes sincronizadas - e uma especialidade da Visualização do ClickUp Chat . Esse recurso permite que as equipes se conectem e usem canais de bate-papo em tempo real para manter todos informados e simplificar a comunicação da equipe.

Visão de bate-papo no ClickUp em um relance

As equipes podem se comunicar umas com as outras, compartilhar documentos e enviar e receber mensagens urgentes instantaneamente. Em vez de perder tempo fazendo malabarismos com várias ferramentas e dando sentido a conversas dispersas, as equipes podem promover a colaboração com esse recurso integrado de mensagens instantâneas.

Se o brainstorming estiver em sua lista de requisitos, experimente Quadros brancos ClickUp o ClickUp Whiteboards é o único quadro branco virtual do mundo que suas equipes podem usar para fazer brainstorming de estratégias, planejamento e execução de projetos:

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Deseja atribuir comentários a membros relevantes da equipe e marcar itens de ação em tempo real? Atribuir comentários do ClickUp do ClickUp ajuda você a marcar os funcionários para conversas de trabalho com @menções e dar andamento ao trabalho em segundos:

Delegue facilmente o trabalho atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário para transformar suas ideias em itens de ação

Use esse recurso para criar itens de ação e atribuí-los a outras pessoas (ou até a você mesmo), de modo que todas as suas tarefas menores sejam executadas, sem que se percam.

Outro recurso de colaboração que vale a pena mencionar é Documentos do ClickUp . É excelente para edição colaborativa de bases de conhecimento, roteiros, resumos etc., em tempo real com sua equipe:

Edição colaborativa ao vivo no ClickUp Docs

Como isso ajuda? Primeiro, todos ficam cientes das últimas alterações e podem se atualizar rapidamente. O recurso também permite que você marque outras pessoas com comentários, atribua a elas itens de ação e converta o texto em tarefas rastreáveis para ficar por dentro das ideias.

Além disso, você pode gerenciar documentos, criar belos documentos, wikis, etc., conectá-los a fluxos de trabalho e executar ideias com facilidade. E isso não é tudo. Os membros da equipe podem editar documentos e visualizar alterações em tempo real, além de aumentar a visibilidade e a transparência da equipe.

Se você tem um estilo de trabalho visual, vai adorar Clipes do ClickUp . Esse recurso oferece um gravador de tela para gravar e compartilhar instruções em vídeo, atualizações e muito mais. Ideal para alunos visuais, ele é perfeito para simplificar ideias e processos complexos:

Salve suas gravações com o ClickUp Clips e envie-as para qualquer pessoa com um link público

E se você estiver procurando organizar suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar, não precisa procurar mais do que Bloco de notas ClickUp . O bloco ajuda você a fazer anotações, formatar com edição avançada e transformar entradas em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar.

Por fim, se você ainda não mudou totalmente para as mensagens instantâneas, temos o E-mail do ClickUp que permite enviar e receber e-mails, criar tarefas a partir de e-mails, adicionar anexos e muito mais. O ClickUp se integra ao Gmail, Outlook, Microsoft 365 e outros, para que você possa trabalhar com diferentes contas dentro do ClickUp.

Se ainda precisar de uma ferramenta de videoconferência, lembre-se de que o ClickUp oferece integração com o Slack e o Zoom, para que você tenha o melhor de todos os mundos com essa plataforma: videochamada, colaboração em equipe e gerenciamento de projetos em uma única ferramenta.

Principais recursos do Slack para comunicação e colaboração

Mensagens instantâneas usando mensagens de texto e voz

Incluir outras pessoas em conversas com menções "@"

Canais para manter suas conversas organizadas

Slack Connect para se comunicar com pessoas de fora de sua organização

Canais privados para restringir o acesso a conversas sensíveis ou confidenciais

Gravação de tela e compartilhamento de vídeo

Huddles para chamadas de vídeo ou áudio ao vivo com compartilhamento de tela e envio de arquivos

Comunicação e colaboração no Slack

O Slack é um hub de colaboração que oferece vários recursos para promover interações em tempo real entre equipes e parceiros externos, como:

Canais

Huddles

Clipes

Mensagens

Conexão do Slack

A maior atração do Slack é o recurso Canais, que traz ordem e clareza aos projetos e equipes e ajuda as equipes a trabalharem em prol de um objetivo comum.

Canais é um espaço dedicado para organizar suas conversas, independentemente de sua função, localização ou fuso horário:

via Slack Criar um canal dedicado para tudo permite que os participantes se concentrem em conversas produtivas e acessem rapidamente informações úteis. O Slack oferece dois canais padrão: #geral e #aleatório, mas você pode criar o seu próprio canal e manter todas as mensagens importantes em um só lugar.

Em seguida, temos o Slack Connect, um excelente recurso para se conectar com partes interessadas externas, como parceiros, fornecedores, clientes etc.

Em vez de enviar inúmeros e-mails e não obter respostas, você pode colaborar com organizações externas com facilidade e sem medo de perder dados. Seja para enviar arquivos sensíveis ao tempo ou marcar reuniões de última hora, o Slack conecta todas as suas ferramentas e automatiza seus fluxos de trabalho.

via Slack Você pode enviar mensagens individuais para pessoas de fora da sua organização. No entanto, para compartilhar canais entre organizações, você precisará estar em um dos planos pagos do Slack.

O Slack Connect move suas conversas importantes para fora dos tópicos de e-mail isolados para acelerar a coordenação com as partes interessadas externas. Ele permite agendar facilmente reuniões, compartilhar documentos e simplificar tarefas de rotina com aplicativos.

Outro recurso que vale a pena mencionar é o recurso Messaging do Slack, que ajuda a equipe a se comunicar usando voz, vídeo, etc., com contexto. Os gerentes que desejam conduzir interações individuais com a equipe e verificar com eles rotineiramente podem usar o Slack Messaging, que permite configurar canais privados e enviar mensagens diretas.

via Slack A capacidade de conduzir bate-papos individuais com a equipe e integrar o Slack a aplicativos essenciais, como Google Drive, Asana etc., permite que os membros da equipe acompanhem as atualizações importantes, discutam-nas e tomem medidas - sem alternar entre guias ou ferramentas.

Além disso, temos recursos como Huddles para ajudá-lo a se conectar instantaneamente com sua equipe por áudio ou vídeo e compartilhar telas e Clips para ajudá-lo a gravar e enviar clipes de áudio ou vídeo sem a necessidade de se reunir pessoalmente.

Vencedor: _Ambas as ferramentas têm uma base de fãs fiéis devido a seus recursos de colaboração e comunicação. Os recursos do Slack promovem uma comunicação perfeita; no entanto, o ClickUp ainda está em vantagem. Essa ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos oferece recursos úteis de colaboração e comunicação para promover conversas produtivas no momento dentro das equipes, como quadros brancos virtuais, mapeamento mental, funcionalidade de e-mail, etc. - todos ausentes no Slack

ClickUp vs. Slack: IA e automação

Passando para a segunda rodada! Agora vamos comparar o Slack com o ClickUp em termos de recursos de IA e automação.

Principais recursos do ClickUp para IA e automação

ClickUp Brain, o assistente de IA integrado em todo o seu trabalho no ClickUp 🧠

AI Knowledge Manager para respostas contextuais instantâneas sobre seu trabalho no ClickUp

AI Project Manager para gerar relatórios de status e atualizações, resumir notas de reuniões, identificar itens de ação para priorizar, preencher dados em tabelas, etc.

AI Writer for Work para criar todos os tipos de texto: scripts, trechos de código, e-mails, blogs, legendas de mídia social, etc.

Sugestões de ortografia, gramática e tom em todo o ClickUp

Automações para eliminar tarefas repetitivas de seu trabalho

AI e automação no ClickUp

O ClickUp Brain tem três ferramentas úteis orientadas por IA: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work. Coletivamente, essas três ferramentas ajudam você a obter:

Respostas instantâneas e precisas para seu trabalho no ClickUp

Atualizações e relatórios de status de tarefas, documentos e pessoas

Acesso com um clique a tabelas, transcrições, resumos de documentos e modelos para acelerar seus projetos

Um assistente de redação com IA para aperfeiçoar sua redação e criar conteúdo com o tom perfeito

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Depois de integrar o ClickUp Brain com Docs, Tasks e projetos, seu trabalho será literalmente reduzido pela metade.

A plataforma oferece um assistente de redação com IA integrado que pode ajudá-lo:

Aperfeiçoar sua redação usando o tom certo

Escrever e-mails, artigos, perguntas de entrevistas, trechos de código, etc

Verificar automaticamente se há erros de ortografia em seus documentos e tarefas

Criar tabelas com dados ricos e percepções para qualquer tópico

Gerar modelos para tarefas, documentos e projetos instantaneamente

Com o ClickUp Automation, você também pode automatizar seus fluxos de trabalho e economizar um tempo precioso. Adicione Actions e Triggers personalizados para automatizar seu trabalho diário e aumentar a produtividade. Como alternativa, você pode navegar pelos modelos na biblioteca Automations ou configurar integrações entre o ClickUp e o aplicativo de sua preferência.

Crie qualquer número de automações personalizadas do ClickUp que economizem tempo e facilitem seu trabalho diário com base em qualquer gatilho ou condição

Recursos-chave do Slack para IA e automação

IA do Slack no plano Enterprise para responder a perguntas e recapitular conversas

Recapitulações automáticas de canais (em breve serão implementadas em todos os planos)

Notificações automáticas para ações em aplicativos conectados

AI e automação no Slack

Embora o Slack tenha recursos comparativamente limitados nessa categoria, vamos examiná-los.

O primeiro recurso sobre o qual queremos falar é a IA do Slack.

O Slack AI é uma nova adição ao Slack e atualmente está disponível no plano Enterprise. Ele ajuda você a economizar tempo criando resumos de tópicos e recapitulando conversas de canal. Ela também ajuda você a pesquisar seu espaço de trabalho do Slack com mais eficiência.

A plataforma está atualmente lançando um novo recurso, "Catch Up", onde você pode encontrar recapitulações automáticas de canais que deseja acompanhar. Além disso, a IA do Slack pode responder suas perguntas específicas, solucionando dúvidas na ponta dos dedos.

Combine os poderes do gerenciamento de projetos e da colaboração com a integração do ClickUp com o Slack

Mas isso não é tudo. O Slack permite a integração com seus aplicativos favoritos e ferramentas como ClickUp, Salesforce e Zoom para ajudá-lo a receber notificações automatizadas. Veja como isso funciona:

Etapa 1: Integre seu conjunto de ferramentas ao Slack

Etapa 2: use o Criador de fluxo de trabalho do Slack, que oferece automação com 65 novos conectores (aplicativos de terceiros). Use-o para se conectar à sua ferramenta preferida

Etapa 3: configure fluxos de trabalho básicos. Por exemplo, você pode criar uma linha em uma planilha do Google ou adicionar uma tarefa ao seu rastreador de gerenciamento de projetos no ClickUp com base em uma ação em um canal do Slack

Se você deseja conectar o Slack a outras ferramentas de trabalho, listamos as melhores integrações do Slack para você.

Vencedor: O ClickUp Brain oferece recursos mais abrangentes do que a IA do Slack, especialmente para promover a colaboração em equipe e lidar com tarefas rotineiras. Você pode usar o ClickUp Brain para criar itens de ação, planejar projetos, escrever com fluência e criar uma lista de subtarefas; o mundo é sua ostra!

ClickUp vs. Slack: Gerenciamento de tarefas e projetos

**Principais recursos do ClickUp para gerenciamento de tarefas e projetos

Hierarquias de projeto para visibilidade e organização eficiente do trabalho

mais de 15 visualizações de projeto personalizadas, incluindo uma funcionalidade de planilha

Infinitamente personalizável com campos personalizados, status personalizados e prioridades

Painéis em tempo real e personalizáveis com mais de 50 widgets para monitorar projetos e tarefas

Pesquisa universal para encontrar rapidamente qualquer informação na plataforma

Controle de tempo de projeto nativo para controlar o tempo, definir estimativas e visualizar relatórios

mais de 1.000 modelos para começar rapidamente a trabalhar em qualquer projeto

Extensão bacana do Chrome para fazer anotações, controlar o tempo, etc.

Integração com mais de 1.000 aplicativos para melhorar a colaboração e o gerenciamento de projetos

Gerenciamento de tarefas e projetos no ClickUp

Mergulhe na visualização de lista personalizável do ClickUp 3.0 para obter status de progresso em sua lista de tarefas

Os recursos de gerenciamento de tarefas e projetos do ClickUp são criados dentro da plataforma. Use mais de 15 visualizações personalizáveis para gerenciar fluxos de trabalho complexos, tarefas, projetos, metas, bate-papo e muito mais e acelerar o processo de gerenciamento de projetos:

Você pode atribuir e rastrear tarefas com campos personalizados, status personalizados, sinalizadores de prioridade e rastreamento de dependências. O aplicativo nativo de rastreamento de tempo também ajuda a rastrear e gerar relatórios sobre o tempo gasto em tarefas e projetos.

A Pesquisa Universal do ClickUp permite que os usuários encontrem rapidamente tarefas, documentos, arquivos, usuários, bate-papos e painéis em todo o espaço de trabalho e até mesmo em outros aplicativos de trabalho conectados Pesquisa Universal do ClickUp do ClickUp traz à tona todas as informações de que você precisa sobre seus projetos em segundos. Você pode adicionar comandos de pesquisa personalizados, como atalhos para links, armazenar texto para uso posterior e muito mais para obter resultados de pesquisa personalizados e relevantes em um piscar de olhos.

Personalizável Painéis do ClickUp com os widgets escolhidos ajudam você a acompanhar o progresso de todas as tarefas em tempo real. Você pode escolher entre mais de 50 widgets para configurar seus painéis exatamente como necessário.

Com integrações em mais de 1.000 aplicativos, incluindo muitos dos seus favoritos, o ClickUp ajuda a reduzir a carga cognitiva decorrente da troca constante de telas. Além disso, com a extensão Chrome, você pode fazer anotações, controlar o tempo, etc., em qualquer lugar do navegador.

O recurso de controle de tempo do projeto no ClickUp oferece uma extensão do Chrome

Para gerentes que desejam trabalhar com velocidade, Biblioteca de modelos do ClickUp tem mais de 1.000 modelos para diferentes funções e casos de uso, como Finanças, Engenharia, Gerenciamento de Projetos, Design, Recursos Humanos, Marketing e muito mais.

**Principais recursos do Slack para gerenciamento de tarefas e projetos

Pesquisa do Slack para encontrar resultados filtrados em canais e mensagens

Slack Canvas para criar documentos ricos com arquivos, vídeos, imagens, etc., e editar de forma colaborativa com colegas de trabalho

Criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas diárias simples e repetitivas

Integrações com mais de 60 aplicativos para melhorar a colaboração e o gerenciamento do trabalho

Gerenciamento de tarefas e projetos no Slack

Os recursos de gerenciamento de tarefas e projetos do Slack não são tão robustos quanto os do ClickUp, mas o Slack oferece vários recursos úteis, como compartilhamento de arquivos, pesquisa, Canvas e criadores de fluxo de trabalho.

Vamos analisar cada recurso com mais detalhes, começando com o compartilhamento de arquivos para fotos, vídeos, documentos, etc. O Slack oferece compartilhamento colaborativo de arquivos e documentos para ajudá-lo a organizar seus arquivos e conversas no Slack. Use os canais para compartilhar arquivos com as pessoas certas no momento certo.

Em seguida, vamos dar uma olhada no Slack Search para obter resultados filtrados. O que há de exclusivo nesse recurso é que você pode criar um arquivo pesquisável de todas as suas conversas e decisões. Para restringir sua pesquisa, adicione modificadores (leia-se: adicionar aspas em uma frase, adicionar um traço na frente de uma palavra específica etc.) conforme necessário.

via Slack

As equipes que desejam compartilhar conhecimento se beneficiarão do Slack Canvas. Essa ferramenta permite que você organize, colabore, selecione e compartilhe informações no seu espaço de trabalho do Slack.

Você pode criar documentos avançados e selecionar seu próprio conteúdo. Ela também permite incorporar sua tela com arquivos, imagens, vídeos e muito mais, formatar conteúdo intuitivamente, mencionar colegas de equipe diretamente e compartilhar conversas em qualquer lugar.

Do lado do gerente, a liderança pode coeditar com as partes interessadas em comentários e tópicos sem sair do Slack! Portanto, se você deseja colaborar com os principais membros e propagar informações importantes, o Canvas é a ferramenta ideal para você.

Mencionamos brevemente o Criador de fluxo de trabalho do Slack na seção anterior. A simplicidade de arrastar e soltar do Workflow Builder permite que sua equipe adicione fluxos de trabalho personalizados ao Canvas para que todos possam usá-los com mais contexto. Não é necessário codificar! Conecte suas ferramentas favoritas com um clique e deixe o Workflow Builder assumir o controle.

_Observe que o Criador de fluxo de trabalho é um recurso pago incluído nas assinaturas do Slack Pro, Business+ e Enterprise

**Ao contrário do ClickUp, o Slack não oferece recursos de rastreamento de tarefas ou de visualização

Vencedor: O ClickUp é o claro vencedor aqui, pois não precisa que você integre aplicativos externos para concluir suas tarefas e projetos.

ClickUp vs. Slack: Planos de preços

Vamos entender como o ClickUp e o Slack se comparam em relação aos recursos que oferecem para cada nível de seus planos de preços:

ClickUp Slack Recursos gratuitos Forever: Tarefas ilimitadas5 espaços100 pastasVisualizações personalizadas ilimitadas100 MB de armazenamento de arquivos3 quadros brancosVárias visualizações, como Lista, Quadro, Calendário etc.Mais de 50 integrações nativasRastreamento de tempoAutenticação de dois fatoresAtribuir comentáriosNotificações inteligentesSuporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Recursos gratuitos:90 dias de histórico de mensagens10 integrações de aplicativos ou fluxos de trabalho publicadosReuniões de áudio e vídeo 1:1Mensagens 1:1 com pessoas de fora da sua organizaçãoCrie e colabore em documentos somente em canais e mensagens diretas1 espaço de trabalhoAcesso a mensagens e arquivos: acesso por 90 diasIntegrações e outros aplicativos: 10 dias Recursos ilimitados:Armazenamento, integrações e painéis ilimitadosGuests com permissõesGráficos de Gantt e campos personalizados ilimitadosCálculos de colunaEmail no ClickUpEquipes (grupos de usuários)Rastreamento de tempo nativoMetas e portfóliosVisão de formulárioGerenciamento de recursosRelatórios ágeisCompatível com IASuporte 24 horas por dia, 7 dias por semanaBate-papo ao vivo Recursos profissionais:Histórico de mensagens ilimitadoIntegrações de aplicativos e fluxos de trabalho ilimitadosReuniões de áudio e vídeo em grupoMensagens em grupo com pessoas de fora da organizaçãoCrie e colabore em documentos em qualquer lugar1 espaço de trabalho Recursos para empresas: **Equipes ilimitadasExportação personalizadaCompartilhamento público avançado, automação e recursos avançados do painelRastreamento avançado de tempoEstimativas de tempo granularesFolhas de tempoGerenciamento de carga de trabalhoCronogramas e mapas mentaisPastas de metasCompatível com IAWebhooks, e-mail, SMS, integraçõesSinal único do GoogleSMS para autenticação de dois fatoresSuporte 24 horas por dia, 7 dias por semanaBate-papo ao vivo Recursos para empresas+:Histórico de mensagens ilimitadoIntegrações de aplicativos e fluxos de trabalho ilimitadosReuniões de áudio e vídeo em grupoMensagens em grupo com pessoas de fora da sua organizaçãoCrie e colabore em documentos em qualquer lugar1 espaço de trabalho99.99% de tempo de atividade garantidoProvisionamento e desprovisionamento de usuáriosSign-on único baseado em SAMLExportação de dados para todas as mensagens

Recursos empresariais:Etiquetagem em brancoConfigurações de permissão + CompartilhamentoLógica condicional em formuláriosAPI empresarialFunções personalizadas ilimitadasCompartilhamento de equipe para espaçosPesquisa universalVisualizações pessoais padrãoDisponíveis para MSA e HIPAAProvisionamento de logon único (SSO)SCIMCapacidade personalizada na carga de trabalhoTreinamento de integração ao vivoGerenciador de sucesso do clienteAcesso a serviços gerenciadosResidência de dados nos EUA, UE e APACCompatível com IAFormulário: Branding & CustomizationNota: O complemento ClickUp Brain pode ser adicionado a qualquer plano pago por US$ 5 por membro, por mês Enterprise Grid:Histórico de mensagens ilimitadoIntegrações de aplicativos e fluxos de trabalho ilimitadosReuniões de áudio e vídeo em grupoMensagens em grupo com pessoas de fora da organizaçãoCrie e colabore em documentos em qualquer lugarEspaços de trabalho ilimitados99.99% de tempo de atividade garantidoProvisionamento e desprovisionamento de usuáriosSuporta várias configurações de SAMLExportação de dados para todas as mensagensSuporte para prevenção de perda de dados, descoberta eletrônica e provedores de backup off-lineColaboração de mensagens e arquivos em conformidade com a HIPAADiretório de funcionários integradoNota: Complemento do Slack AI disponível

vencedor:* _ClickUp* oferece recursos mais avançados do que o Slack em todos os planos

ClickUp vs. Slack no Reddit

Fomos ao Reddit para entender o que as pessoas preferiam: Slack vs. ClickUp. Quando você pesquisa por ClickUp vs. Slack no Reddit no entanto, a maioria dos usuários concorda que usa o ClickUp para quase tudo - seja CRM, formulários, bate-papo ou controle de tempo:

Eu uso o ClickUp (especialmente com campos e exibições personalizados) para quase tudo. Em vez do Slack, uso visualizações de conversa (canais de bate-papo) no ClickUp. Em vez de um CRM separado, uso campos personalizados como "valor do negócio" no ClickUp. Embora o ClickUp chame cada entrada de lista ou quadro de tarefa, ela também pode ser um contato, um artigo de site, uma campanha de marketing ou um projeto. Dessa forma, você não precisa pagar por várias ferramentas e pode encontrar todas as informações importantes em um só lugar.

Outros usuários do Reddit observam que o Slack é uma excelente ferramenta de mensagens instantâneas:

O Slack pode parecer apenas mais uma ferramenta de mensagens à primeira vista, mas na verdade é uma plataforma poderosa para simplificar a comunicação e o gerenciamento de projetos em qualquer ambiente de negócios.

**Qual ferramenta de colaboração em equipe reina suprema: ClickUp ou Slack?

Os votos já foram computados e temos um vencedor!

No confronto final entre o ClickUp e o Slack, o ClickUp é melhor do que o Slack ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação no local de trabalho .

Mas o ClickUp pode substituir o Slack? Nós achamos que sim! É verdade que o Slack fez um nome na categoria de mensagens instantâneas. No entanto, ele está longe de ser perfeito. O que ele compensa na comunicação em tempo real, falta no gerenciamento de projetos e tarefas. Além disso, ele é mais caro, e há vários aplicativos que valem a pena Alternativas ao Slack para promover a comunicação sem esforço.

Por outro lado, o ClickUp compensa todas as áreas em que o Slack deixa a desejar: Automação de fluxo de trabalho e criação de conteúdo orientados por IA, recursos de colaboração, modelos de gerenciamento de projetos, relatórios e insights e recursos de integração, para citar alguns!

Diferentemente de outras ferramentas de comunicação de equipe, o ClickUp vem repleto de recursos robustos de gerenciamento de projetos, amplas opções de personalização e recursos de integração perfeita. O mais importante é que o ClickUp oferece integração com um clique com o Slack, que você pode usar com a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp, que é mais rica em recursos.

Todos esses recursos se reúnem no ClickUp para melhorar a experiência de trabalho das equipes. Além disso, eles ajudam a criar um senso de propósito compartilhado e conexões mais profundas - indispensáveis no ambiente de negócios digitalmente conectado de hoje.

Mas não acredite apenas em nossa palavra. Faça uma demonstração dos poderosos recursos que discutimos neste artigo. Comece por inscrevendo-se no ClickUp hoje mesmo.