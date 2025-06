50 melhores alternativas ao Slack para bate-papo em equipe em 2025 (gratuitas e pagas)

Como uma equipe que prioriza o trabalho remoto, a comunicação eficaz é o que nos mantém alinhados e produtivos.

Contamos com uma combinação de comunicação assíncrona e em tempo real para nos mantermos conectados em diferentes fusos horários e agendas de trabalho.

O Slack poderia ter sido uma ótima ferramenta para unificar nossas conversas, mas não possui o conjunto robusto de recursos de colaboração em equipe que nosso fluxo de trabalho exige. Seu número avassalador de canais e notificações constantes também não ajudam.

Com esses desafios em mente, testamos várias alternativas do Slack que poderiam dar melhor suporte à comunicação da nossa equipe.

Com base na pesquisa da nossa equipe e na minha experiência, compilamos uma lista das 50 melhores ferramentas. Não importa se você está procurando uma ferramenta para dar suporte a videoconferências, captura de tela, bate-papo, compartilhamento de mídia ou algo que faça tudo isso, nós o apoiamos. Vamos explorar!

Limitações do Slack

Antes de chegarmos à lista de ferramentas, vamos analisar alguns dos problemas que tivemos com o Slack:

1. A comunicação e o gerenciamento de tarefas/gerenciamento de projetos não estão conectados

O Slack foi projetado principalmente para mensagens e não oferece nenhuma ferramenta integrada para gerenciamento de tarefas e projetos.

Embora você possa se comunicar com sua equipe em tempo real, gerenciar tarefas ou acompanhar o progresso geralmente exige a integração de aplicativos de terceiros, como ClickUp, Asana ou Monday. com.

2. As mensagens podem ser perdidas devido à sobrecarga de informações

A estrutura baseada em canais do Slack pode se tornar rapidamente esmagadora, especialmente para equipes grandes.

Com vários canais, mensagens diretas e notificações incessantes, é fácil que mensagens importantes se percam no meio do barulho.

3. Não é uma opção econômica

Por ser uma ferramenta somente de comunicação, o Slack é caro. Você precisará de outras ferramentas para gerenciar seu trabalho.

O Slack tem um plano gratuito, mas não permite que você acesse mensagens e arquivos com mais de 90 dias. Se sua empresa precisa de acesso contínuo a conversas e documentos anteriores (como é o nosso caso), a versão gratuita é muito restritiva.

Apesar de investir tempo para aprender a usar o Slack e empregar os melhores hacks do Slack, não conseguimos encontrar uma saída.

As desvantagens nos levaram a procurar uma alternativa ao Slack. As ferramentas que listamos aqui abordam esses problemas, promovendo a comunicação eficaz e a colaboração em equipe.

Alternativas ao Slack em um relance

Melhor alternativa geral ao Slack Recurso de destaque Preços 1. ClickUp ClickUp Chat, ClickUp Clips, ClickUp Brain (IA) Gratuito para sempreIlimitado: US$ 7/mês por usuárioNegócio: US$ 12/mês por usuárioEmpresa: Entre em contato para saber o preçoClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por mês Melhor para bate-papo em equipe 2. Microsoft Teams Posts para bate-papos em grandes grupos Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário 3. Google Chat Espaços detectáveis, tarefas em grupo Business Starter: US$ 7,20/usuário por mês (Google Workspace)Business Standard: US$ 14,40/usuário por mês (Google Workspace)Business Plan: US$ 21,60/usuário por mês (Google Workspace)Enterprise: Preços personalizados (Google Workspace) 4. Mattermost Rica formatação markdown, destaque de sintaxe de código em vários idiomas Professional: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)Enterprise: Preços personalizados 5. Rocket. Bate-papo Plataforma segura para se conectar com partes interessadas externas Starter: FreePro: US$ 4,60/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados 6. Flock All Channel para exibir todas as novas mensagens de uma só vez Pro: US$ 6/mês por usuário Enterprise: US$ 10/mês por usuário 7. Torcer Tópicos hiperfocados Plano gratuitoIlimitado: US$ 8/mês por usuário 8. Ryver Fóruns, grupos e canais de pessoas Starter: $34. 50/mês (até 12 usuários)Standard: $64. 50/mês (até 30 usuários)Enterprise: Preços personalizados 9. Zoho Cliq Domínio personalizável, ativos de marca e temas Professional: US$ 2/mês por usuário Enterprise: US$ 4/mês por usuárioStandard: US$ 18/mês para 25 usuários 10. Chanty Interface semelhante ao WhatsApp Grátis 11. Discórdia Opção de streaming de baixa latência e alta qualidade FreeBasic: US$ 9,99/mês por usuário Melhor para videoconferências 12. Zoom Vídeo de alta qualidade, análise de reuniões Básico: GratuitoPro: US$ 14,99/mês por usuário Business: US$ 21,99/mês por usuário Business Plus: US$ 26,99/mês por usuárioEnterprise: Preços personalizados 13. Google Meet Sessão de perguntas e respostas, brainstorming usando um quadro branco GrátisBusiness Starter: US$ 6/mês por usuárioBusiness Standard: US$ 12/mês por usuárioBusiness Plus: US$ 18/mês por usuário 14. Lifesize Videoconferência em qualidade 4K com até 500 participantes Preços da Meeting Solutions Mais: A partir de US$ 14,95/mês por host (mínimo de 10 hosts)Enterprise: A partir de US$ 14,95/mês por host (mínimo de 50 hosts)Organização: Preços personalizados 15. Cisco Webex Visualização em grade, automações Webex FreeWebex Meet: US$ 14,50/mês por usuárioWebex Suite: US$ 25/mês por usuário Webex Enterprise: Preços personalizados 16. GoToMeeting Reuniões protegidas por senha Professional: US$ 12/organizador por mês (cobrado anualmente)Business: US$ 16/organizador por mês (cobrado anualmente)Enterprise: Preços personalizados 17. Vídeo do RingCentral Team Huddle para reuniões contínuas Video Pro: GrátisVideo Pro+: US$ 10/mês por usuárioWebinar: US$ 40/mês por organizador Rooms: US$ 49/mês por sala 18. Jitsi Meet Envie mensagens e emojis sem problemas durante uma chamada de vídeo Grátis 19. Por onde Sala de reunião personalizada FreePro: US$ 8,99/mês por hostBusiness: US$ 11,99/mês por host 20. BigBlueButton Painel de análise de aprendizado Grátis 21. Skype Links de convite que não expiram O Skype é gratuito para qualquer interação de Skype para Skype. Para chamadas internacionais para celulares e telefones fixos, você precisa de uma assinatura ou de créditos Skype Melhor para chamadas 22. RingCentral Análise de sentimento incorporada Básico: US$ 30/mês por usuário Avançado: US$ 35/mês por usuário Ultra: US$ 45/mês por usuário 23. Fuze Atendente de chamadas automatizado Fuze Meetings: US$ 15/mês por usuárioFuze Calling: US$ 25/mês por usuárioFuze Pro: US$ 35/mês por usuárioFuze International: US$ 45/mês por usuárioFuze Unlimited Global: US$ 65/mês por usuário 24. 8×8 Modo DND para enviar automaticamente as chamadas recebidas para o correio de voz Preços personalizados 25. Aircall Transferência calorosa de chamadas de clientes Essentials: US$ 40/licença por mês Professional: US$ 70/licença por mês 26. Dialpad Regras de roteamento personalizadas Business Communication Standard: US$ 27/mês por usuário Pro: US$ 35/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados Ai MeetingsFreeBusiness: US$ 20/mês por usuário 27. Gafanhoto Análise e relatórios de chamadas de negócios True Solo: US$ 14/mês Solo Plus: US$ 25/mês Pequenas empresas: US$ 55/mês 28. Vonage Gravação de chamadas de conversas de entrada e saída Móvel: US$ 19,99/mês por extensão Premium: US$ 29,99/mês por extensão Avançado: US$ 39,99/mês por extensão 29. Nextiva Gerenciamento remoto perfeito Pequena empresa Digital: US$ 25/mês por usuárioCore: US$ 35/mês por usuário Engage: US$ 50/mês por usuárioPower Suite: US$ 75/mês por usuário Enterprise Essential: US$ 129/mês por agente Professional: US$ 159/mês por agente Premium: US$ 199/mês por agente 30. Zoom Phone Resumo pós-chamada gerado por IA US & Canada Metered: Preços personalizadosUS & Canada Unlimited: Preços personalizadosGlobal Select: Preços personalizados 31. Ooma Office Grupos de anéis Ooma Office Essentials: $19. 95/mês por usuárioOoma Office Pro: $24. 95/mês por usuárioOoma Office Pro Plus: $29. 95/mês por usuário Melhor para gravação de tela 32. Loom Rebobine ao vivo, capture as reações das visualizações Starter: GrátisBusiness: US$ 15/mês por usuárioEnterprise: Preços personalizados 33. Camtasia Grave o áudio do sistema, os dados do mouse e o áudio do microfone Camtasia Essentials: $179. 88/anoCamtasia Create: $249/anoCamtasia Pro: $499/anoLicença perpétua: $299. 99/ano 34. ScreenPal Desenhe, realce, adicione texto e formas ricas ou rabisque na tela O ScreenPal oferece um gravador de tela gratuito com funcionalidades limitadas. Para recursos adicionais, os níveis de preços são: Solo Deluxe: US$ 3/mês por usuário (cobrado anualmente) Solo Premier: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente) Solo Max: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Team Business: US$ 8/mês por usuário para mais de 3 usuários (cobrado anualmente) 35. Snagit Captura de rolagem Assinatura individual: US$ 39/anoLicença perpétua: US$ 62,99/ano 36. Estúdio OBS Grave transmissões ao vivo de webinars e conferências Preços personalizados 37. ScreenFlow Recursos avançados de edição ScreenFlow 7: $129 38. Bandicam UI minimalista, exportação em 4K Licença comercialAnual: $49. 46 (1 PC)Anual: $95. 92 (2 PCs) Bandicam+Bandicut: US$ 79,74 (1 PC) 39. Zight (Anteriormente CloudApp) Captura de tela do Scheduled Pro: US$ 7,95/mês por usuário (cobrado anualmente)Team: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)Enterprise: Preços personalizados 40. Registro do Vimeo Escritor de roteiros e teleprompter de IA Starter: US$ 20/mêsStandard: US$ 33/mêsAdvanced: US$ 108/mês 41. Gravador de tela Movavi Grave em tela cheia ou área personalizada Licença pessoal: US$ 39,95 (vitalícia, 1 PC)Licença comercial: US$ 49,95 (assinatura anual) Melhor para comunicação unificada 42. Zoho Connect Intranet interna Iniciante: US$ 0. 40/mês por usuárioEnterprise: US$ 1/mês por usuárioUltimate: US$ 3/mês por usuário 43. Bitrix 24 Grupos de trabalho para lidar com vários projetos simultaneamente Básico: US$ 61/mês por organizaçãoPadrão: US$ 124/mês por organizaçãoProfissional: US$ 249/mês por organizaçãoEmpresa: US$ 499/mês por organização 44. Troop Messenger Notificar mensagens (enviar mensagens para um grupo específico de pessoas sem criar um grupo/canal separado) Premium: US$ 1 (usuários ilimitados)Enterprise: US$ 5 (usuários ilimitados)Auto-hospedado: Preços personalizados 45. Frente Defina fluxos de trabalho automatizados para atribuir e marcar mensagens em escala Starter: US$ 29/mês por usuárioGrowth: US$ 79/mês por usuárioScale: Disponível apenas no plano anualPremier: Disponível apenas no plano anual 46. Basecamp Conversas com tópicos específicos Basecamp: US$ 15/mês por usuárioBasecamp Pro Unlimited: US$ 299/mês (taxa fixa) 47. Missiva Bate-papo em equipe, automações Starter: US$ 18/usuário por mêsProdutivo: US$ 30/usuário por mêsEmpresarial: US$ 45/usuário por mês 48. Fio Mensagens e chats de vídeo criptografados de ponta a ponta, sistema seguro de gerenciamento de arquivos Wire Cloud: Preços personalizadosWire On-Premises: Preços personalizados 49. Spike E-mail de conversação Spike TeamspaceStarter: GrátisEquipe: US$ 5/mês por usuário Empresa: US$ 10/mês por usuário 50. Local de trabalho da Meta Software de colaboração para equipes semelhante ao Facebook Workplace Core: US$ 4/mês por usuárioEnterprise Live: US$ 2/mês por usuárioEnhanced Admin & Support: US$ 2/mês por usuário

As 50 melhores alternativas ao Slack

Dividimos nossos concorrentes do Slack em seis categorias: melhor alternativa geral ao Slack, melhor para bate-papo em equipe, melhor para videoconferência, melhor para chamadas, melhor para gravação de tela e melhor para comunicação unificada.

Melhor alternativa geral para o Slack

Em nossa busca pelo melhor concorrente do Slack, nosso principal objetivo era encontrar uma ferramenta que, ao contrário do Slack, mantivesse nossas conversas e trabalho na mesma plataforma.

Depois de experimentar centenas de ferramentas de colaboração em equipe, concluímos que há apenas uma que preenche todos os requisitos e vai além: O ClickUp.

Desde o gerenciamento da comunicação sincronizada e assíncrona, transformando ideias/conversas em tarefas, até a redução do incômodo de um kit de ferramentas desordenado, o ClickUp realmente mudou a forma como nossas equipes remotas e híbridas trabalham, especialmente após o lançamento do ClickUp Chat.

1. ClickUp

Ao usar o ClickUp, ideias e ações andam de mãos dadas. Graças ao ClickUp Chat, nossos projetos e conversas não estão apenas conectados, eles agora convergiram para uma única plataforma.

Com esse aplicativo de mensagens tudo-em-um, você não precisa mais alternar entre uma ferramenta de mensagens e uma ferramenta de gerenciamento de tarefas.

Comece a usar o ClickUp Chat Use o ClickUp Chat para participar de conversas com seus colegas sem a troca de contexto

A integração do ClickUp Chat em nosso espaço de trabalho nos ajudou:

1. Simplifique a comunicação da equipe

O novíssimo ClickUp Chat oferece todos os recursos que um aplicativo de bate-papo oferece e muito mais. Ele nos capacita a:

Participe de chamadas de áudio e vídeo 1:1 ou de conversas em grupo com pessoas específicas com canais de bate-papo em tempo real

Crie espaço para conversas em qualquer espaço, pasta ou lista diretamente no ClickUp ou crie um novo espaço para bate-papos que não estejam vinculados a nada mais

Adicione qualquer pessoa às conversas de trabalho com @menções e comentários atribuídos

Mantenha os chats organizados com Threads (conversas aninhadas) e localize informações rapidamente

Obtenha uma visão geral de todas as mensagens atualmente atribuídas a cada um de nós na página FollowUps

Verifique as mensagens atribuídas a você e as que já foram resolvidas com FollowUps no ClickUp Chat

2. Fique por dentro do contexto com a comunicação assíncrona

Em equipes grandes como a nossa, as conversas acontecem paralelamente em todos os canais. Com tanta coisa acontecendo, é difícil lembrar o contexto das mensagens/tarefas. Veja como o ClickUp Chat resolve isso:

Vincule mensagens a tarefas e mantenha o contexto unido

Exibir a(s) tarefa(s) conectada(s) a uma mensagem no ClickUp Chat

Incorpore páginas da Web, planilhas, vídeos e outros ativos nos chats para facilitar o acesso. Veja todos os links e anexos agrupados de forma conveniente para referência rápida

Compartilhe atualizações e anúncios da empresa criando conteúdo assíncrono e de formato longo com Posts (como parte dos tópicos de bate-papo)

Compartilhe atualizações de toda a empresa com Posts no ClickUp Chat

Os membros da nossa equipe sabem que podem acessar conversas importantes em um local centralizado e também podem entender o contexto de uma conversa/tarefa, mesmo que não estejam participando da discussão em tempo real.

Um sistema de comunicação assíncrona estável como esse nos permite desacelerar e manter o foco na tarefa em questão, em vez de viver com medo de perder conversas importantes da equipe.

3. Economize tempo com o ClickUp Brain

Classificar os bate-papos e tomar medidas manualmente costumava consumir uma grande parte de nossa agenda. O ClickUp Brain, assistente de IA do ClickUp, conseguiu acelerar várias tarefas tediosas. Ele nos ajuda:

Crie uma tarefa a partir de uma mensagem com um único clique - escreva o nome da tarefa, a descrição e o link para o contexto do bate-papo automaticamente (a criação manual de tarefas também é uma opção, mas acho o recurso assistido por IA mais conveniente)

Transforme mensagens em tarefas com o ClickUp Brain

Obtenha respostas instantâneas a consultas relacionadas a um canal de bate-papo específico ou a todo o nosso espaço de trabalho e aplicativos conectados

Acompanhar as atualizações do trabalho depois de voltar ao trabalho após uma pausa. O ClickUp Brain oferece uma visão geral de tópicos importantes ou itens de ação nos quais preciso trabalhar (por meio do recurso AI CatchUp)

Receba atualizações sobre os detalhes de seu espaço de trabalho após uma pausa no trabalho com o AI CatchUp no ClickUp

Para chamadas de vídeo e áudio com minha equipe, o SyncUps é a salvação. Ele permite que eu participe de uma chamada diretamente do meu espaço de trabalho, compartilhe minha tela, vincule tarefas no bate-papo do SyncUps e atribua comentários aos membros da equipe.

O ClickUp moveu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa.

O ClickUp moveu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa.

Também economizo tempo ao fazer anotações. O ClickUp publica um resumo gerado por IA e cria itens de ação a partir de nossa discussão.

Crie e participe de reuniões de áudio/vídeo com o SyncUps no ClickUp Chat e obtenha resumos automatizados das reuniões

Além do ClickUp Chats, o ClickUp Clips é útil para melhorar a colaboração da equipe.

Quando preciso esclarecer alguma coisa ou dar feedback a um membro da equipe, em vez de digitar um texto longo, eu capturo minha tela e gravo o áudio de forma conveniente, usando o Clips. Não preciso mais entrar em "chamadas rápidas", a menos que seja necessário.

Podemos transcrever clipes com o ClickUp Brain, comentar em clipes para iniciar uma conversa e converter um clipe em uma tarefa. Cada clipe que registramos em um comentário, tarefa do ClickUp ou documento do ClickUp é armazenado no Clips Hub.

Comece agora Comunique-se de forma assíncrona por meio de gravações de tela avançadas com o ClickUp Clips

Melhores recursos do ClickUp

Personalize os bate-papos que são exibidos em sua barra lateral; siga e deixe de seguir bate-papos conforme necessário

Escolha entre notificações globais de bate-papo ou notificações individuais de bate-papo

Defina status para indicar sua disponibilidade no espaço de trabalho e informe aos colegas de equipe se você está fora do escritório, em uma reunião ou disponível para se conectar

Verifique o histórico de bate-papo, os arquivos carregados anteriormente, o calendário e as tarefas atribuídas nos cabeçalhos das mensagens diretas (DMs com membros da equipe)

Salve as mensagens que você cria, mas não envia, como rascunhos; acesse-as na guia Rascunhos

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel ainda não oferece todos os recursos disponíveis no aplicativo para desktop

Preços do ClickUp

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Melhor para bate-papo em equipe

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Cada canal do Microsoft Teams vem com uma guia Posts. Quando experimentei a ferramenta, criei vários canais para nossos departamentos, como vendas, marketing, conteúdo e assim por diante. O recurso Posts funciona como um grande bate-papo em grupo - uma maneira simples de compartilhar mensagens com todas as pessoas no canal.

As respostas a uma mensagem de canal permaneciam anexadas à postagem original. Isso facilitou para qualquer pessoa que estivesse lendo a conversa acompanhar todo o tópico.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Destaque mensagens com opções de formatação como negrito, itálico e sublinhado

Filtre as conversas com base em mensagens não lidas ou @menções

Oculte, silencie ou exclua um bate-papo ou tópico de bate-papo

Acesse rapidamente arquivos (compartilhados por meio de bate-papos) pelo OneDrive

Limitações do Microsoft Teams

A interface do usuário parece intimidadora para iniciantes

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4/mês por usuário

Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12. 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2 : 4. 3/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 9.000 avaliações)

3. Google Chat

via Google Chat

Para as equipes que usam o Google Workspace para comunicação, o Google Chat é uma boa opção para conversas em grupo e comunicação individual.

A ferramenta me ajudou a trocar arquivos, compartilhar links de vídeo, enviar GIFs animados e muito mais. Se eu quisesse obter a opinião de alguém novo em uma conversa ou espaço de grupo, poderia facilmente incluí-lo adicionando-o à lista de membros.

melhores recursos do Google Chat

Crie espaços que possam ser descobertos (por exemplo, bebedouro, equipe esportiva da empresa, espaço para novas contratações etc.) nos quais os membros da equipe possam participar com base em seus interesses

Crie tarefas de grupo em um espaço e atribua-as aos membros do espaço

Colabore no Google Docs e no Google Sheets por meio de bate-papos

Inicie reuniões por vídeo com o Google Meet diretamente dos bate-papos

Limitações do Google Chat

Muito dependente do ecossistema do Google

Preços do Google Chat

Business Starter : uS$ 7,20/usuário por mês (Google Workspace)

Business Standard : uS$ 14,40/usuário por mês (Google Workspace)

Plano de negócios : uS$ 21,60/usuário por mês (Google Workspace)

Empresarial: Preços personalizados (Google Workspace)

Avaliações e resenhas do Google Chat

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4. 4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. Mattermost

via Mattermost

Além de oferecer recursos gerais como mensagens e chamadas nos canais, o Mattermost funciona como um centro de colaboração. Ele ajudou nossa equipe de desenvolvimento a melhorar a comunicação interna.

De formatação markdown avançada e realce de sintaxe de código em vários idiomas a trechos de código e compartilhamento de arquivos perfeitos, nossos desenvolvedores acharam a ferramenta superconveniente para usar em todo o ciclo de vida do desenvolvimento.

Melhores recursos do Mattermost

Tenha acesso a um histórico de mensagens ilimitado e pesquisável

Aproveite as chamadas de áudio nativas e o compartilhamento de tela nos canais de bate-papo

Sincronização na Web, no desktop e em dispositivos móveis

Escolha entre opções de implantação auto-hospedada ou segura na nuvem

Limitações do Mattermost

As notificações no aplicativo móvel precisam ser melhoradas

Preços do Mattermost

Grátis

Profissional : uS$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mattermost

G2 : 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

5. Rocket. Chat

Há duas coisas no Rocket. Chat que se destacaram para mim.

Primeiro, é uma ferramenta de código aberto, portanto, há melhorias contínuas. Novos plugins e integrações continuam sendo adicionados.

Em segundo lugar, a ferramenta facilitou o contato da minha equipe com prestadores de serviços e clientes externos. Eles tinham acesso limitado ao nosso espaço de trabalho, mas o canal de comunicação era tranquilo. Uma ótima maneira de manter a privacidade sem afetar a experiência do usuário.

Rocket. Chat

Conecte-se em bate-papos individuais ou em bate-papos de um para muitos

Organize as conversas usando tópicos

Obtenha recibos de leitura para mensagens sensíveis ao tempo

Foguete. Chat

A configuração inicial é complexa

Rocket. Chat

Inicial : Gratuito

Profissional: uS$ 4,60/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Rocket. Chat classificações e avaliações

G2 : 4. 2/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 100 avaliações)

6. Flock

via Flock

Quando há várias tarefas sensíveis ao tempo em minha agenda, fica difícil manter o controle sobre elas. Ao testar o Flock, usei a ferramenta para definir lembretes para mim mesmo. Ela também me deu a opção de definir lembretes para os colegas de equipe ou para toda a equipe - um recurso simples, mas eficaz, para manter a equipe em dia com os prazos futuros.

Outro recurso que se destacou foi o All Channel do Flock - ele exibiu todas as minhas novas mensagens de uma só vez, independentemente do canal a que pertenciam. Isso me ajudou a dar uma olhada rápida em todas as mensagens pendentes que recebi quando estava fora do escritório.

Melhores recursos do Flock

Crie canais públicos e privados

Inicie uma chamada de vídeo diretamente do bate-papo

Pesquise em chats com os recursos de pesquisa avançada do Flock

Encontre e acesse arquivos/pastas do Google Drive a partir do Flock

Limitações do Flock

Faltam personalizações de notificações

Preços do Flock

Profissional: uS$ 6/mês por usuário

Empresa: uS$ 10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Flock

G2 : 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 300 avaliações)

7. Torcer

via Twist

Os canais do Slack costumam me distrair, atrapalhando minhas sessões de trabalho profundo.

O aplicativo de comunicação somente assíncrono do Twist surge como uma alternativa viável ao Slack aqui. Sim, a ferramenta não é compatível com mensagens em tempo real!

Seus tópicos hiperfocados mantêm as discussões da nossa equipe dentro do tópico e bem organizadas. Quando eu navegava em minhas mensagens, nunca me sentia sobrecarregado. Também adorei a flexibilidade de organizar os canais de acordo com minhas preferências: por tópico, projeto ou cliente.

Melhores recursos do Twist

Fixe mensagens importantes

Renomeie ou saia de conversas com um único clique

Compartilhe trechos de código com a formatação amigável para desenvolvedores da ferramenta

Limitações do Twist

Não funciona para equipes que precisam de comunicação em tempo real

Preços do Twist

Plano gratuito

Ilimitado: uS$ 8/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Twist

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4. 3/5 (mais de 30 avaliações)

8. Ryver

via Ryver

No Ryver, eu podia criar três tipos de canais: Fóruns para comunicações em toda a empresa, Grupos para conversas privadas com colegas de equipe e Pessoas para interações individuais.

Também gostei dos recursos básicos de gerenciamento de tarefas da ferramenta, como transformar conversas em ações.

Melhores recursos do Ryver

Aproveite o compartilhamento ilimitado de arquivos

Crie quantas tarefas você quiser

Participe de chamadas de voz e vídeo e compartilhe a tela

Compartilhe arquivos diretamente do Google Drive ou Dropbox

Limitações do Ryver

A interface do usuário precisa ser mais amigável

Preços do Ryver

Inicial : $34. 50/mês (até 12 usuários)

Padrão : $64. 50/mês (até 30 usuários)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Ryver

G2 : 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 40 avaliações)

9. Zoho Cliq

via Zoho Cliq

Parte do Zoho Suite, o Zoho Cliq nos permitiu conectar com equipes internas e gerenciar a comunicação externa com fornecedores e agências.

Com o painel de administração do Cliq, pude personalizar a experiência geral, como configurar nosso próprio domínio, ativos de marca e temas.

Melhores recursos do Zoho Cliq

Ofereça um repositório de informações para os funcionários

Crie canais de mensagens personalizáveis

Conecte-se com pessoas de diferentes fusos horários com mensagens de voz e vídeo assíncronas

Limitações do Zoho Cliq

Ocasionalmente, há atrasos ao lidar com arquivos grandes

Preços do Zoho Cliq

Profissional : uS$ 2/mês por usuário

Empresa : uS$ 4/mês por usuário

Padrão: uS$ 18/mês para 25 usuários

Avaliações e resenhas do Zoho Cliq

G2 : 4. 4/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 80 avaliações)

10. Chanty

via Chanty

O Chanty é uma ferramenta que prioriza os dispositivos móveis e que achei particularmente útil para comunicações internas. É semelhante ao WhatsApp, mas também está disponível off-line, o que facilita para os trabalhadores da linha de frente ou para aqueles que operam em áreas de baixa conectividade.

Durante nossos testes, sempre que eu tinha uma nova ideia para discutir com minha equipe, publicava uma pesquisa ou enquete em tempo real para obter insights. Esse recurso seria uma ótima opção para projetos sensíveis ao tempo ou setores em que você precisa de aprovações/feedback rápidos.

Melhores recursos do Chanty

Compartilhe atualizações instantâneas de trabalho e outras informações vitais via Newsfeed

Sincronize o aplicativo em smartphones, tablets e quiosques na loja

Capacite a equipe de campo a se conectar diretamente com a sede com o diretório de funcionários

Mantenha o controle das tarefas com um gerenciador de tarefas no estilo Kanban

Limitações do Chanty

Integrações limitadas

Preços do Chanty

Grátis

Empresarial: uS$ 4/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Chanty

G2 : 4. 5/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 30 avaliações)

11. Discórdia

via Discord

Originalmente projetado para jogadores, a interface simples e a capacidade de personalização do Discord o tornam uma boa opção para comunicação entre equipes ou comunidades.

A alternativa do Slack combina texto, chamadas, bate-papo com vídeo e jogos, tudo em um único bate-papo em grupo. Em vez de usá-lo para o trabalho, eu o testei como uma plataforma em que os membros da equipe podem relaxar após o trabalho, jogar e conversar com seus colegas de trabalho, e todos adoraram a experiência.

Sua opção de streaming de baixa latência e alta qualidade me fez sentir como se estivesse na mesma sala com meus colegas de equipe. É uma ótima maneira de assistir a um filme juntos, jogar um jogo ou fazer um brainstorming de um evento em tempo real com membros da equipe de todo o mundo.

Melhores recursos do Discord

Use emojis personalizados, adesivos e efeitos de som nos bate-papos

Veja quais membros da equipe estão online ou jogando

Alterne entre telefone, PC ou console de jogos

Defina um avatar exclusivo nos bate-papos

Limitações do Discord

Pode não ser adequado para

Preços do Discord

Grátis

Básico: uS$ 9,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Discord

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

Compare Slack Vs Discord!

Melhor para videoconferências

12. Zoom

via Zoom

O Zoom tem sido a solução ideal para nossas necessidades de videoconferência. Sua alta qualidade de vídeo e facilidade de uso me atraíram inicialmente, mas permaneci por causa do recurso de análise de reuniões.

O painel do Rooms tem sido um ótimo complemento para o nosso fluxo de trabalho. Desde o acompanhamento do uso da sala de reunião por minutos até o monitoramento do feedback dos usuários do Zoom Rooms, ele gerencia perfeitamente a experiência de videoconferência para nós.

Melhores recursos do Zoom

Anexe pré-leituras e pautas aos convites de reunião no Zoom Workplace

Faça reuniões em qualquer lugar com o aplicativo móvel Zoom, compatível com Apple CarPlay e Android Auto

Colabore com os membros da equipe antes, durante e depois das reuniões usando o Zoom Team Chat

Gerar legendas de reuniões em vários idiomas

Limitações do Zoom

Os níveis de preços ficam mais caros à medida que você aumenta a escala

Preços do Zoom

Básico: Grátis

Profissional: uS$ 14,99/mês por usuário

Empresarial : uS$ 21,99/mês por usuário

Business Plus : uS$ 26,99/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zoom

G2 : 4. 6/5 (mais de 55.000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 13.000 avaliações)

13. Google Meet

via Google Meet

Ideal para usuários do Google Workspace, o Google Meet se destacou para mim por causa de seus recursos de colaboração durante a chamada.

Eu poderia iniciar uma enquete ou uma sessão de perguntas e respostas, fazer um brainstorming usando um quadro branco ou dividir-me em salas separadas de uma reunião em andamento.

Melhores recursos do Google Meet

Crie reuniões diretamente do Google Docs, Sheets e Slides

Use a opção "fazer anotações para mim" para anotar detalhes da reunião usando o Gemini, o assistente de IA do Google

Coloque o evento nos calendários dos convidados e permita que eles participem rapidamente da reunião

Determine quando os convidados podem entrar e especifique quem pode entrar sem esperar

Limitações do Google Meet

Às vezes, a qualidade do áudio e do vídeo cai quando um grande número de pessoas entra na reunião

Preços do Google Meet

Grátis

Business Starter : uS$ 6/mês por usuário

Business Standard : uS$ 12/mês por usuário

Business Plus: uS$ 18/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Google Meet

G2 : 4. 6/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 11.000 avaliações)

14. Lifesize

via Lifesize

O Lifesize é uma solução de reunião empresarial baseada na nuvem. Eu o testei durante uma de nossas reuniões anuais de equipe com cerca de 200 participantes. A qualidade da chamada foi, sem dúvida, excelente, apesar do grande número de pessoas, mas exigiu uma conexão de alta velocidade.

Nossos colegas de equipe podiam participar da teleconferência em diferentes navegadores (Chrome, Edge e Safari, para ser mais específico) sem precisar baixar o aplicativo.

Melhores recursos do Lifesize

Realize videoconferências com qualidade 4K

Integre a ferramenta ao Microsoft Teams ou ao Skype for Business

Receba até 500 convidados por chamada

Obtenha aplicativos nativos para iOS, Android, Mac e PC

Limitações do Lifesize

Falhas ocasionais durante o compartilhamento de tela

Preços do Lifesize

Preços da Meeting Solutions

Além disso: A partir de US$ 14,95/mês por host (mínimo de 10 hosts)

Empresarial: A partir de US$ 14,95/mês por host (mínimo de 50 hosts)

Organização: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Lifesize

G2: 4. 6/5 (mais de 400 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 50 avaliações)

15. Cisco Webex

via Cisco Webex

Ao testar o WebEx, encontrei uma variedade de visualizações de layout de vídeo. Elas me ajudaram (e a outros participantes da reunião) a me concentrar no que é importante.

Usei principalmente a visualização em grade - ela é útil em reuniões grandes em que preciso dividir minha atenção entre vários palestrantes. Eu também podia personalizar quantos participantes apareciam na tela ao mesmo tempo, exibindo de um a 25.

Melhores recursos do Cisco Webex

Mude do desktop para o telefone e para o carro usando o recurso de código QR Move to Mobile e a integração com o Apple CarPlay

Automatize tarefas repetitivas (como fazer anotações e criar itens de ação) com o Webex Assistant

Capacite os funcionários da linha de frente conectando o Webex a dispositivos vestíveis

Envie reações durante a reunião com os dedos/gestos

Limitações do Cisco Webex

Não funciona bem sem uma conexão de alta velocidade com a Internet

Preços do Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet : uS$ 14. 50/mês por usuário

Webex Suite : uS$ 25/mês por usuário

Webex Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cisco Webex

G2 : 4. 3/5 (mais de 19.000 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 7.000 avaliações)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

Adorei o fato de o GoTo Meeting manter nossas reuniões confidenciais protegidas por senha. Usei o recurso Meeting Lock para colocar os convidados em uma sala de espera virtual até que eu estivesse pronto para recebê-los.

Outro aspecto que se destacou foi a flexibilidade da ferramenta. O aplicativo móvel é totalmente funcional e me ajudou a conduzir reuniões em qualquer lugar.

Melhores recursos do GoToMeeting

Gerar transcrições de reuniões automatizadas

Personalize as salas de reunião para dar um toque pessoal às reuniões virtuais

Permita que os convidados participem de reuniões sem baixar o aplicativo

Limitações do GoToMeeting

Atrasos ocasionais no áudio e interrupções na qualidade do vídeo

Preços do GoToMeeting

Profissional : uS$ 12/organizador por mês (cobrado anualmente)

Empresarial : uS$ 16/organizador por mês (cobrado anualmente)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GoToMeeting

G2 : 4. 3/5 (mais de 13.000 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 11.000 avaliações)

17. Vídeo do RingCentral

via RingCentral Video

O RingCentral Video é outra ferramenta de videoconferência sem download que experimentei, e a experiência foi tranquila.

Meu recurso favorito é o Team Huddle - ele me permitiu organizar reuniões contínuas em que os colegas podiam entrar e sair quando quisessem, simulando uma sala de equipe virtual.

A ferramenta também me permitiu fazer anotações diretamente na reunião, de modo que não precisei depender de um aplicativo de anotações separado.

Melhores recursos do RingCentral Video

Mude do desktop para o celular e vice-versa com um único clique

Gere resumos e destaques pós-reunião usando IA

Colabore em agendas e anotações de reuniões

Compartilhe conteúdo ao vivo usando a câmera traseira do seu celular

Limitações do RingCentral Video

A qualidade cai significativamente na ausência de uma conexão de alta velocidade com a Internet

Preços do RingCentral Video

Video Pro : Gratuito

Video Pro+ : uS$ 10/mês por usuário

Webinar : uS$ 40/mês por organizador

Salas: uS$ 49/mês por sala

Avaliações e resenhas do RingCentral Video

G2 : 4. 1/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 300 avaliações)

18. Jitsi Meet

via Jitsi Meet

O Jitsi Meet é uma solução de videoconferência de código aberto totalmente criptografada. A configuração de uma reunião foi simples, e eu adorei a flexibilidade de escolher URLs divertidos para as reuniões, o que deu um toque pessoal às nossas reuniões diárias.

Ele vem com bate-papo integrado. Os participantes podem enviar mensagens e emojis sem problemas durante uma chamada de vídeo, tornando a interação divertida e envolvente.

Melhores recursos do Jitsi Meet

Colabore em documentos de texto com o Etherpad

Convide pessoas para participar de reuniões com URLs simples e personalizados

Desfrute de áudio HD com o Opus

Limitações do Jitsi Meet

A interface do usuário parece ultrapassada

Preços do Jitsi Meet

Grátis

Jitsi Meet avaliações e comentários

G2 : 4. 3/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 70 avaliações)

19. Por onde

via Whereby

O Whereby é uma solução simples, sem necessidade de download, para reuniões baseadas em navegador. Durante meu teste, pude personalizar minha sala de reunião da maneira que eu queria - adicionei um nome personalizado, um URL exclusivo e minha própria marca.

Também gostei dos recursos de segurança. As salas eram trancadas por padrão, então eu tinha controle total sobre quem poderia entrar e participar da reunião.

Melhores recursos

Mantenha as chamadas/sessões envolventes com reações de emojis ao vivo

Organize sessões virtuais de brainstorming integrando-se ao Miro

Crie grupos de discussão e realize sessões de treinamento com mais eficiência

Use o recurso picture-in-picture para manter os participantes à vista enquanto olha para outras guias

Limitações do Whereby

Problemas ocasionais de conectividade

Preços do Whereby

Grátis

Profissional: uS$ 8,99/mês por host

Empresarial: uS$ 11,99/mês por host

Avaliações e resenhas do Whereby

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

20. BigBlueButton

via BigBlueButton

O BigBlueButton é um software de aprendizagem virtual para sessões de treinamento de funcionários. Adorei como ele incentiva o pensamento criativo com o recurso de quadro branco multiusuário - o instrutor e os alunos podem colaborar perfeitamente.

O Learning Analytics Dashboard também foi útil e me permitiu responder rapidamente a três perguntas importantes: quem estava participando das minhas sessões, quem estava participando ativamente e quem estava aprendendo (com base nas respostas às pesquisas).

Melhores recursos do BigBlueButton

Crie slides inteligentes com tecnologia de IA

Comunique-se com os estagiários por meio de chats públicos e privados

Faça upload de materiais em vários formatos, como PowerPoint, Word, PDF e imagens

Permita que os participantes forneçam feedback durante o treinamento levantando as mãos virtualmente

Limitações do BigBlueButton

É mais uma ferramenta de aprendizado do que uma ferramenta de comunicação de equipe

Preços do BigBlueButton

Grátis

Avaliações e resenhas do BigBlueButton

G2 : 4. 1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 60 avaliações)

21. Skype

via Skype

O Skype permitiu que eu criasse rapidamente um link de reunião e o compartilhasse com meus colegas de equipe, sem a necessidade de inscrição. Mesmo que alguém não tivesse o Skype instalado, poderia participar por meio do Google Chrome ou do Microsoft Edge. Eu podia convidar até 99 pessoas, além de mim, para chamadas com vídeo gratuitas.

A melhor parte é que meus links de convite pessoal nunca expiravam, então eu podia criá-los com antecedência. Ele funciona bem para planejar eventos de trabalho ou agendar reuniões recorrentes.

Melhores recursos do Skype

Mantenha as gravações das chamadas por até 30 dias

Desfoque o plano de fundo para minimizar as distrações durante as reuniões

Compartilhe apresentações e materiais de trabalho durante as reuniões e colabore pelo bate-papo

Desfrute de um limite de uso de 24 horas por dia

Limitações do Skype

Atraso ocasional e queda de chamadas

Preços do Skype

O Skype é gratuito para qualquer interação de Skype para Skype.

Para fazer chamadas internacionais para celulares e telefones fixos, você precisa de uma assinatura do Skype ou de créditos Skype, que variam de acordo com o país ou a região para onde você está fazendo a chamada.

Avaliações e opiniões sobre o Skype

G2 : 4. 3/5 (mais de 23.000 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 460 avaliações)

Melhor para chamadas

22. RingCentral

via RingCentral

O RingCentral unifica chamadas, videoconferências, mensagens, SMS e até mesmo fax em uma única plataforma (e um número de telefone). Ter todas essas ferramentas em um só lugar facilita muito o gerenciamento da comunicação em todos os setores.

Ao testar a ferramenta, fiquei impressionado com seu recurso integrado de análise de sentimentos. Ele me ajudou a entender melhor o tom das minhas conversas e a ver onde posso melhorar. Ficar de olho nas métricas e fazer as adaptações necessárias fez uma diferença notável na forma como me comunico com clientes e colegas.

Melhores recursos do RingCentral

Personalize o horário comercial para chamadas e mantenha o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Simplifique a comunicação multicanal com o mínimo ou nenhum recurso de TI

Localize rapidamente informações nos bate-papos usando IA

Integre chamadas incorporadas ao MS Teams

Limitações do RingCentral

Há uma curva de aprendizado acentuada

Preços do RingCentral

Core : uS$ 30/mês por usuário

Avançado : uS$ 35/mês por usuário

Ultra: uS$ 45/mês por usuário

Avaliações e resenhas do RingCentral

G2 : 4/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 1.100 avaliações)

23. Fuze

via Fuze

O Fuze (agora parte do 8×8) é uma ferramenta de comunicação em nuvem que permite iniciar chamadas telefônicas de qualquer lugar, em qualquer dispositivo de sua escolha.

Gostei da qualidade do áudio da chamada. As chamadas internacionais ocorreram sem problemas. Pude configurar um atendente automático para atender às chamadas.

Melhores recursos do Fuze

Faça chamadas de mesa a mesa

Obtenha um VoIP que pode ser discado de qualquer lugar

Reproduza música para contatos que estão em espera

Limitações do Fuze

Às vezes, as notificações são atrasadas

Preços do Fuze

Funze Meetings : uS$ 15/mês por usuário

Chamada rápida : uS$ 25/mês por usuário

Fuze Pro : uS$ 35/mês por usuário

Fuze International : uS$ 45/mês por usuário

Fuze Unlimited Global: uS$ 65/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Fuze

G2 : 3. 5/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 70 avaliações)

24. 8×8

o 8×8 oferece chamadas, SMS e fax ilimitados pela nuvem.

Gostei particularmente do recurso de correio de voz visual dessa ferramenta. Ela me permitiu acessar os correios de voz tanto do meu sistema telefônico quanto de um desktop ou dispositivo móvel por meio do 8×8 Work.

Eu poderia usar o modo "não perturbe" para enviar automaticamente as chamadas recebidas para o correio de voz.

melhores recursos do 8×8

Mantenha o mesmo número ao trocar de provedor de serviços telefônicos

Acompanhe os esforços de marketing atribuindo um número de telefone virtual exclusivo a cada campanha

Obtenha transcrições de arquivos de áudio

limitações do 8×8

Há uma grande curva de aprendizado

preços do 8×8

Preços personalizados

avaliações e resenhas do 8×8

G2 : 4. 1/5 (mais de 600 avaliações) (8×8 Work)

Capterra: 4/5 (mais de 300 avaliações) (8×8 Work)

25. Aircall

via Aircall

O sistema VoIP da Aircall nos permitiu facilitar a transferência a quente. Quando um agente está transferindo uma chamada de cliente para outro colega de equipe, o primeiro pode informar o segundo sobre a conversa. Isso garante que o segundo agente esteja totalmente ciente de como pode ajudar o cliente em potencial/cliente, levando a uma transição tranquila.

Para usar esse recurso, tudo o que eu precisava fazer era escolher a opção "falar primeiro" antes de tocar em "transferir agora". '

Melhores recursos do Aircall

Obtenha visibilidade das métricas de chamadas e melhore a experiência do cliente

Solicite números locais e internacionais para sua empresa em mais de 100 países

Configure um IVR inteligente para direcionar os autores das chamadas para a equipe certa logo na primeira tentativa

Limitações do Aircall

Queda ocasional de chamadas

Preços do Aircall

Essenciais : uS$ 40/licença por mês

Profissional: uS$ 70/licença por mês

Avaliações e resenhas do Aircall

G2 : 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 400 avaliações)

26. Dialpad

via Dialpad

Experimentei o Dialpad para comunicação externa (receber chamadas de leads/clientes existentes), e o resultado foi muito bom.

Com a IA de voz do Dialpad, eu podia configurar regras de roteamento personalizadas e encaminhar chamadas para o meu smartphone ou para uma equipe específica, garantindo que os clientes sempre chegassem à pessoa certa.

Melhores recursos do Dialpad

Gerar transcrições de chamadas ao vivo com IA

Use correios de voz para atender às chamadas recebidas após o horário de trabalho

Obtenha reuniões por vídeo ilimitadas e gratuitas em qualquer dispositivo

Limitações do Dialpad

O preço é mais alto

Preços do Dialpad

Comunicação empresarial

Padrão : uS$ 27/mês por usuário

Profissional: uS$ 35/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Reuniões da IA

Grátis

Empresarial: uS$ 20/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Dialpad

G2 : 4. 4/5 (mais de 1.800 avaliações) (Dialpad Ai Voice)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 500 avaliações)

27. Gafanhoto

via Grasshopper

O recurso de análise e relatório de chamadas de negócios do Grasshopper ajudou nossa equipe de vendas a entender como nossos negócios estão indo, se as equipes de atendimento ao cliente podem ajudar com as consultas e como foi a experiência geral do cliente.

Os relatórios detalhados nos forneceram informações sobre as chamadas durante um período específico, incluindo IDs de chamadores, ramais e números de destino, enquanto os relatórios de atividades forneceram uma visão geral das chamadas por tipo, como correios de voz, desligamentos ou faxes.

Melhores recursos do Grasshopper

Envie e receba mensagens de texto em seu número comercial

Gerencie as comunicações por meio de um aplicativo para desktop ou telefone

Receba chamadas de várias pessoas ao mesmo tempo (e garanta que ninguém ouça um sinal de ocupado)

Limitações do Grasshopper

Difícil de configurar

Preços do Grasshopper

True Solo : uS$ 14/mês

Solo Plus : uS$ 25/mês

Pequenas empresas: uS$ 55/mês

Avaliações e resenhas do Grasshopper

G2 : 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 300 avaliações)

28. Vonage

via Vonage

Como uma solução integrada de comunicações empresariais, o Vonage ajuda você a se conectar por meio de um aplicativo de desktop, aplicativo móvel ou até mesmo telefone de mesa.

Ao experimentar a ferramenta, pude ativar a gravação de chamadas de todas as conversas de entrada e saída para referência. Essas gravações oferecem insights sobre os problemas/solicitações recorrentes com os quais os clientes estão entrando em contato, maneiras de melhorar as chamadas de vendas e como melhorar o atendimento ao cliente.

Melhores recursos do Vonage

Simplifique a ligação dos clientes internos para você

Obtenha confiabilidade de tempo de atividade de nível empresarial

Use SMS, MMS e Facebook Messenger para se comunicar com os clientes em seus canais preferidos

Limitações do Vonage

Níveis de preços caros

Preços da Vonage

Celular : uS$ 19,99/mês por extensão

Premium : uS$ 29,99/mês por extensão

Avançado: uS$ 39,99/mês por extensão

Avaliações e resenhas da Vonage

G2 : 4. 3/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4. 1/5 (mais de 300 avaliações)

29. Nextiva

via Nextiva

As soluções de comunicação da Nextiva cuidam das consultas dos clientes e melhoram a produtividade e a retenção das equipes voltadas para o cliente.

O recurso de gerenciamento remoto contínuo da ferramenta se destacou para mim. Pude configurar e editar rapidamente permissões, usuários e fluxos de chamadas, mesmo sendo um usuário de primeira viagem.

Melhores recursos do Nextiva

Exiba a disponibilidade em todos os locais com o indicador de presença da equipe

Configure e altere caminhos de chamada com sistemas sem código

Alterne instantaneamente entre dispositivos sem afetar a qualidade da chamada

Limitações do Nextiva

Longos tempos de espera para chamadas de suporte

Preços do Nextiva

Pequenas empresas

Digital : uS$ 25/mês por usuário

Core : uS$ 35/mês por usuário

Engage : uS$ 50/mês por usuário

Power Suite: uS$ 75/mês por usuário

Empresa

Essencial : uS$ 129/mês por agente

Profissional : uS$ 159/mês por agente

Premium: uS$ 199/mês por agente

Avaliações e resenhas do Nextiva

G2 : 4. 5/5 (mais de 3.200 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 800 avaliações)

30. Zoom Phone

via Zoom Phone

O Zoom Phone, a solução VoIP da Zoom, é fácil de configurar. Enquanto usava a ferramenta, solicitei um resumo pós-chamada ao AI Companion do Zoom, e ele fez um ótimo trabalho. Graças a esse recurso, pude me concentrar na conversa em vez de fazer anotações.

Há outro recurso que me impressionou. A ferramenta permitiu que eu extraísse tarefas de correios de voz sem passar manualmente por cada um deles.

Melhores recursos do Zoom Phone

Gerencie telefone, bate-papo e reuniões em desktops e dispositivos móveis

Obtenha uma breve visão geral dos tópicos de SMS da equipe no PowerPack e fique em dia rapidamente com as mensagens não lidas

Integra-se com suítes de terceiros, como Microsoft, Google e Salesforce

Limitações do Zoom Phone

Caro, especialmente para organizações maiores que precisam de várias linhas

Preços do Zoom Phone

Medido nos EUA e Canadá : Preços personalizados

Ilimitado nos EUA e Canadá : Preços personalizados

Global Select: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zoom Phone

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

31. Ooma Office

via Ooma Office

Um sistema VoIP para empresas, o Ooma Office oferece chamadas comerciais econômicas, em casa e no exterior.

Enquanto experimentava a ferramenta, adorei o recurso Ring Groups. A ideia é que, se minha equipe tiver membros dedicados que possam atender às chamadas, eles podem fazer parte do Ring Group. Quando um cliente ligar, todos os membros do grupo receberão a chamada em seus dispositivos, e quem atender a chamada poderá continuar a conversa.

Ele nos ajudou a garantir que nenhuma ligação de cliente/prospecto ficasse sem resposta.

Melhores recursos do Ooma Office

Obtenha números locais gratuitos e números gratuitos

Faça chamadas e envie mensagens de texto usando o aplicativo móvel

Use o aplicativo para desktop com softphone para fazer chamadas

Acesse o Ooma Meetings para videoconferências

Limitações do Ooma Office

Diferentemente das chamadas telefônicas comuns, as chamadas no Ooma Office precisam de internet para serem executadas

Preços do Ooma Office

Ooma Office Essentials : uS$ 19,95/mês por usuário

Ooma Office Pro : uS$ 24,95/mês por usuário

Ooma Office Pro Plus: uS$ 29,95/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Ooma Office

G2 : 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 200 avaliações)

Melhor para gravação de tela

32. Loom

via Loom

Apesar de usarmos o ClickUp Clips para compartilhar gravações de tela, o Loom também se mostrou excelente para o mesmo caso de uso. Graças ao recurso de retrocesso ao vivo, eu podia voltar facilmente durante as gravações e refazer partes (em vez de refazer a gravação inteira), se necessário.

A ferramenta me permitiu capturar as reações dos espectadores. Minha equipe podia comentar e reagir com emojis enquanto assistia à gravação, o que tornava toda a experiência interativa e envolvente.

Melhores recursos do Loom

Adicione todos os vídeos gravados ao Loom HQ e acesse-os a qualquer momento - edite, assista mais tarde ou altere as permissões conforme necessário

Remova palavras de preenchimento e pausas desnecessárias para manter a clareza

Transforme vídeos em documentos escritos com o Loom AI

Adicione links para recursos dentro do vídeo para referência dos espectadores

Limitações do Loom

A interface de edição poderia ter sido mais intuitiva

Preços do Loom

Inicial : Gratuito

Empresarial : uS$ 15/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Loom

G2 : 4. 7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

33. Camtasia

via Camtasia

Talvez você conheça o Camtasia como um software de edição de vídeo profissional, mas ele também vem com uma ferramenta de gravação e edição de tela.

Achei muito fácil de usar, mesmo para um usuário de primeira viagem. Ele foi além de capturar o que estava na minha tela - também gravou o áudio do sistema, os dados do mouse e o áudio do microfone.

Carreguei meu vídeo gravado no Screencast para obter feedback dos meus colegas e colaborar com eles.

Melhores recursos do Camtasia

Crie uma lista de reprodução a partir de coleções de vídeos

Remova fundos de vídeos com IA

Adicione narrações realistas geradas por IA para vídeos

Adicione arquivos de legenda em qualquer idioma

Limitações do Camtasia

Pode deixar o dispositivo mais lento durante edições complexas

Preços do Camtasia

Camtasia Essentials : uS$ 179,88/ano

Camtasia Create : uS$ 249/ano

Camtasia Pro : uS$ 499/ano

Licença perpétua: $299. 99/ano

Avaliações e resenhas do Camtasia

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.300 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 400 avaliações)

34. ScreenPal (anteriormente Screencast-O-Matic)

via ScreenPal

Minha parte favorita ao experimentar o ScreenPal foi desenhar, realçar, adicionar texto e formas ricas e rabiscar sobre a tela para chamar a atenção. A ferramenta facilitou a gravação de tutoriais, demonstrações e feedback personalizado para minha equipe.

Outro aspecto que se destacou para mim foi a rapidez com que pude conectar o gravador ao editor de vídeo integrado. Isso me permitiu ajustar a velocidade de seções específicas do meu vídeo - o vídeo ficou nítido e profissional.

Melhores recursos do ScreenPal

Hospede todas as gravações de tela com a conta de hospedagem gratuita do ScreenPal e compartilhe-as com os membros da equipe

Adicione música de fundo e efeitos sonoros gratuitos aos vídeos

Grave sua tela e webcam simultaneamente

Grave uma área específica da tela, uma janela ou a tela inteira

Limitações do ScreenPal

A interface de edição parece desajeitada

Preços do ScreenPal

O ScreenPal oferece um gravador de tela gratuito com funcionalidades limitadas. Para recursos adicionais, os níveis de preços são:

Solo Deluxe : uS$ 3/mês por usuário (cobrado anualmente)

Solo Premier : uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

Solo Max : uS$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Equipe Business: uS$ 8/mês por usuário para mais de 3 usuários (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do ScreenPal

G2 : 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 90 avaliações)

35. Snagit

via Snagit

Com o Snagit, consegui reduzir a desordem visual das minhas capturas de tela e transformá-las em gráficos de interface do usuário (SUI).

O recurso Scrolling Capture também é uma adição útil. Em vez de fazer várias capturas de tela, a ferramenta me permitiu capturar sem esforço uma página da Web inteira de uma só vez.

Melhores recursos do Snagit

Edite o texto em uma imagem ou documento digitalizado

Ajuste a fonte, o tamanho e a cor do texto

Mantenha as capturas de tela organizadas e sincronizadas entre dispositivos

Limitações do Snagit

A ferramenta consome muitos recursos e pode reduzir o desempenho da CPU

Preços do Snagit

Assinatura individual : uS$ 39/ano

Licença perpétua: uS$ 62,99/ano

Avaliações e resenhas do Snagit

G2 : 4. 7/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 470 avaliações)

36. Estúdio OBS

via OBS Studio

O OBS Studio foi originalmente projetado para gamers, mas descobri que ele é versátil o suficiente para outros usos também. Ele me permitiu gravar transmissões ao vivo de webinars e conferências. Capturei vídeo e áudio de alta qualidade e editei essas gravações para criar conteúdo sofisticado para a mídia social.

Também compartilhei os vídeos finalizados com os membros da equipe que não puderam participar da sessão ao vivo.

Melhores recursos do OBS Studio

Visualize cenas com o Modo Studio antes de publicar

Escolha entre várias transições personalizáveis

Tenha acesso ao seu mixer de áudio intuitivo com filtros por fonte, como noise gate, supressão de ruído e ganho

Limitações do OBS Studio

Difícil de usar para iniciantes

Preços do OBS Studio

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do OBS Studio

G2 : 4. 6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 1.000 avaliações)

37. ScreenFlow

via ScreenFlow

Eu estava procurando algo industrial para nossas sobreposições pesadas, e o ScreenFlow se encaixou perfeitamente. Ele capturava vídeos de alta qualidade, o som era nítido e a interface do usuário não era muito complexa. O fato de estar em alta nos últimos 20 anos me deu confiança em sua capacidade.

Mas o que mais me surpreendeu foram os recursos de edição de vídeo do ScreenFlow. Logo, eu estava fazendo mais do que adicionar sobreposições às nossas gravações de tela - estava corrigindo bordas, corrigindo cores e adicionando animações!

Melhores recursos do ScreenFlow

Adicione imagens de banco de imagens ao seu conteúdo usando a biblioteca de mídia integrada do ScreenFlow

Aumente ou diminua o áudio de fundo com o recurso de redução de áudio

Comece a capturar e editar a tela rapidamente em uma interface de usuário elegante e limpa

Grave as telas do iPhone e do iPad e exporte o conteúdo com qualidade ProRes

Limitações do ScreenFlow

Ele é limitado ao macOS, o que o torna inutilizável para quem não faz parte do ecossistema da Apple

O preço do ScreenFlow pode parecer muito alto se você não tiver fluxos de trabalho pesados

Preços do ScreenFlow

ScreenFlow 7: $129

Avaliações e resenhas do ScreenFlow

G2 : 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4. 8/5 (mais de 20 avaliações)

38. Bandicam

via Bandicam

Antes de usar o Bandicam, eu estava cético porque é uma ferramenta de gravação de tela antiga que é bastante popular entre os editores veteranos. Como não me incluo nessa categoria, não tinha certeza se poderia recomendá-la para tarefas gerais. E eu estava errado.

O Bandicam tem uma interface de usuário minimalista e é um programa bastante leve. Consegui fazer gravações em tela cheia sem capturar planos de fundo, algo que muitos gravadores de tela não conseguem fazer. Os vídeos ficaram muito nítidos e pude exportar em 4K sem perder a qualidade.

Melhores recursos do Bandicam

Capture vários monitores de uma só vez usando a configuração de gravação em tela cheia do Bandicam

Desenhe na tela enquanto ela está sendo gravada para ilustrar pontos mais rapidamente

Aproveite uma grande variedade de suporte a codecs para exportar e publicar em diferentes plataformas

Limitações do Bandicam

Não suporta transmissão ao vivo

Preços do Bandicam

Licença comercial

Anual : uS$ 49. 46 (1 PC)

Anual : $95. 92 (2 PCS)

Bandicam+Bandicut: uS$ 79,74 (1 PC)

Avaliações e resenhas do Bandicam

G2 : 4. 4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 100 avaliações)

39. Zight (Anteriormente CloudApp)

via Zight

Ao contrário das duas ferramentas anteriores, o Zight se parece muito com o Loom, graças às suas cores modernas e à interface de usuário fluida. O CloudApp mudou sua marca para Zight, mantendo todos os principais recursos que você espera de um aplicativo de gravação de tela atual.

É muito fácil capturar telas e edições no mesmo fluxo de trabalho, e ele se integra ao Google Drive, Onedrive e Dropbox. Ele também está disponível em várias plataformas.

Mas o Zight se destaca com seu recurso de captura de tela programada. Um dia, configurei capturas automáticas em intervalos regulares e continuei meu trabalho. No final do dia, quando voltei, o Zight tinha tudo organizado.

Melhores recursos do Zight

Acesse capturas de tela antigas facilmente com os registros de captura de tela e acompanhe as alterações

Compartilhe instantaneamente gravações de tela com os links de compartilhamento personalizados do Zight

Adicione datas de validade aos links e proteja com senha os arquivos gravados para proteger informações confidenciais

Limitações do Zight

O desenvolvimento é bastante lento, e falhas frequentes no sistema não são incomuns

Preços do Zight

Grátis

Profissional: uS$ 7,95/mês por usuário (cobrado anualmente)

Equipe : uS$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zight

G2 : 4. 6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 180 avaliações)

40. Registro do Vimeo

via Vimeo Record

O roteirista de IA e o teleprompter integrado do Vimeo Record fizeram com que meus vídeos parecessem muito mais refinados e profissionais. O teleprompter continuou a rolar automaticamente enquanto eu falava, para que eu pudesse ler o roteiro em uma única tomada, sem erros.

Após a gravação, eu também tinha a opção de omitir frases e pausas indesejadas da transcrição gerada automaticamente, semelhante à edição de um documento de texto.

Melhores recursos do Vimeo Record

Organize gravações de tela em pastas e defina permissões granulares para colegas de equipe, clientes ou partes interessadas

Marque usuários com @menções em capítulos específicos de um vídeo

Receba notificações quando alguém assistir ou deixar um comentário no vídeo

Limitações de registro do Vimeo

Recursos gratuitos limitados; as legendas traduzidas são um recurso pago

Preços de registro do Vimeo

Grátis

Inicial : uS$ 20/mês

Padrão : uS$ 33/mês

Avançado: uS$ 108/mês

Vimeo Record Avaliações e resenhas

G2 : 4. 3/5 (mais de 600 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 1.000 avaliações)

41. Gravador de tela Movavi

via Movavi Screen Recorder

Com o Movavi Screen Recorder, pude criar screencasts sem esforço. Ele me deu a opção de gravar toda a minha tela ou escolher uma área personalizada.

Esse recurso é útil porque, ao gravar minha tela, ainda posso manter a privacidade e não exibir todas as guias abertas no meu dispositivo.

Melhores recursos do Movavi Screen Recorder

Destaque o cursor do mouse e as teclas pressionadas

Sobreponha seu screencast com um vídeo da webcam

Desenhe ponteiros em vídeos para destacar itens importantes

Limitações do Movavi Screen Recorder

Caro para equipes pequenas com orçamento limitado

Preços do Movavi Screen Recorder

Licença pessoal : uS$ 39,95 (vitalícia, 1 PC)

Licença comercial: uS$ 49,95 (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Movavi Screen Recorder

G2 : 4. 5/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 20 avaliações)

Melhor para comunicação unificada

42. Zoho Connect

via Zoho Connect

Adorei como o ZohoConnect criou uma intranet interna para minha organização. O mural da empresa consolidou todos os anúncios e conquistas de toda a empresa, mantendo todos atualizados.

Também gostei da tradução perfeita de postagens e comentários, o que facilitou o envolvimento e a contribuição de todos, independentemente de seu idioma nativo.

Melhores recursos do Zoho Connect

Gamifique as comunicações internas para aumentar o envolvimento dos funcionários

Personalize o painel com widgets personalizados, como enquetes, aniversários, aniversários de trabalho e muito mais

Incentive os funcionários a compartilhar ideias e permita que eles acompanhem o status dessas ideias

Organize eventos virtuais ou reuniões em grande escala com o Live Broadcast

Limitações do Zoho Connect

Funciona bem com ferramentas do ecossistema Zoho, mas a integração com outros pacotes de software é difícil

Preços do Zoho Connect

Inicial : uS$ 0,40/mês por usuário

Empresa : uS$ 1/mês por usuário

A melhor: uS$ 3/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Zoho Connect

G2 : 4. 4/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 70 avaliações)

43. Bitrix24

via Bitrix24

Os grupos de trabalho do Bitrix24 são perfeitamente projetados para equipes como a nossa, que lidam com vários projetos simultaneamente.

Embora ainda prefiramos o ClickUp devido a seus amplos recursos e capacidade de personalização, a plataforma também oferece várias ferramentas de espaço de trabalho, seja um quadro Kanban, um gráfico de Gantt ou uma simples lista de tarefas. O calendário do grupo de trabalho me manteve em dia com os prazos, enquanto a unidade e a base de conhecimento facilitaram o armazenamento e o acesso a documentos importantes.

Melhores recursos do Bitrix24

Crie e coedite documentos on-line

Gerencie e compartilhe arquivos em um armazenamento em nuvem seguro dentro da plataforma

Crie calendários compartilhados e otimize os seus horários e os da sua equipe

Acesse o espaço de trabalho, incluindo tarefas, chats, videoconferências e comentários, a partir do aplicativo móvel

Limitações do Bitrix24

Acesso limitado às opções de personalização para usuários normais - a maioria dos recursos de personalização é reservada para o superadministrador

Preços do Bitrix24

Básico : uS$ 61/mês por organização

Padrão : uS$ 124/mês por organização

Profissional : uS$ 249/mês por organização

Enterprise: uS$ 499/mês por organização

Avaliações e resenhas do Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4. 2/5 (mais de 800 avaliações)

44. Troop Messenger

via Troop Messenger

Os recursos avançados de mensagens do Troop Messenger me conquistaram. Com o recurso Notificar mensagens, eu podia enviar mensagens para um grupo específico de pessoas da minha equipe (em vez de criar um grupo ou canal separado ou tornar a mensagem pública) e marcá-las como regulares, sensíveis ao tempo ou urgentes.

Ele também permite que você edite mensagens em até cinco minutos após clicar no botão enviar. Uma ótima maneira de salvar o dia de erros de digitação não intencionais.

Melhores recursos do Troop Messenger

Grave conversas de trabalho por meio de vídeos e compartilhe-as com os colegas de equipe

Compartilhe/colabore em trechos de código em bate-papos 1:1 ou em bate-papos em grupo

Use o recurso de mensagens automáticas para acompanhar as tarefas; não há necessidade de um aplicativo de anotações separado

Aproveite a comunicação segura por chat, chamada e conferência com criptografia de ponta a ponta

Limitações do Troop Messenger

Integrações limitadas

Preços do Troop Messenger

Premium : uS$ 1 (usuários ilimitados)

Enterprise : uS$ 5 (usuários ilimitados)

Auto-hospedado: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Troop Messenger

G2 : 4. 6/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

45. Frente

via Front

Criado para equipes de atendimento ao cliente, o Front se mostra útil para colaboração em tempo real e acesso à base de conhecimento da empresa. Ao testar a ferramenta, pude agregar todas as conversas com clientes de diferentes canais em uma única plataforma, facilitando a resolução de problemas com mais rapidez.

Eu também poderia definir fluxos de trabalho automatizados para atribuir e marcar mensagens em escala - sem precisar alternar entre canais ou tópicos de e-mail para lá e para cá.

Melhores recursos do Front

Obtenha dados sobre tempos de resposta, níveis de satisfação do cliente, horários de maior movimento e muito mais

Crie rascunhos e resumos de bate-papo com IA

Verifique o histórico e os dados do cliente junto com os bate-papos e simplifique as transferências

Estabeleça caminhos de escalonamento claros para alertar automaticamente os gerentes

Limitações do Front

É complexo configurar regras

Preços iniciais

Inicial : uS$ 29/mês por usuário

Crescimento : uS$ 79/mês por usuário

Escala : Disponível apenas no plano anual

Premier: Disponível apenas no plano anual

Avaliações e resenhas do Front

G2 : 4. 7/5 (mais de 2000 avaliações)

Capterra: 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

46. Basecamp

via Basecamp

Adorei o Basecamp por simplificar a comunicação sobre um tópico específico. Por exemplo, se eu tiver feito um anúncio para a equipe sobre um projeto futuro e um colega de equipe fizer uma pergunta importante relevante, todos poderão ver quando eu responder a essa mensagem.

Todos os membros da equipe têm acesso à mesma versão da conversa completa. Não há necessidade de perder tempo pesquisando em longos tópicos de e-mail!

Melhores recursos do Basecamp

Comunique-se em tempo real com bate-papos em grupo

Inicie bate-papos 1:1 ad-hoc com o Pings

Aplaudir mensagens e comentários de que você gosta

Incorporar arquivos e imagens nas mensagens

Limitações do Basecamp

Dificuldade para gerenciar projetos complexos que exigem vários recursos

Preços do Basecamp

Basecamp : uS$ 15/mês por usuário

Basecamp Pro Unlimited: $299/mês (taxa fixa)

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 : 4. 1/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4. 3/5 (mais de 14.000 avaliações)

47. Missiva

via Missive

O Missive reúne vários canais de comunicação em um só lugar, desde e-mails, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram e muito mais.

O recurso de bate-papo da equipe interna me permitiu colaborar com minha equipe interna em tempo real, diretamente ao lado de nossas comunicações externas.

Outro recurso que se destacou para mim foi a automação. Eu podia definir regras personalizadas para executar tarefas repetitivas no piloto automático, como enviar e-mails de acompanhamento, encaminhar recibos ou gerenciar respostas fora do escritório.

Melhores recursos do Missive

Atribua conversas/tarefas diretamente no e-mail ou no bate-papo

Responda mais rápido com respostas predefinidas (mensagens e modelos pré-escritos)

Escreva e revise e-mails em tempo real com colegas de equipe

Gerencie eventos e responda a convites dentro do aplicativo

Limitações do Missive

A ferramenta tem uma curva de aprendizado acentuada

Preço do Missive

Inicial : uS$ 18/usuário por mês

Produtivo : uS$ 30/usuário por mês

Empresarial: uS$ 45/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Missive

G2 : 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 9/5 (mais de 90 avaliações)

48. Fio

via Wire

O Wire mantém todas as conversas da equipe criptografadas de ponta a ponta, tanto para mensagens quanto para chats de vídeo. Ele suporta conferências de áudio e vídeo com até 150 pessoas ao mesmo tempo. Embora a qualidade da chamada tenha sido excelente, notei que o aplicativo ficou um pouco instável à medida que mais pessoas se juntaram a ele.

Gostei do sistema seguro de gerenciamento de arquivos do Wire. Ele me permitiu gerenciar facilmente quem pode visualizar, usar e compartilhar informações confidenciais.

Melhores recursos do Wire

Verifique pessoas e dispositivos automaticamente por meio do ID Shield

Defina cronômetros para controlar a visibilidade de informações sensíveis ao tempo (como credenciais de login ou senhas de uso único)

Use até três contas Wire diferentes em um único dispositivo simultaneamente, sem precisar fazer login e logout

Permita que os convidados se conectem via navegador da Web, mesmo sem uma conta Wire

Limitações do Wire

A interface do usuário poderia ter sido melhor

Preços do Wire

Wire Cloud : Preços personalizados

Wire On-Premises: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wire

G2 : 4. 2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

49. Spike

via Spike

O recurso Conversational Email do Spike transformou meu e-mail em uma experiência semelhante a um bate-papo.

Eu podia organizar convenientemente todas as minhas comunicações (antigas e recentes) em cada contato, incluindo e-mails, tópicos, arquivos, perfis sociais e anexos.

Os canais me permitiram colaborar com os colegas de equipe publicamente, enquanto os grupos ofereceram uma maneira conveniente de me conectar com pequenos círculos e manter a confidencialidade.

Melhores recursos do Spike

Escreva e-mails e resuma o conteúdo com o Magic AI

Encontre rapidamente as informações que está procurando em seu espaço de trabalho com o Super Search (o recurso de pesquisa global da ferramenta)

Melhore a colaboração com a caixa de entrada compartilhada para equipes

Verifique anexos com visualização avançada de arquivos, mesmo sem fazer o download da mídia

Limitações do Spike

A experiência do usuário no desktop não é tão intuitiva quanto no aplicativo móvel

Preços altos

Espaço de equipe Spike

Inicial : Gratuito

Equipe : uS$ 5/mês por usuário

Empresarial: uS$ 10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Spike

G2 : 4. 6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4. 7/5 (mais de 40 avaliações)

50. Local de trabalho da Meta

via Workplace from Meta on G2

Projetado nos moldes do Facebook (agora Meta), o Workplace é um software de colaboração em equipe fácil de usar. Ao testar a ferramenta, o recurso de vídeo ao vivo e grupos se destacou para mim - ele simplificou a forma como compartilhamos informações e mantemos os funcionários envolvidos.

No entanto, a ferramenta será encerrada em 2026, portanto, sugerimos que você explore outras opções.

Melhores recursos do Workplace by Meta

Gerencie chats de grandes grupos sem falhas

Receba postagens e atualizações personalizadas

Receba e demonstre gratidão de e para os colegas de equipe

Conecte-se usando o site ou o aplicativo móvel

Local de trabalho por limitações do Meta

O foco excessivo em elementos interativos (curtidas, comentários, etc.) distrai e reduz a produtividade

Local de trabalho por preço Meta

Workplace Core : uS$ 4/mês por usuário

Enterprise Live : uS$ 2/mês por usuário

Administração e suporte aprimorados: uS$ 2/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Workplace by Meta

G2 : 4. 5/5 (mais de 1.700 avaliações)

Capterra: 4. 4/5 (mais de 1.300 avaliações)

Reduza sua pilha de tecnologia e melhore a comunicação da equipe com o ClickUp

As ferramentas que discutimos atendem a diferentes aspectos da comunicação da equipe e ajudam a resolver os problemas que você pode estar enfrentando com o Slack. Algumas oferecem excelentes recursos de chamadas de negócios, outras são ótimas para chamadas de vídeo, algumas são excelentes como aplicativos de bate-papo, enquanto outras combinam vários canais em um só.

Mas para gerenciar nossa grande equipe e fluxos de trabalho complexos, uma simples ferramenta de comunicação não seria suficiente. Precisamos de uma ferramenta que também nos incentive a agir prontamente.

Pular constantemente de um aplicativo para outro e importar/exportar dados consome tempo e é inconveniente, além de deixar nossa pilha de tecnologia inchada. Portanto, usar dois softwares separados para comunicação e gerenciamento de trabalho não é uma solução viável para nós.

Com o ClickUp, podemos resolver esse problema de forma eficaz. Ele tem tudo o que precisamos para trabalhar sem problemas - sejam canais de comunicação sincronizados e assíncronos, ferramentas de gerenciamento de projetos, ferramentas de IA e muito mais. Todas essas partes móveis estão interconectadas, fazendo com que o trabalho pareça uma brisa!

Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!