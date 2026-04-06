Wykorzystaj w pełni możliwości ChatGPT dzięki ClickUp AI

ClickUp czy ChatGPT? Nie musisz wybierać.

Twój zespół korzysta z ChatGPT na co dzień. Dzięki temu ClickUp zyskuje na wartości, a nie traci ją.

ChatGPT to narzędzie do myślenia: służy do wyszukiwania informacji, analizy, tworzenia szkiców, rozumowania i burzy mózgów. ClickUp AI to narzędzie operacyjne: zarządza pracą, która jest wynikiem myślenia.

ChatGPT pomaga Twojemu zespołowi ustalić, co należy zrobić. ClickUp AI pomaga organizacji to zrealizować, śledzić, zautomatyzować i zmierzyć. Razem przekształcają one myślenie oparte na AI w działanie oparte na AI.

Jak działa ClickUp AI

ClickUp AI to kompletny zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, wbudowanych w platformę, na której Twoje zespoły już zarządzają pracą.

Zamiast traktować sztuczną inteligencję jako oddzielny dodatek, który nie ma żadnego związku z Twoją pracą, ClickUp oferuje Ci pierwsze na świecie zintegrowane środowisko pracy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji — gdzie sztuczna inteligencja dogłębnie analizuje Twoje zadania, dokumenty i rozmowy, aby zapewnić Ci trafne, dostosowane do kontekstu i oszczędzające czas wsparcie na każdym etapie Twojego cyklu pracy.

Przyszłość pracy to konwergencja i AI

Oto, co to umożliwia:

ClickUp Brain

ClickUp Brain to wbudowana warstwa inteligencji w platformie ClickUp. Sprawia ona, że cały obszar roboczy staje się bardziej inteligentny dla każdego użytkownika i każdego narzędzia w połączeniu.

Ustal priorytety zadań do wykonania w swoim obszarze roboczym ClickUp, korzystając z odpowiedzi dostosowanych do kontekstu w ClickUp Brain

@wzmianka Brain : Użyj etykiety „Brain” w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie. To Twój inteligentny asystent dostępny przez całą dobę : Użyj etykiety „Brain” w dowolnym zadaniu, dokumencie lub czacie. To Twój inteligentny asystent dostępny przez całą dobę

Ambient Answers : AI automatycznie odpowiada na pytania w czatach i wątkach komentarzy, dzięki czemu ludzie nie muszą tego robić : AI automatycznie odpowiada na pytania w czatach i wątkach komentarzy, dzięki czemu ludzie nie muszą tego robić

Analiza kontekstu : monitoruje cały kontekst pracy w celu ciągłego gromadzenia i aktualizowania baz wiedzy

Wyszukiwanie w przedsiębiorstwie : Zadaj pytanie w języku naturalnym, a otrzymasz odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami w obszarach roboczych : Zadaj pytanie w języku naturalnym, a otrzymasz odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu, komentarzy i załączników. Zgodne z uprawnieniami w obszarach roboczych

Pola niestandardowe oparte na AI: Pola wypełniane automatycznie na podstawie zawartości zadania: ocena nastroju, ocena priorytetu, klasyfikacja kategorii oraz streszczenia. Nie trzeba wprowadzać żadnych danych ręcznie.

📮ClickUp Insight: 62% naszych respondentów korzysta z narzędzi AI opartych na rozmowach, takich jak ChatGPT i Claude. Ich znany interfejs chatbota oraz wszechstronne możliwości – od generowania zawartości po analizę danych i nie tylko – mogą być powodem, dla którego cieszą się one tak dużą popularnością wśród osób pełniących różne role i w różnych branżach. Jeśli jednak użytkownik musi za każdym razem przełączać się na inną zakładkę, aby zadać pytanie AI, związane z tym koszty przełączania się i zmiany kontekstu z czasem się sumują. Nie dotyczy to jednak ClickUp Brain. Działa on bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym, wie, nad czym pracujesz, rozumie podpowiedzi w postaci zwykłego tekstu i udziela odpowiedzi, które są bardzo istotne dla Twoich zadań! Doświadcz dwukrotnego wzrostu wydajności dzięki ClickUp!

Superagenci

Superagenci to wirtualni współpracownicy oparci na AI, których można skonfigurować za pomocą instrukcji, wyzwalaczy, narzędzi, wiedzy i pamięci w narzędziu Super Agent Builder.

Twórz niestandardowe superagenty ClickUp za pomocą narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodowania, które pozwala na udostępnianie instrukcji w języku naturalnym

Możesz ich oznaczyć, przydzielać im zadania, wysyłać im prywatne wiadomości na czacie, a nawet @wspominać je bezpośrednio w miejscu pracy. Działają jak prawdziwi członkowie zespołu, samodzielnie podejmując niezbędne kroki w celu wykonania powierzonych zadań.

Nie musisz im dawać podpowiedzi na każdym kroku. Wykonują swoją pracę samodzielnie.

Każdy dział ma do dyspozycji gotowe pakiety dla agentów, które można od razu wykorzystać dzięki ClickUp Accelerator:

Wydział Agenci Zarządzanie projektami Agent ds. przyjmowania zgłoszeń, agent ds. przydzielania spraw, agent ds. obsługi wiadomości prywatnych, agent ds. odpowiedzi na żywo Marketing Agent ds. krótkiej zawartości, agent ds. zawartości, agent ds. marki, agent ds. informacji na żywo Produkty i inżynieria Agent PRD, agent ds. selekcji, agent ds. generowania kodu, agent ds. odpowiedzi na żywo HR Agent ds. wdrażania nowych pracowników, agent ds. monitorowania satysfakcji, agent ds. szkoleń, agent ds. obsługi na żywo Przywództwo Agent ds. przypomnienia o celach, agent ds. dostosowania, agent ds. kluczowych wyników, agent ds. aktualizacji statusu Sprzedaż Niestandardowe agenty dla cykli pracy sprzedaży

Firma Bell Direct udowadnia, że dzięki ClickUp nie trzeba mieć zespołu technicznego, aby w sensowny sposób wdrożyć AI.

Korzystając z ClickUp Super Agents, zespół zautomatyzował cały cykl pracy dotyczący przyjmowania zgłoszeń i ich klasyfikacji bez konieczności pisania kodu ani wdrażania nowych narzędzi.

Autopilot i agenci otoczenia

Są to agenci działający w trybie ciągłym, którzy pracują w tle bez konieczności otrzymywania podpowiedzi. Na przykład:

Podsumowania na pulpicie nawigacyjnym generowane każdego ranka

Powiadomienia o statusie wysyłane bez meldowania się

Zadania są automatycznie klasyfikowane i kierowane zgodnie z priorytetem

Zgłoszono i przekazano do wyższej instancji elementy przeterminowane

Dane są na bieżąco uzupełniane w całym obszarze roboczym

Autoryzowani agenci

W przypadku cykli pracy, w których stawka jest na tyle wysoka, że uzasadnia stworzenie niestandardowego rozwiązania, inżynierowie ClickUp pracujący w terenie zaprojektują i wdrożą agenta dostosowanego do konkretnych procesów Twojej organizacji. Dzięki certyfikowanym agentom zyskujesz kompleksowe ustawienia oraz nieograniczony dostęp do usługi.

👀 Czy wiesz, że? Certyfikowany agent ClickUp uzyskał 96 na 100 punktów w bezpośrednim porównaniu gotowych do realizacji planów projektowych. Najbliższy konkurent osiągnął wynik 61 punktów, a większość pozostałych utrzymała się na poziomie 40–50 punktów. W praktyce zespoły mogłyby przejść od pomysłu → planu → realizacji w jednym cyklu, przy minimalnej ingerencji człowieka. Właśnie to wyróżnia Certified Agent w tym zestawieniu.

Spotkania dotyczące AI

Dzięki kalendarzowi ClickUp i funkcji AI Notetaker zespoły mogą planować spotkania w odpowiednim kontekście i automatycznie sporządzać notatki.

Pozwól, aby ClickUp AI zautomatyzowała Twoje spotkania – od planowania po sporządzanie notatek i tworzenie podsumowań

Wykorzystaj komendy w języku naturalnym, aby sprawdzić dostępność w kalendarzach członków zespołu i zaplanować spotkania

Dołączaj do spotkań bezpośrednio z poziomu ClickUp, bez konieczności przełączania się między zakładkami

Otrzymuj automatyczne notatki ze spotkań w Skrzynce odbiorczej ClickUp — wraz z etykietami mówców, streszczeniami, najważniejszymi tematami i wyróżnionymi decyzjami

AI wyodrębnia elementy do wykonania z notatek ze spotkań i przekształca je w zadania ClickUp , które można śledzić

Śledzenie postępów jest połączone z odpowiednim projektem

Podsumowania są publikowane w odpowiedniej przestrzeni ClickUp

Każdy uczestnik spotkania ma widoczność w zakresie tego, co zostało omówione, jakie działania należy podjąć w następnej kolejności oraz kto jest za nie odpowiedzialny.

Wiele opcji modeli AI w ramach jednej platformy

ClickUp nie jest uzależniony od konkretnego modelu. Użytkownicy mogą przełączać się między modelami GPT-5.2, GPT-4.1, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 oraz 14 innymi modelami AI firm OpenAI, Anthropic i Google bezpośrednio z paska narzędzi ClickUp, bez konieczności opuszczania platformy.

Dzięki ClickUp Brain zyskaj dostęp do wielu modeli AI w cenie jednego

Brain wykorzystuje te modele do analizy danych w obszarach roboczych, a Super Agenci mogą korzystać z dowolnego dostępnego modelu. Administratorzy mogą ograniczyć dostępność modeli w poszczególnych obszarach roboczych.

Twój zespół ma już dostęp do tych samych modeli GPT, którym ufa, zastosowanych do całego środowiska pracy: zadań, dokumentów, czatu, pulpitów nawigacyjnych, klipów, celów i formularzy. Nie jest wymagana żadna dodatkowa subskrypcja ani klucz API.

Co oferuje ChatGPT

🧠 Ciekawostka: ChatGPT przekroczył liczbę 1 miliona użytkowników już w pięć dni po uruchomieniu. Obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

ChatGPT to najpopularniejsza na świecie aplikacja oparta na AI, a w połączeniu z ClickUp zapewnia realną wartość zarówno w zakresie indywidualnej wydajności, jak i współpracy zespołowej:

ChatGPT (rozmowa) : Uniwersalny asystent oparty na AI , przeznaczony do badań, analiz, tworzenia szkiców, burzy mózgów i rozwiązywania problemów. Wyróżnia się umiejętnością dogłębnego rozumowania i syntezy długich kontekstów

Deep Research : Zautomatyzowany agent badawczy, który przeszukuje internet, syntetyzuje wyniki i tworzy kompleksowe raporty

Niestandardowe modele GPT : Konfiguracje sztucznej inteligencji z możliwością wielokrotnego wykorzystania, zawierające niestandardowe instrukcje, wiedzę i narzędzia. Możliwość udostępniania w obszarach roboczych typu Business i Enterprise

Agent ChatGPT : Tryb agenta umożliwiający wykonywanie wieloetapowych czynności: przeglądanie stron internetowych, pisanie kodu, analizę plików oraz korzystanie z narzędzi w ramach rozmowy

Codex : agent programistyczny firmy OpenAI służący do autonomicznego generowania i edycji kodu

Projekty: uporządkowane obszary robocze w ChatGPT służące do grupowania rozmów, plików i : uporządkowane obszary robocze w ChatGPT służące do grupowania rozmów, plików i niestandardowych modeli GPT według tematu

ChatGPT obsługuje teraz protokół MCP (Model Context Protocol) w trybie programisty oraz w katalogu aplikacji (ponad 300 integracji, w tym Monday.com, Notion, Linear, Stripe, Hex). Możliwe jest połączenie niestandardowych serwerów MCP w celu uzyskania dostępu do systemów własnych w trybie odczytu i zapisu. Wtyczki Codex mogą łączyć konfiguracje serwerów MCP z umiejętnościami i integracjami aplikacji.

Cztery powody, dla których ChatGPT i ClickUp lepiej sprawdzają się w połączeniu

1. Planuj z ChatGPT, realizuj z ClickUp

🙇🏻‍♂️ ChatGPT doskonale sprawdza się na początkowym etapie pracy: podczas zbierania informacji na dany temat, analizowania danych, opracowywania strategii oraz rozważania, jak mógłby wyglądać cykl pracy. Jego największą zaletą jest umiejętność syntezy informacji pochodzących z wielu źródeł. Właśnie w tym właśnie celuje silnik rozumowania ogólnego przeznaczenia.

🤝 W ClickUp te spostrzeżenia przekształcają się w konkretne działania. Strategia staje się projektem z kamieniami milowymi. Analiza zamienia się w zadania przypisane do właścicieli. Cykl pracy staje się „Super Agentem”, który pełni rolę wyzwalacza przy każdej zmianie statusu. Szkic staje się dokumentem połączonym z briefem, którego postępy są śledzone w ramach sprintu.

ChatGPT pomaga w myśleniu. ClickUp AI pomaga organizacji w realizacji zadań na dużą skalę, dla każdego zespołu, bez konieczności ponownej podpowiedzi.

2. System pracy zespołowej a indywidualne rozmowy z AI

🙇🏻‍♂️ Wszystko, co tworzysz w ChatGPT, pozostaje w historii rozmów lub w projekcie. Niestandardowe modele GPT można udostępniać w ramach obszaru roboczego, ale wyniki nadal mają formę rozmów. Jeśli stworzysz coś świetnego w ChatGPT, reszta zespołu musi wiedzieć o jego istnieniu, umieć z tego korzystać i pamiętać, żeby to otworzyć.

🤝 ClickUp AI jest udostępniane jako narzędzie do współpracy:

Superagenci mają widoczność w obszarze roboczym. Gdy jedna osoba tworzy agenta, korzyści odnosi cała organizacja

Automatyzacje w ClickUp są wyzwalane dla wszystkich użytkowników, a nie tylko dla osoby, która je skonfigurowała

Pola niestandardowe AI są wypełniane dla całego zespołu

Bazy wiedzy są dostępne dla każdego użytkownika i każdego konsultanta

Gdy ktoś odchodzi z firmy, jego rozmowy w ChatGPT i niestandardowe modele GPT mogą pozostać w obszarze roboczym, ale wiedza dotycząca cyklu pracy nie jest przenoszona w taki sam sposób, jak wyzwalacze, instrukcje i kontekst agenta ClickUp.

💡 Wskazówka: Jeśli rozważasz wdrożenie platformy AI, takiej jak ChatGPT, warto zadać sobie pytanie: „Czy gdy ktoś z Twojego zespołu stworzy w ChatGPT cykl pracy oparty na sztucznej inteligencji, reszta organizacji będzie mogła go zobaczyć, z niego korzystać i czerpać z niego korzyści? Czy też pozostanie on dostępny wyłącznie dla tej jednej osoby?”

📮ClickUp Insight: Na pytanie, co sprawiłoby, że agenci AI byliby naprawdę przydatni, najczęściej padającą odpowiedzią nie była szybkość ani wydajność. Prawie 40% respondentów stwierdziło, że potrzebują agenta doskonale rozumiejącego kontekst ich pracy. To ma sens, ponieważ większość agentów opartych na AI zawodzi, gdy nie rozumie, dlaczego podjęto dane decyzje lub jak powinien przebiegać przepływ pracy. Ponieważ agenci typu „Super Agents” zachowują kontekst, pamiętają poprzednie decyzje i działają w trybie ciągłym, są w stanie działać znacznie bardziej niezawodnie niż agenci oparci na podpowiedziach. Korzystają z aktualnej historii obszaru roboczego, pozostają aktywni w miarę postępu prac oraz działają w ramach jasno określonych uprawnień i ścieżek audytu. Gdy system sztucznej inteligencji zrozumie zadanie i wykona je bezbłędnie, w końcu poczujesz, że współpracujesz z wirtualnym współpracownikiem, na którym naprawdę możesz polegać.

3. Ciągła analiza danych a odpowiedzi na żądanie

🙇🏻‍♂️ ChatGPT działa, gdy ktoś go uruchamia i wpisuje tekst. Jeśli nikt nie zadaje pytania, nic się nie dzieje. Agent ChatGPT może wykonywać wieloetapowe kroki, ale to użytkownik musi zainicjować rozmowę.

🤝 ClickUp AI działa nieprzerwanie, niezależnie od tego, czy ktoś na to zwraca uwagę, czy nie:

Brain wzbogaca dane w tle: podsumowuje projekty, wypełnia pola niestandardowe i aktualizuje bazy wiedzy

Agenci Autopilota monitorują obszar roboczy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu: sygnalizują zaległe elementy, automatycznie klasyfikują nowe zadania oraz generują podsumowania na pulpicie nawigacyjnym

Super Agents są wyzwalaczami dla zdarzeń w ramach cyklu pracy: zmiany statusu, nowe zadania, wzmianki oraz zaplanowane terminy

Obszar roboczy staje się coraz bardziej inteligentny z każdą godziną, bez żadnego aktywnego udziału użytkownika. Z ClickUp AI nie korzysta się tak samo jak z ChatGPT. Po prostu działa.

4. Kontekst pracy, który sprawia, że ChatGPT działa lepiej

🤝 ClickUp AI nieustannie wzbogaca dane przechowywane w Twoim obszarze roboczym. Podsumowania generowane automatycznie, pola niestandardowe klasyfikowane przez sztuczną inteligencję, a nawet uporządkowane analizy projektów – wszystko to powstaje bez żadnej podpowiedzi użytkownika.

Gdy Twój zespół wykorzystuje ChatGPT do analizy, a wyniki tej analizy są przekazywane z powrotem do ClickUp, ClickUp AI je przetwarza: automatycznie klasyfikuje dane, uruchamia wyzwalacze i aktualizuje pulpity nawigacyjne. A gdy ktoś korzysta z ChatGPT w połączeniu z danymi z ClickUp (poprzez API lub ręczne wprowadzenie kontekstu), wzbogacone dane z ClickUp poprawiają jakość wyników generowanych przez ChatGPT.

Pętla sprzężenia zwrotnego:

Wynik: ChatGPT generuje lepsze wyniki, ponieważ ClickUp AI wykonało już za niego żmudną pracę związaną z porządkowaniem, klasyfikowaniem i wzbogacaniem danych. A kiedy ChatGPT tworzy coś wartościowego, ClickUp AI przekształca to w konkretne działania, z których korzysta cała organizacja.

Nasi klienci są zgodni, że to połączenie stanowi przełom:

ClickUp kontra ChatGPT: odpowiednie narzędzie do odpowiedniego zastosowania

Nie chodzi o to, żeby zastąpić ChatGPT rozwiązaniem ClickUp AI. Chodzi o to, żeby do każdego zadania wykorzystywać odpowiednią sztuczną inteligencję.

Przykład zastosowania Najlepsze narzędzie Dlaczego Dogłębne badania i analizy ChatGPT Przeglądanie stron internetowych, synteza długich tekstów, dogłębne badania Burza mózgów i generowanie pomysłów ChatGPT Komunikatywny, kreatywny, potrafi zgłębiać pomysły Tworzenie zawartości ChatGPT Zręczne pióro, umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi Programowanie i debugowanie Kodeks Autonomiczny agent kodujący Aktualizacje dotyczące statusu projektu ClickUp AI Działa nieprzerwanie, generowane automatycznie na podstawie rzeczywistej aktywności Planowanie sprintu i śledzenie postępów ClickUp AI Równoważenie obciążenia pracą, wykrywanie blokad, pulpity nawigacyjne Zawartość dokumentacji projektu ClickUp AI W kontekście, połączony z briefem i zadaniem Pytania dotyczące pracy Mózg Natychmiastowe odpowiedzi z zadań, dokumentów, czatu i komentarzy Kierowanie zadaniami i klasyfikacja Superagenci Oparte na zdarzeniach, uwzględniające obszar roboczy, z zakresem uprawnień Notatki ze spotkań i działania następcze Spotkania dotyczące AI Automatyczne rejestrowanie, tworzenie zadań do wykonania Monitorowanie w tle Agenci Autopilota Całodobowo, bez konieczności podpowiedzi, zawsze aktywne Niestandardowe cykle pracy obsługi transakcji o wysokich stawkach Autoryzowani agenci Stworzony specjalnie do tego celu, z wsparciem FDE, bez ograniczeń Wydajność osobista ChatGPT Indywidualne rozumowanie, tworzenie szkiców, zgłębianie tematu Wspólne cykle pracy zespołów Superagenci Widoczne dla organizacji, zarządzane na poziomie obszaru roboczego

🔑 Kluczowa informacja: ChatGPT zajmuje się osobistymi, dogłębnymi i ogólnymi procesami myślowymi. ClickUp AI obsługuje cykle pracy obejmujące cały zespół i działające w trybie ciągłym. Dzięki tym dwóm rozwiązaniom masz pod kontrolą całą organizację.

Co to oznacza dla Twojej organizacji

Dla każdego członka zespołu

Sztuczna inteligencja, która działa od razu po otwarciu ClickUp – bez konieczności wykupywania subskrypcji ChatGPT, ustawień API czy posiadania umiejętności w zakresie tworzenia podpowiedzi. Brain odpowiada na pytania, agenci zajmują się powtarzalnymi zadaniami, pola niestandardowe automatycznie klasyfikują zadania, a notatki ze spotkań powstają same.

Dla zaawansowanych użytkowników ChatGPT

Wykorzystuj ChatGPT do szczegółowych badań, analiz i pracy twórczej. Przenieś wyniki do ClickUp, gdzie staną się one zadaniami z przypisanymi właścicielami, terminami i automatyzacją opartą na agentach. Te spostrzeżenia nie pozostają tylko w oknie czatu. Stają się one częścią procesu śledzenia.

Dla działu IT i kadry kierowniczej

Jedna scentralizowana platforma AI, wykorzystująca to samo logowanie jednokrotne (SSO), uprawnienia i standardy zgodności co pozostałe elementy ClickUp. Posiada certyfikat ISO 42001 w zakresie zarządzania sztuczną inteligencją, nie przechowuje żadnych danych od partnerów AI oraz zapewnia scentralizowane uprawnienia administracyjne dotyczące wyboru włączanych modeli, agentów i funkcji. Porównaj to z setkami oddzielnych instancji ChatGPT o zróżnicowanych planach taryfowych i brakiem scentralizowanej widoczności w tym, co sztuczna inteligencja tworzy na podstawie danych firmowych.

W ramach strategii dotyczącej AI

ClickUp jest niezależny od konkretnych modeli i obsługuje GPT-5.2, Claude Opus 4.5, Gemini 3 Pro, o3 oraz 14 modeli AI firm OpenAI, Anthropic i Google. Twój zespół ma już do dyspozycji te same modele GPT, którym ufa, zastosowane w całym grafiku pracy. Jeśli jutro pojawi się lepszy model, ClickUp przełączy się na niego bez konieczności przebudowywania przez nikogo cykli pracy.

Dodatkowo unikniesz kosztów związanych z „rozrostem sztucznej inteligencji” (czyli korzystaniem z wielu narzędzi AI i ponoszeniem związanych z tym kosztów bez odpowiedniej strategii i nadzoru).

👀 Czy wiesz, że...? Badanie „AI Sprawl” przeprowadzone przez ClickUp wykazało, że prawie połowa wszystkich pracowników (46,5%) jest zmuszona do korzystania z dwóch lub więcej narzędzi AI, aby zakończyć jedno zadanie.

Jak współpracują ChatGPT i ClickUp: architektura

Zwiększ wydajność ChatGPT dzięki ClickUp

ChatGPT może być AI, po którą Twój zespół sięga jako pierwszą. ClickUp AI to narzędzie, które wdraża tę inteligencję do Twoich rzeczywistych cykli pracy.

ClickUp Brain wprowadza do Twojego obszaru roboczego ClickUp i połączonych aplikacji sztuczną inteligencję dostosowaną do kontekstu. Superagenci pomagają Ci osiągnąć więcej, niż jest to możliwe dla człowieka, działając jako wirtualni współpracownicy oparci na AI, którzy pracują przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Ten wpis nie dotyczy porównania ClickUp AI i ChatGPT. Chodzi w nim o dobór odpowiedniej sztucznej inteligencji do konkretnego zadania. Podczas gdy ChatGPT wspiera proces myślenia, ClickUp AI wspiera realizację zadań. A gdy połączysz je w jednym obszarze roboczym ClickUp, możesz pisać, programować, wdrażać i realizować zadania dziesięć razy szybciej niż korzystając wyłącznie z ChatGPT.