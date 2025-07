Ankieta: Co 1000 pracowników mówi o rozprzestrzenianiu się AI — i jak temu zaradzić

Liderzy biznesowi znaleźli się w paradoksie inwestycyjnym. Wydatki na AI wzrosły o 130%, ale 80% organizacji nie odnotowało żadnego wymiernego wpływu generatywnej AI na EBIT w całym przedsiębiorstwie (źródło: Wharton, McKinsey ).

Ta rozbieżność między inwestycjami a efektami nie wynika z samej technologii. Wynika ona z reaktywnej, opartej na strachu strategii, która napędza rozrost agentów i nadmiar narzędzi.

Obawa przed pozostawaniem w tyle powoduje pośpieszne wdrażanie nowych, niepołączonych narzędzi AI, co nieumyślnie prowadzi do powstania „rozrostu AI” — niepołączonego ekosystemu, w którym poszczególne narzędzia są potężne, ale brakuje im wspólnego kontekstu podstawowych obszarów pracy zespołu.

Ten wewnętrzny chaos przenosi się obecnie do sfery publicznej, gdzie giganci oprogramowania, tacy jak Salesforce i Atlassian, zaczynają ograniczać lub blokować dostęp narzędzi innych firm do poufnych danych i kontekstowych informacji dotyczących pracy.

Rozrost AI z wieloma narzędziami

To właśnie ten chaos i fragmentacja podważają założenie, że kolejne narzędzie AI rozwiąże problem rozrostu. Aby wyjść poza spekulacje i odkryć rzeczywistość codziennego wykorzystania AI, przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 1000 pracowników wiedzy z całego świata.

Naszym celem było udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania: Jaki jest rzeczywisty koszt rozrostu AI oraz co naprawdę skłania pracowników wiedzy do częstego korzystania z AI w celu uzyskania wysokiej wartości?

Kluczowe wnioski z naszej ankiety:

Tylko 7,2% zespołów ocenia swoją strategię AI jako „bardzo skuteczną” i zapewniającą wysoki zwrot z inwestycji

91% pracowników korzysta tylko z 1–4 narzędzi AI tygodniowo, mimo że firmy inwestują w dziesiątki takich rozwiązań

44,8% zespołów już zrezygnowało z narzędzi AI wdrożonych w ciągu ostatniego roku

Użytkownicy korzystający ze zintegrowanej AI są 2,78 razy bardziej skłonni do codziennego korzystania z tej technologii

Rozwiązanie? Nasze badania pokazują, że kontekstowa, zintegrowana sztuczna inteligencja zapewnia znacznie wyższy wskaźnik adopcji i satysfakcji użytkowników.

Wielka rezygnacja z AI już trwa

Podczas gdy działy IT kontynuują zakupy, pracownicy już zagłosowali za pomocą swoich cykli pracy. Pomimo inwestycji organizacyjnych w dziesiątki narzędzi AI, 91% pracowników korzysta tylko z 1–4 narzędzi tygodniowo:

Ankieta ClickUp dotycząca rozrostu AI: tygodniowa dystrybucja narzędzi AI

54,4% korzysta tylko z 1–2 narzędzi

36,8% korzysta z 3–4 narzędzi

Tylko 9% regularnie korzysta z 5 lub więcej narzędzi

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że 44,8% zespołów zrezygnowało już z narzędzi AI wdrożonych w ciągu ostatniego roku:

Ankieta ClickUp na temat rozrostu AI: kryzys porzucania narzędzi AI

32,0% zrezygnowało z niektórych narzędzi (mniej niż połowa)

12,8% zrezygnowało z ponad połowy inwestycji w AI

Nie chodzi tylko o zmarnowane koszty licencji — to stracony czas wdrożenia, zasoby szkoleniowe i erozja zaufania pracowników do przyszłych inicjatyw AI.

Przesłanie jest jasne: Twoje portfolio AI prawdopodobnie zawiera znaczny balast. Każde nowe narzędzie dodane bez wycofania innych zwiększa prawdopodobieństwo dalszego porzucenia.

Ukryty koszt zmiany kontekstu

Prawie połowa wszystkich pracowników (46,5%) jest zmuszona przełączać się między dwoma lub więcej narzędziami AI, aby wykonać jedno zadanie.

Ten zaburzający wydajność schemat — rozpoczynający się w jednym narzędziu, kopiowanie wyników do innego, przeformułowywanie podpowiedzi, uzgadnianie wyników — stwarza ryzyko niezgodności z przepisami i powoduje zamieszanie. To nie jest automatyzacja. To komplikacja

Wpływ widoczny w zadowoleniu użytkowników:

79,3% pracowników twierdzi, że wysiłek związany z podpowiedziami AI jest nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu z wartością wyników

Tylko 21,7% rzadko doświadcza tej rozbieżności między wysiłkiem a wartością

Każda zmiana narzędzia wymaga:

Ponowne wyjaśnienie kontekstu

Zmiana formatu danych

Zarządzanie różnymi interfejsami

Godzenie sprzecznych wyników

Obciążenie poznawcze narasta, aż korzystanie z AI staje się trudniejsze niż wykonywanie pracy ręcznie.

Podsumowanie: Przełączanie się między narzędziami nie tylko obniża wydajność — sprawia również, że zespoły unikają korzystania z AI.

AI działająca w ciemności: brak kontekstu

Ponad jedna trzecia pracowników (34,4%) korzysta z narzędzi AI bez żadnej integracji z podstawowymi obszarami pracy — projektami, dokumentami i czatami.

Ankieta ClickUp dotycząca rozrostu AI: poziomy integracji AI w organizacjach

Oznacza to, że systemy AI nie znają swoich projektów, nie mają dostępu do dokumentów i nie rozumieją rozmów. To tak, jakby zatrudnić asystenta i zasłonić mu oczy.

Statystyki dotyczące integracji ujawniają pełen zakres problemu:

Poziom integracji Odsetek użytkowników Pełna integracja (wszystkie 3 obszary pracy) 25. 6 Częściowa integracja (2 obszary) 22. 8% Minimalna integracja (1 obszar) 17. 3% Zero integracji 34. 4

Kiedy AI nie ma dostępu do kontekstu, w którym odbywa się praca, każda interakcja zaczyna się od zera, co sprzyja rozprzestrzenianiu się narzędzi AI działających w cieniu, które są wdrażane bez nadzoru i odpowiedniej integracji. Użytkownicy muszą ręcznie podawać informacje ogólne, wyjaśniać terminologię i odtwarzać kontekst, który już istnieje w ich systemach roboczych.

Rzeczywistość: Bez integracji narzędzia AI stają się drogimi kalkulatorami, które zamiast pełnić funkcję inteligentnych asystentów, zwiększają ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Oto wynik, który powinien zatrzymać każde spotkanie dotyczące strategii AI: 77,5% pracowników czułoby obojętność lub ulgę, gdyby połowa ich narzędzi AI została usunięta.

Ankieta ClickUp dotycząca rozrostu AI: opinie pracowników na temat konsolidacji narzędzi AI

Analiza pokazuje głębokość zmęczenia narzędziami:

53,6% nie miałoby zdania na ten temat

23,9% faktycznie odczułoby ulgę

Tylko 15% respondentów byłoby niezadowolonych z konsolidacji

Nie są to przeciwnicy technologii — to pracownicy wiedzy, którzy toną w gąszczu narzędzi i postrzegają konsolidację jako wyzwolenie. Rozumieją to, czego nie rozumie wielu liderów — więcej narzędzi oznacza więcej przełączania się między kontekstami, więcej haseł, więcej interfejsów do opanowania, a ostatecznie mniejszą wydajność.

Droga naprzód jest jasna: powodzenie AI zależy od konsolidacji, a nie od rozprzestrzeniania się. Twoje zespoły nie potrzebują więcej opcji — potrzebują uproszczenia.

Dowód: integracja zmienia wszystko

Dane wskazują na jedną prawdę: integracja decyduje o powodzeniu lub porażce AI.

Zalety integracji

Pracownicy korzystający z w pełni zintegrowanej sztucznej inteligencji są 2,78 razy bardziej skłonni do ciągłego korzystania z AI w ciągu dnia:

Ankieta ClickUp dotycząca rozrostu AI: wpływ integracji AI na codzienne użytkowanie

21,1% zintegrowanych użytkowników zgłasza ponad 20 przypadków użycia AI dziennie

Tylko 7,6% użytkowników niezintegrowanych osiąga taką częstotliwość

Rzeczywistość zwrotu z inwestycji, z którą nikt nie chce się zmierzyć

Mniej niż 1 na 10 zespołów osiąga znaczący zwrot z inwestycji w AI:

📊 Kluczowe wskaźniki zwrotu z inwestycji:

Tylko 7,2% ocenia swoją strategię AI jako „bardzo skuteczną” i zapewniającą wysoki zwrot z inwestycji

Ponad 66% aktywnie poszukuje fachowych wskazówek dotyczących wdrażania AI

95% pracowników, mając wybór, naturalnie korzysta tylko z 1–2 narzędzi do wykonania zadania

To nie jest rozczarowanie, to całkowita porażka. Walka o zewnętrzną wiedzę specjalistyczną świadczy o powszechnym uznaniu, że obecne podejścia zawiodły — często z powodu głębokich luk w zarządzaniu projektowaniem i wdrażaniem strategii AI.

Zachowanie pracowników mówi samo za siebie. Intuicyjnie rozumieją oni to, czego nie dostrzegają wiele strategii: rozprzestrzenianie się narzędzi jest wrogiem wydajności.

Surowa prawda: Twoja strategia AI prawdopodobnie nie działa, a Twoje zespoły o tym wiedzą.

Od rozrostu do strategii

Badania wskazują na jasne działania dla liderów gotowych wyjść poza rozrost AI:

❌ STOP:

Zakup rozwiązań punktowych bez planów integracji natywnej

Mierzenie powodzenia AI na podstawie liczby narzędzi, a nie wskaźników wyników

Ignorowanie coraz większej liczby dowodów na zmęczenie narzędziami i rezygnację z ich używania

Tworzenie cykli pracy zależnych od niestabilnych integracji innych firm

✅ START:

Audyt aktualnego portfolio AI pod kątem redundancji i porzucenia

Priorytetowe traktowanie głęboko zintegrowanych, kontekstowych rozwiązań AI

Pomiar powodzenia poprzez wskaźniki adopcji i wzrost wydajności

Konsolidacja wokół platform zapewniających AI w ramach cyklu pracy

Kontekstowe rozwiązanie AI

Właśnie dlatego stworzyliśmy ClickUp Brain — nie jako kolejne narzędzie, które powiększy Twoją liczbę narzędzi, ale jako rozwiązanie.

ClickUp Brain, rozwiązanie problemu rozrostu AI

W przeciwieństwie do ogólnych asystentów AI, ClickUp Brain:

Uczy się specyficznego kontekstu i terminologii Twojej organizacji

Działa w ramach istniejących cykli pracy (nie wymaga zmiany narzędzi)

Zapewnia funkcje AI we wszystkich obszarach pracy z jednej platformy

Zapewnia integrację, która zwiększa wskaźnik adopcji 2,78 razy

Raport użytkowników ClickUp Brain:

2. 26-krotnie wyższy wskaźnik pełnej integracji

39,1% osiąga pełną integrację (w porównaniu z 17,3% w przypadku innych narzędzi)

27,1% rzadko doświadcza frustracji związanej z AI — najwyższy wskaźnik satysfakcji

83% respondentów wyraża ulgę z powodu konsolidacji narzędzi (w porównaniu z 13,5% osób niekorzystających z AI)

Użytkownicy ci doświadczyli, co działa, i w naturalny sposób skłaniają się ku uproszczeniom opartym na skutecznych narzędziach.

Wniosek: Głęboka, natywna integracja nie tylko usprawnia działanie AI — zmienia sposób pracy zespołów.

Wybór jest oczywisty

Nasze badania dowodzą, że rozrost AI niweczy obietnicę AI — eliminację zbędnej pracy, a nie tworzenie jej jeszcze więcej. Sfrustrowani fragmentacją pracownicy odrzucają narzędzia, rezygnują z inwestycji i pragną konsolidacji.

Niewielka mniejszość, która osiąga powodzenie, ma jedną wspólną cechę: głęboko zintegrowaną, kontekstową AI.

Przyszłość należy do organizacji, które rozumieją tę prawdę: wartość AI nie wynika z posiadania wielu narzędzi, ale z posiadania odpowiedniego narzędzia — takiego, które rozumie kontekst pracy, integruje się z cyklami pracy i z czasem staje się coraz bardziej wartościowe.

Pytanie dla każdego lidera:

Czy nadal będziesz zwiększać rozrost, obserwować wzrost wskaźników rezygnacji i rozczarowujący zwrot z inwestycji?

A może wybierzesz sprawdzoną ścieżkę kontekstowej AI?

Metodologia badania: Dane do niniejszego raportu zostały zebrane w ciągu dwóch tygodni w połowie i pod koniec czerwca 2025 r. Ankieta, składająca się z 10 pytań wielokrotnego wyboru, została przeprowadzona anonimowo wśród ponad 1000 uczestników. Respondenci reprezentowali zrównoważoną mieszankę ról zawodowych, od kadry kierowniczej i menedżerów po indywidualnych pracowników wiedzy i przedsiębiorców. Aby uzyskać informacje na temat pełnej metodologii i szczegółowych wyników, prosimy o kontakt pod adresem research@clickup.com