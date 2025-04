Jak utworzyć niestandardowy GPT dla spersonalizowanych odpowiedzi

Zadajesz chatbotowi proste pytanie, a zamiast pomocnej odpowiedzi otrzymujesz ogólną odpowiedź, która brzmi jak wyrwana z podręcznika. Dzieje się tak dlatego, że jakość wyników pracy AI zależy od kontekstu, w jakim je podajesz.

Z drugiej strony, niestandardowy GPT pozwala tworzyć AI, która jest bardzo istotna dla twoich potrzeb - taką, która rozumie twoje projekty, wytyczne, cykle pracy i klientów. A co najlepsze? Każdy może do zrobienia!

W tym wpisie na blogu omówimy, jak utworzyć niestandardowy GPT, który oszczędza czas, eliminuje żmudne zadania i zapewnia inteligentniejsze, bardziej przydatne odpowiedzi. 🎯

60-sekundowe podsumowanie Niestandardowy model GPT to wyspecjalizowana wersja GPT OpenAI, przeszkolona na konkretnych danych w celu zwiększenia dokładności i trafności w określonych polach

Oto kroki do stworzenia niestandardowego modelu GPT: otwórz GPT Builder (kliknij Explore GPTs > Create), dostosuj nazwę i opis, konfiguruj zachowanie , przetestuj i opublikuj (udostępnianie prywatne lub upublicznienie) oraz przeglądaj i aktualizuj (poprzez My GPTs regularnie)

ClickUp Brain jest menedżerem projektów opartym na AI, który automatycznie podsumowuje spotkania, generuje elementy działań i sugeruje kolejne kroki. ClickUp Knowledge Management pozwala organizować i uzyskiwać dostęp do wszystkich krytycznych spostrzeżeń biznesowych, decyzji i dokumentów w jednym miejscu. ClickUp Chat do płynnej współpracy z zespołem za pomocą czatu opartego na AI, który utrzymuje rozmowy w działaniu i kontekstualizacji. ClickUp z kolei to coś więcej niż chatbot AI. Łączy w sobie zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Czym jest niestandardowy model GPT?

Niestandardowy GPT w ekosystemie OpenAI umożliwia użytkownikom tworzenie wersji ChatGPT niestandardowych dla określonych potrzeb, branż lub cykli pracy. Zamiast polegać na domyślnym modelu ChatGPT, niestandardowy GPT może być dopracowany dzięki dostosowanym instrukcjom, ustawieniom osobowości, bazom wiedzy, a nawet integracji API, aby lepiej służyć konkretnemu przypadkowi użycia.

via OpenAI

Niestandardowe GPT pozwalają dostosować AI do własnych potrzeb bez kodowania. Użytkownicy mogą niestandardowo dostosowywać jej zachowanie, po prostu wprowadzając podpowiedzi tekstowe w kreatorze GPT.

Kompiluje on sugestie w ustawienie reguł. Możesz nawet przesłać pliki referencyjne lub połączyć niestandardowy GPT z usługami innych firm, takimi jak automatyzacja cyklu pracy i przeglądanie stron internetowych, aby uzyskać lepszy kontekst i dokładniejsze wyniki.

do zrobienia? ChatGPT został przeszkolony na około 45 TB zbiorów danych, w tym stron internetowych, książek i innych źródeł. To rozszerzenie pozwala mu zrozumieć i reagować na wiele tematów.

Dlaczego warto stworzyć niestandardowy model GPT?

Ogólne modele GPT nie są tworzone z myślą o Twoim biznesie i mogą dawać wyniki, w których brakuje wiedzy branżowej.

Niestandardowy GPT to zmienia. Przyjrzyjmy się, jak można wykorzystać ChatGPT do zwiększenia wydajności: 👀

Spersonalizowane odpowiedzi : Niestandardowy GPT rozumie twoje potrzeby, dając ci odpowiedzi, które faktycznie mają sens dla twojego biznesu lub niszy

Dogłębna znajomość branży : Trenuj ją na podstawie konkretnych danych, aby stała się ekspertem w danym polu, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie podatkowe, nieruchomości czy oprogramowanie

Szybszy cykl pracy : Automatyzacja tworzenia zawartości, e-maili lub FAQ przy jednoczesnym zachowaniu spójności marki, dzięki czemu spędzasz mniej czasu na powtarzalnych edycjach

Większa prywatność i kontrola: W przeciwieństwie do publicznych narzędzi AI, niestandardowy GPT przechowuje dane w systemie, zmniejszając ryzyko związane z bezpieczeństwem

🧠 Ciekawostka: Istnieje wiele zabawnych przykładów niestandardowych GPT, takich jak "Simpsonize Me", który zamienia zdjęcia w sztukę w stylu Simpsonsa. Innym jest "Czas na grę", który wyjaśnia gry planszowe graczom na każdym poziomie umiejętności!

Jak działają modele GPT: Szybki przegląd

Modele GPT (Generative Pre-trained Transformer) generują tekst podobny do ludzkiego przy użyciu kombinacji głębokiego uczenia, ogromnych zbiorów danych i algorytmów predykcyjnych.

Zamiast po prostu powtarzać zapamiętane fakty, przewidują najbardziej prawdopodobne następne słowo w sekwencji na podstawie kontekstu.

Zrozummy , jak działa GPT 👇

1. Wstępne szkolenie na ogromnym zbiorze danych

Podstawą GPT jest wstępne szkolenie, w którym model jest zasilany terabajtami danych tekstowych z książek, stron internetowych i innych źródeł. Nie "zapamiętuje" faktów, ale uczy się struktur językowych, wzorców i powiązań między słowami.

✅ Przykład: Jeśli wpiszesz "Sztuczna inteligencja przekształca...", GPT przewiduje słowa, które zwykle następują po nim, takie jak "Business", "opieka zdrowotna" lub "branże". '

2. Transformatorowe sieci neuronowe

Modele GPT AI wykorzystują architekturę Transformer, technikę głębokiego uczenia, która przetwarza słowa równolegle (zamiast pojedynczo, jak starsze modele).

kluczowa innowacja: GPT wykorzystuje mechanizm samo-uwagi, który przypisuje różne poziomy ważności słowom w zdaniu, pozwalając mu zrozumieć kontekst i znaczenie.

✅ Przykład: W zdaniu "Nalał kawę do kubka. Następnie podniósł go", GPT wie, że "to" odnosi się do kubka, a nie do kawy, dzięki samoobserwacji.

3. Dostrajanie pod kątem dokładności i trafności

Po wstępnym przeszkoleniu model przechodzi dostrajanie, w którym jest szkolony na określonych zestawach danych w celu poprawy trafności, dokładności i względów etycznych. Krok ten dostosowuje model do ludzkich intencji i potrzeb biznesowych.

✅ Przykład: Asystent AI w dziedzinie prawa jest precyzyjnie dostrojony do orzeczeń sądowych, orzecznictwa i dokumentów prawnych, dzięki czemu zapewnia wiarygodne informacje prawne zamiast ogólnych streszczeń.

4. Generowanie odpowiedzi (przewidywanie następnego słowa)

Gdy użytkownik zadaje pytanie, GPT nie "zna" odpowiedzi - przewiduje ją na podstawie wyuczonej wiedzy i kontekstu. Przewidywanie to odbywa się poprzez przypisanie prawdopodobieństwa do słów i wybranie najbardziej prawdopodobnego następnego tokena.

kontrola temperatury:

Wyższa temperatura (np. 1.0) → Bardziej kreatywne, ale ryzykowne odpowiedzi

Niższa temperatura (np. 0,2) → Bardziej przewidywalne, oparte na faktach odpowiedzi

Przykład: Podpowiedź: "Jaki jest najlepszy sposób na zainwestowanie 10 000 USD?

Niskotemperaturowa odpowiedź: "Zdywersyfikowane portfolio z indeksami to bezpieczny wybór"

Odpowiedź na wysoką temperaturę: "Rozważ nieruchomości, wschodzące akcje technologiczne, a nawet kryptowaluty, jeśli jesteś w stanie poradzić sobie ze zmiennością

5. Ciągłe uczenie się dzięki RLHF

Modele GPT poprawiają się z czasem, wykorzystując pętle informacji zwrotnych od ludzi. OpenAI wykorzystuje Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) do dostrajania odpowiedzi na podstawie:

Upvotes/downvotes w odpowiedziach chatbota

Poprawki ekspertów

Wykrywanie uprzedzeń i dostosowanie bezpieczeństwa

✅ Przykład: Jeśli użytkownicy wielokrotnie odrzucą odpowiedź dotyczącą "najlepszych praktyk kodowania", zespół szkoleniowy OpenAI dostosuje model, aby poprawić przyszłe odpowiedzi.

⚡️Quick Hack: Oto mały cheat sheet ChatGPT: Otwórz nowy czat: Ctrl + Shift + 0 (Windows) i Cmd + Shift + 0 (Mac)

Wprowadzanie danych czatu: Shift + Esc

Usuwanie czatu: Ctrl + Shift + Backspace (Windows) i Cmd + Shift + Backspace (Mac)

Jak utworzyć niestandardowy GPT

Tworzenie niestandardowego GPT może wydawać się skomplikowane, ale przy odpowiednim podejściu jest zaskakująco proste.

Oto przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia niestandardowych GPT:

Krok 1: Uzyskaj dostęp do kreatora GPT

Zaloguj się na swoje konto OpenAI. Do utworzenia niestandardowego modelu potrzebna będzie subskrypcja ChatGPT Plus lub Enterprise. Na pasku bocznym kliknij Explore GPTs.

Teraz wybierz Utwórz, aby uruchomić kreator GPT.

Czytaj więcej: Jak zostać inżynierem podpowiedzi?

Krok 2: Zdefiniuj niestandardowy GPT

W kreatorze GPT OpenAI opisz, do zrobienia czego potrzebujesz swojego GPT. Od obsługi zapytań klientów po generowanie raportów branżowych - ten krok kształtuje odpowiedzi AI.

Kreator GPT zasugeruje nazwę i opis, które można edytować w celu lepszego dopasowania do przypadku użycia.

Krok 3: Dostosuj zachowanie swojego GPT

Możesz dostosować zachowanie swojego GPT za pomocą konwersacyjnego interfejsu kreatora. Dodatkowo, możesz jeszcze bardziej dostosować te odpowiedzi w zakładce Configure u góry.

Dodaj kilka początków konwersacji, zdefiniuj podpowiedzi lub próbkę pytań, aby poprowadzić użytkowników w interakcji z GPT.

W razie potrzeby możesz również dodać niestandardowe instrukcje:

Prześlij pliki: Dostarcz dokumenty referencyjne, takie jak pliki PDF, wytyczne lub zestawy danych, aby uzyskać dodatkowy kontekst dla GPT

Integracja z zewnętrznymi narzędziami: Połączenie GPT z usługami innych firm za pośrednictwem API, umożliwiając planowanie zadań lub pobieranie danych i uzyskiwanie do nich dostępu za pośrednictwem sklepu GPT

Niestandardowy wygląd: Prześlij zdjęcie profilowe lub wygeneruj je za pomocą narzędzi AI, takich jak DALL-E

Krok 4: Przetestuj i opublikuj GPT

Przed sfinalizowaniem przetestuj niestandardowy GPT, aby upewnić się, że reaguje zgodnie z oczekiwaniami. W razie potrzeby dostosuj ustawienia. Gdy będziesz zadowolony z ustawień, kliknij Twórz, aby uruchomić GPT. Możesz udostępniać go prywatnie za pomocą połączonego linku lub udostępnić go publicznie.

⚙️ Bonus: Sprawdź tę listę najlepszych narzędzi do inżynierii podpowiedzi dla generatywnej sztucznej inteligencji, aby usprawnić cykl pracy, zwiększyć dokładność i jak najlepiej wykorzystać swoje projekty oparte na sztucznej inteligencji.

Aby utrzymać skuteczność niestandardowego GPT, regularnie odwiedzaj sekcję Moje GPT na pasku bocznym, aby uzyskać do niego dostęp i modyfikować go w razie potrzeby.

W miarę rozwoju wymagań możesz przesyłać nowe pliki, aktualizować ustawienia (kliknij Update) lub dostosowywać zachowanie, aby zapewnić trafność. Nie zapomnij zapisać żadnych zmian, aby utrzymać najlepszą wydajność GPT.

wskazówka dla profesjonalistów: Prowadź przejrzystą dokumentację danych treningowych, parametrów i wszelkich wprowadzonych zmian. Pozwoli to zaoszczędzić czas podczas późniejszego rozwiązywania problemów lub aktualizacji modelu. Jeśli chcesz usunąć GPT, po prostu przejdź do ChatGPT > Moje GPT, kliknij menu z trzema kropkami (---) obok niestandardowego GPT, wybierz Usuń GPT i potwierdź.

Jak zoptymalizować i utrzymać niestandardowy GPT

Jak każde narzędzie AI, GPT wymaga regularnych aktualizacji, dostrajania i monitorowania, aby działać jak najlepiej.

Najlepsze sposoby optymalizacji i utrzymania niestandardowego GPT to:

Twój GPT jest tylko tak inteligentny, jak dane, z których się uczy. Upewnij się, że trenujesz go na dokładnej, odpowiedniej i zróżnicowanej zawartości, zwłaszcza jeśli używasz ChatGPT do danych powstania, opieki zdrowotnej, marketingu, sprzedaży i innych celów.

Przykład: Jeśli zarządzasz botem do obsługi klienta opartym na AI, aktualizowanie go o nowe funkcje produktu lub najnowsze trendy w obsłudze klienta pomoże mu udzielać lepszych odpowiedzi zamiast polegać na przestarzałych odpowiedziach.

Sprawdź i przetestuj, aby uzyskać lepszą wydajność

Ustaw pętlę informacji zwrotnych, w której użytkownicy mogą oceniać odpowiedzi lub zgłaszać problemy, aby dokładnie wiedzieć, co wymaga poprawy. Przeprowadzanie testów A/B (porównywanie bieżącej wersji z wersją zaktualizowaną) pomaga określić, które zmiany faktycznie ją poprawiają.

Przykład: Jeśli użytkownicy zgłaszają, że GPT ma trudności z konkretnymi zapytaniami, wykorzystaj ich opinie, aby dostosować odpowiedzi i poprawić dokładność.

Quick Hack: Zamiast prosić o listę pomysłów, odwróć proces, prosząc najpierw o najgorsze możliwe pomysły. To fantastyczny hack na ChatGPT! Na przykład, zamiast: "Podaj mi strategie marketingowe dla produktu SaaS", zapytaj: "Jakie są najgorsze strategie marketingowe, które zawiodłyby w przypadku produktu SaaS?" Następnie kontynuuj: "Teraz zamień je w zwycięskie strategie". ' Push ChatGPT do generowania nieoczekiwanych, wysokiej jakości spostrzeżeń zamiast powierzchownych odpowiedzi.

Zwróć uwagę na wskaźniki wydajności

Podobnie jak w przypadku monitorowania ruchu w witrynie lub wydajności aplikacji, śledź kluczowe wskaźniki, takie jak dokładność odpowiedzi, szybkość i zadowolenie użytkowników, aby wychwycić wszelkie spadki jakości. Zidentyfikuj problemy, zanim staną się problemami.

Oto kilka wskaźników KPI, które można śledzić:

Dokładność i czas odpowiedzi

Wynik satysfakcji użytkownika (CSAT/ NPS)

Wskaźnik zakończonych zadań

Wskaźnik eskalacji

Retencja i zaangażowanie

Wykrywanie dryfu

Przykład: Załóżmy, że GPT dostosowane do obsługi klienta obsługuje zapytania klientów. Jeśli zauważysz wzrost liczby skarg użytkowników na nieistotne odpowiedzi lub opóźnione odpowiedzi, jest to czerwona flaga. Sprawdź dzienniki pod kątem czasu odpowiedzi i dokładności; zwrócą one uwagę na problemy i odpowiednio dostosują model.

Bonus: Najlepsze kursy inżynierii podpowiedzi dla programistów

Limity niestandardowego GPT

Niestandardowe GPT mają limity, które mogą wpływać na ich wydajność w rzeczywistych zastosowaniach. Znajomość tych ograniczeń oznacza lepsze przygotowanie do uniknięcia typowych pułapek 👇

Limity znaków: Niestandardowe GPT mają limit 8000 znaków instrukcji, co oznacza, że musisz być precyzyjny. Jeśli próbujesz ustawić złożony cykl pracy, który wymaga szczegółowych instrukcji, upchnięcie wszystkich szczegółów w tej przestrzeni może być wyzwaniem

Złożoność jest problemem: Jeśli twoje zadanie wymaga głębokiej logiki, długiego, wieloetapowego rozumowania lub integracji wykraczającej poza podstawowe generowanie tekstu, możesz potrzebować zewnętrznych narzędzi, aby wypełnić luki

Rozmiar pliku ma znaczenie: Każdy przesłany plik jest ograniczony do 512 MB i choć można użyć wielu plików, przesłanie zbyt wielu naraz może prowadzić do błędów

Limity tokenów: Istnieje limit 2 milionów tokenów na plik, co oznacza, że duże zbiory danych mogą zostać odcięte

Limity wiadomości: Jeśli korzystasz z ChatGPT Plus, możesz napotkać ograniczenia szybkości (np. 40 wiadomości na 3 godziny). Dla intensywnych użytkowników może to być poważne wąskie gardło

Skuteczna inżynieria podpowiedzi to długa droga do zrobienia podczas pracy z narzędziami AI. Oto kilka ram, których można użyć podczas tworzenia struktury podpowiedzi: RACE: Rola, Działanie, Kontekst, Oczekiwania

APE: Działanie, Cel, Oczekiwanie

COAST: Postać, Cele, Działania, Scenariusz, Zadanie

Etykieta: zadanie, działanie, cel

Bonus: Najlepsze alternatywy dla OpenAI Playground

Dlaczego ClickUp jest potężną alternatywą dla niestandardowych GPT?

Niestandardowe GPT są idealne do dostosowanych czatów AI, ale jeśli chcesz usprawnić pracę, scentralizować wiedzę i zautomatyzować zadania wykraczające poza konwersacje, potrzebujesz bardziej wszechstronnej alternatywy.

wejdź na ClickUp , aplikację do pracy. *

Zamiast majstrować przy niestandardowym GPT i nadal musieć organizować wszystko ręcznie, ClickUp zapewnia zarządzanie pracą oparte na AI, zarządzanie wiedzą, współpracę w czasie rzeczywistym i wiele więcej pod jednym dachem.

Przyjrzyjmy się, co można uzyskać, gdy ChatGPT vs. ClickUp idą łeb w łeb:

1. ClickUp Brain

Pierwszą rzeczą, którą będziesz chciał wypróbować w ramach platformy, jest ClickUp Brain, wbudowany asystent AI zaprojektowany specjalnie do pracy.

W przeciwieństwie do niestandardowych GPT, Brain automatyzuje zadania, podsumowuje spotkania, nadaje priorytety pracy, a nawet sugeruje kolejne kroki. Zamiast być partnerem do burzy mózgów, pozwala działać, współpracować i do zrobienia.

Co najlepsze? Nie musisz konfigurować go ręcznie. Żyjąc wewnątrz ClickUp, Brain rozumie Twoje zadania, projekty, dokumenty i cykle pracy, bez konieczności ich wzmianki.

Zapytaj ClickUp Brain o codzienne aktualizacje zespołu i kamienie milowe projektu w podróży

W swojej istocie, Brain podwaja się jako:

Menedżer wiedzy AI: Czy kiedykolwiek traciłeś czas na przeszukiwanie e-maili, wiadomości Slack lub dokumentów tylko po to, aby znaleźć jedną informację? ClickUp Brain zapamiętuje wszystko w Twoich narzędziach i natychmiast wyciąga odpowiedzi (kontekstowo, za każdym razem)

Zapamiętaj kluczowe szczegóły projektu i działaj na nich od razu dzięki ClickUp Brain

Zarządzanie projektami AI: Zarządzanie projektami oznacza śledzenie terminów, śledzenie zadań i upewnianie się, że nic nie pozostanie niezauważone. Brain pozwala zautomatyzować wszystkie te i wiele innych czynności, jednocześnie skupiając się na innych ważnych zadaniach

✅ Co potrafi do zrobienia Brain: Automatyczna aktualizacja postępu projektu na podstawie zakończonych zadań

Generowanie raportów, abyś nie musiał tego robić

Sugerowanie kolejnych kroków na podstawie tego, co dzieje się w projekcie

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje dotyczące zadań, czatu, spotkań i cykli pracy dzięki ClickUp Brain

AI writer for work: Mózg może pisać dla ciebie w twoim stylu, niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie e-maila do klienta, czy podsumowanie długiej dyskusji

Poproś ClickUp Brain o napisanie, edycję lub podsumowanie zawartości dla Ciebie

Jako bonus, z ClickUp Brain, masz teraz możliwość korzystania z wielu LLM, takich jak ChatGPT, Gemini i Claude.

2. Zarządzanie wiedzą ClickUp

Tworzenie informacji kontekstowych to jedno, ale zapewnienie, że chatbot przechowuje je do wykorzystania w przyszłości, to drugie. Rozwiązanie do zarządzania wiedzą ClickUp pomaga do zrobienia.

Skorzystaj z rozwiązania do zarządzania wiedzą ClickUp, aby przechowywać i organizować kluczowe informacje

Mówiąc prościej, skorzystaj z tej bazy wiedzy o AI, aby uzyskać:

Natychmiastowe odpowiedzi oparte na AI : ClickUp Brain pobiera informacje z dokumentów, wiki, zadań i komentarzy, dzięki czemu Twój chatbot (i zespół) może natychmiast uzyskać dokładne informacje

Bezproblemowy import wiedzy : Przynieś dokumenty, arkusze kalkulacyjne i notatki z różnych narzędzi, konsolidując wszystko w jednym miejscu

Łatwe tworzenie wiki : Przekształć dowolny dokument we w pełni zorganizowaną wiki za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Współpraca w czasie rzeczywistym : Pracownicy wiedzy mogą edytować, aktualizować i komentować wiki w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wiedza jest świeża i aktualna

Uprawnienia granularne i kontrola wersji : Dbaj o bezpieczeństwo informacji dzięki dostępowi opartemu na rolach i śledź każdą zmianę dzięki historii wersji

Scentralizowany hub dokumentów: Szybkie wyszukiwanie, filtrowanie i zarządzanie całą firmową wiki i wiedzą w jednej intuicyjnej przestrzeni

ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a w oparciu o codzienne postępy, planowanie przyszłości było łatwe.

3. ClickUp Chat

ClickUp Chat przechowuje wszystkie rozmowy robocze w tym samym miejscu, w którym zarządzasz projektami. Niezależnie od tego, czy chodzi o dyskusje dotyczące zadań, ogłoszenia Teams z postami, czy śledzenie elementów działań, Chat utrzymuje wszystko w połączeniu - dokładnie tam, gdzie należy.

Połącz zarządzanie zadaniami, ogłoszenia dla całej firmy i bezpośrednie wiadomości z ClickUp Chat

Oto jak to pomaga 👀

Przekształcanie konwersacji w działanie: Dzięki Chat możesz jednym kliknięciem przekształcić dowolną wiadomość w zadanie Dzięki Chat możesz jednym kliknięciem przekształcić dowolną wiadomość w zadanie ClickUp

Utrzymuj wszystkich w zgodzie: Zarządzanie zespołem oznacza śledzenie miliona rzeczy naraz. Dzięki FollowUps możesz oznaczać ważne wiadomości, przypisywać je do członków zespołu i upewnić się, że niczego nie przegapisz

Komunikuj się ze swoim zespołem: Dzięki SyncUps możesz prowadzić rozmowy głosowe lub wideo bezpośrednio w ClickUp, udostępniać swój ekran i przydzielać zadania w czasie rzeczywistym. Nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych połączeń Zoom lub notatek ze spotkań - platforma automatycznie podsumowuje kluczowe punkty i tworzy dla Ciebie elementy działań

Pomiń przewijanie: Uciekłeś na kilka godzin (lub dni) i przegapiłeś długi wątek na czacie? AI CatchUp umożliwia szybkie podsumowanie kluczowych punktów, dzięki czemu możesz od razu przejść do tego, co ważne, zamiast przewijać wątki

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę kluczowych decyzji zagrzebanych w niekończących się czatach, e-mailach i arkuszach kalkulacyjnych. Bez scentralizowanego systemu, krytyczne spostrzeżenia mogą zostać pominięte. Ale z ClickUp to już nie problem. Błyskawicznie przekształcaj czaty, komentarze, dokumenty, a nawet e-maile w zadania, które można podjąć - dzięki temu nic nie umknie, a każda decyzja posunie pracę do przodu!

Modeluj swój projekt z myślą o powodzeniu dzięki ClickUp

Stworzenie niestandardowego GPT dla spersonalizowanych odpowiedzi to dopiero początek.

Potrzebujesz systemu opartego na AI, który zarządza, organizuje i usprawnia cały Twój cykl pracy, w narzędziu, którego używasz każdego dnia, do prawie wszystkich swoich zadań.

Dzięki ClickUp otrzymujesz asystenta opartego na AI, który łączy zadania, dokumenty i wiedzę w całej organizacji w czasie rzeczywistym. Po co więc ograniczać się tylko do jednego narzędzia AI, skoro można mieć w pełni zintegrowany obszar roboczy AI?

Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś! ✅