Jak zbudować agenta AI z ChatGPT dla niestandardowych rozwiązań

Zarządzanie projektami w dzisiejszych czasach przypomina niekończący się cykl terminów, e-maili i działań następczych. Nawet przy użyciu wielu narzędzi do zarządzania zadaniami, Teams często śledzą aktualizacje, kompilują raporty i ręcznie gonią za informacjami, pozostawiając niewiele miejsca na rzeczywistą pracę.

Nie jest zaskoczeniem, że AI szybko to zmienia.

Badanie Capgemini wykazało, że 82% organizacji planuje zintegrować agentów AI w ciągu najbliższych trzech lat, powierzając im zadania takie jak generowanie e-maili, kodowanie i analiza danych.

Dla tych, którzy dokonali zmiany, wpływ jest oczywisty: aktualizacje są automatyzowane, raportowanie zajmuje kilka sekund, a spotkania są natychmiast podsumowywane. Zamiast tkwić w chwastach, Teams mogą skupić się na decyzjach o wysokiej wartości i pozwolić AI zająć się przyziemną pracą.

Ciekawi Cię, jak agenci AI mogą zmienić Twój cykl pracy? W tym wpisie na blogu przedstawimy wszystko, co musisz wiedzieć o tym, jak krok po kroku zbudować agenta AI z ChatGPT.

Ale jeśli chcesz wypróbować znacznie fajniejszą, gotową, kontekstową alternatywę agenta AI od ClickUp, zostań z nami do końca!

60-sekundowe podsumowanie Zbudowanie agenta AI za pomocą ChatGPT może znacznie zwiększyć wydajność poprzez automatyzację powtarzalnych zadań i poprawę wydajności cyklu pracy

Agenci AI to autonomiczne jednostki oprogramowania, które postrzegają swoje środowisko, przetwarzają informacje i wykonują zadania bez ciągłego udziału człowieka

Polegają one na technikach AI, takich jak uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego, aby podejmować decyzje i wchodzić w interakcje z użytkownikami

GPT-4 odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu agentów AI, umożliwiając reakcje kontekstowe, zatrzymywanie pamięci i rozwiązywanie złożonych problemów

Aby opracować agenta AI za pomocą ChatGPT, wykonaj następujące kroki: Zdefiniuj cel swojego agenta Wybierz odpowiedni stos technologiczny do rozwoju, testowania i wdrażania Skonfiguruj model AI w oparciu o swój cel i aplikacje Trenuj model z niestandardowymi danymi Opracuj interfejs użytkownika Przeprowadź testy i optymalizację Wdróż i monitoruj agenta

Tworzenie niestandardowych agentów za pomocą ChatGPT pozwala firmom stworzyć opłacalne rozwiązanie, które rozumie ich specyficzne cykle pracy i może automatyzować zadania, generować natychmiastowe raportowanie i efektywnie obsługiwać interakcje z klientami

ClickUp oferuje alternatywę opartą na AI o nazwie ClickUp Brain, która automatyzuje cykle pracy, organizuje wiedzę i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę niestandardowego rozwoju

ClickUp AI Brain zwiększa wydajność poprzez integrację kontekstowej automatyzacji i wyszukiwania opartego na AI bezpośrednio w obszarze roboczym Zdefiniuj cel swojego agenta

Czym są i jak działają agenci AI?

Agenci AI to jednostki oprogramowania, które mogą postrzegać swoje środowisko, przetwarzać informacje i podejmować autonomiczne działania w celu osiągnięcia określonych celów. Wykorzystują one techniki sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i uczenie ze wzmocnieniem do podejmowania decyzji i interakcji z użytkownikami, systemami lub innymi agentami.

Podstawową funkcją agenta AI jest automatyzacja powtarzalnych zadań, co pozwala skupić się na bardziej strategicznej pracy.

Przykład: Weźmy na przykład asystenta HR opartego na AI. Zamiast po prostu umieszczać oferty pracy na liście, agenci AI automatyzują zatrudnianie, sprawdzając życiorysy, planując rozmowy kwalifikacyjne i odpowiadając na najczęściej zadawane pytania kandydatów.

Jak działają agenci AI?

Mechanizm działania agentów AI opiera się na czterech kluczowych komponentach:

Percepcja i zrozumienie : Przetwarzają dane wejściowe, takie jak tekst, głos lub dane przy użyciu NLP i uczenia maszynowego

Podejmowanie decyzji : Oceniają wiele opcji na podstawie danych w czasie rzeczywistym i wybierają najbardziej efektywne działanie

Autonomiczne wykonanie : Obsługują zadania takie jak odpowiadanie na zapytania, analizowanie raportowania lub generowanie zawartości

Ciągłe uczenie się: Uczą się na podstawie Twoich wcześniejszych interakcji, z czasem stając się coraz bystrzejszymi i wydajniejszymi

Ale w jaki sposób agenci AI osiągają ten poziom inteligencji?

Rola GPT-4 w rozwoju agentów AI

Agenci AI osiągają swoją inteligencję dzięki połączeniu głębokiego uczenia, sieci neuronowych i ogromnych zbiorów danych - ale sercem wielu z tych systemów są GPT (Generative Pre-trained Transformers).

GPT są szkolone na ogromnych ilościach danych tekstowych z książek, artykułów, stron internetowych i innych. Pomaga im to zbudować fundamentalne zrozumienie języka, logiki i kontekstu. Ta faza wstępnego szkolenia zapewnia agentom AI podstawową inteligencję, umożliwiając im rozpoznawanie wzorców i dokonywanie świadomych prognoz.

Kluczową innowacją jest tutaj mechanizm samo-uwagi, który pomaga AI określić, które słowa w zdaniu (lub w różnych zdaniach) są najbardziej istotne dla siebie nawzajem. Dzięki temu odpowiedzi są bardziej spójne i świadome kontekstu.

Oto dlaczego GPT-4 jest podstawą inteligencji agenta AI i jak zasila przypadki użycia ChatGPT w rzeczywistych aplikacjach:

1. GPT-4 zapewnia odpowiedzi uwzględniające kontekst

Dzięki generatywnej AI, GPT-4 może wychwytywać kontekst, ton i intencje, dzięki czemu interakcje są naturalne. Niezależnie od tego, czy odpowiadasz na złożone zapytania, czy podsumowujesz długie raportowanie, GPT-4 zapewnia płynny przepływ rozmów.

Przykład: Jednym z najbardziej wpływowych przypadków użycia AI jest edukacja. Samouczek AI Khan Academy, Khanmigo, wykorzystuje GPT-4, aby zapewnić uczniom spersonalizowane, kontekstowe doświadczenia edukacyjne.

2. GPT-4 zapamiętuje to, co mówisz

W przeciwieństwie do poprzednich modeli, GPT-4 zapamiętuje przeszłe i przyszłe interakcje w dłuższych rozmowach, więc nie musisz się powtarzać. Sprawia to, że agenci AI są bardziej przydatni w przypadku trwających projektów, obsługi klienta lub czegokolwiek, co wymaga dalszych działań.

Przykład: Klient kontaktuje się z agentem wsparcia Shopify opartym na sztucznej inteligencji w sprawie problemu z zamówieniem. Tydzień później wraca z kolejnym pytaniem, a AI pamięta poprzednią rozmowę bez konieczności powtarzania szczegółów.

3. GPT-4 świetnie radzi sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów

GPT-4 jest lepszy w logicznym rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów niż jego poprzednicy. Agenci AI wykorzystujący GPT-4 mogą analizować złożone scenariusze, rozbijać problemy i zapewniać ustrukturyzowane, przemyślane odpowiedzi.

W rezultacie agenci AI obsługiwani przez GPT-4 napędzają handel konwersacyjny dzięki spersonalizowanym doświadczeniom zakupowym, automatyzują procesy sprzedaży i zapewniają natychmiastową obsługę klienta.

Przykład: Asystent zakupów AI firmy Amazon pomaga klientom znaleźć stroje w oparciu o ich preferencje, dzięki czemu zakupy online stają się bardziej interaktywne.

Czy wiesz? OpenAI i inni dostawcy oferują GPT-4 jako API, umożliwiając programistom zintegrowanie go z agentami AI dla różnych aplikacji - chatbotów, wirtualnych asystentów, narzędzi do automatyzacji i nie tylko. Umożliwia to firmom tworzenie niestandardowych rozwiązań AI bez konieczności trenowania własnych modeli od podstaw.

Dlaczego warto zbudować agenta AI za pomocą ChatGPT?

Tworzenie niestandardowego agenta AI za pomocą ChatGPT oznacza posiadanie asystenta, który mówi w Twoim języku i rozumie Twój cykl pracy.

Oto dlaczego tworzenie agenta AI za pomocą ChatGPT może ci pomóc:

1. Niestandardowe AI, które działa na Twój sposób

Dzięki ChatGPT możesz stworzyć agenta AI, który rozumie Twój biznes i obsługuje zadania zgodnie z Twoimi potrzebami. Agent ten pełni funkcję agenta opartego na wiedzy, wykorzystując logiczne rozumowanie do dostarczania dokładnych odpowiedzi i rozwiązań.

Ponadto agent może odpowiadać na pytania klientów, kwalifikować potencjalnych klientów, pomagać w onboardingu lub zarządzać biletami wsparcia jak prawdziwy członek zespołu. Ty decydujesz o tonie, poziomie szczegółowości i źródle informacji, zapewniając zgodność z Twoją marką i procesami.

Pro Tip: Przed stworzeniem agenta ChatGPT, stwórz persona document z idealnymi odpowiedziami, tematami bez wyjścia i pięcioma do siedmiu próbkami rozmów. Udostępnianie go zespołowi na wczesnym etapie pozwoli uniknąć niekończących się poprawek. Ten prosty krok może skrócić czas tworzenia o 30-40%!

2. Opłacalna automatyzacja

Agenci AI odciążają ludzkie zespoły i obniżają koszty operacyjne. Ponadto ChatGPT może żonglować tysiącami konwersacji jednocześnie dzięki agentom LLM , które łączą potężne modele językowe z planem i pamięcią. Oznacza to, że Business może skalować swoją działalność bez obawy o przeciążenie zespołów wsparcia.

3. Więcej zrobione w krótszym czasie

Nikt nie lubi spędzać godzin na zadaniach administratora. Tę lukę wypełnia agent AI.

automatyzacja cyklu pracy → Koniec z ręcznym przydzielaniem zadań📊 Generowanie natychmiastowych raportów → AI podsumowuje dane w kilka sekund🎧 Obsługa interakcji z klientami → Odpowiadanie na zapytania w czasie rzeczywistym

Ciekawi Cię, jak najlepiej wykorzystać AI w codziennej wydajności? Oto kilka pomysłów na started👇🏽

4. Lepsza prywatność i bezpieczeństwo danych

Zewnętrzne narzędzia AI oznaczają powierzanie danych innym. Kiedy tworzysz własną AI, zachowujesz kontrolę. Mówiąc najprościej:

Zdecyduj, gdzie i jak przechowywane są dane

Ogranicz dostęp do określonych teamów

Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności ( GDPR HIPAA itp. ).

Dodatkowa lektura: ChatGPT Cheat Sheet (z przykładami podpowiedzi)

Jak zbudować agenta AI za pomocą ChatGPT

Nie musisz być analitykiem danych, aby zbudować agenta AI z ChatGPT. Przy bardzo minimalnych ustawieniach będziesz gotowy do pracy.

Oto elementarz 👇

Krok 1: Zdefiniuj cel swojego agenta AI

Zanim zagłębisz się w szczegóły techniczne, sprecyzuj, do zrobienia czego potrzebujesz swojego agenta AI.

Zadaj sobie pytanie: Jakie konkretne zadania będzie obsługiwał mój agent AI (np. odpowiadanie na często zadawane pytania, przetwarzanie zgłoszeń wsparcia, wizualizacja danych i podsumowywanie raportów itp. )

Kto będzie na nim najbardziej polegał (np. zespoły obsługi klienta, przedstawiciele handlowi, odwiedzający stronę internetową)?

Jakiego rodzaju dane będzie przetwarzać (np. zapytania klientów, dokumenty wewnętrzne, rekordy CRM)?

Jak powinien się komunikować (np. czat na żywo, asystent głosowy, automatyzacja e-maili)?

Gdy masz już dobrze zdefiniowany cel, możesz przejść do ustawień technicznych.

Krok 2: Wybierz swój stos technologiczny

ChatGPT nie tylko zasila agenta AI; potrzebuje on solidnego stosu technologii, aby sprawnie funkcjonować. Odpowiednia kombinacja technologii zadecyduje o tym, jak dobrze przyniesie ona wyniki.

Oto, co należy wziąć pod uwagę:

Programowanie: Python (świetny do AI/ML)

Model NLP: GPT-4 dla inteligentnych odpowiedzi

Hosting: Oparty na chmurze (AWS, Azure, Google Cloud) lub hostowany samodzielnie

Ramy: LangChain, API OpenAI, FastAPI dla interfejsów webowych

Baza danych: PostgreSQL lub MongoDB

Integracje: Zapier, Zapier, API ClickUp dla płynnego cyklu pracy

Krok 3: Ustawienie modelu AI za pomocą ChatGPT

Teraz nadszedł czas, aby skonfigurować model AI. Musisz uzyskać dostęp do API OpenAI i dostosować model do swojego przypadku użycia. Następnie należy wybrać ton, ustawić granice odpowiedzi i zaimplementować wywołania API.

Przykład: import openai response = openai. ChatCompletion. create(model="gpt-4″,messages=[{"rola": "użytkownik", "zawartość": "Jaka jest dziś pogoda?"}]) print(response["choices"][0]["message"]["content"])

Dzięki temu agent AI może zacząć generować odpowiedzi na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.

Krok 4: Trenuj AI za pomocą niestandardowych danych

Po wyjęciu z pudełka ChatGPT wie wiele rzeczy. Ale nie zna twojego biznesu. Aby uczynić agenta AI użytecznym, musisz go przeszkolić z wykorzystaniem danych specyficznych dla Twojej branży i cyklu pracy.

Skąd pobierać dane szkoleniowe?

Wewnętrzna baza wiedzy: FAQ, SOP i dokumenty pomocy💬 Przeszłe logi czatu: Rzeczywiste rozmowy z klientami (jeśli są dostępne)🧑🏻‍💻 CRM lub system biletowy: Bilety wsparcia, zapytania klientów i rozwiązania

Im więcej istotnych danych wprowadzisz do ChatGPT, tym inteligentniejszy i dokładniejszy stanie się Twój agent AI.

Do zrobienia? GPT-2 nauczył się z 40 miliardów tokenów tekstu z ponad 8 milionów stron internetowych - wszystkie pochodzą z postów Reddit, które otrzymały co najmniej trzy głosy poparcia! Zasadniczo, jeśli ludzie uznali post za na tyle odsetki, aby zagłosować, istnieje szansa, że pomógł on w szkoleniu AI, którego używasz dzisiaj.

Krok 5: Zbuduj interfejs AI

Twój agent AI jest tak dobry, jak sposób, w jaki ludzie z nim współdziałają. Niezgrabny interfejs? Frustrujący. Płynny, intuicyjny? Zmienia zasady gry.

Oto jak można go ustawić:

Chatbot: Dodaj go do Slack, Teams lub swojej strony internetowej, aby prowadzić natychmiastowe rozmowy📞 Asystent głosowy: Podłącz go do Twilio, aby uzyskać wsparcie telefoniczne📧 Email AI: Automatyzacja odpowiedzi za pośrednictwem Gmaila lub Outlooka

Wybierz odpowiedni interfejs w oparciu o zaangażowanie użytkownika, a otrzymasz AI, z którym interakcja będzie naturalna.

Fun Fact: Współcześni agenci AI wykorzystują uczenie ze wzmocnieniem (takie jak RLHF - Reinforcement Learning from Human Feedback) do udoskonalania swoich odpowiedzi. Uczą się na podstawie interakcji użytkownika, optymalizując je pod kątem dokładności, trafności i zaangażowania.

Krok 6: Przetestuj i zoptymalizuj swojego agenta AI

Po zbudowaniu agenta AI należy przetestować i udoskonalić jego reakcje na określone zadania.

Oto lista kontrolna testów, której będziesz potrzebować 👇

Test Co sprawdzić Dlaczego to ważne Testowanie jednostkowe Weryfikacja odpowiedzi API Zapewnia dokładne pobieranie danych Testowanie na użytkownikach Zbieraj prawdziwe opinie użytkowników Poprawia doświadczenie i dokładność Obsługa błędów Przetestuj przywracanie AI po awariach Zapobiega usterkom i nieporozumieniom Kontrola wydajności Optymalizacja szybkości i czasu reakcji Zapewnia płynność interakcji

Krok 8: Wdrożenie i monitorowanie

Nadszedł czas, aby wdrożyć agenta AI w dwóch rzeczywistych scenariuszach. W zależności od przypadku użycia, możesz:

Hostuj go na AWS/GCP dla aplikacji na dużą skalę

Wdróż go jako narzędzie SaaS do interakcji z klientami

Musisz również stale monitorować swojego agenta AI. Innymi słowy:

Analizuj informacje zwrotne i ulepszaj odpowiedzi AI

Regularnie aktualizuj dane szkoleniowe

Dodawanie nowych funkcji w oparciu o potrzeby użytkowników

Ulepszaj działanie swojego agenta AI w oparciu o informacje zwrotne, aby był mądrzejszy, szybszy i bardziej pomocny.

Czytaj więcej: Najlepsze aplikacje AI do optymalizacji cykli pracy

Jak niestandardowo dostosować ChatGPT do własnego agenta AI

Zbudowałeś agenta AI za pomocą ChatGPT - super! Ale generyczna AI jest jak stażysta pierwszego dnia. Zna podstawy, ale potrzebuje szkolenia, aby być pomocna. Aby działała po twojemu, dostosuj zasadę działania ChatGPT. Oto samouczek krok po kroku:

1. Dostosuj ChatGPT do swojego przypadku użycia

ChatGPT jest szkolony w zakresie wiedzy ogólnej, ale AI potrzebuje wiedzy specyficznej dla danej domeny.

Trenuj za pomocą swoich danych : Prześlij zapytania klientów, SOP i wcześniejsze interakcje, aby zwiększyć dokładność

Doprecyzuj odpowiedzi: Użyj API dostrajania OpenAI, aby dostosować AI do swoich potrzeb biznesowych

Dodatkowo, połącz go z wewnętrzną dokumentacją, bazami wiedzy lub danymi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem API, aby odpowiedzi były dokładne i dostosowane do Twojej firmy.

2. Lepsze odpowiedzi dzięki inżynierii podpowiedzi

Czasami lepsze podpowiedzi oznaczają lepsze odpowiedzi. Kiedy używasz skutecznych podpowiedzi systemowych, możesz poprowadzić AI do generowania bardziej trafnych odpowiedzi. Na przykład,

❌ "Opowiedz mi o sprzedaży. '

via ChatGPT

'Lista trzech najlepszych strategii sprzedaży B2B SaaS z przykładami. '*

3. Ustaw barierki, aby utrzymać odpowiedzi AI w ryzach

AI jest inteligentna, ale nie jest doskonała. Może generować mylące informacje, jeśli nie zostanie sprawdzona. Ustaw mechanizmy sprawdzania faktów, kontrole długości odpowiedzi i filtry zgodności, aby zapobiec niedokładnym lub ryzykownym wynikom.

4. Personalizacja AI w oparciu o role użytkowników

AI powinna dostosowywać się do swoich odbiorców. Niestandardowi klienci otrzymują proste wyjaśnienia, podczas gdy wewnętrzne Teams otrzymują szczegółowe, cenne spostrzeżenia. Odpowiedzi oparte na rolach sprawiają, że interakcje są bardziej przydatne i uwzględniają kontekst.

Możesz przekształcić ChatGPT w potężnego agenta AI, który naprawdę pracuje dla Ciebie, dostosowując i integrując odpowiednie dane. Ale tak jak obiecaliśmy, istnieje jeszcze lepsze rozwiązanie niż agenci ChatGPT, więc czytaj dalej.

Najlepsze praktyki w tworzeniu agentów AI

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami, organizacje tworzą niestandardowych agentów AI, którzy są wydajni, przyjaźni dla użytkownika i odpowiedzialni.

Kluczowe aspekty tworzenia agentów AI

Tworzenie agentów AI wymaga równowagi między techniczną precyzją a strategicznym planem. Oto najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę:

1. Zacznij od jasno określonego celu

Agenci AI są najbardziej skuteczni, gdy są zaprojektowani z myślą o konkretnym celu.

przykład: Dostawca opieki zdrowotnej budujący agenta AI powinien zdecydować: Czy służy do planowania wizyt pacjentów?

Czy jest to asystent medyczny dla lekarzy?

Każdy z nich wymaga innego podejścia, danych szkoleniowych i innego ustawienia nauki o danych i modeli AI.

Pro tip: Stwórz "dokument drzewa decyzyjnego " przed kodowaniem agenta AI. Zidentyfikuj wszystkie możliwe intencje użytkownika i dokładne działania agenta dla każdego scenariusza. Ta wizualna reprezentacja pomaga wcześnie zidentyfikować potencjalne ślepe zaułki i okrężne rozmowy.

2. Wybierz odpowiedni model AI i dane treningowe

Nie wszystkie modele AI są sobie równe. Chatbot do obsługi klienta nie potrzebuje tego samego modelu, co oparty na AI system wykrywania oszustw finansowych.

Przykład: Chatbot AI dla handlu detalicznego powinien zostać przeszkolony w zakresie interakcji z obsługą klienta i najczęściej zadawanych pytań dotyczących produktów. Tymczasem agent AI ds. cyberbezpieczeństwa powinien zostać przeszkolony w zakresie wzorców nieuczciwych zachowań i danych historycznych dotyczących zagrożeń.

3. Spraw, by AI była świadoma kontekstu

AI działa najlepiej, gdy rozumie kontekst rozmowy. Powinna pobierać informacje w czasie rzeczywistym z wewnętrznych baz danych produktów, systemów CRM lub narzędzi do zarządzania projektami, aby zapewnić znaczące odpowiedzi.

Zapewnienie standardów etycznych we wdrażaniu agentów AI

Model AI, który przestrzega standardów etycznych, opiera się na zaufaniu i zgodności. Oto kilka standardów etycznych, których powinien przestrzegać:

Przejrzystość : Użytkownicy zasługują na to, by wiedzieć, w jaki sposób podejmowane są decyzje, jakie dane są wykorzystywane i gdzie leżą limity. Kiedy AI jest przejrzysta, buduje zaufanie i pomaga ludziom dokonywać świadomych wyborów dotyczących interakcji z nią

Podejście skoncentrowane na człowieku : AI powinna ułatwiać życie, a nie zastępować ludzki osąd. Musi być zgodna z podstawowymi ludzkimi wartościami i zaprojektowana z myślą o dobrobycie ludzi

Uczciwość i ograniczanie uprzedzeń : AI powinna traktować wszystkich sprawiedliwie (bez wyjątków). Uprzedzenia w danych mogą prowadzić do niesprawiedliwych wyników, więc ciągłe kontrole i zróżnicowane ustawienia treningowe są koniecznością

Prywatność i bezpieczeństwo danych: Dane osobowe są danymi osobowymi nie bez powodu. AI powinno zbierać tylko to, co niezbędne, zapewniać bezpieczeństwo i dawać użytkownikom kontrolę nad ich informacjami

Limity korzystania z ChatGPT jako agenta AI

Chociaż ChatGPT jest potężnym narzędziem AI, ma kilka limitów, gdy jest używany jako samodzielny agent AI. W skrócie, obejmują one:

brak wbudowanej pamięci do przechowywania kontekstu

ChatGPT nie może zachować kontekstu w długotrwałych interakcjach, chyba że utworzysz niestandardowe warstwy pamięci. Na przykład, jeśli poprosisz go o podsumowanie notatek ze spotkań z wielu sesji, nie zapamięta wcześniejszych podsumowań, chyba że kontekst zostanie wyraźnie dostarczony.

ograniczone możliwości wykonywania zadań

Chociaż ChatGPT może generować zawartość i dostarczać rekomendacje, nie może bezpośrednio wykonywać działań, takich jak wysyłanie e-maili, planowanie spotkań lub aktualizowanie statusów zadań bez zewnętrznych integracji.

potencjalnie niedokładne odpowiedzi

ChatGPT jest często postrzegany jako "halucynacja ", co oznacza, że czasami generuje mylące, niepoprawne lub bezsensowne odpowiedzi, szczególnie na złożonych lub technicznych polach.

📖 Dodatkowa lektura: AI w miejscu pracy

Użyj ClickUp jako alternatywy dla ChatGPT

Jeśli chcesz zbudować agenta AI za pomocą ChatGPT, prawdopodobnie jesteś zainteresowany zwiększeniem wydajności cyklu pracy. Po co jednak męczyć się z tworzeniem czegoś od podstaw lub zajmować się wieloma agentami?

Wprowadź ClickUp, aplikację wszystko do pracy. ✅

Łączy ona zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat w jednej platformie - przyspieszonej przez automatyzację i wyszukiwanie AI nowej generacji.

Agent AI, ClickUp Brain, jest wbudowany bezpośrednio w aplikację, zaprojektowany, aby pomóc Teams w automatyzacji cykli pracy i uzyskać dostęp do wglądu w czasie rzeczywistym z danych w ich obszarze roboczym - bez konieczności kodowania lub konfigurowania złożonych zadań. Agent ten usprawnia zarządzanie projektami, działając jako inteligentny drugi pilot, pomagając w ustalaniu priorytetów zadań, generowaniu zawartości i podsumowywaniu kluczowych informacji.

Uzyskaj aktualizacje zadań w czasie rzeczywistym, szczegóły podzadań i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Oto co mamy na myśli:

Uzyskaj szybkie podsumowania swoich zadań ClickUp klipów głosowych i wideo w ClickUp oraz konwersacji, aby być na bieżąco bez konieczności czytania/przeglądania wszystkiego

Przyspiesz pisanie, generując e-maile, raportowanie lub burze mózgów w ClickUp

Skoncentruj się na zadaniach o dużym znaczeniu w oparciu o terminy i obciążenie pracą na podstawie spostrzeżeń opartych na AI

Pobieranie kluczowych informacji o projekcie z zadań, notatek i dokumentów w kilka sekund

Jako agent AI, ClickUp Brain wnosi również moc automatyzacji języka naturalnego do cykli pracy. Zamiast ręcznie ustawiać skomplikowane warunki "jeśli-tak-tam", ClickUp Brain pozwala na automatyzację zadań po prostu poprzez opisanie tego, czego potrzebujesz w prostym języku angielskim.

na przykład, zamiast klikać wiele ustawień, użytkownicy mogą wpisać:

"Gdy zadanie zostanie oznaczone jako "pilne", przypisz je do mnie i powiadom zespół. "

ClickUp Brain rozumie intencje i natychmiast ustawia automatyzację - nie wymaga kodowania.

Twórz niestandardowe automatyzacje w języku naturalnym za pomocą ClickUp Brain

Ale ClickUp na tym nie poprzestaje. Oprócz automatyzacji opartej na AI, ClickUp Chat ułatwia również komunikację w zespole. Jest to brakująca wartość układanki dla Teams zmęczonych przeskakiwaniem między aplikacjami tylko po to, aby nadążyć za rozmowami w pracy.

📮ClickUp Insight: 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w ciągu 10 minut, ale każda przerwa kosztuje do 23 minut czasu skupienia, tworząc paradoks wydajności. Centralizując wszystkie rozmowy, zadania i wątki czatu w obszarze roboczym, ClickUp pozwala porzucić przeskakiwanie między platformami i uzyskać szybkie odpowiedzi, których potrzebujesz. Żaden kontekst nie zostanie utracony!

Zamiast korzystać z oddzielnych narzędzi do czatu i zarządzania projektami, ClickUp zapewnia wszystko pod jednym dachem - dzięki czemu możesz rozmawiać, planować i podejmować działania w jednym miejscu.

Utrzymuj połączenie między pracą a rozmowami w zespole dzięki ClickUp Chat

Oto przewodnik po ClickUp Chat:

Rozmowa zamienia się w pracę : Koniec z momentami "zapiszmy to zadanie ". Wystarczy zamienić dowolną wiadomość w zadanie za pomocą jednego kliknięcia

Wszystko pozostaje ze sobą połączone : Rozmowy są automatycznie połączone z zadaniami, dokumentami i innymi dyskusjami, dzięki czemu nigdy nie tracisz kontekstu

Mózg cię wspiera : Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi? ClickUp Brain może sugerować odpowiedzi, podsumowywać długie wątki, a nawet automatycznie tworzyć zadania z rozmów

Połączenia z natychmiastowymi wynikami: Wskocz na połączenie głosowe lub wideo za pomocą SyncUps w Chat, a agent ClickUp AI automatycznie wygeneruje dla Ciebie podsumowania i elementy działań

Automatyzacja oparta na AI i płynny czat to świetna sprawa, ale co się dzieje, gdy toniesz w rozproszonych dokumentach, zagrzebanych zadaniach i niekończących się silosach wiedzy?

Zamiast przekopywać się przez stare wiadomości lub klikać niekończące się foldery, skorzystaj z funkcji zarządzania wiedzą ClickUp AI, aby organizować, pobierać i wyświetlać właściwe informacje dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Znajdź informacje na wyciągnięcie ręki dzięki ClickUp AI Knowledge Management

W przeciwieństwie do tradycyjnych agentów AI, którzy biernie reagują na podpowiedzi, ClickUp zapewnia scentralizowany hub wiedzy oparty na AI, który aktywnie organizuje, aktualizuje i pobiera informacje ze stacji roboczej.

Dzięki niemu otrzymasz:

Automatyzacja strukturyzacji zawartości : ClickUp inteligentnie kategoryzuje i nadaje etykiety informacjom firmowym, ułatwiając znajdowanie i wykorzystywanie danych w razie potrzeby

Aktualizacje wiedzy w czasie rzeczywistym : Mózg sugeruje ulepszenia i zapewnia, że dokumenty pozostają dokładne i zaktualizowane

Odpowiedzi świadome kontekstu: W przeciwieństwie do ChatGPT, który wymaga wielokrotnego wprowadzania danych, ClickUp Brain pobiera odpowiedzi na podstawie ustrukturyzowanych danych w obszarze roboczym

Zapoznaj się z tym pomocnym objaśnieniem dotyczącym budowania i utrzymywania własnej wiedzy AI base👇🏽

Usprawnij pracę i nadaj jej kontekst dzięki ClickUp Brain

Oczywiście, stworzenie agenta AI z ChatGPT brzmi ekscytująco. Ale AI to nie tylko odpowiadanie na pytania; chodzi o to, aby praca była mądrzejsza, szybsza i lepiej zorganizowana.

Dzięki ChatGPT otrzymujesz świetnego asystenta AI. Ale z ClickUp Brain? Otrzymujesz AI, która faktycznie rozumie Twój cykl pracy. Nie tylko generuje odpowiedzi - automatyzuje zadania, organizuje wiedzę i zapewnia dostęp do właściwych informacji dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Jeśli szukasz inteligentniejszego sposobu pracy, w którym AI pomoże Ci zrobić więcej bez konieczności ciągłego wprowadzania kontekstu, ClickUp Brain jest rozwiązaniem.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób, w jaki pracujesz!