10 najlepszych szablonów ClickUp do eksperymentów z wieloma modelami LLM

Trzech dostawców, dwanaście wariantów podpowiedzii i zero możliwości odtworzenia najlepszych wyników — tak właśnie kończy się większość eksperymentów z wieloma modelami LLM bez systemu śledzenia.

Te szablony ClickUp zapewniają Twojemu zespołowi wspólną, spójną strukturę do planowania, przeprowadzania i porównywania eksperymentów z wykorzystaniem wielu modeli LLM. A co najlepsze? Obejmują one wszystko — od rejestrowania hipotez i oceny jakości po zatwierdzanie przez interesariuszy i końcowe raporty badawcze.

Zaczynamy! 👀

Szablony do śledzenia eksperymentów z wieloma modelami LLM w skrócie

Oto krótki przegląd szablonów do śledzenia eksperymentów z wykorzystaniem wielu modeli LLM omówionych w tym przewodniku:

Czym jest śledzenie eksperymentów z wykorzystaniem wielu modeli LLM?

Śledzenie eksperymentów z wykorzystaniem wielu modeli LLM polega na systematycznym rejestrowaniu, porównywaniu i analizowaniu wyników dwóch lub więcej dużych modeli językowych w odniesieniu do tych samych podpowiedzi lub kryteriów oceny. Każdy zespół decydujący się na wdrożenie modelu LLM — lub łączący modele do różnych zadań — potrzebuje powtarzalnego sposobu na uchwycenie tego, co się wydarzyło, co zadziałało i dlaczego.

Bez odpowiedniej struktury zespoły kończą z fragmentarycznymi notatkami rozrzuconymi po różnych narzędziach. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, która wersja modelu została przetestowana z jaką podpowiedzią, a udostępnianie wyników osobom, które nie były obecne podczas eksperymentu, zamienia się w zgadywanie.

Ten chaos związany ze sztuczną inteligencją — nieplanowane mnożenie się narzędzi, modeli i platform AI bez nadzoru ani strategii — dotyka każdy zespół, który korzysta z wielu narzędzi AI bez zintegrowanego obszaru roboczego.

Oto, na czym polega śledzenie eksperymentów z wykorzystaniem wielu modeli LLM:

Komponent Przykłady Modele ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Podpowiedzi Monity systemowe, podpowiedzi użytkownika, przykłady typu „few-shot” Parametry Temperatura, maksymalna liczba tokenów, top-p Wyniki Surowe odpowiedzi, opóźnienia, wykorzystanie tokenów Wskaźniki oceny Dokładność, wyniki BLEU/ROUGE, oceny ludzkie, koszt Metadane Sygnatury czasowe, wersje zbiorów danych, informacje o środowisku

📝 Krótka notatka: Śledzenie eksperymentów i obserwowalność ML to nie to samo. Śledzenie to warstwa uporządkowanego rejestrowania danych. Obserwowalność obejmuje monitorowanie w czasie rzeczywistym i powiadamianie. Szablony obejmują śledzenie bez konieczności ustawień technicznych.

Na co zwrócić uwagę w szablonach do śledzenia eksperymentów z wieloma modelami LLM

Zanim wybierzesz szablon, potrzebujesz jasnych kryteriów oceny. ✨

Ustrukturyzowane pola eksperymentów: Dedykowane pola na nazwę modelu, wersję podpowiedzi, parametry i wynik — to nie jest pusty dokument, który musisz tworzyć samodzielnie

Układ porównania obok siebie: Zobacz wyniki modelu A i modelu B w tym samym widoku bez przełączania się między zakładkami

Śledzenie wskaźników oceny: Wbudowane kolumny do oceny dokładności, trafności, opóźnień, kosztu na token oraz wskaźnika halucynacji

Status i cykl pracy decyzyjnej: Oznaczaj eksperymenty jako zaplanowane, w trakcie, zakończone lub odrzucone, aby każdy mógł sprawdzić, na jakim etapie są prace

Funkcje współpracy: Komentarze, wzmianki i osoby przypisane zapewniają synchronizację działań eksperymentatora i decydenta

Pulpit nawigacyjny lub warstwa raportowania: Zbierz poszczególne wyniki w Zbierz poszczególne wyniki w widoku podsumowującym do przeglądu przez kierownictwo

Elastyczność w przypadku różnych typów eksperymentów: Obsługuj zarówno porównania dwóch modeli, jak i wariacje podpowiedzi w ramach jednego modelu bez konieczności przeprojektowywania

🧠 Ciekawostka: Model Transformer został zaprezentowany w artykule o jednym z najbardziej zdecydowanych tytułów w historii: „Attention Is All You Need” ( „Wystarczy tylko uwaga”). Artykuł ten proponował model oparty wyłącznie na mechanizmach uwagi, całkowicie rezygnując z cykliczności i konwolucji — a ta architektura stała się podstawą współczesnych modeli LLM.

10 szablonów ClickUp do śledzenia eksperymentów z wieloma modelami LLM

Wszystkie wymienione tutaj szablony znajdują się w bibliotece szablonów ClickUp. Każdy z nich można dostosować za pomocą pól niestandardowych, statusów, widoków, automatyzacji i wielu innych funkcji.

1. Szablon planu eksperymentu i wyników w ClickUp

Porównuj eksperymenty z modelami i zapisuj decyzje dzięki szablonowi „Plan eksperymentu i wyniki" w ClickUp

Eksperymenty z wieloma modelami LLM są łatwe do przeprowadzenia, ale znacznie trudniejsze do interpretacji w późniejszym czasie. Wynik może wydawać się obiecujący w danej chwili, ale szybko traci na wartości, gdy zespół nie jest w stanie prześledzić, co zostało przetestowane, jakie ustawienia zastosowano ani w jaki sposób podjęto ostateczną decyzję.

Szablon planu eksperymentu i wyników ClickUp zapewnia zespołom jedno miejsce, w którym można zdefiniować eksperyment przed jego uruchomieniem oraz zebrać dane po jego zakończeniu. Ułatwia to porównywanie modeli, podpowiedzi i konfiguracji w różnych eksperymentach bez utraty uzasadnienia ostatecznej decyzji.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Pole hipotezy: Przed uruchomieniem testu sformułuj swoją prognozę, aby uniknąć błędu potwierdzenia.

Sekcja konfiguracji testów: Rejestruj dostawcę, wersję modelu i ustawienia temperatury za pomocą Rejestruj dostawcę, wersję modelu i ustawienia temperatury za pomocą pól niestandardowych ClickUp

Dziennik decyzji: Pozwól Pozwól ClickUp Brain automatycznie generować podsumowania eksperymentów na podstawie danych wynikowych

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: menedżerów produktów AI przeprowadzających ustrukturyzowane oceny modeli LLM.

💡 Porada dla profesjonalistów: Eksperymenty z wieloma modelami LLM mogą szybko generować ogromną ilość danych. ClickUp Brain pomaga w ich interpretacji poprzez podsumowywanie wniosków, standaryzację spostrzeżeń oraz przekształcanie wyników w zadania, które można śledzić w jednym, zintegrowanym obszarze roboczym. Dzięki temu eksperyment nie kończy się na stosie odpowiedzi. Kończy się czymś, co Twój zespół może przeanalizować, wykorzystać do działania i na czym może się oprzeć.

2. Szablon tablicy eksperymentów wzrostowych ClickUp

Skorzystaj z szablonu tablicy eksperymentów wzrostowych ClickUp do burzy mózgów, ustalania priorytetów i przekształcania pomysłów w zadania

Gdy Twój zespół ma więcej pomysłów na eksperymenty, niż jest w stanie przeprowadzić, wyzwanie przenosi się z testowania na wybór. Jedna podpowiedź prowadzi do trzech kolejnych, różni dostawcy wprowadzają nowe zmienne, a wkrótce lista zadań do wykonania zaczyna rosnąć szybciej, niż zespół jest w stanie je ocenić.

Szablon tablicy eksperymentów wzrostowych ClickUp zapewnia wizualną przestrzeń do uporządkowania wczesnych pomysłów. Oparty na wizualnym obszarze roboczym, pomaga zespołom mapować pomysły, wskazywać najsilniejsze porównania i wdrażać te najlepsze.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wizualna lista eksperymentów: Grupuj testy według przypadków użycia lub dostawców na dowolnym obszarze roboczym za pomocą Grupuj testy według przypadków użycia lub dostawców na dowolnym obszarze roboczym za pomocą tablic ClickUp Whiteboards

Głosowanie nad priorytetami: Pozwól członkom zespołu głosować na to, które porównania są najważniejsze

Burza mózgów dotycząca AI: Wykorzystaj ClickUp Brain do generowania pomysłów na eksperymenty lub przeformułowania hipotez

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: kierowników projektów i kierowników badań zarządzających dużą liczbą zaległych eksperymentów.

3. Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Śledź przebieg eksperymentów wraz z wynikami i notatkami, korzystając z szablonu arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Jeśli Twój zespół dotychczas rejestrował eksperymenty w Arkuszach Google lub Excelu, szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp będzie wyglądał bardzo podobnie. Jest on oparty na widoku tabeli ClickUp.

Każdy wiersz odpowiada jednemu przebiegowi eksperymentu (model + podpowiedź + parametry), a kolumny zawierają wyniki, oceny, opóźnienia, koszty i notatki — a wszystko to z wbudowaną funkcją współpracy i automatyzacji.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Wprowadzane, filtrowalne kolumny: Użyj pól niestandardowych ClickUp do tworzenia list rozwijanych (dostawca modelu), pól liczbowych (opóźnienie) i ocen (wskaźnik jakości)

Sortowanie i filtrowanie zbiorcze: Sortuj setki przebiegów eksperymentów według dowolnego pola bez problemów z wydajnością arkusza kalkulacyjnego

Automatyczne powiadomienia: Wyzwalaj alerty, gdy status eksperymentu zmieni się na „Zakończony”, korzystając z Wyzwalaj alerty, gdy status eksperymentu zmieni się na „Zakończony”, korzystając z automatyzacji ClickUp

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów ds. operacji AI zarządzających powtarzalnymi dziennikami eksperymentów.

🧠 Ciekawostka: Sieci neuronowe są starsze niż termin „AI”. W 1943 roku Warren McCulloch i Walter Pitts opublikowali pierwszy model matematyczny sztucznego neuronu

4. Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Porównaj dostawców modeli LLM według wspólnych kryteriów, korzystając z szablonu ClickUp do porównywania oprogramowania

Szablon ClickUp do porównywania oprogramowania, pierwotnie zaprojektowany do oceny narzędzi według wspólnych kryteriów, doskonale sprawdza się w bezpośrednim porównaniu dostawców modeli LLM.

Zamiast dostawców porównujesz OpenAI, Anthropic, Google i Mistral pod kątem jakości wyników, szybkości, kosztów, rozmiaru okna kontekstowego oraz funkcji bezpieczeństwa.

Gdy wiele modeli wydaje się obiecujących z różnych powodów, ten szablon pomoże Ci porównać je według tych samych kryteriów decyzyjnych i podjąć ostateczną decyzję z większą pewnością.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Analizuj kompromisy między dostawcami z różnych perspektyw: Korzystaj z Korzystaj z widoków ClickUp , aby przełączać się między formatami porównawczymi

Wizualne wykresy porównawcze: przekształcaj dane w wykresy lub karty podsumowujące do przekształcaj dane w wykresy lub karty podsumowujące do prezentacji dla interesariuszy , korzystając z pulpitów nawigacyjnych ClickUp

Synteza wspomagana przez AI: Pozwól ClickUp Brain pobrać kontekst z istniejących dokumentów eksperymentów, aby wypełnić notatki porównawcze

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: liderów ds. produktów i inżynierii analizujących kompromisy związane z modelami wraz z interesariuszami ds. bezpieczeństwa lub zaopatrzenia.

📮 ClickUp Insight: 45% respondentów naszej ankiety twierdzi, że przez tygodnie trzyma otwarte zakładki związane z badaniami zawodowymi. Dla kolejnych 23% te cenne zakładki zawierają wątki czatów AI pełne kontekstu. Zasadniczo ogromna większość zleca przechowywanie pamięci i kontekstu kruchym zakładkom przeglądarki. Powtórz za nami: zakładki nie są bazami wiedzy. 👀 ClickUp Brain MAX zmienia zasady gry w tej dziedzinie. Ta superaplikacja AI pozwala przeszukiwać obszar roboczy, korzystać z wielu modeli AI, a nawet używać komend głosowych do pobierania kontekstu z jednego interfejsu. Ponieważ MAX działa na Twoim komputerze, nie zajmuje miejsca na zakładkach przeglądarki i może zapisywać rozmowy, dopóki ich nie usuniesz!

5. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami w ClickUp

Monitoruj status i wyniki eksperymentów u różnych dostawców dzięki szablonowi pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Gdy zarządzasz ponad 50 przebiegami eksperymentów u czterech dostawców, widoki poszczególnych zadań nie wystarczą. Szablon pulpitu nawigacyjnego do zarządzania projektami ClickUp agreguje dane z zadań eksperymentalnych w widżety i wizualizuje je na jednym ekranie.

Dzięki temu rozwiązanie to staje się niezwykle przydatne, gdy Twój program eksperymentalny zaczyna wykraczać poza kilka pojedynczych testów. Zamiast analizować każdy przebieg osobno, możesz monitorować kondycję całego procesu testowania i wykrywać miejsca, w których tempo pracy spada.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dystrybucja statusów eksperymentów: Zobacz na pierwszy rzut oka, ile eksperymentów jest zaplanowanych, w trakcie lub zakończonych

Wyniki według dostawcy modelu: Porównaj, który model osiąga najlepsze wyniki we wszystkich zakończonych eksperymentach

Widoczność obciążenia pracą: monitoruj, który z członków zespołu jest przeciążony zadaniami eksperymentalnymi, korzystając z monitoruj, który z członków zespołu jest przeciążony zadaniami eksperymentalnymi, korzystając z widoku obciążenia pracą w ClickUp

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: liderów w dziedzinie AI stosowanej, zarządzających przepustowością eksperymentów z udziałem naukowców, inżynierów zajmujących się podpowiedziami oraz recenzentów.

🔮 Bonus: Widoczność to tylko jeden z elementów skalowania eksperymentów z wieloma modelami LLM. Superagenci ClickUp zapewniają Twojemu zespołowi współpracowników opartych na AI, z którymi można bezpośrednio komunikować się, którym można przydzielać zadania oraz których można skonfigurować z wykorzystaniem ich własnej wiedzy i pamięci. Dowiedz się więcej tutaj:

6. Szablon tygodniowego raportu o statusie projektu w ClickUp

Skorzystaj z szablonu tygodniowego raportu statusowego ClickUp, aby podsumować aktualizacje, postępy, nadchodzące zadania i przeszkody.

Szablon tygodniowego raportu statusu ClickUp jest przydatny do śledzenia zakończonych testów i wstępnych wyników. Ponadto pomaga zidentyfikować wszelkie przeszkody, takie jak opóźnienia w dostępie do API, brakujące zbiory danych lub oczekiwanie na opinię recenzenta.

Sekcje takie jak przegląd projektu, najważniejsze osiągnięcia i cotygodniowe aktualizacje ułatwiają pokazywanie postępów bez konieczności tworzenia raportu od nowa za każdym razem.

Działa to niesamowicie dobrze, gdy eksperymenty przebiegają szybko, a kierownictwo potrzebuje jasnego obrazu tego, co zmieniło się w tym tygodniu.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Automatycznie generowane zadania raportowe: Twórz co tydzień nowe zadanie raportowe z wykorzystaniem gotowego szablonu dzięki automatyzacjom ClickUp

Podsumowania tworzone przez AI: Pozwól ClickUp Brain pobrać dane z zakończonych zadań i sporządzić Pozwól ClickUp Brain pobrać dane z zakończonych zadań i sporządzić podsumowanie statusu w ciągu kilku minut

Śledzenie blokad: Oznacz zależności, aby kierownictwo wiedziało, co wymaga odblokowania

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów oceniających, które przeprowadzają cykliczne testy z wykorzystaniem różnych podpowiedzi, dostawców i przypadków użycia.

💟 Bonus: Pracuj mądrzej — pozwól Super Agentowi przejąć zadanie przygotowywania codziennych raportów o stanie Twoich eksperymentów! Oto wideo pokazujące, jak to zrobić.

7. Szablon raportu aktywności ClickUp

Śledź historię eksperymentów i kolejne kroki dzięki szablonowi raportu aktywności ClickUp

Wprowadzono zmianę w modelu. Dwa tygodnie później ktoś pyta, dlaczego zmieniono podpowiedź, kto zatwierdził nową wersję i czy zespół gdzieś zapisał wynik. Jeśli historia tych zmian jest rozproszona po komentarzach, zadaniach i pojedynczych notatkach, uzyskanie odpowiedzi zajmuje więcej czasu niż powinno.

Szablon raportu aktywności ClickUp zapewnia zespołom przejrzysty zapis tego, co działo się w trakcie cyklu eksperymentu. Można go używać do rejestrowania w jednym miejscu zadań zrealizowanych i oczekujących, kolejnych kroków, drobnych sukcesów oraz problemów procesowych. Dla zespołów pracujących w środowiskach podlegających regulacjom lub w ramach dowolnego cyklu pracy wymagającego identyfikowalności ten zapis ma duże znaczenie.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Samoczynnie wypełniana ścieżka audytu: Automatycznie rejestruj zmiany w zadaniach, dodawane komentarze i aktualizacje statusu dzięki wbudowanej funkcji śledzenia aktywności w ClickUp

Zadbaj o przejrzystość raportowania: Korzystaj z Korzystaj z ClickUp Docs , aby rejestrować wykonane zadania, elementy do załatwienia, kolejne kroki i notatki dotyczące procesu w jednym, bieżącym rejestrze

Zapisy z datą i godziną: Upewnij się, że każdy wpis zawiera datę i godzinę, aby zapewnić Upewnij się, że każdy wpis zawiera datę i godzinę, aby zapewnić pełną identyfikowalność

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: zespołów ds. zarządzania AI, które analizują historię podpowiedzi, modeli i zatwierdzeń w ramach cykli eksperymentalnych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Przeprowadzanie eksperymentów z wieloma modelami LLM zazwyczaj wiąże się z koniecznością żonglowania zbyt dużą liczbą zakładek. ClickUp Brain MAX łączy ChatGPT, Claude i Gemini w jednym narzędziu na komputerze, dzięki czemu możesz przełączać się między modelami bez konieczności rozdzielania notatek, pytań i dalszych działań między różne narzędzia. Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI z jednego interfejsu dzięki ClickUp Brain MAX

8. Szablon listy kontrolnej kontroli jakości ClickUp

Sprawdź jakość ustawień eksperymentu przed uruchomieniem, korzystając z szablonu listy kontrolnej jakości ClickUp.

Jedno nieprawidłowe ustawienie może zniweczyć rzetelne porównanie modeli. Pominięte ustawienie temperatury, zmieniona podpowiedź lub zbyt późno zdefiniowana matryca ocen mogą zafałszować wynik, zanim się zorientujesz. W takiej sytuacji eksperyment wygląda na zakończony na papierze, ale trudno zaufać jego wynikom.

Szablon listy kontrolnej jakości ClickUp zapewnia zespołom uporządkowany sposób sprawdzania jakości ustawień przed rozpoczęciem eksperymentu. W widoku listy ClickUp każdy eksperyment może mieć własną listę kontrolną ClickUp, która zapewnia spójność poleceń, przegląd parametrów, gotowość do oceny oraz ostateczne zatwierdzenie.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Sprawdzanie spójności parametrów: Upewnij się, że podpowiedzi, temperatura, maksymalna liczba tokenów i inne parametry są spójne we wszystkich testowanych modelach

Potwierdzenie kryteriów oceny: Upewnij się, że kryteria oceny zostały zdefiniowane przed rozpoczęciem przeglądu wyników

Kontrola statusu: Zablokuj przejście eksperymentu do statusu „Zakończone”, dopóki wszystkie elementy listy kontrolnej nie zostaną zaznaczone za pomocą automatyzacji ClickUp

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: kierowników ds. kontroli jakości AI, którzy potrzebują powtarzalnej kontroli przed uruchomieniem w celu porównania modeli.

9. Szablon zatwierdzenia testów akceptacyjnych użytkownika (UAT) w ClickUp

Dokumentuj rekomendacje dotyczące modeli i ostateczne zatwierdzenia za pomocą szablonu ClickUp UAT Sign-Off.

Model może wygrać eksperyment, a mimo to nie być gotowy do wdrożenia. Ktoś nadal musi potwierdzić rekomendację, przeanalizować znane ryzyka i zatwierdzić wdrożenie.

Szablon zatwierdzenia testów akceptacyjnych (UAT) w ClickUp zapewnia zespołom formalny sposób na wypełnienie tej luki. Wykorzystaj go, aby w jednym miejscu udokumentować podsumowanie eksperymentu, zalecaną konfigurację ustawień modelu, kluczowe wyniki, znane ograniczenia oraz ostateczne zatwierdzenia.

Rozwiązanie to sprawdza się w programach wykorzystujących wiele modeli LLM, w których ostateczna decyzja wymaga czegoś więcej niż tylko werbalnego „tak”.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Śledzenie statusu zatwierdzeń: Rejestruj decyzje każdego interesariusza (zatwierdzone, odrzucone, oczekujące) za pomocą pól niestandardowych ClickUp

Zautomatyzowane powiadomienia o zatwierdzeniu: uruchamiaj alerty, gdy wymagane jest zatwierdzenie, korzystając z funkcji automatyzacji ClickUp

Dodaj kontekst przed ostateczną decyzją: Skorzystaj z Skorzystaj z ClickUp Clips , aby nagrać krótką prezentację wyników zwycięskiego modelu, przypadków skrajnych lub limitów, dzięki czemu recenzenci będą mogli szybciej ocenić decyzję

✅ Najlepsze rozwiązanie dla: kierowników ds. produktów, inżynierii i zgodności, którzy potrzebują udokumentowanej ścieżki zatwierdzeń dla zmian w AI o dużym znaczeniu.

10. Szablon raportu badawczego ClickUp

Dokumentuj wyniki eksperymentów i zalecenia za pomocą szablonu raportu badawczego ClickUp

Możesz zakończyć udaną serię eksperymentów z modelami LLM, a mimo to mieć trudności z wyjaśnieniem, czego nauczył się zespół. Dane mogą znajdować się w zadaniach, kartach wyników, pulpitach nawigacyjnych i komentarzach. Zalecenia mogą być gdzie indziej. Spowalnia to przegląd i utrudnia ponowne wykorzystanie wyników pracy w przyszłości.

Szablon raportu badawczego ClickUp pozwala przekształcić wyniki eksperymentów w przejrzysty dokument. Oparty na ClickUp Docs, zawiera sekcje dotyczące streszczenia, metodologii, wyników, bibliografii i nie tylko.

Rozwiązanie to sprawdza się dobrze w przypadku wewnętrznych ocen, w których zespoły muszą udokumentować, dlaczego model został przetestowany, jak został oceniony i jakie były wyniki.

✨ Dlaczego pokochasz ten szablon:

Powiązaj dane wejściowe raportu z realizacją: Użyj Użyj zadań ClickUp , aby połączyć przebiegi eksperymentów, właścicieli, statusy i dane wynikowe z raportem końcowym

Tworzenie dokumentacji z pomocą AI: Pozwól ClickUp Brain pobrać dane z zakończonych zadań eksperymentalnych i podsumować wyniki, co znacznie skróci czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji

Wspólna edycja: Uzyskaj informacje zwrotne poprzez komentarze i wzmianki bezpośrednio w dokumencie

✅ Najlepsze dla: badaczy zajmujących się AI lub kierowników ds. produktów, którzy przedstawiają kierownictwu metodologię, wyniki badań i zalecenia dotyczące wdrożenia.

Zacznij śledzenie swoich eksperymentów z wieloma modelami LLM

W miarę jak Twój zespół przechodzi od oceny jednego lub dwóch modeli LLM do zarządzania strategiami opartymi na wielu modelach w różnych przypadkach użycia, ustrukturyzowane śledzenie staje się raczej niezbędne.

Wiesz już, jak każdy szablon obsługuje inny etap cyklu życia eksperymentu. Zacznij od szablonu „Plan eksperymentu i wyniki” przy następnym porównaniu modeli, a następnie dodaj szablon „Pulpit nawigacyjny” w miarę rozszerzania działalności.

Prawdziwą przeszkodą w skutecznym śledzeniu eksperymentów jest brak wspólnej struktury do rejestrowania tego, co przetestowano, odkryto i ostatecznie zdecydowano. Gdy dane te są rozproszone po notatnikach, wątkach czatów i osobistych arkuszach kalkulacyjnych, Twój zespół nie może wyciągać wniosków z poprzednich testów i podejmować pewnych decyzji dotyczących modeli.

Właśnie wtedy do gry wkracza zintegrowany obszar roboczy ClickUp poświęcony AI. Dzięki zgromadzeniu zadań eksperymentalnych, danych i rozmów zespołu w jednym miejscu, połączonych za pomocą AI, ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi spójną strukturę, której potrzebuje.

Często zadawane pytania dotyczące eksperymentów z wieloma modelami LLM

Szablony zapewniają uporządkowane ramy do dokumentowania eksperymentów, gwarantując, że wszystkie istotne szczegóły zostaną zapisane do przyszłej analizy. Z kolei narzędzia do obserwowalności umożliwiają monitorowanie wydajności systemu w czasie rzeczywistym, oferując automatyczne alerty o anomaliach oraz kompleksowe dane telemetryczne odpowiednie dla środowisk produkcyjnych. Wiele zespołów korzysta z obu narzędzi jednocześnie, łącząc uporządkowane podejście szablonów z natychmiastowymi spostrzeżeniami płynącymi z narzędzi do obserwowalności.

Czy mogę prowadzić śledzenie eksperymentów przeprowadzanych przez OpenAI, Anthropic i dostawców modeli LLM typu open source w tym samym szablonie ClickUp?

Tak, oczywiście! W ClickUp dostępne są pola niestandardowe, które pozwalają zdefiniować metadane specyficzne dla dostawcy dla każdego wpisu eksperymentu. Dzięki temu możesz rejestrować i porównywać wyniki od dowolnego dostawcy bez konieczności zmiany narzędzi. Możesz też wykorzystać pulpity nawigacyjne, aby uzyskać lepszy, ogólny widok na każdy eksperyment.

Jakie wskaźniki należy rejestrować podczas porównywania wielu modeli LLM w ClickUp?

Podczas porównywania wielu modeli LLM w ClickUp kluczowe wskaźniki, które należy rejestrować, obejmują cztery obszary: wydajność (opóźnienie, liczba tokenów na sekundę, wykorzystanie okna kontekstowego), jakość (dokładność, wskaźnik halucynacji, wynik trafności oraz spójność w wykonywaniu instrukcji), koszt (liczba tokenów wejściowych/wyjściowych oraz koszt na żądanie) oraz niezawodność (wskaźnik błędów, liczba ponownych prób oraz przekroczenia limitów czasu). W przypadku ocen dotyczących konkretnych zadań należy również uwzględnić wyniki BLEU/ROUGE dla streszczania, Pass@k dla generowania kodu lub dokładność wywołań narzędzi dla zadań agentowych.

Czy potrzebuję wiedzy inżynierskiej, aby skonfigurować śledzenie eksperymentów z wieloma modelami LLM w ClickUp?

Nie — szablony w ClickUp mają gotową strukturę, dzięki czemu możesz od razu zacząć rejestrować eksperymenty, a ClickUp Brain pomoże Ci dostosować pola i skonfigurować automatyzacje przy użyciu języka naturalnego.