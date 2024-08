10 Free Customizable Growth Experiment Templates to Grow Your Business

Zdolność do szybkiego wprowadzania innowacji i optymalizacji w konkurencyjnym otoczeniu może wpłynąć na trajektorię wzrostu firmy. Business wykorzystuje eksperymenty z zakresu growth hackingu do systematycznego testowania hipotez i strategii w celu odkrycia skutecznych metod przyspieszenia wzrostu.

Powodzenie eksperymentów może ujawnić cenne spostrzeżenia i dostarczyć informacji na temat większych decyzji strategicznych, zapewniając, że zasoby są przydzielane do inicjatyw o największym potencjale.

Na przykład Raport McKinsey wykazał, że organizacje, które priorytetowo traktują innowacje i eksperymenty, zwiększają swoje przychody o 10-20% rocznie w porównaniu do tych, które nie traktują tych praktyk priorytetowo.

Tak jak naukowiec nie rozpocznie badań bez planu, tak skuteczny growth hacking wymaga ustrukturyzowanego podejścia.

Kluczowe rozróżnienie leży w dokumentacji. Systematyczne rejestrowanie i analizowanie danych pomaga w nauce i replikacji. Jest to różnica między natknięciem się na szczęśliwy traf a systematycznym odkrywaniem spostrzeżeń, które prowadzą do zrównoważonego wzrostu.

Potrzebujesz odpowiednich narzędzi i ram, aby opracować własne eksperymenty wzrostu, przekształcając swoje podejście z wersji próbnej i błędu w strategiczną naukę.

Ale najpierw zrozummy znaczenie szablonów eksperymentów wzrostu.

Czym są szablony eksperymentów wzrostu?

Szablony eksperymentów wzrostu to gotowe struktury, które pomagają projektować, uruchamiać i analizować eksperymenty w celu rozwoju biznesu

Szablony te są zazwyczaj dostępne jako narzędzia online lub arkusze kalkulacyjne do pobrania. Zapewniają one ustrukturyzowane podejście do testowania pomysłów i optymalizacji różnych aspektów strategii rozwoju w celu określenia, co działa najlepiej.

Szablony te zawierają sekcje do nakreślenia kluczowych aspektów eksperymentu, takich jak:

Cele i hipotezy: Co próbujesz osiągnąć i co twoim zdaniem się wydarzy?

Co próbujesz osiągnąć i co twoim zdaniem się wydarzy? Metodologia: Jak przetestujesz swoją hipotezę i jakie zmienne zmienisz?

Jak przetestujesz swoją hipotezę i jakie zmienne zmienisz? Śledzenie i analiza danych: Jak zmierzysz powodzenie i jakich narzędzi użyjesz do zbierania danych?

Jak zmierzysz powodzenie i jakich narzędzi użyjesz do zbierania danych? Oś czasu i budżet: Kiedy przeprowadzisz eksperyment i ile to będzie kosztować?

Zrozumienie tych elementów może pomóc w zaprojektowaniu wysoce funkcjonalnej mapy drogowej dla twojego biznesu.

Co składa się na dobry szablon eksperymentu wzrostu?

Dobry szablon eksperymentu wzrostu działa jak plan, prowadząc cię przez proces planowania, przeprowadzania i analizowania eksperymentów w celu osiągnięcia wzrostu

Oto kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że szablon eksperymentu wzrostu jest skuteczny:

Ustawienie celów: Skuteczny szablon powinien być jak maszyna do ustawiania celów, podpowiedź, aby dokładnie określić, co próbujesz osiągnąć za pomocą eksperymentu (np. więcej użytkowników i większe zaangażowanie). Co najważniejsze, powinien on pomóc w sformułowaniu jasnych przewidywań dotyczących tego, co się wydarzy (np. nowy proces rejestracji doprowadzi do większej liczby rejestracji)

Skuteczny szablon powinien być jak maszyna do ustawiania celów, podpowiedź, aby dokładnie określić, co próbujesz osiągnąć za pomocą eksperymentu (np. więcej użytkowników i większe zaangażowanie). Co najważniejsze, powinien on pomóc w sformułowaniu jasnych przewidywań dotyczących tego, co się wydarzy (np. nowy proces rejestracji doprowadzi do większej liczby rejestracji) Wymierne wyniki: Szablon powinien kłaść nacisk na określenie wymiernych wskaźników, które pozwolą śledzić wyniki i obiektywnie ocenić skuteczność eksperymentu

Szablon powinien kłaść nacisk na określenie wymiernych wskaźników, które pozwolą śledzić wyniki i obiektywnie ocenić skuteczność eksperymentu Łatwość użycia: Szablon powinien być łatwy do zrozumienia, ułatwiając nawigację i dzieląc proces eksperymentu na jasne kroki. Unikaj zbyt skomplikowanych układów lub nadmiernego żargonu. Dobrze zaprojektowany szablon powinien szybko uchwycić najważniejsze elementy eksperymentu

Free Growth Experiment Templates

Przygotowaliśmy dziesięć darmowych szablonów, które pomogą przeprowadzić i przeanalizować eksperymenty dotyczące wzrostu.

1. Szablon Tablicy Eksperymentów Wzrostu ClickUp

Pobierz szablon

Czujesz, że utknąłeś z eksperymentami growth hackingu? Szablon Tablicy Eksperymentów Wzrostu ClickUp to metodyczny sposób na przetestowanie planu ekspansji biznesu.

Szablon ten dzieli proces eksperymentowania na pięć odrębnych kroków.

Najpierw burza mózgów pomysłów i strategii rozwoju, które ty i twój zespół chcielibyście przetestować.

pomysłów i strategii rozwoju, które ty i twój zespół chcielibyście przetestować. Po wyzerowaniu kilku pomysłów na rozwój, użyj kolumny planowanie na tablicy, aby zdefiniować wskaźniki, które mają być mierzone i śledzone, czas trwania eksperymentu, grupę docelową i cel końcowy.

na tablicy, aby zdefiniować wskaźniki, które mają być mierzone i śledzone, czas trwania eksperymentu, grupę docelową i cel końcowy. Następnie określ zmiany potrzebne w istniejących systemach lub procesach, aby przetestować swoją hipotezę. Zmiany te mogą być niewielkie, takie jak tekst, czcionka lub obrazy, lub duże zmiany, takie jak nowy proces płatności lub realizacji transakcji. Udokumentuj to w kolumnie implementacji.

w istniejących systemach lub procesach, aby przetestować swoją hipotezę. Zmiany te mogą być niewielkie, takie jak tekst, czcionka lub obrazy, lub duże zmiany, takie jak nowy proces płatności lub realizacji transakcji. Udokumentuj to w kolumnie implementacji. Upewnij się, że śledzisz i dokumentujesz wszystkie istotne wskaźniki zdefiniowane w eksperymencie. Kolumna testowa służy do gromadzenia wyników eksperymentu , dzięki czemu ich analiza jest znacznie łatwiejsza dla twojego zespołu!

, dzięki czemu ich analiza jest znacznie łatwiejsza dla twojego zespołu! Ostatnim krokiem jest analiza zebranych danych i ustalenie, czy postawiona hipoteza jest prawdziwa. Wynik ten można wykorzystać do uzasadnienia wprowadzenia trwałych zmian.

Możesz także powtórzyć eksperyment z różnymi zmiennymi, aby wylądować na zwycięskiej strategii!

Rozważmy scenariusz internetowego sklepu sportowego, który boryka się ze spadkiem konwersji. Podejrzewasz, że winny może być proces płatności. Oto jak można wykorzystać szablon tablicy do eksperymentów rozwojowych:

Ideacja : Zbadaj i zanotuj najlepsze pomysły do przetestowania, takie jak kasa dla gości, usprawniony przepływ lub oferty darmowej wysyłki

: Zbadaj i zanotuj najlepsze pomysły do przetestowania, takie jak kasa dla gości, usprawniony przepływ lub oferty darmowej wysyłki Planowanie : Wybierz pomysł, zdefiniuj zmiany wymagane w obecnym systemie, wskaźniki powodzenia i czas trwania eksperymentu

: Wybierz pomysł, zdefiniuj zmiany wymagane w obecnym systemie, wskaźniki powodzenia i czas trwania eksperymentu Wdrożenie : Wprowadzanie zmian w kasie w oparciu o plan

: Wprowadzanie zmian w kasie w oparciu o plan Testowanie : Zebranie danych na temat współczynnika porzuceń koszyka, czasu realizacji transakcji i współczynnika konwersji

: Zebranie danych na temat współczynnika porzuceń koszyka, czasu realizacji transakcji i współczynnika konwersji Analiza: Sprawdź, czy nowy proces poprawia konwersje. Jeśli tak, zachowaj go! Jeśli nie, iteruj i spróbuj ponownie

2. Szablon planu i wyników eksperymentu ClickUp

Pobierz szablon Szablon planu eksperymentu i wyników ClickUp został zaprojektowany, aby poprowadzić Cię przez proces eksperymentowania. Zapewnia metodyczne testowanie założeń i wydajności produktu oraz skuteczne przechwytywanie i analizowanie wyników. Jest to szczególnie przydatne w fazie rozwoju projektów.

Dobrze zorganizowany i dokładnie udokumentowany proces eksperymentowania znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia. Oto jak skutecznie korzystać z tego szablonu:

1. Typ eksperymentu

Wyraźnie określ rodzaj przeprowadzanego eksperymentu. Pomaga to w ustawieniu właściwych oczekiwań i wyborze odpowiedniej metodologii. Możesz użyć testów A/B, analizy wielowymiarowej, testów użyteczności lub innych rodzajów metod eksperymentowania.

2. Recenzenci

Lista osób odpowiedzialnych za weryfikację eksperymentu. Mogą to być członkowie teamu, menedżerowie lub zewnętrzni eksperci. Upewnij się, że wyznaczeni recenzenci mają dostęp do wszystkich istotnych szczegółów eksperymentu i dokumentacji, aby plan eksperymentu mógł zostać przeanalizowany pod kątem potencjalnych wad i ulepszeń przed jego wykonaniem.

Pro Tip: _Użyj funkcji @ ClickUp, aby oznaczyć recenzentów bezpośrednio w szablonie

3. Eksperyment połączony

Podaj bezpośredni link do szczegółowej dokumentacji eksperymentu, zapewniając wszystkim pełnoprawnym członkom zespołu dostęp do pełnego planu eksperymentu.

Jak używać:

Utwórz dokument lub zadanie ClickUp ze wszystkimi szczegółami eksperymentu

Uwzględnij cele, hipotezy, metodologie i oczekiwane wyniki

Wstaw połączony link do szablonu

4. Status eksperymentu

Wskaż aktualny status eksperymentu. Aktualizowanie tej informacji pomaga śledzić postępy i zarządzać oczekiwaniami.

W trakcie przeglądu : Eksperyment jest w fazie planu, a elementy kontrolne i wariacyjne są w trakcie przeglądu

: Eksperyment jest w fazie planu, a elementy kontrolne i wariacyjne są w trakcie przeglądu W trakcie realizacji : Eksperyment jest aktywnie przeprowadzany

: Eksperyment jest aktywnie przeprowadzany Zakończony: Eksperyment został zakończony, a wyniki są dostępne do analizy

5. Streszczenie

Przedstaw kluczowe wnioski i spostrzeżenia na wysokim poziomie dla interesariuszy. Podkreśl główne ustalenia i wpływ eksperymentu oraz śledź zaobserwowane wzorce, umożliwiając interesariuszom szybkie zrozumienie najważniejszych wyników bez zagłębiania się w szczegółowe dane.

Inne sekcje szablonu, które można wykorzystać to:

Krótki opis eksperymentu : Krótki opis celu i zakresu eksperymentu

: Krótki opis celu i zakresu eksperymentu Hipoteza : Wyraźnie określ hipotezę, którą testujesz

: Wyraźnie określ hipotezę, którą testujesz Dowody ilościowe : Lista wskaźników i punktów danych, które będziesz zbierać

: Lista wskaźników i punktów danych, które będziesz zbierać Grupa docelowa : Zdefiniuj segment użytkowników lub niestandardowych klientów biorących udział w eksperymencie

: Zdefiniuj segment użytkowników lub niestandardowych klientów biorących udział w eksperymencie Notatki : Dodaj wszelkie dodatkowe informacje lub uwagi istotne dla eksperymentu

: Dodaj wszelkie dodatkowe informacje lub uwagi istotne dla eksperymentu Podsumowanie danych : Skompiluj i przedstaw dane zebrane podczas eksperymentu. Użyj wykresów, grafów i tabel, aby ułatwić ich zrozumienie

: Skompiluj i przedstaw dane zebrane podczas eksperymentu. Użyj wykresów, grafów i tabel, aby ułatwić ich zrozumienie Najważniejsze informacje : Podsumuj kluczowe wnioski i spostrzeżenia z eksperymentu

: Podsumuj kluczowe wnioski i spostrzeżenia z eksperymentu Wyciągnięte wnioski : Udokumentuj wszelkie wnioski, które mogą pomóc w przyszłych eksperymentach

: Udokumentuj wszelkie wnioski, które mogą pomóc w przyszłych eksperymentach Kolejne kroki: Nakreślenie kolejnych działań w oparciu o wyniki eksperymentu, niezależnie od tego, czy chodzi o wdrażanie zmian, czy planowanie dalszych testów

3. Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Pobierz szablon Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp pomaga organizować i śledzić wiele kampanii marketingowych oraz zarządzać zespołami ds. rozwoju.

Eksperyment growth hackingu w marketingu polega na testowaniu różnych strategie marketingowe aby zobaczyć, co wywiera pożądany wpływ na bazę klientów.

Szablon ten ma strukturę Listy zarządzania kampanią marketingową, oferując kompleksowy przegląd wszystkich zadań związanych z kampanią.

Na Liście kampanii wprowadzenia produktu podsumuj wszystkie zadania potrzebne do kampanii wprowadzenia produktu, pogrupowane według fazy kampanii. Dla każdego zadania użyj pól niestandardowych, aby podać szczegóły, takie jak przypisany zespół, kanał marketingowy, przydzielony budżet i typ dostarczanego produktu.

Użyj widoku Social Media Tracker List, aby skupić się na zadaniach w fazie produkcji, szczególnie dla zespołu mediów społecznościowych. Zawiera on niestandardowe pola dla platform mediów społecznościowych, typów zawartości, wersji roboczych, zawartości końcowej i statusu zatwierdzenia.

Widok Marketing Phase Tablica zapewnia wizualny widok postępów poprzez grupowanie zadań w formacie Kanban w ramach różnych faz marketingowych. Karty można łatwo przeciągać i upuszczać, aby przenosić je między fazami w celu aktualizacji postępów. Widok tabeli śledzenia budżetu monitoruje wydatki według fazy kampanii, aby zapewnić, że kampania mieści się w budżecie.

Udostępnianie zasobów i kierowanie zespołem poprzez zapewnienie centralnej lokalizacji ważnych dokumentów potrzebnych do kampanii, takich jak propozycja marketingowa, wytyczne dotyczące marki i informacje o produkcie.

Rozważmy użycie tego szablonu eksperymentu wzrostu dla kampanii wprowadzenia produktu na rynek dla nowej aplikacji fitness:

Lista kampanii wprowadzenia produktu na rynek : Zdefiniuj kroki, takie jak tworzenie zawartości promocyjnej, planowanie postów w mediach społecznościowych i planowanie wydarzeń związanych z wprowadzeniem produktu na rynek. Przypisz zespół marketingowy, przydziel budżet i określ typy rezultatów

: Zdefiniuj kroki, takie jak tworzenie zawartości promocyjnej, planowanie postów w mediach społecznościowych i planowanie wydarzeń związanych z wprowadzeniem produktu na rynek. Przypisz zespół marketingowy, przydziel budżet i określ typy rezultatów Monitor mediów społecznościowych : Śledzenie danych powstania postów w mediach społecznościowych, w tym wersji roboczych, zatwierdzeń i ostatecznej zawartości. Uwzględnij platformy, typy zawartości i status zatwierdzenia

: Śledzenie danych powstania postów w mediach społecznościowych, w tym wersji roboczych, zatwierdzeń i ostatecznej zawartości. Uwzględnij platformy, typy zawartości i status zatwierdzenia Tablica faz marketingowych : Planuj zadania w fazach takich jak planowanie, wydajność, uruchomienie i po uruchomieniu. Wizualizuj postępy i przenoś zadania między fazami, gdy zostaną zakończone

: Planuj zadania w fazach takich jak planowanie, wydajność, uruchomienie i po uruchomieniu. Wizualizuj postępy i przenoś zadania między fazami, gdy zostaną zakończone Widok kalendarza : Zaplanuj ważne terminy, takie jak daty publikacji zawartości i wydarzenia związane z uruchomieniem. Zapewnij terminowe zakończenie i przygotuj się na krytyczne kamienie milowe

: Zaplanuj ważne terminy, takie jak daty publikacji zawartości i wydarzenia związane z uruchomieniem. Zapewnij terminowe zakończenie i przygotuj się na krytyczne kamienie milowe Widok tabeli śledzenia budżetu : Monitoruj wydatki związane z reklamą, danymi powstania zawartości i planowaniem wydarzeń. Utrzymanie kampanii w ramach budżetu i dostosowanie alokacji w razie potrzeby

: Monitoruj wydatki związane z reklamą, danymi powstania zawartości i planowaniem wydarzeń. Utrzymanie kampanii w ramach budżetu i dostosowanie alokacji w razie potrzeby Widok dokumentów referencyjnych: Dodaj propozycję marketingową, wytyczne marki i umowy z influencerami. Upewnij się, że wszyscy członkowie Teams mają dostęp do ważnych dokumentów

4. Szablon do testów A/B ClickUp

Pobierz szablon

Testy A/B służą do testowania i porównywania dwóch wersji (wersji A i B) dowolnego procesu biznesowego lub zasobu wśród różnych grup osób. Następnie wyniki są analizowane, aby zobaczyć, która z nich prowadzi do pożądanego rezultatu.

Możesz użyć tej metodologii i ustrukturyzowanego podejścia oferowanego przez Szablon do testów A/B firmy ClickUp do zarządzania wieloma eksperymentami jednocześnie, aby zachować pełną organizację.

Aby rozpocząć, dodaj nowe zadanie i zdefiniuj hipotezę, cele oraz zmienne do przetestowania.

Następnie utwórz dwie wersje zmiennej, którą chcesz przetestować. Ten szablon pomoże ci nakreślić specyfikę każdego wariantu poprzez opisy, pola niestandardowe i załączniki. Udokumentuj techniczne aspekty ustawienia testu, takie jak podział ruchu między dwie odmiany i śledzenie wyników.

Przed uruchomieniem testu utwórz i przypisz podzadania z zależnościami i listami kontrolnymi. Komentarze przypisane podczas testu pojawiają się w ramach każdego zadania w szablonie eksperymentu wzrostu. Szablon automatycznie śledzi również zakończenie zadań, list kontrolnych i przypisanych komentarzy w ramach każdego zadania.

Wreszcie, gdy test będzie trwał wystarczająco długo, użyj pól niestandardowych szablonu, aby śledzić i analizować dane i zobaczyć, która wariacja wypadła lepiej.

5. Szablon do testów użyteczności ClickUp

Pobierz szablon Szablon do testów użyteczności ClickUp pomaga zrozumieć, w jaki sposób zmiany w produkcie lub usłudze wpływają na określone wskaźniki. Skorzystaj z tego szablonu eksperymentu wzrostu, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem. Takie kluczowe informacje pomagają zaprojektować skuteczne eksperymenty wzrostu dla wzrost oparty na produkcie strategie.

Rozważmy to scenariusz testowania użyteczności zwiększenia średniej wartości zamówienia.

Teams chce przetestować hipotezę, że dodanie sekcji "polecane produkty" na stronie koszyka zachęci klientów do większych wydatków.

Zaplanuj eksperyment testowania użyteczności Użyj pola "Nazwa badania testowego", aby nadać tytuł eksperymentowi, np. "Polecane produkty w koszyku" Opisz zachowanie użytkownika, które chcesz zaobserwować w polu "Opis scenariusza testowego". Na przykład: "Czy użytkownicy dodadzą więcej produktów do koszyka po zobaczeniu polecanych elementów?" Zidentyfikuj docelowych użytkowników w sekcji "Profil i tło

Ustawienie docelowej grupy demograficznej Zidentyfikuj i wybierz użytkowników, którzy reprezentują grupę docelową

Zaprojektuj i przeprowadź test Utwórz wersję strony koszyka z sekcją "Polecane produkty" Lista zadań, które użytkownicy mają zakończyć na stronie koszyka jako kroki, takie jak dodanie produktu do koszyka i przejście do kasy Lista problemów z użytecznością zaobserwowanych podczas testów w sekcji "Elementy działań".

Analiza wyników Przeanalizuj dane, aby określić, czy test doprowadził do wyższej średniej wartości zamówienia Użyj sekcji "Ogólne opinie", aby podsumować swoje ustalenia



6. Szablon planu testów użyteczności ClickUp

Pobierz szablon

Testy użyteczności są niezbędne do oceny skuteczności projektu poprzez obserwację interakcji rzeczywistych użytkowników. Szablon planu testów użyteczności ClickUp upraszcza ten proces, prowadząc zespoły testowe od planowania do raportowania za pomocą ustrukturyzowanych kroków i niestandardowych pól.

Oto jak zespoły ds. rozwoju korzystają z tego szablonu i przeprowadzają testy użyteczności:

Planowanie testów : Upewnij się, że każdy aspekt testu jest skrupulatnie zaplanowany. Szablon eksperymentu Growth pozwala dostarczyć szczegółowy opis i listę kontrolną do planowania testów, która obejmuje określenie kryteriów wyboru uczestników, przygotowanie materiałów i ustawienie środowiska testowego

: Upewnij się, że każdy aspekt testu jest skrupulatnie zaplanowany. Szablon eksperymentu Growth pozwala dostarczyć szczegółowy opis i listę kontrolną do planowania testów, która obejmuje określenie kryteriów wyboru uczestników, przygotowanie materiałów i ustawienie środowiska testowego Rekrutacja uczestników : Zidentyfikuj i zrekrutuj uczestników reprezentujących grupę docelową. Zapewnij różnorodność, aby uzyskać kompleksową perspektywę użyteczności. Udokumentuj szczegóły dotyczące uczestników w polu "opis projektu" lub prześlij je i załącz do zadania

: Zidentyfikuj i zrekrutuj uczestników reprezentujących grupę docelową. Zapewnij różnorodność, aby uzyskać kompleksową perspektywę użyteczności. Udokumentuj szczegóły dotyczące uczestników w polu "opis projektu" lub prześlij je i załącz do zadania Przygotowanie materiałów : Przygotuj wszystkie materiały wymagane do testowania, takie jak prototypy, scenariusze użytkownika i narzędzia do nagrywania. Użyj listy kontrolnej do śledzenia gotowości materiałów. Na przykład, jeśli przeprowadzasz test zdalny, upewnij się, że oprogramowanie do udostępniania ekranu jest ustawione i spełnia swoją funkcję

: Przygotuj wszystkie materiały wymagane do testowania, takie jak prototypy, scenariusze użytkownika i narzędzia do nagrywania. Użyj listy kontrolnej do śledzenia gotowości materiałów. Na przykład, jeśli przeprowadzasz test zdalny, upewnij się, że oprogramowanie do udostępniania ekranu jest ustawione i spełnia swoją funkcję Ustawienie środowiska : Upewnij się, że środowisko testowe sprzyja uzyskaniu dokładnych informacji zwrotnych na temat użyteczności

: Upewnij się, że środowisko testowe sprzyja uzyskaniu dokładnych informacji zwrotnych na temat użyteczności Testowanie : Przeprowadź testy użyteczności. Obserwuj i rejestruj sposób interakcji uczestników z produktem. Obserwuj pasek postępu testu zadania, aby śledzić procentowe zakończenie w czasie rzeczywistym

: Przeprowadź testy użyteczności. Obserwuj i rejestruj sposób interakcji uczestników z produktem. Obserwuj pasek postępu testu zadania, aby śledzić procentowe zakończenie w czasie rzeczywistym Analiza danych : Przeanalizuj zebrane dane, aby zidentyfikować problemy z użytecznością i wyciągnąć wnioski. Skorzystaj z listy kontrolnej, aby upewnić się, że wszystkie punkty danych zostały uwzględnione. Podsumuj wyniki i zidentyfikuj wzorce w zachowaniu użytkowników i informacje zwrotne

: Przeanalizuj zebrane dane, aby zidentyfikować problemy z użytecznością i wyciągnąć wnioski. Skorzystaj z listy kontrolnej, aby upewnić się, że wszystkie punkty danych zostały uwzględnione. Podsumuj wyniki i zidentyfikuj wzorce w zachowaniu użytkowników i informacje zwrotne Raportowanie testów: Udokumentuj cały proces testowania i wyniki w kompleksowym raportowaniu. Uwzględnij spostrzeżenia, zidentyfikowane problemy i zalecenia dotyczące ulepszeń. Użyj pola opisu projektu do szczegółowej narracji i załącz wszelkie istotne dane lub nagrania

7. Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp

Pobierz szablon

Śledź ważne metryki i zyskaj cenny wgląd w różne aspekty swojej kampanii kampanie marketingowe z Szablon do śledzenia i analizy kampanii ClickUp . Oto jak można wykorzystać ten szablon eksperymentu wzrostu i jakie spostrzeżenia może on przynieść:

Skuteczność segmentacji odbiorców : Określenie, które grupy demograficzne i odsetki najlepiej reagują na kampanię. Na przykład, entuzjaści technologii w obszarach miejskich mogą wykazywać wyższe wskaźniki zaangażowania

: Określenie, które grupy demograficzne i odsetki najlepiej reagują na kampanię. Na przykład, entuzjaści technologii w obszarach miejskich mogą wykazywać wyższe wskaźniki zaangażowania Preferencje technologiczne : Określenie, czy więcej użytkowników angażuje się za pośrednictwem urządzeń mobilnych czy komputerów stacjonarnych, odpowiednio optymalizując formaty reklam i strony docelowe

: Określenie, czy więcej użytkowników angażuje się za pośrednictwem urządzeń mobilnych czy komputerów stacjonarnych, odpowiednio optymalizując formaty reklam i strony docelowe Zarządzanie budżetem : Śledzenie wydatków w odniesieniu do wyników (kliknięcia, konwersje) w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przydzielonych środków. Korekty mogą być dokonywane w oparciu o trendy wydajności, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji

: Śledzenie wydatków w odniesieniu do wyników (kliknięcia, konwersje) w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przydzielonych środków. Korekty mogą być dokonywane w oparciu o trendy wydajności, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji Wskaźniki wydajności : Obliczanie współczynników konwersji i CPA (Cost per acquisition) w celu oceny skuteczności kampanii. Jeśli CPC (koszt za kliknięcie) jest wysoki, ale współczynniki konwersji są niskie, konieczne może być dostosowanie celów lub kreacji reklamowych

: Obliczanie współczynników konwersji i CPA (Cost per acquisition) w celu oceny skuteczności kampanii. Jeśli CPC (koszt za kliknięcie) jest wysoki, ale współczynniki konwersji są niskie, konieczne może być dostosowanie celów lub kreacji reklamowych Wydajność reklam : Przeanalizuj CTR (współczynnik klikalności) i CPM (koszt za milion wyświetleń), aby ocenić widoczność i atrakcyjność reklamy. Na podstawie tych wskaźników można wprowadzić zmiany w rozmieszczeniu reklam lub zawartości kreacji

: Przeanalizuj CTR (współczynnik klikalności) i CPM (koszt za milion wyświetleń), aby ocenić widoczność i atrakcyjność reklamy. Na podstawie tych wskaźników można wprowadzić zmiany w rozmieszczeniu reklam lub zawartości kreacji Możliwości optymalizacji: Identyfikacja obszarów, z wglądem w pozostały budżet i wskaźniki wydajności, w których dodatkowe inwestycje mogą przynieść wyższe zyski lub gdzie realokacja budżetu może być korzystna

8. Szablon raportowania kampanii ClickUp

Pobierz szablon Szablon raportowania kampanii ClickUp nie tylko oszczędza czas; spostrzeżenia uzyskane dzięki użyciu tego szablonu eksperymentu wzrostu są istotne dla zespołów marketingowych, których celem jest analiza i poprawa wyników kampanii.

Kompleksowa kompilacja danych : Konsolidacja danych z różnych kanałów (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) w jednym raporcie. Widok wszystkich kluczowych wskaźników w scentralizowanym miejscu, aby zaoszczędzić czas i zapewnić całościowy widok wydajności kampanii

: Konsolidacja danych z różnych kanałów (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram) w jednym raporcie. Widok wszystkich kluczowych wskaźników w scentralizowanym miejscu, aby zaoszczędzić czas i zapewnić całościowy widok wydajności kampanii Wizualizacja kluczowych wskaźników: Wizualizacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i innych danych analitycznych na każdej scenie eksperymentu. Śledzenie KPI pomaga szybko zrozumieć, jak przebiegają kampanie pod względem ważnych wskaźników, takich jak koszty, przychody, konwersje i kliknięcia na różnych platformach

kluczowych wskaźników: Wizualizacja kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i innych danych analitycznych na każdej scenie eksperymentu. Śledzenie KPI pomaga szybko zrozumieć, jak przebiegają kampanie pod względem ważnych wskaźników, takich jak koszty, przychody, konwersje i kliknięcia na różnych platformach Monitorowanie postępów i optymalizacja : Śledzenie postępów kampanii i identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Na przykład porównanie współczynników konwersji w różnych kanałach (np. Facebook vs. LinkedIn) może wskazać, gdzie konieczne może być dostosowanie strategii lub alokacji budżetu

: Śledzenie postępów kampanii i identyfikacja obszarów wymagających poprawy. Na przykład porównanie współczynników konwersji w różnych kanałach (np. Facebook vs. LinkedIn) może wskazać, gdzie konieczne może być dostosowanie strategii lub alokacji budżetu Analiza ROI : Zobacz powiązanie między wydatkami na reklamę (Ad Cost) a generowanymi przychodami (Ads Revenue) dla każdej platformy. Ten wgląd pomaga ocenić, które kampanie są najbardziej opłacalne, a w przypadku których korekty mogą zmaksymalizować zyski

: Zobacz powiązanie między wydatkami na reklamę (Ad Cost) a generowanymi przychodami (Ads Revenue) dla każdej platformy. Ten wgląd pomaga ocenić, które kampanie są najbardziej opłacalne, a w przypadku których korekty mogą zmaksymalizować zyski Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: Uzbrojony w wyczyszczone spostrzeżenia z raportu kampanii, możesz podejmować świadome, oparte na danych decyzje. Niezależnie od tego, czy chodzi o przesunięcie budżetu do bardziej efektywnych kanałów, czy też udoskonalenie strategii reklamowych w oparciu o współczynniki konwersji, decyzje te są oparte na wymiernych wynikach

9. Szablon kalendarza kampanii ClickUp

Pobierz szablon

Bądź zorganizowany i na bieżąco ze swoimi eksperymentami rozwojowymi oraz łatwo sprawdzaj, które z nich mają największy wpływ na Twój Business dzięki szablonowi ClickUp Szablon kalendarza kampanii ClickUp .

Oto jak wykorzystać szablon do eksperymentów rozwojowych, aby ustalić oś czasu dla kampanii i śledzić postępy w stosunku do kluczowych kamieni milowych:

Użyj dat rozpoczęcia i zakończenia, aby określić ramy czasowe dla każdej kampanii. Pomoże ci to zwizualizować ogólną oś czasu dla twoich eksperymentów rozwojowych i zidentyfikować wszelkie potencjalne konflikty harmonogramu

dla każdej kampanii. Pomoże ci to zwizualizować ogólną oś czasu dla twoich eksperymentów rozwojowych i zidentyfikować wszelkie potencjalne konflikty harmonogramu Podziel każdą kampanię na mniejsze, możliwe do wykonania kroki i przypisz terminy do każdego podzadania lub kamienia milowego. Przypisz właścicieli do każdego zadania w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności

i przypisz terminy do każdego podzadania lub kamienia milowego. Przypisz właścicieli do każdego zadania w celu zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności Lista kampanii po lewej stronie zapewnia szybki przegląd wszystkich kampanii. Może to pomóc zidentyfikować zbliżające się terminy i upewnić się, że wszystkie kampanie są na dobrej drodze

10. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz szablon

Growth hacking polega na eksperymentowaniu i szybkiej iteracji. Szablon planu marketingowego ClickUp może pomóc ci ustawić konkretne i mierzalne cele dla twoich eksperymentów i śledzić ich postępy. Może to być wszystko, od zwiększenia ruchu na stronie po poprawę współczynników konwersji.

Załóżmy, że chcesz eksperymentować z różnymi sposobami na zwiększenie ruchu w witrynie. Możesz użyć tego szablonu eksperymentu wzrostu, aby ustawić cel zwiększenia ruchu w witrynie o 10% w ciągu miesiąca. Następnie możesz utworzyć listę mniejszych, łatwiejszych w zarządzaniu zadań, aby osiągnąć ten cel, takich jak wyświetlanie reklam w mediach społecznościowych, tworzenie nowej zawartości bloga lub poprawa SEO witryny.

Gdy masz już listę pomysłów, możesz użyć szablonu, aby nadać im priorytety i przydzielić zadania swojemu zespołowi. Następnie można śledzić postępy w realizacji celu i zobaczyć, które pomysły mają największy wpływ.

Oto jak szablon pomaga połączyć eksperymenty rozwojowe:

Ustaw osiągalne cele marketingowe: Pomoże ci to skupić się na eksperymentach i upewnić się, że są one zgodne z ogólnymi celami biznesowymi

cele marketingowe: Pomoże ci to skupić się na eksperymentach i upewnić się, że są one zgodne z ogólnymi celami biznesowymi Zorganizuj zadania w możliwe do wykonania kroki : Pomoże ci to podzielić eksperymenty na łatwe do zrobienia części i upewnić się, że każdy w twoim zespole wie, co musi zrobić

: Pomoże ci to podzielić eksperymenty na łatwe do zrobienia części i upewnić się, że każdy w twoim zespole wie, co musi zrobić Śledzenie postępów za pomocą wbudowanych metryk i analiz : Pomoże ci to zobaczyć, jak przebiegają twoje eksperymenty i wprowadzić zmiany w razie potrzeby

: Pomoże ci to zobaczyć, jak przebiegają twoje eksperymenty i wprowadzić zmiany w razie potrzeby Rejestrowanie i przeglądanie postępów: Dokumentuj wyniki swoich eksperymentów i wyciągaj wnioski z powodzeń i porażek

ClickUp for Marketing: Twój wszechstronny Growth Hacker

Usprawnij cały proces od burzy mózgów po analizę wyników dzięki ClickUp for Marketing Teams

The ClickUp dla marketingu obszar roboczy wykracza poza tylko zarządzanie projektami marketingowymi . Zwiększa zdolność do przeprowadzania eksperymentów rozwojowych dzięki potężnym narzędzia do hakowania wzrostu które pomagają w planowaniu, realizacji, analizie i iteracji.

Wyobraź sobie, że Ty i Twój zespół ds. rozwoju chcecie naukowej metody testowania nowego projektu strony docelowej, aby poznać potencjalny wpływ przed pełnym commitem do zmian w projekcie na dużą skalę. Oto jak ClickUp Marketing może w tym pomóc:

Plan i burza mózgów: UżyjDokumenty ClickUp aby przeprowadzić z zespołem burzę mózgów na temat różnych koncepcji landing page'y. Dokumenty te mogą funkcjonować równolegle z marketingową mapą drogową, zapewniając zgodność eksperymentów z ogólną strategią

UżyjDokumenty ClickUp aby przeprowadzić z zespołem burzę mózgów na temat różnych koncepcji landing page'y. Dokumenty te mogą funkcjonować równolegle z marketingową mapą drogową, zapewniając zgodność eksperymentów z ogólną strategią Tworzenie zawartości w oparciu o AI: ClickUp Brain, asystent AI, może pomóc w wygenerowaniu briefu zawartości dla nowej strony docelowej w ciągu kilku sekund. Pozwala to skupić się na dopracowaniu głównego przekazu i eksperymentowaniu z różnymi wariantami

ClickUp Brain, asystent AI, może pomóc w wygenerowaniu briefu zawartości dla nowej strony docelowej w ciągu kilku sekund. Pozwala to skupić się na dopracowaniu głównego przekazu i eksperymentowaniu z różnymi wariantami Bezproblemowa współpraca: Udostępnianie projektu landing page'a w ClickUp Docs i korzystanie z funkcjiwbudowany proofing narzędzia do zbierania opinii od zespołu przed uruchomieniem

Udostępnianie projektu landing page'a w ClickUp Docs i korzystanie z funkcjiwbudowany proofing narzędzia do zbierania opinii od zespołu przed uruchomieniem Wykonaj i przeanalizuj: Ustaw zadania i listy w sekcjiZadania ClickUp aby zarządzać rozwojem i uruchomieniem nowej strony docelowej. Śledzenie postępów w czasie rzeczywistymPulpity ClickUp które pokazują kluczowe wskaźniki, takie jak współczynniki konwersji dla każdej odmiany

Chcesz więcej szablonów? Przejdź do_ ClickUp Kolekcja szablonów do wyboru spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdej możliwej funkcji biznesowej ✨

Zwiększ poziom swoich eksperymentów Growth Hacking z ClickUp!

Przejdź od burzy mózgów do eksperymentów opartych na danych, które napędzają rozwój biznesu dzięki darmowym szablonom eksperymentów ClickUp!

Każdy udostępniany powyżej szablon eksperymentu wzrostu zapewni ustrukturyzowane ramy do efektywnego projektowania, zarządzania i analizowania eksperymentów wzrostu. Pozwolą one zaoszczędzić cenny czas i zapewnią spójność wszystkich inicjatyw testowych.

Pamiętaj, że eksperymentowanie to proces ciągły. Wykorzystaj te szablony jako odskocznię i dostosuj je do swoich unikalnych celów biznesowych. Nieustannie ucz się i dostosowuj swoje strategie rozwoju. ClickUp może być Twoim niezłomnym partnerem w tej podróży.

Eksperymentuj, ucz się, dokumentuj i rozwijaj swój Business z ClickUp! Zarejestruj się w ClickUp już dziś!