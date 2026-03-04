Narzędzia AI, które zastępują całe zespoły

AI zajmuje się obecnie zadaniami, które kiedyś wymagały zaangażowania całych działów, a narzędzia stworzone do tego celu stają się naprawdę wydajne.

Do końca tego roku 40% aplikacji Enterprise będzie integrować agentów AI przeznaczonych do konkretnych zadań, w porównaniu z mniej niż 5% obecnie.

W przypadku mniejszych zespołów zmiana ta ma większe znaczenie. Odpowiedni zestaw narzędzi może przejąć całe cykle pracy, a nie tylko pojedyncze zadania, co zmienia realistyczne możliwości niewielkiego zespołu.

Ten blog poświęcony jest narzędziom AI, które zastępują całe zespoły. Badamy, dlaczego warto je rozważyć i na co zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o komitowaniu.

Zanim zagłębisz się w ten temat, warto zrozumieć, jak skutecznie korzystać z narzędzi AI, abyś mógł ocenić każdą opcję pod kątem rzeczywistych potrzeb związanych z cyklem pracy.

Oto, co jest najważniejsze. 🤖

Autonomia: Czy narzędzie może samodzielnie wykonywać zadania, czy nadal potrzebna jest interwencja człowieka?

Dopasowanie do cyklu pracy: Czy można je włączyć do obecnych procesów, czy też trzeba przebudować wszystko wokół nich?

Zakres możliwości: Czy potrafi niezawodnie obsłużyć całą pracę lub dział, czy też obejmuje tylko niewielkie części procesu?

Niezawodność na dużą skalę: czy sprawdzi się, gdy istnieje zależność między całym zespołem a nim, a nie tylko jedną osobą?

Wsparcie integracji: Czy łączy się z istniejącymi narzędziami bez konieczności dodatkowych ustawień dla każdego połączenia?

Przewidywalne ceny: Czy koszty są jasne i stałe, czy też opłaty oparte na wykorzystaniu powodują niespodziewane rachunki w miarę rozwoju firmy?

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami: Czy spełnia wymagania Twojego zespołu w zakresie prywatności danych i zarządzania przedsiębiorstwem?

Oto przegląd wszystkich narzędzi omówionych w tym przewodniku. 📊

Narzędzie Najlepsze funkcje Najlepsze dla Ceny* ClickUp Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa i korporacje Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free Forever; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw GitHub Copilot Sugestie kodu w czasie rzeczywistym, edycja wielu plików, polecenia /, kontekst uwzględniający obszar roboczy Indywidualni programiści, małe firmy, przedsiębiorstwa Free; płatne plany od 10 USD/użytkownik/miesiąc Qodo Automatyzacja generowania testów, przeglądy PR, analiza wielu repozytoriów, bezpieczeństwo przedsiębiorstwa Programiści, średnie przedsiębiorstwa, Enterprise Free; płatne plany od 38 USD/użytkownik/miesiąc Claude Duże okna kontekstowe, kodowanie agentyczne, integracje MCP, projekty i artefakty Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Bezpłatne; płatne plany od 20 USD/miesiąc Replit Generowanie aplikacji full-stack, kodowanie vibe, edycja dla wielu użytkowników, wbudowane wdrażanie Indywidualni programiści, małe firmy Free; płatne plany od 25 USD/miesiąc Builder. io Figma-to-code, wizualna edycja CMS, testy A/B, kontrola niestandardowych komponentów Zespoły produktowe i inżynieryjne, przedsiębiorstwa Free; płatne plany od 30 USD/użytkownik/miesiąc Jasper Sterowanie głosowe marki, potoki zawartości, obszar roboczy Canvas, gotowe cykle pracy marketingowej Zespoły marketingowe, średnie przedsiębiorstwa, Enterprise Płatne plany od 69 USD/licencja/miesiąc Notion AI Wyszukiwanie w całym obszarze roboczym, automatyzacja baz danych, notatki ze spotkań oparte na AI, generowanie dokumentów Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Free; płatne plany od 12 USD/członek/miesiąc Midjourney Generowanie obrazów na podstawie tekstu, spójność stylu, mieszanie obrazów, rozszerzanie obszaru roboczego Projektanci, marketerzy, zespoły kreatywne Płatne plany od 10 USD miesięcznie Canva AI Magic Design, Magic Write, Magic Media, usuwanie tła, wsparcie dla wielu języków Marketerzy, twórcy, osoby niebędące projektantami Bezpłatne; płatne plany od 12,99 USD/użytkownik/miesiąc Otter AI Automatyczna transkrypcja, etykiety mówców, podsumowania AI, OtterPilot, czat AI Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Bezpłatne; płatne plany od 16,99 USD/użytkownik/miesiąc Fireflies AI Transkrypcja spotkań, analiza rozmów, ponad 200 integracji, podsumowania AI Zespoły sprzedaży, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Bezpłatne; płatne plany od 18 USD/licencja/miesiąc Zapier Wielostopniowe zapy, AI Copilot, logika warunkowa, tabele i interfejsy Małe firmy, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Free; płatne plany od 29,99 USD miesięcznie. HubSpot Automatyzacja e-maila, generowanie zawartości przez AI, personalizacja CRM, raportowanie atrybucji Marketing teams, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa Bezpłatne; płatne plany od 15 USD/licencja/miesiąc Descript Edycja wideo oparta na tekście, Studio Sound, usuwanie wypełniaczy, automatyczne generowanie Clipów Twórcy zawartości, zespoły marketingowe Bezpłatne; płatne plany od 24 USD/osoba/miesiąc Voiceflow Wizualny kreator agentów, baza wiedzy, wsparcie dla wielu modeli LLM, analiza rozmów Zespoły ds. produktów i wsparcia, programiści Bezpłatne; płatne plany od 60 USD/miesiąc Uizard Prototypowanie tekstu do interfejsu użytkownika, skanowanie szkieletów, motywy AI, predykcyjne mapy cieplne Projektanci, zespoły produktowe, start-upy Bezpłatne; płatne plany od 19 USD/użytkownik/miesiąc Paradox Olivia AI – rekruter, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, aplikowanie z poziomu urządzeń mobilnych, rekrutacja wielojęzyczna Zespoły HR, duże przedsiębiorstwa Niestandardowe ceny Lindy Autonomiczni agenci AI, roje agentów, automatyzacja języka naturalnego, zarządzanie Skrzynką odbiorczą Osoby fizyczne, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa Płatne plany od 49,99 USD miesięcznie. Gong Inteligencja konwersacyjna, śledzenie kondycji transakcji, prognoza przychodów, coaching sprzedaży Zespoły sprzedaży, średnie przedsiębiorstwa, Enterprise Niestandardowe ceny

Oceńmy, w jaki sposób narzędzia te eliminują ręczną koordynację i powtarzalne wykonywanie zadań.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zastąpienia fragmentarycznych operacji, zarządzania projektami i współpracy)

Wypróbuj ClickUp Super Agents za darmo. Twórz niestandardowych członków zespołu AI, tzw. ClickUp Super Agents, korzystając z instrukcji w języku naturalnym w ClickUp.

Większość narzędzi AI obiecuje zastąpić zespoły, ale działają one w izolacji. Nie widzą osi czasu projektów ani nie tworzą połączeń z rzeczywistym sposobem wykonywania pracy w organizacji. Ta rozbieżność powoduje tarcia zamiast je rozwiązywać.

Obszar roboczy AI firmy ClickUp bezpośrednio wypełnia tę lukę. Jako platforma oparta na sztucznej inteligencji, wbudowuje inteligencję w każdy element cyklu pracy, od tworzenia zadań po automatyzację zarządzania projektami.

Zobaczmy, jak eliminują one ręczną koordynację, która często wymaga zaangażowania całych zespołów operacyjnych.

Zamień dane projektowe z całego obszaru roboczego w praktyczne informacje.

ClickUp Brain to sieć neuronowa, która łączy całą przestrzeń roboczą w ClickUp. Jako asystent AI pobiera informacje przechowywane w dokumentach ClickUp, notatkach ze spotkań, zadaniach, rozmowach itp., aby zapewnić zespołom kontekst potrzebny do szybszego wykonywania pracy.

Od wyodrębniania elementów do wykonania z podsumowań spotkań po interpretację trendów dotyczących obciążenia pracą — pomaga to zautomatyzować raportowanie, wykrywać przeszkody, generować aktualizacje projektów i odpowiadać na pytania dotyczące bieżących zadań w czasie rzeczywistym.

Rozwiązuj problemy szybciej dzięki analizom zadań opartym na AI, korzystając z ClickUp Brain.

Dodatkowo zyskujesz dostęp do wielu modeli AI premium, w tym ChatGPT, Claude i Gemini, bez konieczności zmiany narzędzi, dzięki czemu możesz wybrać odpowiedni model do każdego zastosowania.

Uzyskaj dostęp do wielu modeli AI z poziomu jednego interfejsu dzięki ClickUp.

Ponadto dzięki ClickUp Brain MAX możesz przenieść sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst bezpośrednio na swój pulpit. Jako Twoja superaplikacja AI, ujednolica ona kontekst nie tylko z poziomu ClickUp, ale także z aplikacji połączonych z ClickUp, takich jak Figma, Google Drive i GitHub, aby zapewnić Ci odpowiedzi na wyciągnięcie ręki. Możesz również użyć funkcji Talk to Text do transkrypcji głosu: tworzenia szkiców wiadomości, planowania spotkań, tworzenia zadań i dyktowania całych dokumentów — 4 razy szybciej niż pisząc je ręcznie!

Oto jak to działa:

Wdrażaj autonomicznych współpracowników AI z pełną świadomością obszaru roboczego.

Dzięki ClickUp Super Agents otrzymujesz autonomicznych asystentów, którzy wykonują wieloetapowe operacje logiczne w oparciu o Twoje priorytety i kontekst. W przeciwieństwie do podstawowych botów zadaniowych, agenci ci działają w pełnym kontekście obszaru roboczego i mogą samodzielnie obsługiwać zaawansowane cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji.

Wdrażaj autonomicznych współpracowników AI dzięki ClickUp Super Agents.

Zapewniają one Twojemu zespołowi ponad 500 różnych funkcji, od segregacji wniosków po sporządzanie dokumentów i koordynację projektów, działając nieprzerwanie i przetwarzając zadania nawet poza godzinami pracy.

Możesz zrobić wzmiankę o Super Agentach w komentarzach do zadań, przypisywać im bezpośrednio zadania do wykonania lub skonfigurować ich tak, aby działały autonomicznie. Monitorują oni napływające zadania, sygnalizują problemy, zanim staną się krytyczne, i przekształcają dyskusje podczas spotkań w przypisane zadania z terminami wykonania.

Sposób strukturyzacji i wdrażania superagentów decyduje o tym, w jakim stopniu Twój zespół może wykonać zadania autonomicznie, a każde podjęte przez nich działanie jest rejestrowane w ścieżce audytu.

🚨 Ważna uwaga: Polityka ClickUp AI uniemożliwia dostawcom dostęp do danych użytkowników w celach szkolenia modeli lub przechowywania danych. Platforma posiada certyfikaty zgodności z przepisami RODO, ISO 42001, HIPAA i SOC 2.

Zapewnij każdemu zespołowi własnego programistę dostępnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki Codegen.

Przejęcie Codegen przez ClickUp zapewnia autonomiczne funkcje kodowania bezpośrednio w Twoim obszarze roboczym. Codegen to agent kodowania AI, który umożliwia każdemu w Twojej firmie funkcjonowanie jako programista, usuwając zaległości bez zwiększania liczby pracowników.

Zautomatyzuj przekazywanie sugestii AI do rzeczywistych pull requestów w całym cyklu pracy swojego zespołu dzięki ClickUp Codegen.

Wyeliminuj powtarzalne zadania dzięki inteligentnej automatyzacji

Silnik automatyzacji ClickUp obsługuje powtarzające się zadania, które spowalniają pracę zespołów. Zamiast ręcznie wykonywać te same kroki za każdym razem, można skonfigurować reguły, które są wyzwalacze i uruchamiają się automatycznie w oparciu o określone wydarzenia.

Dzięki ponad 100 gotowym szablonom obejmującym typowe scenariusze, takie jak przydzielanie zadań, powiadomienia o terminach i statusie, większość cykli pracy można zautomatyzować bez konieczności zaczynania od zera.

Automatycznie wyzwalaj odpowiednie działania i płynnie realizuj operacje dzięki ClickUp automatyzacjom.

W przypadku cykli pracy wymagających niestandardowej logiki, narzędzie Automation Builder bez kodowania pozwala projektować sekwencje wyzwalaczy i działań bez wiedzy technicznej. Obsługiwane są również dynamiczne wzorce przypisywania zadań, kierujące pracę do osoby, która zainicjowała zdarzenie lub monitoruje zadanie, co naturalnie dostosowuje się do zespołów o zmiennych obowiązkach.

Oto jak możesz zautomatyzować cykle pracy w zaledwie 5 minut i zaoszczędzić ponad 5 godzin tygodniowo ✨

Najlepsze funkcje ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Rozszerzone możliwości dostosowywania mogą przytłaczać nowych użytkowników podczas ustawień początkowych.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4500 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp w praktyce?

Recenzja użytkownika na G2 brzmi:

Szczerze mówiąc, ClickUp stał się centrum dowodzenia całym moim życiem — pracą, projektami, przypomnieniami, zadaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów, rekrutacją, Wszystkim. Nie uważam go już nawet za „oprogramowanie do zadań”. Jest raczej moim zewnętrznym mózgiem.

Szczerze mówiąc, ClickUp stał się centrum dowodzenia całym moim życiem — pracą, projektami, przypomnieniami, zadaniami związanymi z przestrzeganiem przepisów, rekrutacją, Wszystkim. Nie uważam go już nawet za „oprogramowanie do zadań”. Jest raczej moim zewnętrznym mózgiem.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: zespoły, które chcą zmniejszyć nakłady pracy ręcznej, mogą rozważyć wykorzystanie AI w zarządzaniu projektami, aby w pełni wykorzystać te możliwości.

📮 ClickUp Insight: Typowy pracownik wiedzy musi nawiązać kontakt średnio z 6 osobami, aby wykonać swoją pracę. Oznacza to codzienne kontaktowanie się z 6 kluczowymi osobami w celu zebrania niezbędnych informacji, uzgodnienia priorytetów i realizacji projektów. Problem jest realny — ciągłe działania następcze, niejasności związane z wersjami i braki w widoczności obniżają wydajność zespołu. Scentralizowana platforma, taka jak ClickUp, z funkcją Connected Search i AI Knowledge Manager, rozwiązuje ten problem, zapewniając natychmiastowy dostęp do kontekstu.

2. GitHub Copilot (najlepszy do uzupełniania kodu opartego na AI)

za pośrednictwem GitHub

Chcesz mieć asystenta kodowania AI, który działa w Twoim środowisku programistycznym, a nie obok niego? GitHub Copilot jest właśnie dla Ciebie. Jego główną zaletą jest rozpoznawanie kodu w czasie rzeczywistym. Czyta bieżący plik i kontekst otaczającego projektu, aby wyświetlić odpowiednie sugestie bez odrywania programistów od redaktora.

Copilot Chat i funkcje typu agent rozszerzają to poza autouzupełnianie. Zmiany można zastosować w wielu plikach, można generować testy i obsługiwać bardziej autonomiczne zadania kodowania od początku do końca. To tak, jakbyś miał u boku programistę AI pracującego w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Szybciej uzupełniaj linie i funkcje dzięki sugestiom tekstowym wyświetlanym w czasie rzeczywistym podczas pisania.

Wyjaśnij kod, debuguj problemy lub uruchamiaj refaktoryzację, zadając pytania w swoim IDE przy użyciu języka naturalnego.

Wprowadzaj spójne zmiany w całej bazie kodu, edytując wiele plików jednocześnie za pomocą Copilot Edits.

Rozwiązuj błędy i generuj dokumentację natychmiastowo za pomocą poleceń /, takich jak /fix, /explain i /doc.

Wykorzystaj kontekst całego projektu dzięki świadomości obszaru roboczego, aby sugestie pozostały adekwatne do całego kodu źródłowego.

Ograniczenia GitHub Copilot

Sugestie mogą być niespójne lub niedokładne i mogą wymagać ręcznej weryfikacji.

Koszt subskrypcji może stanowić barierę dla studentów i niezależnych programistów.

Ceny GitHub Copilot

Free

Pro: 10 USD/użytkownik/miesiąc

Pro+: 39 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: 39 USD/użytkownik/miesiąc

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Co użytkownicy mówią o GitHub Copilot w praktyce?

Użytkownik serwisu G2 mówi:

Uważam, że GitHub Copilot jest niezwykle łatwy w użyciu i podoba mi się to, jak płynnie integruje się z wieloma moimi redaktorami, takimi jak Visual Studio Code i IntelliJ… Narzędzie to pomaga mi zrozumieć opisy problemów bez konieczności pisania kodu, generuje kod, analizuje różne rozwiązania, aby wybrać najlepsze, a nawet przegląda pull requesty, po prostu wybierając Copilot jako recenzenta. Zapewnia również okno czatu w moim redaktorze, które pozwala mi z łatwością wprowadzać zmiany w kodzie, commitować mój kod oraz tworzyć pull requesty lub branchy funkcji.

Uważam, że GitHub Copilot jest niezwykle łatwy w użyciu i podoba mi się to, jak płynnie integruje się z wieloma moimi redaktorami, takimi jak Visual Studio Code i IntelliJ… Narzędzie to pomaga mi zrozumieć opisy problemów bez konieczności pisania kodu, generuje kod, analizuje różne rozwiązania, aby wybrać najlepsze, a nawet przegląda pull requesty, po prostu wybierając Copilot jako recenzenta. Zapewnia również okno czatu w moim redaktorze, które pozwala mi z łatwością wprowadzać zmiany w kodzie, commitować mój kod oraz tworzyć pull requesty lub gałęzie funkcji.

3. Qodo (najlepsze do automatyzacji testowania i refaktoryzacji kodu)

za pośrednictwem Qodo AI /AI

Qodo (dawniej CodiumAI) to platforma AI zapewniająca integralność kodu, której celem jest poprawa jakości oprogramowania poprzez automatyczną weryfikację i generowanie testów. Zamiast pozostawać poza procesem rozwoju, platforma ta osadza agenty AI bezpośrednio w środowiskach IDE, cyklach pracy Git i narzędziach CLI, dzięki czemu wszystko odbywa się w środowiskach już używanych przez programistów.

Platforma jest przeznaczona do złożonych baz kodu z wieloma repozytoriami. Wykorzystuje analizę kontekstową do wykrywania błędów, wskazywania zagrożeń i egzekwowania standardów kodowania, usprawniając pętle informacji zwrotnej w całym cyklu rozwoju.

Najlepsze funkcje Qodo AI

Inteligentnie przeglądaj pull requesty, aby wykryć problemy logiczne, błędy oraz zagrożenia bezpieczeństwa lub architektury przed scaleniem.

Generuj sugestie kodu uwzględniające kontekst, oparte na zrozumieniu poziomu bazy kodu w wielu plikach i zależnościach.

Automatycznie generuj testy jednostkowe i integracyjne, obejmujące skrajne przypadki i nieprzetestowane ścieżki kodu, które często są pomijane podczas ręcznej weryfikacji.

Skanuj duże bazy kodu z wieloma repozytoriami, aby wykrywać ryzyka, duplikaty i wpływ proponowanych zmian na dalsze etapy procesu.

Skonfiguruj zasady bezpieczeństwa, kontrole zgodności i opcje wdrażania, aby dopasować je do potrzeb swojego środowiska.

Limitacje AI Qodo

Sugestie mogą być niespójne, a sporadyczne halucynacje wpływają na dokładność testowania i przeglądu.

Ceny Qodo AI /AI

Twórca: Free

Teams: 38 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Qodo AI

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Qodo AI w praktyce?

Oto recenzja G2:

Podoba mi się, że po podaniu podpowiedzi może on traktować pliki, linie kodu lub cały projekt jako kontekst. Czasami jest to pomocne, jeśli potrzebujesz konkretnej lub ogólnej odpowiedzi. Używam go praktycznie każdego dnia w pracy i jest on łatwy w obsłudze. Łatwo integruje się z Visual Studio Code.

Podoba mi się, że po podaniu podpowiedzi może on traktować pliki, linie kodu lub cały projekt jako kontekst. Czasami jest to pomocne, jeśli potrzebujesz konkretnej lub ogólnej odpowiedzi. Używam go praktycznie każdego dnia w pracy i jest on łatwy w obsłudze. Łatwo integruje się z Visual Studio Code.

👀 Czy wiesz, że? Firma Qodo zmieniła nazwę w 2024 r., aby podkreślić, że „jakość” i „kod” stanowią podstawę każdego narzędzia. Nazwa odzwierciedla przekonanie firmy, że jakość powinna być motorem każdej linii kodu, testów i przeglądów w procesie rozwoju.

4. Claude (najlepszy do długich rozumowań i odpowiedzi kontekstowych)

Claude to generatywny asystent AI i rodzina dużych modeli językowych opracowanych przez firmę Anthropic, opartych na podejściu Constitutional AI skoncentrowanym na bezpieczeństwie. Najczęstsze zastosowania to streszczanie dokumentów, tworzenie zawartości, analiza plików i rozwiązywanie problemów w formie rozmowy.

Trzy poziomy modeli zapewniają wsparcie dla różnorodnych potrzeb: Opus obsługuje zaawansowane wnioskowanie, Sonnet równoważy codzienną wydajność, a Haiku obsługuje szybsze, lekkie zadania. Wszystkie trzy zapewniają wsparcie dla kodowania w wielu językach, interpretacji obrazów i pracy z długimi dokumentami zawierającymi wiele kontekstów.

Najlepsze funkcje Claude

Zakończ wszystkie zadania programistyczne samodzielnie, korzystając z asystenta kodowania, który gromadzi kontekst i przeprowadza testy.

Przetwarzaj i refaktoryzuj złożone, wieloplikowe bazy kodu w jednym przejściu, korzystając z dużych okien kontekstowych.

Połącz się z narzędziami i źródłami danych poprzez połączenie Model Context Protocol (MCP) z platformami takimi jak GitHub i zewnętrznymi bazami danych.

Organizuj czaty, przeglądaj wyniki i pracuj ze strukturalnymi dokumentami, kodami i wizualizacjami za pomocą projektów i artefaktów.

Analizuj obrazy, wykresy i pliki, korzystając z pamięci, dostosowywalnych stylów pisania i wsparcia dla zadań równoległych.

Claude limits

Limity użytkowania, ograniczenia dotyczące liczby znaków i wygasanie czatu mogą zakłócać dłuższe cykle pracy.

Ceny Claude

Free

Pro: 20 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 100 USD/użytkownik/miesiąc

Standard: 25 USD/licencja/miesiąc

Premium: 125 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Claude

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Co o Claude mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Użytkownik udostępnia swoją opinię:

Claude bardzo dobrze rozumie kontekst i odpowiada w jasny, uporządkowany i przemyślany sposób. Odpowiedzi są naturalne i dobrze wyjaśnione, zwłaszcza w przypadku złożonych tematów, dokumentacji i długich rozmów. Jest to szczególnie pomocne przy pisaniu, podsumowywaniu zawartości, przeglądaniu dokumentów i burzy mózgów. Ton jest profesjonalny, ale łatwy do zrozumienia, co sprawia, że można z niego wygodnie korzystać na co dzień.

Claude bardzo dobrze rozumie kontekst i odpowiada w jasny, uporządkowany i przemyślany sposób. Odpowiedzi są naturalne i dobrze wyjaśnione, zwłaszcza w przypadku złożonych tematów, dokumentacji i długich rozmów. Jest to szczególnie pomocne przy pisaniu, podsumowywaniu zawartości, przeglądaniu dokumentów i burzy mózgów. Ton jest profesjonalny, ale łatwy do zrozumienia, co sprawia, że można z niego wygodnie korzystać na co dzień.

🔍 Czy wiesz, że... Firma Anthropic nazwała Claude na cześć Claude'a Shannona, szalonego geniusza, który wynalazł teorię informacji, żonglował bitami/bajtami podczas burzy mózgów i budował zwariowane maszyny, takie jak trąbka miotająca płomienie. Chcieli stworzyć AI, która byłaby równie zabawna, błyskotliwa i ciekawa świata jak sam Shannon!

5. Replit (najlepsze do wspólnego kodowania w przeglądarce)

za pośrednictwem Replit

Jeśli istnieje aplikacja, która stała się synonimem kodowania wibracji, to jest to Replit. Jaka jest filozofia projektowania tej platformy? Opisz, czego chcesz, a AI stworzy lub udoskonali to w odpowiedzi.

Oferuje środowisko programistyczne oparte na przeglądarce, w którym aplikacje są tworzone, testowane i wdrażane z jednego obszaru roboczego, bez konieczności lokalnych ustawień. Autonomiczny agent Replit znajduje się w centrum tego doświadczenia, przyjmując podpowiedzi w języku naturalnym i obsługując wszystko, od generowania kodu po wdrażanie działającej aplikacji.

Cały cykl rozwoju pozostaje w tym samym środowisku IDE opartym na chmurze, więc nie ma potrzeby przełączania się między narzędziami na żadnym etapie.

Najlepsze funkcje Replit

Generuj aplikacje full-stack na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym za pomocą autonomicznego agenta Replit.

Zamień zrzuty ekranu lub makiety w funkcjonalne aplikacje, wraz z interfejsem użytkownika, zapleczem i ustawieniami bazy danych.

Zastosuj skoordynowane zmiany kodu w wielu plikach, wykorzystując świadomość kontekstu w całym projekcie.

Wdrażaj aplikacje natychmiast dzięki wbudowanemu hostingowi i infrastrukturze bez konieczności zewnętrznej konfiguracji.

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, korzystając z edycji wieloosobowej w tym samym środowisku programistycznym.

Ograniczenia Replit

W przypadku większych projektów lub zbiorów danych mogą pojawić się problemy z wydajnością i niepewnym działaniem.

Ceny Replit

Starter: Free

Replit Core: 20 USD/miesiąc

Replit Pro: 100 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Replit

G2: 4,5/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Co mówią o Replit prawdziwi użytkownicy?

Na stronie Capterra jeden z użytkowników napisał:

Ogólnie świetny produkt. Prawdziwa rewolucja dla profesjonalistów nieposiadających wiedzy programistycznej, którzy mogą teraz tworzyć to, czego szukają. Ogromne ułatwienie w przekazywaniu zadań profesjonalnym programistom, tworzeniu narzędzi wewnętrznych (gdzie niekoniecznie musi wszystko działać idealnie) i jeśli chcesz zagłębić się w świat tworzenia oprogramowania dla klientów itp., to jest to fantastyczny początek, który sprawia, że jest ono znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika i kompleksowe niż inne dostępne rozwiązania.

Ogólnie świetny produkt. Prawdziwa rewolucja dla profesjonalistów nieposiadających wiedzy programistycznej, którzy mogą teraz tworzyć to, czego szukają. Ogromne ułatwienie w przekazywaniu zadań profesjonalnym programistom, tworzeniu narzędzi wewnętrznych (gdzie niekoniecznie musi wszystko działać idealnie) i jeśli chcesz zagłębić się w świat tworzenia oprogramowania dla klientów itp., to jest to fantastyczny początek, który sprawia, że jest ono znacznie bardziej przyjazne dla użytkownika i kompleksowe niż inne dostępne rozwiązania.

6. Builder. io (najlepsze do tworzenia wizualnego z bezgłowym systemem CMS)

Builder.io to oparta na AI platforma frontendowa, która umożliwia zespołom projektowanie, tworzenie prototypów i dostarczanie interfejsów użytkownika bezpośrednio na istniejących aplikacjach. Współpracuje z aktualnymi bazami kodu i systemami projektowymi, dzięki czemu zmiany wizualne można wprowadzać bez ingerencji w kod źródłowy.

Zespoły tworzące aplikacje bezkodowe i narzędzia niskokodowe uznają to podejście za praktyczne, ponieważ umożliwia ono prototypowanie przy użyciu rzeczywistych danych i dostarczanie aktualizacji bez konieczności angażowania inżynierów.

Najlepsze funkcje Builder.io

Przekształcaj projekty Figma w responsywny kod za pomocą opartego na AI Visual Copilot.

Edytuj strony wizualnie za pomocą systemu CMS typu „przeciągnij i upuść”, który współpracuje bezpośrednio z istniejącą bazą kodu.

Zarejestruj niestandardowe komponenty, aby programiści zachowali kontrolę, podczas gdy użytkownicy bez wiedzy technicznej samodzielnie tworzą strony.

Generuj sekcje, strony i zawartość wewnątrz platformy za pomocą prostych podpowiedzi AI.

Zoptymalizuj wydajność i doświadczenia użytkowników dzięki wbudowanym narzędziom do testowania A/B i personalizacji.

Ograniczenia Builder.io

Nieaktualna i niejasna dokumentacja sprawia, że ustawienia i rozwiązywanie problemów są trudniejsze niż powinny.

Ceny Builder.io

Free

Zalety: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Zespół: 50 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Builder.io

G2: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co mówią o Builder.io użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto opinia użytkownika:

Builder pozwala naszym inżynierom i organizacjom biznesowym działać szybciej. Udało nam się przejść na Builder i rozpocząć tworzenie w zaledwie 20 dni. Możliwość działania naszej firmy bez inżynierów jest nieoceniona. Testy A/B okazały się przełomowe. Pozwalają nam dostarczać zawartość i produkty, które najbardziej interesują naszych klientów, oraz ograniczyć domysły w naszych zespołach.

Builder pozwala naszym inżynierom i organizacjom biznesowym działać szybciej. Udało nam się przejść na Builder i rozpocząć tworzenie w zaledwie 20 dni. Możliwość działania naszej firmy bez inżynierów jest nieoceniona. Testy A/B okazały się przełomowe. Pozwalają nam dostarczać zawartość i produkty, które najbardziej interesują naszych klientów, oraz ograniczyć domysły w naszych zespołach.

7. Jasper (najlepszy do tworzenia zawartości marketingowej opartej na AI)

za pośrednictwem Jasper

Utrzymanie spójnego przekazu marki we wszystkich materiałach jest kluczowe dla marketingu zawartości opartego na AI. I właśnie w tym pomaga Jasper. Zespoły szkolą tę platformę AI w zakresie tonu i wiedzy o firmie, a wytyczne te mają zastosowanie do każdego rodzaju zawartości.

Wykorzystaj je do tworzenia postów na blogu, tekstów reklamowych i materiałów marketingowych za pomocą szablonów, asystentów AI i ustrukturyzowanych cykli pracy. Jako narzędzie do tworzenia treści AI dla zespołów marketingowych, obejmuje ono również generowanie pomysłów na czacie, generowanie wizualne, wsparcie dla wielu języków oraz gotowe szablony do typowych zadań marketingowych.

Najlepsze funkcje Jasper

Zautomatyzuj kompleksowe cykle pracy marketingowe, tworząc połączenia między agentami AI a potokami zawartości.

Zachowaj spójność głosu marki i odbiorców we wszystkich materiałach dzięki kontrolom wiedzy Jasper IQ.

Twórz, przeglądaj i współpracuj nad zawartością w obszarze roboczym Canvas, korzystając z redaktora opartego na AI.

Twórz kampanie, blogi i inne zasoby szybciej dzięki gotowym aplikacjom marketingowym i szablonom cyklu pracy.

Jasper limits

Ograniczone, przystępne cenowo opcje dla początkujących

Ceny Jasper

Bezpłatna wersja próbna

Pro: 69 USD/licencja/miesiąc

Business: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co o Jasperze mówią prawdziwi użytkownicy?

Bezpośrednio z recenzji użytkownika na G2:

Jasper to proste, przełomowe narzędzie, które pomogło usprawnić nasz proces tworzenia zawartości. Konsekwentnie dostarcza pierwsze wersje, które idealnie pasują do naszego tonu wypowiedzi, oszczędzając nam zarówno czas, jak i wysiłek. To tak, jakby mieć dodatkowego członka zespołu, który naprawdę rozumie Twoją markę. Bardzo łatwo było je wdrożyć i zintegrować z naszym zestawem narzędzi. Członkowie mojego zespołu i ja zaczęliśmy z niego korzystać prawie codziennie, gdy tylko zaczęliśmy.

Jasper to proste, przełomowe narzędzie, które pomogło usprawnić nasz proces tworzenia zawartości. Konsekwentnie dostarcza pierwsze wersje, które idealnie pasują do naszego tonu wypowiedzi, oszczędzając nam zarówno czas, jak i wysiłek. To tak, jakby mieć dodatkowego członka zespołu, który naprawdę rozumie Twoją markę. Było to naprawdę łatwe do wdrożenia i zintegrowania z naszym zestawem narzędzi. Członkowie mojego zespołu i ja zaczęliśmy używać go prawie codziennie, gdy tylko zaczęliśmy.

🧠 Ciekawostka: Jasper został uruchomiony jako Jarvis.ai, co było bezpośrednim hołdem dla J. A. R. V. I. S. z filmu Iron Man. Po gwałtownym wzroście popularności Disney wydał nakaz zaprzestania działalności, a wkrótce potem nastąpiła zmiana nazwy na Jasper.

8. Notion AI (najlepsze do dokumentacji wspomaganej AI i baz wiedzy)

Notion AI to asystent AI wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy Notion. Pomaga użytkownikom pisać, edytować i organizować informacje bez konieczności przełączania się na narzędzia zewnętrzne, wykorzystując rzeczywisty kontekst obszaru roboczego, aby dostarczać trafne odpowiedzi i automatycznie wykonywać rutynowe zadania.

Zarządzanie wiedzą, tworzenie dokumentów i wyszukiwanie między aplikacjami odbywa się w jednym połączonym środowisku. Automatyzacja baz danych wypełnia właściwości i wyodrębnia elementy wymagające działania bez ręcznego wprowadzania danych, a funkcje takie jak notatki ze spotkań oparte na AI i wyszukiwanie w przedsiębiorstwie rozszerzają jej użyteczność poza zwykłą pomoc w pisaniu.

Najlepsze funkcje Notion AI

Przeszukuj Notion, Slack, Google Drive i inne aplikacje z połączeniem, aby znaleźć odpowiedzi w jednym miejscu.

Porozmawiaj z asystentem AI, który rozumie kontekst Twojego obszaru roboczego i dokumenty firmowe.

Automatycznie generuj notatki ze spotkań, podsumowania, elementy do wykonania i działania następcze.

Pisz, edytuj, tłumacz i formatuj dokumenty bezpośrednio w redaktorze Notion.

Twórz bazy danych, szablony i ustrukturyzowane cykle pracy na podstawie prostych podpowiedzi.

Ograniczenia Notion AI

Złożony interfejs i limit wskazówek dotyczących wdrażania sprawiają, że nowi użytkownicy muszą się sporo nauczyć.

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 12 USD/członek/miesiąc

Business: 24 USD/członek/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion AI

G2: 4,6/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Notion AI w praktyce?

W opinii użytkownika stwierdzono, że:

Bardzo podoba mi się Notion AI, ponieważ może ono pobierać wszystko z Notion, nie tylko to, co sam dodałem, ale wszystko w firmie, i udzielać mi odpowiedzi. Jest to naprawdę fajne, ponieważ pomaga mi znaleźć odpowiedzi znacznie szybciej niż samodzielne przeglądanie wszystkiego. Pomocna jest również możliwość stosowania etykiet i stosowania tych etykiet w całym Notion.

Bardzo podoba mi się Notion AI, ponieważ może ono pobierać wszystko z Notion, nie tylko to, co sam dodałem, ale wszystko w firmie, i udzielać mi odpowiedzi. Jest to naprawdę fajne, ponieważ pomaga mi znaleźć odpowiedzi znacznie szybciej niż samodzielne przeglądanie wszystkiego. Pomocna jest również możliwość stosowania etykiet i stosowania tych etykiet w całym Notion.

9. Midjourney (najlepsze do generowania wysokiej jakości obrazów AI)

za pośrednictwem Midjourney

Midjourney to generatywne narzędzie AI do tworzenia obrazów, które generuje artystyczne i fotorealistyczne wizualizacje na podstawie podpowiedzi w języku naturalnym. Opracowane przez niezależne laboratorium badawcze, koncentruje się na generowaniu wysokiej jakości, stylizowanych obrazów do celów projektowych, marketingowych i twórczych.

Narzędzie AI działa głównie poprzez bota Discord wraz z interfejsem internetowym do zarządzania elementami wizualnymi. Jest oparte na subskrypcji i szeroko stosowane do tworzenia grafiki koncepcyjnej, wizualizacji produktów i eksperymentów kreatywnych.

Najlepsze funkcje Midjourney

Twórz bardzo szczegółowe, artystyczne lub fotorealistyczne obrazy na podstawie prostych opisów tekstowych.

Zachowaj spójność postaci lub stylów wizualnych w wielu scenach w ramach tego samego projektu.

Połącz wiele obrazów referencyjnych, aby wygenerować unikalne, stylizowane wyniki.

Rozszerzaj kompozycje na zewnątrz za pomocą narzędzi Zoom i przesuwania, które rozszerzają obszar roboczy poza pierwotną ramkę.

Dostosuj proporcje i intensywność stylistyczną, aby uzyskać bardziej precyzyjną kontrolę nad ostatecznym obrazem.

Ograniczenia Midjourney

Osiągnięcie konkretnych szczegółów artystycznych lub spójnych wyników wymaga precyzyjnych podpowiedzi i wielu iteracji.

Drobne szczegóły i złożone sceny mogą powodować zniekształcenia lub nierealistyczne wyniki.

Ceny Midjourney

Podstawowy: 10 USD/miesiąc

Standard: 30 USD/miesiąc

Pro: 60 USD/miesiąc

Mega: 120 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Midjourney

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Co użytkownicy mówią o Midjourney w praktyce?

Oto pozytywna opinia użytkownika:

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie do tworzenia grafiki koncepcyjnej, tablic nastrojów i eksperymentalnych projektów.

Midjourney konsekwentnie tworzy oszałamiające wizualnie obrazy w wysokiej rozdzielczości, które często przekraczają oczekiwania pod względem szczegółowości i jakości. Jego zdolność do kreatywnej interpretacji podpowiedzi sprawia, że jest to fantastyczne narzędzie do tworzenia grafiki koncepcyjnej, tablic nastrojów i eksperymentalnych projektów.

10. Canva AI (najlepsze do szybkiego projektowania wizualnego wspomaganego AI)

Canva AI to zestaw generatywnych narzędzi AI wbudowanych bezpośrednio w platformę Canva. Marketerzy i twórcy używają go do szybkiego tworzenia profesjonalnej zawartości, nawet bez wcześniejszego doświadczenia w projektowaniu, przechodząc od pomysłu do gotowego projektu w ramach jednego interfejsu.

Asystent konwersacyjny kieruje doświadczeniem, generując układy, pisząc teksty i automatycznie stosując style marki. Zamiast polegać na oddzielnych narzędziach dla każdej funkcji kreatywnej, wszystko odbywa się w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Canva AI

Twórz zakończone prezentacje, posty i wideo na podstawie podpowiedzi tekstowych za pomocą Magic Design.

Rozszerzaj lub przepisuj teksty bezpośrednio w projektach dzięki asystentowi AI Magic Write.

Twórz obrazy i krótkie wideo na podstawie opisów tekstowych dzięki Magic Media.

Usuń, zamień lub dodaj elementy do zdjęć za pomocą Magic Edit i Magic Eraser bez zewnętrznego oprogramowania.

Przetłumacz tekst projektu na ponad 100 języków bezpośrednio w ramach dowolnego projektu.

Ograniczenia AI Canva

Funkcja jest ograniczona w porównaniu z bardziej zaawansowanymi narzędziami projektowymi, które ustalają limit dla złożonych prac projektowych.

Wersja Free ogranicza dostęp do kluczowych funkcji.

Ceny Canva AI

Free

Pro: 12,99 USD/miesiąc/użytkownik

Teams: 14,99 USD/miesiąc/użytkownik

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Canva AI

G2: 4,7/5 (ponad 6800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Canva AI w praktyce?

Użytkownicy doceniają łatwość obsługi Canva:

Canva to najlepsza aplikacja. Umożliwia natychmiastową edycję zdjęć i oferuje wiele gotowych szablonów. Obecnie narzędzia AI są dla mnie najlepszą częścią: dzięki nim mogę edytować zdjęcia, poprawiać je i zmieniać fragmenty obrazu. Posiada również funkcję Magic Eraser. W przypadku wideo zapewnia automatycznie generowane napisy, a także poprawia jakość głosu.

Canva to najlepsza aplikacja. Umożliwia natychmiastową edycję zdjęć i oferuje wiele gotowych szablonów. Obecnie narzędzia AI są dla mnie najlepszą częścią: dzięki nim mogę edytować zdjęcia, poprawiać je i zmieniać fragmenty obrazu. Posiada również funkcję Magic Eraser. W przypadku wideo zapewnia automatycznie generowane napisy, a także poprawia jakość głosu.

11. Otter AI (najlepsze narzędzie do transkrypcji spotkań z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Otter

Potrzebujesz asystenta AI do spotkań, który rejestruje rozmowy i przekształca je w uporządkowane, użyteczne notatki? Otter. ai to dobra opcja. Zamiast ręcznie sporządzać protokoły lub odtwarzać nagrania, zespoły otrzymują transkrypcje, podsumowania i elementy do wykonania generowane automatycznie w czasie rzeczywistym.

Notatnik AI dołącza do rozmów, identyfikuje rozmówców i podkreśla kluczowe wnioski bez konieczności ręcznego wprowadzania danych. Narzędzie integruje się z kalendarzami, platformami współpracy i systemami CRM, dzięki czemu przepływ informacji z spotkań jest płynny i obejmuje połączone narzędzia.

Najlepsze funkcje Otter AI /AI

Automatycznie nagrywaj i transkrybuj spotkania w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams za pomocą OtterPilot.

Twórz na żywo transkrypcje z etykietami mówców i znacznikami czasu, które ułatwiają odniesienie się do nich po każdej sesji.

Wyciągaj wnioski lub twórz projekty działań następczych na podstawie zawartości spotkań, wysyłając zapytania bezpośrednio do Otter AI Chat.

Popraw dokładność z biegiem czasu, tworząc niestandardowe słownictwo i organizując transkrypcje za pomocą udostępnionych folderów i komentarzy.

Limits of Otter AI

Trudności z rozróżnieniem mówców, gdy wiele osób mówi jednocześnie

Dokładność transkrypcji spada w hałaśliwym otoczeniu lub w przypadku silnych akcentów.

Ceny Otter AI /AI

Free

Pro: 16,99 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 24 USD/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Otter AI/AI

G2: 4,4/5 (ponad 450 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 100 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Otter AI w praktyce?

Opinia użytkownika:

Otter. ai jest bardzo łatwy w użyciu i świetnie radzi sobie z dokładnym rejestrowaniem rozmów podczas spotkań w czasie rzeczywistym. Oszczędza mi czas, automatycznie generując przejrzyste notatki, podsumowania i punkty do działania, co jest szczególnie pomocne podczas codziennych spotkań i przeglądów.

Otter. ai jest bardzo łatwy w użyciu i świetnie radzi sobie z dokładnym rejestrowaniem rozmów podczas spotkań w czasie rzeczywistym. Oszczędza mi czas, automatycznie generując przejrzyste notatki, podsumowania i punkty do działania, co jest szczególnie pomocne podczas codziennych spotkań i przeglądów.

📮ClickUp Insight: Odkryliśmy, że 27% respondentów ankiety używa cyfrowych notatników podczas spotkań, a tylko 12% korzysta z notatników AI. Różnica ta jest uderzająca, ponieważ 64% respondentów boryka się z niejasnymi kolejnymi krokami podczas prawie połowy swoich spotkań. ClickUp AI Notetaker zmienia sposób realizacji zadań wynikających ze spotkań! Automatycznie rejestruje wszystkie ważne szczegóły, jasno identyfikuje działania, które należy podjąć, i natychmiast przydziela zadania członkom zespołu, eliminując frustrujące pytania typu „Co zdecydowaliśmy?”. 💫 Rzeczywiste wyniki: Zespoły korzystające z funkcji zarządzania spotkaniami ClickUp zgłaszają aż 50% redukcję niepotrzebnych rozmów i spotkań!

12. Fireflies AI (najlepsze do automatycznego sporządzania notatek ze spotkań i analiz)

Fireflies. ai to asystent spotkań oparty na AI, który automatycznie rejestruje, porządkuje i analizuje rozmowy. Dołącza do spotkań w Zoom, Google Meet i Microsoft Teams, a następnie przekształca nagrania w uporządkowane podsumowania zawierające kluczowe punkty i elementy do wykonania.

Narzędzie tworzy przeszukiwalną bazę wiedzy na podstawie rozmów prowadzonych w czasie. Konkretne momenty, przeszłe decyzje i powtarzające się tematy stają się dostępne bez konieczności odtwarzania całych nagrań.

Najlepsze funkcje Fireflies AI

Znajdź dokładnie to, co zostało powiedziane, korzystając z wyszukiwania słów kluczowych opartego na AI, z wynikami opatrzonymi znacznikami czasu ze wszystkich poprzednich spotkań.

Odkryj praktyczne wzorce, przy śledzeniu wskaźników inteligencji konwersacji, takich jak czas wypowiedzi rozmówcy i trendy nastrojów.

Synchronizuj notatki i rejestry połączeń automatycznie w ponad 200 zintegrowanych aplikacjach, w tym CRM i narzędziach do zarządzania projektami.

Dostarczaj szczegółowe podsumowania z elementami do wykonania i kluczowymi wnioskami natychmiast po zakończeniu każdej rozmowy.

Limitacje AI Fireflies

Podsumowania AI mogą być niespójne, czasami powielając zawartość i zużywając dodatkowe kredyty.

Ceny Fireflies AI /AI

Free

Pro: 18 USD/licencja/miesiąc

Business: 29 USD/licencja/miesiąc

Enterprise: 39 USD/licencja/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Fireflies AI

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,9/5 (ponad 300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Fireflies AI w praktyce?

Recenzja użytkownika na G2 chwali to narzędzie:

Korzystam z Fireflies.ai do automatycznego rejestrowania notatek ze spotkań i elementów do wykonania, co jest naprawdę pomocne. Podoba mi się również łatwo dostępne funkcje i przyciski, dzięki którym oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika. Działa dobrze z Google Meets, Zoom, Slack i Dokumentami Google, czyli narzędziami, z których korzystam na co dzień. Wstępne ustawienia były bardzo przyjazne dla użytkownika i łatwe do zintegrowania.

Korzystam z Fireflies.ai do automatycznego rejestrowania notatek ze spotkań i elementów do wykonania, co jest naprawdę pomocne. Podoba mi się również łatwo dostępne funkcje i przyciski, dzięki którym oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika. Działa dobrze z Google Meets, Zoom, Slack i Dokumentami Google, czyli narzędziami, z których korzystam na co dzień. Wstępne ustawienia były bardzo przyjazne dla użytkownika i łatwe do zintegrowania.

za pośrednictwem Zapier

Jeśli potrzebujesz platformy automatyzacji bez kodowania, która zapewnia połączenie tysiąca aplikacji i eliminuje powtarzalne czynności ręczne z codziennych operacji, wypróbuj Zapier. Użyj go do tworzenia zautomatyzowanych cykli pracy zwanych Zaps, które są wyzwalaczami działań w różnych aplikacjach bez konieczności pisania kodu.

Logika jest prosta: wyzwalacz w jednej aplikacji uruchamia akcję w innej. Nowe przesłane zgłoszenie formularza może jednocześnie utworzyć kontakt CRM, wywołać powiadomienie Slack i zaktualizować arkusz kalkulacyjny. Zespoły, które chcą pogłębić automatyzację cyklu pracy AI, uznają zakres integracji Zapier za dobry punkt wyjścia.

Najlepsze funkcje Zapier

Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych, za pomocą połączenia łączącego tysiące aplikacji automatycznie synchronizując narzędzia.

Twórz i naprawiaj automatyzacje szybciej dzięki AI Copilot, który akceptuje podpowiedzi w języku naturalnym w celu generowania i udoskonalania cykli pracy.

Wyzwalacz wielu działań z jednego zdarzenia, tworząc wieloetapowe Zaps zamiast polegać na prostej automatyzacji jeden do jednego.

Wykonuj różne działania w oparciu o filtry lub określone warunki, nakładając warstwy logiki warunkowej za pomocą ścieżek.

Przechowuj dane i zarządzaj nimi za pomocą tabelek i interfejsów, aby tworzyć lekkie narzędzia wewnętrzne bez opuszczania platformy.

Ograniczenia Zapier

Debugowanie i rozwiązywanie problemów w większych cyklach pracy może być skomplikowane i czasochłonne.

Użytkownicy bez wcześniejszego doświadczenia w automatyzacji muszą liczyć się z wyraźną krzywą uczenia się.

Ceny Zapier

Free

Profesjonalny: 29,99 USD/miesiąc

Zespół: 103,50 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier

G2: 4,5/5 (ponad 1700 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3000 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Zapier w praktyce?

W jednej z recenzji na G2 udostępniono:

Zapier zaoszczędził mi setki godzin, automatyzując żmudne zadania, dzięki czemu mogę skupić się na pracy twórczej. Bardzo podoba mi się jego modułowe podejście, które pozwala mi tworzyć dość złożone automatyzacje. Moim ulubionym przykładem jest używanie arkusza kalkulacyjnego jako wyzwalacza e-maili z przypomnieniem o wydarzeniach za pośrednictwem Gmaila. Wystarczy dodać kilka elementów do arkusza kalkulacyjnego, aby automatycznie wygenerować i wysłać spersonalizowane e-maile, co samo w sobie pozwoliło mi zaoszczędzić niezliczone godziny.

Zapier zaoszczędził mi setki godzin, automatyzując żmudne zadania, dzięki czemu mogę skupić się na pracy twórczej. Bardzo podoba mi się jego modułowe podejście, które pozwala mi tworzyć dość złożone automatyzacje. Moim ulubionym przykładem jest używanie arkusza kalkulacyjnego jako wyzwalacza e-maili z przypomnieniem o wydarzeniach za pośrednictwem Gmaila. Wystarczy dodać kilka elementów do arkusza kalkulacyjnego, aby automatycznie wygenerować i wysłać spersonalizowane e-maile, co samo w sobie pozwoliło mi zaoszczędzić niezliczone godziny.

14. HubSpot (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji marketingu opartej na AI)

za pośrednictwem HubSpot

Platforma marketingowa HubSpot Marketing Hub oparta na AI została stworzona, aby pomóc zespołom przyciągać odwiedzających, przekształcać potencjalnych klientów i generować przychody dzięki strategiom inboundowym. Marketing e-mailowy, media społecznościowe, SEO, reklamy i dane CRM są zebrane w jednym systemie, więc wszystko, od śledzenia kampanii po raportowanie wyników, odbywa się w tym samym obszarze roboczym.

Tworzenie zawartości, śledzenie reklam i pozyskiwanie potencjalnych klientów za pomocą formularzy, czatu i stron docelowych są obsługiwane natywnie. Funkcje AI personalizują doświadczenia związane z witryną internetową na dużą skalę, a wbudowane systemy raportowania atrybucji bezpośrednio łączą działania marketingowe z wynikami potencjalnych klientów i przychodami.

Najlepsze funkcje HubSpot

Zautomatyzuj kampanie e-mailowe, ocenę potencjalnych klientów i sekwencje pielęgnowania relacji w wielu kanałach za pomocą jednego narzędzia do tworzenia cykli pracy.

Twórz blogi, e-maile i zawartość społecznościową za pomocą wbudowanych narzędzi AI do pisania bez konieczności przełączania się między platformami.

Wykorzystaj natywne dane CRM w kampaniach, aby spersonalizować komunikaty w oparciu o rzeczywiste interakcje z klientami.

Pozyskuj i kwalifikuj potencjalnych klientów za pomocą stron docelowych, formularzy i chatbotów, które bezpośrednio zasilają proces sprzedaży.

Zmierz, co działa, dzięki pulpitom analitycznym i raportowaniu atrybucji wielokanałowej powiązanym z przychodami.

Limity HubSpot

Ceny mogą być wysokie dla start-upów lub użytkowników indywidualnych, którzy potrzebują wielu dodatków.

Platforma charakteryzuje się stromą krzywą uczenia się.

Ceny HubSpot

Free

Pakiet startowy: 15 USD/licencja/miesiąc

Profesjonalny: 890 USD/miesiąc

Enterprise: 3600 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 14 400 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 6200 recenzji)

Co o HubSpot mówią prawdziwi użytkownicy?

W recenzji użytkownika czytamy:

W HubSpot Marketing Hub najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest scentralizowane na jednej platformie. Dzięki temu naprawdę łatwo jest zarządzać kampaniami, przeprowadzać automatyzację cykli pracy, śledzić wyniki i dostosowywać działania marketingowe do sprzedaży — wszystko to bez konieczności przełączania się między narzędziami. Raportowanie i analityka są szczególnie pomocne, ponieważ dają jasny wgląd w to, co działa, a co należy zoptymalizować.

W HubSpot Marketing Hub najbardziej podoba mi się to, że wszystko jest scentralizowane na jednej platformie. Dzięki temu naprawdę łatwo jest zarządzać kampaniami, przeprowadzać automatyzację cykli pracy, śledzić wyniki i dostosowywać działania marketingowe do sprzedaży — wszystko to bez konieczności przełączania się między narzędziami. Raportowanie i analityka są szczególnie pomocne, ponieważ dają jasny wgląd w to, co działa, a co należy zoptymalizować.

15. Descript (najlepsze narzędzie do edycji audio i wideo oparte na AI)

Descript to platforma oparta na AI, która pozwala edytować pliki wideo i audio tak jak dokumenty tekstowe. Nagrania są automatycznie transkrybowane do interfejsu przypominającego dokument, więc zmiany wprowadzone w transkrypcji mają bezpośrednie zastosowanie do osi czasu audio lub wideo bez konieczności korzystania z tradycyjnego redaktora.

Nagrywanie, transkrypcja, edycja i publikacja odbywają się w jednym obszarze roboczym. Asystent AI platformy, Underlord, zajmuje się czasochłonnymi zadaniami produkcyjnymi, takimi jak usuwanie szumów, czyszczenie wypełniaczy i poprawianie głosu poprzez klonowanie AI.

Najlepsze funkcje Descript

Edytuj osie czasu wideo i podcastów, przepisując lub usuwając słowa bezpośrednio w transkrypcji.

Natychmiastowe czyszczenie dźwięku za pomocą Studio Sound w celu usunięcia szumów tła i echa z dowolnego nagrania.

Automatycznie usuwaj wypełniacze i długie pauzy, aby tworzyć profesjonalną zawartość.

Automatycznie wyodrębniaj krótkie Clips z długich nagrań, sformatowane dla TikTok, Instagram i YouTube Shorts.

Limits of Descript

Wymaga długiego okresu nauki dla nowych użytkowników.

Powolne działanie i sporadyczne zawieszanie się mogą zakłócać cykl pracy, szczególnie w przypadku bardziej wymagających projektów.

Ceny Descript

Free

Hobbysta: 24 USD/osoba/miesiąc

Twórca: 35 USD/osoba/miesiąc

Business: 65 USD/osoba/miesiąc

Oceny i recenzje Descript

G2: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 170 recenzji)

Co mówią o Descript prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Agenci edycji wideo AI w narzędziach takich jak Descript naprawdę ratują życie. Automatycznie usuwają wypełniacze i niezręczne pauzy, dzięki czemu ostateczna wersja brzmi profesjonalnie, a ja nie muszę spędzać godzin nad osią czasu.

Agenci edycji wideo AI w narzędziach takich jak Descript naprawdę ratują życie. Automatycznie usuwają wypełniacze i niezręczne pauzy, dzięki czemu ostateczna wersja brzmi profesjonalnie, a ja nie muszę spędzać godzin nad osią czasu.

16. Voiceflow (najlepsze do projektowania konwersacyjnej AI)

za pośrednictwem Voiceflow

Voiceflow to platforma oparta na współpracy, niewymagająca kodowania lub wymagająca niewielkiego wysiłku inżynieryjnego, służąca do projektowania, prototypowania i wdrażania agentów konwersacyjnych opartych na AI. Zespoły ds. produktów i wsparcia wykorzystują ją do tworzenia chatbotów i asystentów głosowych bez konieczności podejmowania dużego wysiłku inżynieryjnego.

Wizualne środowisko pozwala zespołom projektować przepływy rozmów, łączyć interfejsy API i zarządzać logiką bez konieczności pisania skomplikowanego kodu. Możesz tworzyć narzędzia AI dla agentów obsługujących klientów, z obsługą baz wiedzy, wdrażaniem wielokanałowym i dostępem opartym na rolach, dzięki czemu zespoły mogą tworzyć agentów i zarządzać nimi z jednego obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Voiceflow

Twórz agentów AI wizualnie za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść” z niewielką ilością kodu, aby szybko tworzyć prototypy i współpracować.

Twórz odpowiedzi uwzględniające kontekst, korzystając z bazy wiedzy, która przetwarza dokumenty i często zadawane pytania.

Przełączaj się między wieloma dostawcami LLM, aby zoptymalizować wydajność i koszty.

Testuj i monitoruj rozmowy za pomocą wbudowanych narzędzi do prototypowania i analizy jakości.

Limity przepływu głosowego

Luki w dokumentacji i brak wbudowanych narzędzi do transkrypcji głosu

Ustawienia integracji mogą wydawać się skomplikowane dla nowych użytkowników.

Ceny Voiceflow

Free

Pro: 60 USD/miesiąc

Business: 150 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Voiceflow

G2: 4,6/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Voiceflow użytkownicy w prawdziwym życiu?

Opinia użytkownika:

W Voiceflow najbardziej podoba mi się jego niezwykła intuicyjność i elastyczność! Wizualny kreator przepływów sprawia, że projektowanie złożonych doświadczeń konwersacyjnych jest niezwykle łatwe i nie przytłacza użytkownika. Bardzo podoba mi się możliwość szybkiego tworzenia prototypów, testowania i wdrażania asystentów głosowych i czatowych w jednym miejscu.

W Voiceflow najbardziej podoba mi się jego niezwykła intuicyjność i elastyczność! Wizualny kreator przepływów sprawia, że projektowanie złożonych doświadczeń konwersacyjnych jest niezwykle łatwe i nie przytłacza użytkownika. Bardzo podoba mi się możliwość szybkiego tworzenia prototypów, testowania i wdrażania asystentów głosowych i czatowych w jednym miejscu.

17. Uizard (najlepsze narzędzie do projektowania UI/UX opartego na AI)

za pośrednictwem Uizard

Uizard to oparte na AI, internetowe narzędzie do prototypowania, które pomaga użytkownikom tworzyć szkielety, makiety i prototypy aplikacji i stron internetowych bez formalnego doświadczenia w projektowaniu. Podstawowa idea jest prosta: przekształcanie podpowiedzi tekstowych lub ręcznie rysowanych szkiców w edytowalne projekty interfejsów, dzięki czemu zespoły mogą wizualizować pomysły bez czekania na projektanta.

Autodesigner zajmuje się generowaniem tekstu do interfejsu użytkownika, a Wireframe Scanner konwertuje ręcznie rysowane szkice na cyfrowe układy. Redaktor typu „przeciągnij i upuść”, gotowe komponenty i współpraca w czasie rzeczywistym pozwalają zespołom udoskonalać i udostępniać interaktywne prototypy bez opuszczania obszaru roboczego.

Najlepsze funkcje Uizard

Generuj wieloekranowe, edytowalne prototypy interfejsu użytkownika na podstawie prostych podpowiedzi tekstowych.

Konwertuj zrzuty ekranu lub ręcznie rysowane szkice na edytowalne projekty cyfrowe.

Twórz i stosuj motywy za pomocą asystenta projektowania AI, który dostosowuje kolory, czcionki i style.

Wykorzystaj predykcyjne mapy cieplne, aby oszacować uwagę użytkowników i zoptymalizować układy graficzne.

Ograniczenia Uizard

Projekty generowane przez AI często wymagają ręcznego dopracowania, zanim będą gotowe do produkcji.

Niektórzy użytkownicy uważają, że brakuje mu głębi bardziej zaawansowanych narzędzi projektowych.

Ceny Uizard

Free

Pro: 19 USD/użytkownik/miesiąc

Business: 39 USD/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Uizard

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 190 recenzji)

Co mówią o Uizard prawdziwi użytkownicy?

Opinia użytkownika:

Uizard to niezwykle przyjazna dla użytkownika aplikacja, która pozwala tworzyć projekty cyfrowe w intuicyjny sposób. Bogate funkcje Uizard zaspokajają szeroki zakres potrzeb projektowych, zapewniając jednocześnie płynne działanie. Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości projektów bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

Uizard to niezwykle przyjazna dla użytkownika aplikacja, która pozwala tworzyć projekty cyfrowe w intuicyjny sposób. Bogate funkcje Uizard zaspokajają szeroki zakres potrzeb projektowych, zapewniając jednocześnie płynne działanie. Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości projektów bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

18. Paradox (najlepsze rozwiązanie do automatyzacji rekrutacji opartej na AI)

Zautomatyzuj kampanie rekrutacyjne o dużej skali, takie jak selekcja, planowanie i komunikacja z kandydatami, dzięki platformie konwersacyjnej AI firmy Paradox. Olivia, asystentka AI platformy, zajmuje się komunikacją związaną z zatrudnieniem, dzięki czemu rekruterzy mogą skupić się na zadaniach wymagających ludzkiej oceny.

Duże przedsiębiorstwa wykorzystują je zarówno do zatrudniania pracowników godzinowych, jak i profesjonalistów. Integruje się z głównymi systemami ATS, oferuje wsparcie dla komunikacji wielojęzycznej i zapewnia płynność procesu rekrutacyjnego bez konieczności pobierania jakichkolwiek plików lub tworzenia kont przez kandydatów.

Zespoły zastanawiające się nad stworzeniem agenta AI do obsługi cykli pracy rekrutacyjnej uznają Olivia firmy Paradox za dobry punkt odniesienia dla tego, co autonomiczne agenty konwersacyjne mogą obsłużyć na skalę Enterprise.

Najlepsze funkcje Paradox

Zautomatyzuj rekrutację na dużą skalę dzięki Olivii, konwersacyjnemu asystentowi AI, który przez całą dobę sprawdza kandydatów i motywuje ich do dalszych działań.

Natychmiast planuj rozmowy kwalifikacyjne, pozwalając kandydatom wybierać dostępne terminy, eliminując konieczność wielokrotnych kontaktów rekrutera z kandydatami.

Zbieraj opinie kandydatów za pomocą wbudowanych ankiet, aby zidentyfikować punkty, w których rezygnują, i poprawić proces rekrutacji.

Limit paradoksu

Złożone zadania związane z zatrudnianiem mogą trwać dłużej niż oczekiwano.

Odpowiedzi AI nie zawsze dokładnie odpowiadają na każde pytanie kandydata.

Ceny paradoksalne

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Paradox

G2: 4,7/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Paradox prawdziwi użytkownicy?

Recenzja użytkownika:

Zarządzanie kandydatami poprzez proces rekrutacyjny jest łatwe i przejrzyste. Ponadto łatwo jest komunikować się z kandydatami za pomocą wiadomości tekstowych – a wszystkie interakcje są rejestrowane w celu późniejszego przeglądu i udoskonalenia rozmów. Raportowanie i analityka również są doskonałe. Kiedy zaczynaliśmy, pilnie potrzebowaliśmy uruchomić platformę. Zespół wdrożeniowy i wsparcia Paradox był znakomity – bardzo responsywny i pomocny.

Zarządzanie kandydatami poprzez proces rekrutacyjny jest łatwe i przejrzyste. Ponadto łatwo jest komunikować się z kandydatami za pomocą wiadomości tekstowych – a wszystkie interakcje są rejestrowane w celu późniejszego przeglądu i udoskonalenia rozmów. Raportowanie i analityka również są doskonałe. Kiedy zaczynaliśmy, pilnie potrzebowaliśmy uruchomić platformę. Zespół wdrożeniowy i wsparcia Paradox był znakomity – bardzo responsywny i pomocny.

19. Lindy (najlepsze rozwiązanie dla asystentów wykonawczych AI i cykli pracy)

za pośrednictwem Lindy

Kto nie chciałby mieć asystenta AI, który zarządza skrzynką odbiorczą, spotkaniami, kalendarzem i rutynowymi zadaniami? Lindy robi to wszystko i jeszcze więcej dzięki autonomicznym agentom. Skupia się na codziennych zadaniach administracyjnych, takich jak planowanie, pisanie e-maili i podsumowywanie spotkań, dzięki czemu profesjonaliści mogą poświęcać mniej czasu na koordynację.

Dzięki instrukcjom w języku naturalnym można stworzyć połączenie popularnych narzędzi wykorzystywanych w miejscu pracy, aby zautomatyzować cykle pracy. Model ten proaktywnie zarządza komunikacją, przygotowuje notatki ze spotkań i śledzi zadania, jednocześnie ucząc się preferencji użytkownika i stylu pisania. Zespoły oceniające narzędzia do przepływów pracy agentów uznają model roju agentów za dobrze dostosowany do zadań administracyjnych o dużej objętości, które obejmują wiele systemów.

Dla zespołów o rygorystycznych wymaganiach dotyczących danych, Lindy jest zgodna z SOC 2 Type II, HIPAA i RODO, posiada szyfrowanie AES-256 i wyraźne zobowiązanie, że nigdy nie będzie sprzedawać ani wykorzystywać danych użytkowników do szkolenia modeli.

Najlepsze funkcje Lindy

Zautomatyzuj złożone zadania dzięki agentom AI, którzy rozumieją kontekst i działają bez szczegółowych instrukcji krok po kroku.

Uruchamiaj równoległe cykle pracy przy użyciu rojów agentów, aby obsługiwać duże ilości zadań jednocześnie.

Twórz automatyzacje za pomocą języka naturalnego i nawiąż połączenie z tysiącami integracji aplikacji biznesowych.

Zarządzaj wiadomościami e-mail, spotkaniami i harmonogramami dzięki wbudowanym asystentom AI.

Twórz wieloetapowe cykle pracy za pomocą redaktora wizualnego zaprojektowanego dla użytkowników bez wiedzy technicznej.

Lindy limits

Stworzenie prostej automatyzacji jest szybkie, ale gdy zaczynasz dodawać wiele warunków, rozgałęzień i integracji z różnymi interfejsami API, potrzebne jest planowanie i kilka prób, aby uzyskać właściwą logikę.

Ceny Lindy

Pro: 49,99 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Lindy

G2: 4,9/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: zbyt mało recenzji

Co o Lindy mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Oto recenzja G2:

Korzystam z Lindy AI już od jakiegoś czasu i najbardziej podoba mi się to, ile czasu mi oszczędza. Obsługuje powtarzalne zadania i planowanie z zaskakującą dokładnością, co naprawdę pomogło mi zmniejszyć obciążenie umysłowe. Wyróżnia się naturalnością i łatwością interakcji — nie sprawia wrażenia robotycznej ani nieporęcznej. To tak, jakby mieć niezawodnego asystenta, który po cichu wykonuje zadania w tle.

Korzystam z Lindy AI już od jakiegoś czasu i najbardziej podoba mi się to, ile czasu mi oszczędza. Obsługuje powtarzalne zadania i planowanie z zaskakującą dokładnością, co naprawdę pomogło mi zmniejszyć obciążenie umysłowe. Wyróżnia się naturalnością i łatwością interakcji — nie sprawia wrażenia robotycznej ani nieporęcznej. To tak, jakby mieć niezawodnego asystenta, który po cichu wykonuje zadania w tle.

20. Gong (najlepsze rozwiązanie do analizy przychodów i sprzedaży)

za pośrednictwem Gong

Gong to platforma analizująca przychody, która pokazuje, jak AI w miejscu pracy może przekształcić codzienne rozmowy z klientami w uporządkowane informacje o potencjalnych klientach. Zespoły sprzedaży używają jej, żeby poprawić wyniki, śledzić stan transakcji i uzyskać lepszą widoczność w zakresie działań związanych z potencjalnymi klientami.

W trakcie całego cyklu sprzedaży platforma rejestruje dane dotyczące interakcji i przetwarza je za pomocą modeli AI wyszkolonych na podstawie sygnałów dotyczących przychodów. W rezultacie uzyskuje się jaśniejszy obraz stanu transakcji, ryzyka wymagającego uwagi oraz zawartości, którą należy przygotować w ramach działań następczych. Zespoły mogą szkolić przedstawicieli handlowych i wykonywać prognozy na podstawie rzeczywistych danych dotyczących rozmów, a nie szacunków.

Najlepsze funkcje Gong

Nagrywaj, transkrybuj i analizuj rozmowy telefoniczne i spotkania z klientami dzięki inteligencji konwersacyjnej.

Wykrywaj sygnały zakupowe, zastrzeżenia i nastroje poprzez dogłębną analizę semantyczną.

Śledź stan transakcji i wykonuj prognozę przychodów na podstawie danych pochodzących z setek sygnałów interakcji.

Szkol zespoły sprzedaży dzięki analizom AI, automatyzacji kart wyników i bibliotekom najlepszych rozmów.

Zainicjuj połączenie z głównymi systemami CRM i wykorzystaj AI, aby odpowiadać na pytania związane z transakcjami we wszystkich rozmowach.

Limits of Gong

Funkcje AI mogą czasami generować niedokładne informacje.

Sugestie dotyczące działań następczych i tłumaczenia e-maili czasami nie zawierają kontekstu niezbędnego do natychmiastowego wykorzystania.

Ceny Gong

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Gong

G2: 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 500 recenzji)

Co o Gong mówią użytkownicy w prawdziwym życiu?

Recenzja użytkownika podsumowuje:

Uważam, że Gong jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, co jest dla mnie bardzo ważne. Podoba mi się to, jak dobrze integruje się ze wszystkimi naszymi systemami dzięki rozszerzeniu Gong Everywhere. Nagrywanie rozmów z wykorzystaniem notatek AI i automatyzacja działań następczych są bardzo proste. Funkcje te skracają czas poświęcany na zadania administracyjne w mojej codziennej pracy, dzięki czemu mogę bardziej skupić się na sprzedaży i rozmowach z klientami.

Uważam, że Gong jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, co jest dla mnie bardzo ważne. Podoba mi się to, jak dobrze integruje się ze wszystkimi naszymi systemami dzięki rozszerzeniu Gong Everywhere. Nagrywanie rozmów z wykorzystaniem notatek AI i automatyzacja działań następczych są bardzo proste. Funkcje te skracają czas poświęcany na zadania administracyjne w mojej codziennej pracy, dzięki czemu mogę bardziej skupić się na sprzedaży i rozmowach z klientami.

Zbuduj inteligentny, skalowalny zespół wspierany przez AI dzięki ClickUp

Zastąpienie zespołu nie oznacza usunięcia czynnika ludzkiego, ale wyeliminowanie powtarzalnych przepływów, które uniemożliwiają najlepszym pracownikom wykonywanie swojej pracy na najwyższym poziomie.

Ujednolicając stos technologiczny w ClickUp, ograniczasz rozrost sztucznej inteligencji — jedno z największych ukrytych źródeł spadku wydajności w rozwijających się firmach. Projekty, dokumenty, czat, automatyzacja i agenci AI są skonsolidowane w jednym obszarze roboczym, aby zapewnić zgodność realizacji z kontekstem.

Chcesz wzmocnić swój zespół dzięki AI? Zarejestruj się w ClickUp już dziś! ✅