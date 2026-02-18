15 szablonów wiadomości e-mail dotyczących działań następczych w sprzedaży dla zapracowanych zespołów

Według badania przeprowadzonego przez firmę Brevet, 80% transakcji wymaga pięciu działań następczych, aby doprowadzić do zamknięcia sprzedaży, jednak 44% przedstawicieli handlowych rezygnuje już po jednym.

Różnica między przedstawicielami handlowymi, którzy osiągają wyznaczone cele, a tymi, którym się to nie udaje, często sprowadza się do jednej rzeczy: spójnego systemu działań następczych, który nie opiera się na pamięci lub rozproszonych narzędziach.

W tym przewodniku przedstawiono sprawdzone tematy wiadomości, powtarzalny schemat wiadomości e-mail oraz bezpłatne szablony, z których można skorzystać już dziś. Pokażemy również, jak scentralizować cykl pracy następczą, aby nic nie umknęło Twojej uwadze.

Szablony e-maili dotyczących działań następczych w sprzedaży w skrócie

Czym jest e-mail z działaniami następczymi po sprzedaży?

E-mail z kontynuacją sprzedaży to wiadomość wysyłana do potencjalnego klienta po nawiązaniu kontaktu poprzez rozmowę telefoniczną, spotkanie lub prezentację. Jego celem jest utrzymanie rozmowy i zbliżenie się do zamknięcia transakcji.

Chociaż każdy sprzedawca wysyła e-maile z podsumowaniem, badania pokazują, że tylko 27% e-maili sprzedażowych jest otwieranych, a mniej niż 8% otrzymuje odpowiedź — często dlatego, że brakuje im personalizacji, są wysyłane w nieodpowiednim momencie lub zawierają niejasne prośby.

Prawdziwym problemem dla zespołów sprzedaży jest „rozproszenie kontekstu ” — sytuacja, w której kluczowe informacje są rozproszone w niepołączonych ze sobą narzędziach, a 80% czasu poświęcanego na analizę zajmuje wyszukiwanie i przygotowywanie danych zamiast sprzedaż.

Informacje o potencjalnych klientach znajdują się w systemie CRM, szkice wiadomości e-mail w Gmailu, notatki ze spotkań w osobnym dokumencie, a przypomnienia o działaniach następczych w aplikacji do zarządzania zadaniami. Takie rozdrobnienie jest receptą na katastrofę, powodując pominięcie działań następczych i niespójność komunikatów, co prowadzi do utraty transakcji.

Wyeliminuj te utrudnienia, korzystając ze scentralizowanego obszaru roboczego, w którym znajdują się szablony wiadomości e-mail dotyczących działań następczych w sprzedaży, dane potencjalnych klientów oraz zadania związane z działaniami następczymi.

📮 ClickUp Insight: Przeciętny profesjonalista spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeszukiwanie wiadomości e-mail, wątków na Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w Twoje obszary robocze może to zmienić. Poznaj ClickUp Brain. Dostarcza natychmiastowych informacji i odpowiedzi, wyświetlając odpowiednie dokumenty, rozmowy i szczegóły zadań w ciągu kilku sekund — dzięki czemu możesz przestać szukać i zacząć pracować. 💫 Rzeczywiste wyniki: zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo dzięki ClickUp — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

Przykłady tematów wiadomości e-mail dotyczących działań następczych w sprzedaży

Temat wiadomości jest strażnikiem Twojego e-maila. Jeśli nie spełni swojej roli, Twoja wiadomość nigdy nie zostanie przeczytana wśród 361,6 miliardów e-maili wysyłanych codziennie, a Twój wysiłek pójdzie na marne. Najlepsze tematy wiadomości są krótkie, osobiste i intrygujące.

Niech nie przekraczają 50 znaków, używaj imienia i nazwiska lub nazwy firmy potencjalnego klienta i unikaj słów kojarzących się ze spamem, takich jak „Free” lub „ZRÓB TO TERAZ”. Oto kilka sprawdzonych przykładów dla różnych scenariuszy:

Po rozmowie handlowej: „Szybkie pytanie dotyczące [konkretnego omówionego tematu]”.

W przypadku braku odpowiedzi: „Czy straciłem Pana/Panią, [Imię]?”

Po wysłaniu oferty/wyceny: „Co sądzisz o naszej ofercie?”

Po prezentacji: „[Twoja firma] + [firma potencjalnego klienta]: kolejne kroki”

Po konferencji lub wydarzeniu: „Miło było spotkać się z Państwem na [nazwa wydarzenia]”.

Ponowne nawiązanie kontaktu z potencjalnym klientem: „Nadal jesteś zainteresowany [rozwiązaniem problemu X]?”

Po pozostawieniu wiadomości głosowej: „[Imię], właśnie zostawiłem Ci wiadomość głosową”.

Podejście oparte na wartości: „Pomysł dotyczący [konkretnego wyzwania, o którym pojawiła się wzmianka]”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Nie możesz znaleźć odpowiednich słów? Poproś o pomoc ClickUp Brain. AI Writer pomoże Ci sformułować myśli i przekształcić je w uporządkowane formaty wiadomości e-mail.

Jak napisać e-mail z podsumowaniem sprzedaży

Przedstawiciele handlowi spędzają średnio 21% dnia na pisaniu e-maili, a większość tego czasu marnują na przepisywanie od nowa tych samych wiadomości. Prosta, powtarzalna struktura pomaga szybko pisać skuteczne e-maile.

Wykorzystaj tę pięcioczęściową strukturę w każdej sytuacji sprzedażowej:

Spersonalizowane rozpoczęcie: Zacznij od nawiązania do konkretnego szczegółu z ostatniej interakcji. Wzmianka o czymś z rozmowy telefonicznej, spotkania lub poprzedniego e-maila dowodzi, że zwracasz uwagę i nie wysyłasz tylko masowej wiadomości. Przypomnienie o wartości: Krótko powtórz główny problem, który rozwiązujesz, lub główną korzyść, którą oferujesz. Nie zakładaj, że potencjalny klient pamięta wszystko na temat Twojego rozwiązania. Nowe spostrzeżenia lub zasoby: Dodaj coś przydatnego do rozmowy. Może to być studium przypadku, odpowiedni artykuł lub odpowiedź na zadane pytanie, dając klientom powód do zaangażowania się. Jasne wezwanie do działania (CTA): Sformułuj jedną konkretną prośbę. Poproś o umówienie rozmowy telefonicznej, udzielenie odpowiedzi z opinią lub potwierdzenie kolejnych kroków, ale unikaj proszenia o wiele rzeczy naraz. Profesjonalne zakończenie: Niech będzie krótkie i profesjonalne. Jeśli ma to sens, dodaj link do swojego kalendarza, aby ułatwić planowanie spotkań.

Jeśli chodzi o czas, najlepiej jest skontaktować się w ciągu 24–48 godzin od spotkania. Jeśli prowadzisz zimną akwizycję, rozłóż kontakty w odstępach od trzech do pięciu dni. Teraz, gdy masz już strukturę, oto 15 szablonów, które możesz dostosować do swoich potrzeb. ✨

15 najlepszych szablonów wiadomości e-mail dotyczących działań następczych w sprzedaży

Posiadanie biblioteki szablonów to dobry początek, ale jeśli leżą one w losowym folderze, nie przyniosą Ci zbyt wielu korzyści. Potrzebujesz systemu.

Poniższa lista zawiera zarówno gotowe do skopiowania skrypty e-maili, jak i szablony cykli pracy, które pomogą Twojemu zespołowi zarządzać, automatyzować i śledzić cały proces follow-up na dużą skalę.

1. Szablon wiadomości e-mail z przypomnieniem ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon wiadomości e-mail z przypomnieniem ClickUp pomoże Ci zachować porządek i kontrolę nad relacjami z klientami — wszystko w jednym miejscu.

Ciągłe przepisywanie tego samego ogólnego e-maila z przypomnieniem jest naprawdę uciążliwe. Marnuje to czas i prowadzi do niespójności komunikatów w całym zespole.

Nie zaczynaj od zera i przenieś swoje szablony tam, gdzie pracujesz. Uzyskaj gotową strukturę w ClickUp Documents dzięki szablonowi wiadomości e-mail do kontynuacji sprzedaży ClickUp.

Zawiera sekcje, które można dostosować do własnych potrzeb, takie jak wprowadzenie, propozycja wartości, wezwanie do działania i zakończenie, dzięki czemu każdy e-mail jest zgodny z wizerunkiem marki. Ponieważ znajduje się w ClickUp, przedstawiciele handlowi mają do niego dostęp tuż obok zadań dotyczących potencjalnych klientów i informacji o transakcjach — koniec z przełączaniem zakładek.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Generuj scenariusze po spotkaniu, po prezentacji lub ogólne scenariusze kontaktowe.

Uzyskaj gotowe, spersonalizowane wprowadzenie, przypomnienie o wartości, link do zasobów oraz jedno, jasne wezwanie do działania.

Szybko dostosuj ton i długość wiadomości do różnych branż lub wielkości transakcji.

Skorzystaj z ClickUp Brain , aby natychmiast generować spersonalizowane warianty, pobierając kontekst z zadań potencjalnego klienta lub poprzednich notatek.

2. Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Pobierz darmowy szablon Śledź wszystkie rozmowy sprzedażowe, ich wyniki i dalsze działania w prosty sposób dzięki szablonowi rozmów sprzedażowych ClickUp.

Właśnie odbyłeś świetną rozmowę sprzedażową, ale zanim usiadłeś, aby napisać wiadomość e-mail z podsumowaniem, zapomniałeś kluczowe szczegóły. Prowadzi to do powstania ogólnej wiadomości e-mail, która nie wykorzystuje stworzonego przez Ciebie impetu.

Dzięki szablonowi rozmów sprzedażowych ClickUp możesz stworzyć połączenie swoich notatek z rozmów bezpośrednio z działaniami następczymi.

Rejestruj uczestników, tematy dyskusji i elementy do wykonania w jednym miejscu. Po rozmowie uruchom zadanie follow-up za pomocą wstępnie załadowanego szablonu wiadomości e-mail, dzięki czemu kontekst rozmowy nigdy nie zostanie utracony.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Łatwo dodaj wzmiankę o konkretnych punktach z rozmowy, aby pokazać, że słuchałeś.

Połącz swoje notatki z rozmów bezpośrednio z zadaniami follow-up, aby żadne elementy nie zostały pominięte.

Uzyskaj wskazówki dotyczące odwoływania się do konkretnych tematów rozmów, np. „Jak omówiliśmy, największym wyzwaniem dla Twojego zespołu jest...”.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz nawet użyć ClickUp AI Notetaker, aby automatycznie rejestrować podsumowania rozmów, które są bezpośrednio wykorzystywane do personalizacji wiadomości e-mail. Otrzymuj nagrania spotkań, transkrypcje i zadania do wykonania w swojej Skrzynce odbiorczej dzięki funkcji AI Notetaker w ClickUp.

3. Szablon CRM ClickUp Sales

Pobierz darmowy szablon Znajduj potencjalnych klientów, finalizuj transakcje i zdobywaj wiedzę dzięki strategiom sprzedaży opartym na danych dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM.

Kiedy musisz pogodzić pracę z oddzielnym systemem CRM, klientem e-maila i listą rzeczy do zrobienia, łatwo jest przegapić terminy działań następczych. Takie rozproszenie kontekstu oznacza, że transakcje tracą na aktualności tylko dlatego, że nikt nie wie, którzy potencjalni klienci wymagają uwagi.

Zarządzaj potencjalnymi klientami, transakcjami i harmonogramami działań następczych bez oddzielnego, niezwiązanego z innymi narzędziem CRM, korzystając z szablonu ClickUp Sales CRM. Dzięki możliwości śledzenia wszystkich potencjalnych klientów i statusu działań następczych w jednym widoku eliminuje on konieczność korzystania z wielu narzędzi.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Śledź istotne dane dotyczące działań następczych, takie jak data ostatniego kontaktu, data następnego działania i etap transakcji, korzystając z pól niestandardowych.

Utwórz widok, który natychmiast pokazuje, którzy potencjalni klienci „wymagają kontaktu jeszcze dzisiaj”.

Dostęp do szablonów wiadomości e-mail za pomocą jednego kliknięcia z dowolnego rekordu kontaktu, aby szybko nawiązać kontakt w bogatym kontekście.

4. Automatyzacja wiadomości e-mail dzięki szablonowi ClickUp

Pobierz darmowy szablon Skonfiguruj ustawienia i wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail za pomocą szablonu automatyzacji poczty e-mail ClickUp.

Poleganie na pamięci lub ręcznych przypomnieniach w kalendarzu prowadzi do błędów ludzkich.

Automatycznie wysyłaj e-maile z przypomnieniem na podstawie zmian statusu zadania, terminów lub innych warunków dzięki wyzwalaczom poczty e-mail z szablonem ClickUp i gotowymi automatyzacjami ClickUp.

Pozwól systemowi zająć się wyborem odpowiedniego momentu, abyś mógł skupić się na personalizacji. Możesz na przykład ustawić automatyzację tworzenia zadania follow-up trzy dni po zmianie statusu transakcji na „Wysłano ofertę”.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Połącz automatyzację z weryfikacją przez człowieka, ustawiając automatyczne tworzenie wiadomości e-mail, które możesz sprawdzić i wysłać ręcznie, zachowując autentyczność.

Pozwól ClickUp Brain stworzyć spersonalizowaną zawartość follow-up na podstawie historii zadań i notatek potencjalnego klienta.

Upewnij się, że każda automatyczna wiadomość e-mail nadal ma osobisty charakter i jest trafna.

5. Szablon kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj swoją strategią e-mailową dzięki szablonowi kampanii e-mail marketingowej ClickUp.

Stwórz kampanie typu „drip” oraz pojedyncze wiadomości e-mail za pomocą szablonu kampanii e-mail marketingowej ClickUp.

Kiedy zespoły sprzedaży i marketingu nie są ze sobą zgrane, mogą wysyłać sprzeczne komunikaty do tych samych potencjalnych klientów. Powoduje to zamieszanie i marnuje wysiłek wszystkich.

Aby temu zapobiec, planuj sekwencje działań follow-up w tym samym miejscu, co inne działania marketingowe. Gdy oba zespoły widzą tę samą oś czasu kampanii i dane dotyczące zaangażowania potencjalnych klientów, Twoje komunikaty pozostają spójne.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Łatwo stwórz sekwencję trzech do pięciu e-maili z jasnymi celami dla każdego punktu kontaktu.

Monitoruj wskaźniki otwarć i kliknięć w panelach ClickUp Dashboards, aby sprawdzić, co działa.

Przechowuj wszystkie swoje zasoby e-mailowe, kopie i wiadomości w jednej centralnej lokalizacji, aby mieć do nich łatwy dostęp.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Centralnie śledź procesy sprzedaży i wyniki w jednym miejscu, korzystając z konfigurowalnych, udostępnianych pulpitów nawigacyjnych ClickUp.

6. Szablon e-maila marketingowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Szablon marketingowego e-maila ClickUp pomaga tworzyć piękne, spersonalizowane wiadomości e-mail, które przyciągają uwagę i zwiększają zaangażowanie.

Wysyłanie agresywnych wiadomości zbyt wcześnie w cyklu sprzedaży może odstraszyć potencjalnych klientów, którzy nie są gotowi do zakupu. Potrzebujesz sposobu, aby pozostać w centrum uwagi bez naciskania, łącząc komunikaty sprzedażowe i marketingowe w celu uzyskania łagodniejszego efektu.

Pielęgnuj kontakty z potencjalnymi klientami za pomocą wartościowych wiadomości e-mail i pomocnych zawartości, zamiast bezpośrednich próśb o sprzedaż, korzystając z szablonu e-maila marketingowego ClickUp. Jest on idealny do udostępniania treści, studiów przypadków lub zaproszeń na wydarzenia potencjalnym klientom na wczesnym etapie lub do kampanii ponownego zaangażowania.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Struktura oparta na wartościach zachęca do rozpoczęcia od przydatnych zasobów lub spostrzeżeń, a następnie delikatnego wezwania do działania (CTA).

Przechowuj wszystkie swoje materiały marketingowe, takie jak studia przypadków i oficjalne dokumenty, w ClickUp Docs, aby łatwo wstawiać je do wiadomości e-mail.

Pomaga budować zaufanie i stworzyć pozycję pomocnego eksperta, a nie tylko sprzedawcy.

7. Szablon e-maila z prezentacją firmy ClickUp Business

Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu e-maila z prezentacją firmy ClickUp, aby przedstawić swoją firmę potencjalnym inwestorom, partnerom lub klientom i ogłaszać informacje związane z działalnością biznesową.

Jeśli Twój pierwszy e-mail do potencjalnego klienta jest słaby, wszystkie przyszłe działania następcze będą przypominały walkę pod górę. Słabe pierwsze wrażenie może zniweczyć transakcję, zanim jeszcze się rozpocznie.

Silny, trafny e-mail wprowadzający ułatwia każdą kolejną wiadomość, ponieważ już wyjaśniłeś, dlaczego się kontaktujesz.

Szablon e-maila z prezentacją firmy ClickUp zapewnia przejrzysty format do nawiązania pierwszego kontaktu. Zrób dobre pierwsze wrażenie dzięki uporządkowanemu wprowadzeniu, które przygotuje grunt pod przyszłe działania następcze.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Pomaga przedstawić, kim jesteś, dlaczego się kontaktujesz, co zyskają odbiorcy i jaki jest następny krok.

Wykorzystuje ClickUp Brain do szybkiego generowania spersonalizowanych wariantów wprowadzenia dla różnych typów nabywców.

Pozwala monitorować zaangażowanie odbiorców wiadomości e-mail z prezentacją bezpośrednio w widoku CRM w ClickUp.

8. Szablon lejka sprzedażowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zarządzaj danymi klientów za pomocą interfejsu typu „przeciągnij i upuść” dzięki szablonowi ClickUp Sales Pipeline Template.

Bez jasnego widoku na sytuację nie masz pojęcia, które transakcje utknęły w martwym punkcie lub wymagają kontynuacji. Ten brak widoczności oznacza, że transakcje przepadają po prostu dlatego, że zostały zapomniane.

Zapobiegaj utracie transakcji dzięki wizualnemu zarządzaniu procesem sprzedaży. Zobacz etap każdej transakcji i status działań następczych w widoku Kanban lub widoku listy dzięki szablonowi procesu sprzedaży ClickUp. Przedstawiciele handlowi mogą natychmiast sprawdzić, którzy potencjalni klienci wymagają uwagi, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Dostosuj etapy, takie jak „Skontaktowano się”, „Zaplanowano działania następcze” i „Wysłano ofertę”, aby dopasować je do swojego procesu sprzedaży niestandardowego.

Skorzystaj z pulpitów nawigacyjnych ClickUp, aby automatycznie wyświetlać transakcje z zaległymi działaniami następczymi, dzięki czemu możesz szybko podjąć odpowiednie działania.

Skonfiguruj automatyzacje ClickUp, aby automatycznie przenosić transakcje między etapami po zakończeniu działań następczych.

9. Szablon przewodnika po strategii sprzedaży ClickUp

Pobierz darmowy szablon Opracuj skuteczne strategie i rozmowy sprzedażowe dostosowane do Twojej działalności dzięki szablonowi przewodnika po strategiach sprzedaży ClickUp.

Kiedy nowi przedstawiciele handlowi dołączają do zespołu, często nie znają najlepszych praktyk zespołu w zakresie działań następczych. Prowadzi to do niespójnych działań i dłuższego czasu wdrażania.

Udokumentuj strategię działań następczych swojego zespołu, aby wszyscy byli na bieżąco. Zapisz najlepsze praktyki, skrypty e-maili i wytyczne dotyczące terminów w szablonie dokumentu, korzystając z szablonu przewodnika strategii sprzedaży ClickUp. Przechowując strategię w tym samym obszarze roboczym, co transakcje, pomagasz nowym przedstawicielom handlowym szybciej opanować podstawy.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zawiera sekcje dotyczące zasad dotyczących terminów, schematów wiadomości i radzenia sobie z zastrzeżeniami.

Połącz swój przewodnik strategiczny bezpośrednio z rzeczywistymi szablonami e-maili i automatyzacją, aby zawsze był aktualny.

Pozwól przedstawicielom handlowym korzystać z ClickUp Brain, aby zadawać pytania dotyczące strategii działania i uzyskiwać odpowiedzi w czasie rzeczywistym bez przerywania pracy menedżera.

10. Szablon protokołu ze spotkania sprzedażowego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Zamień dyskusje podczas spotkań w konkretne kroki dzięki szablonowi protokołu ze spotkania sprzedażowego ClickUp.

Po spotkaniu elementy do podjęcia i kluczowe decyzje często giną w rozproszonych notatkach lub zostają całkowicie zapomniane. Zmusza to do wysyłania wiadomości follow-up bez konkretnego kontekstu, a ważne kolejne kroki nigdy nie są zakończone.

Dokumentuj decyzje, elementy działania i właścicieli działań następczych za pomocą szablonu protokołu ze spotkania sprzedażowego ClickUp. Protokoły te są bezpośrednio wykorzystywane do personalizacji e-maili dotyczących działań następczych, umożliwiając napisanie takich treści jak: „Jak omówiliśmy, była wzmianka o obawie X...”.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Zapisuj szczegóły, takie jak uczestnicy, elementy porządku obrad, tematy dyskusji i zadania wraz z właścicielami i terminami wykonania.

Skorzystaj z funkcji ClickUp AI Notetaker, aby automatycznie generować podsumowania spotkań i wyodrębniać zadania do wykonania, które można umieścić w tym szablonie.

Połącz protokoły spotkań bezpośrednio z zadaniami follow-up i dokumentacją transakcji, aby wszystkie informacje były w jednym miejscu.

11. 30 szablonów wiadomości e-mail dotyczących działań następczych firmy HubSpot

Szukanie zewnętrznych szablonów może być dobrym punktem wyjścia, ale często prowadzi do gromadzenia niepowiązanych plików. 30 szablonów e-maili do kontynuacji sprzedaży firmy HubSpot oferuje 30 skryptów w jednym miejscu dla różnych scenariuszy.

za pośrednictwem HubSpot

Dlaczego spodobają Ci się te szablony:

Rozwiązuj sytuacje takie jak brak odpowiedzi po spotkaniu lub po pozostawieniu wiadomości głosowej.

Dostosuj zawartość do swoich konkretnych wymagań.

Zaimportuj je do ClickUp Dokumentów, aby stworzyć scentralizowane, jednolite źródło informacji dla swojego zespołu.

12. 75 sprawdzonych szablonów e-maili sprzedażowych HubSpot

75 sprawdzonych szablonów e-maili sprzedażowych HubSpot obejmuje szersze scenariusze sprzedaży, wykraczające poza zwykłe działania następcze, w tym pozyskiwanie potencjalnych klientów i finalizowanie transakcji.

za pośrednictwem HubSpot

Dlaczego spodobają Ci się te szablony:

Szablony e-maili pierwszego kontaktu pomagają rozpocząć konstruktywne rozmowy i nawiązać połączenia.

E-maili z podsumowaniem pozwalają utrzymać kontakt i prowadzą potencjalnych klientów przez proces sprzedaży.

E-mail z informacją o zakończeniu współpracy pozwala odciąć się od nieaktywnych potencjalnych klientów, jednocześnie pozostawiając otwarte możliwości na przyszłość.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: kopiując te szablony do ClickUp Docs, możesz je dostosować do stylu swojej marki oraz uporządkować za pomocą etykiet i folderów, dzięki czemu będą łatwo dostępne i możliwe do wyszukania tuż obok CRM i zadań.

13. Szablon notatki e-mailowej Template.net w programie Word

Niektóre zespoły są przyzwyczajone do pracy w programie Microsoft Word i mogą szukać szablonów do pobrania. Szablon wiadomości e-mail Template.net jest kompatybilny z programem Word i można go wykorzystać.

źródło: Template.net

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Pisz jasne i zwięzłe e-maile do klientów i partnerów

Pobierz i edytuj w programie Microsoft Word, Dokumentach Google lub Apple Pages.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Gdy wielu przedstawicieli handlowych pobiera i edytuje własne lokalne kopie, Twoje komunikaty stają się niespójne. Lepszym rozwiązaniem jest zaimportowanie tych szablonów do ClickUp Docs, gdzie wszyscy mogą współpracować w czasie rzeczywistym i mieć dostęp do najbardziej aktualnych wersji.

14. Free szablon CRM w programie Excel firmy Vertex42

W przypadku bardzo małych zespołów lub osób prowadzących jednoosobową działalność śledzenie potencjalnych klientów w arkuszu kalkulacyjnym może wydawać się prostym rozwiązaniem. Darmowy szablon CRM dla programu Excel firmy Vertex42 to bezpłatna opcja, z której możesz skorzystać.

źródło: Vertex42

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Wykorzystaj tabele bazy danych CRM do sortowania, filtrowania i wyświetlania ważnych informacji o klientach.

Zapisuj notatki dotyczące komunikacji z potencjalnymi klientami za pomocą komentarzy komórkowych lub kolumny Notatki.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Excel nie oferuje automatyzacji, współpracy w czasie rzeczywistym ani integracji z narzędziami e-mailowymi. Wraz z rozwojem zespołu będziesz poświęcać więcej czasu na aktualizowanie arkusza kalkulacyjnego niż na sprzedaż. Uzyskaj znany interfejs podobny do arkusza kalkulacyjnego z wbudowaną automatyzacją i możliwością współpracy, korzystając z szablonu ClickUp Sales CRM jako łatwej ścieżki aktualizacji.

15. Szablon prezentacji sprzedażowej ClickUp

Pobierz darmowy szablon Napisz prezentację sprzedażową, korzystając z szablonu prezentacji sprzedażowej ClickUp.

Jeśli e-maile follow-up Twojego zespołu zawierają niespójne komunikaty, podstawowa wartość Twojego produktu może zostać utracona. Dzieje się tak, gdy Twoja oferta sprzedaży nie jest udokumentowana i łatwo dostępna.

Zapewnij spójny przekaz wartości w każdej wiadomości follow-up, tworząc i udoskonalając swoją podstawową prezentację w centralnym dokumencie za pomocą szablonu ClickUp Sales Pitch Template. Przedstawiciele handlowi, którzy przyswoją sobie tę prezentację, będą mogli wplatać kluczowe propozycje wartości w każdą wiadomość follow-up, nie brzmiąc przy tym jak z gotowego scenariusza.

Dlaczego spodoba ci się ten szablon:

Określ kluczowe elementy prezentacji, takie jak problem, rozwiązanie, wyróżniki i argumenty potwierdzające.

Połącz dokument z ofertą bezpośrednio z szablonami wiadomości e-mail, aby zapewnić spójność komunikatów.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby wygenerować różne wersje swojej oferty dla różnych typów nabywców.

Błędy w e-mailach dotyczących działań następczych w sprzedaży, których należy unikać

Nawet przy użyciu najlepszych szablonów łatwo popełnić błędy, które obniżają wskaźniki odpowiedzi. Wysyłanie wiadomości follow-up, które są ignorowane lub, co gorsza, stają się wyzwalaczem rezygnacji z subskrypcji, może zaszkodzić powiązaniom z potencjalnymi klientami. Oto najczęstsze pułapki, których należy unikać:

Ogólne zwroty na początek: Rozpoczynanie od „Tylko sprawdzam” lub „Kontynuuję” sygnalizuje, że nie spersonalizowałeś wiadomości e-mail, co sprawia, że łatwo ją zignorować.

Brak jasnego wezwania do działania: Niejasne prośby, takie jak „Daj mi znać, co o tym myślisz”, nie wskazują potencjalnemu klientowi Niejasne prośby, takie jak „Daj mi znać, co o tym myślisz”, nie wskazują potencjalnemu klientowi jasnego kolejnego kroku i nie skłaniają go do działania.

Zbyt wiele wiadomości zbyt szybko: bombardowanie skrzynki odbiorczej potencjalnego klienta sprawia wrażenie desperackiego i szybko prowadzi do rezygnacji z subskrypcji.

Ignorowanie poprzedniego kontekstu: Brak odniesienia do tego, o czym rozmawialiście podczas ostatniej rozmowy, sprawia, że łatwo o Tobie zapomnieć.

Ściany tekstu: długie, zagęszczone wiadomości e-mail nie są czytane w pracowitym dniu. Spraw, aby Twoja wiadomość była łatwa do przejrzenia, stosując krótkie akapity i punkty wypunktowane.

Niewłaściwy moment: wysłanie e-maila o 23:00 w piątek prawie gwarantuje, że zostanie on zagubiony do poniedziałku rano.

Brak wartości dodanej: każda wiadomość follow-up powinna każda wiadomość follow-up powinna oferować coś użytecznego . Jeśli tylko prosisz o coś, nie dajesz odbiorcy powodu, aby odpowiedzieć.

Zintegrowany obszar roboczy pomaga uniknąć tych błędów. Szablony zapewniają strukturę, automatyzacje ClickUp zajmują się synchronizacją, a scentralizowane notatki w ClickUp zapobiegają utracie kontekstu.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników stosuje niespójne metody śledzenia elementów, co ma wyniki w postaci pominięcia decyzji i opóźnień w realizacji zadań. Niezależnie od tego, czy wysyłasz notatki z działaniami następczymi, czy korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, proces ten jest często chaotyczny i nieefektywny. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania zadaniami zapewnia płynne przekształcanie rozmów w zadania, dzięki czemu Twój zespół może działać szybko i pozostawać w zgodzie.

Wraz z rozwojem AI zwycięskie będą zespoły, które wykorzystują ją do personalizacji na dużą skalę — nie po to, aby wysyłać ogólne wiadomości, ale aby każda wiadomość follow-up była przemyślana.

Aby zobaczyć, jak AI może zmienić cały proces sprzedaży, wykraczając poza zwykłe działania następcze, obejrzyj ten praktyczny przewodnik, który przedstawia kluczowe strategie wykorzystania AI w całym cyklu pracy sprzedaży.

Zamień swoje szablony wiadomości e-mail dotyczących działań następczych w zamknięte transakcje

Skuteczne działania następcze to połączenie struktury, terminów i personalizacji. Największym zagrożeniem dla strategii działań następczych jest fragmentacja — gdy informacje o potencjalnych klientach, szkice wiadomości e-mail i przypomnienia o zadaniach są rozproszone w różnych narzędziach, nieuchronnie coś umknie uwadze.

Zespoły sprzedaży, które centralizują swoje szablony, dane i cykle pracy w jednym miejscu, finalizują więcej transakcji, ponieważ nic nie ginie. Każdy punkt kontaktu opiera się na poprzednim, tworząc płynne doświadczenie dla potencjalnego klienta.

Chcesz scentralizować działania następcze związane ze sprzedażą? Zacznij bezpłatnie z ClickUp.

Często zadawane pytania

Szablony wiadomości e-mail to rzeczywiste treści, które wysyłasz, takie jak tematy i tekst wiadomości. Szablony cyklu pracy to systemy, które tworzysz w celu uporządkowania tego, kiedy, w jaki sposób i do kogo wysyłasz te wiadomości e-mail, w tym wyzwalacze automatyzacji i śledzenie.

Większość ekspertów ds. sprzedaży zaleca od pięciu do siedmiu punktów kontaktu przed podjęciem dalszych działań. Jednak właściwa liczba zależy od branży, wielkości transakcji i wszelkich sygnałów zaangażowania ze strony potencjalnego klienta.

Tak, to możliwe. Automatyzacja pozwala zarządzać terminami i wyzwalaczami, a narzędzia AI, takie jak ClickUp Brain, mogą tworzyć spersonalizowaną zawartość na podstawie danych potencjalnych klientów, którą można przejrzeć przed wysłaniem.