Jak stworzyć atrakcyjną propozycję wartości (+przykłady)

Zastanów się, kiedy ostatnio wybrałeś jedną markę zamiast drugiej.

czy była to cena, funkcje, a może coś w marce, co ci odpowiadało?

Często nie chodzi tylko o sam produkt, ale o sposób, w jaki marka komunikuje swoją wartość - coś, co rezonuje dokładnie z tym, czego szukasz.

W tym miejscu pojawia się silna propozycja wartości. Podkreśla ona to, co wyróżnia dany produkt lub usługę, ułatwiając użytkownikowi zrozumienie, dlaczego jest to idealne rozwiązanie.

To klucz do wyróżnienia się na zatłoczonym rynku.

W tym przewodniku omówimy, jak stworzyć propozycję wartości, która przemawia bezpośrednio do odbiorców i pokazuje im, dlaczego powinni wybrać właśnie Ciebie - zakończone przykładami, które pobudzą Twoją kreatywność.

gotowy, aby Twoja wiadomość była nie do odparcia?

Co to jest propozycja wartości?

Propozycja wartości to jasne i zwięzłe stwierdzenie, które wyjaśnia, w jaki sposób twój produkt lub usługa rozwiązuje problem, dostarcza korzyści i co czyni go wyjątkowym w porównaniu z konkurencją.

Jest to konkretna obietnica wartości, którą chcesz dostarczyć swoim niestandardowym klientom. Mówiąc prościej, jest to odpowiedź na dwa krytyczne pytania zadawane niestandardowym klientom:

_Co będę z tego miał?

dlaczego powinienem wybrać ciebie, a nie kogoś innego?

Na hałaśliwym rynku propozycja wartości jest przewodnikiem, który mówi niestandardowym klientom, dlaczego powinni zwrócić na nią uwagę. Znajduje się ona w centrum działań marketingowych, pomagając wyróżnić produkt , poprawiają przekaz i kształtują postrzeganie.

Zrobione do zrobienia, to kluczowy wyróżnik, który zmienia potencjalnych klientów w lojalnych nabywców.

Jak stworzyć propozycję wartości

Tworzenie propozycji wartości jest zarówno sztuką, jak i nauką. Wymaga dogłębnego zrozumienia niestandardowych klientów, jasnego zrozumienia tego, co sprawia, że się wyróżniasz, oraz umiejętności destylacji tego wszystkiego w zwięzłą, strawną deklarację misji.

Przyjrzyj się dowolnemu przykładowi dobrej propozycji wartości w świecie rzeczywistym (kilka udostępniamy poniżej). Ich powodzenie można ująć w trzech ogólnych zarysach: zrozumienie odbiorców docelowych, wykorzystanie przewagi konkurencyjnej i wreszcie opracowanie silnej pozycji.

Oto jak to zrobić, krok po kroku:

1. Identyfikacja segmentów niestandardowych klientów

Pierwszym krokiem w tworzeniu propozycji wartości jest określenie, do kogo mówisz. W końcu nie można stworzyć atrakcyjnego przekazu, nie wiedząc, kto jest docelowym klientem lub odbiorcą.

Segmentacja klientów pomaga podzielić odbiorców na odrębne grupy w oparciu o cechy demograficzne, zachowania lub potrzeby.

Do identyfikacji tych segmentów potrzebne są odpowiednie narzędzia. Platformy CRM, ankiety lub kompleksowe narzędzia, takie jak ClickUp może pomóc w zebraniu odpowiednich informacji.

Instancja, Zarządzanie projektami marketingowymi ClickUp może uprościć tworzenie atrakcyjnej strategii propozycji wartości.

Możesz przeprowadzić burzę mózgów na temat strategii segmentacji używając Tablic ClickUp lub usprawnić dokumentację marketingową w ramach Dokumenty ClickUp .

Burza mózgów i wdrożenie skutecznej strategii propozycji wartości z ClickUp Marketing Project Management

Wykorzystaj rozwiązanie ClickUp Marketing Project Management do:

Badania niestandardowych klientów: Twórz Zadania ClickUp do przeprowadzania ankiet, wywiadów i nasłuchiwania mediów społecznościowych

Twórz Zadania ClickUp do przeprowadzania ankiet, wywiadów i nasłuchiwania mediów społecznościowych Analiza konkurencji: Użyj ClickUp Docs do udokumentowania mocnych i słabych stron konkurencji oraz jej wartości

Użyj ClickUp Docs do udokumentowania mocnych i słabych stron konkurencji oraz jej wartości Burza mózgów: Ułatwiaj sesje burzy mózgów za pomocą Tablic ClickUp i Mapy myśli ClickUp Rozwój propozycji wartości: Stwórz dokument ClickUp, aby opracować i udoskonalić swoją propozycję wartości

Ułatwiaj sesje burzy mózgów za pomocą Tablic ClickUp i Mapy myśli ClickUp Testowanie i udoskonalanie: Użyj Formularze ClickUp do śledzenia informacji zwrotnych i wdrażania niezbędnych zmian

2. Zdefiniuj unikalną wartość

co jest wyjątkowego w twoim produkcie lub usłudze? W tym miejscu określasz swoją unikalną propozycję sprzedaży (USP). Twoja unikalna wartość powinna odpowiadać na pytanie: "Dlaczego klienci powinni wybrać nas, a nie konkurencję?"

**Kluczem jest tutaj konkretność. Ogólne stwierdzenia, takie jak "Oferujemy najlepszą obsługę", nie wystarczą. Określ szczegółowo, co naprawdę Cię wyróżnia.

czy jest to unikalna funkcja, wyjątkowa obsługa klienta lub konkretny sposób rozwiązywania problemów?

Załóżmy na przykład, że jesteś firmą oferującą oprogramowanie do zarządzania projektami. Unikalną wartością może być sposób, w jaki twoja platforma integruje się płynnie z dziesiątkami innych narzędzi, tworząc jedno źródło prawdy dla Teams.

Zamiast mówić: "Integrujemy się z innymi narzędziami", możesz powiedzieć: "Bezproblemowo połącz swoje ulubione aplikacje, aby stworzyć ujednolicone" realizacji projektu doświadczenie

Definiując swoją unikalną wartość, udokumentuj każdy aspekt w Dokumenty ClickUp .

Mapy drogowe, wiki lub bazy wiedzy, formatuj dokumenty na dowolne potrzeby w ClickUp Docs

Funkcja ta umożliwia zespołom współpracę i rozwijanie pomysłów, zapewniając, że proces definiowania wartości jest przejrzysty i dostępny dla wszystkich działów.

Kluczowe funkcje obejmują:

Edycja w czasie rzeczywistym: Wielu użytkowników może jednocześnie aktualizować zawartość

Wielu użytkowników może jednocześnie aktualizować zawartość Historia wersji: Zapewnienie przejrzystości między działami

Zapewnienie przejrzystości między działami Opcje osadzania: Integracja odpowiednich danych lub mediów (wykresy, badania) bezpośrednio z dokumentacją wartości

Integracja odpowiednich danych lub mediów (wykresy, badania) bezpośrednio z dokumentacją wartości Połączenie z zadaniami: Bezpośrednie połączenie pomysłów z zadaniami, które można wykonać

Bezpośrednie połączenie pomysłów z zadaniami, które można wykonać Niestandardowa organizacja i dostępność: Łatwe organizowanie pomysłów, scentralizowana dokumentacja i zapewnienie, że wszyscy są zaangażowani w proces

3. Analiza konkurencji

Następnie przyjrzyj się dokładnie swojej konkurencji.

co oferują? Do zrobienia czego brakuje?

Zrozumienie mocnych i słabych stron konkurencji pomaga wyostrzyć kanwę propozycji wartości, podkreślając, co sprawia, że produkt lub usługa Twojej firmy jest lepsza.

ClickUp oferuje kilka szablonów propozycji wartości, które pomogą ci przejść przez ten proces.

Dla przykładu, skorzystaj z szablonu Szablon analizy luk ClickUp aby zidentyfikować, gdzie konkurencja nie radzi sobie najlepiej i jak można wypełnić tę lukę. Zbudowany w oparciu o ClickUp Tablica, pełni funkcję wielu sekcji lub kolumn zaprojektowanych w celu wskazania luk, ustalenia celów i sformułowania planu działania.

Podobnie, narzędzie Szablon analizy konkurencji ClickUp to szablon propozycji wartości, który pozwala śledzić, co robią inni w Twojej branży i jak możesz wyróżnić swój produkt lub usługę.

Oprócz szablonów, możesz użyć Tablice ClickUp do burzy mózgów podczas analiza konkurencji umożliwiając zespołom wizualną mapę pomysłów.

Stwórz idealną kanwę dla pomysłów i cykli pracy zespołu za pomocą ClickUp Whiteboards

Oto jak możesz w pełni wykorzystać tę funkcję:

Współpracująca edycja w czasie rzeczywistym: Burza mózgów jednocześnie z zespołem, wizualna mapa mocnych i słabych stron konkurencji

Burza mózgów jednocześnie z zespołem, wizualna mapa mocnych i słabych stron konkurencji Tworzenie zadań: Przekształcanie pomysłów bezpośrednio w wykonalne zadania, zapewniając, że żaden wgląd nie zostanie utracony

Przekształcanie pomysłów bezpośrednio w wykonalne zadania, zapewniając, że żaden wgląd nie zostanie utracony Rysowanie odręczne i kształty: Wizualizacja powiązań między ofertami konkurencji i luk, w których twoja wartość może się wyróżniać

Wizualizacja powiązań między ofertami konkurencji i luk, w których twoja wartość może się wyróżniać Łączenie i mapa drogowa: Przeciągnij i połącz pomysły, zadania lub dokumenty, aby utworzyć spójną strategię

Możesz także użyć ClickUp dla Teams produktowych aby uzyskać dodatkową pomoc w zakresie współpracy i zarządzania projektami.

Organizowanie informacji zwrotnych, epic i sprintów w udostępnianą mapę drogową produktu za pomocą ClickUp for Product Teams

Oto jak ta funkcja może pomóc:

Centralny hub: Dostęp do map drogowych, zadań i opinii w jednym miejscu. Sprzyja to komunikacji w czasie rzeczywistym i przełamuje silosy

Dostęp do map drogowych, zadań i opinii w jednym miejscu. Sprzyja to komunikacji w czasie rzeczywistym i przełamuje silosy ClickUp Chat : Umożliwia płynną współpracę z aplikacją Wszystko, która łączy projekty, czat i moc AI w jednej platformie

Zwinne przepływy pracy: Wizualizuj podróż produktu, ustalaj priorytety zadań i płynnie śledź postępy za pomocą tablic Kanban, sprintów i niestandardowych cykli pracy

Wizualizuj podróż produktu, ustalaj priorytety zadań i płynnie śledź postępy za pomocą tablic Kanban, sprintów i niestandardowych cykli pracy Automatyzacja: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie zadań lub przenoszenie zakończonych elementów. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas zespołu, który może skupić się na strategicznych inicjatywach

Dodatkowo Pulpity ClickUp do śledzenia i monitorowania konkurentów w czasie, ułatwiając dostosowanie oświadczenia o wartości w miarę ewolucji rynku. Aby uzyskać głębszą analizę, wykorzystaj ClickUp Brain do przeprowadzania badań, odkrywania trendów i gromadzenia danych, które można wykorzystać do udoskonalenia swoich propozycji wartości.

Uprość swój proces badawczy dzięki ClickUp Brain

W przeciwieństwie do zewnętrznych narzędzi AI, ClickUp Brain jest wbudowany w obszar roboczy ClickUp. Eliminuje to potrzebę przełączania zakładek lub kontekstualizowania punktów badawczych. Narzędzie automatycznie rozumie Twoje wymagania, synchronizując się z Twoimi zadaniami i projektami.

Może pomóc udoskonalić Twoją propozycję wartości poprzez:

szybką analizę dużych ilości informacji , identyfikację kluczowych trendów i spostrzeżeń dotyczących konkurencji

, identyfikację kluczowych trendów i spostrzeżeń dotyczących konkurencji Wyodrębnianie najważniejszych punktów z raportów, artykułów i prac badawczych, zapewniając jasny wgląd w proces podejmowania decyzji

z raportów, artykułów i prac badawczych, zapewniając jasny wgląd w proces podejmowania decyzji Dostrzeganie pojawiających się trendów w branży i zmian wśród konkurencji, co pomaga udoskonalić Twoją strategiępozycjonowanie produktu Generowanie sugestii opartych na danych w celu ulepszenia propozycji wartości

i zmian wśród konkurencji, co pomaga udoskonalić Twoją strategiępozycjonowanie produktu

4. Zbieranie opinii i udoskonalanie

Żadna propozycja wartości nie jest ustawiona w kamieniu. Po opracowaniu wstępnej wersji, zbierz informacje zwrotne od swojego zespołu, interesariuszy i, co najważniejsze, swoich klientów. Zrozumienie, jak prawdziwi ludzie postrzegają twój przekaz, może pomóc ci go udoskonalić i zoptymalizować, aby uzyskać maksymalny wpływ.

ClickUp ułatwia zbieranie opinii za pomocą Formularze ClickUp , które można osadzić w witrynie lub wysłać do istniejących klientów. Narzędzia te wspierają płynną współpracę zespołów produktowych, pomagając im w szybkim gromadzeniu spostrzeżeń i informacji zwrotnych w celu udoskonalenia przekazu.

Konwersja odpowiedzi na śledzone zadania za pomocą ClickUp Forms

Integrując pętle sprzężenia zwrotnego z rozwój produktu lub marketingowego cyklu pracy, Teams mogą ugruntować silną obecność na rynku dzięki precyzyjnie dostosowanej propozycji wartości.

Oprócz korzystania z formularzy, można również wykorzystać Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp do efektywnego gromadzenia niestandardowych informacji.

Oto kilka innych szablonów, które mogą ci w tym pomóc:

Szablon Szablon modelu biznesowego ClickUp Business Model Canva można wykorzystać do rozbicia modelu biznesowego podczas dopracowywania propozycji wartości.

Podziel swój model biznesowy na kluczowe segmenty, zapewniając kompleksową strategię przy użyciu szablonu ClickUp Business Model Canvas

Szablon ten może pomóc Ci zidentyfikować segmenty klientów, wyjaśnić unikalną wartość oferowaną przez Twój produkt i przeanalizować konkurencję. W wyniku tego możesz dopracować to, co odróżnia Cię od innych.

Szablon ClickUp Business Model Canva może ci w tym pomóc:

Zarządzać i monitorować postępy podczas warsztatów innowacji produktowych

podczas warsztatów innowacji produktowych Rozbić skomplikowane podróże klientów na łatwe w zarządzaniu kroki dla uproszczenia

na łatwe w zarządzaniu kroki dla uproszczenia Oceniać dane klientów, aby podejmować decyzje dotyczące cen, dystrybucji i innych kluczowych obszarów

Ten rodzaj szablon propozycji wartości upraszcza śledzenie postępów, przydzielanie zadań i organizowanie zasobów, zapewniając, że wszystkie aspekty modelu biznesowego są zgodne z propozycją wartości i sprawiają, że proces udoskonalania jest bardziej praktyczny.

Możesz użyć szablonu Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp aby wyjaśnić, w jaki sposób Twój produkt pasuje do rynku.

Przeanalizuj pozycję konkurencyjną swojego produktu za pomocą szablonu ClickUp Product Positioning Template

Szablon ten umożliwia stworzenie spójnej narracji marki, zapewniając wyróżnienie produktu poprzez śledzenie postępów za pomocą dostosowywanych pól i statusów.

Pomaga również w opracowaniu jasnej strategii pozycjonowania, udoskonaleniu jej poprzez testowanie i informacje zwrotne oraz dostosowaniu wysiłków marketingowych.

Ten szablon może pomóc:

Rozpoznać unikalne atrybuty produktu

Określić rynki docelowe i niestandardowe segmenty klientów

Opracować optymalną strategię pozycjonowania w celu osiągnięcia trwałego powodzenia

Dodatkowo użyj szablonu Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp aby ocenić pozycję produktu, unikalną propozycję sprzedaży i wpływ na rynek. Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby stworzyć strategię marketingową, która naprawdę połączy się z Twoimi niestandardowymi klientami.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-646.png Oceń pozycję swojego produktu i unikalną propozycję sprzedaży za pomocą szablonu ClickUp Product Positioning Template https://app.clickup.com/signup?template=t-194600221&department=engineering-product Pobierz szablon /%cta/

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Regularnie przeglądaj i dostosowuj swoją propozycję wartości w miarę zbierania informacji zwrotnych i ewolucji warunków rynkowych. Zapewnia to, że propozycja wartości pozostaje aktualna i rezonuje z docelowymi odbiorcami.

Przykłady propozycji wartości

Teraz, gdy omówiliśmy już, jak stworzyć świetną propozycję wartości, spójrzmy na kilka rzeczywistych przykładów marek, które osiągnęły sukces:

1. Uber: "Dojedź tam. Twój dzień należy do Ciebie" Propozycja wartości Ubera koncentruje się na wygodzie, jaką oferuje klientom - oszczędzając ich czas i dając im kontrolę nad ich harmonogramami.

2. Zoom: "Pomagamy ludziom łączyć się, współpracować i wspólnie zrobić więcej"

Zoom oferuje następujące rozwiązania prostą propozycję wartości która podkreśla praktyczność spotkań wideo dla nowoczesnych Teams, wydajność i połączenie.

3. Airbnb: "Bądź wszędzie"

Propozycja wartości Airbnb odwołuje się do emocji - tworząc poczucie przynależności gdziekolwiek podróżujesz, czyniąc to czymś więcej niż tylko miejscem pobytu.

4. Spotify: "Muzyka na każdy nastrój" Propozycja wartości Spotify jest inkluzywna i prosta, przemawiając do globalnej publiczności o zróżnicowanych gustach. Oferuje dostęp do milionów utworów Free i Premium, zapewniając wygodę i wybór swoim użytkownikom.

5. Tesla: "Przyspieszenie przejścia świata na zrównoważoną energię"

Tesla nie tylko sprzedaje samochody sprzedaje misję . Propozycja wartości marki przemawia do świadomych ekologicznie konsumentów, którzy chcą być częścią globalnego ruchu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

6. Nike: "Do zrobienia"

Hasło "Po prostu do zrobienia" to potężne i motywujące przesłanie, które głęboko rezonuje ze sportową publicznością.

Nike wzmacnia tę wartość poprzez sponsorowanie profesjonalnych sportowców i ważnych wydarzeń sportowych, zwiększając w ten sposób społeczną wiarygodność i autentyczność swoich produktów.

7. Canva: "Projektuj wszystko i wszędzie" Canva upraszcza projektowanie graficzne, dostarczając intuicyjne narzędzie typu "przeciągnij i upuść", które pozwala użytkownikom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w projektowaniu na tworzenie profesjonalnej jakości wizualizacji. Pozwala im to poczuć się kreatywnymi i zdolnymi do tworzenia profesjonalnych projektów.

8. Coca-Cola: "Otwarte szczęście"

Marka obiecuje dostarczać orzeźwienie i radość ludziom w każdym wieku i z różnych środowisk na całym świecie. Hasło "Otwarte szczęście" zawiera w sobie tę misję, przemawiając do szerokiego grona odbiorców poprzez wywoływanie pozytywnych emocji.

Przez lata Coke konsekwentnie wiązała swoją markę z chwilami szczęścia, takimi jak spotkania towarzyskie, filmy, wydarzenia sportowe, rodzinne posiłki i wycieczki.

Tworzenie atrakcyjnych propozycji wartości z ClickUp

Identyfikacja segmentów klientów, zdefiniowanie unikalnej propozycji wartości, analiza konkurencji i zbieranie informacji zwrotnych są niezbędne do opracowania komunikatu, który będzie głęboko rezonował z odbiorcami docelowymi.

Właściwa propozycja wartości wyróżni Cię na tle konkurencji, podkreśli unikalne korzyści, które oferujesz i jasno zakomunikuje, w jaki sposób rozwiązujesz bolączki klientów i jak możesz im pomóc poprawić niestandardową lojalność klientów dodając wartość do życia niestandardowego klienta.

ClickUp może uprościć ten proces, dostarczając wszystko, od narzędzi do segmentacji klientów po formularze opinii.

