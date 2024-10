Jak opracować strategię sprzedaży i marketingu (+przykłady)?

Tworzenie skutecznej strategii sprzedaży i marketingu może przypominać żonglowanie konkurującymi ze sobą priorytetami - kampaniami e-mailowymi, płatnymi reklamami, budowaniem marki i generowaniem leadów. Może to być przytłaczające dla teamów marketingowych i sprzedażowych, a nawet spowolnić rozwój Businessu.

W tym artykule pokażemy, jak opracować strategię sprzedaży i marketingu, która rozwiąże te problemy. Poznasz praktyczne wskazówki i strategie mające na celu poprawę współpracy, usprawnienie wysiłków i zwiększenie przychodów.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy chcesz udoskonalić istniejącą strategię, dostarczymy praktycznych spostrzeżeń i odpowiednich przykładów, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele.

Najpierw zacznijmy od podstaw. 👇

Czym jest strategia sprzedaży i marketingu?

Strategia sprzedaży to mapa drogowa sprzedaży produktów lub usług firmy. Koncentruje się na budowaniu relacji z potencjalnymi klientami i prowadzeniu ich przez proces zakupu.

Skuteczna zarządzanie projektami sprzedażowymi zapewnia sprawną realizację kluczowych taktyk, takich jak wykonywanie telefonów z nowymi ofertami, uczestniczenie w prezentacjach produktów i identyfikowanie punktów bólu klientów.

Dzięki dokładnemu określeniu czasu zamknięcia sprzedaży, twoje zespoły sprzedażowe mogą uniknąć utraty potencjalnych klientów na rzecz przedwczesnych nacisków, dzięki czemu każdy krok procesu jest bardziej wydajny i dostosowany do ogólnych celów.

Strategia marketingowa polega na tworzeniu wartości i budowaniu świadomości wokół marki. Pomaga firmie komunikować się z odbiorcami, budować odsetki i zachęcać do angażowania się w jej produkty lub usługi.

Typowe wysiłki marketingowe to marketing treści, media społecznościowe i reklama w celu przyciągnięcia potencjalnych klientów.

Razem tworzą one kompleksowe podejście do napędzania wzrostu

Innymi słowy, powodzenie strategii marketingowej i sprzedażowej wymaga, aby oba działy działały jak dobrze naoliwiona maszyna. Możesz osiągnąć wielofunkcyjną współpracę integrując skuteczną strategię i taktykę sprzedaży z wysiłkami marketingowymi, co pomaga przełamać silosy, poprawić komunikację i usprawnić cały proces.

Znaczenie strategii sprzedaży i marketingu dla rozwoju Business

Strategia sprzedaży i marketingu jest niezbędna, ponieważ zapewnia zorganizowany sposób dotarcia do odbiorców docelowych, wyróżnienia marki i ostatecznie zwiększenia sprzedaży.

Oto dlaczego ma to znaczenie:

Zrównuje cele zespołów: Zapewnia, że zespoły sprzedaży i marketingu współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych celów, takich jak zwiększenie przychodów i zwiększenie udziału w rynku

Zapewnia, że zespoły sprzedaży i marketingu współpracują ze sobą w celu osiągnięcia wspólnych celów, takich jak zwiększenie przychodów i zwiększenie udziału w rynku Usprawnia podróż klienta: Tworzy płynny przepływ od generowania leadów do konwersji, ułatwiając potencjalnym klientom stanie się płacącymi klientami

Tworzy płynny przepływ od generowania leadów do konwersji, ułatwiając potencjalnym klientom stanie się płacącymi klientami Przełamuje silosy: Dobra strategia marketingowa i sprzedażowa zapewnia współpracę między teamami, umożliwiając dostawcom przekazywanie informacji zwrotnych, a marketingowi dostosowywanie strategii w oparciu o spostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Dobra strategia marketingowa i sprzedażowa zapewnia współpracę między teamami, umożliwiając dostawcom przekazywanie informacji zwrotnych, a marketingowi dostosowywanie strategii w oparciu o spostrzeżenia w czasie rzeczywistym Zwiększa przychody: Dzięki dostosowaniu wysiłków sprzedażowych i marketingowych, Business może skuteczniej celować w swoje strategie, co prowadzi do poprawy współczynników konwersji i wyższego zwrotu z inwestycji

Dzięki dostosowaniu wysiłków sprzedażowych i marketingowych, Business może skuteczniej celować w swoje strategie, co prowadzi do poprawy współczynników konwersji i wyższego zwrotu z inwestycji Poprawia pozyskiwanie i utrzymanie klientów: Marketing przyciąga nowych klientów, podczas gdy sprzedaż buduje silne relacje, prowadząc do większej lojalności klientów i długoterminowego wzrostu

Marketing przyciąga nowych klientów, podczas gdy sprzedaż buduje silne relacje, prowadząc do większej lojalności klientów i długoterminowego wzrostu Zapewnia przewagę nad konkurencją: Utrzymuje spójny i atrakcyjny przekaz, pomagając firmie wyróżnić się i połączyć z właściwymi odbiorcami

przypomnienie: Bez dobrze zdefiniowanej strategii, Business ryzykuje marnowanie zasobów na niestandardowe wysiłki, które nie angażują skutecznie potencjalnych klientów i nie zwiększają sprzedaży.

Kluczowe elementy skutecznej strategii sprzedaży i marketingu

Budowanie skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych nie polega na rzucaniu pomysłami w ścianę i liczeniu na to, że coś się przyklei (chociaż wszyscy czasami to robimy) - chodzi o stworzenie solidnych podstaw z jasno określonymi celami i dobrze zdefiniowanym planem.

Oto kluczowe elementy, które pomogą ci to osiągnąć.

Dane docelowych odbiorców

Przed rozpoczęciem marketingu lub sprzedaży czegokolwiek, musisz dokładnie wiedzieć, do kogo mówisz. Zdefiniowanie rynku docelowego lub odbiorców ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia rezonansu komunikatów z właściwymi osobami. W tym miejscu do gry wkracza tworzenie person klientów.

Personę klienta reprezentuje twój idealny klient i zawiera szczegóły, takie jak dane demograficzne, zachowania, cele, punkty bólu i motywację.

Oprócz person, pomocna jest również segmentacja klientów. Pozwala ona podzielić większą grupę odbiorców na mniejsze, bardziej szczegółowe grupy w oparciu o cechy takie jak geografia, nawyki zakupowe lub branża

Przekazując dane swoich odbiorców docelowych do lejek sprzedaży , możesz spersonalizować swoje podejście dla każdej persony, poprawiając skuteczność swoich wysiłków sprzedażowych i marketingowych.

Jednocześnie, używając szablony marketingowych map drogowych pomaga zdefiniować cele i płynnie zintegrować je z konkretnymi zadaniami, zapewniając bardziej spójną strategię we wszystkich teamach.

Pro Tip: Dobrze zdefiniowany profil idealnego klienta (ICP) musi zawierać szczegółowe informacje na temat docelowych odbiorców: gdzie spędzają czas, jak wydają pieniądze, jaka jest ich ulubiona aplikacja w mediach społecznościowych lub jakich influencerów śledzą. Zagłębienie się w te dane pozwoli ci dotrzeć do odbiorców tam, gdzie się znajdują, zamiast za nimi biegać.

Badanie rynku

Nie można skutecznie sprzedawać ani wprowadzać na rynek czegokolwiek, jeśli nie rozumie się otoczenia, w którym się działa.

Badanie rynku to proces gromadzenia informacji na temat branży, konkurencji, a co najważniejsze, docelowych odbiorców. Pomaga zidentyfikować trendy rynkowe, zrozumieć potrzeby klientów i odkryć luki, w których produkt lub usługa może zaoferować coś wyjątkowego.

Przykład: Jeśli odkryjesz rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne opakowania w swojej branży, możesz odpowiednio pozycjonować swój produkt i zdobyć tę niszę rynkową.

Uwzględnienie tych spostrzeżeń w wysiłkach marketingowych, od kampanii e-mailowych po płatne reklamy, zapewnia dostosowanie strategii do potrzeb rynku i daje przewagę nad konkurencją.

Wyczyszczone cele

Nie wystarczy powiedzieć, że chcesz "zwiększyć sprzedaż" lub "zwiększyć świadomość marki" Potrzebne są konkretne, mierzalne cele, które będą kierować zarówno wysiłkami marketingowymi, jak i sprzedażowymi.

Dlatego ważne jest, aby być pewnym swoich marketingowych OKR i wskaźniki północnej gwiazdy. I równie ważne jest ich dobre śledzenie.

Tutaj Cele ClickUp mogą być niezwykle pomocne.

Pozwala na ustawienie celów SMART - konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie, które są zgodne z ogólną strategią. Każdy większy cel można podzielić na mniejsze zadania, ustawić terminy i przypisać zadania członkom zespołu marketingowego lub sprzedażowego.

Mierzenie powodzenia poprzez śledzenie postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych i zadań z ClickUp Goals

Przykład: Możesz ustawić cel wygenerowania 500 nowych wykwalifikowanych leadów do końca kwartału. Z ClickUp można podzielić ten cel na możliwe do wykonania kroki zarówno dla zespołów sprzedaży, jak i marketingu, takie jak uruchomienie ukierunkowanej kampanii e-mail lub poprawa współczynnika konwersji witryny.

Przeglądanie i ustawienie celów sprzedażowych w oparciu o trendy rynkowe pomoże ci pozostać elastycznym i reagować na zmiany rynkowe.

Unikalna propozycja wartości

Na konkurencyjnym rynku Twój biznes potrzebuje przekonującego powodu, dla którego klienci wybiorą Ciebie zamiast konkurencji. Tym powodem jest unikalna propozycja wartości (UVP).

UVP to jasne oświadczenie, które wyjaśnia, co sprawia, że Twój produkt lub usługa jest wyjątkowa i w jaki sposób rozwiązuje problemy klientów lepiej niż ktokolwiek inny.

UVP powinno podkreślać korzyści płynące z produktu i odnosić się do konkretnych bolączek grupy docelowej. Skuteczny zarządzanie kampaniami marketingowymi zapewnia spójną komunikację UVP we wszystkich kanałach, czyniąc ją centralnym punktem kampanii.

Przykład: Jeśli Twój produkt oszczędza czas niestandardowych klientów poprzez automatyzację ręcznie wykonywanych zadań, uczyń to centralnym punktem swojego UVP. Twoim celem jest stworzenie jasnego, zwięzłego stwierdzenia, które sprawi, że potencjalni klienci powiedzą: "To jest dokładnie to, czego potrzebuję!"

Zintegrowana sprzedaż i marketing

Jedną z największych pułapek dla każdej firmy jest sytuacja, w której członkowie zespołu ds. marketingu i sprzedaży działają w silosach, z niewielką komunikacją lub dostosowaniem między nimi. W tym miejscu zintegrowana sprzedaż i marketing stają się krytyczne.

Zintegrowane zespoły sprzedaży i marketingu mogą dzielić się spostrzeżeniami, koordynować strategie i tworzyć spójne podejście do docierania do potencjalnych klientów.

Takie dopasowanie oznacza, że zespół marketingowy dokładnie wie, jakiego "rodzaju leadów" oczekuje zespół sprzedaży. Są to tzw. leady kwalifikowane marketingowo. W międzyczasie zespół sprzedaży jest przygotowany do zamknięcia tych leadów, ponieważ dobrze rozumie przekaz i punkty bólu klientów.

Posiadanie zintegrowana strategia marketingowa sprzyja lepszej współpracy, pozwala uniknąć powielania działań i zapewnia ujednolicone doświadczenie marki dla niestandardowych klientów. Ponownie, ClickUp ułatwia płynną współpracę między zespołami.

Wykorzystaj ClickUp's Sales do tworzenia zadań i podzadań oraz dodawania list kontrolnych, aby nakreślić każdy krok i przypisać obowiązki ClickUp Sales oferuje funkcje takie jak udostępnianie list zadań, oś czasu i pulpity, które zapewniają widoczność zarówno kampanii marketingowych, jak i procesów sprzedaży.

Na przykład, możesz tworzyć formularze, które zbierają istotne informacje i automatycznie przekształcają odpowiedzi w elementy, które można wykorzystać, zapewniając, że żaden potencjalny klient nie zostanie pominięty.

Dodatkowo, funkcja Column Calculations pozwala na szybkie obliczanie pól numerycznych, pomagając w sumowaniu wartości kontraktów, określaniu całkowitego kosztu zamknięcia lub obliczaniu prognoz przychodów.

Wdrażanie strategii sprzedaży i marketingu

Opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej i sprzedażowej wymaga przemyślanego planu, odpowiednich narzędzi i umiejętności dostosowania się do zmieniających się zachowań klientów.

Przeanalizujmy to krok po kroku i zbadajmy, w jaki sposób korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp może usprawnić Twoje wysiłki:

Krok 1: Planowanie strategii

Podstawą każdego powodzenia w sprzedaży i wysiłku marketingowym jest solidny plan sprzedaży i marketingu, często przedstawiany w formie przewodnik po strategii .

Zacznij od zadania sobie pytania:

_Kim są Twoi niestandardowi klienci?

co chcesz osiągnąć w następnym kwartale lub roku?

jak będzie wyglądało powodzenie zarówno dla zespołu sprzedaży, jak i marketingu?

Zamiast szeroko zakrojonych celów, skup się na konkretnych, wymiernych wynikach, takich jak " osiągnięcie 15% wzrostu w generowaniu leadów w czwartym kwartale" lub "zmniejszenie rezygnacji klientów o 10% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy." Tego typu cele zapewniają kierunek i skupienie, utrzymując wszystkich na właściwym torze.

Krok 2: Wybór odpowiedniego kanału marketingu i sprzedaży

Wybór odpowiednich kanałów marketingowych i sprzedażowych jest niezbędny do skutecznego dotarcia do grupy docelowej.

Przykład: Jeśli celujesz w młodszą grupę demograficzną, platformy takie jak Instagram lub TikTok są idealne, podczas gdy LinkedIn i e-mail marketing zwykle działają lepiej dla odbiorców B2B.

Zrozumienie, w jaki sposób Twoi odbiorcy wolą się angażować, jest równie ważne - czy reagują bardziej na treści wideo, posty na blogu czy zasoby do pobrania, takie jak białe księgi.

Korzystaj z wysoce elastycznych widoków, takich jak tablice Kanban i listy w ClickUp CRM, aby śledzić leady, zarządzać zaangażowaniem klientów i oceniać wydajność kanału na pierwszy rzut oka

Z ClickUp CRM pozwala analizować niestandardowe wzorce, zachowania i preferencje klientów, pomagając w określeniu najskuteczniejszych kanałów marketingowych do połączenia z określonymi grupami celów.

To narzędzie do zarządzania relacjami z klientami pomaga wyeliminować silosy, integrując wiadomości e-mail bezpośrednio z platformą. Pozwala to na przyspieszenie komunikacji poprzez zarządzanie transakcjami, wysyłanie aktualizacji projektów do klientów i wdrażanie klientów z jednego huba e-mail.

Krok 3: Opracowanie i dystrybucja spersonalizowanej zawartości

Po wybraniu kanałów, kolejnym zadaniem jest tworzenie i dystrybucja zawartości, która rezonuje z potencjalnymi klientami. Kluczem do tego jest personalizacja zawartości.

Oczywiście ogólna zawartość nie wystarczy. Twoi odbiorcy oczekują materiałów, które odnoszą się bezpośrednio do ich potrzeb, wyzwań i pragnień.

ClickUp Brain pozwala generować e-maile sprzedażowe i inną zawartość marketingową, która trafia bezpośrednio w potrzeby odbiorców ClickUp Brain ułatwia to zadanie, pomagając w opracowywaniu dostosowanych komunikatów w oparciu o badania rynku. System automatyzuje aktualizacje projektów i generuje elementy działań, zapewniając, że strategie pozostają na właściwym torze.

Ponadto, można automatyzować podsumowania, raportowanie postępów i aktualizacje statusu wszystkich zadań, oszczędzając czas na bardziej strategiczne wysiłki.

Przeciągaj i upuszczaj zadania w widoku kalendarza ClickUp, aby bez wysiłku planować, rozwijać i dystrybuować zawartość, która bezpośrednio angażuje odbiorców

Po utworzeniu możesz korzystać z Widok kalendarza ClickUp aby zaplanować i płynnie dystrybuować zawartość w różnych kanałach.

W ten sposób zawartość jest nie tylko angażująca, ale także strategicznie zaplanowana w czasie, aby uzyskać maksymalny wpływ, zapewniając, że wiadomość dotrze do właściwych odbiorców we właściwym czasie.

Krok 4: Śledzenie wskaźników wydajności

Powodzenie strategii marketingowej i sprzedażowej wykracza poza jej wdrożenie - wymaga ciągłego śledzenia wskaźników wydajności, aby zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy.

Wskaźniki takie jak _ruch na stronie internetowej, generowanie leadów, współczynniki otwarć e-maili i _współczynniki konwersji zapewniają cenny wgląd w skuteczność strategii.

Wskaźnik Pulpit ClickUp zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, łącząc zadania z mapą drogową i planami wejścia na rynek, zapewniając, że zespół pozostaje w zgodzie.

Śledzenie postępów i ustawianie wskaźników KPI za pomocą pulpitów ClickUp do wizualizacji danych i wprowadzania świadomych zmian

Krok 5: Ciągła pętla informacji zwrotnej

Stała pętla informacji zwrotnej jest niezbędna do utrzymania strategii marketingowo-sprzedażowej na odpowiednim poziomie. Regularne spotkania, podczas których oba zespoły analizują dane dotyczące wydajności i opinie klientów, pomogą szybko zidentyfikować, co działa, a co wymaga poprawy.

Przekształć komentarze ClickUp w zadania, które można wykonać, przypisując je członkom zespołu lub sobie

Z Komentarze ClickUp , można utrzymać płynną i skuteczną pętlę informacji zwrotnej, utrzymując wszystkie opinie i komentarze dla członków zespołu scentralizowane w jednym miejscu.

Edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, oznaczaj innych w komentarzach i przypisuj elementy działań bezpośrednio w ClickUp Docs

Dodatkowo, Dokumenty ClickUp umożliwia zespołom sprzedaży i marketingu tworzenie i współpracę nad dokumentami zwrotnymi, śledzenie poprawek i porządkowanie pomysłów.

Możesz także tworzyć plany marketingowe, udostępniać strategie sprzedaży lub finalizować prezentacje sprzedażowe w Docs. Organizuj pomysły za pomocą zagnieżdżonych stron i połącz odpowiednie zadania w celu bardziej dynamicznej współpracy.

Krok 6: Dopracowanie i optymalizacja

Spostrzeżenia uzyskane z ciągłej pętli informacji zwrotnej stają się podstawą procesu udoskonalania. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowywanie kampanii marketingowych, poprawianie ofert sprzedaży czy aktualizowanie celów, ciągła optymalizacja pozwala wyprzedzać konkurencję. Automatyzacja ClickUp odgrywają kluczową rolę w tym procesie, obsługując powtarzalne zadania, takie jak przypisywanie leadów, publikowanie aktualizacji i zmiana statusów zadań.

Dzięki ClickUp Automatyzacja możesz śledzić każde działanie za pomocą dzienników audytu, szybko identyfikować problemy w kampaniach i wprowadzać zmiany oparte na danych, aby uzyskać lepsze wyniki

Co jeszcze możesz zrobić z ClickUp?

Opierając się na potężnych funkcjach ClickUp, zbadajmy, w jaki sposób Zadania ClickUp i Szablony ClickUp może jeszcze bardziej usprawnić strategie sprzedaży i marketingu:

Poziomy priorytetów: Przypisuj poziomy priorytetów od niskiego do pilnego, aby zapewnić koncentrację na krytycznych zadaniach

Przypisuj poziomy priorytetów od niskiego do pilnego, aby zapewnić koncentrację na krytycznych zadaniach Niestandardowe statusy: Śledzenie postępu zadania za pomocą niestandardowych statusów, które pasują do Twojego cyklu pracy, od "Do zrobienia" do "Zakończone"

Śledzenie postępu zadania za pomocą niestandardowych statusów, które pasują do Twojego cyklu pracy, od "Do zrobienia" do "Zakończone" Zależności zadań: Połączone i zależne zadania, aby zobaczyć, jak wpływają na siebie nawzajem i zapobiegać wąskim gardłom

Połączone i zależne zadania, aby zobaczyć, jak wpływają na siebie nawzajem i zapobiegać wąskim gardłom Wiele list: Organizuj zadania na wielu listach, zachowując ich status i szczegóły dla łatwego dostępu

Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz szablon

Szablon planu marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, organizowaniu i śledzeniu planu projektu marketingowego.

The Szablon planu marketingowego ClickUp pomaga ustawić osiągalne cele, zorganizować zadania w możliwe do wykonania kroki i śledzić postępy dzięki wbudowanym wskaźnikom i analizom.

Oprócz zapewnienia przejrzystości i kontroli w jednym miejscu, oferuje on również:

Wyczyszczoną mapę drogową: Definiuje twoje cele i kieruje twoimi strategiami

Definiuje twoje cele i kieruje twoimi strategiami Efektywną alokację: efektywne zarządzanie czasem i zasobami

efektywne zarządzanie czasem i zasobami Śledzenie kampanii: Mierzy powodzenie i dostosowuje strategie w razie potrzeby

Pobierz szablon

Szablon planu sprzedaży ClickUp

Pobierz szablon

Szablon planu sprzedaży ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu planu sprzedaży.

The Szablon planu sprzedaży ClickUp pomaga śledzić cele, udoskonalać strategie i optymalizować wydajność, aby utrzymać dynamikę sprzedaży.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Ustawić cele SMART z wyczyszczonymi celami

Śledzenie celów sprzedażowych i ustawienie jasnej struktury, którą każdy będzie mógł śledzić

Monitorować postępy każdego sprzedawcy

Zrozumienie bazy klientów i ich niestandardowych potrzeb

Pobierz szablon

👀 Bonus: Sprawdź te dodatkowe opcje Szablony planów sprzedaży i Szablony planów marketingowych aby udoskonalić swoje strategie biznesowe.

Przykłady strategii sprzedaży i marketingu

Firmy odnoszące powodzenie często integrują innowacyjne strategie sprzedaży i marketingu, aby napędzać wzrost i wyprzedzać konkurencję.

Poniżej znajduje się kilka rzeczywistych przykładów tego, jak firmy takie jak UPS, Apple i Starbucks wdrożyły strategie, które łączą wysiłki sprzedażowe i marketingowe, aby osiągnąć niezwykłe wyniki.

1. Przykłady strategii sprzedaży

✅📈 Sprzedaż oparta na wartościach: UPS

UPS, jedna z największych firm spedycyjnych i logistycznych, przoduje w sprzedaży opartej na wartościach.

**Zamiast skupiać się wyłącznie na wydajności, podkreślają korzyści, jakie otrzymują niestandardowi klienci

UPS oferuje więcej niż tylko wysyłkę - zapewnia wygodę, elastyczność i spokój ducha dzięki szerokiemu zakresowi opcji. Ta wartość dodana wyróżnia firmę na tle konkurencji i daje jej pozycję lidera w branży.

⚡📈 Sprzedaż oparta na zasilaniu: Apple

**Oparta na sile strategia sprzedaży firmy Apple zwraca uwagę na jej "geniuszy Apple". Eksperci ci znają każdy szczegół produktów i usług Apple, dzięki czemu obsługa klienta jest niestandardowa.

Apple strategia marketingowa upraszcza proces sprzedaży i buduje zaufanie poprzez zapewnienie dostawcy kompleksowych zasobów do rozwiązywania problemów i sugerowania produktów. Pomaga to osiągnąć stały wzrost sprzedaży.

2. Przykłady strategii marketingowych

📢 Kampanie retargetingowe: Amazon

Amazon jest mistrzem kampanii retargetingowych, skutecznie przypominając użytkownikom o produktach, które oglądali, ale jeszcze nie kupili.

**Po przejrzeniu elementów na stronie, Amazon wyświetli reklamy tych samych produktów w mediach społecznościowych, na stronach internetowych, a nawet w e-mailach

Wykorzystując retargeting, Amazon utrzymuje zaangażowanie potencjalnych klientów i zwiększa szanse na konwersję. Ta spersonalizowana strategia marketingowa wykorzystuje ideę utrzymywania produktu w pamięci, subtelnie nakłaniając klientów do zakończenia zakupu z poczuciem pilności.

🤝 Program lojalnościowy: Starbucks

Program lojalnościowy Starbucks odniósł ogromny sukces od czasu jego uruchomienia w 2008 roku. Zachęcając do zakupów punktami, które można wymienić na elementy Free, Starbucks sprawia, że klienci wracają

Im więcej wydają, tym więcej zarabiają, tworząc korzystną sytuację, która zwiększa lojalność wobec marki i zatrzymuje klientów.

🛍️ Działania marketingowe: Finastra Finastra lewarowany

ClickUp Marketing funkcje usprawniające działania związane z wejściem na rynek (GTM). Centralizując wszystkie swoje wysiłki marketingowe na jednej platformie, Finastra usprawniła współpracę między globalnymi Teams, umożliwiając komunikację w czasie rzeczywistym i szybsze podejmowanie decyzji.

Konfigurowalne cykle pracy i zautomatyzowane procesy ClickUp umożliwiły zespołowi efektywne śledzenie postępów kampanii, zapewniając, że wszystkie strategie GTM były realizowane na czas.

Dzięki możliwości monitorowania osi czasu projektów, ustawienia celów i generowania raportów w ClickUp, Finastra znacznie poprawiła koordynację i skuteczność swoich działań GTM, osiągając lepsze wyniki i szybciej wchodząc na rynek.

W wyniku tego Finastra odnotowała 30% wzrost efektywności współpracy i 40% wzrost całkowitej wydajności GTM. Dzięki lepszej koordynacji punktów styku, firma była w stanie opracować innowacyjne podróże klientów, jeszcze bardziej zwiększając swoje ogólne wysiłki marketingowe i przyspieszając wejście na rynek.

Putting Your Strategy Into Action With ClickUp (Wprowadzanie strategii w życie dzięki ClickUp)

Stworzenie solidnej strategii sprzedażowej i marketingowej to nie tylko odhaczanie kolejnych pozycji na liście - to połączenie wiedzy o rynku, jasnych celów i unikalnych propozycji wartości w celu osiągnięcia rzeczywistych wyników.

Pamiętaj, że kluczem do powodzenia jest integracja wysiłków sprzedażowych i marketingowych, dostosowanie celów zespołu i zachowanie elastyczności w obliczu zmian rynkowych.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Docs do współpracy, ClickUp Brain do danych powstania i ClickUp Goals do ustawienia celów, ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia i wdrażania strategii sprzedaży i marketingu. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij już dziś!