Jak zbudować zintegrowaną strategię marketingową w 2 tygodnie?

Cofnijmy się w czasie do lata 2023 roku. Kiedy nikt i żadne miejsce nie było bezpieczne przed zasięgiem filmu "Barbie". Kiedy co druga reklama, pudełko płatków śniadaniowych, post w mediach społecznościowych i dom towarowy były różowe, blond i niezaprzeczalnie Barbie. 💁🏼‍♀️

Chociaż była powszechnie znana na długo przed tym, jak zespół marketingowy "Barbie" został pobłogosławiony przez budżet godny domu marzeń , film nadal służy jako mistrzowska klasa współczesnych strategii marketingowych.

Dbałość o szczegóły, ciągły szum i nieunikniona obecność wielomiesięcznej kampanii promocyjnej "Barbie" przełożyły się na miażdżące powodzenie w box office. To zintegrowane arcydzieło marketingowe pokazało prawdziwy wpływ spójnego przekazu kierowanego wieloma kanałami do szerokiego zakresu odbiorców.

A zanim skończysz czytać tego bloga, będziesz mieć narzędzia do zrobienia tego samego.

Na szczęście nie potrzebujesz budżetu marketingowego "Barbie" w wysokości 150 milionów dolarów ani lat przygotowań, aby czerpać korzyści z powodzenia własnej zintegrowanej strategii marketingowej. Wszystko czego potrzebujesz to dwa tygodnie. 🏆

W tym przewodniku omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o marketingu zintegrowanym i podzielimy podstawy na wykonalny dwutygodniowy oś czasu. Postępuj krok po kroku i tydzień po tygodniu, aby zobaczyć, jak Twoja strategia ożywa.

Czym jest strategia marketingu zintegrowanego?

Marketing zintegrowany - lub zintegrowana komunikacja marketingowa (IMC) - przyjmuje holistyczne podejście marketingowe i odnosi się do każdej kampanii, która obejmuje kanały marketingowe lub media w celu opowiedzenia jednej historii lub dotarcia do określonego celu.

Dlatego zintegrowana strategia marketingowa jest planem tworzenia i dostosowywania komunikatów w każdym kanale.

Zintegrowane kampanie obejmują wszystkie obszary marketingu - od marki, generowania popytu, niestandardowego i cyklu życia, e-maila i marketingu produktu. Tworzy wizję, która idealnie opowiada historię marki w spójny, łatwy do naśladowania sposób, z pewnym poziomem personalizacji, aby zająć się konkretnym kanałem i sceną cyklu życia klienta.

Tanya Littlefield, liderka marketingu frakcyjnego

Niezależnie od tego, czy chcesz wygenerować szum wokół produktu, zapisać się do newslettera, czy też uzyskać znaczący leady sprzedażowe teams wielokrotnie polegają na zintegrowanych strategiach marketingowych, aby zróżnicować doświadczenia odbiorców z marką, jednocześnie opowiadając (i wzmacniając) spójną historię przy każdej interakcji. Tanya Littlefield , Fractional Growth Marketing Leader, stwierdza, że wygenerowanie rejestracji B2B lub zapytania o sprzedaż zajmuje średnio od sześciu do ośmiu punktów styku. Dlatego też "prowadzenie kampanii na jednym kanale lub skupianie się wyłącznie na kampaniach typu top-of-funnel lub bottom-of-funnel nie wystarczy" - mówi.

Aby pozostać na topie i nadążać za stale zmieniającymi się sposobami identyfikacji i zakupu rozwiązań online przez kupujących, zespoły marketingowe muszą tworzyć programy, które zarówno zwiększają popyt, jak i opowiadają historię - nawet zanim konsument będzie gotowy do zakupu.

"Nie ma nic lepszego do zrobienia niż skoordynowane, wielokanałowe kampanie, które są podstawą zintegrowanych strategii" - wyjaśnia Littlefield.

Zintegrowane strategie marketingowe są często powiązane z jedną kampanią. Nawet jeśli korzystasz z wielu kanałów jednocześnie, Twoje zintegrowane zasoby marketingowe powinny być wypuszczane w tandemie, aby zapewnić spójny przekaz odbiorcom, niezależnie od tego, jak i gdzie ich znajdziesz.

Podsumujmy. Aby przeprowadzić powodzenie zintegrowanej kampanii marketingowej, wystarczy:

Nadaj priorytet spójności (konsekwentnie)

Prezentować jednolity Front w wielu kanałach marketingowych

Mierz powodzenie swoich działań

Całkiem proste, prawda? Cóż, tak jakby. Wyzwanie polega na utrzymaniu dbałości o szczegóły i skutecznym międzyfunkcyjna współpraca .

Uwzględnienie różnych właścicieli kanałów oznacza konieczność dostosowania zintegrowanej kampanii marketingowej w wielu działach i zespołach, w tym (ale nie tylko) w mediach społecznościowych, zawartości, sprzedaży, projektowaniu i sieci, aby zapewnić płynną realizację.

Ustaw priorytety dla każdego zadania za pomocą funkcji Priorytety zadań ClickUp i upewnij się, że Twój zespół wie, na czym ma się skupić

Zintegrowana komunikacja marketingowa uwzględnia wszystkich kluczowych graczy i ich ustalone procesy, dając wystarczająco dużo czasu na określenie ogólnych celów kampanii, przekazu, KPI zaangażowane kanały marketingowe, rezultaty , oś czasu projektu zasoby i nie tylko.

Pomyśl o tym w ten sposób - powodzenie postu w mediach społecznościowych i bloga nie jest mierzone tymi samymi wskaźnikami, ale udana integracja kampanie marketingowe zajmą się tymi różnicami na wczesnym etapie.

Nakład pracy wymagany do przeprowadzenia skutecznej zintegrowanej kampanii marketingowej może wydawać się zniechęcający na papierze, ale efekt jest wart wysiłku, a korzyści są niemal nieograniczone.

Jakie są korzyści z marketingu zintegrowanego?

Po pierwsze i najważniejsze, marketing zintegrowany jest niezwykle skuteczny w zwiększaniu liczby potencjalnych klientów i wzmacnianiu wizerunku marki. Celowanie w zróżnicowany zakres kanałów za pomocą spójnej narracji daje potencjalnym klientom więcej możliwości interakcji z produktem.

A dzięki solidnej strategii kierującej wysiłkami kampanii, te interakcje z pewnością będą pozytywne, rozpoznawalne i zapadające w pamięć. AKA, marketingowa trifecta. 🙌🏼

Spójna historia i doświadczenie w ramach wysiłków marketingowych generują większą świadomość marki wśród klientów. Podobnie jak ten reklamowy dżingiel odtwarzany w Twojej głowie, chcesz, aby Twoja zintegrowana kampania marketingowa zakotwiczyła Twoją firmę w umysłach konsumentów - ale w dobry sposób. Przepraszamy autorów dżingli.

Bez skoordynowanych kampanii i współpracy między różnymi funkcjami, team marketingowy miałby szczęście, gdyby udało mu się pozyskać niestandardowych klientów tylko na jednej scenie lejka zakupowego. Jednak dzięki solidnemu i szczegółowemu planowi, pojedyncza kampania może wesprzeć cały cykl życia klienta.

Tanya Littlefield, liderka marketingu frakcyjnego

Jakich innych korzyści można oczekiwać od skutecznej zintegrowanej strategii marketingowej?

Rozbijanie silosów w zespole : Łączenie różnych właścicieli kanałów w ramach jednej kampanii to pewny sposób na pozyskanie nowych członków zespołu. Mając możliwość dążenia do wspólnego celu, członkowie różnych działów mogą wzmocnić relacje robocze, poprawić współpracę międzyfunkcyjną i wywrzeć większy wpływ poprzez projekty, które wykraczają poza ich zakrestypowy zakres *Buduj zaufanie wśród odbiorców docelowych: Niezachwiana narracja i wizerunek marki we wszystkich kanałach marketingowych pokazuje odbiorcom, czego mogą oczekiwać od Twojego biznesu - niezależnie od tego, gdzie się znajdująlejka sprzedaży. Za każdym razem, gdy przewijają reklamę, czytają bloga, przesyłają formularz sprzedaży lub rejestrują się w celu zakupu produktu za pośrednictwem samoobsługi, są witani tymi samymi wiadomościami, które przyciągnęły ich na początku

: Łączenie różnych właścicieli kanałów w ramach jednej kampanii to pewny sposób na pozyskanie nowych członków zespołu. Mając możliwość dążenia do wspólnego celu, członkowie różnych działów mogą wzmocnić relacje robocze, poprawić współpracę międzyfunkcyjną i wywrzeć większy wpływ poprzez projekty, które wykraczają poza ich zakrestypowy zakres *Buduj zaufanie wśród odbiorców docelowych: Niezachwiana narracja i wizerunek marki we wszystkich kanałach marketingowych pokazuje odbiorcom, czego mogą oczekiwać od Twojego biznesu - niezależnie od tego, gdzie się znajdująlejka sprzedaży. Za każdym razem, gdy przewijają reklamę, czytają bloga, przesyłają formularz sprzedaży lub rejestrują się w celu zakupu produktu za pośrednictwem samoobsługi, są witani tymi samymi wiadomościami, które przyciągnęły ich na początku Lepsze wskaźniki i wgląd w dane : Żadne dwa kanały marketingowe nie będą udostępniać tych samych wskaźników KPI, chociaż kilka z nich będzie miało ten sam cel. Zintegrowany marketing zapewnia wiele punktów styku do zbierania głębszych informacji na temat zachowań i preferencji klientów w zależności od tego, gdzie docierają do kampanii, w jaki sposób wchodzą z nią w interakcję i czy prowadzi to do konwersji

: Żadne dwa kanały marketingowe nie będą udostępniać tych samych wskaźników KPI, chociaż kilka z nich będzie miało ten sam cel. Zintegrowany marketing zapewnia wiele punktów styku do zbierania głębszych informacji na temat zachowań i preferencji klientów w zależności od tego, gdzie docierają do kampanii, w jaki sposób wchodzą z nią w interakcję i czy prowadzi to do konwersji Zoptymalizowana alokacja budżetu : Zintegrowane strategie marketingowe wymagają, aby Teams najpierw zidentyfikowali najbardziej efektywne kanały dla swoich kampanii, co prowadzi do lepszego ROI i efektywności kosztowej od samego początku. Poza planowaniem, Teams marketingowe mogą również uzyskać większy zwrot z inwestycji dzięki udostępnianiu i zmianie przeznaczenia zasobów kampanii między kanałami przy minimalnym dodatkowym wysiłku. Na przykład - obraz kampanii może pojawić się we wszystkich mediach społecznościowych, na stronie internetowej i w e-mailu

: Zintegrowane strategie marketingowe wymagają, aby Teams najpierw zidentyfikowali najbardziej efektywne kanały dla swoich kampanii, co prowadzi do lepszego ROI i efektywności kosztowej od samego początku. Poza planowaniem, Teams marketingowe mogą również uzyskać większy zwrot z inwestycji dzięki udostępnianiu i zmianie przeznaczenia zasobów kampanii między kanałami przy minimalnym dodatkowym wysiłku. Na przykład - obraz kampanii może pojawić się we wszystkich mediach społecznościowych, na stronie internetowej i w e-mailu Zmaksymalizowany wpływ: Niezależnie od tego, czycelując w nowy segment lub poszukiwanie nowych potencjalnych klientów wśród idealnych odbiorców, skoordynowane zintegrowane wysiłki marketingowe wzmocnią przekaz, docierając do szerszego zakresu konsumentów i zwiększając wpływ kampanii

Zrobiony dobrze, marketing zintegrowany jest niezwykle skuteczny, a powyższa lista tylko zarysowuje powierzchnię jego korzyści. Nasuwa się więc pytanie - do zrobienia własnej skutecznej strategii marketingu zintegrowanego?

Pokażemy ci. 🙂

Jak stworzyć maszynę marketingu zintegrowanego w 2 tygodnie

Im więcej Teams jest zaangażowanych w kampanię, tym większym wyzwaniem może być jej rozpoczęcie. Podczas gdy faza planowania jest kluczowa dla każdej powodzenia strategii marketingu zintegrowanego, jest to również miejsce, w którym kampania najprawdopodobniej straci tempo lub nawet zostanie zakończona.

Pierwsze kilka zintegrowanych kampanii może wydawać się niewygodne, ponieważ każda funkcja może być zmuszona do rezygnacji z niektórych standardowych procesów planowania, aby dostosować się do większej grupy. Gdy Teams odniosą powodzenie w kilku kampaniach, stanie się to bardziej naturalne, podobnie jak współpraca.

Tanya Littlefield, liderka marketingu frakcyjnego

Aby uniknąć utraty kolejnego dużego pomysłu marketingowego na rzecz niekończącego się stosu "oczekujących", sugerujemy stworzenie i przestrzeganie ścisłej osi czasu. Nasza sugestia? Dwa tygodnie.

Choć wydaje się, że to bardzo szybko, odpowiedni plan działania pozwoli utrzymać zespół na właściwym torze - bez wypalania się i pójścia na skróty. Zwłaszcza z pomocą potężnych oprogramowanie do zarządzania projektami aby poradzić sobie z tym ciężkim zadaniem.

Narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, są niezbędnym pierwszym krokiem każdej wydajnej strategii marketingowej lub kampanii. Z wbudowane funkcje dla ułatwienia współpraca w zespole , burzy mózgów, działania zgodnie z pomysłami i dokumentowania postępów, eliminuje zajętość obciążającą każdy proces, pomagając skupić się na pracy, która ma największe znaczenie.

Upewnij się, że Twoje komentarze są widoczne, przypisując je użytkownikom bezpośrednio w zadaniach i uzyskaj szybki widok przypisanych komentarzy na liście kontrolnej

Z preferowanym narzędzie do zarządzania projektami jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy.

Szczegóły napędzające różne zintegrowane kampanie marketingowe będą się różnić w zależności od produktu, celu i odbiorców, ale fundament często będzie miał tę samą strukturę.

Tydzień 1: Gromadzenie badań i rozwoju kampanii

Chociaż dwa tygodnie mogą minąć dość szybko, kluczowe jest ustalenie kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego i jak od samego początku. Większość pierwszego tygodnia będzie poświęcona ustaleniu podstaw - w szczególności ugruntowaniu dlaczego jest to konieczne i co to zrobi do zrobienia, aby pomóc w osiągnięciu celów.

Podobnie jak twoi ulubieni telewizyjni szefowie kuchni wstępnie dzielą swoje składniki na tablicy do krojenia przed rozpoczęciem właściwego gotowania, pierwszy tydzień zintegrowanej strategii marketingowej koncentruje się w dużej mierze na badaniach i przygotowaniach. Zajmijmy się tym.

Krok 1: Ustal cel kampanii SMART

Ustaw konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie cele za pomocą ClickUp

Pierwszy dzień poświęcony jest ustaleniu, co chcesz osiągnąć dzięki tej kampanii.

Zawsze będziemy wychwalać cele, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. AKA, Cele SMART . Posiadanie celu na uwadze jest naturalnym pierwszym krokiem w tworzeniu jakiejkolwiek strategii, a zintegrowane kampanie marketingowe nie są inne.

Być może wprowadziłeś nową funkcję produktu lub całkowicie zmieniłeś markę firmy - te inicjatywy są trampolinami, które prowadzą cię do celu i uzasadniają, dlaczego kampania jest warta wysiłku.

Pozwoli to również myśleć we właściwym kierunku, jeśli chodzi o metryki i wskaźniki marketingowe KPI . Wiedza o tym, jak zmierzyć powodzenie celu kampanii, jest niezbędna dla zintegrowanej kampanii marketingowej i będzie czynnikiem decydującym o tym, czy zakończy się ona sukcesem.

Krok 2: Zidentyfikuj personę docelowego nabywcy i kluczowe kanały marketingowe

Teraz, gdy ustaliłeś uzasadnienie swojej strategii i problem, który ma ona rozwiązać, nadszedł czas, aby określić, dla kogo jest ona przeznaczona.

Na tej scenie możesz być jeszcze w dniu pierwszym lub dopiero rozpoczynać dzień drugi budowania swojej strategii.

Zidentyfikuj persona niestandardowa na którą będziesz celować podczas całej kampanii, aby kierować swoimi decyzjami w przyszłości. Znajomość rynku, do którego zmierzasz, ogólnych zachowań odbiorców i zrozumienie, co jest dla nich ważne, pomoże Ci stworzyć bardziej atrakcyjną i dostosowaną zawartość.

Skorzystaj z szablonu User Persona firmy ClickUp, aby śledzić profile klientów i lepiej zrozumieć swoich odbiorców docelowych

Ta scena jest również miejscem, w którym zaczniesz określać właściwe kanały w swojej kampanii. Mając przed sobą dobrze zdefiniowanych odbiorców, możesz wyodrębnić kanały marketingowe, które najczęściej odwiedzają, aby mieć pewność, że za każdym razem spotkasz się z nimi tam, gdzie się znajdują.

Dobrą wiadomością na tym etapie strategii jest to, że wiele z tych badań prawdopodobnie zostało już zrobionych. Nikt nie rozumie celów Twojej firmy lepiej niż ona sama i nikt nie zna Twojego idealnego klienta lepiej niż Ty.

W kroku pierwszym i drugim po prostu zbierasz i organizujesz badania i informacje, które już masz pod ręką, aby kolejne kroki w zintegrowanym procesie marketingowym były jeszcze łatwiejsze.

Krok 3: Zaangażuj właściwych ludzi

Witamy w kroku trzecim! Ten krok powinien pokrywać się z dniem trzecim, jeśli trzymasz się naszej planowanej osi czasu.

Wiedząc, co chcesz osiągnąć i do kogo chcesz dotrzeć w swojej kampanii, zadaj sobie pytanie: Z którymi wewnętrznymi Teams musisz się połączyć do zrobienia tego?

TBH, prawdopodobnie zaangażowanych jest więcej osób niż myślisz. Nie tylko menedżerowie kanałów, ale także zespoły projektowe, płatni menedżerowie marketingu, copywriterzy, PR, zespoły sprzedaży i wiele innych.

I chociaż Ty już rozumiesz motywację do przeprowadzenia tej kampanii, oni mogą nadal pozostawać w niewiedzy. Właśnie dlatego szablony do planowania kampanii marketingowych są tak niezbędne do śledzenia wszystkich interesariuszy i partnerów.

Szybsze planowanie projektów i kampanii marketingowych dzięki temu szablonowi

Szablony te są idealne do ustawienia nowej kampanii. Po zidentyfikowaniu wszystkich osób, które muszą być zaangażowane, możesz lepiej ustalić priorytety, aby jak najszybciej znaleźć się w tym samym pomieszczeniu (lub podczas tej samej rozmowy telefonicznej).

Pozwoli to dostosować Teams do bieżącej przepustowości każdego członka, sprawdzić, czy inni muszą zostać zapętleni i zidentyfikować wszelkie główne blokady od razu.

Kolejnym ważnym szczegółem, który należy dopracować na tej scenie, jest to, kto będzie miał ostateczny głos w sprawie wszystkich zasobów kampanii. Wiele obiecujących zintegrowanych strategii marketingowych upada po prostu dlatego, że w kuchni jest zbyt wielu kucharzy.

Ważne jest, aby mieć kogoś na licencji kierowcy, który będzie koordynował działania z liderami każdej funkcji marketingowej. Spójny proces spotkań i dostarczania produktów w każdej funkcji jest jednym ze sposobów na zaangażowanie wszystkich, utrzymanie terminów i rozwiązywanie pojawiających się wyzwań.

Tanya Littlefield, liderka marketingu frakcyjnego

Wyeliminuj ból głowy związany z niekończącymi się procesami zatwierdzania, wyznaczając jedną osobę uprawnioną do wykonania ostatniego telefonu.

Krok 4: Burza mózgów na temat kampanii i planu działania

Mając na miejscu swój wymarzony zespół, jesteś gotowy na burzę mózgów i złożenie ogólnej historii kampanii i planu działania. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie przy stole konferencyjnym, rozmowa wideo, czy w pełni online oprogramowanie do cyfrowej tablicy, najlepsza współpraca zespołowa i sesje ideacji odbywają się w czasie rzeczywistym.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

W tym momencie nie ma złych pomysłów. Chodzi tylko o zapisanie punktu wyjścia na papierze. Stamtąd - i dzięki zbiorowej sile umysłu zróżnicowanego i wielofunkcyjnego zespołu - będziesz się umacniać:

Wszystkie rezultaty potrzebne w kampanii

Ogólną narrację kampanii i spójny przekaz

Gdzie i kiedy zasoby kampanii zostaną uruchomione

Kluczowe terminy i przybliżoną oś czasu na następny tydzień

Może się to nie udać podczas jednego 30-minutowego spotkania. Teams powinien mieć czas na przemyślenie pierwszej rundy pomysłów, zebranie niezbędnych informacji i przegrupowanie się w razie potrzeby. Jeśli rozpocząłeś tę dwutygodniową oś czasu w poniedziałek, sugerujemy umieszczenie tego spotkania w kalendarzu najpóźniej w czwartek lub piątek (dzień czwarty i piąty).

Tydzień 2: Ustawienie strategii w ruchu

W pierwszym tygodniu masz już wszystko dopięte na ostatni guzik. Tydzień drugi to czas, w którym zespół jest w dużej mierze pochłonięty swoją pracą, wprowadzając w życie mapę drogową kampanii. Lub zgodnie z przykładem szefa kuchni - kiedy w końcu zaczynasz gotować.

Krok 1: Stwórz spójne zasoby kampanii

Największe wąskie gardło w tworzeniu zasobów kampanii często występuje na scenie informacji zwrotnych i zatwierdzania, dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać "V1" przed menedżerami kampanii. Po niezbędnych rundach edycji, krok ten może trwać od początku drugiego tygodnia (dzień szósty) do dnia dziewiątego lub nawet 10.

Nie dotyczy to tylko zespołu projektowego. Cała zawartość pisemna, w tym podpisy w mediach społecznościowych, cytaty, hashtagi, urywki dźwiękowe, kopia internetowa i blogi mogą trwać równie długo (jeśli nie dłużej). Chcesz poświęcić jak najwięcej czasu na ten krok, ponieważ odnosi się on do wszystkiego, co twoi niestandardowi klienci faktycznie zobaczą z twoich wysiłków w kampanii.

Użyj AI asystent pisania w ClickUp do generowania wpisów na bloga, burzy mózgów, tworzenia e-maili i nie tylko

Krok 2: Określ sposób mierzenia powodzenia

Pamiętasz ten cel kampanii SMART, który ustaliłeś w pierwszym tygodniu? Nadszedł czas, aby powrócić do niego i pomyśleć o nim przez pryzmat każdego kanału marketingowego. Zidentyfikuj wskaźniki KPI związane z większą zintegrowaną kampanią marketingową, a następnie zastanów się, w jaki sposób każdy kanał mierzy swoje powodzenie.

Wskaźniki te mogą obejmować:

Leady wygenerowane z określonych kanałów

Widoki na określony post lub wizyty na określonym blogu

Subskrybenci newslettera lub YouTube

Liczba nowych kont utworzonych w witrynie

I jeszcze więcej.

Niezwykle ważne jest, aby zintegrowane kampanie miały nie tylko jasno określonych właścicieli, ale także jasne KPI i cele. Każda funkcja może zazwyczaj analizować tylko kilka wskaźników, ale zintegrowane kampanie wymagają również skupienia się na 1-3 najważniejszych wskaźnikach KPI we wszystkich zespołach.

Tanya Littlefield, liderka marketingu frakcyjnego

Chociaż twój zespół może nadal być w trakcie przelewania pióra na papier i opracowywania wyników kampanii, oś czasu wciąż się przesuwa. Oznacza to, że możesz kontynuować finalizowanie zasobów projektowych podczas pracy nad krokiem drugim w tle.

A ponieważ tak dokładne przygotowania zostały zrobione w pierwszym tygodniu, podczas badania grupy docelowej i spotkania z właścicielami kanałów, nie powinno to zająć więcej niż dzień lub dwa. Sugerujemy rozpoczęcie tego kroku w siódmym lub ósmym dniu, aby trzymać się dwutygodniowej osi czasu.

Krok 3: Uruchomienie, ocena i iteracja w razie potrzeby

Dotarłeś do ostatniego dnia dwutygodniowego sprintu zintegrowanej kampanii marketingowej! Oznacza to, że wszystko gotowe, prawda? Absolutnie nie. Ale jesteś blisko!

W ostatnim dniu planu działania strategii jesteś gotowy, aby pozwolić jej rozwinąć skrzydła i latać. Twoja zawartość może być już dostępna na żywo lub stanie się to za kilka dni. Tak czy inaczej, ciężka praca została zrobiona.

Wszystkie spotkania projektowe, zatwierdzenia, rundy informacji zwrotnych i wąskie gardła zostały rozwiązane i usunięte. Wszystkie produkty zostały sfinalizowane, a zawartość, która nie została jeszcze opublikowana, jest gotowa do wysłania

Po udanym uruchomieniu kampanii marketingowej nadszedł czas na monitorowanie jej powodzenia i ocenę wydajności w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach. Niech wskaźniki i KPI, które już ustaliłeś, pomogą Ci określić, jak wygląda "powodzenie" tej kampanii.

Uzyskaj głębszy wgląd i przegląd swoich kampanii na wysokim poziomie dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom w ClickUp

Aby upewnić się, że koncentrujesz się na uczeniu się i rozwoju z każdej kampanii, zorganizuj spotkanie retrospektywne ze swoim zintegrowanym zespołem marketingowym po uruchomieniu, aby omówić kluczowe wnioski, w tym:

Co poszło dobrze

Co mogło pójść lepiej

Kluczowe wnioski z doświadczenia

Jak można ulepszyć przyszłe strategie kampanii

Mając wiedzę zdobytą podczas planowania strategii i oś czasu, aby nadzorować jej powodzenie - nadszedł czas na świętowanie. 🎉

Bądź na bieżąco ze swoją zintegrowaną strategią marketingową w ClickUp

Monitorując powodzenie swoich bieżących zintegrowanych kampanii marketingowych, będziesz dysponować wiedzą i spostrzeżeniami, które pozwolą Ci z pewnością dostosować kampanię w czasie i dostosować ją do konkretnych potrzeb.

Do tego czasu pozwól, aby ten plan działania położył podwaliny pod kolejną kampanię. Postępuj krok po kroku i obserwuj, jak Twoja zintegrowana strategia marketingowa nabiera kształtu w ciągu kilku tygodni! Aby jeszcze bardziej rozwinąć te ramy - planuj i zarządzaj nimi za pomocą dynamicznego oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp.

ClickUp jest jedynym oprogramowaniem do zarządzania projektami narzędzie do zwiększania wydajności z możliwością łączenia teamów marketingowych, natychmiastowego przechwytywania pomysłów i nadzorowania postępów z poziomu jednej platformy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twoje kampanie ożywają.