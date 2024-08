15 strategii marketingowych SaaS pozwalających zdobyć (i utrzymać) klientów

Oczekuje się, że globalny rynek SaaS wzrośnie z poziomu 257,47 mld USD do 1298,92 mld USD w latach 2023-2030.

To wzrost o 403% w ciągu zaledwie siedmiu lat! I choć wskazuje to na zawrotne tempo rozwoju branży SaaS, oznacza to również większą konkurencję dla SaaS Business.

W tym kontekście decydenci muszą przemyśleć swoje strategie marketingowe SaaS, aby wyprzedzić innych rywali. Ponieważ na zatłoczonym rynku zmęczone, szablonowe podejścia marketingowe SaaS po prostu nie przyniosą oczekiwanych wyników.

Dobra wiadomość jest taka, że pomoc jest już w drodze. Przygotowaliśmy listę 15 najskuteczniejszych strategii marketingowych SaaS, które pomogą ci uzyskać przewagę nad konkurencją. Lista zawiera również niezawodne sposoby na zadowolenie obecnych klientów i pozyskanie nowych w celu rozwoju marki SaaS.

Zanim zagłębimy się w szczegóły, najpierw zrozummy, czym jest marketing SaaS i czym różni się od innych rodzajów marketingu.

Zrozumienie marketingu SaaS

SaaS, czyli Software as a Service, to model dystrybucji oprogramowania oparty na chmurze, w którym niestandardowi klienci uzyskują dostęp do oprogramowania przez Internet, zazwyczaj płacąc subskrypcję. Jest to przeciwieństwo tradycyjnego modelu dostarczania oprogramowania, w którym klienci dokonują jednorazowego zakupu w celu nabycia i korzystania z oprogramowania.

Marketing SaaS odnosi się do strategii marketingowych, które Firmy SaaS stosują w celu zwiększenia świadomości marki, pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych klientów. Marketerzy SaaS starają się tworzyć płynne, wielokanałowe, wartościowe doświadczenia dla swoich klientów, promując i sprzedając rozwiązania programowe oparte na chmurze.

Aby uzyskać zdrowy zwrot z inwestycji w wysiłki marketingowe SaaS, należy zrozumieć grupę docelową, podkreślić unikalne punkty sprzedaży produktu (USP) i zbudować plan marketingowy SaaS, który zapewni klientom to, czego chcą i kiedy tego chcą.

Wymaga to mnóstwa badań, analizy danych i koordynacji między członkami zespołu marketingowego SaaS - coś, co Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp doskonale ułatwia pracę.

Skorzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp, aby planować i realizować swój marketing SaaS

Niezależnie od wybranego planu marketingowego SaaS, platforma marketingowa ClickUp pomoże Ci lepiej go realizować.

A teraz przejdźmy do najlepszych strategii marketingowych SaaS w 2024 roku.

15 zwycięskich strategii marketingowych SaaS

Ponieważ globalny rynek SaaS nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia, firmy SaaS muszą zwrócić się ku opartym na danych, nieszablonowym technikom marketingowym SaaS, aby pozostać konkurencyjnymi.

Oto 15 najskuteczniejszych strategii marketingowych SaaS, które możesz wdrożyć w swoim biznesie B2C lub B2B SaaS:

1. Stwórz strategiczny plan marketingowy

Potrzebujesz planu, zanim twoje zespoły marketingowe zanurzą się w SaaS kampanie marketingowe . Mówiąc dokładniej, potrzebujesz strategicznego planu marketingowego dostosowanego do celów Twojego biznesu SaaS, jasno zdefiniowanych OKR i KPI oraz dopasowanego do Twojego budżetu marketingowego.

Śledzenie wskaźników powodzenia dzięki szablonowi kluczowych wskaźników wydajności (KPI) ClickUp

Zacznij więc od zdefiniowania jasnych, mierzalnych celów marketingowych, takich jak cele związane z przychodami, pozyskiwaniem klientów i ich utrzymaniem. Po ustawieniu celów przeprowadź dogłębną analizę konkurencji i określ swoją USP.

Twój plan powinien również zawierać najskuteczniejsze kanały marketingowe, aby połączyć się z celami. Chociaż możesz opierać się w dużej mierze tylko na kilku kanałach dystrybucji, najlepiej jest korzystać z mieszanki kanałów, w których odbiorcy zazwyczaj konsumują zawartość, takich jak media społecznościowe, SEO, e-mail, niszowe społeczności, wydarzenia i webinaria, PR itp.

Gdy już zdecydujesz się na kanały, stwórz strategię marketingu zawartości SaaS obejmującą całą podróż klienta, od dotarcia do klienta, przez jego pozyskanie, aż po utrzymanie.

Brzmi jak dużo? To prawda. Opracowanie strategii strategiczny plan marketingowy może być żmudne i wymagać wysiłku, ale ClickUp jest tutaj, aby Ci pomóc.

Z Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp dzięki niemu możesz zidentyfikować i ocenić nastroje kupujących, ustalić jasne cele dla swojego zespołu i stworzyć gotowy do działania plan marketingowy dla swojego biznesu SaaS.

Skorzystaj z szablonu strategicznego planu marketingowego ClickUp, aby zaplanować wykonalne cele dla swojego zespołu

Plan marketingowy ClickUp pozwala również jasno zdefiniować grupę docelową, zidentyfikować najbardziej efektywne kanały komunikacji, zsynchronizować wszystkie działania marketingowe, mierzyć postępy i dostosowywać plan marketingowy SaaS w razie potrzeby.

2. Zdefiniuj profil idealnego klienta

Istotnym elementem skutecznego planu marketingowego B2B SaaS jest budowanie profilu idealnego klienta (ICP).

Dobrze zbadany ICP pomaga zdefiniować problemy, z którymi najczęściej borykają się klienci. Umożliwia również dostosowanie produktów i cen do niestandardowych potrzeb klientów oraz opracowanie skutecznych strategii marketingowych.

Dzięki kampanii marketingowej SaaS skoncentrowanej na ICP można zmaksymalizować dotarcie do klientów, wdrożenie, utrzymanie i generowanie przychodów.

Zacznij od zbudowania wielu person kupujących które pasują do Twojej marki, wykorzystując dane w czasie rzeczywistym i badania rynku. Określ podstawowe dane demograficzne, takie jak wiek, płeć, dochód, lokalizacja i tytuł zawodowy.

Następnie uzyskaj odpowiedzi na pytania takie jak: Z jakimi wyzwaniami zmagają się ci klienci? Jakie są ich cele i jak moje produkty SaaS mogą je rozwiązać? Jakie są ich preferowane sposoby konsumpcji zawartości (blogi, wideo, webinaria, newslettery itp.)? A gdzie spędzają czas online? Wykorzystaj te informacje, aby lepiej zrozumieć swoich klientów SaaS.

Gdy zrozumiesz swoich docelowych odbiorców, możesz opracować strategię marketingową SaaS, która skutecznie ich zaangażuje.

Badanie i tworzenie szablonów buyer persona może być zniechęcającą pracą, ale ClickUp User Persona Template może to uprościć. Dzięki niemu możesz tworzyć, zarządzać i śledzić profile klientów w jednym miejscu.

Skorzystaj z szablonu User Persona Template firmy ClickUp, aby śledzić profile klientów i lepiej zrozumieć swoich odbiorców docelowych

Co więcej, szablon User Persona firmy ClickUp pozwala projektantom, programistom i marketerom projektować doświadczenia dostosowane do potrzeb ich docelowych klientów.

Tworząc zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak "Otwarte" i "Zakończone", możesz śledzić postępy w każdym aspekcie tworzenia profilu użytkownika - od wstępnych badań po pojawienie się ostatecznej persony. Szablon można kategoryzować na podstawie zmiennych demograficznych, takich jak grupa wiekowa, status cywilny itp.

Efektywna obsługa zadań dzięki szablonowi planu projektu SaaS firmy Click

Korzystanie z zarządzania SaaS oprogramowanie do automatyzacji i usprawnić cykl pracy podczas pracy z bazami danych i narzędziami programowymi w celu zbudowania ICP.

3. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)

SEO poprawia widoczność Twojej strony internetowej, a co za tym idzie, Twojego oprogramowania w wyszukiwarkach, dzięki czemu jest integralną częścią Twojej strategii marketingowej SaaS. SEO można podzielić na dwie kategorie: on-page SEO i off-page SEO.

SEO na stronie obejmuje optymalizację słów kluczowych, tworzenie wysokiej jakości zawartości, wewnętrzne łącza, zoptymalizowane tytuły i zapewnienie, że witryna ma przyjazny interfejs użytkownika (UI).

Off-page SEO koncentruje się na budowaniu wysokiej jakości linków, budowaniu silnej obecności w mediach społecznościowych, współpracy z influencerami w branży i niszy w celu promocji produktu oraz posiadaniu planu dystrybucji treści.

SEO pomaga tworzyć zawartość, która jest wysoko oceniana przez wyszukiwarki, zwiększając widoczność w najlepszych wynikach na stronie wyników wyszukiwania (SERP) i promując swój produkt SaaS.

Pomaga to kierować ruch organiczny do witryny i angażować odsetki potencjalnych klientów za pomocą odpowiedniej zawartości.

Możesz przeprowadzać testy A/B lub testować różne wersje swojej witryny, aby poprawić jej wydajność i dostosować content marketing do strategii SEO.

Ustaw terminy oraz śledź i zarządzaj swoimi rankingami za pomocą szablonu do badań i zarządzania SEO ClickUp

Pamiętaj, aby wykorzystać oprogramowanie do marketingu zawartości i oprogramowanie do marketingu produktów do tworzenia zoptymalizowanej zawartości i prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych SaaS. Korzystanie z odpowiednich narzędzi może znacznie zmniejszyć obciążenie pracą zespołów marketingowych SaaS.

4. Wdrażanie marketingu rekomendacji

Marketing poleceń jest dokładnie tym, na co wygląda - wykorzystywaniem ustnych poleceń i rekomendacji od obecnych klientów w celu pozyskiwania klientów.

Sprawdź Program poleceń ClickUp i wykorzystaj to, co najlepiej sprawdza się w Twoim biznesie SaaS

Badania pokazują, że polecenia od zaufanych osób są najskuteczniejszym sposobem generowania leadów. Jednak tylko 29% niestandardowych klientów poleca Business po pozytywnych doświadczeniach, mimo że 83% jest skłonnych do zrobienia tego. Oznacza to, że wiele firm SaaS nie wykorzystuje w pełni możliwości marketingu poleceń.

Jednym ze sposobów na zachęcenie większej liczby poleceń jest oferowanie klientom zachęt, takich jak rabaty, darmowe produkty lub prezenty. Jednak każdy biznes jest inny, więc przetestuj różne strategie marketingu poleceń i zobacz, co działa najlepiej dla potencjalnych klientów.

Gdy już to ustalisz, wdróż zoptymalizowany program marketingu poleceń i uczyń go częścią swojej strategii rozwoju SaaS.

5. Zbuduj silną obecność w mediach społecznościowych

Media społecznościowe to potężny sposób dla firm SaaS na budowanie autorytetu, generowanie leadów i szybszy rozwój. Obecnie nawet firmy B2B SaaS wykorzystują platformy mediów społecznościowych do połączenia i interakcji z docelowymi odbiorcami, prezentowania osobowości marki i demonstrowania wartości swoich produktów.

Oszczędzaj czas, organizując wszystkie swoje pomysły i plany w szablonie kalendarza mediów społecznościowych ClickUp

Podobnie jak większość innych strategii marketingowych SaaS, marketing w mediach społecznościowych zaczyna się od ustawienia wskaźników KPI, zrozumienia ICP i wyboru odpowiednich platform.

Na przykład LinkedIn i Twitter to popularne platformy mediów społecznościowych dla marketingu B2B SaaS, a marketerzy B2C SaaS mogą znaleźć większą popularność na Facebooku i Instagramie.

Zanim zaczniesz publikować posty, zoptymalizuj swoją stronę firmową i profil za pomocą odpowiednich słów kluczowych, obrazów i połączonych linków. Stwórz spójny kalendarz mediów społecznościowych, który określa częstotliwość, czas i rodzaj zawartości publikowanej na każdej platformie.

Następnie stwórz angażującą i wartościową zawartość dla swoich postów. Baw się różnymi formatami, takimi jak wideo i webinary, aby podkreślić funkcje swojego produktu SaaS.

Wreszcie, skup się na "społecznym" aspekcie mediów społecznościowych. Promuj zawartość generowaną przez użytkowników, taką jak recenzje, oceny i opinie. Dzięki temu staniesz się zaufaną marką i wzmocnisz swój autorytet i wiarygodność wśród docelowych odbiorców.

6. Wykorzystaj marketing społecznościowy

Marketing społecznościowy polega na angażowaniu się w grupy online o wspólnych odsetkach lub celach związanych z produktem SaaS.

Aktywne uczestnictwo w tych społecznościach pozwala zwiększyć autorytet marki, nawiązać kontakt z potencjalnymi klientami i zbudować ich lojalność.

Istnieją trzy główne typy społeczności, które można wykorzystać do wysiłków marketingowych SaaS:

Organiczne (naturalnie występujące społeczności, takie jak Reddit i Quora)

Sponsorowane (społeczności tworzone przez Business SaaS, takie jak grupy na Facebooku)

Brand (społeczności stworzone i utrzymywane przez firmę SaaS, takie jak kanał Slack)

Podejście marketingowe oparte na społecznościach pozwala angażować użytkowników i wchodzić z nimi w interakcje w czasie rzeczywistym. Pomaga to uczynić markę SaaS bardziej relatywną, buduje autorytet, poprawia wrażenia klientów, zwiększa świadomość marki i generuje leady kwalifikujące się do sprzedaży.

7. Wdrożenie automatyzacji e-mail marketingu

E-mail marketing jest jednym z najskuteczniejszych kanałów generowania leadów dla firm SaaS. Polega on na wysyłaniu spersonalizowanych e-maili do posegmentowanych odbiorców na podstawie ich zachowań, preferencji lub danych demograficznych.

Ustawienie parametrów i wysyłanie automatycznych e-maili poprzez Automatyzacja e-maili przez ClickUp Możesz korzystać z marketingu oprogramowanie do automatyzacji do wyzwalania i personalizowania e-maili na podstawie działań niestandardowych klientów.

Na przykład, jeśli klient zarejestruje się z polecenia, może to być sekwencja trzech e-maili onboardingowych,

Wita ich w produkcie i przyznaje premię za polecenie (np. rabat lub miesiąc subskrypcji gratis) Przeprowadza ich przez trzy najważniejsze funkcje produktu dla ich przypadku użycia Zachęca ich do korzystania z produktu lub dalszego rozpowszechniania informacji

Marketerzy SaaS często sięgają po automatyzację e-mail marketingu ze względu na jej zdolność do hostowania angażującej, długiej zawartości, a także pielęgnowania potencjalnych klientów, zatrzymywania obecnych klientów i zwiększania konwersji na dużą skalę.

Jednakże, podczas gdy e-mail marketing jest niezbędny dla SaaS strategii marketingu zawartości dobra kampania e-mail obraca się wokół dobrej kopii. Z ClickUp AI umożliwia tworzenie oryginalnych, atrakcyjnych i angażujących treści na różnych scenach procesu planowania marketingowego.

Możesz również użyć ClickUp AI, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi i wsparcie w dowolnej części działań marketingowych. Narzędzie wygeneruje dla ciebie podsumowania i aktualizacje projektów w ciągu kilku chwil i zautomatyzuje powtarzalne zadania, dzięki czemu będziesz mógł produktywnie spędzać czas.

Automatyzacja cykli pracy i skalowanie biznesu SaaS dzięki ClickUp AI

8. Uruchamiaj ukierunkowane kampanie PPC

SEO to inwestycja długoterminowa. Potrzeba czasu, aby pokazać wyniki. W międzyczasie warto rozważyć kampanię PPC dla swojego biznesu SaaS, jeśli strategia SEO nie generuje wystarczającej liczby potencjalnych klientów.

PPC, czyli pay-per-click, to formularz reklamy online, w którym licytujesz słowa kluczowe i płacisz tylko wtedy, gdy ktoś kliknie Twoją reklamę.

PPC może pomóc w osiągnięciu wyższego marketingowego zwrotu z inwestycji dzięki płatnym kampaniom reklamowym, ponieważ można celować w idealnych klientów na podstawie ich intencji i zachowań związanych z wyszukiwaniem.

Kontroluj powodzenie swoich kampanii marketingowych dzięki szablonowi raportowania kampanii PPC ClickUp

Jednak nie wszystkie płatne kanały medialne są skuteczne dla platform B2B SaaS. Firmy SaaS często odnotowują wyższy poziom zaufania i konwersji w Google, zarówno w przypadku reklam retargetingowych, jak i tekstowych reklam organicznych w wyszukiwarce.

Najlepiej byłoby, gdybyś dokładnie zbadał słowa kluczowe, na które chcesz celować w Google Ads. Upewnij się, że równoważysz słowa kluczowe z długiego ogona i szersze wyszukiwane hasła, aby generować ruch w witrynie i potencjalnych klientów kwalifikujących się do sprzedaży.

Ponadto, podczas opracowywania strategii PPC dla marketingu SaaS, nie zapomnij przeprowadzić testów A/B na swoich stronach docelowych, aby jak najlepiej wykorzystać swój budżet.

9. Oferowanie wersji próbnych Free

Oferowanie klientom SaaS bezpłatnej wersji próbnej produktu może być niezwykle skutecznym sposobem na przekształcenie ich w płacących subskrybentów. Według badań, 62% firm SaaS pozyskuje co najmniej 10% swoich płatnych klientów z wersji próbnych Free.

ClickUp oferuje wersję Free. Sprawdź Plany cenowe ClickUp więcej szczegółów.

Bezpłatna wersja próbna to okazja, aby pokazać klientowi, w jaki sposób można zaspokoić jego potrzeby bez żadnych inwestycji z jego strony. Jeśli mają pozytywne doświadczenia i zapewniasz responsywną obsługę klienta przez cały okres bezpłatnej wersji próbnej, zyskują pewność, że przejdą na model płatnej subskrypcji.

10. Kontakt z potencjalnymi klientami i niestandardowymi klientami

Monitorowanie potencjalnych klientów i istniejących klientów może wydawać się rutynowym zadaniem, ale jesteśmy tutaj, aby powiedzieć, że jest to podstawowa część każdej strategii marketingowej SaaS.

Klienci i potencjalni klienci SaaS prowadzą niestandardowe życie. Są również zasypywani wiadomościami od firm SaaS, które mają nadzieję, że uda im się dotrzeć do klienta. Kiedy wysyłasz niestandardową wiadomość uzupełniającą dokładnie tam, gdzie Twoi klienci są na swojej drodze zakupowej, czują się oni wartościowi i są bardziej skłonni do podjęcia kolejnego kroku.

Wysyłane w odpowiednim czasie, trafne wiadomości follow-up napędzają potencjalnych klientów w całym cyklu sprzedaży. Upewnij się więc, że wysyłasz wiadomości follow-up oparte na wcześniejszych interakcjach i oferujące rozwiązania zgodne z aktualnymi odsetkami potencjalnych klientów.

Zwiększ satysfakcję klientów dzięki narzędziu CRM ClickUp ClickUp CRM pomaga wizualizować cały lejek sprzedaży i pipeline, dzięki czemu śledzenie jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Możesz wybierać spośród różnych widoków, takich jak widok tabeli, tablica Kanban i inne, aby łatwo zarządzać i śledzić relacje z klientami.

Z odpowiednim Oprogramowanie SaaS CRM można również śledzić i zarządzać kontami, współpracować z członkami zespołu i usprawniać działania związane z pozyskiwaniem klientów w ramach jednej platformy.

11. Uzyskaj funkcję w witrynach z listą SaaS

Lista firm SaaS w witrynach z recenzjami firm SaaS, takich jak G2 i Capterra, pozwala na połączenie z potencjalnymi klientami i zaprezentowanie wartości swojego produktu.

Strategia ta jest powiązana z marketingiem opartym na poleceniach, w którym klienci podejmują decyzję o zakupie na podstawie doświadczeń innych klientów.

Witryny z recenzjami zachęcają klientów do przekazywania szczegółowych opinii na temat używanego przez nich oprogramowania. Jeśli klienci są zadowoleni z twoich produktów SaaS, możesz wykorzystać pozytywne recenzje do generowania potencjalnych klientów.

W witrynach z recenzjami można również udostępniać szczegółowe informacje o produkcie, studia przypadków i opinie innych zadowolonych użytkowników. Wszystkie powyższe działania pomagają budować zaufanie i wartość marki dla Twojego biznesu SaaS.

12. Współpraca z innymi platformami SaaS

Współpraca międzyplatformowa jest częścią przyszłości branży SaaS. Partnerstwo z niekonkurencyjną firmą SaaS może zwiększyć pozyskiwanie klientów B2B SaaS, sprawiając, że produkt będzie łatwiejszy w użyciu i integracji.

Na przykład, jeśli prowadzisz produkt SaaS do wysyłania zimnych e-maili, możesz współpracować z platformą do skrobania danych i wspólnie prowadzić kampanię marketingową.

W ten sposób obie platformy SaaS generują więcej potencjalnych klientów.

Twórz szczegółowe umowy szybko i łatwo dzięki szablonowi umowy partnerskiej ClickUp

13. Uprość rejestrację

Ułatwienie rejestracji w przypadku produktów SaaS to strategia marketingowa o niskim wysiłku, ale wysokiej wydajności. Bezproblemowy, przyjazny dla użytkownika proces rejestracji lub wdrażania zachęca bardziej sceptycznych potencjalnych klientów do nawiązania współpracy.

Dobrą praktyką jest stosowanie podwójnych formularzy opt-in i posiadanie zwięzłego i widocznego wezwania do działania na stronie rejestracji. Zoptymalizuj również projekt interfejsu użytkownika i UX (user experience), aby zapewnić łatwą i intuicyjną nawigację.

Zarejestruj się w ClickUp w ciągu kilku sekund

14. Upewnij się, że wideo demo są bramkowane

Jeśli chcesz zwiększyć generowanie leadów dla swojego produktu SaaS, powinieneś rozważyć bramkowanie swojego wideo demo. W ten sposób możesz zapewnić, że tylko użytkownicy, którzy się zarejestrowali, będą mieli do niego dostęp.

Podczas gdy Teams marketingu SaaS często debatują nad zaletami i wadami zawartości bramkowanej, jest to doskonały sposób na zbieranie danych klientów zainteresowanych potencjalnych klientów. Ponieważ bramkowana zawartość wideo odfiltrowuje osoby niezainteresowane produktem SaaS, poprawia również jakość potencjalnych klientów.

15. Podnieś ceny

Jakość nie jest tania. Dlaczego Twój produkt SaaS miałby być inny? Tani plan cenowy może odzwierciedlać niewyszukany produkt SaaS. Jeśli sprzedajesz najlepsze w swojej klasie oferty SaaS, możesz pobierać więcej opłat.

Możesz sprzedać mniej jednostek, podnosząc ceny, aby osiągnąć swoje cele w zakresie przychodów. Co więcej, podniesienie ceny sprawi, że usługa będzie postrzegana jako premium, a to może pomóc przyciągnąć niestandardowych klientów o wysokiej wartości.

Zaleca się zmianę modelu cenowego SaaS w oparciu o trendy marketingowe w branży i wskaźniki rezygnacji klientów, ale nie należy zaniżać wartości tego, nad czym tak ciężko pracował twój zespół.

Związek między doświadczeniem użytkownika a marketingiem SaaS

UX to ogólne wrażenie i odczucia, jakie użytkownicy mają podczas interakcji z produktem. UX odgrywa kluczową rolę w marketingu SaaS, ponieważ ma bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów, a tym samym na strategie marketingowe.

Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika tworzy pozytywne pierwsze wrażenie na temat produktu SaaS. Jeśli potencjalni klienci mogą łatwo się po nim poruszać, wiedzą, że mogą zintegrować go z istniejącymi cyklami pracy. Wiedzą również, że ich Teams będą raportować bardziej płaską krzywą uczenia się podczas wdrażania, ostatecznie zwiększając wydajność.

Produkt SaaS z doskonałym UX jest mniej podatny na irytowanie lub zakłócanie pracy użytkowników, co prowadzi do mniejszej liczby skarg i zgłoszeń do obsługi klienta. Pomaga to w zadowoleniu klientów, co zwiększa wartość życiową każdego klienta (LTV) i zwiększa prawdopodobieństwo, że klienci utrzymają lub zwiększą swoje subskrypcje.

Z marketingowego punktu widzenia, zadowoleni użytkownicy stają się lojalnymi użytkownikami, a długoterminowi lojaliści stają się zwolennikami marki, którzy promują twój produkt SaaS i przyczyniają się do organicznego wzrostu.

Doskonałe doświadczenie użytkownika staje się kluczowym wyróżnikiem na nasyconym rynku, aby przyciągnąć i zatrzymać użytkowników. Co więcej, pozytywny UX zmniejsza wskaźnik rezygnacji, minimalizując potrzebę ciągłych wysiłków związanych z ponownym pozyskiwaniem użytkowników.

Obecny stan marketingu SaaS i przyszłe trendy

Najlepsze strategie marketingowe SaaS są oparte na ROI, skalowalne i łatwe do wdrożenia. Jednak w dynamicznym krajobrazie biznesowym marketerzy SaaS muszą być również zwinni i dostosowywać się do nagłych zmian na rynku.

Współpraca międzyplatformowa

Dlatego też wiele platform SaaS koncentruje się obecnie na współpracy międzyplatformowej poprzez integrację z innymi produktami i usługami SaaS.

Integracje SaaS wypełniają lukę między różnymi Rozwiązania i narzędzia SaaS . Pozwala to użytkownikom na pracę na wielu platformach, swobodne kierowanie danych i bezproblemową automatyzację krytycznych działań.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych będzie również obszarem, na który kładziony będzie większy nacisk. Oczekuje się, że zgodność danych i środki bezpieczeństwa będą bardziej rygorystyczne w przyszłości, szczególnie w przypadku firm zajmujących się wrażliwymi danymi klientów.

Sztuczna inteligencja (AI)

Żaden raport dotyczący przyszłości nie jest zakończony bez wzmianki o AI. Marketerzy SaaS będą w dużym stopniu polegać na AI we wszystkim, od copywritingu po segmentację klientów, personalizację i optymalizację wyszukiwania bez kliknięć.

Ale uwaga: każde narzędzie AI jest tak dobre, jak jego użytkownik. Dlatego marketerzy SaaS muszą podnieść swoje umiejętności inżynierii podpowiedzi i zaznajomić się z AI, aby uzyskać potrzebne wyniki.

Chatboty to kolejny kanał, który firmy SaaS będą wykorzystywać do wzbogacania swoich relacji z klientami, choć są one już częścią praktycznie każdej strony internetowej i mobilnej. Czaty będą coraz bardziej popularne, ale marketerzy SaaS będą szukać sposobów na nadanie tym chatbotom odrobiny osobowości. Ponieważ klienci, nawet klienci B2B SaaS, mają tendencję do lepszego reagowania na boty, które brzmią bardziej ludzko.

Wygraj w 2024 roku dzięki skutecznym strategiom marketingowym SaaS

Dobrze opracowany plan marketingowy SaaS może być przełomem dla Twojego biznesu SaaS.

Spróbuj znaleźć właściwą równowagę między personalizacją a skalą, łącząc strategie i narzędzia. Następnie upewnij się, że Twoi pracownicy posiadają umiejętności do zarządzania tymi narzędziami. Jest to jedyny sposób na wdrożenie kampanii SaaS, które za każdym razem trafiają w sedno.

Zarządzanie zespołem marketingowym SaaS o wysokiej funkcji wymaga nieliniowego tworzenia pomysłów, koordynacji między wieloma interesariuszami i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

ClickUp został stworzony, aby ułatwić to wszystko i jeszcze więcej. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i uzyskaj dostęp do wszystkich narzędzi i szablonów potrzebnych do realizacji skutecznej strategii marketingowej SaaS.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak sprzedawane są produkty SaaS?

Produkty SaaS są sprzedawane za pośrednictwem różnych tradycyjnych i nietradycyjnych kanałów marketingowych. Typowe strategie marketingowe SaaS wykorzystują SEO dla widoczności online, wykorzystują obecność marki w mediach społecznościowych, angażują się w marketing społecznościowy i wykorzystują automatyzację marketingu e-mail do generowania leadów.

Oferowanie wersji próbnych, wdrażanie programów poleceń i współpraca z innymi platformami SaaS to także taktyki poprawiające skuteczność kampanii marketingowych SaaS. Dodatkowo, lista produktów na stronach z recenzjami SaaS, zapewnienie pozytywnego doświadczenia użytkownika i skupienie się na przyszłych trendach, takich jak integracja AI, przyczyniają się do powodzenia strategii i kampanii marketingowych SaaS.

2. Jak skomercjalizować produkt SaaS?

Aby z powodzeniem skomercjalizować produkt SaaS, ważne jest zrozumienie użytkowników i ich potrzeb.

Ustaw rozsądny model cenowy, który będzie adekwatny do zrobienia dobrego wrażenia, ale jednocześnie będzie porównywalny z konkurencją. Następnie wykorzystaj kanały marketingowe i reklamowe, aby celować w klientów zgodnie z ich preferencjami i zachowaniem.

Zainwestuj w wysokiej jakości, spersonalizowany e-mail marketing i programy marketingowe w mediach społecznościowych, aby zaangażować swoich klientów w całym cyklu życia sprzedaży.

3. Czym jest strategia marketingowa SaaS?

Strategia marketingowa SaaS to mapa drogowa dla firm zajmujących się oprogramowaniem, mająca na celu połączenie i utrzymanie klientów. Obejmuje ona takie elementy, jak rozmawianie z właściwymi odbiorcami, prezentowanie tego, co sprawia, że oprogramowanie jest wyjątkowe, oraz korzystanie z różnych kanałów, takich jak SEO i media społecznościowe.

Typowe strategie marketingowe SaaS mogą obejmować oferowanie darmowych wersji próbnych, angażowanie społeczności internetowych i zapewnianie płynnego doświadczenia użytkownika. Głównym celem jest budowanie świadomości na temat produktu w grupie docelowej, pozyskiwanie nowych użytkowników i budowanie trwałych relacji z klientami.